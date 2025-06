11 darmowych szablonów budżetu budowlanego do wykorzystania w 2025 r

Operacje budowlane są skomplikowane i często wiążą się z przekroczeniem budżetu. Dlatego sprytny wykonawca zawsze dba o to, aby wszystkie szacunkowe koszty projektu zostały wcześniej obliczone tak dokładnie, jak to tylko możliwe.

Szablony budżetu projektu budowlanego są doskonałym narzędziem dla wykonawców i konsultantów do śledzenia planu budżetu. Szablony te pozwalają wykonawcom zachować porządek w kosztach projektu i wyznaczyć realistyczne cele.

W tym artykule omówiono 11 darmowych szablonów budżetu budowlanego, które wykonawcy mogą wykorzystać w 2024 r. do podejmowania świadomych decyzji i usprawnienia alokacji zasobów.

Czym są szablony budżetu budowy?

Szablon budżetu projektu budowlanego to arkusz kalkulacyjny, który wykonawcy i konsultanci mogą wykorzystać do oszacowania kosztów projektu. Szablon ten zapewnia przejrzysty obraz podziału kosztów projektu, pomagając wykonawcom śledzić i w miarę możliwości zapobiegać przekroczeniu budżetu.

Szablon budżetu budowy może być również wykorzystywany w procesach przetargowych, opracowywaniu dokładniejszych szacunków kosztów, prognozach kosztów projektu, zarządzaniu kosztami projektu i cyklem życia projektu itp. Szablon ten rozbija wszystkie aspekty projektu, umożliwiając wykonawcom rozsądne rozdzielenie środków finansowych i czasu.

Co sprawia, że szablon budżetu budowlanego jest dobry?

Dobry szablon budżetu projektu budowlanego zapewnia wykonawcy dużą elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu nadaje się do wykorzystania w każdym projekcie. Aby znaleźć dobry szablon budżetu budowlanego, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

Możliwości kategoryzacji : Wybierz szablon, który pozwala podzielić budżet budowy na różne kategorie, które są łatwiejsze do śledzenia i dostępne. Na przykład działalność budowlana ma trzy główne składniki kosztów: bezpośrednie, pośrednie i zyski/koszty ogólne. Wykonawcy powinni mieć możliwość łatwego podzielenia kosztów na te kategorie. Inne kategorie obejmują koszty robocizny, koszty materiałów, koszty MEP itp.

Dostosowywanie : Wybierz szablon, który można dostosować do różnych projektów. Na przykład ten sam szablon powinien być dostosowywalny do projektów domów i budynków komercyjnych. Pomaga to zachować standardowy i spójny format

Widoki : Znajdź szablon, który oferuje różne widoki budżetu budowy. Aby uzyskać lepszy wgląd, powinieneś mieć możliwość przeglądania danych na osi czasu. Może to być na przykład widok bieżący lub widok historyczny budżetu projektu

Możliwość udostępniania : Wybierz szablon, który można udostępniać w wielu formatach i widokach. Jeśli budżet budowy musi zostać zweryfikowany lub zatwierdzony przez wiele osób, idealnym rozwiązaniem jest praca z szablonem, który można udostępniać

Funkcje: Skorzystaj z szablonu budżetu budowlanego, który umożliwia również wykonywanie obliczeń. Ułatwia to pracę — wystarczy wpisać dane liczbowe, a szablon zajmie się resztą

Przejmij kontrolę nad budżetem budowy dzięki ClickUp Construction. Ta kompleksowa platforma upraszcza szacowanie osi czasu, planowanie kosztów projektu i śledzenie postępów. Szacowany czas ClickUp: Użyj go, aby precyzyjnie przewidzieć czas trwania zadań. Możesz dostosować je do godzin, dni, tygodni lub miesięcy, aby uzyskać przejrzystą oś czasu umowy. Użyj go, aby precyzyjnie przewidzieć czas trwania zadań. Możesz dostosować je do godzin, dni, tygodni lub miesięcy, aby uzyskać przejrzystą oś czasu umowy.

Szacunki według osób przypisanych: Włącz szacowany czas dla osób przypisanych, co pozwoli przydzielać i śledzić szacowany czas dla każdego członka zespołu. Jest to szczególnie pomocne w przypadku zatrudniania podwykonawców.

Pola niestandardowe: W ClickUp możesz dodać do zadań pola niestandardowe , aby śledzić informacje związane z budżetem, takie jak szacunkowe koszty, rzeczywiste koszty i odchylenia od budżetu. Pomaga to w prowadzeniu szczegółowej ewidencji wszystkich danych związanych z budżetem.

Automatyzacja: Funkcje Funkcje automatyzacji ClickUp mogą pomóc w przyspieszeniu procesu aktualizacji szacunków budżetowych. Można na przykład skonfigurować automatyzację aktualizacji pól budżetu na podstawie zakończenia zadania lub zarejestrowanego czasu.

11 szablonów budżetu budowy Free

Korzystając z bezpłatnych szablonów budżetu projektu budowlanego wymienionych poniżej, możesz otworzyć nowe możliwości usprawnienia procesów i budżetowania w swojej firmie. Szablony te, od raportów budżetowych po wykresy Gantta dla projektów budowlanych, sprawiają, że proces zarządzania budżetem projektu jest łatwiejszy i bardziej wydajny.

1. Szablon budżetu budowy ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon budżetu budowy ClickUp

Usprawnij finanse swojego projektu budowlanego dzięki szablonowi budżetu budowlanego ClickUp. Szablon ten został zaprojektowany w celu dostarczania dokładnych planów budżetowych i raportów finansowych dostosowanych specjalnie do projektów budowlanych.

Oferuje szczegółowy wgląd w bieżące i przeszłe wydatki, pomagając zidentyfikować obszary wymagające lepszej alokacji zasobów przy jednoczesnej realizacji celów budżetowych. Skorzystaj z tego standardowego dokumentu, aby wszyscy interesariusze, w tym kierownicy projektów, zespoły budowlane i klienci, byli świadomi statusu finansowego projektu w całym cyklu jego życia.

Kluczowe funkcje

Śledzenie odchyleń budżetu między szacowanymi a rzeczywistymi kosztami budowy

Śledź postęp projektu w odniesieniu do ustalonego budżetu i określonych osi czasu

Usprawnij proces budżetowania, korzystając z pól dziennych, tygodniowych i miesięcznych na rzeczywiste wydatki, prognozy kosztów i odchylenia

Zapewnij interesariuszom szczegółowy przegląd finansów projektu budowlanego dzięki rozbudowanemu układowi szablonu

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealny do poruszania się po złożonych projektach budowlanych na dużą skalę, które bez jasnego planu budżetu mogą być uciążliwe.

2. Szablon raportu budżetowego ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu raportu budżetowego ClickUp, aby przejrzyście rozbić swoje zyski i straty

Dokładnie analizuj wydatki swojej firmy, korzystając z szablonu raportu budżetowego ClickUp. Szablon ten jest przydatny do tworzenia precyzyjnych planów budżetowych i raportów, które dostarczają informacji na temat przeszłych i obecnych wyników finansowych.

Pomoże Ci to zbadać różne możliwości oszczędzania zasobów i pieniędzy w projektach, a jednocześnie uzyskać wgląd w realizację celów budżetowych. Skorzystaj z tego jednego dokumentu, który pozostaje spójny we wszystkich przyszłych projektach, dla wszystkich klientów, zespołów, a nawet działów, aby wszystkie zainteresowane strony były zaangażowane w finansowy aspekt projektu.

Kluczowe funkcje

Identyfikowanie rozbieżności między planowanymi a rzeczywistymi wydatkami

Śledź postępy projektu w odniesieniu do ustalonych celów i kamieni milowych wraz z projektem

Zoptymalizuj proces budżetowania, korzystając z pól miesięcznych i narastających od początku roku, w których można wprowadzać rzeczywiste wydatki, cele i odchylenia

Zapewnij interesariuszom bardziej szczegółowy przegląd finansów projektu dzięki kompleksowemu układowi szablonu

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealny dla inżynierów budowy i kierowników projektów do rejestrowania rzeczywistych kosztów w terenie.

3. Zarządzanie projektami budżetowymi ClickUp

Pobierz ten szablon Wizualizuj budżet w porównaniu z rzeczywistymi kosztami, korzystając z szablonu zarządzania projektami budżetowymi ClickUp

Realizuj projekty zgodnie z budżetem, korzystając z wszechstronnego szablonu zarządzania projektami budżetowymi ClickUp. Szablon ten pozwala szybko ocenić harmonogram i status różnych działań projektowych.

Jest to doskonały szablon do śledzenia postępów i rzeczywistych kosztów projektu w czasie rzeczywistym oraz organizowania zadań w oparciu o sekwencję zadań i fazy projektu. Użyj tego szablonu, aby utrzymać projekt na właściwej drodze pod względem harmonogramu i budżetu oraz zoptymalizować go pod kątem powodzenia.

Kluczowe funkcje

Śledź poszczególne elementy budżetu za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Otwarte i Zakończone

Kategoryzuj zadania i działania w ramach projektu, korzystając z 9 niestandardowych atrybutów — budżet projektu, pozostały budżet, faza projektu, w ramach budżetu, notatki i inne

Wykorzystaj pięć unikalnych widoków w różnych konfiguracjach ClickUp, aby uzyskać informacje o projekcie, takie jak budżet, harmonogram projektu, fazy projektu, status działań i wiele innych

Korzystaj z etykiet, śledzenia czasu, e-maili i ostrzeżeń o zależnościach, aby usprawnić zarządzanie projektami i poprawić budżet

Idealny przypadek użycia

Ten szablon najlepiej nadaje się dla wykonawców, którzy chcą ustalić priorytety zadań w ramach projektu, mając na uwadze ograniczenia budżetowe.

4. Prosty szablon budżetu ClickUp

Pobierz ten szablon Szybko podsumuj swój budżet, korzystając z prostego szablonu budżetu ClickUp

Podsumuj swoje miesięczne obciążenia i dochody za pomocą tego łatwego w użyciu, uproszczonego szablonu ClickUp Simple Budget Template. Wykorzystaj różne pola niestandardowe w tym szablonie, które pomogą Ci uchwycić szczegółowe informacje o wydatkach i dokładnie oszacować, jak finanse wpływają do Twojej firmy i z niej wypływają każdego miesiąca.

Cały szablon zapewnia łatwy sposób śledzenia wydatków związanych z projektem, pomagając w śledzeniu kosztów i identyfikowaniu obszarów, w których można uzyskać optymalne oszczędności.

Kluczowe funkcje

Śledź wpisy budżetowe i ich postępy za pomocą funkcji Flaga, która umożliwia ustawienie niestandardowych statusów dla wpisów, takich jak Zakończone i Nowy wpis

Uzyskaj wizualną reprezentację kategorii budżetu, aby ułatwić przeglądanie

Skorzystaj z funkcji eksportu, aby szybko udostępniać aktualizacje budżetu interesariuszom projektu

Spersonalizuj swój szablon za pomocą czterech kluczowych widoków w różnych konfiguracjach na platformie ClickUp, aby zapewnić dostępność informacji — środki pieniężne netto, wydatki, plan budżetu i dochody

Poznaj etykiety priorytetów, ostrzeżenia o zależnościach i funkcje śledzenia, które pomogą Ci dobrze zarządzać wydatkami

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest przeznaczony do użytku wewnętrznego przez wykonawców, którzy chcą mieć informacje o budżecie projektu pod ręką, aby móc szybko się z nimi zapoznać.

5. Szablon zarządzania budową ClickUp

Pobierz ten szablon Śledź postęp różnych zadań w projekcie za pomocą szablonu zarządzania budową ClickUp

Skorzystaj z szablonu zarządzania projektami budowlanymi ClickUp, aby zaplanować swój projekt i usprawnić procesy zaplecza. Jest on wyposażony w funkcje umożliwiające tworzenie szczegółowych planów, od przedsprzedaży po procesy budowlane i ostateczną dostawę.

Ten szablon pomoże Ci uporządkować wszystkie procesy budowlane w jednym widoku, który można elastycznie dostosowywać i rozszerzać o dodatkowe szczegóły. Zawiera również pola niestandardowe i statusy, dzięki czemu można dodawać kluczowe szczegóły projektu do istniejących osi czasu.

Kluczowe funkcje

Twórz szczegółowe cykle życia projektów sprzedaży, aby ułatwić planowanie i wizualizację procesu budowy

Dostosuj zasoby zespołu i różnych interesariuszy, aby osiągnąć lepszą współpracę

Śledź postępy projektu w odniesieniu do wyznaczonych celów, aby pomóc Ci zrealizować projekt na czas

Wykorzystaj widok kalendarza, aby efektywnie zarządzać osiami czasu budowy

Skorzystaj z funkcji widoku listy, aby uporządkować procesy budowlane, zasoby i budżet

Lepsza wizualizacja postępów projektu dzięki widokom tablicy Kanban i tworzeniu wizualnych cykli pracy na budowie

Ustaw daty projektu na poziomej osi czasu za pomocą funkcji Widok osi czasu

Idealny przypadek użycia

Ten szablon zarządzania budową jest najlepszy dla wykonawców realizujących kompleksowe projekty i operacje związane z zarządzaniem projektami.

6. Szablon wykresu Gantta ClickUp dla budownictwa

Pobierz ten szablon Wizualizuj cały projekt i oś czasu budowy za pomocą szablonu wykresu Gantta ClickUp Construction

Zarządzaj zadaniami i działaniami w ramach projektu za pomocą bogatego w funkcje i konfigurowalnego szablonu wykresu Gantta ClickUp Construction. Jest to doskonały sposób na utrzymanie całego zespołu na właściwej drodze i pomoc w terminowej realizacji projektu.

Wykresy Gantta zapewniają wizualną reprezentację zadań i kamieni milowych projektu, umożliwiając lepsze śledzenie i zrozumienie dla zespołu. Pomagają również wykonawcom zidentyfikować potencjalne obszary opóźnień lub przeszkód w projekcie, umożliwiając terminową mobilizację pracowników, aby wszystko zostało wykonane na czas.

Ponadto wykresy Gantta dzielą cały projekt na łatwe do zarządzania części, co sprawia, że alokacja zasobów jest bardziej efektywna.

Kluczowe funkcje

Dodaj daty rozpoczęcia i zakończenia projektu do wizualnej reprezentacji wykresów Gantta

Podziel zadania na podzadania i czynności, aby zakończyć projekt

Wyświetl na wykresie zależności zadań, które mają wpływ na inne działania

Zaznacz ważne kamienie milowe i terminy na osi czasu dla całego projektu

Przydziel zasoby i budżet do poszczególnych zadań

Wykorzystaj wbudowane narzędzia do ścisłego śledzenia postępów i osi czasu

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealny dla kierowników projektów, którzy chcą ściśle monitorować postępy swoich projektów.

7. Szablon planu zarządzania budową ClickUp

Pobierz ten szablon Monitoruj swoje działania budowlane na osi czasu za pomocą szablonu planu zarządzania budową ClickUp

Korzystając z szablonu planu zarządzania budową ClickUp, możesz efektywnie tworzyć harmonogramy budowy i zarządzać nimi od początku do końca. Łatwy w obsłudze interfejs tego szablonu pomoże Ci rozpocząć zarządzanie budową w ciągu kilku sekund.

Układ wykresu Gantta zapewnia łatwą czytelność i zrozumiałość wszystkich działań i zadań związanych z projektem, umożliwiając szybki dostęp do informacji. Możliwości dostosowywania sprawiają, że jest to niezwykle elastyczne narzędzie do planowania zarządzania projektami.

Kluczowe funkcje

Wykorzystaj cztery kluczowe widoki tego szablonu, aby wizualizować zarządzanie projektami na różne sposoby, korzystając z listy aktywności, osi czasu projektu, tablicy budowy, widoku Gantta i innych

Twórz niestandardowe widoki, aby mieć pod ręką wszystkie kluczowe informacje o projekcie

Wykorzystaj różnorodne etykiety i flagi, aby ustawić priorytety wszystkich zadań związanych z projektem, używając różnych kolorów, ikon i kształtów

Wykorzystaj widok osi czasu, aby wizualizować wszystkie zależności między zadaniami, co pozwoli na staranne planowanie i terminową realizację

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest odpowiedni dla wykonawców, którzy chcą mieć łatwy dostęp do planów projektu, aby podejmować świadome decyzje.

8. Szablon dziennego raportu budowlanego ClickUp

Pobierz ten szablon Szybko uzupełniaj codzienne raporty budowlane, korzystając z szablonu codziennego raportu budowlanego ClickUp

Szybki dostęp do codziennych informacji o projekcie dzięki szablonowi dziennego raportu budowlanego ClickUp. Szablon ten posiada zaawansowane funkcje, które pozwalają na codzienne rejestrowanie działań i wydarzeń związanych z projektem.

Ten szablon ułatwia komunikację między wszystkimi zainteresowanymi stronami i zapewnia przejrzystość kamieni milowych. Wykonawcy mogą go używać do identyfikowania i ograniczania ryzyka oraz zależności, zanim spowodują opóźnienia.

Kluczowe funkcje

Łatwe dokumentowanie codziennych działań w ramach projektu

Codzienne udostępnianie postępów projektu interesariuszom w celu wspierania współpracy

Przydzielaj zasoby projektu zgodnie z codziennym postępem prac

Zarządzaj zadaniami bardziej efektywnie, korzystając z pola "Rola", które pomaga kategoryzować różne role przypisane do każdego zadania w terenie

Wykorzystaj widoki, takie jak Codzienny raport z budowy, aby szybko zrozumieć status projektu

Usprawnij śledzenie postępów projektu, aktualizując codzienny raport za pomocą etykiet, wiadomości e-mail, ostrzeżeń o zależnościach itp. w szablonie

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest doskonałym narzędziem dla wykonawców, którzy lubią prowadzić szczegółowy dziennik działań i postępów swoich projektów.

9. Szablon dziennego raportu budowlanego ClickUp

Pobierz ten szablon Ustandaryzuj dokumentację raportowania za pomocą szablonu dziennego raportu budowlanego ClickUp

Szablon dziennego raportu budowlanego ClickUp zapewnia wszystkim interesariuszom projektu aktualne informacje o codziennych postępach prac budowlanych.

Korzystając z szablonu, możesz zachować spójny i ujednolicony format raportów dziennych — wystarczy codziennie wypełniać informacje w odpowiednich przestrzeniach!

Kluczowe funkcje

Wykorzystaj ten dokument jako standardowy format do przesyłania codziennych raportów i dzienników budowy do interesariuszy

Dostosuj raport, używając logo, nazwy firmy, nagłówka i stopki, aby zwiększyć rozpoznawalność wśród klientów

Obejmują szeroki zakres działań na miejscu, takich jak wykonane prace, użyty sprzęt, dziennik dostaw, użyte materiały, opóźnienia w harmonogramie, spotkania, odwiedzający itp.

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealny dla kierowników projektów, którzy muszą codziennie przedkładać klientom raporty dotyczące postępów i aktualizacji projektu.

10. Szablon zarządzania umowami ClickUp

Pobierz ten szablon Najważniejsze informacje o projekcie zawsze pod ręką dzięki szablonowi zarządzania umowami ClickUp

Skorzystaj z bogatego w funkcje szablonu zarządzania umowami ClickUp, aby śledzić wszystkie umowy i planować kolejne projekty w oparciu o dostępny kapitał obrotowy. Ten szablon pozwala wykonawcom efektywnie zarządzać wszystkimi umowami z jednego miejsca.

Ten szablon zapewnia dobrze zorganizowany system zarządzania umowami i ich wyszukiwania, ułatwiający sprawdzanie postępów w realizacji każdej umowy.

Kluczowe funkcje

Skorzystaj z tego szablonu, aby przechowywać wszystkie umowy w jednym miejscu i mieć do nich szybki dostęp

Szybko odzyskuj kluczowe informacje o wszystkich swoich umowach z jednego okna

Miej pod ręką najważniejsze informacje dotyczące umowy, takie jak wyniki przed zamknięciem, dokumenty due diligence, dokumenty transakcji, wymagania dotyczące zamknięcia itp.

Śledź sprawy prawne dotyczące wszystkich swoich umów w specjalnej sekcji

Wykorzystaj flagi, kategorie i etykiety, aby łatwo kategoryzować różne aspekty wszystkich umów dotyczących osób przypisanych, priorytetów, dat rozpoczęcia i terminów, postępów, statusu dokumentacji i nie tylko

Idealny przypadek użycia

Ten szablon jest idealny dla wykonawców realizujących wiele projektów jednocześnie i pragnących uporządkować proces zarządzania umowami.

11. Szablon budżetu budowy w Arkuszach Google autorstwa GooDocs

za pośrednictwem GooDocs

Skorzystaj z wysokiej funkcjonalności i zaawansowanych funkcji profesjonalnego szablonu budżetu budowlanego GooDocs, aby dokładnie i efektywnie oszacować budżet budowy. Szablon ten składa się z różnych pól i kategorii, które obejmują wszystkie aspekty projektu. Jest to zaawansowany szablon, który wymaga dokładnych informacji budżetowych dotyczących wszystkich aspektów projektu. Szablon ten doskonale nadaje się do zarządzania finansami projektu.

Kluczowe funkcje

Podziel budżet projektu budowlanego na logiczne kategorie, takie jak media, wymagania ogólne, przygotowanie terenu, wodociągi/kanalizacja na terenie budowy, wykopy i roboty ziemne itp.

Wizualizuj koszty projektu w różnych kategoriach dla planowanych i rzeczywistych wydatków, takich jak koszty robocizny, materiałów i sprzętu

Dokładnie oblicz różnice między planowanymi a rzeczywistymi wydatkami, aby usprawnić planowanie budżetu projektu

Idealny przypadek użycia

Szablon budżetu budowy w Arkuszach Google to idealne narzędzie dla specjalistów ds. zarządzania projektami, którzy chcą szczegółowo rozbić budżet i koszty swojego projektu.

Osiągnij dokładne szacunki dzięki szablonom ClickUp

Ustalenie budżetu budowy jest skomplikowanym zadaniem. Wymaga dogłębnej znajomości całego procesu budowlanego, aby uwzględnić wszystkie wydatki. Tradycyjnie wykonawcy zatrudniali dedykowane zespoły do szacowania budżetu budowy. Jednak nowoczesne procesy budowlane są szybsze i wymagają bardziej błyskawicznych reakcji.

Korzystając z szablonów budżetu budowlanego ClickUp, możesz szybko zapisać dane swojego projektu na papierze i rozpocząć inteligentne planowanie budżetu. Są one doskonałym sposobem na zapobieganie przekroczeniu budżetu poprzez uwzględnienie wszystkich wydatków i nieprzewidzianych kosztów. Szablony ClickUp pozwalają również na ujednolicenie formatów dokumentów szablonów budżetu budowlanego, umożliwiając szybkie skanowanie i dostęp.

Odkryj świat szablonów budowlanych w ClickUp już dziś. Możesz zarejestrować się za darmo i zacząć już teraz!