10 alternatyw dla Alfreda, aby zwiększyć produktywność

Tysiąc otwartych kart, przepełnione skrzynki odbiorcze i bezdenna lista rzeczy do zrobienia - to właśnie widziałem za każdym razem, gdy otwierałem Macbooka. I jestem pewien, że ty też tam byłeś.

Już nie. Aplikacje zwiększające produktywność pozwoliły mi zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Zamiast biegać po systemie, aby wykonać pracę, utrzymuję koncentrację i szybko kończę zadania!

Narzędzia takie jak Alfred działają jak centralny ośrodek, który utrzymuje organizację pracy. Dzięki szybkiemu skrótowi klawiaturowemu Alfred zamienia pulpit w miejsce uruchamiania dowolnego programu.

Dzięki potężnej funkcji wyszukiwania mogę łatwo znaleźć zakopane pliki i natychmiast uzyskać potrzebne informacje. Ponadto przechowuje często używane fragmenty, które są gotowe do wstawienia jednym dotknięciem touchpada.

Alfred nie jest jednak dla każdego. Chociaż działa dobrze na macOS, użytkownicy Windows mogą czuć się pominięci. Darmowa wersja jest co najwyżej wystarczająca, ale zaawansowane funkcje wymagają płatnej aktualizacji. Niektórzy użytkownicy pragną większej personalizacji niż zapewnia interfejs Alfreda.

To skłoniło mnie do poszukiwania lepszych alternatyw dla Alfreda. Po zapoznaniu się z kilkoma aplikacjami zwiększającymi produktywność, stworzyłem listę 10 najlepszych alternatyw Alfred do wypróbowania w 2024 roku.

Pod koniec umieściliśmy również dodatkową platformę opartą na sztucznej inteligencji, której nie możesz przegapić!

Czego należy szukać w alternatywach dla Alfred?

Aplikacje zwiększające produktywność to programy, które działają jak inteligentni asystenci. Pomagają one efektywnie wykorzystywać czas i organizować zasoby cyfrowe, jednocześnie przechowując ważne informacje w zasięgu ręki.

Ale co składa się na dobrą aplikację zwiększającą produktywność? Przyjrzyjmy się kluczowym elementom, na które należy zwrócić uwagę:

Zarządzanie zadaniami: Tworzenie list rzeczy do zrobienia, ustalanie priorytetów, dzielenie dużych projektów na łatwe do zarządzania części, ustalanie terminów i przypomnień, aby utrzymać się na dobrej drodze Organizacja: Uporządkuj swoje cyfrowe życie. Funkcje takie jak tagowanie, kategoryzacja iuniwersalne wyszukiwanie ułatwiają szybkie znalezienie tego, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jest to konkretny plik, wiadomość, notatka czy zadanie Automatyzacja: Automatyzuj powtarzalne zadania za pomocąoprogramowanie do automatyzacji zadańktóre pozwala zaoszczędzić cenny czas i energię umysłową Współpraca: Korzystaj z funkcji takich jak współdzielone projekty, delegowanie zadań i komunikacja w czasie rzeczywistym, zwłaszcza jeśli pracujesz w zespole Śledzenie czasu: Zrozumienietechniki zarządzania czasem w celu poprawy produktywności. Niektóre aplikacje śledzą czas spędzony nad zadaniami, dając cenny wgląd w przepływ pracy i pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy Analityka i raportowanie: Skorzystaj z tych funkcji, aby zobaczyć swoje postępy z lotu ptaka. Możesz sprawdzić, jak dobrze realizujesz swoje cele, zidentyfikować wąskie gardła i podejmować decyzje oparte na danych, aby zoptymalizować przepływ pracy Dostęp dodokumentacja przepływu pracy: Aplikacja powinna być w stanie korzystać z baz danych dokumentów i archiwów, aby znaleźć informacje, których szukasz Personalizacja: Spersonalizuj swoje doświadczenie, dostosowując ustawienia, wybierając sposób wyświetlania informacji i integrując się z innymi używanymi narzędziami

Jeśli te funkcje spełniają wszystkie Twoje oczekiwania, to znaczy, że znalazłeś idealne rozwiązanie dla siebie!

10 najlepszych alternatyw dla Alfreda w 2024 roku

Zakup aplikacji zwiększającej produktywność to jednorazowa inwestycja mająca na celu usprawnienie sposobu pracy. Musisz upewnić się, że wybrane oprogramowanie dobrze pasuje do twoich potrzeb, budżetu i istniejących narzędzi.

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom Alfred dostępnym na rynku.

1. Wox

przez Wox Wox to narzędzie zwiększające produktywność, zaprojektowane specjalnie dla użytkowników systemu Windows. Jego rdzeniem jest program uruchamiający aplikacje - usprawniony system uruchamiania programów i otwierania dokumentów za pomocą zaledwie kilku naciśnięć klawiszy.

Wox przewiduje twoje potrzeby, sugerując aplikację lub pliki, których szukasz, gdy tylko wpiszesz ich nazwę.

Wox uwalnia potencjał wtyczek, dodając dodatkową warstwę dostosowywania, która pozwala zautomatyzować zadania lub rozszerzyć jego funkcjonalność, aby wykonać pracę.

Najlepsze cechy Wox

Szybkie uruchamianie programów i plików lokalnych bez opuszczania klawiatury

Przeszukiwanie sieci poprzez poprzedzanie wyszukiwania słowami kluczowymi, takimi jak "wiki" czy "g"

Dodawanie wyszukiwań internetowych w oknie ustawień, co przyspiesza pracę

Tworzenie wtyczek i udostępnianie ich innym, ponieważ aplikacja obsługuje wtyczki napisane w językach CSharp, Python, NodeJS, Golang itd

Dostosuj konsolę, wybierając kolory, czcionki i rozmiary

Ograniczenia Wox

Nie jest kompatybilny z MacOS - lojaliści Apple nie będą mieli dostępu do tej aplikacji

Niektórzy użytkownicy uważali, że aplikacja ma ograniczoną liczbę wstępnie zbudowanych dostosowań

Ceny Wox

Darmowy

Oceny i recenzje Wox

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

2. Listary

przez Listary Listary to kolejna aplikacja uruchamiająca dla użytkowników systemu Windows, która rozwiązuje dwa typowe problemy: znajdowanie plików i uruchamianie programów. Aplikacja priorytetyzuje wyniki zgodnie z przyzwyczajeniami użytkownika i pomaga przeszukiwać dysk online.

Elegancki i intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia ciągłe zaangażowanie. Jednak, podobnie jak Wox, Listary jest dostępny tylko dla użytkowników systemu Windows.

Najlepsze funkcje Listary

Natychmiastowe przejście do szukanego folderu dzięki funkcji Quick Switch

Przeszukiwanie całego dysku i natychmiastowe uzyskiwanie wyników w automatycznie sortowanej kolejności na podstawie nawyków wyszukiwania

Korzystaj z zaawansowanych filtrów, aby precyzyjnie określić, czego szukasz

Używanie metod wiersza poleceń do uruchamiania poleceń systemowych lub aplikacji

Podejmuj działania bezpośrednio na wynikach wyszukiwania, takie jak kopiowanie, kopiowanie ścieżki i inne

Ograniczenia Listary

Brak kompatybilności z systemem MacOS

Możliwości automatyzacji tej aplikacji są ograniczone w porównaniu do innych aplikacji zwiększających produktywność

Cennik aplikacji Listary

Darmowa

Pro: $19.95 (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje Listary

G2: 4.2/5 (24+ recenzji)

4.2/5 (24+ recenzji) Capterra: Recenzje niedostępne

3. Cerebro

przez Cerebro Cerebro to open-source app launcher, który staje się centralnym hubem dla twoich aplikacji - dzięki Cerebro możesz otworzyć dowolny program za pomocą jednego skrótu klawiaturowego.

Potrzebujesz dawno zapomnianego pliku? Solidna wyszukiwarka Cerebro wkracza do akcji, szybko wskazując to, czego szukasz, nawet jeśli nie pamiętasz dokładnej nazwy.

Dla tych, którzy potrzebują większego poziomu kontroli, jego natura open-source pozwala na głębokie dostosowanie za pomocą wtyczek. Możliwości te sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie do dostosowywania przepływu pracy do odblokować swoją produktywność .

Jego kompatybilność międzyplatformowa sprawia, że jest to również świetna alternatywa dla Alfreda.

Najlepsze cechy Cerebro

Tworzenie niestandardowych akcji w celu zautomatyzowania powtarzalnych zadań lub dostosowania interfejsu wyszukiwania do własnego przepływu pracy

Konfigurowanie skrótów klawiaturowych dla dowolnego programu, pliku lub akcji

Korzystanie z Cerebro na wielu systemach operacyjnych, dzięki temu, że jest to aplikacja typu open-source

Ograniczenia Cerebro

Zaawansowane opcje dostosowywania, szczególnie te związane z wtyczkami, mogą wymagać odrobiny wiedzy technicznej.

Niektórzy użytkownicy poszukujący rozbudowanych możliwości automatyzacji mogą uznać opcje za ograniczone w porównaniu do dedykowanych narzędzi do automatyzacji

Ceny Cerebro

Darmowy

Oceny i recenzje Cerebro

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

4. Ueli

przez Ueli Ueli ma wiele przydatnych funkcji dostępnych dla użytkowników komputerów Mac i Windows. Jest to program uruchamiający naciśnięcia klawiszy, co oznacza, że klawiatura może stać się centrum dowodzenia dla różnych zadań.

Niektóre z tych zadań obejmują:

Wyszukiwanie aplikacji i narzędzi w systemie

Wyszukiwanie zakładek w przeglądarce

Szybki dostęp do kalkulatora, przelicznika walut i tłumacza języka

Inteligentne wyszukiwanie plików i adresów URL

Najlepsze funkcje Ueli

Konfigurowanie skrótów klawiaturowych i potencjalne dodawanie niestandardowych wyszukiwarek (w zależności od wersji)

Automatyzacja prostych zadań lub uruchamianie złożonych przepływów pracy za pomocą jednego naciśnięcia klawisza, oszczędzając cenny czas i wysiłek

Określanie folderów, w których zainstalowane są aplikacje i rozszerzenia plików, które mają być używane do rozpoznawania aplikacji

Ograniczenia Ueli

Możliwości automatyzacji są ograniczone w porównaniu do narzędzi z rozbudowanymi bibliotekami wtyczek

Ceny Ueli

Darmowy

Oceny i recenzje Ueli

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

5. Raycast

przez Raycast Ten program jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników Apple. Raycast to wielofunkcyjny program uruchamiający aplikacje dla systemów macOS. Oferuje mnóstwo narzędzi opartych na sztucznej inteligencji do zwiększyć produktywność .

Traktuj tę aplikację produktywności jak swojego cyfrowego kamerdynera - używaj jej, aby ulepszyć swój przepływ pracy poza zwykłym otwieraniem programów. Jej podstawowa funkcja może pomóc w błyskawicznym uruchomieniu dowolnego programu na komputerze Mac za pomocą skrótów klawiaturowych lub wyszukiwania.

Najlepsze cechy Raycast

Skorzystaj z potężnej wyszukiwarki, aby błyskawicznie znaleźć to, czego potrzebujesz, nawet jeśli nie pamiętasz dokładnej nazwy pliku

Przechowywanie często używanych fragmentów i łatwe wstawianie ich jednym dotknięciem, aby zaoszczędzić czas i wysiłek

Twórz niestandardowe przepływy pracy, automatyzując złożone działania za pomocą jednego kliknięcia lub skrótu klawiaturowego

Integracja z szeregiem mini-aplikacji bezpośrednio w interfejsie, aby przenieść dużą część zwykłego przepływu pracy do aplikacji

Ograniczenia Raycast

Obecnie Raycast działa tylko na macOS. Użytkownicy systemu Windows będą musieli poszukać innych alternatyw dla Alfred i Raycast

Uwolnienie pełnego potencjału dzięki niestandardowym przepływom pracy i rozszerzeniom może wiązać się z niewielką krzywą uczenia się dla osób poszukujących wysokiego poziomu automatyzacji

Ceny Raycast

Darmowy

Raycast Pro: $8 miesięcznie

$8 miesięcznie Team Pro: $12/użytkownika na miesiąc

Oceny i recenzje Raycast

G2: 4.6/5 (11+ recenzji)

4.6/5 (11+ recenzji) Capterra: Recenzje niedostępne

6. Quicksilver

przez Quicksilver Quicksilver, darmowy program uruchamiający aplikacje, pomaga elegancko i skutecznie wyszukiwać wszystko w systemie w ciągu kilku sekund.

Ta produktywna aplikacja dla systemów Mac umożliwia szybki dostęp i zarządzanie różnymi aplikacjami, dokumentami, kontaktami, muzyką i nie tylko. Możesz przeglądać system plików komputera Mac za pomocą słów kluczowych i rozmyślnego dopasowywania. Możesz także zarządzać plikami poprzez przeciąganie i upuszczanie lub chwytając wybraną zawartość i układając ją w grupy.

Quicksilver najlepsze cechy

Uruchamianie aplikacji i plików za pomocą błyskawicznych skrótów klawiaturowych

Wyszukiwarka natychmiast wyszukuje określone pliki, nawet z niewyraźnymi słowami kluczowymi

Przechowywanie często używanych fragmentów do szybkiego wstawiania w celu uniknięcia powtarzającego się pisania

Automatyzacja złożonych przepływów pracy za pomocą niestandardowych akcji, oszczędzając kliknięcia i czas

Integracja z usługami internetowymi w celu wyszukiwania definicji lub wykonywania obliczeń - wszystko w Quicksilver

Ograniczenia Quicksilver

Użytkownicy systemu Windows nie mogą korzystać z Quicksilver, ponieważ został on zaprojektowany specjalnie dla systemu macOS

Opanowanie jego funkcji wymaga czasu w porównaniu do prostszych programów uruchamiających

Ceny Quicksilver

Darmowy

Oceny i recenzje Quicksilver

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

7. Clipy

przez Clipy W przeciwieństwie do innych alternatyw Alfreda, Clipy jest poręcznym rozszerzeniem Chrome, które upraszcza proces kopiowania i wklejania tekstu. Będąc menedżerem schowka, przechowuje i pobiera często używane ciągi tekstowe.

Clipy to narzędzie oszczędzające czas, które usprawnia pracę. Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą treści, programistą, czy po prostu kimś, kto często używa wpisów tekstowych, może to być cenny dodatek do przeglądarki Chrome.

Najlepsze cechy Clipy

Przechowywanie skopiowanego tekstu i linków oraz dostęp do nich bez wysiłku, gdy tylko ich potrzebujesz

Organizowanie fragmentów i linków w kategorie

Funkcja wyszukiwania pozwala błyskawicznie znaleźć to, czego szukasz, nawet jeśli nie pamiętasz dokładnego sformułowania

Dostęp do fragmentów i historii schowka na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu masz gotowe najważniejsze bloki tekstu

Ograniczenia Clipy

Działa jako rozszerzenie Chrome, więc nie będzie działać z innymi przeglądarkami internetowymi, takimi jak Firefox, Safari lub Edge

Przechowywanie poufnych informacji, takich jak hasła, w menedżerze schowka może budzić obawy o bezpieczeństwo niektórych użytkowników

Nie posiada narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, a zatem brakuje jej zaawansowanych funkcji, w przeciwieństwie do innych narzędzi zwiększających produktywność

Ceny Clipy

Darmowy

Oceny i recenzje Clipy

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

8. AutoHotkey

przez AutoHotkey Chcesz zautomatyzować powtarzające się zadania, zwiększyć wydajność i dostosować swoje doświadczenie Windows? AutoHotkey może okazać się pomocny.

Ten darmowy język skryptowy o otwartym kodzie źródłowym pozwala tworzyć małe i złożone skrypty do różnych celów.

Wbudowane polecenia ułatwiają tworzenie podstawowych skrótów klawiszowych i automatyzację. Za pomocą kilku linijek kodu można zautomatyzować zadania, takie jak wypełnianie formularzy, automatyczne klikanie powtarzających się czynności i ustawianie niestandardowych makr.

Najlepsze cechy AutoHotkey

Wykorzystaj pełnoprawne możliwości skryptowe, aby uzyskać solidne narzędzie do szybkiego prototypowania i budowania złożonych rozwiązań automatyzacji

Tworzenie zamienników tekstu przypominających autokorektę i personalizacja całego środowiska Windows w celu spełnienia określonych potrzeb

Działa płynnie w tle, nie zużywając nadmiernych zasobów, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego użytku

Ograniczenia AutoHotkey

Obecnie wyłącznie dla systemu operacyjnego Windows. Użytkownicy komputerów Mac lub Linux będą musieli zapoznać się z alternatywnymi narzędziami do automatyzacji

Podobnie jak w przypadku każdego języka skryptowego, złośliwe skrypty mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa

Ceny AutoHotkey

Darmowy na zawsze

Oceny i recenzje AutoHotkey

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Recenzje niedostępne

9. Agent Ransack

przez Agent Ransck-Mythicsoft Szukanie utraconego pliku na komputerze lub dyskach sieciowych jest łatwe dzięki tej alternatywie Alfreda. To bezpłatne narzędzie do wyszukiwania plików jest zaufanym towarzyszem wielu osób od ponad 20 lat.

Posiada również tryb Lite, który jest darmowy zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego, oraz tryb Professional, który zawiera opcjonalne płatne funkcje. Obecnie występuje pod nazwami Agent Ransack i FileLocatorPro.

Najlepsze cechy Agent Ransack

Wyszukiwanie plików za pomocą tekstu wyświetlanego jako podświetlone słowa kluczowe, co skraca czas poświęcany na otwieranie każdego pliku w celu uzyskania odpowiednich informacji

Łączenie wyszukiwanych haseł za pomocą znanych operatorów logicznych AND, OR, NO

Wsparcie dla wyrażeń regularnych kompatybilnych z Perlem

Udostępnianie wyników innym poprzez raporty, drukowanie i eksportowanie

Ograniczenia Agent Ransack

Brak niektórych zaawansowanych opcji filtrowania, których pragną zaawansowani użytkownicy

Chociaż ogólnie szybki, niektórzy użytkownicy zgłaszają, że Agent Ransack może mieć trudności z ogromnymi zestawami danych lub złożonymi dyskami sieciowymi

Obecnie Agent Ransack jest dostępny tylko dla użytkowników systemu Windows. Użytkownicy komputerów Mac poszukujący podobnego rozwiązania do wyszukiwania plików będą musieli zapoznać się z alternatywnymi opcjami

Agent Ransack ceny

Bezpłatna

Licencja standardowa: $69/użytkownika miesięcznie

$69/użytkownika miesięcznie Licencja techniczna: $124/użytkownika miesięcznie

$124/użytkownika miesięcznie Licencja pływająca: 179 USD/aktywny użytkownik miesięcznie

Agent Ransack oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (20+ recenzji)

4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: Recenzje niedostępne

10. Algolia

przez Algolia Czy wiesz, że ta platforma obsługuje 1,7 biliona wyszukiwań rocznie?

Oparta na sztucznej inteligencji platforma Algolia wykracza poza proste dopasowywanie słów kluczowych, aby zrozumieć prawdziwe intencje stojące za zapytaniem użytkownika.

Wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i dopasowywanie słów kluczowych, aby dostarczać błyskawiczne i bardzo trafne wyniki wyszukiwania, co czyni ją najlepszym wyborem do zwiększania produktywności. Jego intuicyjny pasek wyszukiwania rozumie intencje użytkownika, nadaje priorytet trafności i personalizuje doświadczenie wyszukiwania.

Najlepsze cechy Algolia

Wyszukiwanie tak szybko, jak wpisujesz, dzięki najszybszemu wyszukiwaniu AI w przedsiębiorstwie

Wdrażanie interfejsów API w ciągu kilku minut i łatwa kontrola nad rankingami

Zgodność i bezpieczeństwo z SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 i MACH Alliance

Indeksowanie treści za pomocą klientów API lub integracji z partnerami, dostosowywanie rankingów i uruchamianie za pomocą komponentów interfejsu użytkownika

Projektowanie podróży online, które rozpoczynają się od zrozumienia odbiorców, a kończą lepszymi wynikami biznesowymi

Ograniczenia Algolia

W przypadku mniejszych witryn lub aplikacji z ograniczoną ilością danych konfiguracja i bieżąca konserwacja Algolia może wydawać się przytłaczająca w porównaniu z prostszymi rozwiązaniami wyszukiwania

Uwolnienie pełnego potencjału funkcji dostosowywania tej platformy może wiązać się z krzywą uczenia się

Ceny Algolia

Budowanie: Bezpłatne

Bezpłatne Rozwijaj się: Płać na bieżąco

Płać na bieżąco Premium: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Elevate: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Algolia

G2: 4.5/5 (370+ recenzji)

4.5/5 (370+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 60 opinii)

Inne narzędzia zwiększające produktywność

Oprócz wyszukiwania plików i uruchamiania aplikacji, takich jak wszystkie wymienione przeze mnie alternatywy Alfred, chciałbyś, aby Twoja platforma produktywności pomogła Ci w czymś więcej niż tylko wyszukiwaniu, szybkich poleceniach i przechowywaniu fragmentów.

ClickUp to kompleksowe centrum zarządzania projektami - cyfrowa przestrzeń robocza, która utrzymuje zespół, zadania, dokumenty i komunikację w jednym miejscu.

ClickUp porządkuje projekty w przejrzystej hierarchii. Tworzysz przestrzenie robocze dla szerokich kategorii (takich jak marketing lub inżynieria), a następnie dzielisz je na przestrzenie dla konkretnych projektów (takich jak kampania w mediach społecznościowych lub wprowadzenie produktu na rynek).

Podobnie jak dobre alternatywy Alfreda, które wymieniłem, aplikacja ClickUp Universal Search pozwala znaleźć wszystko w dowolnym miejscu w obszarze roboczym.

Uzyskaj bardziej spersonalizowane i trafne wyniki wyszukiwania w ClickUp Universal Search

Uzyskaj dostęp do uniwersalnego wyszukiwania z dowolnego miejsca w ClickUp, w tym z Centrum poleceń, globalnego paska akcji lub pulpitu - zawsze wystarczy jedno kliknięcie.

A to jeszcze nie wszystko!

Zwiększ moc dzięki Menedżer wiedzy AI ClickUp Brain pierwsza na świecie sieć neuronowa łącząca zadania, dokumenty, osoby i bazę wiedzy Twojej firmy ze sztuczną inteligencją.

Uzyskaj natychmiastowe, dokładne odpowiedzi oparte na kontekście z dowolnej pracy dzięki ClickUp Brain ClickUp Brain wykracza poza zwykłe wyszukiwanie informacji. Chcesz poznać status konkretnego zadania lub szczegóły polityki wspomnianej w poprzedniej dyskusji? Menedżer wiedzy AI znajdzie odpowiedź i przedstawi ją w jasny i zwięzły sposób.

Znalazłeś dokument, ale nie chcesz czytać ścian tekstu? Byłem tam. Podsumuj kluczowe punkty długich dokumentów, wątków zadań lub aktualizacji projektu, wpisując monit w ClickUp Brain! Oszczędza to czas dzięki szybkiemu uchwyceniu istoty informacji bez konieczności czytania wszystkiego ze szczegółami.

Możesz również użyć Automatyzacja ClickUp aby ograniczyć pracę ręczną, zwalniając czas na inne ważne rzeczy.

Twórz, śledź i monitoruj wszystkie automatyzacje ClickUp, niezależnie od tego, czy są one niestandardowe, czy wstępnie zbudowane

Automatyzacje ClickUp usprawniają przepływ pracy, automatyzując powtarzające się zadania i eliminując potrzebę przełączania kontekstu .

Możesz tworzyć niestandardowe automatyzacje lub korzystać z gotowych, które reagują na określone wyzwalacze i wykonują predefiniowane akcje. Na przykład, aktualizacja statusu zadania może automatycznie wysłać powiadomienie e-mail, zaktualizować zależne zadanie lub przypisać je do następnego członka zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dodaj ponad 1000Integracje ClickUpw tym wszystkie popularne narzędzia do zarządzania projektami i produktywności, takie jak GitHub, Asana, Slack, GSuite i inne

Korzystaj z ClickUp Brain jako AI Knowledge ManagerTM, aby szybko nawigować w dowolnym miejscu ClickUp lub automatyzować podsumowania projektów, generować pomysły, pisać lepiej, wysyłać aktualizacje projektów i raporty o stanie oraz tworzyć szablony do dowolnego zastosowania

Udostępniaj i otrzymuj natychmiastowe informacje zwrotne, czatuj w czasie rzeczywistym, wysyłaj lub udostępniaj dowolny plik lub wideo za pomocąClickUp Chat View* Twórz, edytuj, monitoruj i śledźDokumenty ClickUp w czasie rzeczywistym z członkami zespołu, wraz z wykrywaniem współpracy i tworzeniem treści w oparciu o sztuczną inteligencję

Śledź czas, ustalaj szacunki, dodawaj notatki, przeglądaj raporty i przydzielaj czas swojemu zespołowi z dowolnego miejsca dzięki aplikacjiClickUp Time Tracking funkcja

Ograniczenia ClickUp

W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji desktopowej

Nowi użytkownicy mogą uznać samą liczbę funkcji za przytłaczającą

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan

: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowy plan ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka na Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

Wyjdź poza alternatywy Alfreda z ClickUp

Od szybkiego uruchamiania aplikacji po solidne możliwości wyszukiwania i inteligencję opartą na sztucznej inteligencji, Alfred i jego alternatywy sprawiają, że praca jest płynna.

Potrzebowałem jednak kompleksowego rozwiązania, które z łatwością integruje zarządzanie projektami, komunikację i automatyzację, a ClickUp okazał się potężnym konkurentem.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, ClickUp oferuje skalowalne i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wzmocnieniu pozycji Twojego zespołu i zwiększeniu produktywności. Zarejestruj darmowe konto ClickUp aby usprawnić swój dzień pracy!