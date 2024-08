10 najlepszych narzędzi AI dla specjalistów IT w 2024 roku

Wyobraź sobie spędzanie cennego czasu na zbieraniu codziennych raportów o statusie od każdego zespołu pracującego nad projektem, kompilowaniu tych danych, tworzeniu raportów i udostępnianiu ich interesariuszom. Cały ten proces nie pozostawia czasu na zadania strategiczne.

Dzięki automatyzacji, narzędzie zbiera dane, kompiluje je i formatuje, generuje raporty i pulpity w czasie rzeczywistym oraz wysyła powiadomienia do interesariuszy. Natychmiast zyskujesz więcej czasu, który możesz poświęcić na planowanie projektów, burze mózgów i dyskusje w Teams.

Właśnie dlatego nieustannie poszukuję narzędzi, które zwiększają wydajność i produktywność zespołu!

Spośród wszystkich narzędzi AI, które przetestowałem specjalnie dla specjalistów IT, tylko kilka się wyróżniało. Oto lista narzędzi opartych na AI dla specjalistów IT, stworzona na podstawie mojego doświadczenia i dokładnych badań przeprowadzonych przez zespół ClickUp. Narzędzia te mogą pomóc we wszystkim, od usprawnienia cyklu pracy po zarządzanie złożonymi projektami IT.

Zaczynajmy!

Czego należy szukać w narzędziach AI dla specjalistów IT?

W erze zaawansowanej technologii specjaliści IT muszą korzystać z narzędzi AI, które poprawiają wydajność i podejmowanie decyzji.

Oto kilka kluczowych funkcji, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia AI dla swojego zespołu IT:

Możliwości integracji: Sprawdź, czy narzędzie oparte na AI integruje się z istniejącym stosem technologicznym i infrastrukturą IT. Ponadto należy rozważyć łatwość wdrożenia. Niektóre narzędzia AI przyspieszają wdrażanie dzięki wbudowanym szablonom, podczas gdy inne wymagają niestandardowego dostosowania do konkretnych celów

Sprawdź, czy narzędzie oparte na AI integruje się z istniejącym stosem technologicznym i infrastrukturą IT. Ponadto należy rozważyć łatwość wdrożenia. Niektóre narzędzia AI przyspieszają wdrażanie dzięki wbudowanym szablonom, podczas gdy inne wymagają niestandardowego dostosowania do konkretnych celów Skalowalność: Wybierz narzędzie sztucznej inteligencji, które poradzi sobie z rosnącą ilością danych bez pogorszenia jakości działania. Oceń architekturę narzędzia i funkcje, takie jak automatyczne skalowanie

Wybierz narzędzie sztucznej inteligencji, które poradzi sobie z rosnącą ilością danych bez pogorszenia jakości działania. Oceń architekturę narzędzia i funkcje, takie jak automatyczne skalowanie Bezpieczeństwo danych: Oceń narzędzia AI pod kątem funkcji związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Czy są one zgodne ze standardami branżowymi, takimi jak HIPAA i RODO? Czy platforma zapewnia kompleksowe szyfrowanie podczas analizy i udostępniania danych? Oceń również funkcje, takie jak kontrola dostępu i uprawnienia

Oceń narzędzia AI pod kątem funkcji związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Czy są one zgodne ze standardami branżowymi, takimi jak HIPAA i RODO? Czy platforma zapewnia kompleksowe szyfrowanie podczas analizy i udostępniania danych? Oceń również funkcje, takie jak kontrola dostępu i uprawnienia Dostosowanie: Sprawdź, czy narzędzie sztucznej inteligencji jest elastyczne dla Twojego przypadku użycia. Czy możesz niestandardowo dostosować cykle pracy do swojej branży i SOP? W ten sposób narzędzie dostosuje się do przyszłych potrzeb rozwijającego się biznesu i będzie można je wykorzystać w różnych sytuacjach

10 najlepszych narzędzi AI dla specjalistów IT w 2024 roku

Oto moje najlepsze wybory dla Ciebie:

1. ClickUp: Najlepszy do automatyzacji zadań IT i zarządzania projektami

automatyzacja zadań i procesów IT za pomocą ClickUp_

Niezależnie od tego, czy planuję, zarządzam czy realizuję projekt IT, mogę to wszystko zrobić z poziomu jednej platformy. Uwielbiam ClickUp z prostego powodu: sprawia, że moja praca jest prosta i płynna. Mój dzień jako menedżera IT obraca się wokół zarządzania zadaniami. ClickUp to kompleksowe rozwiązanie dla IT i PMO sprawia, że zarządzanie wieloma zadaniami i projektami jest dziecinnie proste.

Z Zadania ClickUp przydzielanie codziennych lub złożonych zadań w projektach jest szybkie i wydajne. Mogę przydzielać poszczególne zadania członkom zespołu, dodawać podzadania i pola niestandardowe, łączyć zadania i definiować typy zadań.

Co więcej, fantastyczne jest to, że mogę przypisywać zadania bezpośrednio z aplikacji ClickUp Chat . Ta funkcja sprawia, że komunikacja mojego zespołu jest pod jednym dachem. Mogę udostępniać aktualizacje, połączenia i zasoby całemu mojemu zespołowi za jednym razem. Mogę również używać @wzmianek i komentarzy, aby dodawać kogokolwiek do rozmów i utrzymywać elementy akcji w ruchu. Śledzenie czasu w ClickUp zapewnia, że wszystkie projekty realizuję na czas. Upraszcza planowanie projektów, dostarczając oś czasu, szacowany czas i raportowanie, pozwalając mi na efektywne oddelegowanie zadań.

Śledź czas spędzony według dnia, tygodnia, miesiąca lub dowolnego niestandardowego zakresu za pomocą aplikacji do zarządzania czasem ClickUp

Używam również Automatyzacja ClickUp do tworzenia niestandardowych funkcji, które automatyzują powtarzające się zadania, takie jak przypomnienia, e-maile, przesłane formularze i procesy planowania.

Dodatkowo, ClickUp's Szablony IT pozwalają mi standaryzować cykle pracy bez konieczności budowania ich od podstaw. Oto kilka szablonów ClickUp, które uwielbiam /%href/

Standaryzacja procesów IT w celu zapewnienia jakości usług dzięki szablonowi ITSM ClickUp

Szablon ClickUp ITSM Darktrace to platforma bezpieczeństwa, która wykorzystuje samouczącą się sztuczną inteligencję do ograniczania ryzyka cybernetycznego i zapobiegania zagrożeniom. To narzędzie AI dla specjalistów IT monitoruje i chroni zasoby cyfrowe w różnych ekosystemach.

Szczególnie podobają mi się funkcje AI Darktrace, które umożliwiają analitykom IT wczesne wykrywanie złośliwych insiderów, umożliwiając firmom szybsze podejmowanie działań. W ten sposób narzędzie zapobiega bezprecedensowemu wpływowi cyberataków, skraca czas i koszty reakcji na incydenty oraz poprawia rentowność.

Najlepsze funkcje Darktrace

Automatyzacja wykrywania, neutralizacji i reagowania na zagrożenia dzięki systemowi odpornościowemu Enterprise opartemu na AI

Działaj przeciwko cyberatakom w czasie rzeczywistym dzięki autonomicznemu rozwiązaniu do reagowania

Zobacz zidentyfikowane zagrożenia i uzyskaj sugestie dzięki wizualizatorowi zagrożeń

Limity Darktrace

Funkcja zaawansowanego wyszukiwania nie jest dobrze zdefiniowana

Narzędzie może generować fałszywie pozytywne alerty wskazujące potencjalne zagrożenia, które są nieszkodliwe

Ceny Darktrace

Mały: 30 000 USD [do 300 Mb/s średniej przepustowości, 200 hostów]

30 000 USD [do 300 Mb/s średniej przepustowości, 200 hostów] Medium: $60,000 [do 2 Gbps średniej przepustowości, 1000 hostów]

$60,000 [do 2 Gbps średniej przepustowości, 1000 hostów] Duży: 100 000 USD [średnia przepustowość do 5 Gb/s, 10 000 hostów]

Oceny i recenzje Darktrace

G2 : 4.4 na 5 (20+ recenzji)

: 4.4 na 5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

3. Rasa: Najlepsza do budowania niestandardowych botów AI

via Rasa Rasa to platforma open-source, która umożliwia tworzenie niestandardowych chatbotów AI i wirtualnych asystentów dla biznesu. Szczyci się futurystycznym silnikiem AI i interfejsem no-code, który ułatwia tworzenie botów, nawet dla osób bez doświadczenia w kodowaniu.

Dzięki technologii AI Rasa można dostosować boty do analizy danych i raportowania, rozwiązywania zapytań klientów, wysyłania spersonalizowanych przypomnień o terminach i nie tylko.

Kluczowe funkcje Rasa

Tworzenie niestandardowych chatbotów AI i asystentów konwersacyjnych z zakończoną kontrolą nad danymi, wyglądem i funkcjami

Efektywna współpraca w zespole dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika typu "przeciągnij i upuść"

Obsługa dużej liczby użytkowników i konwersacji bez wpływu na wydajność dzięki skalowalnej konstrukcji

Rasa limit

Nawigacja narzędzia nie jest przyjazna dla użytkownika

Nie jest to najlepsze narzędzie AI do budowania modeli LLM; wymaga większego wsparcia dla złożonych baz danych

Ceny Rasa

Edycja deweloperska : Start for Free

: Start for Free Growth : Od 35000 USD

: Od 35000 USD Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rasa

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. GitHub Copilot: Najlepszy do tworzenia oprogramowania

via GitHub GitHub Copilot to narzędzie AI dla programistów, które przyspiesza proces tworzenia oprogramowania. Opierając się na przetwarzaniu języka naturalnego, dostarcza spersonalizowane rekomendacje i rozwiązuje zapytania związane z błędami, spójnością kodu, projektowaniem nowych funkcji i nie tylko.

Funkcje GPT-3 oparte na AI zwiększają wydajność zespołu, oferując sugestie dotyczące kodu w czasie rzeczywistym i automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak kod standardowy. Posiada również przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala początkującym wypróbować wiele języków programowania.

Kluczowe funkcje GitHub Copilot

Wykrywanie podatnych na ataki wzorców LLM i poprawa procesu kodowania, jakości kodu i bezpieczeństwa dzięki systemowi zapobiegania lukom w zabezpieczeniach

Dzięki zaawansowanym modelom AI uzyskaj odpowiedzi na wszystko, co zadasz - od ogólnych pytań programistycznych po konkretne zapytania dotyczące bazy kodu za pomocą czatu Copilot

Zwiększ swoje doświadczenie w kodowaniu i popraw jakość kodu dzięki sugestiom opartym na sztucznej inteligencji i automatycznemu zakończeniu kodu w czasie rzeczywistym

GitHub Copilot limit

Czasami AI nie rozumie jasno instrukcji, czego wynikiem są powtarzające się wyniki

Czasami narzędzie podaje niedokładne wyniki. Może wymagać sekwencyjnych podpowiedzi, aby uzyskać pożądane wyniki

Ceny GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 USD miesięcznie

: 10 USD miesięcznie Copilot Business : $19 miesięcznie/użytkownika

: $19 miesięcznie/użytkownika Copilot Enterprise: 39 USD miesięcznie/użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2 : 4.5 na 5 (130+ recenzji)

: 4.5 na 5 (130+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (20+ recenzji)

5. CrowdStrike Falcon: najlepszy pod względem bezpieczeństwa danych

via CrowdStrike CrowdStrike Falcon jest Automatyzacja IT oprogramowanie wykorzystujące natywne przepływy pracy GenAI w celu zapobiegania naruszeniom danych. Narzędzie AI platformy, Charlotte AI, odpowiada na zapytania, które pomagają w podejmowaniu niezbędnych działań w zakresie rozwiązywania problemów, zmian zasad i aktualizacji maszyn.

CrowdStrike Falcon to cenne narzędzie, które łączy bezpieczeństwo i IT w jednej platformie i zapewnia cyberbezpieczeństwo z prędkością maszyny.

Kluczowe funkcje CrowdStrike Falcon

Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia w chmurze za pomocą ujednoliconej platformy z kompleksowym zabezpieczeniem chmury

Identyfikacja przeciwników i powstrzymywanie incydentów dzięki badaniom zagrożeń opartym na danych wywiadowczych w celu zapobiegania przyszłym atakom

Automatyzacja skanowania skryptów IaC w fazach rozwoju dzięki integracji z potokiem CI/CD

Limity CrowdStrike Falcon

Integracja z innymi narzędziami jest skomplikowana

Ceny CrowdStrike Falcon

Dla małych firm

Falcon Go : 4,99 USD/urządzenie/miesiąc

: 4,99 USD/urządzenie/miesiąc Falcon Pro: 8,33 USD/urządzenie/miesiąc

Dla Enterprise

Falcon Pro: $99.99/urządzenie rocznie

$99.99/urządzenie rocznie Falcon Enterprise: $184.99/urządzenie rocznie

Oceny i recenzje CrowdStrike Falcon

G2 : 4.7 na 5 (250+ recenzji)

: 4.7 na 5 (250+ recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 30 recenzji)

6. Freshservice: Najlepszy do automatyzacji i integracji cyklu pracy

via Freshservice Freshservice firmy Freshworks to jedno z narzędzi AI dla specjalistów IT, które umożliwia automatyzację operacji IT. The Narzędzie AI oferuje wbudowaną sztuczną inteligencję i automatyzację cyklu pracy, aby pomóc zmechanizować powtarzalne zadania i skupić się na tych krytycznych.

Dzięki funkcjom zarządzania usługami Freshservice i wbudowanym narzędziom AI oszczędzasz czas poprzez automatyzację rutynowych zapytań, budowanie samoobsługi klienta oraz dostarczanie szybkich rozwiązań i spostrzeżeń menedżerom, agentom i innym członkom zespołu.

Kluczowe funkcje Freshservice

Ujednolicony widok wielu kanałów, takich jak teksty, zgłoszenia i e-maile

Wykorzystanie analityki predykcyjnej do przewidywania incydentów, generowania podsumowań spraw, przeprowadzania analizy przyczyn źródłowych i zapobiegania cykliczności incydentów za pomocą AI

Uruchamiaj projekty na jednej platformie, aby uzyskać cenny wgląd wCele IT i obciążenia pracą, śledzenie postępów i usprawnienie zarządzania projektami

Limity usług

Brak ważnych funkcji, takich jak wersjonowanie, zaawansowane formatowanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie itp.

Raportowanie analityki danych jest ograniczone. Są one dostępne tylko w trzech kategoriach: incydenty, zmiany i zasoby

Ceny usługi Freshservice

Starter: $29/miesiąc za agenta

$29/miesiąc za agenta Wzrost: $59/miesiąc za agenta

$59/miesiąc za agenta Pro: 115 USD/miesiąc za agenta

115 USD/miesiąc za agenta Enterprise: $145/miesiąc za agenta

Oceny i recenzje Freshservice

G2: 4,6 na 5 (ponad 1100 recenzji)

4,6 na 5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (ponad 500 opinii)

7. Tabnine: Najlepszy do automatyzacji kodowania

via Tabnine Tabnine to osobisty asystent AI do kodowania. Generuje wysokiej jakości i niezawodne kody dla programistów, automatyzując powtarzalne zadania kodowania. Platforma obejmuje wszystko, od objaśniania kodu, tworzenia kodu i testowania kodu po generowanie dokumentów, poprawki błędów i tworzenie aplikacji. Rozumie, w jaki sposób pisze się kody i zaleca ich zakończone dopasowanie do preferencji kodera.

Kluczowe funkcje

Uzyskiwanie kontekstowych sugestii od sztucznej inteligencji w oparciu o style i wzorce kodowania

Zbuduj niestandardowy model AI przeszkolony na bazie kodu

Korzystaj z zerowej retencji kodu z zaawansowanym bezpieczeństwem i prywatnością

Tabnine limit

Tylko płatne plany zawierają sugestie dotyczące uzupełniania całego kodu linii i funkcji

Sugestie AI nie zawsze są wartościowe, a czasami sugestie autouzupełniania są nieprawidłowe

Ceny Tabnine

Podstawowy : $0

: $0 Pro : $12/użytkownika/miesiąc Free przez 90 dni

: $12/użytkownika/miesiąc Enterprise: $39/użytkownik/miesiąc [rozliczane rocznie]

Tabnine oceny i recenzje

G2 : 4.2 na 5 (40 recenzji)

: 4.2 na 5 (40 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. Mist: Najlepsze do zarządzania i monitorowania sieci

via Juniper Mist firmy Juniper Networks to wszechstronne narzędzie AI do zarządzania i monitorowania sieci. Przekształca wydajność sieci i doświadczenia użytkowników dzięki automatyzacji cykli pracy, proaktywnym powiadomieniom i procesom pomocy technicznej.

Oparta na AI sieć bezprzewodowa stanowi wsparcie dla przedsiębiorstw technologicznych w celu usprawnienia ich systemów udostępniania, monitorowania i ostrzegania. Asystent AI firmy Mist, Marvis, usprawnia rozwiązywanie problemów w domenach bezprzewodowych sieci LAN i SD-WAN. Marvis utrzymuje płynne działanie sieci, automatycznie naprawiając problemy, zanim wpłyną one na użytkowników.

Kluczowe funkcje Mist

Ułatwia zespołowi rozwiązywanie problemów, uzyskiwanie szczegółowych informacji i rozwiązywanie problemów dzięki Marvis - wirtualnemu asystentowi sieci Mist

Szybsze rozwiązywanie potencjalnych problemów dzięki rekomendacjom predykcyjnym

Optymalizacja doświadczenia użytkownika i wydajności sieci dzięki algorytmom uczenia maszynowego

Mist limit

Funkcja analizy danych pomaga w rozpoczęciu analizy, ale nie w rozwiązywaniu problemów

Oprogramowanie jest drogie. Istnieją niedrogie alternatywy dla podstawowego połączenia Wi-Fi i potrzeb związanych z bezpieczeństwem

Ceny mgły

Niedostępne na stronie internetowej

Oceny i recenzje mgiełek

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: NA

9. Rubrik: Najlepszy dla bezpieczeństwa danych

via Rubrik Rubrik to jedna z najlepszych aplikacji do zabezpieczania i zarządzania danymi. Zapewnia automatyzację analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i ochrony w różnych środowiskach przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego.

Platforma oferuje tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i całego centrum danych, umożliwiając elastyczne odzyskiwanie danych z dowolnego miejsca. Narzędzie zapewnia również śledzenie zasobów, zarządzanie zasobami, analiza danych, Zarządzanie IT i zgodność w różnych chmurach i centrach danych.

Kluczowe funkcje Rubrik

Tworzenie kopii zapasowych danych sprzętu i oprogramowania na ujednoliconej platformie

Automatyzacja reagowania na incydenty cybernetyczne, aby skupić się na priorytetowych problemach bezpieczeństwa i odzyskać niezbędne dane dzięki rozwiązaniu opartemu na AI

Identyfikacja i ostrzeganie użytkowników o potencjalnych cyberatakach dzięki zaawansowanemu wykrywaniu anomalii

Rubrik limit

Opcje niestandardowego raportowania są ograniczone

Użytkownicy zgłaszali, że model licencjonowania wszystkich funkcji jest bardzo skomplikowany. Trudno jest zrozumieć, jakie funkcje są zawarte w zakupie podstawowym

Ceny Rubrik

Niedostępne na stronie internetowej

Oceny i recenzje Rubrik

G2 : 4.6 na 5 (80+ recenzji)

: 4.6 na 5 (80+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (40+ recenzji)

10. AppDynamics: najlepsze rozwiązanie do monitorowania wydajności aplikacji

via AppDynamics AppDynamics firmy Cisco to platforma obserwacyjna typu full-stack, która umożliwia monitorowanie wydajności aplikacji w chmurze w czasie rzeczywistym. Pomaga śledzić, analizować, konfigurować i rozwiązywać problemy z wykonywaniem kodu za pomocą algorytmów AI.

Dzięki agentom i kontrolerom AppDynamics, mam widoczność na poziomie kodu agentów i kontrolerów dynamiki, mam widoczność na poziomie kodu aplikacji wraz z wglądem w wskaźniki wydajności. Dodatkowo, narzędzie automatyzuje zbieranie metryk rozwiązywania problemów, oszczędzając czas na zadania strategiczne.

Kluczowe funkcjeAppDynamics

Monitorowanie wydajności, zachowania i czasu działania kodu aplikacji dzięki Smart AppDynamics

Wizualizacja wydajności dzięki opartemu na AI automatycznemu wykrywaniu żądań ruchu i generowaniu map topologii

Rozwiązywanie problemów zanim zauważą je niestandardowi klienci dzięki wykrywaniu anomalii i automatycznym alertom

Szybkie wdrażanie oprogramowania dzięki integracji z potokami CI/CD i istniejącymi platformami w chmurze

limityAppDynamics

AppDynamics ma skomplikowane ustawienia i wymaga specjalistycznej wiedzy

Uaktualnienia agentów platformy są ręczne. Nie ma funkcji aktualizacji z poziomu kontrolera

Ceny AppDynamics

Infrastructure monitoring edition: $6/miesiąc za CPU Core

$6/miesiąc za CPU Core Edycja Premium: $33/miesiąc za rdzeń CPU

$33/miesiąc za rdzeń CPU Edycja Enterprise: $50/miesiąc za CPU Core

$50/miesiąc za CPU Core Enterprise Edition for SAP® Solutions: $95/miesiąc za CPU Core

$95/miesiąc za CPU Core Monitorowanie rzeczywistych użytkowników: $.06/miesiąc za 1000 tokenów

$.06/miesiąc za 1000 tokenów Bezpieczna aplikacja Cisco: 13,75 USD/miesiąc za rdzeń procesora

Oceny i recenzjeAppDynamics

G2: 4,3 na 5 (ponad 350 recenzji)

4,3 na 5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4,6 na 5 (ponad 30 opinii)

Efektywnie zarządzaj projektami IT z ClickUp

Podczas gdy inne narzędzia AI zapewniają bezpieczeństwo danych, pomagają budować niestandardowych asystentów AI i zarządzać wsparciem IT, narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, pomoże Ci dostarczać wyniki, wydajnie i skutecznie.

Od tworzenia indywidualnych zadań, ustawiania celów, zarządzania obciążeniami pracą i uzyskiwania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym po automatyzację zadań IT, ClickUp upraszcza projekt od początku do końca. Wypróbuj ClickUp za darmo aby zwiększyć wydajność swojego zespołu IT!