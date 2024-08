Kiedy używać CC vs BCC w e-mailu?

Właśnie skończyłeś redagować e-mail i nagle natknąłeś się na pola CC i BCC.

Wtedy w głowie pojawia się pytanie: "Do kogo powinienem wysłać ten e-mail?"🤔

Wszyscy tam byliśmy.

Wiedza o tym, kiedy użyć CC lub BCC może mieć duży wpływ na to, jak odbierane są Twoje e-maile.

Jeden zły ruch i możesz udostępniać poufne informacje niewłaściwym osobom lub, co gorsza, wykluczyć kogoś, kto powinien zostać uwzględniony (np. szefa!).

Na tym blogu zamierzamy dotrzeć do sedna nieporozumień związanych z CC i BCC i wyjaśnić, kiedy należy używać któregokolwiek z tych terminów.

Jako bonus, możesz spodziewać się przydatnych narzędzi i zasobów, które pomogą Ci doskonalić swoje umiejętności wysyłania e-maili.

Zrozumienie pól e-mail: Pole "Do"

Pole "Do" w wiadomości e-mail to miejsce, w którym umieszcza się głównych odbiorców.

Są to osoby, z którymi chcesz komunikować się bezpośrednio. Są to główni odbiorcy wiadomości. Po wysłaniu wiadomości e-mail te adresy e-mail są widoczne dla każdego, kto ją otrzyma.

Pole "Do" to świetny sposób na zachowanie uprzejmości i profesjonalizmu w e-mailach. Aby uniknąć spamowania skrzynek odbiorczych, ogranicz swoją listę adresów "Do" tylko do osób bezpośrednio zaangażowanych

Ale co zrobić, jeśli chcesz uwzględnić innych, nie czyniąc ich głównym celem?

Tutaj z pomocą przychodzą pola CC (kopia bezpieczeństwa) i BCC (ślepa kopia bezpieczeństwa). Pozwalają one dyskretnie wysłać e-mail do dodatkowych odbiorców. Korzystając z określonego pola, można również lepiej zarządzać odpowiedziami i trwającymi wątkami.

Co to jest CC w e-mailu?

CC to skrót od "carbon copy". Służy do wysyłania kopii e-maila do innych odbiorców. Nie są to główni odbiorcy, ale osoby na peryferiach, które nadal muszą zobaczyć e-mail i odpowiedzi na e-mail

Na przykład, jeśli odpowiadasz klientowi, którym zarządzasz bezpośrednio, możesz nadal chcieć zachować swojego menedżera w CC dla ważnych rozmów związanych z kosztami usług lub wszelkimi eskalacjami.

Gdy używasz "CC", wszystkie adresy e-mail w tym polu są widoczne dla każdego odbiorcy e-maila. Ta przejrzystość jest przydatna do utrzymania jasnej komunikacji.

Kiedy używane jest CC?

Używasz pola CC e-mail, gdy chcesz informować inne "odsetki" w pętli.

CC jest również bardzo pomocne podczas wysyłania wiadomości do zespołu. Pozwala na dodanie wielu osób, nie czyniąc ich głównym celem

Wiedza o tym, kiedy używać CC, pomaga utrzymać porządek i śledzenie wątków e-mail.

Porada profesjonalisty: Używanie udostępnianych skrzynek odbiorczych dla lepszej komunikacji w zespole. Pozwala to na lepszą współpracę i udostępnianie wiedzy, ponieważ członkowie zespołu mogą łatwo uzyskać dostęp do bieżących rozmów i projektów oraz wnieść do nich swój wkład.

Co to jest BCC w e-mailu?

BCC oznacza ślepą kopię. Pole BCC w wiadomości e-mail służy do komunikowania się z więcej niż jednym odbiorcą bez wzajemnego wyświetlania adresów.

Pole to pomaga zachować prywatne i bezpieczne adresy e-mail. Podczas wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu "BCC", odbiorcy nie widzą adresów innych odbiorców.

Kiedy używane jest BCC?

BCC jest używane do jednej z dwóch rzeczy: **zachowania prywatnych adresów e-mail (np. podczas wysyłania masowych wiadomości e-mail) lub oznaczania osób w wiadomościach e-mail bez informowania o tym innych odbiorców

BCC przydaje się również w profesjonalnej komunikacji. Załóżmy, że wysyłasz e-mail do wielu kandydatów do pracy, zapraszając ich na pierwszą rundę rozmów kwalifikacyjnych. Możesz użyć "BCC" Utrzymuje to porządek i pozwala zachować profesjonalny i osobisty charakter e-maila w tym samym czasie.

Przeczytaj także: Jak utworzyć szablony e-mail w Gmailu .

CC vs BCC: Skąd wiadomo, do zrobienia czego użyć?

Zarówno CC, jak i BCC mają różne cele.

Oto, o czym należy pamiętać przy podejmowaniu decyzji, którego pola użyć.

1. Znaczenie preferencji odbiorcy

Mądrze jest zawsze myśleć o tym, jak odbiorcy wolą otrzymywać e-maile. **Niektórzy mogą chcieć przejrzystości, podczas gdy inni cenią sobie prywatność

Używaj CC dla tych, którzy powinni być uwzględnieni w widoczności. Są one ważne dla konwersacji. Wreszcie, należy sprawdzić, czy osoby dodane do CC są istotne dla rozmowy, aby uniknąć niepotrzebnych e-maili.

Zasadniczo jednak, jeśli nie masz pewności co do ich preferencji, skłaniaj się ku BCC, aby uniknąć nieporozumień.

Pro Tip: Używanie BCC pomaga również zmniejszyć ryzyko nieoczekiwanych odpowiedzi "Odpowiedz wszystkim", które często prowadzą do spamu i nieporozumień w e-mailach.

2. Poszanowanie prywatności

Prywatność ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców, którzy się nie znają.

CC pokazuje wszystkie adresy, dzięki czemu wiadomo, kto został uwzględniony. BCC ukrywa adresy, zapewniając prywatność.

Gdy mamy do czynienia z wrażliwymi informacjami, BCC powinno być Twoim wyborem. Chroni tożsamość i dane kontaktowe wszystkich odbiorców.

3. Liczba odbiorców

CC działa dobrze w przypadku e-maili do małej, znanej grupy, ponieważ sprzyja otwartej komunikacji. Odwrotnie jest w przypadku BCC, które jest bardzo przydatne w przypadku e-maili do listy osób.

Zalecamy korzystanie z pola BCC, jeśli wysyłasz biuletyn e-mail lub prowadzisz masową kampanię e-mail marketingu. Chodzi o to, aby uniknąć ujawniania długiej listy adresów e-mail innym odbiorcom.

💈Bonus: Rzuć okiem na najlepsze oprogramowanie do zarządzania pocztą e-mail w 2024 roku aby zmienić niechlujną skrzynkę odbiorczą w obszar roboczy o wysokiej wydajności.

Usprawnij zarządzanie pocztą e-mail dzięki ClickUp

Wszyscy korzystaliśmy z usług różnych dostawców poczty e-mail, a większość z nich jest dość podobna pod względem funkcji. Problem z większością tych narzędzi polega na tym, że nie są one stworzone do optymalnej komunikacji i współpracy.

Na przykład, Teams zazwyczaj używają aplikacji e-mail do czytania i wysyłania wiadomości, zanim przełączą się na zupełnie inne narzędzie do natychmiastowej komunikacji. Często może to być niepotrzebne i prowadzić do fragmentarycznych rozmów w wielu obszarach roboczych.

A gdyby tak móc wysyłać e-maile, zarządzać projektami, sprawdzać zadania i współpracować z zespołem - wszystko w jednym miejscu? Dzięki ClickUp jest to możliwe.

Funkcje zarządzania e-mailami w ClickUp

Oprócz możliwości zarządzania projektami, ClickUp pozwala wysyłać, odbierać i zarządzać wiadomościami e-mail bezpośrednio na platformie, co czyni go potężnym narzędziem do zarządzania pocztą elektroniczną.

Możesz także użyć opcji CC i BCC, aby kontrolować widoczność i prywatność, wraz z wieloma innymi funkcjami, które zostały omówione wcześniej.

Wysyłanie i odbieranie e-maili: Możesz włączyć możliwość wysyłania e-maili w ClickUp z ClickApp, aby wysyłać wiadomości e-mail bez przełączania zakładek. Funkcja ta pozwala na wysyłanie wiadomości i odpowiedzi bezpośrednio z ClickUp. Możesz również odbierać e-maile i łączyć je z odpowiednimi zadaniami, dzięki czemu Twoja komunikacja jest uporządkowana i możliwa do działania

wykorzystaj narzędzia ClickUp do zarządzania pocztą e-mail, aby usprawnić i usprawnić obsługę e-maili

Zarządzanie projektami e-mail : ClickUp oferuje swojezarządzanie projektami e-mail rozwiązanie z automatyzacjązarządzanie skrzynką odbiorczą. Możesz być na bieżąco z zadaniami e-mail bez konieczności kopiowania i wklejania. Zapewnia to, że wszystkie istotne informacje są przechwytywane w zadaniach

: ClickUp oferuje swojezarządzanie projektami e-mail rozwiązanie z automatyzacjązarządzanie skrzynką odbiorczą. Możesz być na bieżąco z zadaniami e-mail bez konieczności kopiowania i wklejania. Zapewnia to, że wszystkie istotne informacje są przechwytywane w zadaniach Automatyzacja procesów: UżyjAutomatyzacja ClickUp do automatyzacji powtarzalnych zadań e-mail, takich jak wysyłanie przypomnień, powiadomień lub działań następczych, uwalniając czas na bardziej strategiczną pracę. Automatyzacja może pomóc usprawnić cykl pracy i zmniejszyć wysiłek ręczny

zautomatyzuj powtarzalne zadania i oszczędzaj czas dzięki ClickUp Automation

Załączanie e-maili do zadań : Dołącz całe konwersacje e-mail do zadania. Poprzez optymalnezarządzanie zadaniami e-mailmożna łatwo omawiać szczegóły z zespołem i przechowywać wszystkie powiązane informacje w jednym miejscu

: Dołącz całe konwersacje e-mail do zadania. Poprzez optymalnezarządzanie zadaniami e-mailmożna łatwo omawiać szczegóły z zespołem i przechowywać wszystkie powiązane informacje w jednym miejscu Centralizacja zarządzania: Zarządzając e-mailami w ClickUp, możesz przechowywać rozmowy obok powiązanych prac. Integracja oszczędza czas i pomaga zespołowi zachować koordynację

Dodatkowo, skorzystaj z zasobów takich jak Szablon automatyzacji e-mail ClickUp do automatyzacji e-maili i zadań na podstawie pól niestandardowych, przesłanych formularzy lub wydarzeń związanych z zadaniami.

Automatyzacja e-maili

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zdefiniować procesy automatyzacji e-maili : Zidentyfikować e-maile, które wymagają automatyzacji i nakreślić konkretne działania wymagane dla każdego z nich

: Zidentyfikować e-maile, które wymagają automatyzacji i nakreślić konkretne działania wymagane dla każdego z nich Ustanowić wyzwalacze automatyzacji : Ustawić reguły lub warunki, które zainicjują wysyłanie zautomatyzowanych e-maili w oparciu o określone wydarzenia lub kryteria

: Ustawić reguły lub warunki, które zainicjują wysyłanie zautomatyzowanych e-maili w oparciu o określone wydarzenia lub kryteria Optymalizuj automatyzację e-maili: Regularnie przeglądaj i dostosowuj procesy automatyzacji, aby upewnić się, że są one wydajne, skuteczne i zgodne z celami

💈Bonus: Sprawdź niektóre pomocnych hacków Gmaila aby usprawnić zarządzanie pocztą e-mail.

Korzyści z używania ClickUp do zarządzania e-mailami

wysyłaj e-maile i zarządzaj nimi w ramach jednej kompleksowej platformy dzięki funkcjom zarządzania pocztą e-mail w ClickUp

Większa wydajność : DziękiIntegracja z ClickUp e-mailmożna zintegrować Gmaila z ClickUp, aby efektywnie zarządzać e-mailami i zadaniami w jednym miejscu. Skraca to czas spędzany na przełączaniu się między aplikacjami i pozwala skupić się na zrobieniu tego, co do zrobienia jest najważniejsze

: DziękiIntegracja z ClickUp e-mailmożna zintegrować Gmaila z ClickUp, aby efektywnie zarządzać e-mailami i zadaniami w jednym miejscu. Skraca to czas spędzany na przełączaniu się między aplikacjami i pozwala skupić się na zrobieniu tego, co do zrobienia jest najważniejsze Łatwa organizacja na wyciągnięcie ręki : Połącz zadania z e-mailami, powiadamiaj swój zespół i przydzielaj zadania na podstawie otrzymanych e-maili. Dzięki temu wszystko jest uporządkowane i działa płynnie

: Połącz zadania z e-mailami, powiadamiaj swój zespół i przydzielaj zadania na podstawie otrzymanych e-maili. Dzięki temu wszystko jest uporządkowane i działa płynnie Usprawniona współpraca : Etykieta zespołu w e-mailach,przypisywanie komentarzyi zarządzać odpowiedziami bez opuszczania ClickUp. Ta funkcja usprawnia pracę zespołową i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie

: Etykieta zespołu w e-mailach,przypisywanie komentarzyi zarządzać odpowiedziami bez opuszczania ClickUp. Ta funkcja usprawnia pracę zespołową i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie Bezproblemowa komunikacja dzięki szablonom : Korzystaj z odpowiednich szablonów i podpisów, aby usprawnić komunikację. Jest to szczególnie przydatne w przypadku obsługi klienta i śledzenia kandydatów

: Korzystaj z odpowiednich szablonów i podpisów, aby usprawnić komunikację. Jest to szczególnie przydatne w przypadku obsługi klienta i śledzenia kandydatów Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami : ClickUp oferuje solidne funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić, że komunikacja e-mail jest bezpieczna i zgodna ze standardami branżowymi

: ClickUp oferuje solidne funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić, że komunikacja e-mail jest bezpieczna i zgodna ze standardami branżowymi Planowanie e-maili: Zaplanuj całą przyszłą komunikację i upewnij się, że każdy osobisty e-mail

Kiedy używać CC i BCC w ClickUp

CC dla przejrzystości : Użyj pola CC, aby informować inne odsetki. Takie strategie zarządzania e-mailami są idealne do komunikacji z więcej niż jednym odbiorcą

: Użyj pola CC, aby informować inne odsetki. Takie strategie zarządzania e-mailami są idealne do komunikacji z więcej niż jednym odbiorcą BCC dla prywatności: Pole BCC chroni prywatność odbiorców. Użyj go do zrobienia wiadomości e-mail do osób, które się nie znają lub podczas prowadzenia masowej kampanii e-mail (gdy chcesz chronić dane kontaktowe na swojej liście e-mail)

Czytaj więcej: Eksploruj alternatywy dla obszarów roboczych Google dla potrzeb e-mail i zarządzania projektami.

Myśl lepiej, pisz mądrzejsze e-maile w ClickUp

Trzech na pięciu profesjonalistów woli używać e-maila do komunikacji.

Ale jest jedna rzecz - większość ludzi myli pola CC i BCC, ponieważ nie są pewni roli odbiorców. Gdybyśmy tylko mogli śledzić nasze projekty, zarządzać zadaniami i wysyłać wiadomości e-mail na jednej platformie.

Dobra wiadomość jest taka, że ClickUp ma do zrobienia właśnie to, a nawet więcej!

Na przykład, jeśli nie znosisz przepełnionej skrzynki odbiorczej, możesz ją uporządkować za pomocą ClickUp. Narzędzie to pomaga nadawać priorytety ważnym e-mailom i skraca czas odpowiedzi, co prowadzi do skrzynka odbiorcza zero .

ClickUp wspiera również integrację z Gmailem, dzięki czemu zawsze otrzymujesz powiadomienia o oczekujących zadaniach i działaniach następczych. Dodatkowo, ClickUp posiada własną AI, która pomaga w redagowaniu e-maili, przekształcaniu ich w zadania, które można wykonać i dostarczaniu informacji za każdym razem, gdy wyszukujesz słowo kluczowe. Zarejestruj się w ClickUp już dziś przetestuj swoją nowo zdobytą wiedzę na temat CC/BCC i wysyłaj niesamowite e-maile.