Jak zdobyć 25 najbardziej poszukiwanych umiejętności w 2024 roku?

Wiedza specjalistyczna na żądanie oznacza umiejętności, za które firmy są skłonne zapłacić najwyższą cenę.

Są to umiejętności, które rozwiązują problemy, napędzają innowacje i tworzą prawdziwą wartość. Opanowanie tych umiejętności pozwala komendom uzyskać wyższą pensję, cieszyć się pewnymi przywilejami i mieć satysfakcjonującą finansowo karierę.

Ale dlaczego umiejętności przynoszące wysokie dochody są tak ważne?

Odpowiedź jest prosta - technologia rewolucjonizuje branże na całym świecie. Sztuczna inteligencja, automatyzacja i praca zdalna to tylko kilka trendów, które zmieniają rynek pracy.

Badania przeprowadzone przez Światowe Forum Ekonomiczne pokazują, że 44% umiejętności pracowników zostanie zakłócone w ciągu najbliższych pięciu lat.

Modele biznesowe i sam charakter pracy również ulegają ciągłym zmianom. Oznacza to, że stale pojawiają się nowe umiejętności, a istniejące ewoluują.

Rozwijanie umiejętności, na które jest duże zapotrzebowanie, jest niezbędne, aby wyprzedzać konkurencję, negocjować lepsze wynagrodzenie i budować karierę na własnych warunkach.

W tym wpisie na blogu omówimy konkretne kompetencje dominujące obecnie na rynku pracy i sposoby na ich doskonalenie.

25 najbardziej pożądanych umiejętności w dzisiejszych czasach

Świat wokół nas się zmienia, podobnie jak podstawowe umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu.

Rozbijmy to na czynniki pierwsze. Globalna ilość danych wzrośnie do ponad 180 zettabajtów do 2025 roku . Business jest zalewany informacjami, a zasoby ludzkie, które potrafią okiełznać ich moc, są niezbędne.

Umiejętności analizy danych są zatem bardzo poszukiwane, ponieważ mogą pomóc w odkrywaniu trendów, podejmowaniu świadomych decyzji i napędzaniu rozwoju biznesu. Wraz z rozwojem GenAI, multi-chmury i uczenia maszynowego, umiejętność pracy z najnowszymi technologiami analizy danych staje się coraz bardziej cenna

Umiejętności projektowania doświadczeń użytkownika (UX) i interfejsu użytkownika (UI) są również niezwykle ważne, aby zapewnić, że produkty cyfrowe są przyjazne dla użytkownika i spełniają potrzeby ludzi. To sprawia, że biegłość w tworzeniu stron internetowych i oprogramowania jest wysoko ceniona

Nowoczesne organizacje potrzebują również liderów, którzy łączą wiedzę techniczną z silnymi umiejętnościami zarządzania. W związku z tym, business leaders z głębokim zrozumieniem inteligencji emocjonalnej są niezbędni do budowania wysokowydajnych teamów i pozytywnego środowiska pracy

U podstaw tych ról leżą trzy podstawowe umiejętności: analizowanie informacji, jasne komunikowanie się i rozwiązywanie problemów biznesowych.

Na tym jednak nie koniec. Od solidnych umiejętności tworzenia stron internetowych po dziwaczne umiejętności marketingowe w mediach społecznościowych, istnieje cały świat nowych umiejętności, które mogą przyspieszyć rozwój kariery.

Przyjrzyjmy się im bliżej:

Umiejętności techniczne, na które jest duże zapotrzebowanie

Aby rozwijać karierę w dzisiejszym świecie opartym na technologii, warto mieć solidne podstawy umiejętności technicznych.

Oto niektóre z najbardziej poszukiwanych obszarów wiedzy, które można rozwijać:

Full stack development: Łączenie programowania front-end (interfejs użytkownika) i back-end (po stronie serwera) w celu budowania zakończonych aplikacji internetowych; obejmuje to języki takie jak HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby lub Java, a także frameworki takie jak React, Angular, Node.js, Django lub Ruby on Rails Analiza danych: Wyciąganie istotnych wniosków z dużych zbiorów danych przy użyciu metod statystycznych i języków programowania, takich jak Python (z bibliotekami takimi jak Pandas i NumPy) lub R; umiejętności obejmują czyszczenie danych, eksplorację, wizualizację i modelowanie Cyberbezpieczeństwo: Ochrona systemów komputerowych i sieci przed cyberatakami; wymaga to znajomości bezpieczeństwa sieci, kryptografii, etycznego hakowania i narzędzi bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe i systemy wykrywania włamań Doświadczenie w zakresie przetwarzania w chmurze: Korzystanie z platform chmurowych (AWS, Azure, GCP) w celu efektywnego przechowywania, zarządzania i przetwarzania danych, w tym kluczowych umiejętności, takich jak infrastruktura jako kod, bezpieczeństwo w chmurze i usługi specyficzne dla platformy Specjalizacja w zakresie sztucznej inteligencji: Opracowywanie inteligentnych systemów zdolnych do uczenia się i podejmowania decyzji, w tym uczenia maszynowego, głębokiego uczenia się, przetwarzania języka naturalnego i wizji komputerowej Projektowanie interfejsów użytkownika (UI): Tworzenie atrakcyjnych wizualnie i przyjaznych dla użytkownika interfejsów poprzez zrozumienie doświadczenia użytkownika (UX), tworzenie szkieletów i prototypowanie oraz korzystanie z narzędzi projektowych, takich jak Figma lub Adobe XD Dostarczanie DevOps: Wypełnianie luki między rozwojem oprogramowania a operacjami IT w celu automatyzacji i usprawnienia dostarczania oprogramowania przy użyciu narzędzi takich jak Docker, Kubernetes, Jenkins i Ansible Rozwój blockchain: Zrozumienie podstawowych zasad blockchain i tworzenie aplikacji przy użyciu platform takich jak Ethereum lub Hyperledger Fabric; wymaga to znajomości kryptografii i systemów rozproszonych Zarządzanie bazami danych: Projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych w celu efektywnego przechowywania i pobierania informacji. Obejmuje to SQL, modelowanie baz danych i optymalizację wydajności Programowanie w Pythonie: Wszechstronny język do różnych zastosowań, w tym nauki o danych, tworzenia stron internetowych i automatyzacji; niezbędna jest biegłość w podstawowych koncepcjach Pythona, bibliotekach (NumPy, Pandas, Matplotlib) i frameworkach (Django, Flask) Marketing cyfrowy: Wśród innych umiejętności marketingowych, marketing cyfrowy jest bardzo poszukiwany. Obejmuje on promocję produktów lub usług online za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak SEO, media społecznościowe i e-mail marketing, ze szczyptą marketingu internetowegoumiejętności zarządzania produktem takich jak zrozumienie analityki marketingowej, zachowań klientów i cyfrowych platform reklamowych Zarządzanie projektami: Planowanie, organizowanie i kierowanie projektami w celu osiągnięcia określonych celów w ramach ograniczeń czasowych i budżetowych, z umiejętnościami takimi jak planowanie, alokacja zasobów i zarządzanie ryzykiem Analiza Business: Identyfikowanie potrzeb biznesowych i rekomendowanie rozwiązań poprzez analizę danych, usprawnianie procesów i gromadzenie wymagań Umiejętności cyfrowe: Efektywne wykorzystywanie technologii do komunikacji, badań i rozwiązywania problemów; obejmuje to biegłą obsługę różnych aplikacji i platform internetowych Wizualizacja danych: Tworzenie wizualnych reprezentacji danych w celu skutecznego przekazywania spostrzeżeń przy użyciu narzędzi takich jak Tableau, Power BI lub bibliotek Python (Matplotlib, Seaborn)

Przeczytaj także: 10 najlepszych certyfikatów programistycznych poprawiających perspektywy pracy i kariery

Umiejętności miękkie, na które jest duże zapotrzebowanie

Podczas gdy umiejętności techniczne stanowią podstawę wielu ról, umiejętności miękkie, takie jak umiejętności interpersonalne i zdolności adaptacyjne, są równie ważne dla powodzenia kariery, zwłaszcza gdy rozważa się zmianę kariery lub awans na stanowisko kierownicze.

Te umiejętności interpersonalne mogą wyróżnić cię w świecie zawodowym:

Przywództwo: Inspirowanie i prowadzenie teamów do osiągania wspólnych celów przy jednoczesnym podejmowaniu decyzji i skutecznym rozwiązywaniu problemów Rozwiązywanie problemów: Identyfikowanie problemów, analizowanie informacji i opracowywanie kreatywnych rozwiązań Komunikacja: Skuteczne przekazywanie pomysłów i informacji zarówno ustnie, jak i pisemnie oraz aktywne słuchanie innych Kreatywność: Generowanie nowych i innowacyjnych pomysłów, myślenie nieszablonowe i znajdowanie unikalnych rozwiązań Inteligencja emocjonalna: Rozumienie i zarządzanie emocjami, budowanie solidnych relacji i empatia wobec innych Zdolności adaptacyjne: Dostosowywanie się do zmian, podejmowanie nowych wyzwań i szybkie uczenie się nowych umiejętności Zarządzanie czasem : Ustalanie priorytetów zadań, ustawianie celów i efektywne zarządzanie obciążeniem pracą w celu dotrzymania terminów Praca zespołowa: Efektywna współpraca z innymi, budowanie zaufania i przyczynianie się do pozytywnego środowiska zespołowego Krytyczne myślenie: Obiektywna analiza informacji, ocena dowodów i podejmowanie świadomych decyzji Negocjacje: Osiąganie wzajemnie korzystnych porozumień poprzez skuteczną komunikację i rozwiązywanie problemów

🧠 Did You Know? A Ankieta LinkedIn wykazało, że 9 na 10 globalnych menedżerów zgadza się, że umiejętności miękkie (inaczej "ludzkie" lub "trwałe") są ważniejsze niż kiedykolwiek. Według badania, skuteczna komunikacja zajmie pierwsze miejsce w 2024 roku jako najbardziej pożądana umiejętność.

Zdobywanie pożądanych umiejętności

Nowe technologie, branże i role zawodowe pojawiają się cały czas. Aby pozostać istotnym i odnieść powodzenie, musisz stale się uczyć i rozwijać.

Proces nabywania nowych umiejętności w celu poprawy wydajności pracy nazywany jest upskillingiem.

Oto jak można to zrobić za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak oprogramowanie do zarządzania umiejętnościami :

Zidentyfikuj swoją ścieżkę nauki

Pierwszym krokiem jest wyobrażenie sobie swojej idealnej kariery. Jaki rodzaj pracy cię ekscytuje? Jakie problemy chcesz rozwiązać? Gdy masz już ogólny pomysł, zagłęb się w konkretne role, które są zgodne z twoimi aspiracjami.

Przejrzyj ogłoszenia o pracę dla tych ról i zwróć szczególną uwagę na wzmianki o umiejętnościach i kwalifikacjach.

Po zrozumieniu umiejętności potrzebnych do wykonywania wymarzonej pracy, nadszedł czas, aby ocenić swoje obecne ustawienie umiejętności. ClickUp to narzędzie zapewniające wydajność, które może pomóc w efektywnym zarządzaniu rozwojem umiejętności. Pozwala organizować zasoby edukacyjne, śledzić postępy i współpracować z innymi.

Możesz korzystać z Szablon analizy luk w umiejętnościach ClickUp aby uzyskać realistyczny obraz swoich umiejętności i obszarów, które wymagają poprawy. Pomoże to w ustawieniu jasnych i wykonalnych celów edukacyjnych w oparciu o analizę luk w umiejętnościach.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-606.png Nakreśl zakres ulepszeń za pomocą szablonu analizy luk kompetencyjnych ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222052366&department=other Pobierz szablon /%cta/

Oto jak korzystać z tego szablonu:

Matryca umiejętności: Stwórz tabelę porównującą Twoje istniejące umiejętności z tymi wzmiankowanymi w ofertach pracy dla Twojej docelowej roli. Możesz ocenić swój poziom biegłości dla każdej umiejętności

Stwórz tabelę porównującą Twoje istniejące umiejętności z tymi wzmiankowanymi w ofertach pracy dla Twojej docelowej roli. Możesz ocenić swój poziom biegłości dla każdej umiejętności Identyfikacja luk: Łatwa identyfikacja obszarów, w których twoje umiejętności nie spełniają wymagań

Łatwa identyfikacja obszarów, w których twoje umiejętności nie spełniają wymagań Priorytetyzacja: Na podstawie analizy, nadaj priorytet umiejętnościom, które wymagają największego rozwoju

Znajdź sposoby na naukę

Gdy już wiesz, jakie umiejętności musisz rozwinąć, nadszedł czas, aby zbadać opcje nauki.

Nauka to wszechstronna podróż i nie ma jednego uniwersalnego podejścia. Możesz więc wybrać jeden z poniższych sposobów:

Samokształcenie

Samodzielna nauka pozwala uczyć się we własnym tempie i zagłębiać się w konkretne odsetki. Zasoby online, samouczki i osobiste projekty mogą być nieocenionymi narzędziami do samodzielnej nauki.

Kursy online: Platformy takie jak Coursera, edX i Udemy dostarczają szeroki zakres kursów na różne tematy

Platformy takie jak Coursera, edX i Udemy dostarczają szeroki zakres kursów na różne tematy Obozy kodowania: Jeśli jesteś zainteresowany technologią, te intensywne programy mogą ci pomóc stać się lepszym programistą Formalna nauka

Szkolenie w miejscu pracy: Wiele firm inwestuje w rozwój pracowników poprzez programy szkoleniowe w miejscu pracy

Wiele firm inwestuje w rozwój pracowników poprzez programy szkoleniowe w miejscu pracy Opieka mentorska: Wskazówki od doświadczonych dostawców mogą przyspieszyć naukę i zapewnić bezcenne spostrzeżenia

Wskazówki od doświadczonych dostawców mogą przyspieszyć naukę i zapewnić bezcenne spostrzeżenia Networking: Budowanie połączeń na wybranym polu może otworzyć drzwi do nowych możliwości i doświadczeń edukacyjnych

Zorganizuj swoją naukę

Utrzymanie porządku w materiałach do nauki może mieć ogromne znaczenie. Pomyśl o tym jak o uporządkowanym obszarze roboczym - pomaga to skupić się i szybko znaleźć to, czego potrzebujesz. Dokumenty ClickUp

Efektywne zarządzanie czasem nauki

Zaplanuj konkretne bloki nauki w swoim kalendarzu. Śledzenie czasu w ClickUp umożliwia dokładne rejestrowanie czasu spędzonego na różnych działaniach edukacyjnych, dzięki czemu można zoptymalizować swój potencjał edukacyjny.

Zarządzaj godzinami nauki dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Twórz bloki czasowe: Wyznacz konkretne przedziały czasowe na naukę, wolne od zakłóceń

Wyznacz konkretne przedziały czasowe na naukę, wolne od zakłóceń Śledzenie z dokładnością do sekundy: Używaj precyzyjnych timerów i stoperów, aby uchwycić każdy moment skoncentrowanej pracy

Używaj precyzyjnych timerów i stoperów, aby uchwycić każdy moment skoncentrowanej pracy Rozbij zadania: Podziel większe zadania na mniejsze, określone w czasie podzadania, aby lepiej się skupić i śledzić czas

Podziel większe zadania na mniejsze, określone w czasie podzadania, aby lepiej się skupić i śledzić czas Dostosuj swój raport postępu: Stwórz niestandardowe pola, aby śledzić konkretne metryki nauki, takie jak przeczytane strony, zakończone ćwiczenia lub opanowane koncepcje

Stwórz niestandardowe pola, aby śledzić konkretne metryki nauki, takie jak przeczytane strony, zakończone ćwiczenia lub opanowane koncepcje Ustawienie celów czasowych: Stawiaj sobie cele czasowe, aby zwiększyć motywację i odpowiedzialność

Przeczytaj także: 7 umiejętności zarządzania sobą w celu zwiększenia wydajności w mojej pracy

Uprość proces uczenia się

Poruszaj złożone tematy, dzieląc je na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania.

System zarządzania zadaniami ClickUp po pierwsze

Wyeliminuj przytłoczenie: Skoncentruj się na zdobywaniu jednej umiejętności na raz dzięki podejściu ClickUp skoncentrowanemu na zadaniach

Śledzenie postępów

Monitoruj swoją podróż edukacyjną za pomocą Widoki ClickUp

. Przełączaj się między widokami listy, tablicy i kalendarza, aby zobaczyć swój postęp z różnych perspektyw. Użyj pól niestandardowych, aby dodać szczegóły dotyczące nauki, takie jak status zakończenia, poziom trudności lub wykorzystane zasoby.

Niestandardowy widok Twojej podróży edukacyjnej dzięki ClickUp Views

Szukaj informacji zwrotnych

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem, rozwijasz nową umiejętność, czy próbujesz poprawić istniejące umiejętności, konstruktywna informacja zwrotna jest dostawcą spostrzeżeń, których być może sam byś nie wziął pod uwagę. ClickUp Brain

sprawia, że zbieranie i stosowanie tych informacji zwrotnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Oto jak ClickUp Brain może pomóc:

Instant feedback: Uzyskaj przegląd swojej pracy w czasie rzeczywistym, z natychmiastowymi sugestiami poprawy, niezależnie od tego, czy piszesz zawartość, zarządzasz zadaniami, czy organizujesz projekty

Uzyskaj przegląd swojej pracy w czasie rzeczywistym, z natychmiastowymi sugestiami poprawy, niezależnie od tego, czy piszesz zawartość, zarządzasz zadaniami, czy organizujesz projekty Wykres wiedzy: Użyj wykresu wiedzy ClickUp Brain, aby zidentyfikować relacje między umiejętnościami i stworzyć wizualną reprezentację zależności między umiejętnościami

Użyj wykresu wiedzy ClickUp Brain, aby zidentyfikować relacje między umiejętnościami i stworzyć wizualną reprezentację zależności między umiejętnościami Poziomy umiejętności: Zdefiniuj różne poziomy umiejętności i połącz je z konkretnymi elementami wiedzy w ClickUp Brain

Zdefiniuj różne poziomy umiejętności i połącz je z konkretnymi elementami wiedzy w ClickUp Brain Rekomendacje rozwoju umiejętności: Generowanie sugestii dotyczących ścieżek rozwoju umiejętności w oparciu o zidentyfikowane luki Szablon matrycy umiejętności technicznych ClickUp zapewnia inny ustrukturyzowany sposób oceny umiejętności i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Pobierz ten szablon

Oceń swój postęp w nauce dzięki szablonowi matrycy umiejętności technicznych ClickUp

Oto jak możesz z niego skorzystać:

Stwórz Drugi Mózg: Poświęć Przestrzeń Mózgu na swoją Matrycę Umiejętności Technicznych, gdzie możesz przechowywać wszystkie powiązane informacje i zasoby

Poświęć Przestrzeń Mózgu na swoją Matrycę Umiejętności Technicznych, gdzie możesz przechowywać wszystkie powiązane informacje i zasoby Uporządkuj swoją wiedzę: Zorganizuj wiedzę w Przestrzeni Mózgu za pomocą folderów, etykiet i relacji, aby zwiększyć możliwości wyszukiwania

Zorganizuj wiedzę w Przestrzeni Mózgu za pomocą folderów, etykiet i relacji, aby zwiększyć możliwości wyszukiwania Połączenia z wpisami w matrycy: Utwórz połączenia między wpisami w matrycy i odpowiednią zawartością Brain, aby uzyskać łatwy dostęp

Utwórz połączenia między wpisami w matrycy i odpowiednią zawartością Brain, aby uzyskać łatwy dostęp Zachęcanie do udostępniania wiedzy: Promocja kultury udostępniania wiedzy poprzez zachęcanie zaufanych ekspertów do wnoszenia swojego wkładu

Promocja kultury udostępniania wiedzy poprzez zachęcanie zaufanych ekspertów do wnoszenia swojego wkładu Wykorzystaj możliwości AI: Wyciągaj wnioski i generuj rekomendacje dzięki funkcjom AI ClickUp Brain

Pobierz ten szablon

Świętuj swoje zwycięstwa

Nagradzaj się za osiąganie kamieni milowych. Pulpity ClickUp

umożliwiają tworzenie wizualnych reprezentacji swojego postępu. Korzystaj z wykresów i diagramów, aby śledzić swoje wyniki w nauce i świętować swoje osiągnięcia.

Udostępnianie i wizualizacja kamieni milowych w nauce za pomocą pulpitów ClickUp

Oto, co jeszcze możesz zrobić z pulpitami:

Wizualizuj postępy: Uzyskaj jasny przegląd trajektorii rozwoju swoich umiejętności

Uzyskaj jasny przegląd trajektorii rozwoju swoich umiejętności Identyfikacja trendów: Dostrzeganie wzorców i obszarów wymagających poprawy lub skupienia

Dostrzeganie wzorców i obszarów wymagających poprawy lub skupienia Ustawienie i śledzenie celów: Dostosowanie pulpitu do celów rozwoju umiejętności w celu skutecznego monitorowania

Dostosowanie pulpitu do celów rozwoju umiejętności w celu skutecznego monitorowania Celebrowanie osiągnięć: Rozpoznawanie i nagradzanie kamieni milowych za pomocą wizualnej reprezentacji powodzenia

Pomysły na pulpit do rozwoju umiejętności:

Godziny nauki: Śledzenie ilości czasu poświęconego na rozwój umiejętności w danym okresie

Śledzenie ilości czasu poświęconego na rozwój umiejętności w danym okresie Biegłość w umiejętnościach: Mierz postęp w opanowaniu różnych umiejętności za pomocą systemu ocen lub poziomów biegłości

Mierz postęp w opanowaniu różnych umiejętności za pomocą systemu ocen lub poziomów biegłości Postęp w zdobywaniu certyfikatów: Monitoruj swoją podróż w kierunku uzyskania certyfikatucertyfikatów konsultingowych i więcej kwalifikacji

Monitoruj swoją podróż w kierunku uzyskania certyfikatucertyfikatów konsultingowych i więcej kwalifikacji Zakończone projekty: Wizualizacja liczby zakończonych projektów wykorzystujących nowe umiejętności

Wizualizacja liczby zakończonych projektów wykorzystujących nowe umiejętności Analiza informacji zwrotnych: śledzenie ewolucji informacji zwrotnych na temat twoich umiejętności

Ćwicz to, czego się nauczyłeś

Najlepszym sposobem na nauczenie się czegoś jest często działanie.

Staże oferują doskonałą okazję do profesjonalnego zastosowania zdobytej wiedzy. Pozwalają budować sieć kontaktów i rozwijać umiejętności miękkie, takie jak komunikacja pisemna

i pracy zespołowej. Staże mogą również pomóc w odkryciu swoich pasji i zidentyfikowaniu obszarów do dalszego rozwoju.

Dodatkowo, możesz wykorzystać Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp

do organizowania wysiłków związanych z poszukiwaniem pracy.

Pobierz ten szablon

Znajdź odpowiednie oferty pracy, aby ćwiczyć nabyte umiejętności za pomocą szablonu ClickUp Job Search Template

Ten gotowy szablon pomoże Ci:

Zorganizować wysiłki związane z poszukiwaniem pracy i zapobiec rozproszeniu informacji na różnych platformach

Oszczędzać czas, oferując strukturę i eliminując potrzebę tworzenia list i zadań od zera

Uzyskać jasny obraz swoich postępów i zidentyfikować obszary, które wymagają większej uwagi

Oto jak można wykorzystać kluczowe funkcje aplikacji:

Zarządzanie listami: Twórz dedykowane listy dla różnych aspektów, takich jak Potencjalne Role, Celowe Firmy i Kontakty Networkingowe

Twórz dedykowane listy dla różnych aspektów, takich jak Potencjalne Role, Celowe Firmy i Kontakty Networkingowe Śledzenie aplikacji: Organizuj i śledź aplikacje dla każdej pozycji. Użyj pól niestandardowych, aby uchwycić szczegóły, takie jak data aplikacji, osoba kontaktowa i scena rozmowy kwalifikacyjnej

Organizuj i śledź aplikacje dla każdej pozycji. Użyj pól niestandardowych, aby uchwycić szczegóły, takie jak data aplikacji, osoba kontaktowa i scena rozmowy kwalifikacyjnej Cele rozwoju umiejętności: Uwzględnij dedykowaną sekcję w szablonie, aby wyświetlić listęumiejętności organizacyjne które chcesz rozwinąć dla swoich ról docelowych. Pomaga to skupić się na ciągłym uczeniu się

Uwzględnij dedykowaną sekcję w szablonie, aby wyświetlić listęumiejętności organizacyjne które chcesz rozwinąć dla swoich ról docelowych. Pomaga to skupić się na ciągłym uczeniu się Niestandardowe ustawienia: Szablon jest elastyczny. Możesz dodawać lub usuwać sekcje w zależności od konkretnych potrzeb

Pobierz ten szablon

Zabezpiecz swoją karierę na przyszłość, opanowując pożądane umiejętności z ClickUp

Technologia szybko ewoluuje, a utrzymanie się w czołówce oznacza opanowanie najbardziej poszukiwanych umiejętności. Skupienie się na tych 25 najlepszych umiejętnościach może zwiększyć Twoją karierę i potencjał zarobkowy.

Aby usprawnić rozwój umiejętności, skorzystaj z narzędzi zwiększających wydajność, takich jak ClickUp. ClickUp pomaga organizować zasoby, śledzić postępy i współpracować podczas nauki.

Kontynuuj naukę i dostosowuj się, aby odnieść sukces na konkurencyjnym rynku pracy dzięki ClickUp jako zaufanemu towarzyszowi podnoszenia kwalifikacji. Zarejestruj się za Free już dziś

!