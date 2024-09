W miejscach pracy i oficjalnych ustawieniach podpis nie jest tylko formalnością, ale commitem, symbolem porozumienia.

W dobie dokumentacji cyfrowej podpisy elektroniczne są niezbędne w różnych scenariuszach, w tym:

Dokumenty prawne: Umowy, testamenty i dokumentacja pełnomocnictwa

Korespondencja biznesowa: Formalne listy, propozycje i faktury

Dokumenty osobiste: Karty okolicznościowe, listy i dzieła sztuki

Niezależnie od tego, czy podpisujesz umowy, czy piszesz listy, będą chwile, kiedy będziesz musiał dodać swój podpis do Dokumentów Google. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić.

Jak dodać podpis w Dokumentach Google

Możesz chcieć dodać podpis do Dokumentów Google dla różnych innych dokumentów, takich jak listy motywacyjne, notatki z podziękowaniami, przedłużenia umów , propozycje lub raportowania.

W przypadku wszystkich tych i nie tylko, możesz bezpośrednio dodać swój podpis do Dokumentów Google w kilku prostych krokach.

Metoda 1: Wstaw obraz odręcznego podpisu do Dokumentów Google

Jeśli utworzyłeś już odręczny podpis i zapisałeś go jako obraz (np. zeskanowany obraz lub zdjęcie odręcznego podpisu), możesz bezpośrednio wstawić go do Dokumentów Google.

Wystarczy wykonać następujące kroki:

Prześlij swój podpis do Dokumentów Google: Otwórz swój Dokument Google. Przejdź do Wstaw > Obraz > Prześlij. Możesz wybrać obraz podpisu ze swojego komputera/Dysku Google/Zdjęć Google

Otwórz swój Dokument Google. Przejdź do Wstaw > Obraz > Prześlij. Możesz wybrać obraz podpisu ze swojego komputera/Dysku Google/Zdjęć Google Dostosuj rozmiar i pozycję: Przeciągnij i zmień rozmiar obrazu, aby dopasować go do wybranej lokalizacji

Dostosuj właściwości obrazu

Kliknij prawym przyciskiem myszy wstawiony obraz i wybierz Właściwości, aby dostosować jego wygląd: Zawijanie tekstu: Wybierz odpowiednią opcję (np. W linii z tekstem), aby kontrolować przepływ tekstu wokół podpisu Rozmiar i pozycja: Dostosuj szerokość, wysokość i pozycję obrazu, aby dopasować go do układu dokumentu Przezroczystość: Jeśli podpis elektroniczny ma przezroczyste tło, można je zachować, wybierając opcję Przezroczysty w oknie Właściwości



Dodatkowe rzeczy, o których należy pamiętać

Użyj obrazu podpisu w wysokiej rozdzielczości. Unikaj rozmytych lub rozpikselowanych zdjęć, ponieważ mogą one wyglądać na zniekształcone po wstawieniu do dokumentu. Idealny będzie zeskanowany obraz lub zdjęcie wykonane dobrym aparatem fotograficznym

Chociaż większość formatów obrazów (np. JPEG, PNG) jest kompatybilna z Dokumentami Google, używaj PNG do bezstratnej kompresji, zwłaszcza jeśli chcesz zachować oryginalną jakość podpisu

Bonus: 15 hacków do Dokumentów Google usprawniających współpracę nad dokumentami

Metoda 2: Narysuj swój podpis w Dokumentach Google

Jeśli wolisz bardziej cyfrowy, ale spersonalizowany wygląd, możesz zaprojektować swój podpis bezpośrednio w Dokumentach Google.

Kroki rysowania i dodawania podpisu w Dokumentach Google

Aby utworzyć i wstawić spersonalizowany podpis do Dokumentów Google, wykonaj następujące kroki:

Lokalizacja żądanej pozycji: Kliknij w miejscu, w którym ma pojawić się podpis

Kliknij w miejscu, w którym ma pojawić się podpis Wstaw rysunek: Przejdź do Wstaw > Rysunek > Nowy

Wybierz narzędzie Scribble: Kliknij strzałkę (▼) obok ikony linii i wybierz Scribble

Narysuj swój podpis: Użyj myszki lub touchpada, aby narysować swój podpis

Zapisz i zamknij: Kliknij Zapisz i zamknij, aby zastosować podpis do dokumentu

Twój dokument będzie miał teraz profesjonalnie wyglądający podpis

Kroki rysowania i edytowania podpisu w Dokumentach Google

Po narysowaniu podpisu w Dokumentach Google można go niestandardowo dostosować do własnych preferencji. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże ci to zrobić:

Wybierz podpis Kliknij ikonę Wybierz



Następnie kliknij część podpisu, którą chcesz edytować

Wybierz akcję: Usuń: Naciśnij Delete na klawiaturze, aby usunąć wybraną część Zmień rozmiar: Przytrzymaj Shift (dla proporcjonalnej zmiany rozmiaru) i przeciągnij niebieskie rogi, aby powiększyć lub zmniejszyć zaznaczony fragment Przesuń: Przeciągnij zaznaczenie do nowej pozycji Format: Użyj koloru linii, grubości linii, myślnika, początku i końca linii, aby sformatować zgodnie z własnymi preferencjami

Cofnij zmiany: Naciśnij komenda + Z (Mac) lub Ctrl + Z (Windows), aby cofnąć wszelkie błędy

Naciśnij komenda + Z (Mac) lub Ctrl + Z (Windows), aby cofnąć wszelkie błędy Zapisywanie podpisu: Po wprowadzeniu pożądanych zmian, kliknij Zapisz i zamknij, aby je zastosować

O czym należy pamiętać:

Eksperymentuj: Nie bój się próbować różnych rozmiarów, pozycji i obrotów, aby znaleźć idealne dopasowanie do dokumentu. Możesz użyć różnych typów piór, grubości i kolorów, aby znaleźć styl podpisu, który odzwierciedla twoją osobowość. Możesz także dodać elementy takie jak monogram lub osobisty symbol

Nie bój się próbować różnych rozmiarów, pozycji i obrotów, aby znaleźć idealne dopasowanie do dokumentu. Możesz użyć różnych typów piór, grubości i kolorów, aby znaleźć styl podpisu, który odzwierciedla twoją osobowość. Możesz także dodać elementy takie jak monogram lub osobisty symbol Używaj warstw: Jeśli w podpisie znajduje się wiele elementów (np. tekst, kształty), możesz użyć warstw, aby edytować je niezależnie

Przeczytaj także: 10 szablonów Dokumentów Google z możliwością edycji za darmo

Metoda 3: Użyj dodatku do podpisu Dokumentów Google

Aby uzyskać bardziej zaawansowane i bezobsługowe podejście, spróbuj użyć dodatku do podpisu. Oprogramowanie do automatyzacji podpisów może uprościć dodawanie odręcznych podpisów do Dokumentów Google.

Oferują one takie funkcje, jak automatyczne wstawianie, niestandardowe opcje, a nawet integrację z innymi narzędziami obszaru roboczego Google. Oto jak możesz to zrobić:

Znajdź dodatek do podpisów: Przejdź do obszaru roboczego Google Marketplace i wyszukaj "signature add-on"

Przejdź do obszaru roboczego Google Marketplace i wyszukaj "signature add-on" Zainstaluj dodatek: Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wybranego dodatku

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wybranego dodatku Dodaj swój podpis: Użyj funkcji dodatku, aby utworzyć lub przesłać swój podpis i wstawić go do dokumentu

przez Google Workplace Marketplace Poza podstawami, oto kilka dodatkowych wskazówek, jak najlepiej wykorzystać dodatek do podpisu:

Niektóre dodatki umożliwiają dodawanie dynamicznych elementów, takich jak bieżąca data, godzina, a nawet lokalizacja, dzięki czemu podpis jest zawsze aktualny

Można ustawić reguły automatycznego stosowania różnych podpisów na podstawie zawartości dokumentu, odbiorcy lub innych kryteriów

Jeśli dodatek do Dokumentów Google wspiera tę funkcję, można połączyć go z kontem Gmail, aby automatycznie dodawać podpis cyfrowy do wychodzących wiadomości e-mail

Korzystaj z funkcji przetwarzania zbiorczego, aby dodawać podpisy do wielu dokumentów jednocześnie

Upewnij się, że dodatek do Dokumentów Google oferuje bezpieczne przechowywanie i przesyłanie danych podpisu

Jak dodać podpis do Dokumentów Google na telefonie

Podczas gdy podstawowa funkcja dodawania podpisu cyfrowego do Dokumentów Google pozostaje spójna na telefonach i komputerach, konkretne kroki i interfejs użytkownika mogą się nieznacznie różnić ze względu na różnice w sprzęcie i oprogramowaniu.

Kroki dodawania podpisu do Dokumentów Google za pomocą telefonu

Oto przewodnik krok po kroku, jak podpisać Dokumenty Google za pomocą telefonu:

Pobierz aplikację Dokumenty Google z Playstore/Appstore

Po zainstalowaniu aplikacji otwórz/utwórz Dokumenty Google, które chcesz podpisać

Umieść kursor w miejscu, w którym ma pojawić się podpis elektroniczny

Stuknij przycisk Wstaw (+), a następnie Obraz

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-94-647x1400.png Dodawanie podpisu do Dokumentu Google na telefonie /%img/

Wybierz obraz podpisu ze zdjęć urządzenia i kliknij Dodaj

Zapisz dokument, a obraz podpisu zostanie dodany

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Spróbuj poćwiczyć na kartce papieru przed próbą wykonania podpisu na telefonie, aby uzyskać bardziej naturalny wygląd podpisu.

Uprość zarządzanie dokumentami dzięki ClickUp

Dokumenty Google, choć są cennym narzędziem, mogą być ograniczone pod pewnymi względami: limity rozmiaru plików, stosunkowo podstawowe opcje formatu i potencjalne wyzwania integracyjne mogą nie spełniać potrzeb użytkowników poszukujących zaawansowanych funkcji lub płynnego cyklu pracy.

Jeśli chcesz zwiększyć swoją wydajność i współpracę, ClickUp to rozwiązanie do zarządzania dokumentami, które może pomóc rozwiązać te limity i cieszyć się dodatkowymi korzyściami.

Twórz, edytuj i podpisuj dokumenty z łatwością za pomocą ClickUp Docs

Oto dlaczego ClickUp jest lepszy od Dokumentów Google:

Łatwe podpisywanie dokumentów: Uzyskaj cyfrowe podpisy od członków Teams za pomocą zaledwie kilku kliknięć, oszczędzając czas i kłopoty

Uzyskaj cyfrowe podpisy od członków Teams za pomocą zaledwie kilku kliknięć, oszczędzając czas i kłopoty Pola niestandardowe: Twórz pola typuPola niestandardowe w ClickUp aby śledzić określone informacje związane z dokumentami, takie jak status dokumentu, terminy lub przypisani właściciele.

Twórz pola typuPola niestandardowe w ClickUp aby śledzić określone informacje związane z dokumentami, takie jak status dokumentu, terminy lub przypisani właściciele. Akcje zbiorcze: Efektywne zarządzanie wieloma dokumentami jednocześnie za pomocą akcji zbiorczych, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub usuwanie

Efektywne zarządzanie wieloma dokumentami jednocześnie za pomocą akcji zbiorczych, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub usuwanie Bezproblemowa integracja z zadaniami: Bezpośrednie połączenie dokumentów z powiązanymi zadaniamiZadania ClickUp dzięki czemu wszystko pozostaje uporządkowane i dostępne

Dodawaj zadania do ClickUp Docs podczas udostępniania dokumentów

Szablony dokumentów do szybkiego uruchamiania: Użyjgotowe szablony ClickUp aby szybciej tworzyć dokumenty

Użyjgotowe szablony ClickUp aby szybciej tworzyć dokumenty Bogaty format tekstu: Dodawaj nagłówki, wypunktowania, banery, obrazy i inne elementy, aby Twoje dokumenty były atrakcyjne wizualnie i zawierały więcej informacji

Formatuj i niestandardowe dokumenty za pomocą ClickUp Docs

Tablica: Współpracuj wizualnie z członkami Teams używającWbudowane możliwości ClickUp w zakresie tworzenia białych tablic *Mapy myśli: Twórz i organizuj pomysły za pomocąMapy myśli ClickUp *Załączanie plików: Dołączanie różnych typów plików do dokumentów, w tym obrazów, plików PDF i arkuszy kalkulacyjnych

Współpracuj wizualnie z członkami Teams używającWbudowane możliwości ClickUp w zakresie tworzenia białych tablic *Mapy myśli: Twórz i organizuj pomysły za pomocąMapy myśli ClickUp *Załączanie plików: Dołączanie różnych typów plików do dokumentów, w tym obrazów, plików PDF i arkuszy kalkulacyjnych Listy kontrolne: UżyjListy kontrolne zadań ClickUp do tworzenia list kontrolnych w dokumentach w celu śledzenia postępów i zapewnienia, że zadania zostały zakończone

UżyjListy kontrolne zadań ClickUp do tworzenia list kontrolnych w dokumentach w celu śledzenia postępów i zapewnienia, że zadania zostały zakończone Śledzenie czasu: Śledzenie czasu spędzonego na pracy nad dokumentami poprzezŚledzenie czasu w projekcie ClickUp aby usprawnić zarządzanie projektami i alokację zasobów

Śledzenie czasu spędzonego na pracy nad dokumentami poprzezŚledzenie czasu w projekcie ClickUp aby usprawnić zarządzanie projektami i alokację zasobów Konfigurowalne pulpity: Twórz niestandardowe pulpity za pomocąPulpity nawigacyjne ClickUp do wizualizacji metryk dokumentów i śledzenia postępów

Twórz niestandardowe pulpity za pomocąPulpity nawigacyjne ClickUp do wizualizacji metryk dokumentów i śledzenia postępów Funkcje ułatwień dostępu: ClickUp Docs został zaprojektowany z myślą o ułatwieniach dostępu, dostarczając takie funkcje jak kompatybilność z czytnikami ekranu i nawigacja za pomocą klawiatury

**Chcesz udostępniać swoją wiedzę swojemu zespołowi? wewnętrzną bazę wiedzy i zaprosić ich do zapoznania się z Twoją kolekcją dokumentów, notatek i pomysłów.

Ale to nie wszystko. Dzięki ClickUp możesz z łatwością używać AI do dokumentacji . ClickUp Brain to funkcja oparta na AI, która zwiększa wydajność poprzez automatyzację zadań, takich jak tworzenie dokumentów, podsumowywanie i organizacja danych. Pomaga efektywniej zarządzać informacjami, sugerując odpowiednią zawartość, generując spostrzeżenia i upraszczając sposób obsługi i udostępniania dokumentów.

Nie wierz nam na słowo. Oto co Mitch Stephens, PMP Technical Program Manager, Shiptour ma do powiedzenia:

_Od czasu przyjęcia ClickUp, nasze Teams powoli migrowały z Dokumentów Google do dokumentacji, a dokumentacja znacznie się poprawiła

Mitch Stephens, PMP Technical Program Manager, Shiptour

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Generować zawartość: Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wpisu na blogu, e-maila czy raportu, ClickUp Brain może pomóc Ci zacząć od szkicu

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wpisu na blogu, e-maila czy raportu, ClickUp Brain może pomóc Ci zacząć od szkicu Usprawnić pisanie: ClickUp Brain oferuje następujące funkcjenajlepsze narzędzie do pisania AIktóre może zasugerować zmiany, aby Twoje teksty były jaśniejsze, bardziej zwięzłe i bardziej angażujące

ClickUp Brain oferuje następujące funkcjenajlepsze narzędzie do pisania AIktóre może zasugerować zmiany, aby Twoje teksty były jaśniejsze, bardziej zwięzłe i bardziej angażujące Burza mózgów: Masz blok pisarski? ClickUp Brain pomoże ci wygenerować nowe pomysły i perspektywy

Tworzenie zawartości i burza mózgów z ClickUp Brain

Poza Dokumentami Google: Korzystanie z ClickUp do podpisów i nie tylko

Na tym kończy się nasz przewodnik dotyczący dodawania podpisu do Dokumentów Google! Chociaż jest to dość prosty proces, należy pamiętać o kilku rzeczach, takich jak tworzenie obrazu podpisu i wstawianie go do dokumentu.

Jeśli szukasz rozwiązania, które jest czymś więcej niż tylko oprogramowanie do edycji dokumentów i ma wszystko do zarządzania dokumentami, możesz wypróbować ClickUp.

ClickUp to prosta, ale potężna platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która oferuje dostęp do szerokiego zakresu funkcji, w tym współpraca nad dokumentami podpisy elektroniczne i nie tylko. Aby dowiedzieć się więcej o ClickUp, możesz założyć darmowe konto już teraz .