16 najlepszych narzędzi do zarządzania usługami IT (ITSM) w 2024 roku

Nowoczesne organizacje w dużym stopniu polegają na swojej infrastrukturze IT, a nawet krótkotrwałe zakłócenie działania systemów informatycznych może spowodować spustoszenie i wstrzymanie działalności.

I tak, 90% organizacji wdraża solidne systemy zarządzania usługami IT (ITSM), aby zapobiegać przestojom i zapewnić płynne działanie operacji IT.

Podczas mojej wieloletniej pracy w branży pracowałem z wieloma narzędziami ITSM, które skutecznie śledzą procesy, aby nadążyć za stale rozwijającą się technologią.

Na tym blogu przygotowałem listę najlepszych narzędzi do zarządzania usługami IT, abyś mógł zdecydować, które z nich będzie dla Ciebie najlepsze. 👇

**Czego należy szukać w narzędziach ITSM?

Narzędzia do zarządzania usługami IT to ustrukturyzowane podejście do projektowania, zarządzania i obsługi systemów i usług IT, w tym:

Sprzęt IT (serwery, telefony i drukarki)

Sprzęt końcowy (komputery PC, laptopy i urządzenia mobilne)

Usługi programowe (e-mail i VoIP)

Usługi IT (helpdesk IT i zarządzanie projektami IT)

Systemy oprogramowania (pakiety biurowe i rozwiązania ERP)

Wybór odpowiedniego narzędzia jest trudny, ponieważ istnieje wiele opcji.

Idealne narzędzie ITSM może być zależne od wymagań biznesowych, jednak poniżej przedstawię kilka niezbędnych cech narzędzi ITSM:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Narzędzie powinno być intuicyjne. Poruszanie się po oprogramowaniu powinno być łatwe dla zespołu IT i użytkowników końcowych

Narzędzie powinno być intuicyjne. Poruszanie się po oprogramowaniu powinno być łatwe dla zespołu IT i użytkowników końcowych Niestandardowość: Narzędzie powinno umożliwiać dostosowanie procesów, cykli pracy i raportowania do własnych potrzeb

Narzędzie powinno umożliwiać dostosowanie procesów, cykli pracy i raportowania do własnych potrzeb Procesy ITIL: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) to ustandaryzowane ramy dla procesów zarządzania incydentami i zmianami. Pomaga identyfikować i ograniczać ryzyko związane z usługami IT, minimalizując zakłócenia i zwiększając niezawodność usług. Sprawdź, czy narzędzie jest zgodne z ITIL

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) to ustandaryzowane ramy dla procesów zarządzania incydentami i zmianami. Pomaga identyfikować i ograniczać ryzyko związane z usługami IT, minimalizując zakłócenia i zwiększając niezawodność usług. Sprawdź, czy narzędzie jest zgodne z ITIL Integracja: Oprogramowanie powinno płynnie integrować się z innym oprogramowaniem, takim jak narzędzia monitorujące lub ERP

Oprogramowanie powinno płynnie integrować się z innym oprogramowaniem, takim jak narzędzia monitorujące lub ERP Portal samoobsługowy: Najlepiej, jeśli oprogramowanie ITSM posiada portal użytkownika do przesyłania zgłoszeń i uzyskiwania dostępu do rozwiązań, zmniejszając obciążenie wsparcia IT

Najlepiej, jeśli oprogramowanie ITSM posiada portal użytkownika do przesyłania zgłoszeń i uzyskiwania dostępu do rozwiązań, zmniejszając obciążenie wsparcia IT Skalowalność: Poszukaj narzędzi do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi IT, które mogą uwzględniać zmiany w miarę rozwoju organizacji i skalować się wraz z rozwojem biznesu

Poszukaj narzędzi do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi IT, które mogą uwzględniać zmiany w miarę rozwoju organizacji i skalować się wraz z rozwojem biznesu Dostępność mobilna: Dostęp do narzędzia w podróży jest niezbędny, szczególnie dla zdalnych Teams. Wiele narzędzi ITSM, takich jakClickUp oferuje intuicyjne aplikacje mobilne ułatwiające obsługę

16 najlepszych narzędzi do zarządzania usługami IT (ITSM Tools)

Zrozumienie potrzeb organizacji jest równie istotne, jak znajomość podstawowych funkcji oprogramowania ITSM. Czy celem jest zwiększenie wydajności? A może poprawa satysfakcji niestandardowych klientów?

Po sporządzeniu mapy celów swojej organizacji możesz zdecydować, które z tych narzędzi ITSM jest dla Ciebie najlepsze.

Oto lista wszystkich programów, z którymi pracowałem i które okazały się skuteczne. 👇

1. ClickUp - Zarządzanie usługami i operacjami IT

Uzyskaj postępy i wgląd w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp, kompleksowemu rozwiązaniu dla IT i PMO Rozwiązanie ClickUp dla IT i PMO oferuje zaawansowane funkcje usprawniające cykle pracy i poprawiające widoczność w zarządzaniu operacjami IT. Zrób więcej szybciej dzięki ponad 35 narzędziom ClickUp i setkom gotowych szablonów, które mogą prześcignąć jedne z najlepszych na rynku Oprogramowanie do zarządzania operacjami IT .

💫 Zestaw narzędzi do zarządzania operacjami IT firmy ClickUp, w połączeniu z funkcją współpracy, może zwiększyć terminowość dostaw nawet o 35%.

Zarządzanie procesami i śledzenie incydentów za pomocą Zadania ClickUp ; wykorzystują etykiety i etykiety do rozróżniania błędów oprogramowania, awarii sprzętu itp. Z Priorytety zadań w ClickUp teams zawsze wie, czym zająć się w pierwszej kolejności. Szablon do zarządzania usługami IT ClickUp (ITSM) to świetny szablon umożliwiający rozpoczęcie pracy i ustawienie biurka usług IT w ClickUp w zaledwie kilku krokach.

Pobierz szablon

Szablon do zarządzania usługami IT (ITSM) w ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu procesem dostarczania usług IT niestandardowym dostawcom.

Ten szablon jest przeznaczony do zarządzania incydentami i wiedzą:

Używać niestandardowych statusów , aby utworzyć 27 różnych statusów ('Zamknięte', 'Wstrzymane', 'Praca w toku') w celu monitorowania postępów

, aby utworzyć 27 różnych statusów ('Zamknięte', 'Wstrzymane', 'Praca w toku') w celu monitorowania postępów Przypisywać niestandardowe pola do kategoryzowania zadań, takich jak "Zgłaszający", "E-mail" i "Biuro" oraz wizualizować dane klientów

do kategoryzowania zadań, takich jak "Zgłaszający", "E-mail" i "Biuro" oraz wizualizować dane klientów Wykorzystaj funkcje współpracy dla Teams do przypisywania zgłoszeń, ustawienia oś czasu i prowadzenia regularnych dyskusji

Pobierz szablon

🧑‍🏫Inne zalecane szablony

Użyj Szablon raportowania incydentów IT w ClickUp do śledzenia, w jaki sposób występowanie zakłóciło regularne działanie systemu IT i jak ten problem został rozwiązany. Szablon zawiera schemat lub strukturę do opracowania tego dokumentu i utworzenia bazy danych.

Podobnie, szablon Szablon wsparcia IT ClickUp ułatwia wewnętrzne zgłoszenia i problemy IT. Szablon ten umożliwia zespołowi łatwe przesyłanie zgłoszeń, zapewniając, że nic nie zostanie przeoczone.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rozbudowane integracje: Integracja z ponad 1000 aplikacji w celu automatyzacji cyklu pracy i zwiększenia wydajności

Integracja z ponad 1000 aplikacji w celu automatyzacji cyklu pracy i zwiększenia wydajności Automatyzacja: Ustawienie zautomatyzowanych cykli pracy za pomocą wyzwalaczy i akcji za pomocąAutomatyzacja ClickUp, usprawniając procesy takie jak zarządzanie zadaniami i raportowanie błędów bez kodowania

Ustawienie zautomatyzowanych cykli pracy za pomocą wyzwalaczy i akcji za pomocąAutomatyzacja ClickUp, usprawniając procesy takie jak zarządzanie zadaniami i raportowanie błędów bez kodowania Wiele widoków: UżyjPonad 15 widoków ClickUp'atakich jak Kanban, Tablica, Kalendarz, Lista i Widok osi czasu. Różne sposoby widoku bazy danych zapewniają widoczność elementów infrastruktury, w tym serwerów, urządzeń i aplikacji

UżyjPonad 15 widoków ClickUp'atakich jak Kanban, Tablica, Kalendarz, Lista i Widok osi czasu. Różne sposoby widoku bazy danych zapewniają widoczność elementów infrastruktury, w tym serwerów, urządzeń i aplikacji Konfigurowalne szablony: Użyj szablonów SOP ClickUp do raportowania, śledzenia i priorytetyzacji błędów, błędów i innych problemów

Użyj szablonów SOP ClickUp do raportowania, śledzenia i priorytetyzacji błędów, błędów i innych problemów ClickUp Brain **Oszczędzaj czas dzięki aktualizacjom postępów i raportowaniu opartym na AI. Skorzystaj z paska wyszukiwania opartego na AI, aby pobrać dowolne informacje o zasobach IT przechowywane w ogromnej bazie danych w ClickUp i w chmurze, takiej jak Google Drive

Limity ClickUp

Bogata w funkcje platforma może być początkowo przytłaczająca dla początkujących

Ceny ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. SolarWinds Service Desk

Via: SolarWinds SolarWinds Service Desk to oparta na chmurze platforma do zarządzania usługami IT, która usprawnia świadczenie usług i wsparcie. Została zaprojektowana z myślą o skalowaniu i wsparciu rozwijającego się biznesu.

Jednym z kluczowych powodów, dla których korzystam z tej aplikacji, jest przyjazny dla użytkownika system zarządzania zgłoszeniami. Upraszcza on raportowanie incydentów i śledzenie zgłoszeń, umożliwiając nadawanie im priorytetów i efektywne zarządzanie nimi.

Najlepsze funkcje SolarWinds

Centralizacja krytycznych informacji za pomocą baz wiedzy i umożliwienie zespołowi samodzielnego rozwiązywania typowych problemów

Prowadzenie dokładnych inwentaryzacji zasobów sprzętowych i programowych dzięki zarządzaniu aktywami

Generowanie solidnych raportów na temat kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu poprawy jakości usług przy użyciu narzędzi do raportowania i analizy

Umożliwienie łatwego definiowania, monitorowania i raportowania umów SLA (umów o gwarantowanym poziomie usług) w celu zapewnienia terminowej dostawy dzięki zarządzaniu umowami SLA

Limity SolarWinds

SolarWinds brakuje solidności i skalowalności narzędzi ITSM klasy Enterprise

Stroma krzywa uczenia się sprawia, że użytkownicy muszą włożyć dodatkowy wysiłek w zapoznanie się z funkcjami platformy

Ceny SolarWinds

Essentials: $39/miesiąc (rozliczane rocznie)

$39/miesiąc (rozliczane rocznie) Advanced: $79/miesiąc (rozliczane rocznie)

$79/miesiąc (rozliczane rocznie) Premier: $99/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje SolarWinds

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

3. Zendesk Suite

Via: Zendesk Suite Zendesk Suite to kompleksowe narzędzie do zarządzania usługami IT, które centralizuje operacje IT. Skutecznie przestrzega standardowych praktyk w zakresie ITSM i ITIL .

Oparta na chmurze platforma obsługi klienta oferuje szereg narzędzi, które pomagają firmom usprawnić komunikację z klientami.

Najlepsze funkcje Zendesk Suite

Zapewnienie obsługi klienta za pośrednictwem wielu kanałów, takich jak e-mail, telefon, czat, SMS, media społecznościowe i strona internetowa

Płynna integracja narzędzia z istniejącym stosem technologicznym i innymi kluczowymi systemami Business

Automatyzacja powtarzalnych zadań i cykli pracy, w tym predefiniowanych odpowiedzi na typowe problemy

Umożliwienie pracownikom samodzielnego znajdowania rozwiązań za pośrednictwem portali samoobsługowych, zmniejszając obciążenie zespołów IT

Limity Zendesk Suite

Brak zaawansowanych funkcji dla złożonych potrzeb zarządzania usługami IT

Ceny mogą być wyższe niż w przypadku innych narzędzi ITSM dla dużych organizacji

Nowi użytkownicy mają do czynienia z krzywą uczenia się, zwłaszcza jeśli przechodzą z tradycyjnego narzędzia do zarządzania usługami

Ceny Zendesk Suite

Teams: $55/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$55/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Growth: $89/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$89/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Profesjonalista: 115 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

115 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zendesk Suite

G2: 4.3/5 (ponad 5,800 recenzji)

4.3/5 (ponad 5,800 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 3,000 recenzji)

4. ServiceNow ITSM

Via: ServiceNow ServiceNow ITSM to oparta na chmurze platforma zaprojektowana w celu usprawnienia świadczenia usług, zwiększenia zadowolenia użytkowników i zwiększenia zwinności organizacji.

Oprogramowanie jest zgodne ze standardami ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Konsoliduje wiele narzędzi IT i starszych wersji rozwiązań w jedną platformę, umożliwiając automatyzację cyklu pracy, dane w czasie rzeczywistym i zwiększoną wydajność

Najlepsze funkcje ServiceNow ITSM

Zapewnienie szybkiego rozwiązywania problemów IT i priorytetyzacja incydentów dzięki solidnemu systemowi zarządzania problemamiZarządzanie incydentami IT możliwości

Zarządzanie zmianami w środowisku IT w celu zminimalizowania zakłóceń dzięki funkcjom zarządzania zmianami

Wykorzystanie AI i uczenia maszynowego do identyfikacji potencjalnych problemów i automatyzacji reakcji przy użyciu inteligencji predykcyjnej

Uzyskaj wgląd w wydajność usług dzięki narzędziom analitycznym, umożliwiając podejmowanie decyzji w oparciu o dane dzięki analizie wydajności

ServiceNow ITSM limit

Początkowe ustawienia i niestandardowa konfiguracja wymagają czasu i zasobów

Dla małych organizacji jest to kosztowne rozwiązanie

Może działać wolno wraz ze wzrostem ilości danych

Ceny ServiceNow ITSM

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ServiceNow ITSM

G2: 4.3/5 (ponad 800 recenzji)

4.3/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

5. BMC Helix ITSM

Via: BMC Helix BMC Helix ITSM to rozwiązanie ITSM, które wykorzystuje inteligentną automatyzację i AI w celu usprawnienia operacji IT i świadczenia usług.

Integruje się z łańcuchami narzędzi DevOps, automatycznie identyfikując zmiany i dostarczając dynamiczne oceny ryzyka oparte na AI w celu poprawy wyników.

Najlepsze funkcje BMC Helix ITSM

Inteligentna automatyzacja usprawniająca zarządzanie usługami w celu ich dokładnego i terminowego dostarczania

Wsparcie płynnego zarządzania w wielu środowiskach chmury dzięki możliwościom multi-cloud

Integracja popularnych narzędzi DevOps w celu umożliwienia współpracy między zespołami IT i programistycznymi

Możliwość korzystania z konfigurowalnych raportów i pulpitów w celu uzyskania wglądu w czasie rzeczywistym w metryki usług i operacyjne

BMC Helix ITSM limit

Niełatwe w utrzymaniu; niektórzy użytkownicy skarżyli się na problemy z wydajnością

Użytkownicy napotkali problemy z interfejsem, który może się nieco opóźniać

Ceny BMC Helix ITSM

Niestandardowy cennik

BMC Helix ITSM oceny i recenzje

G2: 3,7/5 (ponad 200 recenzji)

3,7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

6. SysAid

Via: SysAid SysAid to platforma ITSM, która oferuje zakres narzędzi do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i incydentami oraz usprawnienia cyklu pracy. Oprogramowanie posiada generatywną sztuczną inteligencję, która integruje się z każdym aspektem zarządzania usługami, w tym z chatbotem konwersacyjnym, który odpowiada na typowe pytania.

Najlepsze funkcje SysAid

Efektywne zarządzanie i śledzenie zgłoszeń wsparcia dzięki zarządzaniu zgłoszeniami SysAid

Dostęp do szerokiego zakresu integracji, gotowych pakietów i botów do automatyzacji na rynku SysAid

Oferowanie zdalnego rozwiązywania problemów i wsparcia dzięki możliwościom zdalnego sterowania oprogramowaniem

Integracja z różnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Jira, Salesforce i Slack

Korzystaj z SysAid Copilot, aby pomóc agentom działu obsługi klienta z narzędziami i zasobami do rozwiązywania problemów bez wysiłku

Generowanie pełnego podsumowania sprawy, w tym analizy nastrojów, za pomocą narzędzi SysAid do podsumowywania spraw

Wsparcie dla hybrydowych cyfrowych obszarów roboczych z opcjami wdrożenia lokalnego i w chmurze

Limity SysAid

Użytkownicy raportowali, że są często wylogowywani po 10 minutach bezczynności, co jest frustrujące

Brak wsparcia na czas w przypadku złożonych problemów

SysAid jest trudny do niestandardowego dostosowania i skonfigurowania pod kątem procesów biznesowych

Ceny SysAid

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SysAid

G2: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

4.5/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 400 opinii)

7. Freshservice

Via: Freshservice Freshservice to oparte na AI, ujednolicone rozwiązanie do zarządzania usługami IT i pracowniczymi. Dostarcza możliwości zarządzania usługami IT i rozszerza je również na zespoły spoza IT.

Platforma usprawnia operacje help desk i usprawnia świadczenie usług w różnych środowiskach biznesowych.

Najlepsze funkcje Freshservice

Zapewnienie pracownikom opcji samoobsługi w celu samodzielnego rozwiązywania problemów

Większa wydajność agentów dzięki chatbotom i analizom opartym na AI

Przyspiesz wdrażanie zmian i skutecznie szacuj wpływ na biznes dzięki zarządzaniu zmianami

Ujednolicenie tekstów, e-maili, zgłoszeń i zespołów w jednym widoku przy jednoczesnej konsolidacji zasobów w wielu systemach, chmurach i biurach dzięki możliwościom omnichannel

Limity usługi Freshservice

Limit zewnętrznych integracji wpływa na połączenie z wieloma narzędziami

Ograniczenia projektowe i niestandardowe; dostosowanie portalu użytkownika wymaga umiejętności kodowania HTML

Ceny usługi Freshservice

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Wzrost: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Pro: $95/miesiąc za użytkownika

$95/miesiąc za użytkownika Enterprise: 119 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje usługi Freshservice

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

4,6/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

8. TOPdesk

Via: TOPdesk TOPdesk to kompleksowa platforma z funkcjami zarządzania incydentami, zarządzania wiedzą i zarządzania zadaniami.

Możesz łatwo rejestrować i przetwarzać zgłoszenia serwisowe i reklamacje. Niezwykle przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna konstrukcja platformy ułatwiają niestandardową nawigację.

Najlepsze funkcje TOPdesk

Wybór spośród wielu widoków tablicy, w tym Kanban, Plan, Zadanie i Pulpit, aby przeglądać, planować i ustalać priorytety zgłoszeń

Niestandardowe układy i pola, aby dopasować je do konkretnych potrzeb, zwiększając komfort użytkowania

Umożliwienie użytkownikom niezależnego zarządzania zgłoszeniami serwisowymi za pośrednictwem portali samoobsługowych

Zapewnienie kontroli dostępu, w tym automatycznego pobierania dziennika dostępu, bezpiecznej listy adresów IP i możliwości ograniczenia dostępu do określonego zakresu adresów IP

limity TOPdesk

Brak niektórych funkcji, takich jak możliwość masowego manipulowania zgłoszeniami

Narzędzie do raportowania nie oferuje wglądu w czasie rzeczywistym

Niestandardowa konfiguracja wiąże się z dodatkowymi kosztami

Ceny TOPdesk

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje TOPdesk

G2: 4.1/5 (ponad 20 recenzji)

4.1/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 90 opinii)

9. Jira Service Management

Via: Atlassian Jira Service Management (JSM) to oprogramowanie ITSM opracowane przez firmę Atlassian. Ułatwia współpracę między zespołami IT, programistycznymi i Business.

Jira oferuje dobrze zorganizowane i kompleksowe funkcje usprawniające dostarczanie usług, zarządzanie incydentami i ogólną wydajność operacyjną IT.

Najlepsze funkcje Jira Service Management

Przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem wielu kanałów, w tym centrum pomocy, poczty e-mail i osadzonych widżetów z wielokanałowym przesyłaniem zgłoszeń

Przyspiesz cykl pracy i zwiększ widoczność zadań i procesów

Tworzenie dynamicznych formularzy z logiką warunkową przy użyciu narzędzia do tworzenia formularzy bez użycia kodu i z małą ilością kodu

Eskalowanie poważnych incydentów i umożliwienie natychmiastowej współpracy między kluczowym personelem dzięki Opsgenie do zarządzania poważnymi incydentami

limity Jira Service Management

Złożoność dla nowych użytkowników ze względu na bogate funkcje

Wyzwania związane z integracją - użytkownicy zgłaszali trudności w połączeniu z narzędziami innych firm

Ceny Jira Service Management

Plan Free

Standardowy: 17,65 USD/miesiąc na użytkownika

17,65 USD/miesiąc na użytkownika Premium: $44.27/miesiąc za użytkownika

$44.27/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Jira Service Management

G2: 4.2/5 (ponad 700 recenzji)

4.2/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 600 recenzji)

10. Ivanti

Via: Ivanti Ivanti to bezkodowe rozwiązanie ITSM zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i świadczenia usług. Zarządza i zabezpiecza środowiska IT oraz pomaga efektywne zarządzanie zasobami IT , bezpieczeństwo punktów końcowych i zarządzanie usługami IT.

Najlepsze funkcje Ivanti

Intuicyjna kontrola i ochrona punktów końcowych przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i programami szpiegującymi za pomocą jednej konsoli

Możliwość wyboru pomiędzy wdrożeniem lokalnym, w chmurze lub hybrydowym, zgodnie z potrzebami organizacji

Niestandardowe pulpity pozwalające uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w wskaźniki wydajności w celu lepszego podejmowania decyzji opartych na danych

Automatyzacja rozwiązywania problemów i poprawa komfortu użytkowania dzięki funkcjom takim jak Ivanti Neurons do proaktywnego zarządzania usługami

Limity Ivanti

Ivanti ma rozbudowane opcje niestandardowe, które są złożone i czasochłonne

Ceny mogą stanowić barierę dla małych organizacji lub tych z limitami budżetowymi

Ceny Ivanti

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Ivanti

G2: 4.3/5 (5,000+ recenzji)

4.3/5 (5,000+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

Via: ManageEngine ManageEngine ServiceDesk Plus usprawnia procesy ITSM i dostarczanie usług dzięki narzędziom i funkcjom ITSM, takim jak zarządzanie incydentami, śledzenie zasobów, portale samoobsługowe i zarządzanie projektami.

Oprogramowanie jest również zgodne z ITIL i może być wykorzystywane przez dostawców usług MSP do świadczenia usług IT dla wielu organizacji z jednej konsoli.

Najlepsze funkcje ManageEngine

Synchronizacja kont i atrybutów użytkowników z rozszerzoną integracją Active Directory

Tworzenie zależności między zadaniami w celu usprawnienia zarządzania projektami

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni w kampusach poprzez połączenie biletów i zasobów z modułem zarządzania przestrzeniami

Lepsza wizualizacja wskaźników ITSM dzięki nowym typom wykresów w ulepszeniach raportowania graficznego na pulpicie nawigacyjnym ManageEngine

Limity ManageEngine

Wiele kliknięć dla prostych zadań, takich jak tworzenie i zamykanie zgłoszeń

Ceny ManageEngine

Standard: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Professional: $33/miesiąc za użytkownika

$33/miesiąc za użytkownika Enterprise: $78/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ManageEngine

G2: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4.2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

12. SuperOps.ai

Via: SuperOps.ai SuperOps.ai to platforma PSA-RMM napędzana automatyzacją i stworzona dla nowoczesnych MSP. Platforma pomaga MSP zarządzać klientami, projektami i dokumentami IT z jednego miejsca.

Jest znana z tego, że usprawnia świadczenie usług oraz monitorowanie zasobów i sieci dzięki platformie opartej na AI. Platforma posiada wbudowane funkcje monitorowania sieci, dokumentacji IT i zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje SuperOps.ai

Rejestrowanie, śledzenie i rozwiązywanie incydentów za pomocą narzędziasolidny system biletowy* Minimalizowanie przestojów i wpływu na użytkowników poprzez proaktywne zarządzanie incydentami przy jednoczesnym grupowaniu incydentów w problemy w celu analizy przyczyn źródłowych

Skuteczne śledzenie i zarządzanie wszystkimi zasobami IT dzięki zarządzaniu zasobami

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zwiększenia wydajności dzięki automatyzacji cyklu pracy

Ograniczenia SuperOps.ai

Nie ma opcji podglądu plików i dokumentów

Integracja z innymi firmami jest rzekomo trudna

Ceny SuperOps.ai

Tylko standardowe PSA: $89/miesiąc

$89/miesiąc Tylko standardowy RMM: 109 USD/miesiąc

109 USD/miesiąc Pro: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Super: 179 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SuperOps.ai

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

13. SymphonyAI ITSM

Via: SymphonyAI SymphonyAI ITSM to narzędzie ITSM oparte na AI, które łączy zarządzanie zasobami, usługami i operacjami w celu zwiększenia wydajności Enterprise.

Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w zakresie cyfrowych agentów i automatyzacji usług opartych na AI, aby zapewnić wyjątkowe doświadczenia użytkowników i zwiększyć wydajność.

Najlepsze funkcje SymphonyAI

Korzystanie z ujednoliconego portalu usługowego dla wszystkich zgłoszeń serwisowych, umożliwiającego scentralizowany dostęp i zapewniającego możliwości samoobsługi w celu rozwiązywania problemów bez wsparcia IT

Usprawnienie procesów poprzez automatyzację rutynowych zadań za pomocą AI

Automatyczna identyfikacja i zarządzanie zasobami IT, śledzenie ich przez cały cykl życia w celu zwiększenia odpowiedzialności

Niestandardowe cykle pracy z wykorzystaniem opcji low-code lub no-code oraz intuicyjnego interfejsu do projektowania i zarządzania przepływami pracy

limity SymphonyAI

Stosunkowo wolniejsze rozwiązywanie błędów

Brakujące funkcje, takie jak monitorowanie sieci i zarządzanie poprawkami

Ceny SymphonyAI

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SymphonyAI

G2: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4.6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

14. Halo ITSM

Via: Halo ITSM Halo ITSM to kompleksowe oprogramowanie ITSM do standaryzacji procesów i dostarczania cennych analiz.

Jest szczególnie cenione za przyjazny dla użytkownika interfejs i solidną funkcję, dzięki czemu jest odpowiednie dla organizacji każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Halo ITSM

Śledzenie, planowanie i płynne wprowadzanie zmian przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z ustalonymi procesami dzięki rozbudowanym funkcjom narzędzia do zarządzania zmianami

Tworzenie scentralizowanych baz wiedzy w celu udostępniania informacji i poprawy szybkości rozwiązywania problemów

Korzystaj z potężnej bazy danych zarządzania konfiguracją (CMDB) do śledzenia zasobów i ich powiązań z zarządzaniem zasobami

Automatyzacja procesów i usprawnienie świadczenia usług dzięki integracji AI w oprogramowaniu

Halo ITSM limit

Interfejs raportowania jest rzekomo mniej intuicyjny

Brakuje niektórych funkcji, na przykład nie można łączyć zgłoszeń z różnych organizacji

Funkcja Round Robin działa tylko wtedy, gdy stale pozostajesz na tej zakładce bez przełączania się na pracę nad innym zgłoszeniem

Ceny Halo ITSM

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Halo ITSM

G2: 4,2/5 (ponad 200 recenzji)

4,2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 35 recenzji)

15. TeamDynamix

Via: TeamDynamix TeamDynamix to platforma internetowa oferująca zarządzanie usługami IT i zarządzanie portfolio projektów (PPM). Działa jako platforma integracyjna dla usługi (iPaaS).

Zapewnia wsparcie dla procesów ITIL, w tym zarządzania zasobami i zmianami oraz planowanie obciążenia . Przyjazny dla użytkownika portal jest doskonałym narzędziem do wprowadzania zgłoszeń, sprawdzania statusu i wyszukiwania artykułów w bazie wiedzy.

Najlepsze funkcje TeamDynamix

Zarządzanie incydentami, problemami, zmianami i zgłoszeniami serwisowymi za pomocą scentralizowanego interfejsu ujednoliconego centrum obsługi TeamDynamix

Tworzenie intuicyjnego katalogu usług w celu łatwego przesłania zgłoszeń serwisowych IT

Przestrzeganie najlepszych praktyk ITIL

Wsparcie metodologii zarządzania projektami, w tym Waterfall i Agile, z zarządzaniem portfolio projektów

Limity TeamDynamix

Złożony proces wdrażania może przytłaczać

Koszty wdrożenia są wyższe dla mniejszych organizacji

Ceny TeamDynamix

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje TeamDynamix

G2: 4.4/5 (60+ recenzji)

4.4/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

16. CA Service Desk Manager

Via: CA Service Desk Manager CA Service Desk Manager (CA SDM) to oprogramowanie IT service desk, które usprawnia rozwiązywanie incydentów, zwiększa zadowolenie użytkowników i wydajność.

Specjalizuje się w zarządzaniu incydentami, problemami i zmianami. Oprogramowanie zostało zaprojektowane, aby pomóc IT service desk analitycy zapewniają niestandardową obsługę klienta.

CA SDM najlepsze funkcje

Zapewnienie analitykom spersonalizowanego, intuicyjnego interfejsu umożliwiającego wydajną pracę dzięki środowisku analitycznemu xFlow

Umożliwienie użytkownikom rozwiązywania problemów i zgłaszania zapotrzebowania na usługi na preferowanych przez nich urządzeniach za pomocą współpracujących portali samoobsługowych

Obejmuje automatyzację weryfikacji zmian i opartą na regułach obsługę nieautoryzowanych zmian z solidnym zarządzaniem zmianami

Oferuj zdalny dostęp, czat, automatyczne rozwiązywanie problemów i naprawy dzięki automatyzacji wsparcia w CA SDM

limity CA SDM

Niektóre funkcje są trudne do wdrożenia i utrzymania

Niektóre komponenty, takie jak wizualizacja danych i automatyczne planowanie, mają przestarzałą technologię

Użytkownicy raportowali, że oprogramowanie zawiesza się i działa z opóźnieniem; przestój jest długi podczas aktualizacji

CA SDM pricing

Ceny niestandardowe

OCeny i recenzje SDM

G2: 4.2/5 (20+ recenzji)

4.2/5 (20+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Poznaj najlepsze narzędzia ITSM dzięki ClickUp

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi ITSM, które pomagają systemom i usługom pozostać na właściwym torze. Musisz wybrać odpowiednie narzędzie w oparciu o konkretne cele i potrzeby.

Po zapoznaniu się z 16 najlepszymi narzędziami ITSM jasne jest, że każde z nich oferuje unikalne funkcje, od integracji AI po świetne interfejsy użytkownika.

Gdybym miał wybrać jedno z nich, wybrałbym pierwsze na liście - ClickUp. Jego wszechstronność, łatwość obsługi i zaawansowane funkcje wykraczają poza zarządzanie usługami IT. Pomaga śledzić zadania, współpracować z Teams i niestandardowo dostosowywać cykle pracy do każdej struktury biznesowej. Zainwestuj w ClickUp i odblokuj wydajną pracę już dziś!