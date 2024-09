50 najważniejszych skrótów w Excelu, które każdy powinien znać

Siedzisz przy biurku i ścigasz się z czasem, by skończyć porządkowanie arkusza kalkulacyjnego.

Klikasz niekończące się zakładki i wpisujesz formuły, gdy nagle zdajesz sobie sprawę, że istnieje szybszy sposób na zrobienie wszystkiego, z czym się zmagałeś - ukryty skrót, który zaoszczędziłby ci czasu i zdrowia psychicznego.

Gdybyś tylko wiedział o tym wcześniej!

Dla każdego, kto spędza całe dnie na rozgryzaniu Excela, opanowanie skrótów jest jak odkrycie tajnej ścieżki przez labirynt.

Na tym blogu przedstawiamy 50 najważniejszych skrótów Excela, które każdy powinien znać - proste klucze, które przyspieszą pracę z Excelem. 💻

Co to jest skrót w Excelu?

Skrót w Excelu to kombinacja kluczy klawiaturowych, która pozwala użytkownikom na szybkie wykonywanie czynności bez konieczności korzystania z menu programu

Pomyśl o tym jak o szybszej drodze do zrobienia czegoś.

Na przykład, podobnie jak "Ctrl + C" kopiuje tekst, a "Ctrl + V" go wkleja, Excel ma swój własny zestaw skrótów, które mogą zaoszczędzić czas i wysiłek.

Typowym przykładem jest tworzenie nowego pustego skoroszytu poprzez naciśnięcie "Ctrl + N "

Bez tego skrótu musiałbyś użyć myszy, aby przejść do sekcji "Plik", a następnie kliknąć "Nowy" - proces ten zajmuje kilka kroków. Zmniejszając liczbę kroków potrzebnych do zakończenia zadania, można znacznie przyspieszyć cykl pracy.

Excel jest wyposażony w ponad 500 skrótów zaprojektowanych w celu ułatwienia nawigacji po arkuszach, formatowania danych, stosowania funkcji i nie tylko. Dowiedz się więcej o tych skrótach może początkowo wydawać się przytłaczające, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do używania myszy do wszystkiego. Początkowo może to nawet spowolnić proces adaptacji do nowego sposobu pracy.

Jednak w miarę ćwiczeń skróty te staną się drugą naturą, niemal zakorzenioną w pamięci mięśniowej. Wkrótce okaże się, że pracujesz szybciej i wydajniej, wykonując zadania za pomocą zaledwie kilku naciśnięć klawiszy.

Korzyści z używania skrótów w Excelu

Skróty klawiszowe w Excelu mogą wydawać się drobnymi udogodnieniami, ale mogą one całkowicie zmienić sposób interakcji z oprogramowaniem.

Sprawdźmy, dlaczego korzystanie z tych skrótów jest świetnym pomysłem.

Oszczędność czasu: Wyeliminowanie konieczności używania myszy do poruszania się po długich menu i oknach dialogowych oraz wykonywania wielu kroków

Wyeliminowanie konieczności używania myszy do poruszania się po długich menu i oknach dialogowych oraz wykonywania wielu kroków Zwiększenie szybkości: Nawigacja po dużych zbiorach danych i szybkie przeszukiwanie danych, unikając niekończącego się przewijania, które może spowolnić pracę

Nawigacja po dużych zbiorach danych i szybkie przeszukiwanie danych, unikając niekończącego się przewijania, które może spowolnić pracę Redukcja błędów: Zapobieganie ręcznym błędom poprzez poleganie na kluczach skrótów, aby skutecznie obsługiwać złożone, wieloetapowe procesy

Zapobieganie ręcznym błędom poprzez poleganie na kluczach skrótów, aby skutecznie obsługiwać złożone, wieloetapowe procesy Poprawa koncentracji: Trzymaj ręce na klawiaturze, minimalizując rozpraszanie uwagi przez sięganie po mysz i poprawiając koncentrację na wykonywanym zadaniu

Trzymaj ręce na klawiaturze, minimalizując rozpraszanie uwagi przez sięganie po mysz i poprawiając koncentrację na wykonywanym zadaniu Zminimalizowanie zmęczenia: Uniknięcie fizycznego dyskomfortu związanego z ciągłym przełączaniem się między myszą a klawiaturą poprzez opanowanie skrótów programu Excel

Jak używać skrótów w Excelu

Rozpoczęcie pracy ze skrótami w Excelu może przypominać naukę nowego języka, ale jest warte wysiłku. Po opanowaniu tych kombinacji kluczy, nawigacja i zarządzanie danymi będą znacznie bardziej efektywne.

Oto trzy wskazówki, które pomogą ci korzystać ze skrótów w Excelu:

1. Zacznij od podstaw

Zacznij od poznania kilku kluczowych skrótów, które mogą natychmiast zwiększyć twoją wydajność.

Na przykład, opanowanie skrótów 'Ctrl + C' do kopiowania, 'Ctrl + V' do wklejania i 'Ctrl + Z' do cofania znacznie poprawi twoją zdolność do szybkiego wykonywania zadań

Gdy już opanujesz te skróty, będziesz gotowy, aby z łatwością radzić sobie z bardziej zaawansowanymi skrótami.

2. Aktywacja i niestandardowe skróty

Większość skrótów w Excelu jest już aktywowana. Wystarczy ich użyć.

Niektóre wymagają jednak aktywacji. Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować i niestandardowe skróty na wstążce programu Excel:

Przejdź do Plik > Opcje > Niestandardowa wstążka

Przejdź do menu "Plik

Kliknij "Opcje

Wybierz "Dostosuj wstążkę" w oknie dialogowym

Utwórz niestandardową nową zakładkę > Niestandardowa nowa grupa > Zmień nazwę

Utwórz nową zakładkę i grupę, pod którą zostanie dodana komenda

Wybierz polecenie > Wybierz nową grupę > Dodaj komendy

Dodaj komendę

Dostęp do tych skrótów można uzyskać za pomocą klucza "Alt" + "alfabet" przypisany przez program Excel.

Podobnie można niestandardowo dodawać skróty do paska narzędzi szybkiego dostępu i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą klucza "Alt" + "numeru" przypisanego przez program Excel.

3. Ćwiczenie i zapamiętywanie skrótów

Sekretem opanowania skrótów w Excelu jest ich częste używanie. Początkowo jednak będziesz potrzebować pomocy, aby je zapamiętać. W takim przypadku, oto co możesz zrobić:

Zacznij od najczęściej używanych pięciu do siedmiu skrótów

Zapisz najczęściej używane skróty na samoprzylepnych notatkach lub ściągawce i umieść je w pobliżu obszaru roboczego, tak aby były widoczne

Stopniowo zmniejszaj swoją zależność od ściągawki i usuwaj z listy skróty, które zostały zakończone

Top 50 skrótów Excela, które oszczędzają czas

Excel ma setki skrótów, ale wybraliśmy 50 najczęściej używanych w miejscu pracy. Aby ułatwić pracę, pogrupowaliśmy je według funkcji, takich jak nawigacja po arkuszach kalkulacyjnych, skróty do skoroszytów i formatowanie komórek.

Oto 50 najlepszych skrótów Excela, które pozwalają zaoszczędzić czas:

1. Nawigacja w arkuszu kalkulacyjnym

W tej kategorii zajmiemy się skrótami, które pozwalają nawigować po arkuszu kalkulacyjnym całkowicie bez użycia myszy. Są one szczególnie przydatne, gdy mamy do czynienia z dużymi lub złożonymi arkuszami kalkulacyjnymi.

Nr katalogowy Opis Skróty klawiaturowe 1. Aby przejść do następnej komórki Zakładka 2. Aby przejść do poprzedniej komórki Shift + Zakładka 3. Aby przejść o jedną komórkę w dół Enter 4. Aby przejść o jedną komórkę w górę Klucz strzałki w górę 5. Aby rozszerzyć zaznaczenie komórek o jedną komórkę w danym kierunku Shift + klucz strzałki kierunkowej (w górę, w dół, w prawo lub w lewo) 6. Aby przejść do ostatniej komórki użytej w tym kierunku Ctrl + klucz strzałki kierunkowej (w górę, w dół, w prawo lub w lewo) 7. Aby przejść do ostatnio używanej komórki w arkuszu kalkulacyjnym Ctrl + End 8. Aby przejść do pierwszej komórki w arkuszu kalkulacyjnym Ctrl + Strona główna 9. Aby zaznaczyć całą kolumnę Ctrl + Przestrzeń 10. Aby zaznaczyć cały wiersz Shift + Przestrzeń 11. Aby zaznaczyć wszystkie używane komórki w danym kierunku Ctrl + Shift + klucz strzałki kierunkowej (w górę, w dół, w prawo lub w lewo) 12. Aby rozszerzyć zaznaczenie z aktywnej komórki do ostatnio używanej komórki w arkuszu kalkulacyjnym Ctrl + Shift + End 13. Aby rozszerzyć zaznaczenie z aktywnej komórki do pierwszej używanej komórki w arkuszu kalkulacyjnym Ctrl + Shift + Strona główna 14. Aby zaznaczyć cały arkusz kalkulacyjny Ctrl + Shift + Spacja 15. Aby przejść do następnego arkusza Ctrl + PageDown 16. Aby przejść do poprzedniego arkusza Ctrl + PageUP 17. Aby przejść o jeden ekran w dół w bieżącym arkuszu Page Down 18. Aby przejść o jeden ekran w górę w bieżącym arkuszu Page Up 19. Aby przesunąć o jeden ekran w lewo w bieżącym arkuszu Alt + Page Down 20. Aby przesunąć o jeden ekran w prawo w bieżącym arkuszu Alt + Page Up

💡 Pro Tip: Użyj skrótów Mac: Komenda + Shift + $$a do szybkiego formatowania waluty na komputerze Mac. Spowoduje to natychmiastowe sformatowanie wybranych komórek jako waluty w programie Excel, usprawniając przepływ pracy i utrzymując porządek w danych finansowych.💸

2. Akcje skoroszytu

W tej kategorii omówimy skróty programu Excel do otwierania, zamykania, zapisywania i innych podstawowych czynności wykonywanych w skoroszycie.

Nr katalogowy Opis Skróty klawiaturowe 21. Aby utworzyć nowy skoroszyt Ctrl + N 22. Aby zapisać skoroszyt Ctrl + S 23. Aby zamknąć bieżący skoroszyt Ctrl + W 24 24. Aby otworzyć istniejący skoroszyt Ctrl + O 25. Aby zamknąć program Excel Ctrl + F4 26. Aby otworzyć menu Plik Alt + F 27. Aby przejść do strony głównej Alt + H 28. Aby przejść do zakładki Insert Alt + N 29. Aby przejść do układu strony Alt + P 30. Aby przejść do zakładki Formuły Alt + M 31. Aby przejść do zakładki Dane Alt + A 32. Aby przejść do zakładki Review Alt + R 33. Aby przejść do zakładki Widok Alt + W

3. Szybkie działania na komórkach

Tutaj zajmiemy się skrótami Excela, które pozwalają szybko wykonywać akcje bezpośrednio w arkuszu.

Nr komórki Opis Skróty klawiaturowe 34. Aby skopiować zaznaczenie komórki w arkuszu Ctrl + C 35. Aby wkleić zaznaczenie komórki w arkuszu Ctrl + V 36. Aby wyciąć zaznaczenie komórki w arkuszu Ctrl + X 37. Aby cofnąć ostatnią czynność w arkuszu Ctrl + Z 38. Aby ponownie wykonać ostatnią czynność w arkuszu Ctrl + Y 39. Aby otworzyć menu kontekstowe komórki Shift + F10 40. Aby wstawić funkcję Shift + F3 41. Aby dodać komentarz w komórce Shift + F2 42. Aby otworzyć okno dialogowe Usuń Ctrl + znak Minus 43. Aby otworzyć okno dialogowe Wstaw Ctrl + znak Plus 44. Aby utworzyć, usunąć lub zmienić nazwę tabeli Ctrl + T, Ctrl + D lub Ctrl + R 45. Aby dodać hiperlink Ctrl + K 46. Aby pochylić tekst lub usunąć format kursywy Ctrl + I lub Ctrl + 3 47. Aby pogrubić tekst lub usunąć pogrubienie formatu Ctrl + B lub Ctrl + 2 48. Aby podkreślić tekst lub usunąć podkreślony format Ctrl + U lub Ctrl + F4 49. Aby wypełnić kolorem Alt + H + H 50. Aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu F7

💡 Pro Tip: Zrób Raportowanie w Excelu bardziej uporządkowane dzięki wykorzystaniu nazwanych zakresów. Nazwane zakresy ułatwiają odwoływanie się do określonych zakresów danych w formułach, upraszczając zarządzanie arkuszem kalkulacyjnym i ułatwiając zrozumienie formuł.

Limity korzystania z Excela

Skróty w Excelu mogą przyspieszyć pracę, ale nie są wolne od limitów.

Jeśli napotykasz wyzwania lub potrzebujesz funkcji wykraczających poza to, co oferuje, warto zapoznać się z niektórymi z nich Alternatywy dla Excela .

Aby uzyskać głębsze informacje na temat tego, gdzie Excel może się nie sprawdzić, zapoznaj się z naszym przeglądem jego limitów.

Krzywa uczenia się: Opanowanie funkcji i skrótów programu Excel nie jest łatwe. Potrzebujesz dostępu do różnych zasobów, aby dowiedzieć się, jak korzystać z różnych funkcji i formuł programu Excel, tworzyć raporty i wykresy oraz wykonywać inne zaawansowane czynności

Opanowanie funkcji i skrótów programu Excel nie jest łatwe. Potrzebujesz dostępu do różnych zasobów, aby dowiedzieć się, jak korzystać z różnych funkcji i formuł programu Excel, tworzyć raporty i wykresy oraz wykonywać inne zaawansowane czynności Nie został zaprojektowany z myślą o wydajności: Excel wymaga ręcznego wykonywania większości zadań, co może być czasochłonne i pracochłonne

Excel wymaga ręcznego wykonywania większości zadań, co może być czasochłonne i pracochłonne Podatny na błędy ludzkie: Rozbudowane ręczne wprowadzanie i analiza danych zwiększają ryzyko wystąpienia błędów. Nawet niewielki błąd w dużym arkuszu może prowadzić do znaczących błędów w obliczeniach

Rozbudowane ręczne wprowadzanie i analiza danych zwiększają ryzyko wystąpienia błędów. Nawet niewielki błąd w dużym arkuszu może prowadzić do znaczących błędów w obliczeniach Słaba kontrola wersji i synchronizacja: Excel zmaga się z kontrolą wersji i synchronizacją w czasie rzeczywistym, co sprawia, że współedytowanie i śledzenie zmian jest problematyczne

Excel zmaga się z kontrolą wersji i synchronizacją w czasie rzeczywistym, co sprawia, że współedytowanie i śledzenie zmian jest problematyczne Nieudolna współpraca: Excel pozwala na dodawanie komentarzy, ale zbyt duża ich liczba może zaśmiecać arkusz. Ponadto wersja online może ulec awarii przy dużym obciążeniu użytkownika, co komplikuje współpracę

Spotkanie z ClickUp: Najlepszą alternatywę dla Excela

Jeśli limity Excela Cię powstrzymują, ClickUp może być rozwiązaniem, którego potrzebujesz.

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, zaprojektowana w celu scentralizowania zadań, projektów i dokumentów.

ClickUp łączy zarządzanie projektami, śledzenie zadań i funkcje współpracy w jednym, przyjaznym dla użytkownika interfejsie. Obsługuje wiele funkcji, do których używasz Excela - takich jak organizacja danych i koordynacja pracy zespołu - w bardziej płynny sposób.

Zobaczmy, jak to zrobić.

Widok tabeli

Widok Widok tabeli ClickUp oferuje zaawansowaną alternatywę dla tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel.

Podczas gdy Excel dostarcza znajomy, oparty na siatce interfejs do organizowania danych, Widok tabeli idzie o krok dalej dzięki rozszerzonej funkcji i łatwości użytkowania.

Wyświetlanie szczegółów zadania w interfejsie podobnym do arkusza kalkulacyjnego za pomocą widoku tabeli ClickUp

W przeciwieństwie do Excela, w którym ustawienie niestandardowych kolumn i zarządzanie danymi może być czasochłonne, ClickUp pozwala bez wysiłku tworzyć niestandardowe kolumny, konfigurować menu rozwijane i dodawać szczegółowe informacje o zadaniu za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Taki usprawniony proces eliminuje ręczny wysiłek często wymagany w Excelu i płynnie integruje się z szerszymi możliwościami ClickUp w zakresie zarządzania projektami.

Zmiana rozmiaru, przenoszenie i przypinanie kolumn w widoku tabeli ClickUp zgodnie z własnymi preferencjami

💡 Pro Tip: Ustawienie automatyzację zarządzania projektami w ClickUp do bezpośredniej zmiany statusów zadań przy użyciu Automatyzacja w ClickUp . Na przykład, zadanie może automatycznie przejść do "W przeglądzie", gdy zostanie oznaczone jako "Zakończone", pomagając w utrzymaniu płynnego cyklu pracy.

Pola formuły

Z Pola formuły ClickUp dzięki ClickUp możesz wykonywać złożone obliczenia bez konieczności przywoływania skomplikowanych formuł Excela. W przeciwieństwie do Excela, gdzie formuły mogą być skomplikowane i łatwe do zapomnienia, ClickUp upraszcza ten proces.

Wystarczy tylko ustawić numeryczne Pole niestandardowe ClickUp i zdefiniuj swoją formułę za pomocą Pola formuły. ClickUp automatycznie zastosuje tę formułę do całej kolumny w widoku tabeli.

Wykorzystaj pola formuły ClickUp, aby uprościć złożone obliczenia

Nie musisz już martwić się o zapamiętywanie lub debugowanie złożonych funkcji Excela - ClickUp zajmie się tym za Ciebie, pozwalając Ci skupić się na pracy bez błędów w formułach.

Skróty klawiszowe

ClickUp oferuje solidny zestaw skrótów klawiszowych i skrótów klawiaturowych zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności. Jest podobny do Excela, ale ma kilka unikalnych zalet.

Podobnie jak Excel, Skróty klawiszowe i skróty klawiaturowe w ClickUp umożliwiają szybkie wykonywanie najważniejszych zadań, takich jak tworzenie, zamykanie lub usuwanie zadań oraz otwieranie centrum akcji.

Możesz także wypróbować skróty klawiszowe, aby wzmiankować członków zespołu i wykonywać różne czynności bez sięgania po mysz.

Dodaje dodatkową warstwę elastyczności do obszaru roboczego poprzez włączenie skrótów klawiszowych i skrótów klawiaturowych ClickUp

To, co wyróżnia ClickUp, to łatwość niestandardowego dostosowania i rozszerzenie funkcji. Aby rozpocząć, musisz włączyć skróty klawiszowe w ClickUp, klikając na swój awatar, przechodząc do "Ustawień", a następnie "Preferencji" i włączając "Skróty klawiszowe".

Po włączeniu tej opcji możesz usprawnić swój cykl pracy za pomocą szeregu skrótów klawiszowych, które upraszczają typowe zadania.

Skróty klawiszowe i skróty klawiaturowe ClickUp optymalizują cykl pracy

Na przykład, utworzenie nowego zadania to tylko jedno naciśnięcie klawisza Cmd/Ctrl + E, a otwarcie Centrum dowodzenia jest tak proste, jak Cmd/Ctrl + K. Chcesz wzmiankować współpracownika w komentarzu? Wystarczy wpisać symbol @.

Pulpity Pulpity nawigacyjne ClickUp oferują skuteczny sposób analizy i wizualizacji danych w porównaniu do Excela. Podczas gdy Excel wymaga ręcznego tworzenia wykresów, wykresów kołowych, wykresów słupkowych, wykresów Gantta i innych wizualnych reprezentacji danych, ClickUp automatyzuje ten proces.

Wykorzystaj pulpity ClickUp do wizualizacji i analizy danych

Dzięki ClickUp wizualizacje są generowane automatycznie i synchronizowane w czasie rzeczywistym z danymi źródłowymi, dostarczając dokładnych i aktualnych informacji bez ręcznego wysiłku.

Ponadto opcje udostępniania ClickUp ułatwiają dystrybucję raportów i wizualizacji do zespołu lub interesariuszy, upraszczając współpracę i podejmowanie decyzji.

Wybierz spośród różnych opcji udostępniania, aby wysłać pulpit ClickUp do interesariuszy

Współpraca w Teams

Narzędzia do współpracy ClickUp podnoszą poziom interakcji w zespole daleko poza niekończące się wątki komentarzy często spotykane w arkuszach kalkulacyjnych.

Oto jak ClickUp ułatwia płynną i efektywną pracę zespołową:

Komentarze

Pracodawca ClickUp Przypisywanie komentarzy do łatwego udostępniania plików i połączonych z nimi linków oraz oznaczania członków zespołu wzmiankami @ w dedykowanych przestrzeniach na komentarze. Dzięki temu dyskusje są uporządkowane i bezpośrednio powiązane z odpowiednimi zadaniami lub projektami.

Informuj wszystkich na bieżąco, oznaczając członków zespołu za pomocą @wzmianek bezpośrednio w ClickUp Comments

Chat

Usprawnij komunikację w zespole dzięki kanałom czatu w czasie rzeczywistym obsługiwanym przez Widok czatu ClickUp. Pozwala to na natychmiastowe przesyłanie wiadomości i aktualizacji, zapewniając wszystkim synchronizację bez konieczności przełączania się między platformami.

Wypróbuj ClickUp Chat View, aby połączyć się z członkami zespołu i umożliwić płynną współpracę

Tablice

Burza mózgów i planowanie z zespołem przy użyciu Tablice ClickUp .

Rysuj, dodawaj kształty, pisz notatki, dołączaj obrazy i połączone linki - wszystko to w czasie rzeczywistym, w środowisku współpracy, które zwiększa kreatywność i koordynację.

Zaimplementuj ClickUp Whiteboards do burzy mózgów z zespołem na kreatywnym płótnie

Wykraczaj poza skróty klawiaturowe Excela i oszczędzaj czas z ClickUp

Skróty w Excelu mogą pomóc w codziennych zadaniach, ale podczas pracy z dużymi i złożonymi arkuszami kalkulacyjnymi mogą okazać się niewystarczające. Zaawansowane oprogramowanie staje się niezbędne do efektywnego tworzenia, zarządzania i analizowania danych w takich przypadkach.

ClickUp to potężna alternatywa, która łączy w sobie zalety arkuszy kalkulacyjnych z szerokim zakresem funkcji zwiększających wydajność. Oferuje ulepszoną organizację danych, umożliwiając łatwe zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych.

Ponadto ClickUp usprawnia współpracę w zespole dzięki zintegrowanym narzędziom komunikacyjnym, a funkcje automatyzacji pomagają zredukować liczbę zadań wykonywanych ręcznie, zwiększając wydajność pracy.

