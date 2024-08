10 sposobów na zarządzanie pracą i zabawą w podróży w czasie wolnym

400 milionów. To liczba długodystansowych podróży służbowych odbywanych w ciągu roku przez osoby podróżujące służbowo z USA. Najwyraźniej podróże służbowe odbiły się od dna spowodowanego pandemią!

Oto jednak coś, czego możesz nie wiedzieć: W prawie 60% z tych wyjazdów, pracownicy dodawali dni urlopu PTO lub wypoczynkowego, aby dać sobie trochę czasu na przestój przed lub po podróży służbowej. Stare porzekadło o tym, by nie łączyć pracy z przyjemnością, nie wydaje się mieć tutaj zastosowania, ponieważ podróże rekreacyjne są rosnącym trendem na całym świecie.

Fun Fact 👀

badanie przeprowadzone przez Global Business Travel Association wykazało, że_ 36% osób podróżujących służbowo w USA przynajmniej raz spróbowało podróży w celach rekreacyjnych

Bleisure, czyli dosłownie połączenie słów "biznes" i "wypoczynek", to zmieszany trend w podróżowaniu, który sprawił, że globalne korporacje i firmy turystyczne zaczęły zwracać na niego uwagę. Jeśli jeszcze nie zaplanowałeś dla siebie podróży w stylu bleisure, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym trendzie. Podzielimy się również kilkoma wskazówkami, jak najlepiej wykorzystać podróż mieszaną i jak przezwyciężyć niektóre z typowych pułapek, które można napotkać podczas tego rodzaju podróży. 🧳

Co to jest Bleisure Travel?

przez Unsplash Termin "podróże w czasie wolnym" odnosi się do każdej podróży, podczas której osoby podróżujące służbowo łączą podróże służbowe z wypoczynkowymi. Opcje bleisure mogą obejmować wszystko, od weekendu dołączonego do podróży służbowej w sąsiednim mieście, po kilka dodatkowych dni urlopu w ramach długodystansowych podróży służbowych. W przypadku pracowników niezależnych od lokalizacji, może to być nawet dłuższy pobyt w jakimś miejscu z połączeniem spotkań zewnętrznych i czasu wolnego.

Czy kiedykolwiek podróżowałeś na konferencję służbową i przedłużyłeś swój pobyt o dzień lub dwa w celach rekreacyjnych? A może twój partner dołączył do ciebie na weekend, by zwiedzić miasto? W takim razie byłeś podróżującym w czasie wolnym!

I nie jesteś sam. **Podróże służbowe i wypoczynkowe coraz częściej łączą się ze sobą 35% rezerwacji podróży służbowych obejmuje teraz weekend.

Fun Fact 👀 American Airlines poinformowały, że podróżujący w celach rekreacyjnych są ich najszybciej rosnącym segmentem i powodem, dla którego linie lotnicze rezygnują z kabin pierwszej klasy na lotach międzynarodowych, aby zrobić więcej przestrzeni dla rozszerzonej klasy biznes!_

Dlaczego podróże w czasie wolnym są tak popularne?

W latach, które upłynęły od pandemii, granice między pracą a życiem znacznie się zatarły, zwłaszcza dla osób pracujących zdalnie. Trend pracy z dowolnego miejsca pokazał ludziom, że możliwe jest powodzenie w łączeniu pracy i przyjemności. Koncepcja work-life balance została zastąpiona koncepcją work-life integration. Młodsze osoby wchodzące na rynek pracy szczególnie głośno mówią o swoich oczekiwaniach wobec miejsca pracy w tym zakresie.

Pracodawcy również zaczynają to rozumieć. Ułatwianie podróży w czasie wolnym pomaga firmom zaspokoić potrzeby pracowników i zasygnalizować znaczenie dobrego samopoczucia pracowników w ich kulturze pracy. Ponadto, zyskują na posiadaniu szczęśliwszych, bardziej zaangażowanych pracowników. Z drugiej strony, pracownicy mogą sprawić, że ich podróże służbowe będą bardziej satysfakcjonujące poprzez dodanie do nich elementów rekreacyjnych.

Jest to sytuacja korzystna dla wszystkich. ✨

Przyjrzyjmy się kilku konkretnym zaletom podróży rekreacyjnych dla osób podróżujących w interesach:

Łączenie pracy z wypoczynkiem - bez wydawania tak dużo, jak na oddzielne wakacje - sprawia, że pracownicy są szczęśliwi i zwiększają satysfakcję z pracy

Uwzględnienie przestojów w podróżach służbowych pomaga zmniejszyć stres i poprawić wydajność

i poprawić wydajność Podróże i kontakt z różnymi kulturami i miejscami stanowią wsparcie dla celów rozwoju osobistego

Umożliwia pracownikom lepsze zrównoważenie ich pracy i osobistych commitów

Przyjęcie podróży w czasie wolnym jako polityki oferuje również wyraźne korzyści dla organizacji:

Polityka, która umożliwia i wspieraelastyczność w miejscu pracy pomagają przyciągnąć talenty (zwłaszcza pokolenie Z)

(zwłaszcza pokolenie Z) Podróże w czasie wolnym mogą zmniejszyć wypalenie zawodowe i liczbę dni chorobowych oraz poprawić ogólne samopoczucie pracowników

pracowników Gdy ludzie są szczęśliwi w pracy, firmy odnotowują lepsze utrzymanie pracowników

Wyższa wydajność i zadowolenie pracowników pomagają poprawić wyniki firmy jako całości

Zabawny fakt 👀

według AMEX Global Business Travel, 57% of companies have established policies that allow employees to prolong their business trips with leisure travel and vacation time.

W porządku, podzielmy się zatem kilkoma trikami dotyczącymi podróży w czasie wolnym, które mogą pomóc w planowaniu idealnej podróży mieszanej przy następnym wylocie.

10 sposobów na podróżowanie w czasie wolnym, aby jak najlepiej wykorzystać następną podróż

Oto jak można połączyć podróże związane z pracą z czasem prywatnym w najbardziej efektywny sposób:

1. Zaplanuj swoją podróż strategicznie

Staranne planowanie i przygotowanie może pomóc ci w pełni wykorzystać podróż.

Postaraj się uwzględnić weekend w datach podróży. Alternatywnie, dodaj jedną lub dwie noce przed podróżą służbową na czas wolny

w datach podróży. Alternatywnie, dodaj jedną lub dwie noce przed podróżą służbową na czas wolny Sprawdź, czy możesz zaplanować swój czas wolny w dni poza szczytem , co może obniżyć koszty

, co może obniżyć koszty Zarezerwuj z wyprzedzeniem specjalne atrakcje lub wycieczki o ograniczonym obciążeniu, na przykład bilet na koncert

specjalne atrakcje lub wycieczki o ograniczonym obciążeniu, na przykład bilet na koncert Rozejrzyj się za lokalnymi atrakcjami w pobliżu miejsca pobytu; nawet jeśli nie możesz przedłużyć pobytu, możesz mieć wolne popołudnie lub wieczór na indywidualne zwiedzanie

w pobliżu miejsca pobytu; nawet jeśli nie możesz przedłużyć pobytu, możesz mieć wolne popołudnie lub wieczór na indywidualne zwiedzanie Zbadaj możliwość wypróbowania słynnych lokalnych restauracji podczas posiłków z kolegami lub nawet spotkań biznesowych

💡Pro Tip: Stwórz dedykowaną przestrzeń lub folder dla planu podróży w czasie wolnym w ClickUp i użyj list, aby oddzielić podróże służbowe i zajęcia rekreacyjne. Możesz również ustawić Zadania ClickUp dla każdego działania z datami, godzinami i lokalizacjami oraz dodawać dokumenty, takie jak rezerwacje, agendy, bilety itp. dla każdego zadania.

Pobierz szablon

Czy wiesz, że ClickUp oferuje szeroki zakres usług związanych z planowaniem podróży i szablony planów podróży ? Na przykład można użyć Szablon Planera Podróży ClickUp aby zorganizować swoją podróż, informować znajomych i rodzinę i zebrać wszystkie ważne szczegóły w jednym miejscu. Widok kalendarza podróży zapewnia wizualną reprezentację podróży, umożliwiając planowanie dni, podczas gdy widok przewodnika podróży pomaga stworzyć zakończony przewodnik po podróży, od transportu po zakwaterowanie.

Pobierz ten szablon

2. Sprawdź miejsce docelowe z wyprzedzeniem

Biorąc pod uwagę zazwyczaj krótki czas trwania podróży służbowych, nie czekaj, aż będziesz na miejscu, zanim zaczniesz badać możliwości spędzania wolnego czasu. Przygotuj się z wyprzedzeniem i pamiętaj o tych wskazówkach dotyczących wyszukiwania informacji:

Zapytaj lokalnych partnerów lub współpracowników, którzy często podróżują, o porady dotyczące podróży

Znajdź fora podróżnicze i grupy na Facebooku, gdzie możesz zadawać pytania dotyczące miejsca docelowego

i grupy na Facebooku, gdzie możesz zadawać pytania dotyczące miejsca docelowego Śledź twórców, blogi, podcasty lub hashtagi związane z twoją podróżą

twórców, blogi, podcasty lub hashtagi związane z twoją podróżą Zapoznaj się z lokalnymi zwyczajami i etykietą

i etykietą Sprawdź, czy w czasie twojej podróży odbywają się lokalne wydarzenia, doświadczenia kulturalne lub festiwale

💡 Pro Tip: Rozpocznij dokument badawczy w Dokumenty ClickUp -dodaje wszystkie informacje znalezione na różnych forach i stronach internetowych do jednego dokumentu, zakończonego połączonymi listami, wideo i obrazami.

3. Poszukaj możliwości przesiadki

Wybierasz się w podróż służbową samolotem? Wiele linii lotniczych pozwala na dodanie międzylądowania w swoim hubie. Na przykład, lecąc liniami Emirates, możesz zatrzymać się w Dubaju, Iberia pozwoli ci zatrzymać się w Madrycie na kilka dni, a Air France i KLM dają ci możliwość międzylądowania odpowiednio w Paryżu i Amsterdamie.

Międzylądowania to świetna okazja na szybki wypad do miasta przed lub po podróży służbowej. Czasami można nawet znaleźć świetne oferty pakietów międzylądowań od linii lotniczych, więc warto zrobić rozeznanie.

Fun Fact 👀

nowy Jork generuje najwięcej podróży w celach wypoczynkowych każdego roku. Na drugim miejscu plasuje się Paryż, a na trzecim Londyn najpopularniejszych celów podróży w czasie wolnym

4. Znajdź sposoby na obniżenie kosztów

Ponieważ sam będziesz płacić za osobistą część podróży, jesteśmy pewni, że docenisz kilka wskazówek dotyczących oszczędzania pieniędzy:

Jeśli twoja podróż obejmuje loty, rozważ wylot z alternatywnego lotniska . Możesz zaoszczędzić na biletach lotniczych i transferach lotniskowych, a dodatkowo będzie to mniej uciążliwe niż zatłoczone główne lotnisko

. Możesz zaoszczędzić na biletach lotniczych i transferach lotniskowych, a dodatkowo będzie to mniej uciążliwe niż zatłoczone główne lotnisko Subskrybuj strony internetowe oferujące oferty turystyczne , szukaj sezonowych ofert w sieciach hotelowych i zapytaj hotel firmowy, czy zaoferowałby ci dobrą cenę na część wypoczynkową podróży

, szukaj sezonowych ofert w sieciach hotelowych i zapytaj hotel firmowy, czy zaoferowałby ci dobrą cenę na część wypoczynkową podróży Skorzystaj z programów lojalnościowych linii lotniczych lub hoteli, a także kart kredytowych, do których masz dostęp

linii lotniczych lub hoteli, a także kart kredytowych, do których masz dostęp Korzystaj z transportu publicznego tam, gdzie jest to wygodne. Jest to tańsze niż taksówki, bardziej przyjazne dla klimatu i świetny sposób na zanurzenie się w lokalnej atmosferze. Wiele miast oferuje wielodniowe karnety, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze na metrze, lokalnych autobusach itp

tam, gdzie jest to wygodne. Jest to tańsze niż taksówki, bardziej przyjazne dla klimatu i świetny sposób na zanurzenie się w lokalnej atmosferze. Wiele miast oferuje wielodniowe karnety, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze na metrze, lokalnych autobusach itp Rozważ tańsze zakwaterowanie, takie jak Airbnb lub apartamenty na część wypoczynkową podróży

na część wypoczynkową podróży Każde miasto oferuje free activities i doświadczenia, takie jak darmowe piesze wycieczki i dni otwarte w muzeach. Zrób rozeznanie i znajdź coś, co ci się spodoba

5. Korzystaj z aplikacji podróżniczych i innych narzędzi

Oprócz pomocy w oszczędzaniu pieniędzy, aplikacje podróżnicze i różne narzędzia mogą również pomóc w lepszym planowaniu i organizacji podróży. Oto kilka, które uznaliśmy za szczególnie przydatne: Aplikacje do zarządzania podróżami ! 😀

9. Porzuć swoje zwykłe treningi

Zapomnij o chodzeniu na nudną siłownię w hotelu. Zamiast tego poszukaj innych zabawnych zajęć, do zrobienia których możesz pozostać w formie, jednocześnie doświadczając lokalnej okolicy:

Poszukaj lokalnego klubu biegowego/pieszego/wspinaczkowego i dołącz do niego na czas trwania swojego pobytu

i dołącz do niego na czas trwania swojego pobytu Wybierz się na spacery , które pomogą ci zrobić kilka kroków, a jednocześnie dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o mieście

, które pomogą ci zrobić kilka kroków, a jednocześnie dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy o mieście Sprawdź lokalne centra fitness lub aktywności na świeżym powietrzu to także świetny sposób na spotkanie nowych ludzi



10. Poznaj język i kulturę

Nie, nie musisz biegle posługiwać się żadnym z tych języków, ale kilka zwrotów i podstawowe zrozumienie norm kulturowych pomoże ci wzbogacić twoje wrażenia z podróży. Oto kilka rzeczy, które możesz spróbować do zrobienia, w zależności od tego, ile masz czasu i jak długo będziesz podróżować.

Naucz się kilku podstawowych zwrotów w lokalnym języku (przydatne są aplikacje takie jak Duolingo i Babbel)

(przydatne są aplikacje takie jak Duolingo i Babbel) Pobierz aplikację do tłumaczenia , z której będziesz mógł korzystać, gdy zabraknie ci słów

, z której będziesz mógł korzystać, gdy zabraknie ci słów Sprawdź trendy w lokalnej muzyce, filmach, a nawet programach telewizyjnych, aby uzyskać wgląd w lokalną popkulturę

zapoznaj się z walutą, normami dotyczącymi napiwków, ważnymi lokalnymi zwyczajami itp

Wyzwania związane z podróżowaniem w czasie wolnym i sposoby ich rozwiązywania

Jak wszystko, co warto robić, podróże w czasie wolnym wiążą się z wyzwaniami. Przyjrzyjmy się niektórym z nich i zobaczmy, jak można sobie z nimi poradzić.

Przed podróżą

Oto kilka możliwych problemów, z którymi możesz się spotkać podczas planowania podróży w stylu bleisure, oraz nasze sugestie dotyczące ich przezwyciężenia:

Wyzwanie: Uzyskanie zgody pracodawcy

Nie wszystkie firmy mają politykę, która zezwala lub ułatwia podróże w czasie wolnym. Jeśli tak nie jest, być może będziesz musiał podjąć większy wysiłek, aby przedstawić swoje argumenty.

Rozwiązanie: Stwórz i przedstaw swojemu przełożonemu jasny plan pokazujący, w jaki sposób zamierzasz zrealizować wszystkie swoje cele i zadania w pracy narzędzia do zdalnej współpracy . Muszą być pewni, że twoja osobista podróż nie wpłynie na pracę. Podczas prezentacji nie zapomnij podkreślić potencjalnych korzyści płynących z podróży mieszanej, takich jak wyższa wydajność.

Porada dla profesjonalistów: Uzgodnijcie wspólnie konkretne cele podróży, udokumentujcie je w dokumencie ClickUp Cele i konsekwentnie je śledzić. Po zakończeniu podróży wygeneruj raportowanie osiągniętych celów, aby wykazać wydajność

Twórz konkretne cele i śledź ich postępy bez wysiłku dzięki ClickUp Goals

Wyzwanie: Równowaga między pracą a czasem wolnym

Zarządzanie jedną podróżą może być wystarczająco trudne, a ta jest połączeniem dwóch. Będziesz musiał poradzić sobie z dwoma ustawieniami planów podróży, rezerwacjami i zadaniami do wykonania.

Rozwiązanie: Zorganizuj swoją podróż służbową i prywatną za pomocą aplikacji lub narzędzia do planowania. Zrób listę rzeczy do zrobienia i nadaj priorytet obowiązkowym zadaniom w pracy i rozrywkom, których nie możesz przegapić

Pro Tip: Wykorzystaj aplikację do planowania podróży służbowych Widok kalendarza w ClickUp do wizualizacji całego harmonogramu podróży. Oznaczanie zadań kolorami w celu rozróżnienia pomiędzy pracą a czasem wolnym

Śledzenie spotkań i zadań w pracy wraz z osobistymi zadaniami do wykonania w jednym kalendarzu ClickUp

Wyzwanie: Budżetowanie wydatków osobistych

Podczas gdy pracodawca pokryje większość kosztów podróży służbowej, za część wypoczynkową zapłacisz sam i musisz prowadzić oddzielny budżet na te wydatki. Zbilansowanie tego wszystkiego i uniknięcie utraty istotnych paragonów i rachunków może być bolesne.

Rozwiązanie: Oprócz wskazówek dotyczących oszczędzania pieniędzy opisanych w poprzedniej sekcji, warto rozważyć poszukanie ofert pakietowych w hotelach, aby móc przedłużyć swój pobyt w hotelu na czas osobistej podróży w dobrej cenie. Ponadto, ustaw sobie jasny budżet na dni osobiste i codziennie śledź wydatki.

Pro Tip: Użyj ClickUp, aby stworzyć osobisty budżet i śledzić wydatki.

Podczas podróży

Łączenie pracy z czasem wolnym może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. Oto kilka sposobów, jak to zrobić, gdy jesteś w miejscu docelowym.

Wyzwanie: Utrzymanie wydajności pracy

Praca lub biznes jest głównym motorem podróży w celach rekreacyjnych, więc musisz upewnić się, że zrównoważysz czas pracy i czas wolny do zrobienia obu.

Rozwiązanie: Ustaw wyraźne granice między pracą a czasem wolnym i korzystaj z aplikacji zwiększających wydajność, aby zachować koncentrację w godzinach pracy. Wypróbuj techniki zwiększające wydajność, takie jak blokowanie czasu i technika Pomodoro, aby efektywnie wykonać swoją pracę. Jednocześnie nie staraj się zrobić zbyt wiele - uwzględnij w swoim kalendarzu czas na odpoczynek ClickUp dla zdalnych Teamów pomaga Tobie i Twojemu Teamsowi być na bieżąco, niezależnie od tego, skąd się logujesz.

Oto krótki przegląd tego, co możesz zrobić z ClickUp, gdy jesteś poza biurem:

Przeprowadzaj wirtualne burze mózgów i sesje planowania zTablice ClickUp; dodaj kontekst poprzez połączenie z zadaniami i plikami. Następnie przekształć swoje pomysły bezpośrednio w zadania w ClickUp, aby móc szybko działać.

Najpierw usuń ważne rzeczy z drogi dziękiPriorytety zadań i utrzymuj rzeczy w ruchu dziękiprzydzielanie zadań członkom zespołu* Wizualizuj pracę, analizuj obciążenia pracą i śledź postępy dzięki konfigurowalnym funkcjomPulpity ClickUp. Możesz nawet utworzyć osobisty pulpit wydajności dla siebie

Natychmiastowe rozpoczynanie i planowanie spotkań Zoom z poziomu platformy poprzeznatywnej integracji z Zoom Pokonaj problemy związane ze strefą czasową dzięki komunikacji asynchronicznej za pomocąWidok czatu ClickUp, komentarze do zadań iClickUp Clips Skorzystaj z aplikacji mobilnej ClickUp, aby uzyskać dostęp do swoich planów i zadań w podróży

Porada dla profesjonalistów: Używaj śledzenie czasu zapewnienie równowagi między pracą a zabawą

Wyzwanie: Przełączanie się między nastawieniem na biznes i rozrywkę

Jeśli pracujesz zdalnie, prawdopodobnie już to rozgryzłeś. Każdy inny będzie musiał zmagać się z kacem po pracy w czasie wolnym i odwrotnie.

Rozwiązanie: Stwórz granicę między zajęciami biznesowymi i wypoczynkowymi poprzez rytuał przejścia. Może to być coś tak prostego, jak odejście od biurka i zmiana ubrania, medytacja, spacer itp.

Pro Tip: Ustawienie Automatyzacja w ClickUp dla powtarzających się zadań (takich jak codzienne meldowanie się w biurze), aby nie obciążać mózgu ciągłym pamiętaniem o nich. Twórz również cykle pracy, aby przechodzić między trybem pracy i rozrywki, takie jak zmiana statusu na Slacku

Wyzwanie: Radzenie sobie z nagłymi sytuacjami w pracy w czasie wolnym

Różne rzeczy się zdarzają, a nagły lub krytyczny problem w pracy może sprawić, że będziesz rozciągnięty lub poza zasięgiem.

Rozwiązanie: Miej przygotowany plan awaryjny na wszelkie pilne sprawy związane z pracą. Jednocześnie ustal ze współpracownikami oczekiwania co do swojej dyspozycyjności. Informuj niezbędne osoby o swoich działaniach w pracy, udostępniając im swój kalendarz lub plan podróży. Jeśli nie pracujesz przez kilka dni w tygodniu, przygotuj plan awaryjny autoresponder poza biurem ustawienie również

Pro Tip: Wykorzystaj funkcje strefy czasowej ClickUp do zarządzania harmonogramami w różnych lokalizacjach

Wyzwanie: Śledzenie wydatków służbowych i osobistych

Jest to jeden z najczęstszych problemów związanych z podróżami mieszanymi. W szczególności wydatki gotówkowe mogą stać się mylące, ponieważ możesz nie pamiętać charakteru każdej dokonanej później płatności.

Rozwiązanie: Jeśli to możliwe, używaj oddzielnych kart kredytowych do wydatków służbowych i osobistych, aby nie dopuścić do pomieszania wydatków osobistych z kosztami pracy (i odwrotnie). Jeśli nie jest to możliwe, należy codziennie prowadzić szczegółową dokumentację i paragony, aby po powrocie móc prawidłowo złożyć raporty wydatków

Pro Tip: Tworzenie pól niestandardowych do rejestrowania wydatków w ClickUp, oraz używać etykiet aby kategoryzować wydatki służbowe i osobiste oddzielnie. Załączanie paragonów do zadań w celu łatwego ich przywoływania podczas raportowania wydatków

Pobierz szablon Szablon raportu wydatków ClickUp pomaga śledzić wszystkie wydatki. Rejestruj i kategoryzuj swoje wydatki według "służbowych" i "osobistych", aby ułatwić raportowanie. Zmniejsza to możliwość popełnienia błędu przy ręcznym prowadzeniu dokumentacji, pomaga analizować wydatki i umożliwia dokładne raportowanie wydatków w miejscu pracy.

Pobierz ten szablon

Po podróży

Tak, rzeczywiście, możesz również napotkać pewne wyzwania po powrocie z podróży rekreacyjnej. Oto kilka możliwych scenariuszy.

Wyzwanie: Jet lag wpływający na powrót do regularnej pracy

Nawet wytrawni miłośnicy częstych lotów mogą zmagać się z tym problemem, a jeśli nie jest on odpowiednio zarządzany, jet lag może wpływać na ciebie przez wiele dni po podróży. Wpłynie to na zdolność koncentracji i wydajność pracy.

Rozwiązanie: Zalecamy uwzględnienie w planie dnia buforowego, dającego dzień na dekompresję po powrocie. Można również wypróbować techniki radzenia sobie z jet lagiem (ekspozycja na światło, ustawienie czasu posiłków, przyjmowanie melatoniny w celu uregulowania godzin snu)

💡 Pro Tip: Użyj flag priorytetów, aby wyróżnić krytyczne zadania, dzięki czemu zajmiesz się nimi w pierwszej kolejności. Ustaw również Przypomnienia ClickUp przypomnienia o ważnych terminach lub spotkaniach, aby nie przegapić ich z powodu jet lagu lub chwilowej utraty uwagi

Wyzwanie: Czucie niezadowolenia z pracy po doświadczeniu wypoczynku

Słyszymy cię. Zwłaszcza jeśli pracujesz w ustawieniach biurowych, w większości przypadków trudno jest odrzucić wolność i zmianę scenerii, jaką daje podróżowanie.

Rozwiązanie: Przypomnij sobie, by być wdzięcznym za to doświadczenie. Znajdź także sposoby na przedłużenie przyjemnego doświadczenia poprzez włączenie go do swojego normalnego życia. Na przykład, gotując potrawę, której nauczyłeś się podczas podróży lub wykonując rutynowe ćwiczenia fitness, które ci się spodobały

Pro Tip: Użyj Notatnik ClickUp do zapisywania wskazówek dotyczących podróży lub spostrzeżeń kulturowych podczas wizyty

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki bezpłatnemu notatnikowi online ClickUp.

Wyzwanie: Radzenie sobie z percepcją współpracowników

Bez względu na to, ile pracy zostanie zrobione podczas podróży, na pewno znajdą się współpracownicy, którzy pomyślą, że się obijasz.

Rozwiązanie: Bądź przejrzysty w kwestii charakteru swojej podróży. Udostępnianie spostrzeżeń, które mogą przynieść korzyści zespołowi lub firmie

Wyzwanie: Trudności z przystosowaniem się do rutyny

Powakacyjna chandra to prawdziwe zjawisko, którego można się spodziewać po zakończeniu wyjazdu wypoczynkowego i na które można się zaplanować.

Rozwiązanie: Przypomnienie sobie o swoim regularnym harmonogramie i stopniowy powrót do niego. Zastanów się nad pozytywnymi nawykami lub spostrzeżeniami z podróży i wprowadź je w życie

💡Pro Tip: Stwórz zadania w ClickUp z wyprzedzeniem dla działań po podróży, takich jak przesłanie raportu wydatków lub notatki z podziękowaniami, aby nie musieć myśleć o nich po powrocie

Jak czas wolny może pomóc w wypaleniu zawodowym?

Dając ci możliwość zrównoważenia obowiązków zawodowych z osobistym przestojem i odmłodzeniem, podróże typu bleisure mogą pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Oto kilka konkretnych sposobów, w jakie może to pomóc:

Zmiana otoczenia: Praca w nowej lokalizacji i doświadczanie nowych miejsc i ludzi może pobudzić kreatywność i odświeżyć umysł

Praca w nowej lokalizacji i doświadczanie nowych miejsc i ludzi może pobudzić kreatywność i odświeżyć umysł Satysfakcja z pracy: Możliwość połączenia pracy z zabawą poprawia morale i pomaga w bardziej pozytywnym postrzeganiu swojej pracy. Większość osób podróżujących w stylu bleisure uważa to za ważny atut swojej pracy

Możliwość połączenia pracy z zabawą poprawia morale i pomaga w bardziej pozytywnym postrzeganiu swojej pracy. Większość osób podróżujących w stylu bleisure uważa to za ważny atut swojej pracy Lepsze zdrowie: Podróże łączone pozwalają przełamać siedzący tryb pracy i wyjść z domu. Co więcej, bycie z dala od zwykłej presji związanej z pracą i robienie nowych rzeczy zmniejszy poziom stresu. A to nie wszystko; przedłużenie podróży zmniejsza presję związaną z gorączkową podróżą służbową

Podróże łączone pozwalają przełamać siedzący tryb pracy i wyjść z domu. Co więcej, bycie z dala od zwykłej presji związanej z pracą i robienie nowych rzeczy zmniejszy poziom stresu. A to nie wszystko; przedłużenie podróży zmniejsza presję związaną z gorączkową podróżą służbową Większa wydajność: Nie tylko nowe doświadczenia z podróży rekreacyjnej poprawią twoją kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów, ale także będziesz bardziej zmotywowany i energiczny po powrocie do pracy.

Nie tylko nowe doświadczenia z podróży rekreacyjnej poprawią twoją kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów, ale także będziesz bardziej zmotywowany i energiczny po powrocie do pracy. Lepsza integracja życia zawodowego i prywatnego: Łączenie pracy z czasem prywatnym pomaga poprawić ogólne poczucie równowagi w życiu

Łączenie pracy z czasem prywatnym pomaga poprawić ogólne poczucie równowagi w życiu Rozwój osobisty: Podróżowanie w czasie wolnym pozwala na zdobycie nowych doświadczeń i daje czas na odkrywanie własnych odsetków lub odnawianie starych hobby. Co więcej, swobodne ustawienie, jakie zapewnia takie doświadczenie, może poprawić relacje ze współpracownikami i klientami

Regularne podróże w celach rekreacyjnych mogą pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, dając ci chwilę wytchnienia od rutyny, możliwość spędzenia czasu na robieniu rzeczy, które lubisz i chwile, na które możesz czekać z niecierpliwością.

Fun Fact 👀

w 2022 r. badanie wykazało, że 89% uczestników chciało uwzględnić trochę czasu na wakacje w swojej następnej podróży służbowej

Wyeliminuj pracę z podróży w czasie wolnym dzięki ClickUp

Podróże typu bleisure lub blended travel to sposób dla zapracowanych pracowników na lepszą integrację życia zawodowego i prywatnego. Pomaga zmniejszyć stres i wypalenie zawodowe oraz poprawia ogólną wydajność i satysfakcję z pracy. Firmy, które chcą przyciągać i zatrzymywać talenty, coraz częściej dostrzegają korzyści płynące ze zmian w polityce, które umożliwiają to swoim pracownikom.

Jednakże, ponieważ podróż obraca się wokół pracy, podróżujący w celach rekreacyjnych muszą być znacznie lepiej zorganizowani pod względem czasu i priorytetów niż zwykli podróżujący w celach wypoczynkowych. Podróże w czasie wolnym wymagają precyzyjnego planowania i organizacji, aby nie naruszyć harmonogramu pracy i jak najlepiej wykorzystać swój czas. Oznacza to planowanie podróży z wyprzedzeniem, wcześniejsze rezerwowanie specjalnych doświadczeń oraz staranne planowanie i śledzenie wydatków jak również czas.

Nic dziwnego, że podróżujący w celach rekreacyjnych w dużej mierze polegają na technologii, aby to zapewnić. Oprogramowanie zwiększające wydajność takie jak ClickUp może pomóc w utrzymaniu dobrej organizacji podróży służbowych i wypoczynkowych, oferując wszystko, od list pakowania i śledzenia wydatków po przechowywanie dokumentów i narzędzia do pracy zdalnej .

Pozwól ClickUp poradzić sobie z wyzwaniami organizacyjnymi związanymi z podróżami w czasie wolnym, abyś mógł cieszyć się tym doświadczeniem, jednocześnie wypełniając swoje obowiązki zawodowe. Wypróbuj ClickUp w praktyce już dziś!