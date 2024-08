Lark vs. Slack: Która aplikacja do czatu jest lepsza?

Wraz z rozwojem pracy zdalnej i ekspansją dystrybucji Teams, wybór odpowiedniej platformy może znacząco wpłynąć na dynamikę zespołu.

Slack od dawna jest liderem w komunikacji biznesowej, znanym z dobrze zaprojektowanych funkcji i przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Jednak Lark szybko zyskuje na popularności, oferując unikalne możliwości, które rzucają wyzwanie status quo.

Biorąc pod uwagę ich popularność, dokonanie świadomego wyboru może być trudne. W związku z tym, niniejszy blog zawiera szczegółowy przewodnik na temat Lack vs. Slack, aby pomóc ci określić, która aplikacja do czatu lepiej odpowiada zmieniającym się potrzebom twojego biznesu.

**Co to jest Lark?

via Lark Lark, wśród najbardziej popularnych nowych aplikacji do komunikacji zespołowej , to kompleksowy pakiet do współpracy zaprojektowany w celu usprawnienia operacji biznesowych i zwiększenia wydajności w całej organizacji. To cyfrowy hub dla wszystkiego - od wiadomości i wideokonferencji po zarządzanie zadaniami i automatyzację cyklu pracy.

Kluczowe funkcje Lark

Lark ma na celu poprawę komunikacji i wydajności operacyjnej na wszystkich poziomach organizacji. Oto zestawienie niektórych kluczowych funkcji:

1. Zintegrowany system przesyłania wiadomości

Lark oferuje zintegrowany system przesyłania wiadomości, który wspiera bezproblemowe interakcje w różnych formatach - tekst, głos i wideo.

System ten pozwala użytkownikom na tworzenie czatów grupowych, prywatnych wiadomości, a nawet publicznych forów do szerszych dyskusji. Funkcja wyszukiwania ułatwia udostępnianie plików. Co więcej, ułatwia wyszukiwanie poprzednich rozmów i zapewnia, że żadne ważne informacje nie zostaną utracone. Dodatkowo posiada możliwość tłumaczenia, dzięki czemu jest odpowiedni dla globalnych Teamsów

2. Zaawansowane zarządzanie zadaniami

Lark usprawnia zarządzanie zadaniami, umożliwiając użytkownikom organizowanie zadań, ustawienie terminów i śledzenie postępów w ramach ujednoliconego interfejsu. Zawiera inne narzędzia, takie jak kalendarz do planowania i przypomnień, upraszczając cykl pracy i zmniejszając potrzebę korzystania z wielu platform.

Wspiera etykiety, priorytetyzację i aktualizację statusu zadań, promując lepszą koordynację zespołu i zarządzanie projektami.

3. Kompleksowe wideokonferencje

Narzędzie do wideokonferencji Lark jest bardzo intuicyjne oprogramowanie do udostępniania ekranu oferujące wysoką rozdzielczość wideo i audio, dzięki czemu idealnie nadaje się do szczegółowych prezentacji i sesji współpracy.

Dostarcza narzędzia do zarządzania uczestnikami, takie jak wyciszanie lub usuwanie uczestników, dzięki czemu nadaje się zarówno do małych i dużych spotkań Teams, jak i dużych webinarów lub sesji edukacyjnych.

Cena Lark

Starter: $0 (do 50 użytkowników)

$0 (do 50 użytkowników) Pro: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

**Co to jest Slack?

via Slack Slack to dynamiczna platforma komunikacyjna, która usprawnia pracę zespołową dzięki zorganizowanym kanałom i zintegrowanym narzędziom. Jej głównym celem jest zastąpienie tradycyjnego e-maila bardziej uporządkowaną komunikacją w czasie rzeczywistym aplikacja do przesyłania wiadomości biznesowych która może być skalowana od małych Teams do dużych Enterprise.

Kluczowe funkcje Slack

Slack jest pełen funkcji zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności i współpracy. Poniżej przyjrzymy się bliżej niektórym z jego wyróżniających się możliwości:

1. kanały

Dzięki kanałom Slack można usprawnić komunikację w zespole, tworząc dedykowane przestrzenie dla różnych tematów lub projektów

Takie ustawienie pomaga zachować porządek, zapewnia łatwość śledzenia konwersacji i ułatwia dostęp do ważnych informacji. Co więcej, możesz zdecydować się na upublicznienie kanałów dla szerszej widoczności lub zachować je jako prywatne dla poufnych dyskusji.

2. Kreator cyklu pracy

Kreator cyklu pracy Slack pozwala Teamsom na automatyzację rutynowych procesów bezpośrednio na platformie. Możesz go użyć do zaprojektowania niestandardowych cykli pracy dla działań takich jak wdrażanie nowych członków zespołu lub przetwarzanie żądań bez kodowania.

Upraszcza to procesy, zmniejsza liczbę zadań wykonywanych ręcznie i zapewnia ich spójne wykonywanie, zwiększając wydajność i efektywność zespołu. Funkcja ta sprawia, że aplikacja ta nie jest tylko narzędziem do komunikacji, ale wszechstronną platformą, która wspiera podstawowe cykle pracy związane z zarządzaniem projektami.

Czytaj więcej: Jak wykorzystać Slack do zarządzania projektami

3. Slack Connect

Dzięki Slack Connect możesz przenieść komunikację poza swoją organizację, bezpiecznie współpracując z zewnętrznymi partnerami, klientami lub dostawcami

Funkcja ta umożliwia tworzenie udostępnianych kanałów między różnymi obszarami roboczymi Slack. Pomaga to usprawnić komunikację i zapewnić jej bezpieczeństwo oraz zgodność z zasadami firmy.

Czytaj więcej: ClickUp vs. Slack: Najlepsze narzędzie do komunikacji w Teams najlepsze dla Twojego Businessu

Ceny Slack

Free: $0

$0 Pro: $8.75/miesiąc na użytkownika

$8.75/miesiąc na użytkownika Business+: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Lark vs. Slack: Porównanie funkcji

Zarówno Lark, jak i Slack zaspokajają zmieniające się potrzeby nowoczesnych Businessów dzięki wydajnym funkcjom komunikacji i współpracy. Porównajmy jednak trzy kluczowe funkcje, aby zobaczyć szczegółowe porównanie Lark vs. Slack.

1. Zintegrowane wiadomości vs. kanały

Lark wyróżnia się zintegrowanym systemem wiadomości, który wspiera tekst, głos i wideo. Jest to kluczowe dla globalnych Teams i obejmuje automatyczne tłumaczenie, aby zminimalizować bariery językowe.

Z kolei Slack, znany ze swoich ustrukturyzowanych kanałów, sprawdza się w efektywnym organizowaniu rozmów, co jest idealne dla większych teamów potrzebujących przejrzystych strumieni komunikacji. Podczas gdy obie platformy sprawnie zarządzają komunikacją, kanały Slack mogą przewyższać firmy, dla których priorytetem jest wysoce zorganizowana i przeszukiwalna historia rozmów.

Obie platformy płynnie integrują się z popularnymi usługami przechowywania danych w chmurze, takimi jak Google Drive. Usprawnia to ich systemy zarządzania plikami i zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do dokumentów i ich udostępnianie w aplikacji czatu.

Zwycięzca: W pierwszej rundzie porównania Lark vs. Slack, Lark obejmuje prowadzenie w zakresie zintegrowanych wiadomości, ponieważ jest bardziej elastyczny i integracyjny. To czyni go lepszym wyborem dla globalnych, zróżnicowanych Teams.

2. Narzędzia do zarządzania zadaniami

W sferze zarządzania projektami, Lark dostarcza kompleksowe rozwiązanie w ramach swojej platformy, pozwalające na bezproblemowe przypisywanie zadań i ich aktualizacje. Ta integracja jest szczególnie przydatna dla teamów poszukujących kompleksowego narzędzia do wspólnego zarządzania projektami i komunikacją.

Podczas gdy Slack ułatwia integrację z aplikacjami innych firm, wymaga to dodatkowych ustawień, co może komplikować cykl pracy dla niektórych teamów. Narzędzia do zarządzania zadaniami Lark oferują lepsze rozwiązanie dla firm poszukujących wbudowanej prostoty i wydajności.

Zwycięzca: Lark wygrywa tę rundę pojedynku Lark vs. Slack ze względu na płynne, wbudowane funkcje zarządzania zadaniami, które upraszczają zarządzanie projektami. Jest to idealne rozwiązanie dla Teams, które wolą mieć wszystko w jednym miejscu.

3. Wideokonferencje i współpraca zewnętrzna

Obie platformy oferują silne funkcje wideokonferencji, ale Lark integruje je głębiej z innymi narzędziami wydajności, zapewniając ujednolicone doświadczenie.

Z drugiej strony, Slack poczynił znaczne postępy dzięki Slack Connect, zwiększając możliwości współpracy zewnętrznej. Funkcja Slack Connect może zapewnić niewielką przewagę, jeśli twój biznes mocno angażuje się w współpracę z zewnętrznymi interesariuszami. Jego zdolność do utrzymywania bezpiecznej, zorganizowanej komunikacji między różnymi organizacjami daje ci przewagę.

Zwycięzca: Ostatnia runda porównania Lark vs. Slack trafia do Slack. Aplikacja wyróżnia się w zakresie współpracy zewnętrznej dzięki funkcji Slack Connect, która dostarcza większe bezpieczeństwo i lepszą organizację. Dlatego też jest to preferowany wybór dla firm, które regularnie współpracują zewnętrznie.

Lark vs. Slack na Reddicie: Perspektywy użytkowników

Porównując Lark i Slack, widać wyraźnie, że obie platformy mają podobne funkcje, które wspierają komunikację i zarządzanie zadaniami. Jednak każda z nich wnosi do tabeli unikalne narzędzia, które mogą odpowiadać różnym potrzebom biznesowym.

Aby lepiej zrozumieć, jak Lack vs. Slack wypada w prawdziwym świecie, zbadaliśmy dyskusje użytkowników na Reddit. Oto, co znaleźliśmy od użytkowników, którzy mają rozszerzenie doświadczenie z obiema platformami:

Jeden z użytkowników Reddita chwali Lark jako lepszą alternatywę do użytku osobistego, podkreślając jego poprawę wydajności ze względu na _"ilość dostępnych osadzeń i integracji"

Inny użytkownik udostępnia pozytywne doświadczenia:

"Znalazłem go niedawno i jestem pod wrażeniem. Rozmawiałem z jednym z ich przedstawicieli i otrzymałem odpowiedzi na wiele moich pytań. Planuję przejść z obszaru roboczego Google. Zapłaciłbym tę samą cenę za znacznie lepsze narzędzie

Redditor

Co więcej, dyskusje wokół budowania CRM w Lark pokazują jego elastyczność i potencjał do zastąpienia wielu oddzielnych narzędzi. Użytkownicy doceniają zdolność Lark do ułatwiania wewnętrznego komunikację w zespole i kompleksowe zarządzanie zadaniami bez dodatkowych integracji.

Pomimo kilku ostatnich frustracji związanych z aktualizacjami, Slack nadal cieszy się uznaniem za swoje podstawowe funkcje. Wielu użytkowników uważa platformę za niezbędną do pracy zdalnej i sprawnej komunikacji w organizacjach technologicznych.

Dla przykładu, jeden z użytkowników wzmiankował:

Osobiście nie ma innego produktu, z którego korzystałem, który byłby tak skuteczny i łatwy w użyciu podczas pracy zdalnej w organizacji technologicznej. To głowa i ramiona ponad wszystkimi innymi.

Redditor

Podkreśla to silną reputację Slacka w zakresie ułatwiania płynnej komunikacji.

Dodatkowo, inny użytkownik wyraził zadowolenie z wydajności i użyteczności Slacka:

Naprawdę go uwielbiam, nie mogę myśleć o innych alternatywach i działa szybko.

Redditor

Takie opinie podkreślają zdolność Slacka do utrzymywania niezawodnego i przyjaznego dla użytkownika środowiska, które wspiera dynamiczne interakcje w zespole.

Wskazuje to, że choć aktualizacja była początkowo uciążliwa, wielu użytkowników znajduje sposoby na dostosowanie się i nadal docenia potężne funkcje Slacka do usprawnienia komunikacji i wydajnego zarządzania obszarem roboczym.

Zarówno Lark, jak i Slack otrzymują pochwały za różne aspekty swoich platform.

Lark jest chwalony za funkcję wszystko w jednym , która zmniejsza potrzebę korzystania z wielu narzędzi, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników preferujących zintegrowane rozwiązania.

jest chwalony za , która zmniejsza potrzebę korzystania z wielu narzędzi, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników preferujących zintegrowane rozwiązania. Z drugiej strony, Slack jest nadal ceniony za solidne narzędzia komunikacyjne i możliwość dostosowania do zaawansowanych użytkowników, którzy chcą dostosować ustawienia do swojego cyklu pracy.

Te spostrzeżenia podkreślają, że obie platformy mają swoje mocne strony, zaspokajając różne preferencje i potrzeby w przestrzeni narzędzi do współpracy. Jeśli nie jesteś pewien, gdzie stoisz w kwestii Lark vs. Slack, zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze: integracja, prostota, niestandardowe lub wydajne narzędzia komunikacyjne. Twoje priorytety w tych obszarach pomogą Ci dokonać wyboru między tymi dwiema platformami.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Lark i Slack

ClickUp wyróżnia się jako kompleksowa alternatywa dla Lark i Slack Alternatywa dla Slack która obiecuje usprawnić sposób, w jaki Twój zespół współpracuje, planuje i realizuje projekty. Oferuje zestaw funkcji, które pod wieloma względami konkurują i przewyższają możliwości Lark i Slack.

ClickUp konsoliduje wiele funkcji w jednej aplikacji, zmniejszając potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami i usprawniając procesy.

Od zarządzania zadaniami po współpraca w czasie rzeczywistym , ClickUp integruje całą Twoją pracę na jednej platformie, zapewniając, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Dodatkowo, ClickUp umożliwia dostosowanie szablony planów komunikacji umożliwiają Teams standaryzację strategii komunikacji, zapewniając spójność na wszystkich poziomach interakcji.

1. ClickUp's One Up #1: Widok czatu

bezproblemowa integracja dyskusji w czasie rzeczywistym z zarządzaniem zadaniami w widoku czatu ClickUp Widok czatu ClickUp na nowo definiuje wewnętrzną komunikację w zespole, konsolidując dyskusje w miejscu, w którym odbywa się praca. W przeciwieństwie do Lark i Slack, gdzie czaty mogą zostać wyciszone lub odłączone od rzeczywistych zadań, ClickUp Chat View integruje się bezpośrednio z zadaniami, umożliwiając rozmowy w czasie rzeczywistym w kontekście rzeczywistej pracy

To ustawienie utrzymuje wszystkie istotne dyskusje w jednym miejscu, umożliwiając Teams płynne przejście od czatu do zrobienia. Eliminuje to rozdźwięk między rozmowami a zarządzaniem zadaniami, co często ma miejsce w przypadku innych aplikacji, zapewniając wydajną i skoncentrowaną pracę zespołową.

Widok czatu ClickUp pozwala na:

Inicjowanie dyskusji połączonych z konkretnymi zadaniami

Przekształcanie wiadomości na czacie w zadania lub przypomnienia

Śledzenie całej komunikacji związanej z projektem w jednym widoku

2. ClickUp's One Up #2: Clip

Wyjaśniaj złożone pomysły za pomocą szybkich wiadomości wideo bezpośrednio w zadaniach za pomocą Clips ClickUp ClickUp's Clips oferuje dynamiczny sposób komunikacji za pomocą szybkich wiadomości wideo, umożliwiając członkom zespołu jasne i zwięzłe wyjaśnianie złożonych pomysłów.

W przeciwieństwie do pełnych tekstu kanałów Slack lub oddzielnych narzędzi wideo Lark, zapewnia to bardziej zintegrowane i interaktywne podejście. Clipy mogą być tworzone i udostępniane w ramach dowolnego zadania, czatu lub dokumentu, oferując płynne doświadczenie, które usprawnia współpracę bez opuszczania platformy.

Klipy usprawniają synchroniczne interakcje i służą jako doskonały narzędzie komunikacji asynchronicznej umożliwiając elastyczne, przesunięte w czasie aktualizacje wideo.

Czytaj więcej: Wykorzystanie asynchronicznej komunikacji wideo do usprawnienia pracy zdalnej ClickUp's Clips umożliwia użytkownikom:

Tworzenie i udostępnianie szybkich wiadomości wideo, które wyjaśniają aktualizacje skuteczniej niż tekst

Udostępnianie plików i aktualizacji wideo w ramach wątków projektu

Usprawnienie komunikacji zdalnej dzięki osobistym wiadomościom wideo

3. ClickUp's One Up #3: Przypisywanie komentarzy

Przekształć komentarze w możliwe do wykonania zadania i zapewnij odpowiedzialność dzięki funkcji przypisywania komentarzy w ClickUp ClickUp's Assign Comments umożliwia przypisywanie komentarzy, przekształcając przypadkowe wzmianki w możliwe do śledzenia zadania. Funkcja ta jest szczególnie korzystna w porównaniu z Lark i Slack, gdzie komentarze mogą łatwo zgubić się w morzu wiadomości.

Umożliwiając użytkownikom przypisywanie komentarzy, ClickUp zapewnia, że każda informacja zwrotna lub sugestia jest śledzona i rozliczana. Funkcja ta wypełnia lukę w zarządzaniu zadaniami i znacznie zwiększa wydajność i realizację zadań. Funkcja przypisywania komentarzy w ClickUp pozwala na:

Przekształcić komentarze w zadania, które można śledzić

Przypisać odpowiedzialność za działania następcze bezpośrednio w rozmowie

Zapewnić odpowiedzialność i widoczność dla każdego wkładu Teams

Inne ważne funkcje ClickUp

1. ClickUp Instant and Live Collaboration

Współpracuj nad dokumentami w czasie rzeczywistym, zapewniając natychmiastową widoczność zmian dzięki ClickUp Docs Wykrywanie współpracy w ClickUp umożliwia natychmiastową interakcję na żywo w ramach dowolnego zadania lub dokumentu. W przeciwieństwie do Slack i Lark, które oddzielają zarządzanie zadaniami i współpracę w czasie rzeczywistym, ClickUp płynnie integruje te funkcje.

Funkcja ta zapewnia, że wszyscy w zespole są na tej samej stronie bez przełączania się między aplikacjami lub utraty kontekstu. ClickUp wspiera dynamiczne i zsynchronizowane środowisko pracy, w którym zmiany i aktualizacje są natychmiast przekazywane na całej platformie

Dodatkowo, ClickUp zwiększa mobilne doświadczenie dzięki w pełni zintegrowanej aplikacji, która wspiera wszystkie funkcje pulpitu. Dzięki temu narzędziu możesz:

Widzieć działania członków zespołu w czasie rzeczywistym, gdy piszą lub edytują udostępniany dokument lub tablicę

Współpracować nad dokumentami bez opóźnień, obserwując edycje w miarę ich pojawiania sięClickUp Docs* Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące wszelkich modyfikacji zadania, informując wszystkich na bieżąco

2. Tablice ClickUp

wizualizuj, współpracuj i realizuj swoje projekty w jednym miejscu dzięki Whiteboard ClickUp_ Tablice ClickUp rewolucjonizuje współpracę w zespole, dostarczając wizualną platformę, na której kreatywność spotyka się z wykonaniem. Idealna do burzy mózgów, planowania strategicznego i zwinnych cykli pracy, umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, zapewniając, że pomysły są natychmiast wykonalne.

Dzięki narzędziom do rysowania, robienia notatek i bezpośredniego tworzenia zadań, ClickUp centralizuje komunikację i zarządzanie projektami w jednym, intuicyjnym interfejsie. Pozwala na:

Przeprowadzać burze mózgów i opracowywać strategie w czasie rzeczywistym

Przekształcać pomysły w zadania bezpośrednio z Tablicy

Wzbogacać dyskusje o rysunki, kształty i notatki

Połączyć pomysły z trwającymi projektami w celu płynnej integracji

3. Integracja ClickUp ze Slack

The Integracja z ClickUp Slack zmienia sposób, w jaki Teams współdziałają i zarządzają projektami w ramach swojej platformy komunikacyjnej.

Przekształć dowolny komentarz na Slacku w zadanie w obszarze roboczym ClickUp, po prostu dodając go

Tam, gdzie korzystanie ze Slack lub Lark osobno może sprawić, że zarządzanie zadaniami i komunikacja staną się chaotyczne, ta integracja wypełnia tę lukę, wprowadzając szczegółowe zarządzanie zadaniami bezpośrednio do Slack.

Zwiększa to przejrzystość, zapewnia ciągłość cyklu pracy i znacznie zwiększa wydajność, umożliwiając Teamsom zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów i komunikację bez opuszczania Slacka. Korzystając z integracji Slack, możesz:

Bezpośrednio tworzyć i niestandardowe zadania w ClickUp z poziomu kanałów Slack

Łączyć i uzyskiwać dostęp do szczegółowych dokumentów związanych z zadaniami bezpośrednio ze Slacka

Otrzymywać powiadomienia Slack o aktualizacjach zadań lub komentarzach w ClickUp

Dlaczego ClickUp jest najlepszym wyborem

Jak widzieliśmy, ClickUp wyłania się jako lider w porównaniu Lark vs. Slack, oferując bardziej zintegrowaną i bogatszą w funkcje platformę niż Lark czy Slack. Dzięki najwyższej klasy systemowi zarządzania zadaniami, funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym i płynnemu Integracja ze Slack clickUp dostarcza kompleksowe rozwiązanie, które zaspokaja różnorodne potrzeby nowoczesnych Teams.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami, komunikację w zespołach, czy integrację z innymi narzędziami, ClickUp upraszcza i zwiększa każdy aspekt wydajności w miejscu pracy.

ClickUp to jednoznaczny wybór dla zespołów, które chcą pracować inteligentnie i z wydajnością.

Gotowy na zmianę wydajności swojego zespołu i usprawnienie cyklu pracy? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i doświadcz nowego poziomu zorganizowanej wydajności.