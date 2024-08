10 najlepszych szablonów arkuszy prowizji do wykorzystania w 2024 roku

Twój zespół sprzedażowy pobił swoje kwartalne cele i nadszedł czas na świętowanie. Ale prawdziwe wyzwanie zaczyna się teraz, gdy trzeba obliczyć prowizje od sprzedaży dla każdego członka zespołu. Musisz wziąć pod uwagę wielopoziomowe stawki prowizji, typ lub kategorię produktu oraz premie za przekroczenie celów.

Istnieje również wiele "jeśli" i "ale" - jeśli dwóch członków uwzględniło to samo konto, w jaki sposób przypiszesz kredyt sprzedaży? Jaka będzie prowizja w przypadku zwrotów lub anulowania?

Jeśli wykonujesz ręczne obliczenia, przygotuj się do zrobienia sobie krzywdy. Możesz łatwo uniknąć tych kłopotów i uzyskać dokładne obliczenia sprzedaży dzięki szablonom arkuszy prowizji.

W tym artykule omówimy najlepsze szablony arkuszy prowizji, podkreślając ich funkcje i zalety, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb biznesowych.

Czym są szablony arkuszy prowizji?

Szablony arkuszy prowizji są przydatne narzędzia marketingowe i teamów sprzedażowych, aby uprościć obliczanie i śledzenie prowizji od sprzedaży. Szablony te pomagają dokładnie rejestrować istotne szczegóły, takie jak dane dotyczące sprzedaży, oceny prowizji i wypłaty.

Zawierają nawet sekcje na informacje o sprzedawcach, sumy sprzedaży, procenty prowizji, odliczenia i ostateczne kwoty prowizji.

Szablony arkuszy prowizji mają wbudowane formuły, które automatycznie obliczają wartości prowizji zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami, oszczędzając czas i zasoby. Działają one również jako doskonałe narzędzia marketingu afiliacyjnego pomagając śledzić całą sprzedaż i prowizje z kampanii marketingu afiliacyjnego i dostarczając wgląd w celu zwiększenia zysków.

Osoby fizyczne mogą korzystać z szablonów arkuszy prowizji jako narzędzia zwiększające wydajność freelancerów do łatwego rejestrowania danych klientów, wypłat prowizji i terminów płatności.

Co składa się na dobry szablon arkusza prowizji?

Dobry szablon arkusza prowizji powinien oferować co najmniej dwie podstawowe rzeczy - kompleksowe śledzenie prowizji i dokładne obliczenia. Oto kluczowe funkcje, których należy szukać:

Wyczyszczona struktura: Szablon arkusza cen prowizji powinien mieć wyraźne nagłówki, kolumny i wiersze z logicznie rozmieszczonymi informacjami dla szybkiej i łatwej nawigacji. Pomaga to uniknąć błędów podczas wprowadzania lub analizowania danych

Szablon arkusza cen prowizji powinien mieć wyraźne nagłówki, kolumny i wiersze z logicznie rozmieszczonymi informacjami dla szybkiej i łatwej nawigacji. Pomaga to uniknąć błędów podczas wprowadzania lub analizowania danych Wbudowane formuły: Powinien mieć precyzyjne formuły dopasowane do struktury prowizji firmy. Niezależnie od tego, czy są to stawki wielopoziomowe, czy kwoty, szablon arkusza prowizji powinien płynnie obsługiwać te złożoności. Ułatwia to zarządzanie prowizjami partnerskimi zapewniając, że każdy otrzyma dokładnie tyle, ile zarobił

Powinien mieć precyzyjne formuły dopasowane do struktury prowizji firmy. Niezależnie od tego, czy są to stawki wielopoziomowe, czy kwoty, szablon arkusza prowizji powinien płynnie obsługiwać te złożoności. Ułatwia to zarządzanie prowizjami partnerskimi zapewniając, że każdy otrzyma dokładnie tyle, ile zarobił Niestandardowe pola danych: Dobry arkusz prowizji powinien oferować konfigurowalne pola danych, dzięki czemu można szybko uzyskać szczegółowe informacje na podstawie nazwisk agentów sprzedaży, sprzedanego produktu lub usługi, kwoty sprzedaży i stawki prowizji. Pomocne może być również dodanie dodatkowych pól do śledzenia określonych metryk lub wskaźników wydajności

Dobry arkusz prowizji powinien oferować konfigurowalne pola danych, dzięki czemu można szybko uzyskać szczegółowe informacje na podstawie nazwisk agentów sprzedaży, sprzedanego produktu lub usługi, kwoty sprzedaży i stawki prowizji. Pomocne może być również dodanie dodatkowych pól do śledzenia określonych metryk lub wskaźników wydajności Elastyczność: Szablony powinny dostosowywać się do różnych struktur prowizji i potrzeb biznesowych. Powinny być konfigurowalne, aby można było łatwo aktualizować stawki prowizji, linie produktów lub obszary sprzedaży bez konieczności ponownego tworzenia całego szablonu

10 najlepszych darmowych szablonów arkuszy prowizji

Gotowy do uporządkowania swoich prowizji i poprawy wydajności zespołu? Oto 10 darmowych arkuszy prowizji szablony dla freelancerów i Business w celu uproszczenia płatności:

1. Szablon arkusza prowizji ClickUp

Szablon arkusza prowizji od sprzedaży ClickUp

Masz dość zarządzania wieloma arkuszami kalkulacyjnymi i ręcznego obliczania prowizji od sprzedaży? Spróbuj Szablon arkusza prowizji ClickUp aby usprawnić śledzenie prowizji. Pomaga analizować indywidualne osiągnięcia sprzedażowe, obliczać prowizje od sprzedaży i premie dla każdego pracownika oraz mierzyć wskaźniki sprzedaży, takie jak zwrot z inwestycji (ROI) lub koszt sprzedaży.

Możesz wizualizować indywidualne i zespołowe wyniki za pomocą Pulpity ClickUp ułatwiając identyfikację trendów sprzedaży, znajdowanie obszarów wymagających poprawy oraz przeprowadzanie budżetowania i prognozy sprzedaży.

Dzięki temu szablonowi możesz identyfikować najlepszych sprzedawców, ustawić osiągalne cele i podejmować decyzje oparte na danych, aby rozwijać swój biznes. Działa jak wirtualny analityk, który zwiększa powodzenie zespołu sprzedaży.

2. Szablon arkusza prowizji dla poziomu średniozaawansowanego ClickUp

Szablon arkusza prowizji ClickUp dla poziomu średniozaawansowanego

Szablon arkusza prowizji ClickUp na poziomie średniozaawansowanym został zaprojektowany do obsługi bardziej złożonych struktur prowizji bez zbędnego wysiłku. Możesz dodać niestandardowe pola, takie jak szczegółowe opisy produktów, ceny za produkt i liczbę sprzedanych jednostek, aby obliczyć całkowitą prowizję.

Szablon ten umożliwia również dodanie listy kontrolnej dla kamieni milowych sprzedaży i prowizji warstwowej, pomagając w zarządzaniu skomplikowanymi cyklami sprzedaży. Jest to idealne rozwiązanie dla rozwijających się teamów sprzedażowych, które mają wiele produktów i agentów sprzedaży. Możesz także śledzić wyniki indywidualne i zespołowe, aby upewnić się, że cele sprzedażowe są realizowane.

Ponadto szablon zawiera sekcję śledzenia aktywności, w której można śledzić różne działania związane z projektem.

3. Szablon do śledzenia prowizji ClickUp

Szablon do śledzenia prowizji ClickUp

Chcesz śledzić wydatki na sprzedaż w swojej organizacji? Szablon do śledzenia prowizji ClickUp może pomóc. Dostarcza on szczegółowy widok prowizji zarobionych przez różnych członków zespołu. Możesz także monitorować postępy przedstawicieli handlowych w realizacji celów i wizualizować ich wyniki.

Najlepsze jest to, że można śledzić cały cykl sprzedaży różnych kont za pomocą niestandardowych statusów, w tym "Nowy potencjalny klient", "Wysłana umowa kupna" i "W trakcie", a także obliczać prowizje na podstawie osiągniętych kamieni milowych.

Pola niestandardowe pomagają uzyskać szybki przegląd statusu prowizji. Możesz przełączać się między 14 atrybutami, aby sprawdzić rzeczywistą wartość prowizji, daty zamknięcia i kontakty. Po wprowadzeniu danych wybierz opcję Widok tabeli w ClickUp aby zbudować własny niestandardowy arkusz kalkulacyjny i raportowanie prowizji.

4. Szablon informacji o prowizji ClickUp

4.Szablon informacji o prowizji ClickUp

Niezależnie od tego, czy współpracujesz z agencjami/freelancerami dla pozyskiwania klientów lub posiadasz duży wewnętrzny zespół sprzedażowy, musisz ustawić i jasno komunikować politykę prowizyjną. Szablon informacji o prowizjach ClickUp pomaga stworzyć zdefiniowaną strukturę dotyczącą tego, jak i kiedy prowizje będą wypłacane. Zwiększa to przejrzystość i zapewnia terminowe wypłaty.

Szablon zapewnia również doskonałą widoczność całego cyklu życia prowizji i pozwala monitorować postępy zespołu. Możesz śledzić nazwę zadania, przypisywać status, dodawać terminy płatności i obliczać prowizję na podstawie wielkości transakcji. Niezależnie od tego, czy zarządzasz pojedynczymi sprzedawcami, czy całym zespołem, szablon ten pomaga zachować porządek i zmaksymalizować zarobki.

Widok Status pozwala monitorować postępy w projektach, widok Projekty pozwala organizować i przechowywać informacje o projektach prowizyjnych, a widok Oczekujące płatności pozwala śledzić niewypłacone prowizje.

5. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon do śledzenia sprzedaży ClickUp to przyjazne dla użytkownika narzędzie do ustawienia i przeglądu celów sprzedaży, identyfikacji trendów i śledzenia wyników. W przypadku firm szablon ten pomaga obliczyć całkowitą prowizję, która ma zostać wysłana do sprzedawców. Osoby fizyczne mogą używać tego szablonu do zarządzanie projektami dla freelancerów śledzenie realizacji celów i obliczanie prowizji.

Szablon pomaga również wizualizować wyniki sprzedaży i podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji procesu sprzedaży. Możesz szybko śledzić wyniki zespołu, korzystając z takich funkcji jak Kamienie milowe ClickUp aby wskazać znaczące zwycięstwa w każdej transakcji. Dodatkowe możliwości, takie jak Śledzenie czasu ClickUp i automatyzacja zapewniają również bezproblemowe zarządzanie projektami dla zespołów sprzedaży.

6. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Śledzenie indywidualnych wskaźników KPI sprzedaży, takich jak przychody ze sprzedaży, wielkość sprzedaży i wskaźniki utrzymania klientów, jest ważne dla obiektywnego obliczania prowizji. Szablon Szablon KPI sprzedaży ClickUp może Ci w tym pomóc.

Możesz ustawić cele i śledzić KPI na wszystkich scenach lejka sprzedażowego, motywować swój zespół do osiągania wspólnych celów i ulepszać zarządzanie klientami .

Niestandardowe statusy i pola w tym szablonie pozwalają na przechwytywanie istotnych danych, takich jak "Próby sprzedaży", "Wartość ofert" i "Przychody ze sprzedaży powtarzalnej" Ponadto, dzięki niestandardowym widokom, takim jak Raport tygodniowy, Raport miesięczny i Tablica przychodów na miesiąc, można łatwo uporządkować wszystkie niezbędne informacje.

Szablon zwiększa widoczność, promuje przejrzystość i przyspiesza podejmowanie decyzji, zapewniając jasny widok wskaźników sprzedaży.

7. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Szablon potoku sprzedaży ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania i optymalizacji każdej sceny procesu sprzedaży. Pozwala łatwo śledzić cały lejek sprzedażowy, zarządzać danymi klientów za pomocą interfejsu typu "przeciągnij i upuść " oraz ustalać priorytety potencjalnych klientów na podstawie pilności, wartości i potencjału.

Widok SOP sprzedaży w tym szablonie optymalizuje proces sprzedaży poprzez usprawnienie cyklu pracy i śledzenie postępów na różnych scenach sprzedaży. Widok Box pozwala uzyskać wizualną reprezentację lejka sprzedażowego i monitorować postępy, kategoryzując zadania według 30 różnych statusów, takich jak Churned, Attention Needed, Up For Renewal, Follow Up i Qualified Prospect.

Możesz również przekazywać istotne spostrzeżenia do zespołu marketingowego, aby zoptymalizować swoje kampanie i strategie w oparciu o trendy klientów.

8. Szablon arkusza prowizji od sprzedaży od TemplateLab

via TemplateLab The Szablon arkusza prowizji od sprzedaży od TemplateLab upraszcza obliczanie i śledzenie prowizji dla zespołu sprzedaży. Dodaj niezbędne informacje, takie jak nazwiska przedstawicieli handlowych, kwoty sprzedaży, stawki prowizji i potrącenia, aby łatwo obliczyć ostateczne wypłaty prowizji.

Szablon można dostosować tak, aby zawierał różne wskaźniki, takie jak cele sprzedaży, osiągnięta sprzedaż, stawki prowizji i potrącenia. Dzięki temu szablonowi możesz ograniczyć zgadywanie, cieszyć się widocznością wyników i zarobków swojego zespołu oraz podejmować decyzje oparte na danych w celu zwiększenia sprzedaży.

9. Szablon arkusza prowizji od produktu autorstwa SlideTeam

via Slideteam

The Szablon arkusza prowizji za produkt pomaga w łatwy sposób przedstawić kwartalne spostrzeżenia. Tworzy zwięzły, ale kompletny jednostronicowy raport sprzedaży produktów i prowizji dla kadry kierowniczej.

Możesz utworzyć listę cenową dla każdego produktu i użyj wykresów, grafów i lejków, aby pokazać produkty o najwyższej sprzedaży.

Ten szablon raportowania zawiera podsumowanie arkusza prowizji, szczegóły dotyczące współpracownika (imię i nazwisko, obszar, daty rozpoczęcia i zakończenia), najlepiej sprzedające się produkty, dane dotyczące wydajności (KPI), regionalne statystyki sprzedaży, metryki lejka oraz szczegółowy arkusz prowizji produktu.

10. Szablon wielopoziomowej prowizji od sprzedaży według współczynnika

via współczynnik_ Warstwowe prowizje od sprzedaży są jak zdobywanie kolejnych poziomów w grach wideo - im więcej sprzedajesz, tym wyżej się wspinasz, odblokowując lepsze nagrody i bonusy. Przedstawiciele handlowi otrzymują wyższe stawki prowizji, gdy osiągają nowe cele sprzedażowe, co motywuje ich do osiągania kolejnych poziomów.

To Szablon wielopoziomowej prowizji od sprzedaży pomaga dodać różne poziomy w oparciu o cele sprzedaży i stawkę prowizji dla każdego poziomu. Wystarczy wprowadzić wartości sprzedaży, a szablon automatycznie dostarczy wartość prowizji zgodnie ze zdefiniowaną stawką.

Korzyść? Upraszcza proces obliczania prowizji, oszczędzając czas i zmniejszając liczbę błędów.

Zarządzaj prowizjami od sprzedaży bez wysiłku z ClickUp

Ręczne obliczanie prowizji od sprzedaży wymaga dużego wysiłku i może nawet skutkować nieprawidłowymi danymi. Oszczędź sobie kłopotów i przejdź na proste i intuicyjne szablony prowizji ClickUp.

Szablony arkuszy prowizji mogą pomóc w śledzeniu wszystkich prowizji w jednym miejscu, filtrowaniu prowizji na podstawie niestandardowych kategorii, poprawie przejrzystości i zwiększeniu wydajności zespołu.

Zapewniając widoczność danych w czasie rzeczywistym, automatyzację obliczeń i bezproblemową integrację z procesami sprzedaży, ClickUp pomaga zachować porządek i skupić się na osiąganiu celów finansowych. Zarejestruj się na ClickUp free, aby sortować prowizje, dzięki czemu możesz skoncentrować się na zamykaniu transakcji i zwiększaniu przychodów.