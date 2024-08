Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie CRM w Malezji

Spędziwszy wiele lat w okopach sprzedaży i marketingu, przejrzałem sporą część z nich Systemy CRM . Od zarządzania złożonymi potokami po pielęgnowanie potencjalnych klientów, dobry system CRM może zrobić różnicę.

Jednak przy tak wielu opcjach na rynku, szczególnie w Malezji, wybór właściwego może być przytłaczający. Ten blog przebija się przez szum, aby przedstawić 10 najlepszych opcji oprogramowania CRM w Malezji, które należy wziąć pod uwagę w 2024 roku.

Czego należy szukać w oprogramowaniu CRM w Malezji?

Przy wyborze odpowiedniego Oprogramowanie CRM dla swojej firmy w Malezji, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Lokalizacja: Czy jest ono dostosowane do rynku malezyjskiego, w tym wsparcie w języku bahasa malaysia i regionalne opcje cenowe?

Czy jest ono dostosowane do rynku malezyjskiego, w tym wsparcie w języku bahasa malaysia i regionalne opcje cenowe? Skalowalność: Czy może rozwijać się wraz z twoją firmą, dostosowując się do przyszłych potrzeb?

Czy może rozwijać się wraz z twoją firmą, dostosowując się do przyszłych potrzeb? Integracja: Czy integruje się bezproblemowo z istniejącymi narzędziami biznesowymi?

Czy integruje się bezproblemowo z istniejącymi narzędziami biznesowymi? Funkcje: Czy oferuje potrzebne funkcje, takie jak zarządzanie potokiem sprzedaży, ocena potencjalnych klientów i automatyzacja marketingu?

Czy oferuje potrzebne funkcje, takie jak zarządzanie potokiem sprzedaży, ocena potencjalnych klientów i automatyzacja marketingu? Przyjazność dla użytkownika : Czy posiada intuicyjny interfejs, aby zminimalizować czas szkolenia?

: Czy posiada intuicyjny interfejs, aby zminimalizować czas szkolenia? Wsparcie klienta : Czy zapewnia niezawodną i dostępną obsługę klienta w celu szybkiego rozwiązywania wszelkich problemów?

: Czy zapewnia niezawodną i dostępną obsługę klienta w celu szybkiego rozwiązywania wszelkich problemów? Dostosowanie: Czy można dostosować CRM do konkretnych potrzeb biznesowych?

Według Globalne badanie Pulsu Konsumentów PWC 2023 ponad 73% malezyjskich konsumentów jest zaniepokojonych prywatnością danych osobowych. Ponad połowa ankietowanych nie chce udostępniać więcej danych osobowych niż jest to konieczne. Aby sobie z tym poradzić, potrzebny jest system CRM, który pozwoli na szczegółowe ustawienia sposobu gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych.

10 najlepszych programów CRM do wykorzystania w Malezji w 2024 roku

Zapoznajmy się teraz z najlepszymi rozwiązaniami CRM, które pomogą usprawnić działania sprzedażowe i marketingowe:

1. ClickUp

ClickUp to nie tylko rozwiązanie do zarządzania projektami Funkcjonalność CRM . Podejście "wszystko w jednym" wyróżnia ClickUp, umożliwiając firmom zarządzanie projektami, zadaniami i relacjami z klientami w ramach jednej platformy.

przekształć swoje operacje biznesowe dzięki systemowi zarządzania projektami CRM firmy ClickUp

Jedną z wyróżniających się funkcji CRM ClickUp jest jego wysoki poziom personalizacji. Możesz dostosować narzędzia CRM, aby idealnie pasowały do Twoich procesów biznesowych. Od dostosowywania pól i statusów po tworzenie unikalnych przepływów pracy, masz pełną kontrolę nad tym, jak działa Twój CRM.

Korzystanie z Widoki ClickUp możesz również wizualizować postępy swoich potencjalnych klientów od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji. CRM ClickUp pomaga zobaczyć status każdego potencjalnego klienta, taki jak "poszukiwanie" lub "gotowy do zamknięcia".

usprawnij przepływ pracy i popraw relacje z klientami dzięki kompleksowemu CRM ClickUp

Dlaczego ClickUp jest najlepszym kompleksowym systemem zarządzania projektami CRM w Malezji?

Dzięki ClickUp, współpraca między przedstawicielami handlowymi jest prosta . Platforma pozwala członkom zespołu sprzedaży komunikować się w ramach zadań, udostępniać dokumenty i informować wszystkich o aktualizacjach w czasie rzeczywistym.

Aby umożliwić głębszy wgląd w proces, ClickUp oferuje potężne narzędzia do raportowania i analizy. Możesz generować szczegółowe raporty dotyczące wyników sprzedaży, śledzić kluczowe wskaźniki, wydobywać dane sprzedażowe i uzyskiwać wgląd w zachowania klientów.

Platforma integruje się również z ponad 1000 innych narzędzi, w tym Slack, Google Drive i Zoom. Ułatwia to synchronizację wszystkich danych z różnych aplikacji do platformy ClickUp CRM zapewniając płynny przepływ pracy.

A co najlepsze? Nie musisz budować tego systemu od podstaw. ClickUp oferuje bezpłatną Szablon CRM który zawiera wszystkie pola niezbędne do zarządzania przepływami pracy sprzedaży.

Z Szablon CRM ClickUp można

Organizować kontakty i leady w osobne listy

Dostosować cały cykl sprzedaży. Jeśli proces sprzedaży obejmuje etapy takie jak "Rozmowa wyjaśniająca" i "Wysłanie oferty", można je łatwo dodać za pomocą pól niestandardowych

Przypisywać zadania członkom zespołu i dołączać odpowiednie dokumenty do transakcji i kontaktów

Uprość swój przepływ pracy dzięki szablonowi CRM ClickUp bez wysiłku

Pobierz ten szablon Piękno CRM ClickUp polega na jego elastyczności. Możesz dodawać lub usuwać funkcje z szablonu, aby dopasować go do swoich konkretnych potrzeb. Potrzebujesz etapu "oczekiwania na opinie klientów"? To proste! Chcesz mieć oddzielną listę byłych klientów? Żaden problem!

Najlepsze cechy ClickUp

Centralizacja danych klientów: Konsolidacja wszystkich informacji kontaktowych, w tym nazwisk, e-maili, numerów telefonów, a nawet pól niestandardowych, w jednym, zorganizowanym miejscu. Koniec z marnowaniem czasu na przeszukiwanie rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych w poszukiwaniu kluczowych szczegółów

Konsolidacja wszystkich informacji kontaktowych, w tym nazwisk, e-maili, numerów telefonów, a nawet pól niestandardowych, w jednym, zorganizowanym miejscu. Koniec z marnowaniem czasu na przeszukiwanie rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych w poszukiwaniu kluczowych szczegółów Wizualne zarządzanie lejkiem sprzedaży: Uzyskaj przejrzysty wgląd w podróż potencjalnego klienta przez lejek sprzedaży dzięki ClickUp Views z konfigurowalnymi etapami. Bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj potencjalnych klientów między etapami takimi jak "Poszukiwanie", "Kwalifikacja" i "Zamknięcie", utrzymując cały zespół na tej samej stronie

Uzyskaj przejrzysty wgląd w podróż potencjalnego klienta przez lejek sprzedaży dzięki ClickUp Views z konfigurowalnymi etapami. Bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj potencjalnych klientów między etapami takimi jak "Poszukiwanie", "Kwalifikacja" i "Zamknięcie", utrzymując cały zespół na tej samej stronie Automatyzacja powtarzalnych zadań: Usprawnij swoje przepływy pracy zAutomatyzacja ClickUpfunkcje. Ustaw automatyczne zadania, aby uruchamiały się na podstawie określonych działań, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail, gdy potencjalny klient osiągnie określony etap, oszczędzając cenny czas zespołu i minimalizując wysiłek ręczny

Usprawnij swoje przepływy pracy zAutomatyzacja ClickUpfunkcje. Ustaw automatyczne zadania, aby uruchamiały się na podstawie określonych działań, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail, gdy potencjalny klient osiągnie określony etap, oszczędzając cenny czas zespołu i minimalizując wysiłek ręczny Płynna współpraca z klientami: Promuj lepszą komunikację i relacje z klientami dzięki wbudowanym funkcjom czatu i poczty e-mail. Omawiaj propozycje, odpowiadaj na pytania i utrzymuj całą komunikację scentralizowaną w CRM za pomocąWidok czatu i komentarzy w wątkach, eliminując potrzebę rozproszonych wątków e-mailowych

Promuj lepszą komunikację i relacje z klientami dzięki wbudowanym funkcjom czatu i poczty e-mail. Omawiaj propozycje, odpowiadaj na pytania i utrzymuj całą komunikację scentralizowaną w CRM za pomocąWidok czatu i komentarzy w wątkach, eliminując potrzebę rozproszonych wątków e-mailowych Przestrzeganie zasad ochrony danych: ClickUp osiągnął zgodność z SOC 2 i posiada certyfikaty ISO 27001, ISO 27017 i ISO 27018, zapewniając zgodność z wysokimi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, niezawodności i jakości

Ograniczenia ClickUp

Rozbudowane funkcje mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ograniczone funkcje raportowania dla złożonych potrzeb

Ceny ClickUp

ClickUp oferuje cztery plany cenowe dopasowane do każdego zespołu:

Darmowy: Forever

Forever Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

"ClickUp pomaga mi i mojemu zespołowi zarządzać każdym pojedynczym zamówieniem, od klienta po duże transakcje ze wszystkimi stałymi i nowymi klientami. Możemy dostosować dowolne pole odpowiednie dla dowolnego modelu biznesowego, a także możemy zintegrować się z zewnętrznymi aplikacjami w oprogramowaniu internetowym innych firm za pomocą webhooków. Naprawdę lubię z tego korzystać."

Zaim A, właściciel małej firmy, Malezja

2. Salesforce

via Salesforce Salesforce to gigant CRM znany z solidnych funkcji i skalowalności. Szczególnie dobrze sprawdza się w dużych firmach ze złożonymi procesami sprzedaży oraz dużą ilością informacji i interakcji z klientami.

Jedną z najlepszych funkcji jest zaawansowane raportowanie i narzędzia analityczne, które zapewniają dogłębny wgląd w wyniki sprzedaży, stan pipeline'u i wkład poszczególnych członków zespołu.

Podobają mi się również możliwości automatyzacji, które usprawniają powtarzalne zadania, takie jak wiadomości e-mail i aktualizacje, uwalniając więcej czasu na budowanie relacji.

Najlepsze funkcje Salesforce

Korzystanie z wysoce konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych do konfigurowania interaktywnych raportów i wizualizacji kluczowych wskaźników sprzedaży

Wykorzystaj Einstein Analytics, aby uzyskać prognozy sprzedaży, zidentyfikować czynniki ryzyka transakcji i zdecydować o kolejnych krokach, aby pracować mądrzej i szybciej zamykać transakcje

Automatyzacja żmudnych zadań sprzedażowych dzięki potężnym przepływom pracy i silnikowi automatyzacji Salesforce

Korzystaj ze środowisk "piaskownicy" do testowania dostosowań i integracji bez wpływu na rzeczywiste dane

Ograniczenia Salesforce

Rozbudowany zestaw funkcji Salesforce może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Możliwości dostosowywania Salesforce mogą wymagać wewnętrznej wiedzy technicznej lub zaangażowania konsultantów Salesforce

Salesforce może być droższy niż niektórzy konkurenci, szczególnie dla mniejszych firm

Cennik Salesforce

Salesforce oferuje ceny w różnych kategoriach, takich jak małe firmy, sprzedaż, marketing i usługi w chmurze sprzedaży itp. Cennik Salesforce jest następujący:

Starter Suite: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Professional : $80/miesiąc za użytkownika

: $80/miesiąc za użytkownika Enterprise : $165/miesiąc za użytkownika

: $165/miesiąc za użytkownika Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

$330/miesiąc na użytkownika Einstein 1 Sales: $500/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,3/5 (ponad 15 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 15 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Kiedy cztery lata temu rozpoczęliśmy tę podróż, mieliśmy znaczną liczbę procesów manualnych, a wykonywanie zadań zajmowało nam więcej czasu. Brakowało nam również zrozumienia i widoczności wyzwań i priorytetów klientów. Znacząco ewoluowaliśmy, a Salesforce stał się najważniejszy dla zwiększenia bliskości z klientami i poprawy doświadczeń, jakie klienci otrzymują od nas jako dostawcy rozwiązań. Dzięki Salesforce używanemu do automatyzacji procesów, które wcześniej były wykonywane ręcznie, jesteśmy w stanie skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na naszych cenionych klientach" - powiedział Wan.

Wan Ahmad Kamal, EVP, Customer Advocacy & Strategic Engagements, TM ONE Malaysia

3.HubSpot

via HubSpot HubSpot wyrobił sobie niszę jako przyjazna dla użytkownika platforma CRM, która płynnie integruje się z narzędziami do automatyzacji marketingu. Jest to świetna opcja dla firm, które chcą pielęgnować potencjalnych klientów, automatyzować działania marketingowe i zarządzać relacjami z klientami z poziomu jednej platformy.

To, co naprawdę stawia HubSpot przed konkurencją, to zarządzanie pipeline'ami. Dzięki niemu mogę łatwo wizualizować postępy każdej transakcji za pomocą konfigurowalnych etapów, a dane w czasie rzeczywistym dają mi jasny obraz sytuacji. Pozwala mi to dokładnie prognozować możliwości i skuteczniej ustalać priorytety potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje HubSpot

Przechowywanie kontaktów, śledzenie transakcji i zarządzanie zadaniami - wszystko to przy zerowych kosztach początkowych. To sprawia, że jest to atrakcyjna opcja dla startupów i małych firm

Tworzenie zautomatyzowanych sekwencji wiadomości e-mail, pielęgnowanie potencjalnych klientów za pomocą ukierunkowanych treści i ocenianie potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania w celu zakwalifikowania ich do sprzedaży

Projektowanie stron docelowych o wysokiej konwersji i tworzenie skutecznych formularzy pozyskiwania potencjalnych klientów bezpośrednio w HubSpot

Planowanie i publikowanie postów w mediach społecznościowych bezpośrednio z HubSpot oraz śledzenie ich wydajności w celu uzyskania cennych informacji na temat zaangażowania w mediach społecznościowych

Ograniczenia HubSpot

Bezpłatna warstwa CRM oferuje podstawowe raportowanie, ale dogłębna analiza sprzedaży i niestandardowe raportowanie wymagają uaktualnienia do płatnego planu

Pełne możliwości automatyzacji marketingu i sprzedaży HubSpot wymagają subskrypcji wyższego poziomu, które mogą stać się kosztowne dla firm o złożonych potrzebach

Cennik HubSpot

Sales Hub Professional: $90/miesiąc za użytkownika

$90/miesiąc za użytkownika Sales Hub Enterprise: $150/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 000 recenzji)

"Musieliśmy wdrożyć system CRM i zarządzać marketingiem, sprzedażą i usługami w bardziej systematyczny sposób. HubSpot umożliwia naszym zespołom wykonywanie pracy z większą produktywnością. Zadania administracyjne są szybsze i mogą samodzielnie obsługiwać znacznie więcej, przy mniejszej zależności od IT"

Jancis Yap, Marketing Lead, CardUp Malaysia

4. Sage

via Sage Sage CRM oferuje potencjalnym klientom solidne rozwiązanie CRM, które bezproblemowo integruje się z oprogramowaniem księgowym Sage. To sprawia, że jest to atrakcyjny wybór dla malezyjskich firm, które już zainwestowały w ekosystem Sage.

Dla mnie Sage wyróżnia się jako narzędzie z dostosowywanymi, interaktywnymi pulpitami nawigacyjnymi. Mogę dostosować je tak, aby wyświetlały wskaźniki, które są dla mnie najważniejsze, takie jak postęp transakcji lub nadchodzące zadania. Ponadto Sage płynnie integruje się z moim kalendarzem, umożliwiając mi planowanie spotkań i wysyłanie zaproszeń bezpośrednio z platformy.

Najlepsze funkcje Sage

Sage jest znany ze swojej łatwości użytkowania, dzięki czemu jest dobrą opcją dla zespołów z ograniczonym doświadczeniem CRM

Planuj, śledź i analizuj kampanie marketingowe bezpośrednio w Sage CRM. Pomiarwydajność kampaniizarządzać budżetami marketingowymi i identyfikować obszary wymagające poprawy w celu optymalizacji działań marketingowych

Dostęp do kluczowych danych CRM i zarządzanie interakcjami z klientami za pomocą aplikacji mobilnej Sage CRM.

Sage oferuje branżowe wersje CRM dostosowane do potrzeb konkretnych sektorów, takich jak budownictwo, produkcja i dystrybucja

Wielojęzyczne wsparcie dla lepszej obsługi operacji w Malezji

Ograniczenia Sage

Skalowalność dla bardzo dużych organizacji o złożonych potrzebach może budzić obawy

Sage CRM działa tylko z oprogramowaniem księgowym Sage

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do bardziej otwartych platform CRM

Ceny Sage

Sage On Cloud: $45/miesiąc za użytkownika

$45/miesiąc za użytkownika Sage On-Premise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sage

G2: 3.7/5 (ponad 100 recenzji)

3.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 3.5/5 (ponad 50 recenzji)

Pro tip: Dla firm działających w branży detalicznej, Phygital to koncepcja, o której należy pamiętać w przypadku malezyjskich konsumentów. Podczas gdy 43% badanej populacji wskazuje na trend w kierunku zakupów online, wielu z nich nadal chciałoby połączyć to, co najlepsze w zakupach fizycznych i internetowych, jeśli to możliwe, korzystając na przykład z usług "kliknij i odbierz".

5. Drugi CRM

via drugi CRM_ Second CRM, opracowana w Malezji platforma do zarządzania relacjami z klientami, zaspokaja potrzeby średnich i dużych firm. Koncentruje się na automatyzacji przepływów pracy i centralizacji operacji biznesowych w celu zwiększenia wydajności.

Narzędzie wyróżnia się rozbudowanymi funkcjami marketingu e-mail i SMS, w tym konfigurowalnymi szablonami i opcjami marketingu masowego. Funkcje te pomagają mi kontaktować się i śledzić moich potencjalnych klientów w bardziej angażujący sposób i prowadzić skuteczne konwersje.

Najlepsze cechy Second CRM

Pozwala na przyrostową automatyzację, stopniowo automatyzując zadania, aby zminimalizować zakłócenia i zmaksymalizować przyjęcie przez użytkowników

Konfigurowanie automatycznych wyzwalaczy, powiadomień i działań w celu zaoszczędzenia czasu i zapewnienia spójnego wykonywania kluczowych procesów

Zarządzanie interakcjami z klientami i dostęp do kluczowych danych CRM nawet w trybie offline dzięki aplikacji mobilnej Second CRM

Rozciąga się na automatyzację zadań w różnych działach, w tym marketingu, finansów i zasobów ludzkich, wspierając bardziej holistyczne podejście do automatyzacji biznesu

Ograniczenia Second CRM

Ograniczona świadomość marki poza Malezją

Mniejsza liczba integracji w porównaniu do większych graczy

Stroma krzywa uczenia się dla złożonych automatyzacji

Ceny Second CRM

Second CRM Foundation: $4.25/miesiąc za użytkownika

Opcjonalne dodatki Second CRM

Sprzedaż (dla zespołu sprzedaży) : $25.50/miesiąc za użytkownika

: $25.50/miesiąc za użytkownika Service (dla zespołu serwisowego): 25,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Second CRM

G2: 3.5/5 (ograniczona liczba recenzji ze względu na bycie graczem regionalnym)

3.5/5 (ograniczona liczba recenzji ze względu na bycie graczem regionalnym) Capterra: Brak recenzji

"Nasze operacje są dość złożone, a Second CRM był w stanie zapewnić holistyczne rozwiązanie, które zostało dostosowane do wszystkich naszych potrzeb. Szybkie wsparcie i niezawodny partner technologiczny."

Hudhaifa Ahmad, Fullrich Malaysia

6. Monday CRM

via poniedziałek CRM_ Monday CRM jest znany z unikalnego interfejsu wizualnego i koncentracji na współpracy zespołowej. Jest to świetna opcja dla firm poszukujących przyjaznego dla użytkownika oprogramowania CRM, które umożliwia przejrzystą komunikację i upraszcza złożone potoki sprzedaży.

Wizualne podejście Monday sprawia, że postęp jest krystalicznie czysty, pozwalając mi zobaczyć wąskie gardła na pierwszy rzut oka i skutecznie ustalać priorytety zadań. Monday nie poprzestaje jednak na porządkowaniu informacji. Dzięki unikalnym funkcjom, takim jak "karta pozycji", można uzyskać dostęp do kompleksowego przeglądu każdej transakcji, w tym historii komunikacji, notatek, a nawet załączonych plików w widoku karty. Eliminuje to niepotrzebne przełączanie kontekstu i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich kluczowych informacji.

Najlepsze cechy Monday CRM

Wykorzystuje układ tablicy Kanban, pomagając zarządzać transakcjami w procesie sprzedaży z łatwością przeciągania i upuszczania

Dostosowywanie tablic, dodawanie niestandardowych pól i automatyzacja przepływów pracy w celu dostosowania CRM do procesu sprzedaży

Połączenie Monday CRM z popularnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak platformy e-mail marketingu, oprogramowanie księgowe i aplikacje do zarządzania projektami

Współpracuj bezpośrednio nad transakcjami, załączając dokumenty i udostępniając notatki. Wspieraj lepszą komunikację w zespole, eliminując rozproszone wątki e-mail

Ograniczenia Monday CRM

Większa krzywa uczenia się dla złożonych automatyzacji

Ograniczone funkcje raportowania w porównaniu z innym oprogramowaniem CRM

Doskonała organizacja wizualna, ale niektórzy użytkownicy mogą potrzebować bardziej szczegółowych widoków informacji

Monday CRM ceny

Podstawowy: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Standard : $14/miesiąc za użytkownika

: $14/miesiąc za użytkownika Pro : $28/miesiąc na użytkownika

: $28/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Monday CRM oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 10000 recenzji)

4.7/5 (ponad 10000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 opinii)

Możliwość integracji z wieloma innymi aplikacjami, pobierania z nich danych, a następnie tworzenia logiki automatyzacji do przetwarzania tych danych. Na przykład, mógłbym pobierać zgłoszenia klientów z Zendesk w miarę ich napływania, uruchamiać licznik czasu, wysyłać wstępnie ustawione zadania i terminy do odpowiednich działów w zależności od typu zgłoszenia i zamykać zgłoszenie po jego zakończeniu.

Daniel C, właściciel małej firmy, Malezja

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive to CRM skoncentrowany na sprzedaży, znany z intuicyjnego wizualnego pipeline i opartego na działaniach podejścia do zarządzania leadami. Jest przeznaczony dla firm, dla których priorytetem jest jasny obraz procesów sprzedaży i skupienie się na realizacji transakcji.

Kompleksowy zestaw funkcji zarządzania aktywnościami pomaga mi być na bieżąco z przepływem pracy, dodając niestandardowe działania, takie jak połączenia, e-maile lub spotkania do konkretnego potencjalnego klienta, sugerując zadania uzupełniające na podstawie historii i nie tylko.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Przeciągaj i upuszczaj transakcje między etapami, sprawdzaj ich postępy na pierwszy rzut oka i identyfikuj wąskie gardła, aby zoptymalizować proces sprzedaży

Śledzenie wszystkich działań sprzedażowych, ustalanie dziennych celów aktywności i uzyskiwanie wglądu w to, które działania korelują z zamykaniem transakcji

Automatycznie loguj wiadomości e-mail do odpowiednich transakcji, planuj wiadomości e-mail bezpośrednio z CRM i utrzymuj scentralizowane centrum komunikacji dla wszystkich interakcji z klientami.

Twórz i udostępniaj najlepsze praktyki w swoim zespole, tworząc konfigurowalne podręczniki sprzedaży

Generowanie prognoz w oparciu o pipeline, dane dotyczące aktywności i trendy historyczne w celu uzyskania cennych informacji, które pomogą przewidzieć wyniki sprzedaży

Ograniczenia Pipedrive

Możliwości automatyzacji marketingu są podstawowe w porównaniu do bardziej wszechstronnych platform CRM

Szczegółowe widoki danych lub zaawansowane funkcje raportowania nie są dostępne.

Ograniczone opcje dostosowywania

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Professional : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Power: $69/miesiąc na użytkownika

$69/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.3/5 (ponad 1500 recenzji)

4.3/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2500 recenzji)

"Solidny CRM dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo łatwy w użyciu i śledzeniu. Łatwy do zarządzania i strukturyzowania jako menedżer, a także łatwy dostęp i wykorzystanie jako przedstawiciel handlowy."

Paul V., Head of Growth and Business Intelligence, Malezja

8. Freshsales

przez Freshsales Freshsales to CRM, który wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) w celu zwiększenia wydajności sprzedaży, personalizacji interakcji z klientami i automatyzacji powtarzalnych zadań. Jest to świetna opcja dla firm poszukujących CRM, który promuje konwersacyjne podejście do sprzedaży i zaangażowania klientów.

Jedną z rzeczy, z którymi najbardziej się zmagam, jest tworzenie chwytliwych wiadomości e-mail. Dzięki Freddy'emu, asystentowi AI Freshsales, proces ten jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Może on pomóc w szybkim tworzeniu spersonalizowanych i przyciągających uwagę wiadomości e-mail. Wystarczy podać kluczowy temat lub pożądany ton, a Freddy wygeneruje temat wiadomości e-mail i treść na podstawie twoich preferencji.

Najlepsze funkcje Freshsales

Wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego oceniania potencjalnych klientów na podstawie ich zaangażowania i zachowania online

Konsolidacja wszystkich kanałów komunikacji z klientami, w tym wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i wiadomości w mediach społecznościowych, w jednej skrzynce odbiorczej

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i uzyskaj wgląd w sprzedaż w czasie rzeczywistym dzięki Freddy'emu, asystentowi AI Freshsales. Freddy może sugerować kolejne kroki dla transakcji, identyfikować potencjalne przeszkody, a nawet przewidywać wyniki sprzedaży

Freshsales oferuje wbudowany system telefoniczny, eliminując potrzebę oddzielnej integracji VoIP

Osadzenie widżetu tłumaczeń w ramach Freshsales za pomocą integracji Freshworks Localize dla lepszej obsługi językowej

Ograniczenia Freshsales

Ograniczona skalowalność dla bardzo dużych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach

Siła Freshsales leży w jego funkcjach opartych na sztucznej inteligencji i możliwościach automatyzacji. Firmy poszukujące bardziej tradycyjnego CRM z rozbudowanym raportowaniem lub głębokimi integracjami mogą preferować alternatywne rozwiązanie

Ceny Freshsales

Wersja darmowa (do 3 użytkowników)

(do 3 użytkowników) Growth: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Pro: $47/miesiąc za użytkownika

$47/miesiąc za użytkownika Enterprise: $71/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Freshsales

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

9. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 pozycjonuje się jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym", oferując kompleksowy zestaw narzędzi do komunikacji, różne systemy CRM, zarządzanie projektami, a nawet funkcje HR. Jest przeznaczona dla firm poszukujących jednej platformy do zarządzania wieloma aspektami ich działalności. Platforma jest również skonfigurowana tak, aby pomóc w skalowaniu procesu generowania leadów.

Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć generowanie leadów na arenie międzynarodowej, Bitrix24 może pomóc Ci wynająć bezpłatne, lokalne i międzynarodowe numery telefonów w 43 krajach na Twoim koncie Bitrix24. Jest to szczególnie pomocne dla malezyjskich podmiotów, które próbują rozpocząć działalność w USA lub na innych rynkach globalnych.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Bitrix24 oferuje darmowy plan z zaskakująco solidnymi funkcjami. Obejmuje to funkcje CRM, narzędzia do zarządzania zadaniami, wewnętrzne kanały komunikacji, a nawet ograniczoną przestrzeń dyskową online

Wykracza poza tradycyjny CRM, włączając funkcje społecznościowego intranetu. Umożliwia zaangażowanie pracowników za pomocą ogólnofirmowego kanału społecznościowego, tworzenie grup dyskusyjnych i promowanie bardziej opartego na współpracy środowiska pracy

Wbudowane funkcje telefonii i wideokonferencji

Zarządzanie interakcjami z klientami i dostęp do kluczowych danych CRM za pomocą aplikacji mobilnej Bitrix24

Ograniczenia Bitrix24

Szeroki wachlarz funkcji w Bitrix24 może oznaczać bardziej stromą krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników biznesowych

Dla mniejszych zespołów lub firm o prostszych potrzebach, sama liczba funkcji oferowanych przez Bitrix24 może być przytłaczająca i pozostać niewykorzystana

Ceny Bitrix24

Plan darmowy

Podstawowy : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Standard : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Profesjonalny: $199/miesiąc

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

4.1/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

10. Oracle NetSuite CRM

via Oracle NetSuite CRM Oracle NetSuite CRM jest przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw, które korzystają z szerszego pakietu aplikacji biznesowych NetSuite w chmurze (ERP, księgowość, zarządzanie zapasami). Wyróżnia się oferowaniem zintegrowanego oprogramowania CRM dla przedsiębiorstw, zaprojektowanego specjalnie do płynnej pracy w ekosystemie NetSuite.

To, co najbardziej podoba mi się w tym narzędziu, to funkcja rozpoznawania przychodów. NetSuite może pomóc zautomatyzować cały proces rozpoznawania przychodów. Podając warunki umowy, w tym kamienie milowe i harmonogramy dostaw jako dane wejściowe, mogę poprosić silnik o obliczenie odpowiedniej kwoty przychodu do rozpoznania dla każdego okresu rozliczeniowego.

Eliminuje to ręczne obliczenia i zapewnia zgodność ze standardami rozpoznawania przychodów, takimi jak Malezyjski Standard Sprawozdawczości Finansowej (MFRS) 15.

Najlepsze cechy Oracle NetSuite CRM

Płynna integracja z ekosystemem NetSuite

Oferuje zaawansowane funkcje zarządzania rozpoznawaniem przychodów. Pozwala firmom zautomatyzować i usprawnić złożony proces rozpoznawania przychodów zgodnie ze standardami rachunkowości

Zarządzanie zamówieniami sprzedaży bezpośrednio w NetSuite CRM. Płynnie wyceniaj produkty, generuj zamówienia i śledź procesy realizacji, eliminując potrzebę przełączania się między oddzielnymi systemami

Obsługa wymagań dużych firm o wysokim wolumenie sprzedaży i złożonych procesach sprzedaży

Ograniczenia Oracle NetSuite CRM

NetSuite CRM jest znany ze swojej wysokiej ceny, co czyni go mniej odpowiednią opcją dla mniejszych firm lub tych z ograniczonym budżetem

Rozbudowane funkcje i opcje dostosowywania mogą być przytłaczające dla użytkowników z ograniczoną wiedzą techniczną

Prawdziwa wartość NetSuite CRM leży w jego integracji z innymi aplikacjami NetSuite. Jeśli nie korzystasz z szerszego pakietu aplikacji NetSuite, ta zaleta integracji staje się nieistotna

Ceny Oracle NetSuite CRM

Skontaktuj się z Oracle, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach

Oceny i recenzje Oracle NetSuite CRM

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 4.1/5(1500+ recenzji)

CRM jak profesjonalista dzięki ClickUp

Najlepszy CRM to taki, który łączy się z Twoim zespołem i pomaga zamykać więcej transakcji.

ClickUp wyłania się jako silny konkurent dla firm poszukujących przyjaznego dla użytkownika i elastycznego rozwiązania CRM. Wykracza poza tradycyjne funkcje CRM, umożliwiając zarządzanie zadaniami, projektami, komunikacją i oczywiście relacjami z klientami - wszystko w ramach jednej platformy.

Ponadto intuicyjny interfejs ClickUp i rozsądne ceny sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla firm każdej wielkości w Malezji. Zarejestruj się na ClickUp za darmo aby doświadczyć najlepszego oprogramowania CRM w Malezji i zamykać więcej transakcji!