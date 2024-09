Czym jest empatia w miejscu pracy i jak ją praktykować? (Z przykładami)

Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji - w obliczu trudnego dnia w pracy, gdy życie osobiste rzuca nam podkręconą piłkę. Może to kryzys rodzinny, nagła choroba lub po prostu ciężar codziennego stresu.

W takich chwilach liczą się nie tylko zasady czy procedury obowiązujące w miejscu pracy, ale także ludzie, którzy je zauważają i o nie dbają.

Empatia w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę w określaniu doświadczenia pracownika. Badania McKinsey sugerują, że pracownicy, którzy wierzą, że ich organizacje są empatyczne, mają tendencję do wprowadzania innowacji i podejmowania kreatywnego ryzyka.

Na tym blogu omówimy znaczenie empatii w miejscu pracy i kilka pomysłów na jej praktykowanie.

Czym jest empatia?

Empatia polega na wczuciu się w czyjeś uczucia i autentycznym zrozumieniu perspektywy tej osoby. To tak, jakby wejść w jej buty i poczuć, przez co przechodzi. To połączenie pomaga komunikować się bardziej efektywnie i budować silniejsze relacje.

Niektórzy ludzie mylą empatię ze współczuciem, ale są to różne emocje. Współczucie ma miejsce, gdy współczujesz komuś sytuacji i oferujesz wsparcie, ale tak naprawdę nie udostępniasz jego emocji.

Empatia oznacza natomiast, że odczuwasz ich ból tak, jakby był twoim własnym. Chodzi o prawdziwe odnoszenie się do ich doświadczeń i udostępnianie ich.

Zarówno empatia, jak i współczucie stanowią formularz inteligencji emocjonalnej w pracy .

**Co oznacza empatia w miejscu pracy?

Empatia w miejscu pracy oznacza, że twoi współpracownicy podejmują wysiłek, aby naprawdę zrozumieć i odnieść się do twoich uczuć i uczuć innych pracowników. A kierownictwo wspiera to podejście całym sercem poprzez zachowania, politykę i infrastrukturę.

Empatia jest kluczowym czynnikiem, który pomaga rozwiązywać konflikty, podejmować lepsze decyzje i zapewniać efektywną współpracę pracowników

Istnieją trzy główne rodzaje empatii, z których każdy przyczynia się do naszego ogólnego zrozumienia innych. Oto krótkie podsumowanie:

Emocjonalna empatia: Kiedy wyczuwasz i udostępniasz emocje innych ludzi, z czego często wynika emocjonalna reakcja z twojej strony Empatia poznawcza: Kiedy próbujesz dowiedzieć się, jak czuje się druga osoba, aby lepiej się z nią związać Empatia współczująca: Kiedy odczuwasz i dzielisz ból innych i podejmujesz kroki w celu wsparcia ich w wyjściu z sytuacji

Właśnie dlatego wiodące organizacje priorytetowo traktują budowanie kultury empatii. W końcu Badanie Glassdoor wykazało, że szukając nowej pracy, pracownicy przedkładają wartość kultury nad wyższe wynagrodzenie.

Przeczytaj również: Przykłady podstawowych kompetencji i sposoby ich doskonalenia > Empatia nie jest czymś, co oferujemy naszym klientom lub naszym pracownikom od dziewiątej do piątej... (jest)... "usługą sekunda po sekundzie, minuta po minucie, którą jesteśmy winni każdemu, jeśli chcemy nazywać się liderem".

Simon Sinek, Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't

**Dlaczego empatia jest ważna w pracy?

Empatia jest kluczem do budowania wydajnego zespołu i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy. Zastanówmy się, dlaczego jest tak ważna:

1. Poprawia komunikację i współpracę

Kiedy rozumiesz emocje członków swojego zespołu, możesz dostosować swój styl komunikacji do każdej osoby lub grupy bardziej efektywnie. Prowadzi to do bardziej pozytywnych rezultatów, takich jak płynniejsza współpraca i zapewnia, że wszyscy są na tej samej pozycji.

W wyniku tego zespół naturalnie działa lepiej, z lepszą wydajnością i spójnością.

Przeczytaj również: Jak zbudować wysoce wydajny Teams

2. Pomaga rozwiązywać konflikty

Empatia pozwala spojrzeć na sytuację z perspektywy innych osób, dzięki czemu rozwiązywanie konfliktów jest prostsze i bardziej konstruktywne.

Dzięki autentycznemu zrozumieniu ich uczuć, możesz słuchać cierpliwiej i reagować w sposób przemyślany, aby osiągnąć rozwiązanie korzystne dla obu stron.

3. Zwiększa kreatywność

Empatia pozwala wykorzystać różnorodne doświadczenia i punkty widzenia zespołu, co może znacznie zwiększyć kreatywność.

Takie wspólne podejście często prowadzi do unikalnych rozwiązań i świeżych perspektyw, które przynoszą korzyści organizacji.

4. Pogłębia zrozumienie klienta

Empatia odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu potrzeb, wyzwań i oczekiwań klientów.

Poprzez prawdziwe słuchanie i angażowanie się z nimi, można uzyskać cenne spostrzeżenia, które pomogą lepiej zrozumieć i przekazać wymagania projektu.

6. Tworzy pozytywne środowisko pracy

Szanując ich wkład i podejmując działania naprawcze w razie potrzeby, budujesz zaufanie w zespole.

Atmosfera zaufania i szacunku prowadzi do większej satysfakcji pracowników, zmniejsza rotację, wypalenie zawodowe i ostatecznie poprawia ogólną wydajność pracy.

Przeczytaj również: 25 Pytań do Ankiety Satysfakcji Pracowników, aby sprawdzić Puls Twojego Teamu Przykłady empatii w miejscu pracy

Empatia może przybierać różne formularze w miejscu pracy. Możesz zachowywać się empatycznie w stosunku do współpracowników, bezpośrednich podwładnych, klientów, niestandardowych klientów, a nawet kierownictwa. Pomaga to w rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu pozytywnych relacji i skutecznej komunikacji w każdej sytuacji.

Oto kilka popularnych przykładów empatii w miejscu pracy, aby zrozumieć, jak ona wygląda:

Zauważasz, że członek twojego zespołu ma trudności z zakończeniem złożonego zadania, podczas gdy inne zadania się piętrzą. Możesz zaoferować pomoc, pomagając mu z częścią obciążenia pracą, aby zmniejszyć presję związaną z pracą Możesz wczuć się w sytuację współpracownika przechodzącego przez trudny okres, udostępniając jego ból i zapewniając wsparcie emocjonalne Możesz okazać szacunek członkom swojego teamu, słuchając ich cierpliwie, doceniając ich uczucia i ból emocjonalny oraz oferując mediację w celu osiągnięcia porozumienia w przypadku konfliktów Możesz regularnie sprawdzać swoich bezpośrednich podwładnych, rozumieć wszelkie wyzwania, przed którymi mogą stanąć i oferować rozwiązania Dostarczać konstruktywnych informacji zwrotnych swoim bezpośrednim podwładnym w sposób uprzejmy i oferować wsparcie w celu wprowadzenia ulepszeń, zamiast obarczać ich winą Potrafisz zachęcać juniorów i stażystów do wypowiadania się, zadawania pytań i pomagać im w realizacji ich aspiracji zawodowych

Jak praktykować empatię w miejscu pracy

Jak jednak ćwiczyć empatię na co dzień? Odpowiedź leży w podejmowaniu małych, konsekwentnych wysiłków. ClickUp wszechstronna platforma do zarządzania projektami, może być nieocenionym sprzymierzeńcem we wprowadzaniu empatii do miejsca pracy.

Oto dziewięć praktycznych sugestii, które pomogą ci ćwiczyć empatię w pracy:

1. Aktywne słuchanie

Prawdziwe zrozumienie innych zaczyna się od aktywnego i cierpliwego słuchania - serca empatii.

Zbyt często jesteśmy winni słuchania tylko na tyle, aby zaplanować naszą odpowiedź, zamiast naprawdę słuchać tego, co mówią nasi współpracownicy. Taka tendencja może powodować rozdźwięk, utrudniając zrozumienie ich emocji, ponieważ nie jesteśmy w pełni zaangażowani w rozmowę.

Świadomie zmieniając nasze podejście do aktywnego słuchania, możemy całkowicie zmienić dynamikę. Aktywne słuchanie polega na poświęcaniu rozmówcy pełnej uwagi, opieraniu się chęci przerywania i poświęcaniu czasu na przetwarzanie tego, co udostępnia, zanim odpowiemy.

Szablon Icebreaker Emotions Wheel firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w prowadzeniu konstruktywnych rozmów w zespole.

Szablon Szablon do łamania lodów w kole emocji ClickUp ułatwia nawiązanie głębszych połączeń między członkami Teams. Pomaga poszczególnym osobom przedstawić się, udostępniać swoje uczucia i zrozumieć, w jaki sposób emocje wpływają na wydajność pracy

Szablon zachęca do tworzenia środowiska sprzyjającego empatii i aktywnemu słuchaniu, co jest niezbędne do budowania znaczących relacji w miejscu pracy.

Aby skorzystać z koła emocji, wykonaj następujące kroki:

Rozdaj koło emocji: Daj każdemu członkowi zespołu kopię, aby pomóc mu zidentyfikować i wyrazić swoje emocje Zidentyfikuj emocje: Poproś wszystkich, aby wybrali emocje, które odczuwają i połączyli je z kołem, zachęcając do refleksji Omów emocje: Niech każda osoba wyjaśni swoją emocję i dlaczego ją wybrała. Promuje to aktywne słuchanie i zrozumienie Burza mózgów: Po udostępnianiu, przeprowadź burzę mózgów na temat rozwiązań lub strategii związanych z omawianymi emocjami Przegląd i dostosowanie: Przejrzyj proponowane rozwiązania i dostosuj je w oparciu o opinie zespołu, wzmacniając znaczenie ciągłej komunikacji

2. Otwarta komunikacja

Zachęcanie do otwartej komunikacji jest kluczową częścią praktykowania empatii w pracy. Gdy członkowie Teams czują się swobodnie dzieląc się swoimi przemyśleniami i obawami, łatwiej jest zrozumieć skąd pochodzą i jak się czują.

**Otwarty dialog pomaga wychwycić emocje i kontekst kryjący się za tym, co ludzie mówią, co jest kluczem do reagowania z prawdziwą empatią.

Tworząc środowisko, w którym każdy czuje się wysłuchany i doceniany, można skuteczniej rozwiązywać problemy, wzmacniać połączenia w zespole i sprzyjać wsparciu w miejscu pracy. Plan komunikacji może tu pomóc.

Plany komunikacji są strategicznymi dokumentami, które określają, w jaki sposób organizacja będzie rozpowszechniać informacje wśród odbiorców docelowych. Opracowując dobrze zorganizowany plan komunikacji, organizacje mogą zapewnić, że ich komunikaty są dostarczane skutecznie, konsekwentnie i na czas, sprzyjając lepszemu zrozumieniu, zaangażowaniu i wsparciu. Szablon planu komunikacji ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc usprawnić wysiłki komunikacyjne Twojego zespołu i zapewnić, że wszyscy pozostaną na tej samej stronie.

Szablon planu komunikacji ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu i koordynowaniu rozmów z interesariuszami.

Zacznij od ustawienia jasnych celów komunikacyjnych, takich jak poprawa komunikacji wewnętrznej lub skuteczniejsze angażowanie klientów. Szablon poprowadzi Cię przez identyfikację kluczowych interesariuszy, abyś mógł jasno przypisać role i obowiązki.

Określisz również najlepsze kanały dla swoich wiadomości, wybierając spośród takich opcji, jak e-mail, media społecznościowe lub spotkania twarzą w twarz, aby zapewnić skuteczne dotarcie do członków zespołu.

Szablon pomaga nawet śledzić postępy, umożliwiając mierzenie powodzenia planu komunikacji i wprowadzanie zmian w razie potrzeby.

👀 Bonus: Możesz wykorzystać szablony planów komunikacji aby ustanowić spójną strategię komunikacji, która ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i okazywania empatii.

3. Potwierdź uczucia

Walidacja uczuć jest kluczowym aspektem empatii, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wyzwaniami emocjonalnymi, być może z powodu decyzji lub inicjatyw, które mają na nie wpływ.

Kiedy członek Teams zwraca się do ciebie ze swoimi uczuciami, ważne jest, aby skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa psychicznego, zamiast dyskutować lub odrzucać jego obawy Komentarze ClickUp to świetny sposób na wsparcie tego.

Na przykład, gdy pracownicy dzielą się swoimi uczuciami lub obawami dotyczącymi zadania lub projektu, można użyć komentarzy, aby potwierdzić ich emocje i okazać zrozumienie. Tworzy to przestrzeń do otwartego dialogu i zapewnia, że ich uczucia są słyszane i potwierdzane.

Używaj emotikonów w komentarzach ClickUp, aby nadać im osobisty charakter i skuteczniej przekazywać emocje

Empatyczna reakcja - oferująca wsparcie i pokazująca, że cenisz ich perspektywę - pomaga budować wspierające środowisko pracy. Dzięki temu Twój Teams wie, że jego emocje są szanowane.

Empatia to dziwna i potężna rzecz. Nie ma żadnego scenariusza. Nie ma dobrego ani złego sposobu do zrobienia tego. To po prostu słuchanie, utrzymywanie przestrzeni, powstrzymywanie się od osądzania, emocjonalne połączenie i przekazywanie tej niezwykle uzdrawiającej wiadomości "Nie jesteś sam.

Brené Brown, Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Nadrzędne, and Lead (Odważ się na wiele: jak odwaga do bycia wrażliwym zmienia sposób, w jaki żyjemy, kochamy, nadrzędny i przywódczy)

4. Regularne wizyty kontrolne i informacje zwrotne

Prostym sposobem na zademonstrowanie prawdziwej troski o swój zespół jest regularne przeprowadzanie odpraw i sesji informacji zwrotnych. Praktyka ta pokazuje pracownikom, że przywódcy są dostępni, cenią ich wkład i są commit do podejmowania działań w oparciu o ich potrzeby

Ponadto, sesje te pomagają wcześnie wychwycić potencjalne obawy i zająć się nimi, zanim staną się bardziej palącymi problemami.

Używaj skrótów, aby tworzyć przypomnienia ClickUp i organizować regularne sesje z członkami zespołu

Przypomnienia ClickUp

może znacznie usprawnić ten proces. Oto jak z niej korzystać, aby być na bieżąco z odprawami i sesjami opinii:

Łatwo ustaw przypomnienia z zadań, komentarzy lub sekcji Moja praca z terminami, załącznikami i powiadomieniami

Zaplanuj regularne przypomnienia o bieżących zadaniach lub spotkaniach, aby zachować spójność w odprawach

Uzyskaj dostęp i zarządzaj wszystkimi przypomnieniami z ekranu głównego ClickUp, aby pozostać zorganizowanym i na bieżąco ze swoimi commitami

Przeczytaj również: Przywództwo INTJ: Maksymalizacja mocnych stron w miejscu pracy

5. Działania budujące Teams

Planowanie regularnych zajęć integracyjnych to fantastyczny sposób na stworzenie bardziej empatycznego i spójnego miejsca pracy.

Rozważ ustawienie sesji szkoleniowych, podczas których członkowie Teams mogą udostępniać swoją wiedzę i umiejętności. Takie sesje podnoszą morale zespołu i wspierają kulturę uczenia się i wzajemnego wsparcia

Kolejnym świetnym pomysłem są comiesięczne sesje wdzięczności. Dają one członkom zespołu szansę na wyrażenie uznania dla wysiłków innych osób i docenienie ich wkładu, co może wzmocnić więzi i morale.

Widok kalendarza w ClickUp

umożliwia zaplanowanie i wizualizację wszystkich działań związanych z budowaniem zespołu, takich jak sesje szkoleniowe, spotkania dotyczące wdzięczności i lunche biurowe, w jednym miejscu.

Widok kalendarza ClickUp pomaga utrzymać uporządkowane i regularne podejście do budowania zespołu

Możesz ustawić konkretne daty i godziny dla tych działań i wyświetlać je obok regularnych zadań i terminów. Dzięki temu wszyscy wiedzą o nadchodzących wydarzeniach i mogą je odpowiednio zaplanować.

6. Szkolenie z inteligencji emocjonalnej

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że nie każdy będzie miał taki sam poziom empatii, ponieważ każda osoba ma unikalne doświadczenia i perspektywy. Inwestowanie w szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej może być bardzo korzystne dla zwiększenia empatii w całym zespole.

Istnieje kilka opcji wdrożenia tego szkolenia. Wykorzystanie wewnętrznych ekspertów merytorycznych (MŚP), którzy rozumieją kulturę organizacji i konkretne wyzwania, może zapewnić bardzo odpowiednie i skuteczne szkolenie.

Alternatywnie, można rozważyć zaplanowanie sesji z zewnętrznymi ekspertami lub zakup kursów online.

Twórz i przechowuj kompleksowe materiały szkoleniowe, takie jak przewodniki i studia przypadków w

Dokumenty ClickUp

. Ułatwia to MŚP i trenerom dostęp do tych zasobów i ich efektywne wykorzystanie.

Dokumenty ułatwiają współpracę, umożliwiając członkom zespołu, MŚP i ekspertom zewnętrznym wnoszenie spostrzeżeń bezpośrednio w dokumencie.

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki edycji i komentarzom bezpośrednio w ClickUp Docs

Dzięki edycji na żywo, zmiany i aktualizacje są natychmiast widoczne dla wszystkich współpracowników.

Usprawnia to komunikację, ponieważ dyskusje i decyzje mogą odbywać się bezpośrednio w dokumencie, eliminując potrzebę wysyłania e-maili lub organizowania spotkań.

Przeczytaj również: Podsumowanie Inteligencji Emocjonalnej Daniela Golemana: Zrozum i zastosuj zasady zawarte w książce

7. Zróżnicowane i integracyjne środowisko

Podkreślanie wartości różnorodności i szacunku dla wszystkich pracowników ma kluczowe znaczenie dla kultywowania prawdziwie integracyjnego środowiska.

Zacznij od jasnego komunikowania znaczenia przyjmowania różnych perspektyw i doświadczeń oraz tego, w jaki sposób przyczynia się to do bardziej innowacyjnego i wspierającego miejsca pracy.

Konieczne jest ustanowienie wyczyszczonych standardów i wytycznych dotyczących etykiety w miejscu pracy, które odzwierciedlają szacunek dla wszystkich kultur, środowisk, stylów uczenia się itp.

Wytyczne te powinny obejmować różne aspekty codziennych interakcji, w tym style komunikacji, procesy decyzyjne i rozwiązywanie konfliktów.

8. Dawaj dobry przykład

Autorytet ma silny wpływ na zachowanie członków zespołu na poziomie operacyjnym.

Empatyczni liderzy rozumieją, że okazując empatię poprzez zachowania przywódcze -takie jak okazywanie szczerej troski i zapewnianie wsparcia - mogą głęboko wpłynąć na kulturę ich zespołu oraz na to, jak ich zespół postrzega i reaguje na przywództwo.

W trudnych sytuacjach pozostań wierny swoim wartościom i reaguj z empatią i współczuciem.

Szablon mapy empatii ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci rozwinąć głębsze zrozumienie Twoich niestandardowych klientów.

Jednym ze skutecznych narzędzi pomagających w prowadzeniu z większą empatią jest

Szablon mapy empatii ClickUp

. Pozwala on na wizualizację i lepsze zrozumienie perspektyw zespołu poprzez rozbicie ich myśli, uczuć, potrzeb i działań w różnych sytuacjach.

Mapa empatii podzielona jest na cztery sekcje: Myśli, Uczucia, Potrzeby i Działania. Wypełnij te sekcje spostrzeżeniami, które zebrałeś, upewniając się, że każda z nich odzwierciedla głos pracowników .

Bonus: Wypróbuj więcej

szablony map empatii

aby uzyskać głębszy wgląd w perspektywy i potrzeby swojego zespołu.

9. Uznanie i docenienie

Szczere docenianie członków zespołu za ich otwartość i wkład jest kluczowe w budowaniu atmosfery współpracy pozytywnego środowiska pracy .

Kiedy członkowie Teams czują się naprawdę docenieni, wzmacnia to ich commit i entuzjazm dla pełnionych przez nich ról. Poświęć czas, aby docenić ich wysiłek i wyrazić szczerą wdzięczność za ich wkład.

Świętowanie powodzenia zespołu to kolejny skuteczny sposób na wzmocnienie relacji i podniesienie morale. Niezależnie od tego, czy jest to osiągnięcie znaczącego kamienia milowego, zakończenie trudnego projektu, czy osiągnięcie celów zespołu, uznanie tych osiągnięć sprzyja poczuciu wspólnej dumy i osiągnięć.

Porada dla profesjonalistów:

Korzystaj z oprogramowania do rozpoznawania pracowników

do wysyłania spersonalizowanych wiadomości lub nagród, które odzwierciedlają wyjątkowy wkład każdego pracownika.

Practice Empathy in the Workplace for Happier Teams and a Successful Business (Praktykuj empatię w miejscu pracy dla szczęśliwszych teamów i powodzenia biznesu)

Zrozumienie i odniesienie się do emocji pracowników jest dobrodziejstwem dla każdej organizacji. Pozwala utrzymać zadowolenie, zaangażowanie i motywację pracowników.

Narzędzia takie jak ClickUp mogą być nieocenionym wsparciem dla tych wysiłków.

ClickUp pozwala efektywnie planować i organizować sesje informacji zwrotnej, zapewniając członkom zespołu terminowe i konstruktywne informacje. Możesz także opracowywać materiały szkoleniowe i zarządzać nimi bezpośrednio w ClickUp, co ułatwia dostarczanie celowych doświadczeń edukacyjnych. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!