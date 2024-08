Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie HR w Singapurze

Czy wiesz, że przewiduje się, że rynek technologii HR osiągnie wartość 71,24 mld USD do 2031 r ? To oszałamiający skok o 8,2% z 35,05 mld USD w 2023 roku.

Co to napędza? Istnieje znacząca zmiana w kierunku zwiększania zaangażowania i łączności w ramach funkcji HR, szczególnie w miejscach takich jak Singapur, gdzie wysokie zaangażowanie pracowników jest synonimem wysokiej produktywności.

Przy tak transformacyjnych zmianach zachodzących wokół nas, wybór odpowiedniego oprogramowania HR jest nie tylko ważny, ale wręcz konieczny. Odpowiednie narzędzia HR mogą radykalnie zmienić sposób angażowania pracowników, zarządzania zadaniami i skalowania działalności.

Właśnie dlatego przetestowaliśmy i opracowaliśmy listę 10 najlepszych opcji oprogramowania HR w Singapurze, abyś mógł podjąć najbardziej świadomą decyzję dla swojej organizacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu HR?

Przy wyborze Oprogramowanie HR , istnieje kilka kluczowych funkcji, których nie powinieneś przeoczyć. Podzielmy je, abyś dokładnie wiedział, czego szukać:

Scentralizowana baza danych: Wybierz oprogramowanie, które centralizuje wszystkie dane pracowników w jednym, dokładnym źródle. Upraszcza to zarządzanie i zwiększa integralność danych, zapewniając, że zawsze masz właściwe informacje na wyciągnięcie ręki

Samoobsługa pracowników: Oprogramowanie powinno umożliwiać pracownikom dostęp do ich własnych danych osobowych i ich aktualizację. Zmniejsza to obciążenie zespołu HR i usprawnia zarządzanie danymi

Rekrutacja: Wybierz oprogramowanie, które zoptymalizuje proces rekrutacji. Powinno ono pomagać w szybkim wyszukiwaniu, ocenie i zatrudnianiu kandydatów, zwiększając efektywność rekrutacji - co ma kluczowe znaczenie w Singapurze konkurencyjnym rynku talentów *Onboarding i offboarding: Twój system HR musi zapewniać płynne przejścia dla pracowników dołączających lub odchodzących z firmy. Usprawnione procedury w tym obszarze oszczędzają czas i zmniejszają liczbę błędów

Zarządzanie płacami i wynagrodzeniami: Zautomatyzuj swoją listę płac za pomocą oprogramowania, które gwarantuje dokładne i terminowe wypłaty wynagrodzeń. Poprawia to wydajność i zapewnia zgodność z surowymi przepisami finansowymi Singapuru, takimi jak ustawa o zatrudnieniu i ustawa o Centralnym Funduszu Emerytalnym (CPF). Przepisy te regulują odpowiednio terminowe wypłaty wynagrodzeń i odpowiednie składki na fundusze emerytalne pracowników

Śledzenie czasu pracy: Wdrożenie oprogramowania, które oferuje precyzyjne narzędzia do śledzenia czasu pracy, niezbędne dla dokładności listy płac i przestrzegania przepisów dotyczących godzin pracy, takich jak przepisy ustawy o zatrudnieniu z 1968 r. dotyczące nadgodzin

Planowanie pracowników: Upewnij się, że Twoje oprogramowanie upraszcza tworzenie i zarządzanie harmonogramami pracowników. Skuteczne planowanie maksymalizuje produktywność i zaspokaja wszystkie potrzeby operacyjne w szybko zmieniającej się kulturze pracy Singapuru

Zarządzanie wydajnością: Wybierz narzędzie, które umożliwia ustawianie, śledzenie i analizowanie wyników pracyCele HR. Aktywne zarządzanie wydajnością sprzyja rozwojowi i osiągnięciom zespołu

Kształcenie i rozwój: Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi powinno wspierać ciągłe kształcenie i rozwój umiejętności, ułatwiać rozwój pracowników i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych, które mają kluczowe znaczenie dla utrzymania innowacyjności i konkurencyjności w Singapurze

Zgodność: Kluczowe znaczenie ma wybór oprogramowania, które pomaga firmie zachować zgodność z singapurskimi przepisami prawa pracy, takimi jak ustawa o zatrudnieniu i ustawa o ochronie danych osobowych (PDPA). Narzędzia te powinny pomóc w zarządzaniu zobowiązaniami prawnymi związanymi ze standardami zatrudnienia, prywatnością danych i prawami pracowników

10 najlepszych programów HR do wykorzystania w 2024 roku

Ponieważ rynek obfituje w liczne rozwiązania, wskazanie idealnego narzędzia dla potrzeb HR jest kluczowe. Ale nie martw się, zrobiłem to za Ciebie! Opierając się na szeroko zakrojonych praktycznych testach i analizach, oto 10 najlepszych opcji oprogramowania HR na 2024 rok.

1. ClickUp: Najlepsze do zarządzania projektami HR

Z mojego doświadczenia, Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp całkowicie zmieniła sposób, w jaki obsługujemy przepływy pracy i zadania HR. Ich funkcje rekrutacyjne upraszczają proces zatrudniania i pomagają nam zarządzać kandydatami, aplikacjami i komunikacją.

To, co doceniam najbardziej, to rozległe możliwości personalizacji oferowane przez ClickUp. Uznanie, że nie ma dwóch takich samych działów HR, pozwala mi dostosować funkcje, takie jak niestandardowe pola, statusy i automatyczne przypomnienia. Dodatkowo, dzięki Integracje ClickUp Podłączam ponad 1000 innych narzędzi, zwiększając funkcjonalność innych systemów używanych w naszej organizacji.

uprość realizację i dostarczanie operacji HR dzięki ClickUp_

Zarządzając listą płac, ClickUp płynnie integruje się z lokalnymi przepisami. Na przykład, w Singapurze, ClickUp doskonale dostosowuje się do harmonogramów składek CPF, zapewniając zgodność przetwarzania listy płac ze wszystkimi lokalnymi przepisami. Ta integracja zmniejsza obciążenie pracą i stres, uwalniając czas na skupienie się na pielęgnowaniu zespołu i rozwijaniu firmy.

Po zatrudnieniu odpowiednich kandydatów, Pola niestandardowe ClickUp pozwalają mi śledzić statusy zatwierdzeń i wyjaśniać działania. Funkcjonalność ta ma kluczowe znaczenie od fazy wdrażania po przeglądy wydajności.

Poza tym, zawsze chciałem zautomatyzować moje rutynowe zadania związane z zatrudnianiem, ale proces ten wydawał się skomplikowany, dopóki nie natknąłem się na ClickUp Automation narzędzia. Mogę je łatwo skonfigurować tak, aby wysyłało wiadomości e-mail do kandydatów, przypisywało zadania do wdrożenia, a nawet przypominało mi, kiedy nadejdzie czas na ocenę wyników.

Dodatkowo, Widok kalendarza ClickUp jest nieoceniony przy organizowaniu rozmów kwalifikacyjnych, sesji szkoleniowych i spotkań przeglądowych. Zapewnia on śledzenie i planowanie wszystkich kluczowych wydarzeń. Dla moich codziennych zadań HR , ClickUp Brain jest niezwykle pomocny. AI Knowledge Manager szybko dostarcza odpowiedzi na temat zadań, dokumentów i personelu w całym moim ClickUp Workspace, znacząco skracając czas spędzany na szukaniu informacji. AI Project Manager automatyzuje aktualizacje i podsumowania projektów, pozwalając mi skupić się bardziej na strategicznych inicjatywach HR niż na rutynowych aktualizacjach.

ClickUp oferuje również szablony HR, takie jak szablony oceny wyników , szablony bazy wiedzy i wiele innych, aby zwiększyć wydajność zespołu i zaoszczędzić czas.

Uporządkuj swoje wewnętrzne dokumenty i zapewnij łatwy dostęp do informacji wszystkim pracownikom, korzystając z szablonu bazy wiedzy ClickUp

Szablon bazy wiedzy HR ClickUp odegrał kluczową rolę w usprawnieniu zarządzania informacjami HR. Tworzy scentralizowane, łatwe w nawigacji repozytorium, które odegrało kluczową rolę w pomaganiu zespołom HR w efektywnym organizowaniu, śledzeniu i aktualizowaniu wszystkich krytycznych dokumentów, takich jak podręczniki dla pracowników , zasady HRMS i inne. Zapewnia to, że każdy pracownik jest dobrze poinformowany i zgodny z naszymi wewnętrznymi procedurami, znacznie zwiększając wydajność HR i komunikację. Pobierz ten szablon

Zarządzaj informacjami o pracownikach i uzyskuj do nich dostęp z poziomu jednego interfejsu, korzystając z szablonu katalogu pracowników ClickUp

Ponadto, Szablon katalogu pracowników ClickUp zapewnia kompleksowe rozwiązanie do efektywnego zarządzania i dostępu do informacji o pracownikach. Jest to idealne rozwiązanie dla każdej organizacji, która potrzebuje scentralizowanego i łatwego do przeszukiwania systemu, aby dane pracowników były uporządkowane i aktualne.

Uważam, że jest on szczególnie pomocny w kategoryzowaniu danych pracowników, śledzeniu różnych statusów pracy i zapewnianiu wszystkim członkom zespołu HR natychmiastowego dostępu do niezbędnych informacji kontaktowych. Szablon ten jest preferowany do usprawnienia procesów HR, ułatwiając efektywne zarządzanie pracownikami. Pobierz ten szablon

Najlepsze funkcje ClickUp

Podziel projekty HR na konfigurowalne zadania, ułatwiając zarządzanie wszystkim, od procesów wdrażania po przeglądy pracownikówZadania ClickUp

Zamień pomysły na projekty HR w konfigurowalne zadania za pomocą ClickUp Tasks

Jasno ustalaj i śledź cele i zadania HR, od poprawy wyników satysfakcji pracowników po osiągnięcie celów rekrutacyjnych dziękiClickUp Goals

wyświetlanie celów i zadań HR na ClickUp Dashboard_

Tworzenie kompleksowych dokumentów HR bezpośrednio powiązanych z zadaniami za pomocąClickUp Docs. Od podręczników polityki po materiały szkoleniowe dla systemu zarządzania nauczaniem - zapewnij dostępność i aktualność wszystkich informacji

Twórz kompleksowe dokumenty HR bezpośrednio powiązane z zadaniami

Wspieranie wspólnego planowania i burzy mózgów wśród zespołów HR. UżyjTablice ClickUp do wizualizacji ścieżek rozwoju pracowników, planowania sukcesji lub restrukturyzacji zespołu

wspólne planowanie inicjatyw HR przy użyciu ClickUp Whiteboards_

Od śledzenia wskaźników rekrutacji po monitorowanie poziomu zaangażowania pracowników,ClickUp Dashboards zapewniają kompleksowy przegląd wyników HR na pierwszy rzut oka

uzyskaj kompleksowy przegląd wydajności HR dzięki ClickUp Dashboards_

Efektywnie zbieraj dane, niezależnie od tego, czy są tozbieranie opinii pracowników, przeprowadzanie ankiet lub zarządzanie aplikacjami o pracę za pomocąFormularze ClickUp

Zbieraj dane, tworząc formularze za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania ClickUp

Skutecznie planuj i zarządzaj wydarzeniami, spotkaniami i terminami związanymi z HR dzięki funkcji widoku kalendarza ClickUp. Utrzymuj wszystkich na bieżąco z kluczowymi datami, takimi jak cykle oceny wyników i sesje szkoleniowe

Zarządzaj wydarzeniami związanymi z HR za pomocą ClickUp Calendar View

Uzyskaj cenny wgląd w aktywność swojego zespołu HR i trendy produktywności dziękiClickUp's Pulse funkcja. Narzędzie to zapewnia wysokopoziomowy raport aktywności, który pozwala szybko zobaczyć, kto jest online i nad czym aktualnie pracuje

Zgodność z polityką prywatności danych, taką jak PDPA, z danymi hostowanymi lokalnie w regionie APAC (Singapur i Sydney)

ograniczenia ClickUp

ClickUp oferuje wiele funkcji, które mogą być onieśmielające dla nowych użytkowników. Przyzwyczajenie się do wszystkich funkcji może zająć użytkownikom trochę czasu

ClickUp ceny

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/użytkownika/miesiąc

$7/użytkownika/miesiąc Biznes : $12/użytkownika/miesiąc

: $12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

2. Talenox: HRIS do płynnego zarządzania cyklem życia pracowników

via Talenox Talenox to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala firmom efektywnie obsługiwać różne zadania HR, od zarządzania profilami pracowników po przetwarzanie listy płac i obsługę wniosków urlopowych. Dzięki Talenox można uzyskać dostęp, zarządzać i chronić informacje o firmie i pracownikach w jednym centralnym repozytorium.

Dodatkowo, możliwości integracji Talenox z popularnymi singapurskimi bankami i oprogramowaniem księgowym, takim jak DBS i OCBC, usprawniają transakcje finansowe, dzięki czemu procesy płacowe są łatwe i bezbłędne. Talenox online System HRIS przenosi procesy biurowe do chmury, dzięki czemu są one dostępne w dowolnym miejscu i czasie.

Najlepsze cechy systemu Talenox

Zarządzanie i ochrona informacji o firmie i pracownikach w jednym centralnym repozytorium, zapewniającym bezpieczny i łatwy dostęp do danych

Przetwarzanie listy płac, zgodność z lokalnymi wymogami ustawowymi i płynna integracja z bankami i oprogramowaniem księgowym, takim jak Xero i QuickBooks

Wstępnie ustawione obowiązkowe rodzaje urlopów, takie jak urlop wypoczynkowy i zwolnienie chorobowe, pozwalające pracownikom ubiegać się o urlop i zarządzać nim bezpośrednio za pośrednictwem ich kont

Przechowywanie w chmurze umożliwia właścicielom firm, menedżerom HR i pracownikom logowanie się z dowolnego miejsca

ograniczenia Talenox

Użytkownicy zgłaszają przytłaczający interfejs, który wymaga trochę prób i błędów, aby wszystko działało poprawnie

Ceny Talenox

Podstawowy: 20 USD/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Talenox

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. Zoho People: Oparte na chmurze oprogramowanie HR dla nowoczesnych miejsc pracy

via Zoho Zoho People to oparte na chmurze oprogramowanie HR zaprojektowane, aby nadążyć za szybko zmieniającym się światem pracy. Doskonale radzi sobie z pielęgnowaniem i zatrzymywaniem talentów, jednocześnie zwiększając elastyczność i efektywność systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Umożliwia bezpieczny system zarządzania danymi ściśle zgodny z singapurską ustawą o ochronie danych osobowych (PDPA). Gwarantuje to, że wszystkie dane pracowników przetwarzane w Zoho People są chronione przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami, zapewniając mi spokój ducha w zakresie bezpieczeństwa danych.

Oparty na chmurze charakter Zoho People jest szczególnie korzystny we wspieraniu elastycznej organizacji pracy, która staje się coraz bardziej popularna w Singapurze. Zoho People 5.0 upraszcza operacje HR, automatyzując rutynowe zadania i zapewniając przyjazny dla użytkownika interfejs, który priorytetowo traktuje doświadczenia pracowników.

Najlepsze funkcje Zoho People

Wykorzystaj inteligentne przepływy pracy i wnikliwe analizy, aby usprawnić podstawowe funkcje HR

Lepsze planowanie siły roboczej dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia i harmonogramowania

Wdrażaj elastyczne ustalanie celów i ciągłe przeglądy w celu skutecznego zarządzania wydajnością

Promowanie ciągłego uczenia się dzięki opcjom mieszanym i scentralizowanemu zarządzaniu kursami

ograniczenia Zoho People

Użytkownicy zauważyli, że niektóre interfejsy mogą być zagracone, z nakładającymi się elementami i nadmiernymi rozwijanymi menu, co może komplikować nawigację i użyteczność

Ceny Zoho People

Essential HR: $0.73/użytkownika/miesiąc

$0.73/użytkownika/miesiąc Professional: $1.46/użytkownika/miesiąc

$1.46/użytkownika/miesiąc Premium: $2.20/użytkownika/miesiąc

$2.20/użytkownika/miesiąc Enterprise: $2.93/użytkownika/miesiąc

$2.93/użytkownika/miesiąc People Plus: 5,49 USD/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho People

G2: 4 .4/5 (ponad 300 recenzji)

.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4. ZingHR: zarządzanie projektami HR oparte na sztucznej inteligencji

via krozdesk_ ZingHR to dynamiczna, oparta na sztucznej inteligencji platforma technologiczna HR dla przedsiębiorstw, która szczególnie dobrze radzi sobie ze skalowaniem potrzeb biznesowych. Dzięki strategicznemu wykorzystaniu technologii AI, ML i blockchain, ZingHR nie jest tylko kolejnym narzędziem. Niektóre z jego najnowocześniejszych funkcji obejmują Zero-Touch Payroll, rozpoznawanie twarzy, Digital Onboarding , a nawet zautomatyzowane rozmowy kwalifikacyjne.

ZingHR zapewnia specjalne narzędzia, które zapewniają zgodność z singapurskim prawem pracy, oferując aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat zmian regulacyjnych, które mają wpływ na praktyki HR. Ta funkcja jest niezbędna do utrzymania moich działań HR w zgodzie z najnowszymi wymogami prawnymi bez konieczności ręcznego śledzenia tych zmian.

Najlepsze funkcje ZingHR

Wykorzystaj technologię HR opartą na sztucznej inteligencji, taką jak Zero Touch Payroll, aby dostosować strategie zatrudnienia do najnowocześniejszych modeli biznesowych

Dostosuj swoje praktyki HR dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym specjalnie dla różnych sektorów, takich jak BFSI, IT-ITES, Pharma i opieka zdrowotna

Wbudowanie zarządzania wydajnością opartego na ESG w politykę HR dzięki dedykowanemu wsparciu ZingHR

ograniczenia ZingHR

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że pulpit nawigacyjny może ładować się wolno

Wymaga wielokrotnego odświeżania w celu oznaczenia WFH i urlopów, co może być znaczącą niedogodnością dla częstych użytkowników

Ceny ZingHR

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ZingHR

G2: 4.2/5 (ponad 70 recenzji)

4.2/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 10 opinii)

5. PeopleHum: oprogramowanie HR do kompleksowego zarządzania ludźmi

via porady dotyczące oprogramowania Z mojego doświadczenia wynika, że PeopleHum ma na celu usprawnienie procesów HR od zatrudnienia do przejścia na emeryturę.

Jego funkcje sztucznej inteligencji i automatyzacji znacznie zwiększyły wydajność i zaangażowanie w moim miejscu pracy. Kluczowe funkcje PeopleHum obejmują zautomatyzowaną rekrutację, która sprawiła, że zatrudnianie stało się prostsze i bardziej efektywne. Bezpieczny system HRIS pozwala mi bez wysiłku zarządzać danymi pracowników.

Narzędzie obsługuje również język arabski i angielski, zaspokajając zróżnicowane potrzeby pracowników firm w Singapurze.

Najlepsze cechy PeopleHum

Bezpieczne zarządzanie wszystkimi informacjami o pracownikach dzięki naszemu kompleksowemu systemowi HRIS

Przejście od zwykłego zarządzania kosztami do osiągania wymiernych wyników biznesowych

Dostosuj swoje praktyki HR dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym specjalnie dla różnych sektorów, takich jak BFSI, IT-ITES, Pharma i opieka zdrowotna

ograniczenia PeopleHum

Początkowa konfiguracja może być czasochłonna

Ograniczone opcje dostosowywania w niektórychdarmowe szablony Ceny PeopleHum

Podstawowy: $2/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje PeopleHum

G2 : 4.6/5 (10+ recenzji)

: 4.6/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (20+ recenzji)

6. QuickHR: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi w chmurze

via QuickHR QuickHR to oparte na chmurze oprogramowanie HR, które usprawnia wszystkie procesy HR, od zarządzania bazą danych pracowników po listę płac, urlopy i roszczenia.

Hostowany na bezpiecznych serwerach Amazon, zapewnia szybką, niezawodną obsługę z wbudowanym odzyskiwaniem po awarii. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs eliminuje czas tracony na skomplikowaną nawigację, pozwalając specjalistom HR skupić się na budowaniu lepszych organizacji.

Narzędzie integruje się z powszechnie używanymi singapurskimi narzędziami finansowymi, takimi jak QuickBooks i Xero, upraszczając procesy płacowe i księgowe. Ma to kluczowe znaczenie dla małych i średnich firm, które chcą zachować dokładność finansową i zgodność z lokalnymi standardami.

Najlepsze cechy QuickHR

Efektywne zarządzanie bazami danych pracowników, listami płac, urlopami i roszczeniami

Integracja w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem i sprzętem płacowym oraz popularnymi narzędziami księgowymi, takimi jak QuickBooks i Xero

Otrzymuj powiadomienia o zatwierdzeniach urlopów i statusach roszczeń oraz przeglądaj szczegółowe odcinki wypłat w podróży

ograniczenia QuickHR

Funkcje analityczne i raportowania nie są jeszcze w pełni zintegrowane

Raporty dla lepszej inteligencji i prognozowania byłyby korzystne

Ceny QuickHR

Essential: $5/użytkownika/miesiąc

$5/użytkownika/miesiąc Enhanced: $10/użytkownika/miesiąc

$10/użytkownika/miesiąc Enterprise: $15/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje QuickHR

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

7. Swingvy: oprogramowanie HR dla małych i średnich przedsiębiorstw

via Swingvy Swingvy to oparty na chmurze system kadrowo-płacowy zaprojektowany w celu usprawnienia operacji kadrowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jest on zgodny z przepisami CPF (Central Provident Fund), MOM (Ministry of Manpower) i IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

Potężny internetowy system HR Swingvy sprawia, że wdrażanie, lista płac, zarządzanie urlopami, przetwarzanie roszczeń i wsparcie pracowników są płynne i wydajne. Dzięki integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Xero, Google i Outlook, możesz zapewnić płynny przepływ pracy, oszczędzając czas i redukując koszty.

Najlepsze cechy Swingvy

Centralizacja wszystkich informacji i procesów HR w jednym miejscu

Przeprowadzaj dokładneplanowanie zasobów ludzkich i zarządzaj zadaniami HR w podróży

Integracja listy płac z systemami księgowymi, takimi jak Xero

Automatyzacja zarządzania urlopami, śledzenia czasu pracy i roszczeń w celu ograniczenia pracy ręcznej i zwiększenia wydajności

ograniczenia Swingvy

Nie oferuje wsparcia telefonicznego ani czatu na żywo

Listy płac muszą być ręcznie wysyłane do pracowników

Ceny Swingvy

Premium: $5/użytkownika/miesiąc

$5/użytkownika/miesiąc Lista płac: $5/użytkownika/miesiąc

$5/użytkownika/miesiąc Czas: $3/użytkownika/miesiąc

$3/użytkownika/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Swingvy

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. JustLogin: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi z myślą o pracownikach

via JustLogin Z mojego doświadczenia wynika, że JustLogin naprawdę traktuje pracowników priorytetowo. Upraszcza każdy aspekt zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zgodność z singapurską ustawą o zatrudnieniu w zakresie śledzenia obecności i urlopów pracowników w czasie rzeczywistym.

Dzięki ponad 24-letniemu doświadczeniu w branży HR, JustLogin udoskonalił oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie HRMS, które upraszcza każdy aspekt HR, od listy płac po zarządzanie urlopami. Oparta na chmurze platforma bezpiecznie przechowuje wszystkie dane pracowników, ułatwiając zarządzanie wszystkim, od wdrażania po przetwarzanie listy płac.

JustLogin wykorzystuje również przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną dla pracowników, umożliwiając im dostęp do funkcji HR, takich jak wnioski urlopowe, pobieranie odcinków wypłat i informacje kontaktowe współpracowników w podróży. Jest to duży plus w przypadku zaawansowanych technologicznie pracowników, takich jak Singapur.

Najlepsze cechy JustLogin

Zarządzanie wszystkimi zadaniami związanymi z HR w jednej zintegrowanej platformie opartej na chmurze

Priorytetyzacja potrzeb pracowników w celu osiągania lepszych wyników

Zachowanie zgodności z przepisami ustawowymi i uproszczenie przetwarzania listy płac

Zamykanie/rozpoczynanie pracy dzięki rozpoznawaniu twarzy i geofencingowi

Rejestrowanie, skanowanie i wysyłanie paragonów w celu szybkiego rozliczania wydatków

ograniczenia JustLogin

Użytkownicy mogą uznać, że system ma stromą krzywą uczenia się

Ceny JustLogin

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje JustLogin

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.1/5 (70+ recenzji)

9. Carbonate HR: Najlepsze dla uproszczonych rozwiązań HR

via HR Tech Carbonate ułatwia zatrudnianie dzięki integracji z YouRHired i płynnemu wdrażaniu z portalem e-learningowym. Upraszcza frekwencję dzięki rozpoznawaniu twarzy i śledzeniu lokalizacji oraz automatyzuje listę płac, aby przestrzegać wszystkich zasad.

Aplikacja mobilna umożliwia szybkie składanie wniosków urlopowych i ich zatwierdzanie. Wnioski o zwrot kosztów są łatwe dzięki funkcjom przyciągania, skanowania i wysyłania, a oceny wydajności są uczciwe i proste. Ogólnie rzecz biorąc, Carbonate upraszcza zadania HR i zwiększa wydajność.

Najlepsze cechy Carbonate

Uproszczenie rekrutacji dzięki integracji z YouRHired i oferowanie intuicyjnego e-learningu na potrzeby wdrażania

Automatyzacja listy płac, integracja z CPF i zgodność z przepisami

Płynna ocena wydajności pracowników i przeprowadzanie ocen

Zarządzanie podręcznikami i dokumentacją pracowniczą bez ręcznego śledzenia za pośrednictwem cyfrowego obszaru roboczego

Ograniczenia węglanowe

Użytkownicy mogą uznać, że system ma stromą krzywą uczenia się

Carbonate pricing

Basic: $8/użytkownika/miesiąc

$8/użytkownika/miesiąc Enterprise: $8/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Carbonate

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

10. HReasily: Zarządzanie zasobami ludzkimi w chmurze

via Software Suggest HReasily automatyzuje procesy HR w dowolnym miejscu i czasie, zapewniając cyfrowe rozwiązania usprawniające przepływ pracy i redukujące błędy ludzkie. Jest szczególnie zdolny do obsługi wielowalutowej listy płac i lokalnych wyzwań związanych ze zgodnością w Singapurze.

Moi pracownicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej, aby ubiegać się o urlopy i je zatwierdzać, składać wnioski, otrzymywać odcinki wypłat i odliczać czas w podróży. HReasily płynnie zintegrowało się z moim istniejącym oprogramowaniem i sprzętem, zwiększając wydajność i zaangażowanie.

Najlepsze cechy HReasily

Automatyzacja przetwarzania listy płac, zapewniająca dokładność i zgodność z przepisami

Łatwe tworzenie roszczeń pracowniczych i zarządzanie nimi

Efektywne zarządzanie i zatwierdzanie wniosków urlopowych

Dostęp do wszystkich funkcji HR z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej

Łatwe ograniczenia

Użytkownicy zgłaszali problemy z serwerami, które często zwalniały

Łatwa wycena

Podstawowy: $10/użytkownika/miesiąc

Łatwe oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Unlock HR Excellence: Zacznij od ClickUp już dziś

Wybór odpowiedniego oprogramowania HR zwiększa wydajność organizacji i satysfakcję pracowników. Kluczem jest zidentyfikowanie narzędzi, które odpowiadają konkretnym potrzebom, niezależnie od tego, czy chodzi o usprawnioną rekrutację, kompleksowe zarządzanie pracownikami czy zaawansowaną analitykę.

Teraz, gdy masz już szczegółowy przegląd najlepszych opcji oprogramowania HR, nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok.

Chociaż każde z nich posiada unikalne funkcje, ClickUp wyróżnia się wszechstronnością i kompleksowym zestawem funkcji. Po co inwestować w narzędzia do konkretnych zadań, skoro można mieć jedno rozwiązanie, które zaspokoi wszystkie potrzeby HR, od zatrudniania po zarządzanie cyklem życia pracownika i zgodność z przepisami?

Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp już dziś i wykorzystaj prawdziwy potencjał swojej funkcji HR!