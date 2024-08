Zapier vs. IFTTT: co będzie najlepsze w 2024 roku?

Pomyśl o tych wszystkich codziennych rutynowych zadaniach - wysyłaniu e-maili, aktualizowaniu arkuszy kalkulacyjnych, publikowaniu aktualizacji statusu, a nawet przenoszeniu danych z jednego narzędzia do drugiego.

Tutaj z pomocą przychodzi automatyzacja, taka jak niestandardowe przepływy pracy i integracje w czasie rzeczywistym. Gdy już je ustanowisz, pozwól im pracować niestrudzenie w tle, uwalniając cię od monotonii zadań, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail, aktualizowanie arkuszy kalkulacyjnych lub przenoszenie danych z jednego narzędzia do drugiego. Dzięki temu możesz skupić się na ważniejszych rzeczach, czując się uwolnionym od przyziemnych spraw.

Dzięki tak wielu narzędziom do automatyzacji bez użycia kodu, nawet osoby nietechniczne, takie jak marketerzy i zespoły HR, mogą teraz przejąć kontrolę i tworzyć zautomatyzowane przepływy pracy. To uprawnienie pozwala im efektywnie zarządzać przyziemnymi zadaniami, czując większą kontrolę nad swoją pracą.

Wypróbowałem dwa z najpopularniejszych oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy -Zapier i IFTTT - aby dowiedzieć się, który z nich jest lepszy do automatyzacji aplikacji biznesowych i urządzeń osobistych.

Czym jest Zapier?

Zapier, założony w 2011 roku, to platforma internetowa, która umożliwia użytkownikom automatyzację przepływów pracy i

integrację z ponad 6000 aplikacji

w tym gadżetami. To, co uwielbiam w Zapier, to jego niekodowe podejście do automatyzacji, które nawet nietechniczny użytkownik, taki jak ja, może wykorzystać do tworzenia wieloetapowych automatyzacji i łączenia wielu aplikacji.

Kolejną świetną funkcją automatyzacji bez użycia kodu w Zapier są wstępnie zbudowane zapy - gotowe do użycia przepływy pracy, które mogą automatyzować zadania w różnych aplikacjach.

Hubspot

Hubspot

Funkcje Zapier

Przyjrzyjmy się podstawowym funkcjom Zapiera.

1. Automatyzacje

Zapier

Zapier

Przepływy pracy automatyzacji Zapier są zwykle używane do automatyzacji powtarzalnych i specyficznych dla roli zadań, takich jak automatyzacja marketingu lub sprzedaży

Automatyzacji Zapier można również używać do tworzenia i aktualizowania baz danych, zatwierdzania procesów i nie tylko

Zapier działa w oparciu o model trigger-action. Wszystko, co musiałem zrobić, to ustawić wyzwalacz (a wszystkie są wstępnie zbudowane) w jednej aplikacji i skonfigurować akcję lub konsekwencję w innej aplikacji. W moim przypadku było to wysłanie formularza z Webflow do Mailchimp.

2. Elastyczność i dostosowywanie

Zapier oferuje różne integracje aplikacji. Ułatwia to łączenie różnych aplikacji i automatyzację różnych procesów.

Stworzyłem wieloetapową automatyzację, w której pojedynczy wyzwalacz może uruchamiać sekwencję działań w różnych aplikacjach. Umożliwia to tworzenie złożonych przepływów pracy i automatyzację całych procesów za pomocą tylko jednego zdarzenia wyzwalającego, takiego jak wysłanie formularza Webflow zarówno do mojego narzędzia do kampanii e-mail (Mailchimp), jak i CRM (Hubspot)

Istnieją również inne opcje dodawania filtrów, których mogę użyć do określenia kryteriów, kiedy zap (automatyzacja) powinien zostać uruchomiony lub ustawienia harmonogramów do uruchamiania zapów o określonych porach.

3. Sztuczna inteligencja

Zapier ma również solidne możliwości genAI, które pomagają budować złożone przepływy pracy za pomocą samych monitów.

Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać żądaną automatyzację w prostym języku angielskim, a Zapier zbuduje ją za Ciebie. Co więcej, możesz skorzystać z szablonów podpowiedzi AI stworzonych przez innych użytkowników Zapier w celu uzyskania inspiracji.

Zapier

Zapier

Inne rzeczy, które można zrobić za pomocą Zapier AI, to budowanie chatbotów, tworzenie pól AI dla tabel, a nawet proszenie AI o ulepszenie bieżących zapów i procesów organizacyjnych.

Cennik Zapier

Darmowy

Professional: Zaczyna się od 750 zadań za 19,90 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Zaczyna się od 750 zadań za 19,90 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Team: Od 2000 zadań za 69 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Od 2000 zadań za 69 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Co to jest IFTTT?

IFTTT, skrót od "If This, Then That", pozwala zautomatyzować zadania między różnymi usługami za pomocą appletów - kombinacji wyzwalaczy i akcji. IFTTT obsługuje rozległy ekosystem, w tym platformy mediów społecznościowych,

narzędzia zwiększające produktywność

inteligentne urządzenia domowe i urządzenia do noszenia. Dzięki temu jest to doskonałe narzędzie do automatyzacji procesów cyfrowych zarówno w pracy, jak i w domu.

Chociaż podłączenie świateł Philips Hue do mojego telefonu było nieco bardziej skomplikowane niż podłączenie aplikacji biznesowych, było to znacznie łatwiejsze niż oczekiwano.

Kolejnym kluczowym elementem IFTTT są kanały, czyli poszczególne usługi dostępne w IFTTT. Obecnie obsługiwanych jest ponad 800 kanałów.

Funkcje IFTTT

Przyjrzyjmy się, jak działają najważniejsze funkcje IFTTT.

1. Automatyzacja

Jeśli chodzi o automatyzacje, IFTTT również wykorzystuje model wyzwalania/działania. Ale w tym przypadku utworzone przepływy pracy nazywane są apletami. Na przykład, jeśli masz w pełni inteligentny dom, możesz zrobić wszystko.

IFTTT

IFTTT

Każdy z ponad 800 kanałów IFTTT ma własny zestaw wyzwalaczy i akcji, których można używać do tworzenia niestandardowych apletów i uruchamiania zautomatyzowanych przepływów pracy. Na przykład, oto ja łączący mój zegarek Fitbit z Arkuszami Google.

IFTTT

IFTTT

Możesz także klonować i dostosowywać aplety utworzone przez innych użytkowników IFTTT, oszczędzając czas. Kolejną świetną funkcją jest aplet wielu akcji, w którym można użyć "wyzwalacza" w jednej aplikacji, aby uruchomić "akcje" w różnych aplikacjach.

2. Elastyczność i personalizacja

IFTTT oferuje pewne ograniczone opcje filtrowania w celu dostosowania apletów. Ale jego prawdziwą supermocą jest platforma deweloperska. Dzięki ponad 900 interfejsom API ułatwia ona programistom tworzenie niestandardowych filtrów i aplikacji

niestandardowe integracje z innymi aplikacjami

.

Masz również możliwość publicznego udostępniania swoich apletów, aby inni mogli je importować i używać.

3. Sztuczna inteligencja

Wypróbowałem również kreator podpowiedzi IFTTT AI. Oto podpowiedź, którą podałem i wynik:

IFTTT

IFTTT

IFTTT

IFTTT

Fajnie, prawda?

IFTTT ma również kilka apletów opartych na sztucznej inteligencji do regularnych zadań, które mogą być świetne dla marketerów i pisarzy.

Obecnie dostępne są cztery narzędzia oparte na sztucznej inteligencji:

AI content creator do szybszego pisania poprzez generowanie pomysłów i nakreślanie treści

do szybszego pisania poprzez generowanie pomysłów i nakreślanie treści AI prompt do przygotowywania odpowiedzi na pytania lub podpowiedzi, o które prosisz

do przygotowywania odpowiedzi na pytania lub podpowiedzi, o które prosisz AI social creator do automatycznego tworzenia tweetów dla postów na blogu po ich opublikowaniu

do automatycznego tworzenia tweetów dla postów na blogu po ich opublikowaniu AI summarizer do generowania podsumowań blogów, kanałów RSS i innych

Możesz także użyć wtyczki ChatGPT IFTTT, aby znaleźć informacje na swoim koncie lub uruchomić akcje, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail. Dostęp do tej wtyczki wymaga jednak subskrypcji ChatGPT Plus.

Cennik IFTTT

Darmowy: Darmowy na zawsze (2 aplety)

Darmowy na zawsze (2 aplety) Pro: $3.49 miesięcznie (20 apletów)

$3.49 miesięcznie (20 apletów) Pro+: 14,99 USD miesięcznie (nieograniczona liczba apletów)

Zapier vs IFTTT: Porównanie funkcji

Teraz dokonajmy dogłębnego porównania różnych możliwości automatyzacji IFTTT vs. Zapier.

1. Automatyzacje

Pierwszym kryterium są bez wątpienia możliwości obu narzędzi w zakresie automatyzacji przepływu pracy.

Zapier

Zapier jest znany ze swojego kreatora automatyzacji przepływu pracy typu "przeciągnij i upuść". Jest łatwy w użyciu i pozwala nietechnicznym użytkownikom łączyć wiele aplikacji bez pisania kodu.

Jednak niektóre skomplikowane automatyzacje w Zapier okazały się nieco trudne i lepiej sprawdzały się przy łączeniu aplikacji biznesowych niż urządzeń inteligentnego domu.

IFTTT

Z drugiej strony, IFTTT słynie z prostych, warunkowych automatyzacji. Jest niezwykle łatwy w użyciu, a jego aplikacja mobilna sprawia, że użytkownicy mogą tworzyć i uruchamiać aplety bezpośrednio ze swoich telefonów. Byłem w stanie tworzyć automatyzacje zarówno dla aplikacji, jak i urządzeń znacznie szybciej.

To sprawia, że jest to świetny wybór dla użytkowników szukających jednego narzędzia, które działa zarówno z ich aplikacjami biznesowymi, jak i inteligentnymi urządzeniami domowymi.

Zapier vs. IFTTT: lepsze narzędzie do automatyzacji bez użycia kodu

To była wyrównana runda, ale mamy zwycięzcę. Jest nim IFTTT!

IFTTT obejmuje prowadzenie na dwóch frontach: jest to super wygodna aplikacja mobilna i równie dobre przepływy pracy automatyzacji dla aplikacji i urządzeń.

2. Dostosowania

Kolejnym kryterium jest to, jak elastyczne są Zapier i IFTTT i jak pomagają w niestandardowych przepływach pracy.

Zapier

Zapier domyślnie oferuje wiele opcji dostosowywania. Po pierwsze, można tworzyć skomplikowane, wieloetapowe zapy do łączenia różnych aplikacji. Następnie dostępne są reguły warunkowe, które umożliwiają dalsze dostosowanie, kiedy aplikacja powinna zostać uruchomiona.

Inne świetne funkcje dostosowywania obejmują zaawansowane opcje filtrowania i planowania. Ponadto istnieje platforma deweloperska, która zapewnia dostęp do interfejsów API Zapier, aby pomóc firmom łączyć wewnętrzne narzędzia z niestandardowym kodem.

IFTTT

W przeciwieństwie do Zapier, IFTTT oferuje ograniczone opcje dostosowywania. Najważniejszą z nich są aplety wielozadaniowe, które wykorzystują pojedynczy wyzwalacz do uruchamiania wielu działań w różnych aplikacjach. Aby uzyskać bardziej złożone przepływy pracy lub filtrowanie, będziesz musiał użyć kodu i zbudować przepływy pracy na platformie deweloperskiej IFTTT, co czyni ją niedostępną dla osób nietechnicznych, takich jak ja.

Zapier vs. IFTTT: Narzędzia z większą liczbą opcji personalizacji

Jest to oczywista wygrana dla Zapier. Oferuje nie tylko więcej opcji dostosowywania, ale także więcej integracji (ponad 6000), podczas gdy IFTTT oferuje tylko około 800 integracji.

3. Sztuczna inteligencja

Ostatnim kryterium w tej bitwie jest sztuczna inteligencja (AI). Ważne jest, aby przeanalizować, jak oba narzędzia radzą sobie z przyspieszeniem pracy z AI.

Zapier

Zapier wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć tworzenie przepływów pracy. Obejmuje to tworzenie zapów od podstaw za pomocą podpowiedzi tekstowych oraz wykorzystywanie sztucznej inteligencji do przeglądania i

optymalizacji istniejących procesów

.

Ponadto chatbot oparty na GPT (wciąż w wersji beta) jest świetnym dodatkiem do zestawu narzędzi Zapier AI.

IFTTT

Darmowy plan IFTTT obejmuje kreator podpowiedzi AI i cztery inne narzędzia do dodawania mocy AI do automatyzacji. Narzędzia te pomagają w zadaniach takich jak tworzenie treści, podsumowywanie blogów lub tworzenie podpowiedzi w aplikacjach roboczych.

Ponadto użytkownicy ChatGPT Plus mogą wykorzystać możliwości genAI w IFTTT, aby zoptymalizować proces tworzenia przepływu pracy.

Zapier vs. IFTTT: Który z nich ma głębszą integrację AI?

Ta runda należy do IFTTT. Oferuje on więcej opcji AI, a kreator podpowiedzi AI jest darmowy - co jest niewątpliwą zaletą.

Włączenia do cennika

Zapier vs. IFTTT: Na Reddicie

Moja opinia została przedstawiona tutaj, ale to nie wystarczy.

Przyjrzyjmy się również niektórym bezstronnym opiniom z Internetu - czyli recenzjom na Reddit. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że wielu użytkowników woli IFTTT od Zapier, ponieważ ten drugi staje się kosztowny przy uruchamianiu wielu automatyzacji.

Zgodnie z rudiger_80 ,

Myślę, że jest to dość drogie w porównaniu. Używam obu, a usługi w pewnym stopniu się pokrywają, ale myślę, że mają różne przypadki użycia. Używam Zapier znacznie oszczędniej, ponieważ egzekucje stają się kosztowne, jeśli używasz ich często. Jeśli uruchamiasz tylko niewielką liczbę automatyzacji, może to być w porządku After-Cell mówi ,

Musiałem żyć pod kamieniem, ponieważ dopiero co dowiedziałem się o Zapier za pośrednictwem wtyczki ChatGPT. Przypomina mi to IFTTT Koszt jest jednak szalony dla małej firmy. Jest to uzasadnione, jeśli używasz go do wielu celów. Jestem pewien, że dla ciebie jest już niezbędny, ale nie mogę go wypróbować, aby spróbować znaleźć wszystkie sposoby, w jakie może mi pomóc, aby uzasadnić koszt. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, więc byłbym jedyną osobą, która by z niego korzystała Bradwbowman mówi ,

Kochamy Zapier, ale oni już nie kochają swoich klientów. Podnieśli naszą miesięczną cenę o 400% do 600 USD i zmniejszyli liczbę naszych zadań z 75 tys. do 50 tys. miesięcznie... nasza firma dosłownie działa dzięki nim, ale powoli przenosimy z nich zadania

Użytkownicy wydają się uwielbiać ceny IFTTT, zwłaszcza w przypadku automatyzacji domu. A użytkownik rmzy pisze,

"Kupuję to odkąd zaczęli. Dostałem dobrą ofertę, więc prawdopodobnie nie odpuszczę. Używam apletów na różne sposoby. Mam co najmniej 12 działających stron internetowych i automatyzacji. Jest jakaś alternatywa, ale cena ifttt jest nie do pobicia."

Wygląda też na to, że ludzie wolą używać IFTTT i Zapier do różnych rzeczy:

IFTT do automatyzacji domu Yoshers16 jest zdania :

Chroni wkłady atramentowe mojej drukarki przed wyschnięciem. Co kilka tygodni wysyła wiadomość e-mail do mojej drukarki podłączonej do Internetu. Wiadomość e-mail jest drukowana Gdy przekroczę pewną granicę geograficzną, wysyła do mojego współmałżonka wiadomość, że jestem X minut od domu. Ułatwia planowanie kolacji Rejestrowanie, kiedy przychodzę / wychodzę z pracy

Zapier do integracji oprogramowania

Użytkownik stany pulpitu śledzenia ,

_Zapier ma ponad 1000 zintegrowanych aplikacji, czyli znacznie więcej niż jakikolwiek inny "konektor", w tym automate dot io, który ma może 100 Jak używamy Zapier:_ Aktualizacja/tworzenie danych w naszym interkomie - Kanały RSS do postów na Twitterze/blogu - Śledzenie konwersji/wydarzeń _- Automatyzacje związane z rozliczeniami/przelewami - Powiadomienia o sprzedaży/konwersjach/aktywacjach

Podsumowując, wygląda na to, żeIFTT jest bardziej przystępną cenowo opcją przy skalowaniu i choć podobne, oba mają różne mocne strony. W przypadku Zapier są to integracje, a w przypadku IFTTT automatyzacje.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Zapier vs. IFTTT

Chociaż Zapier i IFTTT mogą być świetnymi zasobami dla firm, które chcą połączyć różne aplikacje robocze i zautomatyzować procesy, istnieje prostszy (i tańszy) sposób, aby to zrobić - wybór kompleksowej platformy do zarządzania przestrzenią roboczą, która jest również wyposażona w natywne integracje z popularnymi aplikacjami roboczymi, może być świetną alternatywą dla IFFTT lub IFTTT

Alternatywa Zapier

.

Tak, mam na myśli ClickUp! Dzięki ClickUp nie potrzebujesz żadnego doświadczenia programistycznego, aby uruchamiać automatyzacje lub łączyć się z ponad 1000 aplikacji biznesowych i osobistych.

Zarządzaj projektami, zadaniami i komunikacją z poziomu jednej platformy dzięki ClickUp

Ponadto, ClickUp to platforma do zarządzania produktywnością i przestrzenią roboczą, która zawiera wbudowane rozwiązania do wszystkiego, od zarządzania projektami i tworzenia dokumentów po komunikację wewnętrzną, a nawet CRM, dzięki czemu nie potrzebujesz wielu innych narzędzi zwiększających produktywność.

Przez ostatnie kilka miesięcy korzystałem z ClickUp Docs jako notatnika, planera budżetu i narzędzia do śledzenia nawyków. W pracy używamy ClickUp do wszystkiego, od monitorowania sprzedaży i kampanii marketingowych po planowanie sprintów.

ClickUp zapewnia również gotową integrację z ponad 1000 narzędzi, dzięki czemu nie musisz łatać swoich narzędzi pracy i wysyłać danych za pomocą skomplikowanych przepływów pracy.

Funkcje ClickUp

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ClickUp może pomóc firmom każdej wielkości zaoszczędzić czas dzięki niestandardowym przepływom pracy, integracjom i nie tylko.

1. Automatyzacja

Automatyzacje ClickUp

może pomóc zautomatyzować przyziemne zadania, takie jak przekazywanie projektów, aktualizacje statusu i wiele innych w ciągu kilku minut. Opierając się na prostej koncepcji when i then, pozwala na uruchamianie prostych przepływów pracy w zależności od różnych warunków.

Zautomatyzuj pracę, tworząc bez kodu za pomocą ClickUp Automations

ClickUp oferuje również ponad 100 gotowych automatyzacji, które można włączyć za pomocą kilku kliknięć. A co najlepsze - ClickUp Automations współpracuje również z zewnętrznymi aplikacjami - dzięki czemu możesz przenieść wszystkie swoje zadania lub dane do współdzielonego przepływu pracy.

2. Integracje

ClickUp ma ponad 1000 integracji

w tym popularne aplikacje do pracy, takie jak GitHub, Slack, Figma i Zendesk. Płynne połączenie ClickUp z innymi narzędziami pracy pozwala scentralizować informacje, efektywniej współpracować i uzyskać lepszy wgląd w postęp projektu.

Śledź i zarządzaj swoją aktywnością w serwisie GitHub z poziomu ClickUp Projects

Na przykład za pomocą aplikacji

Integracja ClickUp i GitHub

programiści mogą automatycznie dołączać aktywność GitHub do zadań ClickUp, wysyłać aktywność GitHub (np. pull requesty) do ClickUp w czasie rzeczywistym, a nawet aktualizować zadania ClickUp z poziomu samego GitHub.

3. Uniwersalne wyszukiwanie

Kolejną przydatną funkcją jest

Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp

możliwości. Istnieją dwie opcje wyszukiwania uniwersalnego - prywatne (gdzie tylko użytkownik widzi wyniki) i Współdzielone (gdzie wyniki są widoczne dla wszystkich członków obszaru roboczego).

Znajdź dowolne dane, obraz lub plik w kilka sekund dzięki ClickUp Universal Search

Obsługiwane przez

ClickUp Brain

dzięki silnikowi genAI, Universal Search może znaleźć dowolny rodzaj informacji, czy to plik, zadanie, czat, czy fragment informacji z dokumentu. Promuje to przejrzystość i

produktywność zespołu

w ramach Workspace, umożliwiając wszystkim członkom dostęp do wszelkich potrzebnych informacji bez pytania innych lub przekopywania się przez stare dokumenty.

4. Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Biznes: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD za członka na Workspace miesięcznie

Unikaj silosów danych i pracuj mądrzej dzięki ClickUp

Zarówno Zapier, jak i IFTTT to świetne narzędzia do łączenia aplikacji roboczych, a w przypadku IFTTT nawet inteligentnego sprzętu. Jest to jednak czasochłonny proces i może być kosztowny, gdy zaczniesz uruchamiać wiele automatyzacji.

Jeśli jesteś szybko rozwijającą się firmą, która chce poprawić wydajność operacyjną, platforma typu "wszystko w jednym", taka jak ClickUp, może być dobrym rozwiązaniem świetną alternatywą dla IFTTT i Zapier. Po pierwsze, ClickUp zapewnia szeroki zakres wbudowanych integracji. Zmniejsza to potrzebę polegania na integracjach innych firm lub poprawiania połączeń za pomocą wielu narzędzi, upraszczając proces integracji.

Ponadto, wbudowane możliwości automatyzacji ClickUp i szablony przepływu pracy mogą przynieść korzyści zarówno poszczególnym pracownikom, jak i całym zespołom, ograniczając powtarzalne zadania i koncentrując się na pracy strategicznej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i dowiedz się, jak może to pomóc w lepszym połączeniu aplikacji i uproszczeniu procesów pracy.