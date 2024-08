10 najlepszych serwerów Discord dla inżynierów oprogramowania w 2024 roku

"Discord jest tylko dla graczy."_ 🎮

Już nie! Platforma przekształciła się w aplikację do komunikacji społecznościowej, w której można współpracować z podobnie myślącymi ludźmi i angażować się w rozmowy.

Wśród wielu społeczności istnieją specjalne serwery Discord dla inżynierów oprogramowania.

Serwery te mają dedykowane kanały dla tematów takich jak tworzenie stron internetowych, Python, Java, C++, bazy danych itp. Wiele serwerów inżynierii oprogramowania ma również kanały do przeglądania kodu, samouczków, a nawet ofert pracy. Krótko mówiąc, serwery Discord to kopalnie złota dla profesjonalistów zajmujących się oprogramowaniem.

Możesz łatwo dołączyć do tych serwerów, aby połączyć się z ekspertami od oprogramowania, uzyskać dostęp do darmowych zasobów, takich jak biblioteki i frameworki, a także dołączyć do projektów open-source, aby doskonalić swoje umiejętności kodowania.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych serwerów Discord dla inżynierów oprogramowania, na których można nawiązywać kontakty z profesjonalistami z branży.

Znaczenie serwerów Discord dla inżynierów oprogramowania

Serwery Discord są świetne do udostępniania pomysłów, nawiązywania kontaktów z programistami i zdobywania doświadczenia z pierwszej ręki w tworzeniu oprogramowania. Oto kilka powodów, dla których inżynierowie oprogramowania dołączają do społeczności programistów Discord:

Połączenie z ekspertami od oprogramowania i udział w sesjach udostępniania wiedzy

Współpraca przy projektach open-source lub wyzwaniach związanych z kodowaniem w celu budowania portfolio

Dostęp do darmowych zasobów i szkoleń w celu doskonalenia umiejętności

Uzyskać cenne informacje zwrotne na temat kodu i wskazówki dotyczące projektów

Przeglądaj tablice z ofertami pracy i znajdź dodatkowe zajęcia, aby rozpocząć karierę programisty

Uzyskaj wskazówki dotyczące przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie tworzenia oprogramowania

Możesz dołączyć do serwerów, które oferują oddzielne kanały do dyskusji na temat konkretnych języków programowania, takich jak JavaScript, HTML, Python, PHP itp. Ułatwia to programistom umieszczanie zapytań we właściwym kanale i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi. Co więcej, niektóre mniejsze społeczności mają również specjalne fora do rozwiązywania problemów.

Zrozumienie najlepszych serwerów Discord dla inżynierów oprogramowania

1. The Coding Den

via The Coding Den Z ponad 148 000 członków, The Coding Den to idealne miejsce dla początkujących programistów. Znajdziesz tu ekspertów od języków programowania JavaScript, Rust, Python i TypeScript, którzy pomogą Ci rozwiązać problemy z kodem.

Możesz także uczestniczyć w dyskusjach i zabawnych hackathonach, zapytać członków o porady dotyczące kariery i skorzystać z przestrzeni tech-talk, aby uzyskać wskazówki dotyczące projektów.

Co jest wyjątkowe?

Współpraca z ekspertami

Dołącz do grupowych wydarzeń związanych z kodowaniem

Otrzymuj najnowsze informacje o trendach technologicznych i wydarzeniach, takich jakkonferencje inżynierii oprogramowania ### 2. Reactiflux

via Reactiflux Z ponad 2,20,000 członków, Reactiflux to jeden z najpopularniejszych serwerów Discord dla inżynierów oprogramowania. Jest to społeczność czatowa do dyskusji na temat języków programowania React JS, React Native, Redux, Jest, Relay i GraphQL.

Na serwerze odbywają się sesje pytań i odpowiedzi dla początkujących, aby uczyć się programowania od doświadczonych programistów. Na serwerze można również znaleźć oferty pracy, aby rozwijać swoją karierę.

Co jest wyjątkowego?

Dołącz do "Looking-for-group", dedykowanego forum, aby znaleźć współpracowników do niekomercyjnych projektów

Uzyskaj dostęp do bibliotek i innych darmowych zasobów

Tablica ogłoszeń o pracę

3. DevCord

via DevCord Szukasz niekonwencjonalnych sposobów na znalezienie pracy dla programistów? Możesz dołączyć do DevCord . Jest to serwer Discord dla inżynierów oprogramowania z ponad 30 000 członków, na którym można nawiązywać kontakty z innymi programistami, omawiać projekty i otrzymywać informacje zwrotne na temat swojej pracy.

To nie wszystko! Możesz rozmawiać z innymi twórcami stron internetowych o bibliotekach, frameworkach, grach i nie tylko.

Co jest wyjątkowego?

Moja praca nad projektami open source

Tablica ofert pracy dla pracy zdalnej

Dołącz do dedykowanej przestrzeni do przeglądu kodu

4. SpeakJS

via SpeakJS Według Statista, JavaScript jest najbardziej popularny język programowania na całym świecie. Tak więc, jeśli szukasz zasobów do nauki JavaScript i rozwoju swojej kariery, powinieneś dołączyć do SpeakJS .

Skorzystaj z tej przestrzeni, aby poprawić swoją znajomość języka, angażując się w rozmowy z doświadczonymi programistami i otrzymując opinie na temat swojego kodu.

Co jest wyjątkowego?

Dostęp do bibliotek i frameworków JavaScript, takich jak jQuery, React, Angular, Vue itp.

Znajdź unikalne listy ofert pracy

Uzyskaj opinie ekspertów na temat kodu JavaScript

5. Hangout dla programistów

via Hangout dla programistów Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat popularnych języków programowania, w tym PHP, JavaScript, c-sharp, Python, Ruby, Rust i Kotlin? Hangout dla programistów to doskonała społeczność, do której można dołączyć.

Ten serwer Discord ma ponad 170 000 członków i wita zarówno początkujących, jak i doświadczonych inżynierów oprogramowania. Na serwerze znajduje się dedykowana sekcja zasobów, w której można znaleźć artykuły i fragmenty kodu dotyczące tworzenia botów, programowania mobilnego, tworzenia stron internetowych i kryptografii.

Co jest wyjątkowego?

Dostęp do samouczków i projektów open-source dla początkujących

Sprawdzaj comiesięczne spoty i kanały wydarzeń, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami technologicznymi

Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych dotyczących tworzenia gier, teorii procesów itp.

Dyskusje na tematy takie jak kariera, bazy danych i DevOps

6. Leniwi programiści

via Leniwi programiści Jak sama nazwa wskazuje, funkcja Leniwi programiści Serwer Discord to społeczność do zrobienia leniwych zadań programistycznych. Tutaj możesz pobierać skrypty i kody do automatyzacji monotonnych zadań związanych z tworzeniem oprogramowania, dzięki czemu możesz skupić się na priorytetowych zadaniach.

Licząca ponad 10 000 członków społeczność Lazy Developers oferuje zasoby do rozwiązywania typowych problemów z kodowaniem oraz projekty open-source dla początkujących.

Przykładowo, możesz skorzystać z kanału zasobów pomocy ogólnej, aby rozwiązać problemy po aktualizacji systemu, poszukać partnera do nauki lub znaleźć mentora rozwoju oprogramowania .

**Co jest wyjątkowe?

Zaangażuj się w swobodne rozmowy na temat tworzenia oprogramowania

Rozwiązuj wyzwania społeczności dla różnych języków programowania

Bierz udział w prezentach i innych wydarzeniach

7. TensorFlow

via TensorFlow Masz pytanie techniczne dotyczące kodowania, AI lub blockchain? Zapytaj TensorFlow społeczność. Ten serwer Discord dla inżynierów oprogramowania ma ponad 17 000 członków o różnych poziomach wiedzy.

Możesz dołączyć do społeczności, aby poznać pomysły na kodowanie i najlepsze praktyki, współpracować z programistami, otrzymywać opinie na temat projektów / funkcji i uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach. Serwer posiada również sekcję dla zatrudnianie inżynierów oprogramowania dzięki czemu można łatwo znaleźć pracę na tej platformie.

**Co jest wyjątkowego?

Dołącz do grup dyskusyjnych poświęconych sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, aby dowiedzieć się więcej o głębokim uczeniu i zastosowaniach sieci neuronowych

Moja praca nad odsetkami projektów w niszy głębokiego uczenia się

Uzyskaj dostęp do samouczków dla projektów AI / ML

8. CodeSupport

via CodeSupport The CodeSupport serwer z ponad 31 000 członków pomaga początkującym i doświadczonym inżynierom oprogramowania uzyskać odpowiedzi na temat kodowania i tworzenia stron internetowych.

Serwer nadaje członkom etykiety z kolorowymi etykietami w celu określenia ich roli. Na przykład "zweryfikowani eksperci" na serwerze są oznaczeni na zielono, więc za każdym razem, gdy widzisz tę etykietę, wiesz, że otrzymujesz dokładne informacje.

Serwer posiada również dedykowane przestrzenie off-topic do dyskusji o muzyce, jedzeniu, grach i zwierzętach domowych. Możesz nawiązać kontakt z aspirującymi lub doświadczonymi deweloperami na temat ogólnych odsetków lub udostępniania typowych dzień z życia programisty .

CodeSupport oferuje również program mentorski, w ramach którego można łączyć się w pary z mentorami w celu przyspieszenia nauki.

**Co jest wyjątkowego?

Uzyskaj pomoc w przeglądach kodu (Java, C++, Python, HTML itp.)

Udział w dyskusjach grupowych z ekspertami

Uzyskaj pomoc w czasie rzeczywistym w przypadku problemów z kodowaniem

9. Python

via Python Python to niszowy serwer Discord skupiający się wyłącznie na projektach, frameworkach i bibliotekach języka programowania Python. Jego kanał pomocy pozwala użytkownikom wysyłać zapytania, otrzymywać opinie na temat kodu, dyskutować o projektach oprogramowania i cele inżynierii oprogramowania i zasięgnąć porady dotyczącej kariery.

Python ma również oddzielną przestrzeń, w której można uzyskać dostęp do różnych zasobów związanych z tworzeniem oprogramowania, takich jak książki, kursy, podcasty, pomysły na projekty i samouczki.

Co jest wyjątkowego?

Dostęp do określonych kanałów w celu uzyskania odpowiedzi na zapytania związane z mikrokontrolerami, testami jednostkowymi i tworzeniem stron internetowych

Uzyskaj ekskluzywne informacje na temat tworzenia stron internetowych dzięki ankietom

Dowiedz się najlepsze pytania na rozmowę kwalifikacyjną na rozmowy kwalifikacyjne dotyczące Pythona

10. Nodeiflux

via Nodeiflux Pochodzi od moderatorów Reactiflux, Nodeiflux to serwer Discord z ponad 14 000 członków do dyskusji związanych z rozwojem Node.js i wykorzystaniem JavaScript po stronie serwera.

Społeczność prowadzi deweloperów w zakresie rozwoju backendu i pomaga w przeglądach kodu. Na serwerze można znaleźć oferty pracy, nawiązać kontakty z doświadczonymi programistami i uzyskać dostęp do zasobów, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat najnowsze trendy w oprogramowaniu .

Co jest wyjątkowe?

Dołącz do ekskluzywnej społeczności dla programistów węzłów i JavaScript po stronie serwera

Weź udział w konkursach kodowania, aby poprawić swoje umiejętności

Współpraca z innymi programistami Node.js w czasie rzeczywistym

Bonus read: Jeśli nie jesteś fanem Discorda, spróbuj tych 10 alternatyw Discord dla czatów grupowych

Dostęp do zasobów na Discordzie

Serwery Discord służą nie tylko do współpracy z programistami, znajdowania zleceń lub pracy nad projektami open source. Są one również świetne do uzyskiwania dostępu do darmowych zasobów, które wspierają rozwój umiejętności.

Oto kilka zasobów, do których można uzyskać dostęp na serwerach Discord.

Rozwiązywanie problemów

Serwery Discord, takie jak The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin i The Coding Den zapewniają wsparcie społeczności w rozwiązywaniu problemów. Możesz udostępniać konkretne problemy z kodowaniem, błędy lub prośby o funkcje, aby uzyskać opinie ekspertów i uczestniczyć w wydarzeniach związanych z kodowaniem, aby zdobyć praktyczne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów.

Biblioteki i frameworki

Kilka społeczności Discord, takich jak SpeakJS, Reactiflux i Nodeiflux, oferuje biblioteki dla języków takich jak React, Angular, Node.js itp, które mogą przyspieszyć proces tworzenia oprogramowania. Można również używać Integracje Discord bezpośrednie połączenie z serwerami oraz dostęp do bibliotek i innych aplikacji firm trzecich w celu uzyskania szerszego dostępu do zasobów kodowania.

Współpraca przy projektach

Serwery Discord, takie jak The Coding Den, DevCord, Lazy Developers i The Programmer's Hangout oferują projekty open-source dla inżynierów oprogramowania. Discord jest również gospodarzem kilku projektów open-source w określonych domenach i językach, takich jak Appwrite, Blink, Deno itp. dla profesjonalistów oprogramowania, którzy mogą współpracować nad rzeczywistymi scenariuszami.

Inne narzędzia dla inżynierów oprogramowania

Podczas gdy Serwery Discord oferują zasoby do wsparcia rozwoju oprogramowania, trudno jest zakończyć projekty z powodzeniem bez wszechstronnego huba roboczego.

W tym miejscu potrzebne są narzędzia do zarządzania projektami i współpracy, takie jak ClickUp !

Zarządzaj projektami oprogramowania i przyspiesz procesy rozwoju dzięki ClickUp ClickUp dla zespołów programistycznych upraszcza cykl życia oprogramowania. Wypełnia lukę między zespołami programistycznymi, technicznymi i nietechnicznymi oraz łączy wszystkie zasoby w ujednoliconym obszarze roboczym. Oto, co oferuje ClickUp, aby przyspieszyć procesy rozwoju.

Niestandardowe przestrzenie

Ustawienie ekskluzywnej przestrzeni do tworzenia oprogramowania przy użyciu Przestrzenie ClickUp i usprawnić proces tworzenia oprogramowania. Na przykład, utwórz przestrzenie projektów zatytułowane QA, sprinty itp. Możesz także utworzyć oddzielne foldery dla list zadań i baz danych projektów.

ustaw dedykowane przestrzenie dla zespołu programistów, aby zarządzać cyklem pracy za pomocą ClickUp Spaces_

Użyj list, aby zestawić swoje zadania lub elementy działań. Możesz tworzyć:

Samodzielne listy, takie jak lista projektów open-source, nad którymi pracujesz

Listy w ramach folderów

Lista żądań funkcji w folderze produktu

Automatyzacja zadań

Tworzenie Zadania ClickUp dla każdego elementu działania na liście. Dodaj szczegóły w opisie zadania i przejdź do wykonywania zadań jedno po drugim.

ClickUp pomaga również w automatyzacji zadań i całkowitym skupieniu się na rozwoju produktu. Możesz nawet niestandardowe statusy zadań, aby szybciej śledzić status projektu. Przykładami niestandardowych statusów zadań są "Do zrobienia", "Zakończone" i "Oczekuje na informację zwrotną"

przydzielaj elementy działań i śledź postępy projektu za pomocą ClickUp Tasks_

Zarządzaj sprintami

Stresujesz się osiąganiem celów projektu w wyznaczonych terminach? Możesz użyć Sprinty w ClickUp aby ustawić daty sprintów, przypisać elementy działań i ustawić priorytety. Najlepsze jest to, że możesz wizualizować postępy swojego zespołu w stosunku do ustawionych celów za pomocą wykresów spalania.

osiągaj cele rozwoju oprogramowania szybciej dzięki ClickUp Sprints

Zarządzaj backlogami

ClickUp pomaga również tworzyć elastyczne cykle pracy, które dostosowują się do potrzeb zespołu. Możesz na przykład tworzyć zautomatyzowane procesy dla backlogów, aby skupić się bardziej na zadaniach technicznych.

Jeśli chodzi o raportowanie błędów, można zbierać zgłoszenia problemów za pomocą funkcji Formularze ClickUp i przekształcić je w zadania, które można śledzić. Połącz zadania z konkretnymi plikami lub wątkami konwersacji, dodawaj etykiety, ustalaj priorytety i zarządzaj zaległościami za pomocą niestandardowych statusów i pól.

Zbieraj opinie użytkowników i przekształcaj je w ulepszenia dzięki ClickUp Forms

Pobierz podsumowania projektów

Chcesz uzyskać szybki przegląd postępów w projekcie? Użyj ClickUp Brain aby otrzymywać natychmiastowe aktualizacje projektu. Pozwala nawet na automatyzację zadań i wypełniania danych oraz tworzenie tabel i szablonów. ClickUp Brain można również wykorzystać do tworzenia dokumentacji rozwojowej, map drogowych, pomysłów na produkty itp.

natychmiastowe aktualizacje projektów w sprintach dzięki ClickUp Brain_

Zakończone z sukcesem projekty oprogramowania dzięki ClickUp

Połączenie z ekspertami z tego samego pola, co Twoje, przyspiesza rozwój kariery. I to jest właśnie to, do zrobienia czego służy Discord, aplikacja do czatowania oparta na społeczności. Jej serwery zapewniają połączenie z wieloma podspołecznościami zajmującymi się inżynierią oprogramowania, gdzie można nawiązać kontakt z ludźmi, uzyskać dostęp do zasobów i uzyskać dodatkowe sugestie dotyczące tworzenia stron internetowych, gier, programowania i nie tylko.

Jednak budowanie kariery inżyniera oprogramowania to coś więcej niż tylko zdobywanie umiejętności.

Powinieneś być w stanie wdrożyć umiejętności strategicznie, aby zakończyć projekty. W tym miejscu przydaje się oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp. ClickUp pomaga usprawnić i zautomatyzować cykl pracy, dzięki czemu można lepiej skupić się na osiąganiu celów. Zarejestruj się za Free na ClickUp, aby efektywnie realizować projekty programistyczne!