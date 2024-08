Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie CRM w Kanadzie

Jeśli w tym roku doświadczasz wyższego niż zwykle wskaźnika rezygnacji klientów w Kanadzie w porównaniu z rokiem poprzednim, nie jesteś sam.

W rzeczywistości ServiceNow Consumer Voice Report 2024 stwierdza, że "74% Kanadyjczyków jest mniej lojalnych wobec marek niż dwa lata temu"

Wiele kanadyjskich firm ponownie koncentruje swoje wysiłki na zarządzaniu relacjami z klientami (CRM), aby śledzić zachowania klientów, personalizować interakcje z klientami, analizować opinie klientów i zwiększać ich wartość w całym okresie użytkowania.

Jednym z najlepszych Strategie CRM w celu poprawy wskaźników pozyskiwania i utrzymywania klientów, jest zintegrowanie skutecznego Oprogramowanie CRM .

Na tym blogu dokonamy przeglądu 10 najlepszych programów CRM w Kanadzie. Podzielimy się również ich najlepszymi funkcjami i ograniczeniami, aby pomóc Ci wybrać najlepsze oprogramowanie spełniające Twoje wymagania.

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM w Kanadzie?

Współcześni klienci wymagają wyjątkowej jakości. Musisz więc znaleźć oprogramowanie, które pomoże Ci zapewnić doskonałą obsługę klienta i pozyskać więcej klientów. Oto kluczowe funkcje, których należy szukać w CRM oprogramowanie w Kanadzie:

Współpraca: CRM musi umożliwiać członkom zespołu łatwą komunikację i dzielenie się informacjami o klientach. Ułatwia to doskonałą obsługę klienta i zapewnia, że zespół ma aktualne informacje o klientachinformacje na temat przepływu pracy *Automatyzacja: Wybierz oprogramowanie CRM, które automatyzuje wysyłanie wiadomości e-mail do potencjalnych klientów i klientów w oparciu o szczegółowe informacje o klientach. Oszczędza to czas potrzebny na ręczne procesy i zwiększa produktywność

CRM musi umożliwiać członkom zespołu łatwą komunikację i dzielenie się informacjami o klientach. Ułatwia to doskonałą obsługę klienta i zapewnia, że zespół ma aktualne informacje o klientachinformacje na temat przepływu pracy *Automatyzacja: Wybierz oprogramowanie CRM, które automatyzuje wysyłanie wiadomości e-mail do potencjalnych klientów i klientów w oparciu o szczegółowe informacje o klientach. Oszczędza to czas potrzebny na ręczne procesy i zwiększa produktywność Integracja: Oprogramowanie CRM musi płynnie integrować się z twoim stosem technologicznym, abyś mógł zbierać dane klientów z wielu źródeł

Oprogramowanie CRM musi płynnie integrować się z twoim stosem technologicznym, abyś mógł zbierać dane klientów z wielu źródeł Dostęp mobilny: Twój zespół powinien mieć dostęp do ofert i danych klientów z dowolnego urządzenia. Upewnij się, że oprogramowanie CRM ma przyjazne dla użytkownika aplikacje na iPhone'a i Androida, które zachowują funkcje pulpitu

Twój zespół powinien mieć dostęp do ofert i danych klientów z dowolnego urządzenia. Upewnij się, że oprogramowanie CRM ma przyjazne dla użytkownika aplikacje na iPhone'a i Androida, które zachowują funkcje pulpitu Niestandardowe raporty: Wybierz oprogramowanie CRM, które obsługuje niestandardowe raporty i zapewnia szczegółową analizę generowania potencjalnych klientów, wyników sprzedaży itp.

Wybierz oprogramowanie CRM, które obsługuje niestandardowe raporty i zapewnia szczegółową analizę generowania potencjalnych klientów, wyników sprzedaży itp. Skalowalność: Najlepsze oprogramowanie CRM powinno być łatwo skalowalne. Powinno być w stanie łatwo przechowywać duże ilości danych klientów, wysyłać masowe automatyczne wiadomości e-mail i wykonywać zaawansowane raportowanie, nawet gdy baza danych rośnie

Najlepsze oprogramowanie CRM powinno być łatwo skalowalne. Powinno być w stanie łatwo przechowywać duże ilości danych klientów, wysyłać masowe automatyczne wiadomości e-mail i wykonywać zaawansowane raportowanie, nawet gdy baza danych rośnie Ceny: Wybierz oprogramowanie CRM, które oferuje niestandardowe plany cenowe w oparciu o twoje wymagania biznesowe

10 najlepszych programów CRM w Kanadzie w 2024 roku

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania lejkiem sprzedaży)

Zarządzaj sprzedażą i zwiększaj zaangażowanie klientów dzięki oprogramowaniu CRM firmy ClickUp

Moją najlepszą rekomendacją dla oprogramowania CRM w Kanadzie jest ClickUp Oprogramowanie ClickUp CRM mogę przeglądać wszystkie moje relacje z klientami w jednym miejscu i wizualizować mój pipeline sprzedaży.

ClickUp CRM upraszcza również kontakt z klientami. Możesz połączyć swoje e-maile z ClickUp, aby usprawnić komunikację, zamykać transakcje, wysyłać aktualizacje projektów i wdrażać klientów.

Jedną z najbardziej obiecujących funkcji oprogramowania ClickUp CRM jest ClickUp Dashboards które wizualizują wszystkie dane moich klientów w jednym miejscu. Intuicyjny pulpit nawigacyjny (z ponad 50 widżetami) oferuje szczegółowe informacje o klientach. Możesz monitorować wartość życiową klienta, średnią wielkość transakcji, cele sprzedażowe oraz zadania sprzedażowe i marketingowe.

Co więcej, ClickUp pomaga mi usprawnić zarówno CRM, jak i zarządzanie projektami, pomagając mojemu zespołowi dostarczać wartość naszym klientom. Dzięki ponad 15 elastycznym widokom, w tym tablicy Kanban i widokowi tabeli, można łatwo śledzić konta klientów i zarządzać nimi.

Dzięki Szablon ClickUp CRM clickUp CRM pozwala usprawnić zarządzanie procesem sprzedaży i komunikację w zespole w jednym miejscu. Pomaga skoncentrować się na kluczowych obszarach relacji z klientami, aby poprawić ich doświadczenie i przyciągnąć więcej klientów.

Użyj szablonu CRM ClickUp do zarządzania potencjalnymi klientami, pielęgnowania relacji z klientami i optymalizacji procesu sprzedaży.

Pobierz ten szablon

ClickUp najlepsze cechy

Scentralizowana baza danych klientów: Zarządzaj bazą danych klientów za pomocąOprogramowanie ClickUp CRM iSzablony CRM. Pomagają one śledzić potencjalnych klientów i organizować informacje kontaktowe w jednej centralnej bazie danych

Zarządzaj bazą danych klientów za pomocąOprogramowanie ClickUp CRM iSzablony CRM. Pomagają one śledzić potencjalnych klientów i organizować informacje kontaktowe w jednej centralnej bazie danych Zintegrowana funkcja komunikacji: Komunikuj się w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem za pomocą @mentions iPrzypisywanie komentarzy wClickUp Chat. Umożliwia to płynną współpracę międzyfunkcyjną i pomaga poprawić obsługę klienta

Komunikuj się w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem za pomocą @mentions iPrzypisywanie komentarzy wClickUp Chat. Umożliwia to płynną współpracę międzyfunkcyjną i pomaga poprawić obsługę klienta Analityka CRM oparta na sztucznej inteligencji: Zyskaj dogłębny wgląd w zachowania klientów, przewiduj ich rezygnację i prognozuj sprzedaż za pomocąClickUp Braini usprawnij proces podejmowania decyzji. Możesz użyć pickPodpowiedzi AI dla CRM z biblioteki podpowiedzi ClickUp

Generuj ankiety i niestandardowe formularze za pomocą ClickUp Brain i oceniaj jakość obsługi klienta

Łatwe dostosowywanie: Usprawnij zadania CRM i zarządzanie danymi klientów dzięki konfigurowalnym widokom, w tym tablicom Kanban, listom, tabelom i Gantt

Usprawnij zadania CRM i zarządzanie danymi klientów dzięki konfigurowalnym widokom, w tym tablicom Kanban, listom, tabelom i Gantt Automatyzacja kontaktów z klientami: Usprawnienie kontaktów z klientami poprzez integrację wiadomości e-mail z aplikacjąClickUp Email Project Management rozwiązanie. Możesz automatycznie wysyłać wiadomości e-mail lub aktualizacje do klientów

Usprawnienie kontaktów z klientami poprzez integrację wiadomości e-mail z aplikacjąClickUp Email Project Management rozwiązanie. Możesz automatycznie wysyłać wiadomości e-mail lub aktualizacje do klientów Usprawnij obsługę klienta: Usprawnij obsługę klienta i zyskaj jego lojalność dziękiOprogramowanie ClickUp CRM do obsługi klienta. Usprawnia wdrażanie klientów, obsługę zgłoszeń i zarządzanie opiniami

Używaj ClickUp CRM do interakcji z obsługą klienta

Zbuduj płynną podróż klienta: Wizualizuj podróż klienta za pomocąClickUp Whiteboards. Pomaga to zidentyfikować wąskie gardła w podróży klienta i usunąć tarcia

wizualizacja płynnej podróży klienta za pomocą ClickUp Whiteboard_

Szczegółowa analityka i raportowanie: Uzyskaj szczegółowe raporty dotyczące średniej wielkości transakcji i wartości życiowej klienta dziękiClickUp Dashboards

uzyskaj przejrzysty widok postępu projektu dla swojego zespołu i firmy, śledź terminy, zarządzaj zadaniami i zobacz, kto nad czym pracuje w czasie rzeczywistym w ClickUp Dashboards_

Ograniczenia ClickUp

Zrozumienie wszystkich funkcji i przypadków użycia ClickUp CRM zajmuje trochę czasu

Ceny ClickUp

Darmowy: Na zawsze

Na zawsze Nieograniczony : $7/użytkownika/miesiąc

: $7/użytkownika/miesiąc Biznes: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka Workspace miesięcznie.

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,100 recenzji)

2. Salesforce (najlepszy do automatyzacji i analizy danych)

via Salesforce Salesforce jest jednym z najlepszych systemów CRM używanych przez wiele firm w Kanadzie. Jego zintegrowane oprogramowanie CRM; Einstein 1, jest świetne do automatyzacji i analityki, ponieważ jego sztuczna inteligencja może tworzyć treści dla zespołów sprzedaży, marketingu, handlu i obsługi klienta.

Integruje się z ponad 3000 narzędzi, co czyni go doskonałym wyborem dla tych, którzy muszą połączyć kilka różnych rozwiązań.

Salesforce można również wykorzystać do przeprowadzania ankiet opinii klientów. Uwielbiam tę funkcję, ponieważ gromadzi cenne informacje o klientach i sprawia, że czują się oni wysłuchani.

Salesforce jest również zgodny z kanadyjską ustawą o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych ( PIPEDA ), umożliwiając bezpieczne gromadzenie i przechowywanie danych klientów.

Najlepsze funkcje Salesforce

Automatyzacja dostępu do danych społecznościowych klientów w celu lepszego zrozumienia ich konkretnych zachowań i preferencji

Porównywanie krytycznych szczegółów osi czasu klienta z danymi konkurentów biznesowych

Wykorzystanie analityki AI Einstein do uzyskania złożonych informacji na temat sprzedaży i usług

Ograniczenia Salesforce

Podczas integracji tego narzędzia z integracjami innych firm może wystąpić opóźnienie oprogramowania

Niektóre funkcje desktopowe mogą nie być w pełni dostępne na urządzeniach mobilnych, np. maksymalna liczba wierszy wyświetlanych w raportach

Cennik Salesforce

Bezpłatnie : 30-dniowy okres próbny

: 30-dniowy okres próbny Starter Suite : 25 USD/użytkownik/miesiąc

: 25 USD/użytkownik/miesiąc Professional : $80/użytkownik/miesiąc

: $80/użytkownik/miesiąc Enterprise : $165/użytkownika/miesiąc

: $165/użytkownika/miesiąc Unlimited : $330/użytkownik/miesiąc

: $330/użytkownik/miesiąc Einstein 1 sales: $500/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,3/5 (ponad 19 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 19 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

3. HubSpot (najlepszy do automatyzacji komunikacji i obsługi klienta)

via HubSpot HubSpot jest jednym z najbardziej znanych cRM oparty na współpracy aplikacji w Kanadzie. Zapewnia odpowiednie narzędzia do przyspieszenia rozwoju klientów. Podoba mi się, że HubSpot ma dostosowane rozwiązania CRM dla liderów sprzedaży, specjalistów ds. sprzedaży, marketerów, zespołów obsługi klienta, menedżerów operacyjnych i właścicieli firm.

Pozwala mi to na szybki dostęp do szczegółowych raportów i monitorowanie wyników mojego zespołu sprzedaży. Zapewnia również darmowy harmonogram spotkań, którego potencjalni klienci mogą używać do rezerwowania rozmów odkrywczych. Zespoły mogą używać go do tworzenia zadań, ustalania terminów i otrzymywania automatycznych przypomnień.

Oferuje scentralizowaną bazę danych CRM która pozwala zespołom sprzedażowym udostępniać i uzyskiwać dostęp do potencjalnych klientów i danych potencjalnych klientów z dowolnego miejsca. Umożliwia to płynne śledzenie relacji z klientami i łatwe zarządzanie działaniami sprzedażowymi.

HubSpot jest również zgodny z obowiązującymi Kanadyjskie przepisy federalne i prowincjonalne związane z przetwarzaniem danych klientów (takie jak przepisy prowincjonalne, takie jak Quebec's Bill 64), dzięki czemu poufne informacje klientów pozostają bezpieczne.

Najlepsze cechy HubSpot

Monitorowanie całego procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym na wizualnym pulpicie nawigacyjnym

Korzystanie z bezpłatnych formularzy, stron docelowych i narzędzi do zarządzania reklamami w celu przekształcania potencjalnych klientów w wykwalifikowanych klientów

Kontroluj swoje dane, ustawiając raporty i pulpity nawigacyjne jako publiczne, prywatne lub z ograniczonym dostępem

Włączyć funkcje sprzedaży biletów i czatu na żywo, aby zapewnić szybką obsługę klienta i poprawić jego doświadczenie

Śledzenie aktywności na stronie internetowej i identyfikowanie nowych potencjalnych klientów

Zapisywanie nieograniczonej ilości danych klientów i do 1 000 000 kontaktów bez ograniczeń czasowych

Korzystaj z HubSpot Payments, aby łatwo obsługiwać płatności na platformie bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych dostawców płatności, takich jak Stripe czy PayPal

Ograniczenia HubSpot

Wiele funkcji HubSpot CRM nie jest konfigurowalnych

Zawiera wiele płatnych dodatków, które mogą zwiększać koszty

Ceny HubSpot

Darmowy: Na zawsze

Na zawsze Marketing Hub Starter: $20/użytkownika/miesiąc

$20/użytkownika/miesiąc Platforma dla klientów startowych: 20 USD/użytkownika/miesiąc

20 USD/użytkownika/miesiąc Marketing Hub Professional: $890/3 użytkowników/miesiąc

$890/3 użytkowników/miesiąc Marketing Hub Enterprise: $3600/5 użytkowników/miesiąc

W przypadku firm kanadyjskich opłaty Hubspot nie obejmują podatku od towarów i usług (GST), podatku od sprzedaży w prowincji (PST) i zharmonizowanego podatku od sprzedaży (HST).

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 11 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)

4. Copper (najlepszy do budowania relacji z klientami)

via Miedź Copper znacznie ułatwił mojemu zespołowi budowanie relacji z klientami. Pozwala mi przeglądać kompleksowe punkty interakcji z każdym klientem, dzięki czemu nie przegapię żadnych istotnych szczegółów.

Copper wyróżnił się dla mnie ze względu na prosty interfejs użytkownika. Copper można łatwo zintegrować z przestrzenią roboczą Google i zarządzać wszystkimi wiadomościami e-mail i plikami klientów.

Aplikacja upraszcza mapowanie podróży klienta, automatycznie wysyła spersonalizowane wiadomości e-mail do klientów i śledzi ich zaangażowanie.

Najlepsze cechy Copper

Automatyzacja powtarzających się zadań i wysyłanie ważnych wiadomości, aby być w stałym kontakcie z ważnymi kontaktami

Dostęp do gotowych raportów zapewniających nadzór na wysokim poziomie nad sprzedażą, marketingiem i sukcesem klienta w celu absolutnej koordynacji konta

Synchronizacja załączników i dokumentów Google z GMail i Google Calendar w celu centralizacji danych klientów

Wybierz wiele walut i języków, gdy masz do czynienia z operacjami międzynarodowymi lub głównie francuskojęzycznymi regionami w Kanadzie

Ograniczenia Copper

Brak elastyczności poza Google Workspace, co czyni go mniej atrakcyjnym dla firm, które nie są biegłe w produktach Google

Ceny Copper

Bezpłatnie : 14-dniowy okres próbny

: 14-dniowy okres próbny Starter: $9/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

$9/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Podstawowy: 23 USD/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

23 USD/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Profesjonalny: $59/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

$59/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Business: 99 USD/użytkownik/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Copper

G2 : 4.5/5 (1,100+ recenzji)

: 4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (500+ recenzji)

5. TheFishTank (najlepszy do analizy danych klientów)

via TheFishTank TheFishTank to rozwiązanie klasy korporacyjnej dla małych firm w Kanadzie. Chociaż nie posiada natywnego rozwiązania CRM, może płynnie zintegrować się z Salesforce CRM i rozwiązaniami Microsoft 365 Dynamics do operacji CRM.

TheFishTank jest oficjalnym partnerem Sitecore, który oferuje płynną integrację z Salesforce. Pomaga uzyskać 360-stopniowy i wielokanałowy widok klientów. Możesz mapować szczegółowe podróże klientów w wielu kanałach, pomagając w szybszym zamykaniu potencjalnych klientów.

Dzięki TheFishTank możesz również zintegrować Coveo, oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie SAP dla klientów, ze swoim stosem technologicznym.

Najlepsze cechy TheFishTank

Integracja rozwiązań CRM, takich jak Salesforce, z rozwiązaniem biznesowym

Zaawansowana analityka CRM z Sitecore dla lepszego podejmowania decyzji

Tworzenie spersonalizowanych danych CRM za pomocą Sitecore

Ograniczenia TheFishTank

Brak wielu funkcji CRM, takich jak zarządzanie opiniami klientów, generowanie leadów i automatyzacja sprzedaży

Ceny TheFishTank

Niestandardowe ceny w zależności od wielkości firmy i branży

Oceny i recenzje TheFishTank

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. CentrixOne (najlepsze rozwiązanie dla klientów)

via _CentrixOne CentrixOne to natywne oprogramowanie CRM dla małych i średnich firm w Kanadzie. Wszystkie jego usługi są dostępne w języku angielskim i francuskim.

Jest to potężne narzędzie do uzyskiwania ogólnego widoku procesu sprzedaży. Umożliwia łatwe śledzenie i aktualizowanie działań sprzedażowych dzięki prostej funkcji przeciągania i upuszczania.

Podoba mi się sposób, w jaki organizuje wiele kont, potencjalnych klientów, wiadomości e-mail i kontaktów w jednym miejscu. Może to pomóc zespołom sprzedaży i marketingu zaoszczędzić czas podczas zarządzania potencjalnymi klientami.

Wyróżnia mnie funkcja segmentacji leadów. Klasyfikuje i filtruje potencjalnych klientów, dzięki czemu wiem, którym nadać priorytet. Oprogramowanie wysyła również spersonalizowaną komunikację do potencjalnych klientów, ułatwiając mi pracę.

Możesz również użyć go do szybkiego zaplanowania działań, aby odpowiedzieć na potencjalnych klientów natychmiast po kontakcie i natychmiast przypisać ich do przedstawiciela.

Najlepsze cechy CentrixOne

Automatyzacja spersonalizowanego marketingu iKampanie CRM.

Prognozowanie potoku sprzedaży w czasie rzeczywistym

Twórz skuteczne wiadomości e-mail dzięki łatwej edycji metodą "przeciągnij i upuść" i filtruj listy e-mailowe, aby dotrzeć do określonych odbiorców

Automatycznie zbieraj i śledź dane odwiedzających witrynę oraz identyfikuj potencjalnych klientów

Ograniczenia CentrixOne

Zautomatyzowane wiadomości e-mail można wysyłać tylko do 1500 kontaktów za jednym razem, aby uniknąć oznaczenia ich jako spam

Cennik CentrixOne

Darmowy : 14-dniowy okres próbny

: 14-dniowy okres próbny Essential: $26.50/użytkownika/miesiąc

$26.50/użytkownika/miesiąc Pro: $47.50/użytkownika/miesiąc

$47.50/użytkownika/miesiąc Growth: $79.50/użytkownika/miesiąc

$79.50/użytkownika/miesiąc Enterprise: $105.50/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje CentrixOne

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

7. Pipedrive (najlepszy do zarządzania leadami)

via Pipedrive Pipedrive to świetna platforma do kompleksowego zarządzania sprzedażą. Automatyzuje proces sprzedaży i ułatwia śledzenie lejków sprzedażowych oraz zarządzanie potencjalnymi klientami.

Zapewnia również szczegółowe raporty dotyczące wydajności potencjalnych klientów i śledzenia transakcji. To, co lubię w Pipedrive, to zaawansowane śledzenie wskaźników sprzedaży. Dzięki Pipedrive mogę ustalać cele sprzedażowe, prognozować sprzedaż i zarządzać wydajnością zespołu.

Możesz także zsynchronizować swoją pocztę e-mail z Pipedrive i zarządzać skrzynką odbiorczą z poziomu oprogramowania.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Korzystaj z integracji AI w Pipedrive, aby identyfikować transakcje o wysokim potencjale

Automatyzacja obliczeń sprzedaży dzięki inteligentnym formułom

Oblicz średni współczynnik konwersji, aby określić liczbę nowych potencjalnych klientów potrzebnych do osiągnięcia celów

Korzystaj z dodatku dla odwiedzających do śledzenia potencjalnych klientów

Aktywuj podpisy elektroniczne, aby umożliwić klientom podpisywanie ważnych dokumentów bez konieczności ich pobierania. Może to pomóc w szybszym zamykaniu transakcji

Obsługuje operacje wielojęzyczne i wielowalutowe, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów z Kanady

Ograniczenia Pipedrive

Wiele zaawansowanych funkcji jest dostępnych jako dodatki za dodatkową opłatą

Ceny Pipedrive

Darmowy : 14-dniowy okres próbny

: 14-dniowy okres próbny Essential: $14/użytkownika/miesiąc

$14/użytkownika/miesiąc Zaawansowany: $29/użytkownika/miesiąc

$29/użytkownika/miesiąc Profesjonalny: $59/użytkownika/miesiąc

$59/użytkownika/miesiąc Power: $69/użytkownika/miesiąc

$69/użytkownika/miesiąc Enterprise: $99/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4,3/5 (ponad 1 800 recenzji)

4,3/5 (ponad 1 800 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 900 recenzji)

8. Freshsales (najlepszy do zarządzania potencjalnymi klientami)

via Freshsales Jeśli masz problemy z zarządzaniem potencjalnymi klientami, powinieneś wypróbować Freshsales. Jest to CRM sprzedaży oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga zautomatyzować mądre kampanie sprzedażowe i zwiększyć przychody.

Możesz również wyświetlić cały pipeline sprzedaży na tablicy Kanban.

FreddyAI, integracja AI Freshsales, zapewnia intent score dla każdego potencjalnego klienta i pozwala skupić się na wartościowych potencjalnych klientach. Może to znacznie pomóc w zwiększeniu konwersji potencjalnych klientów.

Można go nawet użyć do uproszczenia kampanii e-mail marketingowych poprzez łatwe importowanie informacji kontaktowych, takich jak CSV/Excel, Google Contact lub Outlook Contact.

Najlepsze cechy Freshsales

Korzystaj z asystenta opartego na sztucznej inteligencji, aby być informowanym o trwających transakcjach, podkreślając te, które wymagają natychmiastowej uwagi

Uzyskaj rekomendacje dotyczące transakcji i spostrzeżenia klientów, aby ułatwić podejmowanie bardziej wpływowych decyzji opartych na danych

Lepsza analiza zachowań klientów dzięki widokowi 360° danych klientów i zapewnienie spersonalizowanej obsługi klienta

Automatyzacja przepływów pracy CRM dzięki konfigurowalnym szablonom

Oferuje wielojęzyczne wsparcie dla francuskojęzycznych regionów Kanady.

Ograniczenia Freshsales

System oceny transakcji może czasami wykazywać pewne niespójności

Ma ograniczone możliwości generowania raportów

Ceny Freshsales

Darmowy : Forever

: Forever Wzrost: $9/użytkownika/miesiąc

$9/użytkownika/miesiąc Pro: $39/użytkownika/miesiąc

$39/użytkownika/miesiąc Enterprise: $59/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Freshsales

G2 : 4.5/5 (1,100+ recenzji)

: 4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (600+ opinii)

9. 1CRM (najlepszy dla CRM i zarządzania zamówieniami)

via 1crm 1CRM to wielofunkcyjne oprogramowanie CRM, które pomaga zarządzać codziennymi zadaniami, sprzedażą i możliwościami, obsługą klienta i zarządzaniem projektami. Usprawnia współpracę całego zespołu w jednym miejscu i zmniejsza potrzebę korzystania z różnych aplikacji.

funkcja zarządzania zamówieniami w 1CRM odróżnia go od innych programów CRM w Kanadzie. Funkcja ta umożliwia zarządzanie ofertami, fakturami, katalogami i zamówieniami zakupu.

Najlepsze cechy 1CRM

Śledzenie ruchów zapasów w wielu lokalizacjach magazynowych

Aktualizowanie w czasie rzeczywistym zaległych rachunków i bieżącego salda zobowiązań

Korzystanie z zarezerwowanych godzin w celu uzyskania informacji na temat czasu spędzonego nad różnymi projektami i sprawami klientów

Automatyzacja pozyskiwania potencjalnych klientów, personalizacja wiadomości e-mail i tworzenie biuletynów za pomocą edytora "przeciągnij i upuść"

Zarządzanie siecią partnerów i automatyzacja prowizji od sprzedaży

Połącz profile swoich klientów w mediach społecznościowych, aby otrzymywać ich najnowsze wiadomości i wysyłać spersonalizowane kampanie

Ograniczenia 1CRM

Rozwiązanie do zarządzania projektami nie jest przyjazne dla użytkownika

Brak integracji z czatem na żywo, co może utrudniać komunikację w zespole

Ceny 1CRM

Darmowy : 30-dniowy okres próbny

: 30-dniowy okres próbny Startup: $15/użytkownika/miesiąc, rozliczane miesięcznie

$15/użytkownika/miesiąc, rozliczane miesięcznie Startup +: $23/użytkownika/miesiąc, rozliczane miesięcznie

$23/użytkownika/miesiąc, rozliczane miesięcznie Profesjonalista: 33 USD/użytkownika/miesiąc, rozliczane miesięcznie

33 USD/użytkownika/miesiąc, rozliczane miesięcznie Enterprise: $39/użytkownika/miesiąc, rozliczane miesięcznie

1CRM oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (20+ recenzji)

4.3/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (50+ recenzji)

10. Act! (Najlepszy do automatyzacji marketingu)

via Act! Act! to w pełni konfigurowalna CRM i marketingowa platforma automatyzacji przepływu pracy, która oferuje 360-stopniowy widok wszystkich działań klientów, interakcji i sprzedaży. Jest to idealne rozwiązanie dla budowania strategii zarządzania klientami i zarządzanie potokami.

Możesz ocenić swój pipeline sprzedaży według produktu, terytorium, etapu sprzedaży, agenta i regionu, co jest przydatne podczas pracy w różnych prowincjach Kanady. Wraz z CRM możesz używać Act! do automatyzacji kampanii marketingowych za pomocą dostosowywanych szablonów i automatyzacji przepływów pracy poprzez definiowanie strategii dotarcia.

Szczególnie podoba mi się zintegrowana funkcja wiadomości tekstowych, SMS4Act!, umożliwiająca szybkie i łatwe wysyłanie wiadomości tekstowych bezpośrednio z poziomu Act! Automatycznie rejestruje odpowiedzi w celu kontynuacji i odniesienia, dzięki czemu moja praca jest łatwa i szybka.

Najlepsze cechy Act!

Natychmiastowy dostęp do danych klientów i działań CRM dzięki funkcji wyszukiwania

Wgląd w wyniki biznesowe w czasie rzeczywistym dzięki kompleksowemu widokowi cyklu sprzedaży

Konsolidacja danych z arkuszy kalkulacyjnych i uzyskiwanie nowych spostrzeżeń dzięki analizie za pomocą funkcji Custom Tables

Automatyzacja pozyskiwania leadów za pomocą stron docelowych i formularzy internetowych o wysokiej konwersji

Ograniczenia Act!

Oferuje ograniczone szablony wiadomości e-mail dla kampanii marketingowych

Ma ograniczone możliwości integracji, przez co nie nadaje się dla firm doświadczających szybkiego wzrostu lub obsługujących duże ilości danych klientów

Cennik Act!

Darmowy : 30-dniowy okres próbny

: 30-dniowy okres próbny Oparte na chmurze: 30 USD/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

30 USD/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Lokalnie: $37.50/użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

Act! oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 400 recenzji)

3.9/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 700 recenzji)

Podnieś jakość obsługi klienta dzięki CRM ClickUp

Ponieważ zorientowanie na klienta staje się najwyższym priorytetem dla firm z różnych branż w Kanadzie, konieczne jest wdrożenie skutecznego oprogramowania CRM z różnorodnymi funkcjami.

Dzięki ClickUp CRM platforma ClickUp CRM umożliwia korzystanie z konfigurowalnych widoków, takich jak Tabela, Tablica, Kalendarz, Lista i Formularz, aby dostosować obszar roboczy CRM do konkretnych potrzeb.

Od potężnych pulpitów nawigacyjnych po funkcje ClickUp Brain oparte na sztucznej inteligencji, ClickUp CRM może obsłużyć każde zadanie związane z zarządzaniem kontem. Nie można też zapomnieć o rozbudowanych szablonach, które wspierają działania od generowania leadów po zarządzanie influencerami. Zarejestruj się na ClickUp za darmo już dziś!