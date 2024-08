Menedżer ds. relacji z klientami (CRM) jest cennym zasobem dla każdego biznesu. Pomagają wspierać lojalność klientów i rozwój biznesu.

Co więcej, przeciętny CRM w Stanach Zjednoczonych zarabia 117 500 USD rocznie, czyli prawie 59,49 USD za godzinę, co czyni tę rolę dość lukratywną.

Jako CRM musisz kultywować mieszankę inteligencji emocjonalnej, strategicznego wglądu, kreatywnego myślenia i zakończonego, holistycznego zrozumienia danych i oferty Twojej firmy.

Jeśli to, co do tej pory przeczytałeś, zaintrygowało cię, kariera CRM może być dla ciebie właściwym wyborem.

W kolejnych sekcjach omówimy, jak zostać menedżerem CRM, w tym różne umiejętności i narzędzia potrzebne do zarządzania relacjami z klientami.

Czym zajmuje się CRM Manager?

Menedżer CRM wdraża i optymalizuje strategie powiązań z klientami, aby dostosować je do ich potrzeb. Celem CRM jest prowadzenie firmy w kierunku maksymalnej satysfakcji klienta, zwiększanie lojalności klientów, śledzenie problemów klientów i opracowywanie sposobów ich rozwiązywania.

Menedżer CRM analizuje wzorce zachowań klientów i rozumie biznesową stronę obsługi klienta. Projektuje procesy identyfikacji potencjalnych klientów i prowadzi ich przez proces obsługi klienta.

Menedżerowie CRM badają również zachowania klientów i dane z zespołów marketingowych, aby pomóc w tworzeniu celowych i spersonalizowanych wysiłków marketingowych. Ponieważ Menedżerowie CRM pracują w różnych funkcjach, zdobędziesz cenne informacje o klientach, które pomogą zespołom sprzedażowym skupić się na potencjalnych potencjalnych klientach i zwiększyć współczynniki konwersji.

Czytaj więcej: Czym jest proces CRM? 5 podstawowych kroków do stworzenia własnego procesu CRM

Znaczenie menedżera CRM

Menedżerowie CRM pracują jako współpracownicy ds. doświadczeń klientów. Zbierają informacje zwrotne od klientów i analizują dane oraz współpracują z działami sprzedaży i marketingu, aby pomóc w opracowaniu niestandardowego utrzymania klienta i strategie konwersji.

Codzienne zadania menedżera CRM

Tworzenie systemów budujących m.in organizację niestandardową i stale je ulepszać

Śledzenie problemów z klientami, na które zwraca uwagę system CRM i rozwiązywanie ich lub kierowanie do odpowiedniego zespołu

Analizowanie podróży klientów pod kątem możliwości sprzedaży i strategii relacji z klientami

Nadzorowanie interakcji z klientami w różnych działach, takich jak zespoły obsługi klienta, w celu zapewnienia maksymalnego zadowolenia klientów

Znajdowanie i wdrażanie efektywnych kosztowo kanałów komunikacji z niestandardowymi klientami

Długoterminowe obowiązki menedżera CRM

Współpraca z liderami sprzedaży i marketingu w celu poprawyPlatforma CRM i jej integracji

Przeszkolenie zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w zakresie oprogramowania CRM i upewnienie się, że używają oprogramowania CRM w celu maksymalizacji zadowolenia klientów

Opracowywanie, wdrażanie i dostosowywanie cykli pracy, procesów i wdrożeń CRM

Analizowanie danych klientów z oprogramowania CRM w celu tworzenia nowych strategii poprawy satysfakcji klientów

Menedżer CRM analizuje trendy rynkowe, wielkość firmy, styl sprzedaży i rozwiązania CRM oraz tworzy spersonalizowane strategie w zależności od bazy klientów firmy.

Jak zostać menedżerem CRM?

Oto przegląd drogi do zostania menedżerem CRM:

1. Nauka podstaw CRM 32% małych Businessów boryka się z kompetencjami w zakresie CRM.

Kiedy nauczysz się podstaw obsługi konfigurowalne oprogramowanie CRM -zwykle powszechnie używane narzędzia, takie jak ClickUp, HubSpot, Salesforce i Microsoft Dynamics 365, będziesz lepiej przygotowany do zarządzania relacjami z klientami od samego początku.

Są to umiejętności, których menedżerowie HR szukają podczas rekrutacji na pozycję menedżera CRM.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zostać menedżerem CRM, będziesz musiał również zbudować solidną bazę wiedzy na temat podstawowych koncepcji CRM w procesach sprzedaży i marketingu, takich jak:

Zarządzanie cyklem życia klienta: Zrozumienie etapów, przez które przechodzi klient, od pierwszego kontaktu po zakup, i nauczenie się optymalizowania jego podróży i zwiększania satysfakcji na każdej ze scen

Zrozumienie etapów, przez które przechodzi klient, od pierwszego kontaktu po zakup, i nauczenie się optymalizowania jego podróży i zwiększania satysfakcji na każdej ze scen Segmentacja klientów: Dowiedz się, jak dzielić klientów na grupy w oparciu o ich kluczowe atrybuty, aby dostarczać bardziej spersonalizowane i ukierunkowane komunikaty marketingowe orazKampanie CRM *Zarządzanie danymi: Opanuj gromadzenie, przechowywanie i analizę danych, abyś mógł podejmować świadome decyzje

Wielu menedżerów CRM bierze udział w darmowych i płatnych kursach dotyczących różnych systemów i koncepcji CRM za pośrednictwem platform internetowych, takich jak Coursera, LinkedIn Learning i Udemy.

Niektóre popularne kursy, w których można wziąć udział, aby uzyskać praktyczne szkolenie w zakresie pracy menedżera CRM, to: Wprowadzenie do CRM z HubSpot Odpowiednie oferty pracy dla menedżerów CRM można znaleźć na portalach Indeed, Glassdoor i LinkedIn. Portale te umożliwiają filtrowanie pozycji na podstawie lokalizacji, poziomu doświadczenia i innych kryteriów. Możesz również ustawić powiadomienia o ofertach pracy, aby być na bieżąco z nowymi możliwościami, które odpowiadają Twoim preferencjom.

Aby wyróżnić się na tle konkurencji, dostosuj swój życiorys i list motywacyjny, aby podkreślić swoje praktyczne doświadczenie z systemami CRM, zrozumienie kluczowych zagadnień i umiejętności Strategie CRM oraz wszelkie konkretne osiągnięcia lub projekty, które zostały zakończone.

Wykorzystanie narzędzi CRM w celu zwiększenia wydajności jako menedżer CRM

Narzędzie CRM jest idealnym rozwiązaniem dla menedżera ds. relacji z klientami, ponieważ zapewnia ustrukturyzowane ramy do zarządzania relacjami z klientami.

Jako początkujący w branży, chcesz nauczyć się korzystać z prostego, wysoce funkcjonalnego narzędzia CRM Platforma zarządzania projektami CRM, taka jak ClickUp do zrobienia ciężkich rzeczy związanych z usprawnianiem leadów, pipeline'u i zarządzania niestandardowymi klientami.

Zobaczmy, w jaki sposób CRM ClickUp zwiększa wydajność Twojej pracy i zapewnia niestandardowe, wysokiej jakości interakcje z klientami.

Stwórz scentralizowaną bazę danych klientów

Twoje zespoły sprzedaży i marketingu mogą korzystać z systemu CRM ClickUp, aby stworzyć ustrukturyzowaną bazę danych do przechowywania krytycznych informacji o klientach, takich jak dane kontaktowe, wielkość transakcji, interakcje i historia zakupów.

Utwórz centralną bazę danych klientów i zorganizuj konta w porządku hierarchicznym za pomocą folderów i list w ClickUp

Każdy zespół w organizacji może uzyskać dostęp do tej scentralizowanej bazy danych - która jest zorganizowana w różnych hierarchiach przy użyciu folderów, podfolderów i połączonych. Na przykład zespół sprzedaży może wykorzystać te informacje do wyszukiwania klientów, zarządzania pipeline'ami i ustawienia procesów.

💡 Pro tip: Use Widok mapy ClickUp'a _do kategoryzowania niestandardowych klientów według lokalizacji geograficznej. Funkcja ta pomaga segmentować klientów, gdy zespół marketingowy prowadzi celowe kampanie CRM. Teams sprzedaży używają jej do śledzenia leadów i pipeline'ów oraz zarządzania zamówieniami

Zarządzaj pipeline'em za pomocą szablonów CRM

Użyj Prosty szablon CRM firmy ClickUp do organizowania informacji kontaktowych klientów, śledzenia postępów sprzedaży i celów oraz analizowania opinii klientów.

Śledź wszystkie informacje o swoich klientach w jednym miejscu dzięki szablonowi Simple CRM firmy ClickUp

Ten szablon to duża oszczędność czasu, ponieważ:

Służy jako pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich informacji o sprzedaży i potoku kont

Eliminuje ręczne wprowadzanie danych i usprawnia procesy sprzedaży

Zapewnia kompleksowy widok danych dotyczących klientów i pipeline'u

Wizualizuje dane w celu identyfikacji niestandardowych informacji o klientach

💡 Pro tip: Set up ClickUp Automations _wykorzystanie niestandardowych akcji i wyzwalaczy w celu uwolnienia zespołów sprzedażowych od powtarzalnych zadań

na przykład, gdy pracownik działu sprzedaży co tydzień wprowadza dane o nowych potencjalnych klientach, zamkniętych transakcjach, nieaktywnych potencjalnych klientach itp., co miesiąc otrzymujesz zautomatyzowany raport o nowych użytkownikach, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy w zakresie onboardingu i wsparcia

Tworzenie edytowalnych i opartych na współpracy dokumentów

Dla członków Teams, którzy potrzebują dostępu do dokumentów, SOP, umów, propozycji lub planów strategicznych, użyj Dokumenty ClickUp jako edytowalny i udostępniany dokument, do którego mają szybki dostęp.

Używanie ClickUp Docs do generowania interaktywnych dokumentów i udostępniania ich zespołowi

Posiadanie wszystkich powiązanych dokumentów połączonych z konkretnymi zadaniami w jednym miejscu przyspiesza przygotowanie spotkania i zwiększa ogólną wydajność.

Twój zespół może edytować ten wspólny dokument, dodawać arkusze kalkulacyjne, prezentacje i tabele, osadzać wideo i dołączać bogate formaty, aby uczynić go atrakcyjnym wizualnie.

Najlepsze jest to, że ClickUp Brain usprawnia tę integrację, dostarczając oparte na AI spostrzeżenia i automatyzację.

Porada dla profesjonalistów: _Możesz używać ClickUp Brain do tworzenia niestandardowych e-maili dla klientów, zadawania pytań dotyczących dokumentów, otrzymywania natychmiastowych podsumowań spotkań, generowania notatek z agendy spotkań, a nawet generowania konspektów prezentacji

oto jak ClickUp Brain generuje e-maile przedstawiające Twoje produkty potencjalnym klientom

Dostosuj CRM do swoich niestandardowych potrzeb

W ramach CRM ClickUp możesz niestandardowo dostosowywać szczegóły leadów, takie jak pola, etykiety i statusy. Aby lepiej dostosować go do swoich potrzeb, ClickUp posiada osiem typów pól i pięć widoków.

Śledź swój pipeline i interakcje z klientami za pomocą pól niestandardowych w ClickUp CRM

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit, CRM i skalowania, z jakim miałem do czynienia! Pomógł mi zaoszczędzić setki - tysiące godzin, ustalić priorytety + skupić się na rozwoju biznesu w procesie o wartości 500 milionów dolarów dziennie. Przechodzimy teraz na śledzenie konwersji + wyników! Uwielbiam ClickUp!

Katrina Julia, CEO i twórca, FIT Life Creation

Pozwól, że przeprowadzimy Cię przez następujące kroki tworzenia CRM w ClickUp :

Krok 1: Pobierz szablon CRM ClickUp

Zacznij od pobrania Szablon CRM firmy ClickUp . Ten gotowy szablon jest idealny do zarządzania i analizowania danych w jednym miejscu, usprawniania komunikacji z niestandardowymi klientami i automatyzacji powtarzalnych zadań.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-34.png Skorzystaj z szablonu CRM ClickUp, aby pielęgnować potencjalnych klientów, śledzić sprzedaż i monitorować zadowolenie klientów https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Pobierz szablon /%cta/

Krok 2: Dodaj widoki, aby zarządzać kontaktami i nadawać im priorytety

Wybierz spośród ponad 15 Widoki ClickUp do wizualizacji zadań i danych.

Na przykład,

Widok tabeli do rysowania relacji między zadaniami

Widok tablicy dla cyklu pracy w stylu Kanban

Widok kalendarza do śledzenia terminów i działań następczych

Widok wykresu Gantta do śledzenia postępów w realizacji każdego celu klienta

zarządzaj swoim pipeline, śledź leady i buduj trwałe relacje z klientami dzięki szablonowi CRM ClickUp

💡 Pro tip: Synchronizacja Kalendarza Google z ClickUp _aby zobaczyć swoją pracę w jednym widoku i przestać przełączać platformy, aby wiedzieć, co jest w Twoim kalendarzu

Krok 3: Twórz niestandardowe statusy, aby dostosować każdy cykl pracy

Niestandardowe statusy pasują do procesów CRM. Na przykład utwórz statusy takie jak "Lead", "Contacted", "Negotiating" i "Zamknięte", aby śledzić każdą interakcję z klientem.

Krok 4: Wyciągnij najważniejsze informacje do widoku za pomocą pól niestandardowych

Z Pola niestandardowe ClickUp'a możesz zbierać istotne informacje specyficzne dla Twoich potrzeb CRM. Dodaj pola niestandardowe, takie jak "wartość klienta", aby nadać priorytet klientom o wysokiej wartości, "ostatni kontakt", aby upewnić się, że żaden klient nie zostanie zapomniany, oraz "następna obserwacja", aby pamiętać, kiedy należy skontaktować się z kolejnym klientem.

W tym miejscu warto dodać informacje o zadaniach do widoków, aby nie trzeba było otwierać i zamykać poszczególnych zadań w celu znalezienia informacji, takich jak terminy, cykl rozliczeniowy, rabaty itp.

dodaj niestandardowe pola do szablonu ClickUp CRM, aby szybko wyświetlić najważniejsze informacje

Krok 5: Tworzenie zadań z danymi Zaimportuj swoje dane do ClickUp z pliku lub narzędzia do zarządzania projektami. Następnie przekształć dane w zadania i przypisz je do członków zespołu. Ustaw terminy i dodaj szczegółowe opisy dla łatwiejszego zrozumienia.

Krok 6: Połączenie jako jeden zespół z relacyjnymi bazami danych w CRM

Użyj Baza danych powiązań ClickUp aby połączyć wszystkie dane CRM. Funkcja ta umożliwia połączenie powiązanych informacji, takich jak profile klientów, historie interakcji i możliwości sprzedaży, tworząc kompleksowy widok każdego klienta.

Czytaj więcej: 12 szablonów CRM Free dopasowanych do Twojego przypadku użycia

Rozwijaj swoją karierę jako CRM Manager z ClickUp

Pamiętaj, że większość menedżerów CRM była kiedyś początkującymi, którzy doskonalili swoje umiejętności z czasem i praktycznym doświadczeniem.

Podczas gdy podróż w kierunku roli CRM może wydawać się przytłaczająca z peryferii, po zdobyciu pozycji początkowej z odpowiednimi umiejętnościami i narzędziami, możesz się rozwijać, prosperować i powodzić. jako menedżer CRM

Kluczem jest budowanie i utrzymywanie solidnych relacji z niestandardowymi klientami, sprzedażą, teamami marketingowymi i interesariuszami. Powinieneś także usprawnić procesy gromadzenia informacji o klientach za pomocą systemu CRM, takiego jak ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby rozpocząć swoją podróż jako odnoszący sukcesy menedżer CRM.