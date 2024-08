Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie CRM w Indonezji

Czy wiesz, że Indonezja zajmuje czwarte miejsce wśród krajów o największej populacji cyfrowej na całym świecie? Może pochwalić się ponad 200 milionami użytkowników Internetu, a liczba ta według projektów będzie stale rosnąć. Ponadto obserwuje się szybką ekspansję e-commerce i handlu detalicznego online w kraju. Przekłada się to na ogromne możliwości dla Twojego biznesu!

A wiesz, co przyda się do zarządzania tak dużą liczbą klientów? Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które sprawi, że klienci będą zadowoleni, zorganizowani i wrócą po więcej!

Aby pomóc ci znaleźć idealną platformę CRM dla indonezyjskiego biznesu, wraz z moim zespołem oceniliśmy 10 programów CRM. Możesz wybrać jedno z nich w zależności od potrzeb swojego biznesu. Ale zanim to zrobisz, powinieneś wiedzieć, jakich kluczowych funkcji szukać i jakie są priorytety oprogramowania CRM.

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM?

Podczas przeglądu tych systemów CRM skupiłem się na kluczowych komponentach CRM bezpośrednio wpływające na codzienną wydajność przedstawiciela handlowego i satysfakcję klienta oraz funkcje specyficzne dla Indonezji, takie jak opcje centrum danych i zgodność z indonezyjskimi przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak UU ITE.

Oto kilka aspektów, na które zwróciłem uwagę:

Efektywność zarządzania leadami: Zacząłem od oceny możliwości narzędzia CRM w zakresie zarządzania leadami, takimi jak scoring, kwalifikacja i nurturing, ponieważ konwersja leadów jest kluczową częścią pracy przedstawiciela handlowego

Automatyzacja sprzedaży: Kolejnym obszarem zainteresowania były funkcje automatyzacji, w szczególności możliwość tworzenia zautomatyzowanych sekwencji e-maili w celu pozyskiwania leadów i automatyzacji zadań związanych z wprowadzaniem danych, takich jak rejestrowanie połączeń i aktualizacje informacji kontaktowych

Współpraca : Przy tak wielu osobach zaangażowanych w zamykanie transakcji - zwłaszcza w przypadku transakcji dla przedsiębiorstw - funkcje współpracy są koniecznością. Niektórefunkcje CRM umożliwiające współpracę które uznałem za odsetki, to współwłasne leady, pulpity zespołu i czat

Raportowanie : Narzędzia CRM muszą wykraczać poza podstawowe raportowanie - konfigurowalne pulpity, prognozy i spostrzeżenia oparte na danych

Aplikacja mobilna : Nigdy nie wiadomo, kiedy potencjalny klient się odezwie. Aplikacja mobilna, która pozwala być na bieżąco z transakcjami poprzez śledzenie aktywności potencjalnych klientów i podejmowanie działań następczych, może okazać się bardzo przydatna

Sztuczna inteligencja : Wraz ze wzrostem popularności AI, przetestowałem również narzędzia CRM pod kątem funkcji AI, zwłaszcza wizualizacji danych i analizy predykcyjnej, ponieważ mogą one znacznie pomóc w procesie sprzedaży

Centra danych: Priorytetowo traktowałem narzędzia CRM, które mają opcje rezydencji danych w regionie APAC, aby zachować zgodność z indonezyjskimi przepisami dotyczącymi prywatności danych

Aby sformułować wszechstronną perspektywę, przeczytałem również komentarze użytkowników na niezależnych platformach z recenzjami, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się każda platforma CRM i zidentyfikować jej mocne i słabe strony oraz wyróżniające się funkcje.

Teraz przedstawiam 10 najlepszych programów CRM, z których mogą skorzystać Indonezja i indonezyjskie firmy.

10 najlepszych programów CRM do wykorzystania w 2024 roku

Od kwalifikowania potencjalnych klientów i zarządzania pipeline'em po prowadzenie spersonalizowanych kampanii na dużą skalę i napędzanie wzrostu dzięki praktycznym spostrzeżeniom, te 10 Rozwiązania CRM mogą pomóc w bardziej efektywnym prowadzeniu działań sprzedażowych.

1. ClickUp: Najlepszy system zarządzania projektami CRM typu "wszystko w jednym

Użyj widoków ClickUp, aby zorganizować swój pipeline i segmentować potencjalnych klientów

ClickUp to platforma do zarządzania pracą typu "wszystko w jednym" z wieloma funkcjami, które obejmują zarządzanie projektami, automatyzację i pomoc AI, ułatwiając obsługę wszystkich procesów biznesowych z jednego miejsca.

The ClickUp CRM rozwiązanie to jest najbardziej znane z zarządzania bazami danych, automatyzacji i funkcji raportowania.

Przyjrzyjmy się im szczegółowo.

Tworzenie centralnej bazy danych klientów

Przenieś wszystkie dane klientów do systemu CRM, aby stał się on jednym źródłem prawdy. Umożliwienie przedstawicielom handlowym tworzenia folderów, podfolderów i list w celu tworzenia hierarchii i lepszej organizacji kont klientów.

Organizowanie informacji o klientach w różnych folderach i podfolderach w celu łatwej klasyfikacji

Po utworzeniu folderów dla różnych klientów, możesz wykorzystać etykiety, statusy, filtry i lokalizacje geograficzne do ich kategoryzacji. Może to pomóc:

Zespołom sprzedażowym śledzenie pipeline'ów, priorytetyzowanie leadów i łatwe zarządzanie zamówieniami

śledzenie pipeline'ów, priorytetyzowanie leadów i łatwe zarządzanie zamówieniami Zespołom marketingowym tworzyć celowe kampanie CRM i ustawić segmentowaną automatyzację marketingu

Dodaj adres swojego klienta do systemu CRM i skorzystaj z widoku mapy ClickUp, aby zaplanować trasy osobistych działań następczych

Możesz również użyć Szablon ClickUp CRM do organizowania wszystkich danych konta i działań w celu usprawnienia procesów sprzedaży. Dzięki szablonowi możesz:

Ustrukturyzować swoją bazę danych klientów za pomocą statusów, etykiet i pól niestandardowych oraz uzyskać zakończony przegląd swoich kont

za pomocą statusów, etykiet i pól niestandardowych oraz uzyskać zakończony przegląd swoich kont filtrować konta w oparciu o wielkość transakcji, status, branżę lub inne istotne kryteria, aby nadać priorytet transakcjom o wysokim potencjale

lub inne istotne kryteria, aby nadać priorytet transakcjom o wysokim potencjale Utwórz podręcznik sprzedaży z różnymi zasobami, takimi jak plany cenowe i szablony ofert, aby były łatwo dostępne dla zespołu sprzedaży

z różnymi zasobami, takimi jak plany cenowe i szablony ofert, aby były łatwo dostępne dla zespołu sprzedaży Użyj widoku kalendarza ClickUp, aby uzyskać przegląd wszystkich spotkań

Śledzenie danych niestandardowych klientów i procesu sprzedaży za pomocą szablonu ClickUp CRM

Automatyzacja procesów sprzedaży

Ustawienie automatyzacji sprzedaży do obsługi rutynowych zadań, takich jak przypisywanie leadów i aktualizowanie statusów

ClickUp posiada łatwy w użyciu kreator automatyzacji if/then, który pozwala na uruchamianie automatyzacji w oparciu o różne wyzwalacze i działania. Na przykład, możesz wyzwalać e-mail, gdy lead przechodzi z jednej sceny do drugiej lub powiadamiać BDR, gdy nowy lead dołącza do pipeline.

Oto kilka innych pomysłów na automatyzację:

Zmiana statusu leada z gorącego na ciepły lub zimny, jeśli nie reaguje on przez ustawiony okres

Wyzwalacz aktualizacji statusu w oparciu o działania leada

Ustawienie niestandardowych cykli pracy sprzedaży dla różnych potoków w oparciu o dane klienta i jego aktywność

Ustawienie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych

Osadzaj widżety, twórz wykresy i korzystaj z filtrów, aby uzyskać szczegółowy wgląd w wyniki sprzedaży

Dzięki ponad 50 konfigurowalnym widżetom, ClickUp CRM pozwala dostosować pulpity, aby skupić się na najważniejszych wskaźnikach. Analizuj kondycję lejka sprzedaży, śledź interakcje z klientami i identyfikuj trendy - wszystko za pomocą wygodnego interfejsu "przeciągnij i upuść".

Ale jeszcze lepsze jest to, jak ściśle ClickUp Brain jest zintegrowany z systemem CRM. ClickUp Brain to kopilot ClickUp AI, który działa jak wirtualny asystent Twojego zespołu sprzedaży, pomagając mu w wydobywaniu praktycznych spostrzeżeń i szybkim wyszukiwaniu informacji.

Znajdź informacje, podsumuj zapisy spotkań i uzyskaj przydatne spostrzeżenia dzięki ClickUp Brain

Od podsumowywania pulpitów po odpowiadanie na pytania na podstawie historycznych danych klientów, a nawet przygotowywanie spersonalizowanych e-maili na podstawie tych danych, ClickUp Brain może być niesamowitą usługą o wartości dodanej.

Co więcej, ClickUp - za pośrednictwem AWS - umożliwia firmom hostowanie swoich danych w dowolnym miejscu na świecie, a klienci z Indonezji mogą przechowywać dane swoich klientów w Australii lub Singapurze.

ClickUp najlepsze funkcje

Centralizacja danych niestandardowych : Stwórz ujednoliconą bazę danych klientów z folderami, podfolderami i listami, aby uniknąć silosów danych

: Stwórz ujednoliconą bazę danych klientów z folderami, podfolderami i listami, aby uniknąć silosów danych Uruchamiaj podzielone na segmenty cykle pracy: Korzystaj z funkcji takich jak etykiety, filtry i niestandardowe statusy, aby tworzyć niestandardowe potoki i uruchamiać jespersonalizowane kampanie CRM *Redukcja pracy: Ustaw automatyzację powtarzalnych czynności, takich jak synchronizacja danych z innych źródeł, przypisywanie leadów i zarządzanie innymi procesami sprzedaży, takimi jak follow-upy

Korzystaj z funkcji takich jak etykiety, filtry i niestandardowe statusy, aby tworzyć niestandardowe potoki i uruchamiać jespersonalizowane kampanie CRM *Redukcja pracy: Ustaw automatyzację powtarzalnych czynności, takich jak synchronizacja danych z innych źródeł, przypisywanie leadów i zarządzanie innymi procesami sprzedaży, takimi jak follow-upy Automatyzacja działań następczych : Korzystaj z wbudowanej funkcji e-mail ClickUp, aby wyzwalać wiadomości e-mail w oparciu o różne wyzwalacze, takie jak przesłane formularze, zmiany statusu leadów lub priorytetów, daty

: Korzystaj z wbudowanej funkcji e-mail ClickUp, aby wyzwalać wiadomości e-mail w oparciu o różne wyzwalacze, takie jak przesłane formularze, zmiany statusu leadów lub priorytetów, daty Współpracuj ze swoim Teams : Masz opinię lub potrzebujesz aktualizacji? UżyjWidok czatu ClickUp i funkcji komentarzy, aby zadawać pytania kontekstowe i dostarczać sugestie

: Masz opinię lub potrzebujesz aktualizacji? UżyjWidok czatu ClickUp i funkcji komentarzy, aby zadawać pytania kontekstowe i dostarczać sugestie Uzyskaj przydatne informacje: Twórz niestandardowe raporty sprzedaży i wykresy oraz korzystaj z ClickUp Brain, aby wydobyć z nich istotne spostrzeżenia

Limity ClickUp

ClickUp Brain jest funkcją płatną, więc aby uzyskać do niej dostęp, należy subskrybować jeden z planów

Niektórzy użytkownicy zgłaszali stromą krzywą uczenia się ze względu na liczbę rozwiązań i niestandardowych rozwiązań oferowanych przez platformę

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika/miesiąc

: $7/użytkownika/miesiąc Business : $12/użytkownika/miesiąc

: $12/użytkownika/miesiąc Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 [9500+ recenzji]

: 4.7/5 [9500+ recenzji] Capterra: 4.6/5 [4000+ reviews]

2. Salesforce: Najlepszy dla teamów sprzedażowych w Enterprise

przez Salesforce Salesforce nie trzeba przedstawiać - jest to jedno z najstarszych rozwiązań CRM z ogromną bazą użytkowników i dużym ekosystemem partnerów i integracji. Salesforce to wysoce skalowalny CRM, znany zarówno ze swoich niestandardowych, jak i analitycznych możliwości, dzięki czemu jest popularnym CRM dla większości firm klasy Enterprise.

Jedną z rzeczy, które szczególnie spodobały mi się w Salesforce CRM, jest to, że łączą one rozwiązania do zarządzania sprzedażą, przychodami i partnerami w jedną platformę.

Na przykład, byłem w stanie śledzić podróż zakupową konkretnego klienta, w tym początkowy kontakt poprzez kampanię marketingową zarządzaną w Salesforce, aż do ostatecznej sprzedaży, która wiązała się z rabatem oferowanym przez firmę partnerską - w ramach tego samego interfejsu.

Oznacza to, że można nie tylko zapoznać się z historią klienta i jej połączeniem z przychodami, ale także dowiedzieć się, w jaki sposób różne kanały, takie jak partnerzy i podmioty stowarzyszone, przyczyniają się do sprzedaży i przychodów.

Salesforce zaczyna stawać się kluczowym dostawcą technologii w regionie Indonezji i niedawno nawiązał współpracę z KOMINFO, aby zapewnić szkolenia CRM dla Indonezyjczyków. Ich celem jest przeszkolenie 100 000 studentów w ciągu 3 lat.

Najlepsze funkcje Salesforce

Oceniaj wyniki sprzedaży na poziomie indywidualnym, zespołu i terytorium, aby dowiedzieć się, jak różne czynniki wpływają na strategię wejścia na rynek

Korzystaj z kalendarza commitów Salesforce opartego na AI, aby uruchamiać scenariusze "co jeśli" i dowiedzieć się, w jaki sposób Twój pipeline może przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z przychodami

Twórz "programy sprzedażowe" dla nowych przedstawicieli ds. rozwoju biznesu, udostępniając im szablony i zasoby potrzebne do lepszej sprzedaży

Limity Salesforce

Wdrożenie Salesforce i migracja z niego są procesami czasochłonnymi

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest nieintuicyjny, co prowadzi do dłuższego procesu wdrażania, trudności w znalezieniu funkcji i ustawieniu niestandardowych ustawień

Ceny Salesforce

Starter Suite : 24 USD/użytkownika miesięcznie

: 24 USD/użytkownika miesięcznie Professional : $80/użytkownik miesięcznie

: $80/użytkownik miesięcznie Enterprise : 165 USD/użytkownik miesięcznie

: 165 USD/użytkownik miesięcznie Unlimited : $330/użytkownika miesięcznie

: $330/użytkownika miesięcznie Sprzedaż Einstein 1: 500 USD/użytkownika miesięcznie

Salesforce oceny i recenzje

G2: 4.3/5.0 [19,800+ reviews]

4.3/5.0 [19,800+ reviews] Capterra: 4.4/5.0 [18,300+ reviews]

3. HubSpot: Najlepsze oprogramowanie CRM dla startupów we wczesnej fazie rozwoju

przez HubSpot HubSpot to niezwykle przyjazna dla użytkownika i nowocześnie wyglądająca platforma CRM, co czyni ją dobrym wyborem dla małych firm, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programami sprzedażowymi.

Przekonałem się o tym na własnej skórze podczas testów. Interfejs był intuicyjny i przejrzysty, a ustawienie podstawowego zarządzania kontaktami i potokami transakcji zajęło niewiele czasu.

Free Plan obsługuje do pięciu użytkowników i oferuje takie funkcje jak boty konwersacyjne, wiadomości w puszkach i czat. Pomaga to nowym firmom wiele zrobić, nawet zanim zostaną subskrybentami.

Ponieważ HubSpot zaczynał jako platforma marketingowa, jest wyposażony w jedne z najbardziej niezawodnych cykli pracy do zarządzania kampaniami, w tym testy A/B i szablony e-maili, które widziałem w CRM, aby pomóc w lepszym zaangażowaniu klientów.

Ta ścisła integracja między narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi była szczególnie przydatna i mogłem zobaczyć, jak byłoby to korzystne dla małych Business z limitem zasobów.

Ponadto, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z oprogramowania CRM lub masz skomplikowane cykle pracy, możesz skorzystać z wiedzy specjalistycznej lokalnych agencji partnerskich autoryzowanych przez HubSpot które mogą pomóc w szybkim ustawieniu.

HubSpot najlepsze funkcje

Zaangażowanie potencjalnych klientów dzięki spersonalizowanym cyklom pracy i zautomatyzowanym kampaniom e-mail

Nagrywanie i rejestrowanie połączeń bezpośrednio z przeglądarki, aby śledzić niestandardowe rozmowy z klientami

Usprawnienie cyklu sprzedaży dzięki narzędziu do ofert sprzedaży HubSpot, które wspiera zarówno podpisy cyfrowe, jak i połączone linki do płatności

Prowadzenie kampanii ABM z funkcjami takimi jak scoring firmy i gotowe do użycia szablony

Limity HubSpot

Koncentruje się bardziej na kampaniach e-mail i sekwencjach niż na zarządzaniu leadami

Ograniczone raportowanie i opcje automatyzacji sprzedaży

Cennik HubSpot

Free

Sales Hub Professional : 90 USD/użytkownik miesięcznie

: 90 USD/użytkownik miesięcznie Sales Hub Enterprise: 150 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4.4/5.0 [11,200+ reviews]

4.4/5.0 [11,200+ reviews] Capterra: 4.5/5.0 [4000+ recenzji]

4. Microsoft Dynamics 365: Najlepsze oprogramowanie CRM + ERP oparte na AI dla dużych firm

przez Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365, z jego głęboką integracją z możliwościami Microsoft Copilot, jest świetną opcją dla nastawionych na wydajność zespołów sprzedaży w przedsiębiorstwach.

Gdy tworzyłem e-mail do klienta, Copilot zasugerował spersonalizowaną zawartość w oparciu o wcześniejsze interakcje klienta i automatycznie oznaczył potencjalnie brakujące informacje o zgodzie. Pomogło mi to zapewnić zarówno bardziej trafną wiadomość, jak i zgodność z RODO.

Oparta na AI automatyzacja Copilot może również pomóc w redagowaniu e-maili, automatyzacji działań następczych, generowaniu podsumowań rozmów i uzyskiwaniu sugestii dotyczących kolejnych kroków.

Kolejną funkcją, która mnie wyróżniła, jest "automatyczne odświeżanie danych zgody" Funkcja ta automatycznie aktualizuje dane zgody użytkownika w Twojej aplikacji baza danych niestandardowych oszczędzając cenny czas przedstawicieli handlowych i zapewniając dokładność danych.

Co więcej, Microsoft Dynamics 365 jest jednym z niewielu CRM-ów posiadających Pakiet językowy bahasa indonesian dzięki czemu można zlokalizować platformę i poprawić UX dla lokalnych Teams.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Priorytetyzuj potencjalnych klientów i koncentruj się na transakcjach o wysokiej wartości dzięki punktacji potencjalnych klientów opartej na AI

Ustawienie kluczowych wskaźników wydajności dla każdego zespołu i śledzenie postępów za pomocą osadzanych wykresów

Generuj oś czasu interakcji z klientami za pomocą Microsoft Copilot

Oszczędność czasu i poprawa wydajności zespołu dzięki automatyzacji przepływów pracy sprzedaży

Limity Microsoft Dynamics 365

Większość jego zaawansowanych funkcji wiąże się z dodatkowymi kosztami, co czyni go drogim dla firm średniej wielkości

Ponieważ Microsoft Dynamics przyjmuje podejście do CRM oparte na działach, może silosować dane klientów i utrudniać komunikację między zespołami, co utrudnia prowadzenie działań między działamiStrategie CRM Ceny Microsoft Dynamics 365

Sales Professional : 65 USD/użytkownika miesięcznie

: 65 USD/użytkownika miesięcznie Sales Enterprise : $95/użytkownik miesięcznie

: $95/użytkownik miesięcznie Sales Premium : $135/użytkownika miesięcznie

: $135/użytkownika miesięcznie Microsoft Relationship Sales: $162/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 3.8/5.0 [1500+ recenzji]

3.8/5.0 [1500+ recenzji] Capterra: Za mało recenzji

5. Zoho CRM: Najlepsza niedroga platforma CRM dla małych i średnich firm

przez Zoho CRM Jeśli jesteś małym lub średnim biznesem szukającym opłacalnego CRM, możesz wypróbować Zoho CRM. Jego plan Enterprise jest nie tylko bardziej przystępny cenowo niż wiele innych narzędzi CRM na tej liście, ale także zawiera zaawansowane funkcje AI i automatyzacji.

Inteligentna automatyzacja Zoho naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. Pomogła mi ona usprawnić zadania związane z pozyskiwaniem leadów, automatycznie wysyłając spersonalizowane sekwencje e-maili w oparciu o wstępnie zdefiniowane wyzwalacze. Dodatkowo, Zoho CRM posiada również solidną funkcję integracji z WhatsApp Business - co jest szczególnie przydatne w kraju takim jak Indonezja, która ma ponad 86.9 milionów aktywnych użytkowników WhatsApp .

Najlepszą częścią jest "Developer Hub", który zapewnia niestandardową swobodę. Możesz budować własne integracje, niestandardowe alerty i aplikacje dostosowane do roli dla zespołów sprzedaży, obsługi w terenie i powodzenia klienta. Chociaż sam nie jestem programistą, widzę potencjał tej funkcji dla Business, który potrzebuje wysoce dostosowanego rozwiązania CRM.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Tworzenie niestandardowych cykli pracy z klientami za pomocą map podróży typu "przeciągnij i upuść"

Niestandardowy wygląd interfejsu CRM dzięki Zoho Canva Studio

Grywalizacja inicjatyw sprzedażowych dzięki nagrodom, odznakom i tabelom wyników

Limity Zoho CRM

Niektórzy użytkownicy raportowali, że interfejs użytkownika jest nieintuicyjny i wadliwy

Ustawienie automatyzacji w Zoho CRM może wydawać się nieporęczne

Ceny Zoho CRM

Standard : 20 USD/użytkownika miesięcznie

: 20 USD/użytkownika miesięcznie Profesjonalny : $35/użytkownika miesięcznie

: $35/użytkownika miesięcznie Enterprise : $50/użytkownika miesięcznie

: $50/użytkownika miesięcznie Ultimate: $65/użytkownika miesięcznie

Zoho CRM oceny i recenzje

G2: 4.1/5.0 [2600+ recenzji]

4.1/5.0 [2600+ recenzji] Capterra: Recenzje niedostępne

6. Monday CRM: Najlepszy dla małych i średnich firm wymagających prostych funkcji zarządzania potencjalnymi klientami

przez Monday CRM Monday CRM to pierwotnie oprogramowanie do zarządzania projektami niestandardowe do zarządzania leadami i innymi podstawowymi niestandardowych działań związanych z zarządzaniem klientami . Jest to poszukiwane narzędzie zarówno przez freelancerów, jak i małe firmy, które preferują narzędzie do śledzenia potencjalnych klientów lub zarządzania projektami.

Przetestowałem tę funkcję i uznałem ją za zaskakująco intuicyjną. **Zbudowanie podstawowego lejka sprzedażowego z konfigurowalnymi scenami zajęło zaledwie kilka minut

Kolejną funkcją, którą pokochają małe Teams, jest asystent pisania AI. Może on pomóc w zarządzaniu komunikacją i zadaniami związanymi z leadami, takimi jak działania następcze (tworzenie formuł i generowanie zadań).

Kolejną zaletą Monday CRM jest możliwość przechowywania danych niestandardowych klientów w regionie APAC - nawet jeśli firma jest zarejestrowana w innym kraju.

Najlepsze funkcje Monday CRM

Zarządzanie procesami dotyczącymi potencjalnych klientów za pomocą niestandardowych statusów, kolumn i tabel

Automatyzacja zadań, takich jak przypisywanie terminów i ustawianie przypomnień

Przygotowywanie e-maili i tworzenie formuł cyklu pracy za pomocą Monday AI

Limity Monday CRM

Ograniczone pulpity i raportowanie w porównaniu do innych CRM

Brak funkcji cofania, więc jeśli przypadkowo zmienisz jakieś szczegóły, nie możesz odzyskać starych danych

Ceny Monday CRM

Podstawowy CRM : 15 USD za licencję miesięcznie

: 15 USD za licencję miesięcznie Standard CRM : 20 USD za licencję miesięcznie

: 20 USD za licencję miesięcznie Pro CRM : 33 USD za licencję miesięcznie

: 33 USD za licencję miesięcznie Enterprise CRM: Ceny niestandardowe

Monday CRM oceny i recenzje

G2: 4.6/5.0 [700+ reviews]

4.6/5.0 [700+ reviews] Capterra: 4.7/5.0 [300+ reviews]

7. Pipedrive: Najlepszy do zarządzania leadami i pipeline'ami

przez Pipedrive CRM Pipedrive CRM to kolejny CRM skoncentrowany na małych i średnich przedsiębiorstwach, znany z możliwości zarządzania potokami. Obsługuje również 22 języki, w tym bahasa indonezyjski, dzięki czemu lokalny zespół może szybko się wdrożyć.

Dla mnie jest to bardziej narzędzie do zarządzania projektami i automatyzacji sprzedaży.

Pozwala tworzyć niestandardowe pipeline'y, używać etykiet i statusów do monitorowania ich stanu, a nawet otrzymywać przypomnienia, gdy potencjalny klient przez długi czas nie przeszedł z jednej sceny do następnej (zjawisko znane jako rotacja transakcji).

Szczególnie przydatny okazał się wizualny interfejs pipeline. Pomógł mi on szybko zidentyfikować transakcje, które utknęły w konkretnej scenie i ustalić priorytety działań następczych

Ponadto, Pipedrive posiada wbudowane funkcje zarządzania kampaniami e-mail i sztucznej inteligencji AI, dzięki czemu można zarządzać większością kluczowych procesów CRM za pomocą jednego pulpitu.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Dodawanie leadów z kampanii e-mail do niestandardowych pipeline'ów i śledzenie ich za pomocą niestandardowych cykli pracy

Dodawanie chatbotów i widżetów czatu na żywo do stron internetowych i aplikacji w celu zapewnienia podpowiedzi wsparcia

Korzystaj z dodatku Pipedrive do śledzenia ruchu na stronie i dowiedz się, kto odwiedza Twoją firmę

Limity Pipedrive

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs aplikacji mobilnej za nieintuicyjny i trudny w użyciu

Migracja danych pipeline z innych CRM do Pipedrive może być czasochłonnym procesem

Ceny Pipedrive

Essential : 14 USD za licencję miesięcznie

: 14 USD za licencję miesięcznie Zaawansowany : $29/miejsce na miesiąc

: $29/miejsce na miesiąc Profesjonalny : $59/miejsce na miesiąc

: $59/miejsce na miesiąc Power : $69/miejsce na miesiąc

: $69/miejsce na miesiąc Enterprise: $99/miejsce na miesiąc

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4.3/5.0 [1800+ recenzji]

4.3/5.0 [1800+ recenzji] Capterra: 4.5/5.0 [2900+ reviews]

8. Freshsales: Najlepsze dla małych teamów sprzedażowych wymagających szybkiego onboardingu

przez Freshsales Freshsales jest stosunkowo starym graczem, ale to, co go wyróżnia, to skupienie się na stworzeniu nowoczesnego interfejsu użytkownika, który zmniejsza bałagan wizualny. Mimo że Freshsales jest wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji i raportowania, nawigacja po interfejsie jest intuicyjna i pozbawiona bałaganu.

Freshworks ma również asystenta AI znanego jako Freddy, który może analizować e-maile i dane historyczne, dając ci oparte na danych i możliwe do podjęcia działania spostrzeżenia dotyczące kolejnych kroków. Jeśli korzystasz z płatnego planu, możesz również kupić ich chatboty oparte na sztucznej inteligencji jako dodatek. Ponadto Freshsales zapewnia wsparcie dla języka indonezyjskiego i umożliwia przechowywanie danych w regionie APAC. Dwa za dwa, prawda?

Najlepsze funkcje Freshsales

Korzystaj z różnych widoków, takich jak Kanban i Lista, aby uzyskać widok z lotu ptaka na swój pipeline

Uzyskaj wgląd w to, w jaki sposób niestandardowi klienci trafiają do Twojego lejka sprzedażowego, jakie kanały preferują itp

Korzystanie z szablonów pracy CRM Freshsales w celu automatyzacji zadań, ustawienia działań następczych i zmniejszenia ilości pracy

Limity Freshsales

Lead pipeline'ów nie można grupować według zespołów, co utrudnia menedżerom widok łącznego obciążenia pracą ich zespołów

Formularze mogą być używane tylko do zbierania wstępnych informacji. Wszystkie nowe informacje muszą być zbierane za pomocą ankiety innej firmy i synchronizowane z Freshsales za pomocą zewnętrznych API

Cennik Freshsales

Free

Wzrost : 11 USD/użytkownika miesięcznie

: 11 USD/użytkownika miesięcznie Pro : $47/użytkownika miesięcznie

: $47/użytkownika miesięcznie Enterprise: $71/użytkownika miesięcznie

Freshsales oceny i recenzje

G2: 4.5/5.0 [1100+ recenzji]

4.5/5.0 [1100+ recenzji] Capterra: 4.5/5.0 [600+ reviews]

9. Oracle CRM: Najlepszy zakończony pakiet customer experience dla Enterprise

przez Oracle CRM Oracle CRM to kolejny wybór dla unikających ryzyka, dużych Enterprise, które wolą korzystać z jednego dostawcy oprogramowania dla wielu funkcji - CRM, ERP i innych funkcji związanych z obsługą klienta.

Miałem okazję zapoznać się z Oracle CRM podczas tego procesu przeglądu i chociaż pełne wdrożenie wykracza poza zakres tego testu, było jasne, że bezpieczeństwo jest głównym celem.

Oracle CRM, podobnie jak inne rozwiązania Oracle Cloud Solutions, jest wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, takie jak samonaprawiające się systemy i autonomiczne bazy danych, co czyni go jednym z najbezpieczniejszych CRM opartych na chmurze. Istnieje również opcja rozwiązania lokalnego, co pozwala wybrać model wdrożenia, który najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom w zakresie bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Oracle CRM

Tworzenie dogłębnych profili klientów poprzez uzupełnianie istniejących danych danymi pochodzącymi od stron trzecich i analizowanie danych z wykorzystaniem AI

Synchronizacja z systemami ERP i HR w celu tworzenia dokładnych pakietów wynagrodzeń sprzedażowych dla BDR

Połączenie Oracle CRM z Oracle Commerce Cloud w celu uzyskania dokładnych raportów na temat kondycji finansowej firmy

Limity Oracle CRM

Ponieważ jest to rozwiązanie starszej wersji, ma przestarzały interfejs użytkownika, który może być trudny w nawigacji

Niektórzy użytkownicy napotkali problem z brakującymi kolumnami podczas masowego przesyłania danych

Nie dostarcza możliwości AI ani chatbota

Ceny Oracle CRM

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Oracle CRM

G2: 3.7/5.0 [90+ opinii]

3.7/5.0 [90+ opinii] Capterra: 4.4/5.0 [30+ reviews]

10. SugarCRM: Najlepsze lokalne rozwiązanie CRM

przez SugarCRM SugarCRM jest jednym z niewielu dostawców oprogramowania, który oferuje rozwiązanie lokalne, które jest tak dobre, jak jego rozwiązanie w chmurze. Mogę sobie wyobrazić, jak spodobałoby się to firmom o bardziej rygorystycznych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa danych.

Jego lokalny CRM jest nie tylko jednym z najbezpieczniejszych CRM-ów, ale także zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich API.

Szczególnie użyteczną funkcją jest SugarBPM™, kreator cyklu pracy CRM typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia tworzenie automatyzacji do zatwierdzania ofert, przekierowywania potencjalnych klientów i wstępnego wypełniania szablonów e-maili w oparciu o wielkość firmy i branżę.

Uważam, że narzędzie to jest zaskakująco intuicyjne, nawet dla osoby bez doświadczenia w kodowaniu. W zaledwie kilka minut stworzyłem zautomatyzowany cykl pracy do wysyłania spersonalizowanych e-maili powitalnych do nowych potencjalnych klientów na podstawie ich branży.

Najlepsze funkcje SugarCRM

Przygotowywanie propozycji, tworzenie atrakcyjnych e-maili i korzystanie z gotowych skryptów rozmów, a wszystko to z wykorzystaniem AI

Tworzenie niestandardowych raportów dotyczących przychodów i korzystanie z narzędzia AI do analizy sprzedaży w celu określenia potencjału przychodów i wąskich gardeł

Grupuj rekordy w tym samym sąsiedztwie i przekazuj swojemu zespołowi sprzedaży w terenie sugestie dotyczące kierowania

Limity SugarCRM

Konieczność ręcznego sprawdzania i usuwania zduplikowanych leadów

Niektórzy użytkownicy raportują, że jegoKreator cyklu pracy CRM jest dość skomplikowany, co utrudnia ustawienie prostych cykli pracy sprzedaży

Ceny SugarCRM

Essentials : $19/użytkownika miesięcznie

: $19/użytkownika miesięcznie Zaawansowany : $85/użytkownik miesięcznie

: $85/użytkownik miesięcznie Premium: $135/użytkownik miesięcznie

SugarCRM oceny i recenzje

G2: 3.9/5.0 [900+ reviews]

3.9/5.0 [900+ reviews] Capterra: 3.8/5.0 [400+ reviews]

Automatyzacja relacji z klientami dzięki ClickUp CRM

Platformy CRM są jednymi z najważniejszych narzędzi w arsenale każdego zespołu sprzedaży lub obsługi klienta. Dla przedstawicieli handlowych platforma CRM oznacza uzyskanie pełnej widoczności interakcji z klientami, umożliwiając celowe dotarcie do nich i usprawnione zarządzanie transakcjami.

Z drugiej strony, zespoły CRM mogą czerpać korzyści z holistycznego widoku podróży klienta. Umożliwia im to uzyskanie kontekstu wcześniejszej aktywności klienta, pomagając im spersonalizować komunikację i szybko rozwiązywać pytania dotyczące obsługi klienta.

Wszystko to zależy jednak od wybranego rozwiązania CRM. Dlatego też polecam wypróbowanie ClickUp. Darmowe szablony, automatyzacja i możliwości AI znacznie przyczyniają się do poprawy wydajności zespołu, a funkcje raportowania, takie jak cele, niestandardowe pulpity i wykresy trendów, mogą pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Gotowy do usprawnienia procesów zarządzania klientami? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij za darmo.