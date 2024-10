10 najlepszych alternatyw dla Almanachu w 2024 roku

Jeśli jesteś użytkownikiem Almanac, prawdopodobnie słyszałeś wiadomość o rychłym zamknięciu firmy produkującej oprogramowanie. To frustrujące, że trzeba zmienić platformę, z której dobrze się korzystało, przebudować procesy i zreorganizować dane.

Cały proces rozpoczynania od nowa - poszukiwania nowych narzędzi, testowania ich i integrowania z przepływem pracy - jest zniechęcający.

Jednak Almanac zostanie zamknięty 31 stycznia 2025 r. i masz ograniczony czas na przejście na nowe narzędzie do dokumentacji i współpracy oraz migrację wszystkich danych.

Pozwól, że ci pomogę. W tym wpisie na blogu wymieniłem 10 najlepszych alternatyw dla Almanac, które mogą zautomatyzować cykl pracy (być może nawet lepiej niż Almanac), aby Twój zespół nie był narażony na przestoje.

Czego należy szukać w alternatywach dla Almanac?

Zanim omówimy inne oprogramowanie, rzućmy okiem na możliwości, których powinniśmy szukać w alternatywie dla Almanac:

Elastyczność i możliwości niestandardowe

Podobnie jak Almanac, dobra alternatywa dla zarządzania wiedzą powinna umożliwiać strukturyzowanie zawartości zgodnie z potrzebami, zarówno w przypadku dokumentacji, jak i cyklu pracy. Poszukaj narzędzi, które mają elastyczne i łatwe do dostosowania szablony, które dostosowują się do Twojego cyklu pracy.

Wyszukiwanie i dostępność

Jedną z rzeczy, którą zawsze ceniłem w Almanac, jest możliwość szybkiego wyszukiwania zawartości. Każda alternatywa dla Almanac powinna zapewniać zaawansowane funkcje wyszukiwania, aby cały zespół mógł uzyskać dostęp do kluczowych informacji bez żadnych opóźnień.

Możliwości automatyzacji

Chociaż Almanac oferuje usprawnione tworzenie dokumentów, będziesz potrzebować alternatywy, która pójdzie o krok dalej dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji w celu automatyzacji cyklu pracy i zwiększenia wydajności. Poszukaj rozwiązań zintegrowanych z AI, które mogą automatycznie organizować informacje, sugerować ulepszenia, a nawet generować zawartość, oszczędzając czas i wysiłek związany z zarządzaniem obszarem roboczym.

Współpraca i kontrola wersji

Kontrola wersji Almanac jest imponująca, więc ważne jest, aby znaleźć alternatywę, która oferuje współpracę w czasie rzeczywistym, szczegółową historię wersji i możliwość łatwego śledzenia zmian. Pozwala to utrzymać wszystkich obecnych i nowych członków zespołu w pętli i eliminuje silosy.

10 najlepszych alternatyw dla Almanac

Oto moje najlepsze alternatywy dla Almanac. Omówiłem również ich najlepsze funkcje, limity i ceny, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji danych powstania)

Używaj ClickUp do tworzenia dokumentów, organizowania zasobów i współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym

ClickUp to jedyna aplikacja, która może zastąpić Almanac w mgnieniu oka. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz tworzyć dokumenty, przeprowadzać burze mózgów, czy współpracować z zespołem, ClickUp zapewni Ci wszystko.

Z Dokumenty ClickUp można łatwo tworzyć i strukturyzować dokumenty , umożliwiając płynną nawigację i łatwe udostępnianie zespołowi. W przeciwieństwie do Almanac, ClickUp Docs pozwala na zintegrować dokumenty bezpośrednio z projektem przepływy pracy, dzięki czemu można łączyć zadania lub aktualizować dokumenty w ramach trwającego projektu.

Ponadto wszystkie pliki pozostają w jednym miejscu, co sprawia, że zarządzanie bazą wiedzy i utrzymywanie zespołu w zgodzie jest niezwykle wygodne.

Twórz firmowe podręczniki i przewodniki z ClickUp Docs

Jedną z moich ulubionych funkcji jest ClickUp Brain potężny asystent AI. Pomaga w automatyzacji tworzenia zawartości, organizowaniu pomysłów i podsumowywaniu informacji, oszczędzając mi wiele czasu. Jest szczególnie przydatny w porównaniu do Almanac, ponieważ nie tylko pomaga w szybkim tworzeniu zawartości, ale także jest dostawcą praktycznych spostrzeżeń i inteligentnych sugestii.

Wsparcie AI pozwala bardziej skupić się na strategii poprzez automatyzację powtarzalnych procesów, dzięki czemu jest to bardzo wydajna alternatywa dla teamów, które chcą przyspieszyć swój cykl pracy.

Używaj ClickUp Brain do upraszczania zadań, otrzymywania sugestii i rozwiązywania złożonych pomysłów ClickUp Chat utrzymuje przepływ konwersacji bez opuszczania platformy, dzięki czemu komunikacja w zespole jest płynna. W przeciwieństwie do Almanac, gdzie możesz potrzebować zewnętrznych narzędzi do przesyłania wiadomości, ClickUp Chat jest zintegrowany bezpośrednio z Twoim cyklem pracy. Możesz omawiać projekty, udostępniać aktualizacje lub przeprowadzać burze mózgów w jednym miejscu, utrzymując wszystko scentralizowane i zwiększając wydajność.

zapewnij płynną i szybką dyskusję ze swoim zespołem dzięki ClickUp Chat_ Widok Tablicy Kanban ClickUp pomaga wizualizować cykle pracy, dzieląc zadania na przejrzyste kolumny, umożliwiając śledzenie postępów i efektywne zarządzanie projektami. W przeciwieństwie do Almanac, który koncentruje się bardziej na zarządzaniu dokumentami, widok Kanban w ClickUp pozwala dokładnie zobaczyć, gdzie znajduje się każde zadanie w cyklu pracy, od początku do końca.

Uczyń zadania atrakcyjnymi wizualnie dzięki ClickUp Kanban Tablica View

Jeśli wolisz bardziej ustrukturyzowane podejście do pomysłów, Mapy myśli ClickUp są genialne do dzielenia złożonych koncepcji na możliwe do wykonania kroki. Funkcja ta pozwala na wizualne porządkowanie myśli, tworzenie szczegółowych planów lub burzę mózgów

Mapy myśli to świetny sposób na podzielenie nawet najbardziej skomplikowanych projektów na wykonalne, strawne zadania. Pomagają one tobie i twojemu zespołowi zachować spójność i organizację w trakcie całego procesu.

uprość złożone pomysły dzięki ClickUp MindMaps_

Kluczowe funkcje ClickUp

ClickUp Przestrzenie : Organizuj swoje dokumenty i zasoby w scentralizowany i uporządkowany sposób

przechowuj wszystkie dokumenty i zasoby w jednym miejscu, aby mieć do nich szybki dostęp dzięki ClickUp Spaces_ Cele ClickUp Notion to potężna aplikacja do zarządzania projektami, robienia notatek i śledzenia zadań, a wszystko to przy zachowaniu porządku. Możesz tworzyć niestandardowe bazy danych dopasowane do Twojego cyklu pracy, osadzać dokumenty i współpracować z innymi w czasie rzeczywistym.

Aplikacja nie służy tylko do pracy - można jej również używać do planowania osobistych celów i podróży, a nawet śledzenia nawyków. Niezależnie od tego, czy pracujesz w pojedynkę, czy w zespole, Notion pomaga usprawnić projekty i cykl pracy dzięki takim funkcjom jak zsynchronizowane bloki, niestandardowe szablony i nie tylko.

Najlepsze funkcje Notion

Tworzenie konfigurowalnych baz danych do śledzenia projektów i danych osobowych

Integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Google Drive i Slack, w celu zarządzania wszystkimi informacjami w jednym miejscu

Tworzenie niestandardowych integracji i automatyzacji dzięki dostępowi do API

Elastyczne widoki zadań, takie jak tablice Kanban, kalendarze i listy

Notion limity

Limit funkcji offline, przez co aplikacja jest mniej niezawodna, gdy dostęp do Internetu jest niedostępny

Notion ceny

Free: $0

$0 Plus: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Business: $18/użytkownika/miesiąc

$18/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 5000 recenzji)

4.7/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

3. Nuclino (najlepsze do wizualnej burzy mózgów)

via Nuclino Nuclino jest dość podobny do Notion. Może być używany do udostępniania wiedzy, współpracy nad dokumentami i zarządzania projektami.

Projekty można strukturyzować za pomocą widoków tablic do zarządzania projektami w stylu Kanban, widoków list do uporządkowanej dokumentacji i widoków wykresów do wizualnego mapowania połączeń między różnymi elementami projektu.

Każde zadanie lub dokument w Nuclino jest w dużym stopniu oparte na współpracy, umożliwiając członkom zespołu wspólną edycję, pozostawianie komentarzy i przydzielanie zadań - wszystko w czasie rzeczywistym.

Jedną z moich ulubionych funkcji jest natychmiastowe wyszukiwanie, które pozwala mi znaleźć dowolny dokument lub zadanie w ciągu kilku sekund, nawet w dużym projekcie. Ponadto, nieskończona Canva świetnie nadaje się do wizualnej burzy mózgów, umożliwiając mojemu zespołowi tworzenie diagramów i schematów blokowych, które ułatwiają zrozumienie złożonych pomysłów.

Najlepsze funkcje Nuclino

Wizualna eksploracja wiedzy i połączeń w zespole dzięki widokowi Graph

Nieskończona Canva do płynnej współpracy, umożliwiająca tworzenie tablic i diagramów

Współpraca zespołowa w czasie rzeczywistym dzięki natychmiastowemu wyszukiwaniu i przyjaznym skrótom klawiaturowym

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, obszar roboczy Google i usługi Microsoft w celu zwiększenia wydajności

Limity Nuclino

Trudności z obsługą bardzo dużych i złożonych dokumentów lub baz danych, co może spowolnić wydajność lub prowadzić do trudności w skalowaniu

Ceny Nuclino

**Free

Starter: $8/użytkownika/miesiąc

$8/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Nuclino

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: 4.7/5 (ponad 90 recenzji)

Czytaj więcej: Najlepsze wewnętrzne firmowe oprogramowanie wiki

4. Dokumenty Google (najlepsze do tworzenia zawartości i śledzenia historii wersji)

via Google Docs Jeśli chodzi o znalezienie dobrej alternatywy dla Almanachu, Dokumenty Google są dla mnie oczywistością. Jest prosty, przejrzysty i działa bez zbędnego zamieszania. Jedną z rzeczy, które naprawdę doceniam, jest autozapis w czasie rzeczywistym - nie ma paniki z powodu utraty pracy.

Kolejna przydatna funkcja? Możliwość śledzenia zmian w dokumencie w czasie. To tak, jakby mieć wbudowaną historię zmian każdej wprowadzonej poprawki, co ułatwia mi powrót do wcześniejszej wersji roboczej. Tak więc, jeśli szukasz niezawodnej, przyjaznej dla użytkownika opcji, Dokumenty Google może być świetną opcją.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Eksportowanie ważnych dokumentów w wielu formatach, w tym PDF i Word, w celu udostępniania i publikowania

Pisanie głosowe, które pozwala zaoszczędzić czas, gdy trzeba podyktować zawartość zamiast pisać ręcznie

Dostęp do Dokumentów Google na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, co ułatwia pracę nad dokumentami, gdziekolwiek jesteś

Kontynuuj edycję nawet bez połączenia z Internetem dzięki trybowi offline

Ograniczenia Dokumentów Google

Dokumentom Google brakuje zaawansowanych narzędzi do projektowania i formatowania, co czyni je mniej odpowiednimi do złożonych dokumentów lub projektów o dużym stopniu skomplikowania

Ceny Dokumentów Google

Business Starter: $6/użytkownika/miesiąc

$6/użytkownika/miesiąc Business Standard: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Business Plus: 18 USD/użytkownik/miesiąc

18 USD/użytkownik/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dokumentów Google

G2: 4,6/5 (100 recenzji)

4,6/5 (100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 25 000 recenzji)

Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy dla Dokumentów Google

5. Obsidian (najlepszy do pisania w skupieniu)

via Obsidian Obsidian działa jak mapa wiedzy, gdzie każda notatka może być połączona z innymi. Jego hierarchiczna struktura i możliwość połączenia notatek sprawiają, że jest idealny do organizowania i łączenia informacji.

Teams mogą stworzyć centralną bazę wiedzy w Obsidian, aby tworzyć i łączyć strony na różne tematy, zapewniając łatwy dostęp i współpracę. Jeśli Ty i Twój zespół lubicie prowadzić dogłębną, ustrukturyzowaną dokumentację, Obsidian oferuje odświeżające, wolne od rozpraszania środowisko.

Kolejną funkcją, którą uwielbiam, jest edytor Markdown - jest tak czysty i prosty. Nic nie rozprasza uwagi, a jedynie pozwala skupić się na pisaniu. Ponadto mogę łatwo formatować moje dokumenty bez bałaganu, który można znaleźć w innych aplikacjach.

Obsidian - najlepsze funkcje

Możliwość łatwego formatowania przy jednoczesnym skupieniu się na zawartości dzięki funkcji tworzenia notatek opartej na Markdown

Wizualna mapa notatek i pomysłów w nieskończonej przestrzeni do burzy mózgów i organizowania pomysłów dzięki funkcji Canva

Zapisywanie notatek bezpośrednio na urządzeniu w celu zapewnienia prywatności i dostępu offline dzięki opcji lokalnego przechowywania

Twórz wizualną sieć połączonych notatek za pomocą widoku wykresu, ułatwiając dostrzeżenie połączeń między pomysłami

Limity Obsidian

Obsidian ma stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla użytkowników niezaznajomionych z markdown lub jego bardziej zaawansowanymi funkcjami

Ceny Obsidian

Użytek osobisty : Free Forever

: Free Forever Użycie komercyjne: $50/użytkownika/miesiąc

Obsidian oceny i recenzje

Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. Document360 (najlepszy do zarządzania bazą wiedzy)

via Document360 Document360 to platforma bazy wiedzy, która oferuje kompleksowe rozwiązanie do tworzenia, zarządzania i udostępniania informacji w organizacjach. Można ją niestandardowo dostosować do potrzeb firmy. Chcesz mieć specjalną sekcję dla często zadawanych pytań? Żaden problem. Chcesz współpracować nad dokumentem? Document360 ma wszystko pod kontrolą.

Jedną z funkcji, którą uważam za szczególnie imponującą, jest zaawansowany edytor WYSIWYG. Umożliwia on płynne formatowanie tekstu, obrazów i wideo, dzięki czemu dokumentacja jest atrakcyjna wizualnie i łatwa do zrozumienia.

Kolejną zaletą jest bogata analityka. Funkcja ta zapewnia wgląd w wydajność zawartości, pomagając w podejmowaniu decyzji opartych na danych w celu ulepszenia dokumentacji. Niezależnie od tego, czy jesteś pisarzem technicznym, czy właścicielem produktu, Document360 zapewnia, że Twoja wewnętrzna baza wiedzy jest zarówno wszechstronna, jak i przyjazna dla użytkownika.

Najlepsze funkcje Document360

Śledzenie każdej zmiany wprowadzonej w artykułach i łatwe przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby

Szybkie znajdowanie określonych artykułów lub dokumentów dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania

W pełni spersonalizuj swoją bazę wiedzy pod kątem wyglądu i stylu firmy dzięki konfigurowalnym opcjom brandingu

Tworzenie i zarządzanie zawartością w różnych językach dzięki wsparciu dla wielu języków

Limity Document360

Ceny Document360 mogą stać się kosztowne dla mniejszych Teams lub startupów, gdy skalują swoją bazę wiedzy

Cennik Document360

Free: $0

$0 Profesjonalny: 249 USD/projekt/miesiąc

249 USD/projekt/miesiąc Business: 399 USD/projekt/miesiąc

399 USD/projekt/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Document360 oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

7. Slite (najlepszy do tworzenia scentralizowanej bazy danych)

via Slite Slite to narzędzie do zarządzania wiedzą przeznaczone dla dużych Teams. Jest jak centralny hub, w którym można przechowywać wszystkie informacje zespołu, współpracować nad dokumentami, a nawet zarządzać lekkimi projektami.

To, co uważam za naprawdę fajne w Slite, to to, że wykracza poza zwykłe wpisywanie notatek - daje tak wiele sposobów wyrażania swoich pomysłów. Mogę szkicować koncepcje i osadzać wideo, aby przekazywać pomysły

Jedną z moich ulubionych funkcji oszczędzających czas jest asystent AI w Slite. Zmienia on zasady gry podczas pisania - niezależnie od tego, czy muszę poprawić gramatykę, uprościć język, czy nawet przetłumaczyć zawartość na inny język, radzi sobie z tym zadaniem bez wysiłku.

A jeśli utknąłeś w pisaniu tych samych notatek ze spotkań co tydzień, Slite automatycznie tworzy powtarzające się dokumenty, dając ci przypomnienia o aktualizacji agendy, zamiast zaczynać od zera za każdym razem.

Najlepsze funkcje Slite

Uproszczenie pisania dzięki wbudowanym opcjom formatu i stylu

Sortowanie i filtrowanie dokumentów dla łatwej nawigacji

Automatyczne generowanie powtarzających się dokumentów, takich jak notatki ze spotkań i agendy

Śledzenie, kto czyta i wyszukuje określone dokumenty, zapewniając, że ważne aktualizacje docierają do właściwych osób

Limity Slite

Oferuje mniej opcji niestandardowych dla szablonów dokumentów, co może nie spełniać potrzeb Teams poszukujących wysoce dostosowanych cykli pracy

Ceny Slite

Standard: $10/użytkownika/miesiąc

$10/użytkownika/miesiąc Premium: $15/użytkownika/miesiąc

$15/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Slite oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Czytaj więcej: Jak stworzyć firmową wiki?

8. Evernote (najlepszy do organizowania zadań i pomysłów)

via Evernote Evernote to popularna aplikacja do dokumentacji, która pomaga organizować pomysły i informacje w jednym miejscu. Funkcje AI pomagają w automatyzacji zadań, takich jak porządkowanie notatek i sugerowanie zawartości na podstawie tego, nad czym pracuję.

Jedną z moich ulubionych funkcji jest skanowanie dokumentów, które pozwala mi szybko zdigitalizować fizyczne dokumenty, zamieniając je w notatki z możliwością wyszukiwania, co ratuje mi życie, gdy nie korzystam z papieru.

Evernote doskonale sprawdza się również we współpracy - czy to udostępnianie notatek współpracownikom, czy też wspólna praca nad projektem w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Evernote

Sugerowanie notatek i organizowanie zawartości z wykorzystaniem AI w celu usprawnienia cyklu pracy

Przekształcanie fizycznych dokumentów w cyfrowe notatki z możliwością wyszukiwania dzięki łatwemu skanowaniu dokumentów

Clipowanie stron internetowych i artykułów w celu zapisania cennych danych za pomocą aplikacji Evernote Web Clipper

Znajdowanie notatek według słów kluczowych, etykiet, a nawet tekstu w obrazach dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania

Limity Evernote

Jak na funkcje oferowane przez Evernote, jest on nieco drogi

Ceny Evernote

Evernote Basic: $0/miesiąc

$0/miesiąc Evernote Personal: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Evernote Teams: $24.99/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 8000 recenzji)

9. Coda (najlepsza do zarządzania złożonymi danymi)

via Coda Coda to unikalne narzędzie, które sprawia wrażenie potężnego połączenia dokumentu i arkusza kalkulacyjnego, ale wykracza daleko poza to. To, co naprawdę lubię w Coda, to jego elastyczność -możesz tworzyć interaktywne dokumenty, które działają jak mini-aplikacje

Na przykład, użyłem go do stworzenia dynamicznego narzędzia do śledzenia projektów z wbudowanymi listami zadań, terminami, a nawet przyciskami wyzwalającymi określone działania.

Kolejną wyróżniającą się funkcją Cody jest możliwość tworzenia baz danych w dokumencie, co ułatwia obsługę złożonych danych przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkiego w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Coda

Tworzenie dokumentów, baz danych i tabel w jednym obszarze roboczym za pomocą elastycznych bloków konstrukcyjnych

Automatyzacja zadań lub wyzwalacze z interaktywnymi elementami, takimi jak przyciski i suwaki

Usprawnianie cykli pracy, od zarządzania projektami po współpracę zespołową dzięki dostosowywanym szablonom

Generowanie zawartości, podsumowywanie informacji i automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki CodaAI

Limity Coda

Chociaż interfejs Coda jest przyjazny dla użytkownika, niektóre funkcje mogą wymagać nieco eksploracji, aby w pełni je zrozumieć i wykorzystać

Ceny Coda

**Free

Pro: $12/doc maker/miesiąc, redaktorzy są Free

$12/doc maker/miesiąc, redaktorzy są Free Teams: $36/doc maker/miesiąc, redaktorzy są free

$36/doc maker/miesiąc, redaktorzy są free Enterprise: Niestandardowy cennik

Coda oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Czytaj więcej: 15 najlepszych narzędzi do pisania AI

10. Slab (najlepsze do ujednoliconego wyszukiwania)

via Slab Slab to świetne narzędzie do budowania bazy wiedzy, w której priorytetem jest przejrzystość i struktura. To, co uważam za naprawdę pomocne, to kładzenie nacisku na czysty format, który zapewnia, że wszystko jest łatwe do odczytania i nawigacji. Jest to szczególnie przydatne dla teamów zarządzających dużą ilością wewnętrznej dokumentacji.

Wyróżniającą się funkcją Slab jest możliwość organizowania zawartości za pomocą "Tematów" w celu szybkiego dostępu, dzięki czemu mogę szybko znaleźć odpowiednie informacje.

Najlepsze funkcje Slab

Tworzenie szczegółowej bazy wiedzy dla wewnętrznych teamów i niestandardowych klientów

Filtrowanie wyników na podstawie określonych tematów lub kategorii, zapewniając bardziej precyzyjne i trafne wyniki wyszukiwania

Organizowanie zawartości w grupy z niestandardowymi uprawnieniami i podtematami

Dodawanie odniesień do użytkowników, postów i narzędzi bezpośrednio w zawartości w celu uzyskania dodatkowego kontekstu

Limity Slab

Jego funkcje mogą być zbyt skoncentrowane na dokumentacji, co może sprawić, że Teams będą potrzebować dodatkowych narzędzi do zaawansowanego zarządzania projektami lub zadaniami

Ceny Slab

**Free

Startup: $8/użytkownika/miesiąc

$8/użytkownika/miesiąc Business: $15/użytkownika/miesiąc

$15/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Slab oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (280 recenzji)

4.6/5 (280 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Almanachu

Szukając idealnej alternatywy dla Almanac, nie należy skupiać się na podstawowych funkcjach dokumentacji wewnętrznej i wiki. Zamiast tego, poszukaj narzędzia, które pozwala na tworzenie opartych na współpracy, żywych dokumentów, które są osadzone w cyklu pracy.

Jako alternatywa dla Almanac, ClickUp zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad procesami zarządzania wiedzą. Pozwala zespołowi efektywnie zarządzać i śledzić zadania, zachowując zgodność z większymi celami.

Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić cykl pracy, czy poprawić współpracę, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie typu "wszystko w jednym". Zarejestruj się w ClickUp już dziś!