10 najlepszych integracji Zapier w celu optymalizacji przepływu pracy w 2024 roku

Nikt nie może ograniczyć swojego stosu technologicznego tylko do jednej platformy. Niezależnie od tego, czy organizujesz spotkania za pomocą Kalendarza Google, czy zarządzasz zespołem marketingowym dla SMB za pomocą HubSpot, większość z nas polega na wielu programach, aby zachować porządek i wydajność. Równie ważne jest udostępnianie informacji na wielu platformach, aby czerpać korzyści z sumy części.

Jednak ręczne przepisywanie informacji lub kopiowanie i wklejanie szczegółów z jednego narzędzia do drugiego jest przestępstwem w dobie AI. W tym miejscu z pomocą przychodzi Zapier. Jest to narzędzie do automatyzacji cyklu pracy, które umożliwia połączenie ponad 6000 aplikacji w celu wyzwalania określonych działań i wydarzeń na podstawie wcześniej określonych wyzwalaczy.

Im więcej możesz połączyć wszystkie aplikacje, z których lubisz korzystać, tym lepiej możesz zbudować idealny przepływ pracy dla wszystkich projektów i rutynowych czynności w swoim życiu (osobistym, zawodowym lub innym).

Sztuczka polega na znalezieniu aplikacji, które mogą dynamicznie współdziałać z Zapier oprogramowanie integracyjne i tworzyć akcje i wydarzenia, którym można zaufać. Chcesz solidnych i wieloaspektowych integracji Zapier, aby zbudować swój cykl pracy i uprościć życie.

Czego należy szukać w integracjach Zapier?

Znakiem rozpoznawczym dobrej aplikacji zapewniającej wydajność, kalendarza lub narzędzia biznesowego jest to, że ułatwia ona integrację z innymi narzędziami. W końcu żadna aplikacja nie może zrobić wszystkiego dla wszystkich, a aplikacje, które umożliwiają połączenie z innymi aplikacjami, mają znacznie większe szanse na umocnienie swojego miejsca na listach rzeczy niezbędnych.

Tak więc, jeśli szukasz nowych aplikacji do zrobienia w 2024 roku, nie pytaj tylko o to, co aplikacja może zrobić sama w sobie. Zapytaj, co aplikacja może zrobić dzięki integracji Zapier. Najlepsze integracje Zapier powinny spełniać kilka kryteriów:

Znajduje się na publicznej liście: Gdy publiczna lista Zapier zawiera aplikację, oznacza to, że deweloperzy aplikacji są zaangażowani w jej integracje. Prawdopodobnie znajdziesz również bardziej niezawodne wsparcie niż w przypadku aplikacji nie umieszczonych na liście lub umieszczonych na liście prywatnej

Gdy publiczna lista Zapier zawiera aplikację, oznacza to, że deweloperzy aplikacji są zaangażowani w jej integracje. Prawdopodobnie znajdziesz również bardziej niezawodne wsparcie niż w przypadku aplikacji nie umieszczonych na liście lub umieszczonych na liście prywatnej Istnieje wiele różnych opcji wyzwalaczy i akcji: Niektóre aplikacje mają tylko jedną, pobieżną akcję lub wyzwalacz. Upewnij się, że integracja Zapier ma wiele potencjalnych wyzwalaczy, możliwych działań i punktów końcowych. Oznacza to, że możesz zrobić - i zautomatyzować - znacznie więcej

Niektóre aplikacje mają tylko jedną, pobieżną akcję lub wyzwalacz. Upewnij się, że integracja Zapier ma wiele potencjalnych wyzwalaczy, możliwych działań i punktów końcowych. Oznacza to, że możesz zrobić - i zautomatyzować - znacznie więcej Wiele osób z niego korzysta i jest wiele zasobów: Pęd społecznościowy jest prawdziwy, zwłaszcza jeśli chodzi o aplikacje. Ze względu na ogromny rozmiar społeczności Zapier, im więcej osób korzysta z danej aplikacji, tym prawdopodobnie będzie ona lepsza. Kieruj się w stronę aplikacji z setkami tysięcy użytkowników

Skorzystaj z powyższej listy kontrolnej, aby upewnić się, że twoje obecne narzędzia spełniają wymagania, i korzystaj z niej, aby ocenić wartość nowych aplikacji, które chcesz odkryć. Jeśli jednak utknąłeś w martwym punkcie i potrzebujesz pomocy w ustaleniu, gdzie się zwrócić, zacznij od kilku podstawowych integracji Zapier dla użytkowników osobistych i profesjonalnych.

10 najlepszych integracji Zapier do wykorzystania w 2024 roku

Połącz ClickUp Universal Search z Zapier Zaps, aby zarządzać całą swoją pracą na jednej platformie i nigdy nie stracić śledzenia informacji

Jeśli integracje Zapier są mechanizmami do zrobienia dużej ilości pracy, to oprogramowanie do zarządzania projektami jest podstawą. Każdy potrzebuje huba do zarządzania projektami i zadaniami, który pomieści wszystkie jego zadania do wykonania, harmonogramy, zasoby wiedzy i "rzeczy" w trakcie realizacji. Takim hubem jest ClickUp.

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, na której użytkownicy indywidualni lub profesjonalne zespoły mogą organizować swoje cykle pracy i rutynowe działania. Możesz współpracować ze współpracownikami, śledzić projekty obejmujące wiele osób i zarządzać codzienną lub ciągłą listą zadań w jednej przestrzeni. Co więcej, ClickUp ma solidną automatyzację Zapier, która sprawdza każdy element na liście z poprzedniej sekcji, którą właśnie przewinąłeś w dół.

Możesz korzystać z dziesiątek ClickUp-Zapier Zapy do obsługi standardowych funkcji i łańcuchów działań. Możesz zintegrować ClickUp bezpośrednio ze swoimi ulubionymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google i Slack, aby uzyskać bardziej zniuansowane cykle pracy. Co więcej, gdy wszystkie integracje, połączenia i zapy ClickUp są już gotowe, możesz użyć ClickUp University Search aby znaleźć informacje z dowolnego połączonego narzędzia.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp może być scentralizowanym hubem do tworzenia wydarzeń, kończenia zadań i wyszukiwania informacji po połączeniu wszystkich aplikacji, których używasz w życiu osobistym lub zawodowym. Teprzykłady automatyzacji procesów biznesowych mogą Cię zainspirować, jeśli chcesz zbudować własne pomysły

Możesz ustawić dziesiątki automatycznych wyzwalaczy, aby mieć wszystkie swoje zadania, wydarzenia, notatki i rozmowy w jednym miejscu dzięki łatwej w użyciu aplikacjioprogramowanie do automatyzacji zadań* Spędzisz mniej czasu na kopiowaniu zaproszeń na spotkania lub zapraszaniu swoich adresów e-mail na spotkania - jeśli jest to w ClickUp, jest to również we wszystkich innych narzędziach

Szerokie wsparcie ze strony ClickUp, Zapier i entuzjastycznych użytkowników ułatwia uzyskanie pomocy w przypadku wszystkich pytań lub inspiracji do kreatywnych działańautomatyzacja cyklu pracy Limity ClickUp

Użytkownicy indywidualni mogą potrzebować zagłębić się w API, ponieważ większość Zapów ClickUp jest zorientowana na profesjonalne przypadki użycia

Przejście na nową platformę do zarządzania projektami w celu uzyskania dostępu do Zaps może być poważnym przedsięwzięciem

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign ActiveCampaign to platforma do automatyzacji marketingu, która ułatwia małym teamom do zrobienia więcej. Oferuje narzędzia do e-mail marketingu, automatyzację wysyłania i personalizacji e-maili oraz możliwość wysyłania e-maili w odpowiedzi na sprzedaż lub inne interakcje.

Za pomocą ActiveCampaign można ustawić dziesiątki niestandardowych automatyzacji, które wysyłają różne e-maile do różnych osób w różnym czasie - ale gdzie pasuje integracja Zapier?

Za pomocą Zapier można zapewnić, że każda interakcja z klientem lub potencjalnym klientem w różnych ustawieniach zostanie poprawnie zarejestrowana w ActiveCampaign. Na przykład, możesz połączyć każdą stronę docelową w swojej witrynie z określonymi kampaniami e-mail, aby nowe kontakty automatycznie otrzymywały odpowiednią komunikację.

ActiveCampaign Zaps może również dodawać nowe zadania do listy rzeczy do zrobienia lub spotkania z klientami do kalendarza za każdym razem, gdy odbiorcy wejdą w interakcję z wysłanymi przez Ciebie wiadomościami.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Szczegółowe przewodniki pomocy, które przeprowadzą Cię przez ustawienie Zaps lub zasugerują cykle pracy, omawiając często używane Zaps

Automatyzacja całej komunikacji e-mail, zapewniająca, że kampanie drip, sezonowe wiadomości e-mail i e-maile "dzięki za zakup!" będą wysyłane w idealnym czasie

Narzędzia i opcje do szybkiej komunikacji z niestandardowymi klientami i nowymi kontaktami

Limity ActiveCampaign

Niektóre integracje wymagają obsługi klienta w celu dopracowania szczegółów

Platforma może być uciążliwa w nawigacji

Cennik ActiveCampaign

Plus (pakiet): $116/miesiąc

Professional (Bundle): $386/miesiąc

Enterprise: 734 USD/miesiąc

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 10 700 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (2,350+ recenzji)

Check out these ActiveCampaign alternatywy !

3. Arkusze Google

Przez Google Arkusze Google to prostsza, darmowa i bardziej przyjazna dla użytkownika alternatywa dla Excela, z arkuszami kalkulacyjnymi online, które umożliwiają współpracę. Możesz korzystać z szablonów, rejestrować pracę, zarządzać listami i tworzyć szczegółowe pliki do dowolnego użytku osobistego lub zawodowego.

Jedną z wad arkuszy kalkulacyjnych jest to, że wprowadzanie do nich informacji może być irytujące. Sprawdzanie pisowni nie działa w komórkach, formatowanie jest irytujące i nie ma przepływu jak w zwykłym dokumencie. To nie jest problem Arkuszy Google; to problem arkusza kalkulacyjnego, a automatyzacja Zapier może to naprawić.

Dzięki setkom dostępnych Zapierów możesz przyciągać nowych potencjalnych klientów z Facebooka i e-maili do jednej długiej listy w Arkuszach. Możesz dodawać transakcje, usprawnić monitorowanie wydatków, a nawet automatycznie notować, kiedy masz nowe spotkanie. To tylko niektóre z możliwości.

Po stronie wypychania, Sheets Zaps może wysyłać powiadomienia Slack lub wiadomości ClickUp, tworzyć karty Trello na tablicach skierowanych do klientów i wypychać nowych subskrybentów do rekordów Mailchimp. Nikt w Twoim zespole nie musi już pisać w arkuszach kalkulacyjnych.

Najlepsze funkcje Arkuszy Google

Free oprogramowanie oparte na chmurze

Łatwa współpraca, głównie dlatego, że użytkownicy mogą zostawiać komentarze lub wysyłać powiadomienia e-mail z komórek

Arkusze Google mogą odczytywać i formatować praktycznie każdy rodzaj danych, więc nic nie pójdzie nie tak podczas tłumaczenia

Istnieją setki Zapów, dzięki czemu można tworzyć dziesiątki automatyzacji cyklu pracy,automatyzacje formularzyi kopie zapasowe danych

Arkusze Google - limity

W Arkuszach Google istnieje maksymalna liczba komórek, więc automatyzacja wymaga pewnego monitorowania

Arkusze Google nie mają tak zaawansowanych funkcji jak Excel, więc Zaps iAlternatywy Zapier są koniecznością

Arkusze Google ceny

Free

Arkusze Google oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (42 290+ recenzji dla obszaru roboczego Google)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 900 recenzji)

4. Slack

Via Slack Kiedy Business potrzebuje komunikatora, zazwyczaj zwraca się do Slack. Slack to platforma komunikacyjna, która ułatwia przesyłanie wiadomości błyskawicznych między grupami lub bezpośrednio, a także udostępnianie plików, rozmowy i nie tylko. Organizacje mogą ustawić czaty grupowe według działów, projektów lub tematów, dzięki czemu wiele otwartych rozmów może odbywać się jednocześnie.

Piękno Slacka polega na tym, że już sam w sobie pozwala na automatyzację cyklu pracy i zaawansowane funkcje. Można ustawić przypomnienia, zaprogramować odpowiedzi i wstrzymywać wiadomości. Ale najlepiej sprawdza się z Zaps, które pozwalają innym narzędziom w stosie technologicznym na natychmiastowe wysyłanie wiadomości.

Przykładowo, arkusz kalkulacyjny może wysłać powiadomienie na kanale lub do konkretnej osoby, gdy pojawi się nowy potencjalny klient. Możesz także wysyłać wiadomości w Slack, takie jak bilety wsparcia, pomysły marketingowe lub zadania, które musisz wykonać. Możesz nawet dodawać nieformalne notatki i wiadomości o klientach do oficjalnego profilu w CRM, aby informacje nigdy nie zaginęły.

Najlepsze funkcje Slack

Solidne funkcje wiadomości błyskawicznych i czatów grupowych, które ułatwiają współpracę

Inteligentne funkcje, które użytkownicy mogą skonfigurować w celu ustawienia alarmów, cyklicznych przypomnień i działań następczych

Wiele zapów do wysyłania wiadomości przez Slack lub przekształcania wiadomości Slack w elementy działań

Limity Slack

Limity rozmiaru i integracji aplikacji w wersjach Free

Płatne plany mogą być zbyt kosztowne

Cennik Slack

Free

Pro: 8,75 USD/miesiąc

Business+: $15/miesiąc

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 32 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 23 000 recenzji)

5. Kalendarz Google

Via Google Kalendarz Google szybko stał się domyślną aplikacją kalendarza dla profesjonalnych i osobistych użytkowników na całym świecie. Jest łatwy w użyciu, ponieważ jest tak połączony z naszymi skrzynkami odbiorczymi. Integracje z platformami takimi jak Zoom, Meetup, Calendly i innymi sprawiają, że wybór Kalendarza Google jako domyślnej aplikacji jest jeszcze łatwiejszy.

Wybierając kalendarz, należy jednak upewnić się, że odczytuje on wszystkie możliwe źródła przychodzących spotkań, aby uniknąć podwójnej rezerwacji. Dzięki długiej liście Zapier Zaps i integracji z innymi aplikacjami, Kalendarz Google jest najłatwiejszą opcją, aby to zapewnić.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Tworzenie wielu zintegrowanych kalendarzy dla życia osobistego i zawodowego

Łatwe ustawienie godzin pracy lub bloków czasowych, aby spotkania były możliwe tylko w odpowiednich godzinach

Powszechnie uznawany za standardową opcję w większości witryn internetowych

Limity Kalendarza Google

Limity użytkowania i zaproszeń mogą przeszkadzać większym organizacjom

Nawigacja po zaawansowanych funkcjach i ustawieniach jest trudna

Cennik Kalendarza Google

Business Starter (obszar roboczy Google): 6 USD/miesiąc

Business Standard (obszar roboczy Google): 12 USD/miesiąc

Business Plus (obszar roboczy Google): 18 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Kalendarz Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (42 290+ recenzji dla obszaru roboczego Google)

Capterra: 4,8/5 (ponad 3 000 recenzji)

6. HubSpot

Via HubSpot HubSpot to niezwykle popularne oprogramowanie CRM oferujące indywidualne huby dla marketingu, sprzedaży, operacji i nie tylko. Organizacje działające w ekosystemie HubSpot mogą zarządzać swoją stroną internetową, analityką marketingową, wysyłką i dystrybucją produktów oraz usługami na platformie. Zostało ono stworzone z myślą o potrzebach operacyjnych firm zatrudniających do 2000 pracowników, więc jest to potężne oprogramowanie.

Mając to na uwadze, HubSpot ma również całkiem potężną listę Zapów. Możesz połączyć się z ponad 1400 aplikacjami i tworzyć tysiące wyzwalaczy akcji Zaps, które pasują do potrzeb Twojego Businessu. HubSpot ma publicznie dostępną listę integracji Zapier, która jest dostarczana Free z ogólną platformą HubSpot.

Najlepsze funkcje HubSpot

Intuicyjny hub marketingowy, który zapewnia szerokie wsparcie i sugestie dotycząceusprawnienia procesów* Bogactwo integracji w ramach ekosystemu, minimalizujące potrzebę ręcznego wprowadzania danych

Informacje niestandardowe są dostępne z różnych kanałów na platformie

Limity HubSpot

Wartości daty są zaokrąglane do północy UTC, co może powodować pewne rozbieżności między aplikacjami

Sam HubSpot może być drogi dla małych i średnich firm

Cennik HubSpot

Free

Suite Starter: 30 USD/miesiąc

Ceny różnią się w zależności od rodzaju i ilości aktywności

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 10 680 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 4 000 recenzji)

7. Notion

Via Notion Notion to aplikacja do robienia notatek, która wykorzystuje minimalizm do maksimum. Zaczyna się jako pojedyncza tablica; stamtąd użytkownicy mogą tworzyć wszystko, od wykresów Gannta po książki z przepisami. Aby tworzyć różne formaty tekstów i bazy danych, ludzie mogą korzystać z wielu kodów i funkcji Notion. Jest to wirtualny plac zabaw dla osób, które chcą zorganizować swoje pasjonujące projekty.

Wszystkie swobodne możliwości mogą sprawić, że trudno będzie zacząć, ale użytkownicy zazwyczaj cieszą się wolnością, gdy już zaczną. Entuzjastyczna społeczność oferuje również wiele szablonów dla projektów, funkcji działów, kalendarzy i innych. Możesz zakładać ulubione zasoby online, śledzić i pracować nad projektami, tworzyć szczegółowe listy rzeczy do zrobienia i organizować całą bazę wiedzy.

Notion najlepsze funkcje

Tysiące szablonów w Notion lub od twórców zawartości, którzy chcą udostępniać niszowe dane powstania

Łatwe w użyciu funkcje przeciągania i upuszczania oraz narzędzia do tworzenia unikalnych stron

Wiele sposobów widoku i połączonych danych na całej platformie

Limity Notion

Nowi użytkownicy mogą być niezwykle przytłoczeni

Integracje Notion mogą oferować lepsze wyniki niż zapy Notion

Ceny Notion

Free

Plus: $8/miesiąc

Business: $15

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2 000 recenzji)

8. Calendly

Via Calendly Calendly to popularne narzędzie do planowania, które nadaje nieco więcej poloru ustawieniu spotkań. Profesjonaliści mogą używać Calendly do zapraszania klientów, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych do zaplanowania spotkania, a ono wykonuje całą niechlujną zakulisową pracę związaną z obsługą różnych stref czasowych i dostępnością.

Jest to znacznie łatwiejsze niż wysyłanie e-maili z potencjalnymi terminami w tę i z powrotem, a nawet można oferować różne rodzaje spotkań w celu segmentacji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Automatycznie integruje się z preferowanym narzędziem do spotkań (takim jak Zoom lub Google Meet), więc Zaps to tylko wisienka na torcie.

Najlepsze funkcje Calendly

Dopracowany interfejs umożliwiający innym planowanie spotkań w dogodnym dla ciebie czasie

Łatwe ustawienia godzin pracy i blokowanie czasu

Płynne ustawienia spotkań w różnych strefach czasowych bez martwienia się o matematykę

Limity Calendly

Free Plan ogranicza liczbę różnych typów spotkań, które można zorganizować

Spotkania spoza Calendly mogą utrudniać Calendly rozpoznanie, kiedy jesteś niedostępny

Cennik Calendly

Free

Standard: 12 USD/miesiąc

Teams: $20/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 2 099 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (3,350+ opinii)

9. Dropbox

Via Dropbox Wiele organizacji i użytkowników indywidualnych przechowuje wszystkie swoje pliki w chmurze za pośrednictwem Dropbox. Obejmuje to wszystko, od dokumentów w toku pracy, przez SOP, po zasoby marketingowe. To świetny sposób, aby zawsze mieć dostęp do potrzebnych plików bez przeszukiwania starych e-maili lub folderów projektów.

Zapier zwiększa możliwości Dropbox, umożliwiając automatyczne tworzenie kopii zapasowych dokumentów, powiadamianie współpracowników o zmianach i informowanie Cię, gdy ktoś wprowadzi zmiany. Możesz zmienić Dropbox z nudnego, ale stabilnego niezbędnika w dynamiczną część swojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Dropbox

Łatwe udostępnianie plików za pomocą połączonych plików

Przesyłanie dużych plików, których nie można udostępniać za pośrednictwem poczty e-mail lub innych aplikacji

Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików z połączonych urządzeń

Limity Dropbox

Mniejsze bezpieczeństwo w porównaniu z innymi aplikacjami do przechowywania i udostępniania plików

Brak dostępu offline do dokumentów

Cennik Dropbox

Basic: Free

Plus: 11,99 USD/miesiąc

Essentials: 22 USD/miesiąc

Business: 24 USD/miesiąc

Business Plus: 32 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 22 990 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 21 500 recenzji)

10. ConvertKit

Via ConvertKit ConvertKit oferuje pakiet narzędzi do e-mail marketingu, platformę do płatnych newsletterów oraz narzędzia do sprzedaży subskrypcji, członkostwa i newsletterów. Jest on skierowany bardziej do twórców zawartości niż konwencjonalnych Businessów.

Możesz zarządzać swoją listą kontaktów i wysyłać im spersonalizowane wiadomości e-mail. Dzięki Zaps możesz łatwo aktualizować te listy kontaktów i upewnić się, że masz kopię zapasową wszystkich swoich danych.

Najlepsze funkcje ConvertKit

Łatwa segmentacja odbiorców i zarządzanie różnymi listami, co czyni go dobrym wyborem dla początkujących

Wbudowane funkcje eCommerce przeznaczone dla twórców zawartości, którzy chcą zarabiać na swojej wiedzy

Limity ConvertKit

Użytkownicy niekorzystnie porównują plan Free do Mailchimp

Stosunkowo niewiele zapów

Ceny ConvertKit

Newsletter: $0

Creator: $9/miesiąc

Creator Pro: $25/miesiąc

ConvertKit oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (190+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (197+ recenzji)

Automatyzacja cyklu pracy za pomocą integracji Zapier w celu połączenia z ulubionymi narzędziami

Integracje i automatyzacja upraszczają życie i pracę, ograniczając większość ręcznego przełączania się między aplikacjami. Możesz przyspieszyć swoją pracę i odetchnąć z ulgą, ponieważ nic nie umknie Twojej uwadze najlepsze narzędzia do zarządzania projektami .

Ale jeśli wszystkie twoje aplikacje komunikują się ze sobą za pośrednictwem zapów, nadszedł czas, aby znaleźć główną bazę, w której możesz być wydajny. Solidna platforma do zarządzania zadaniami ClickUp może być Twoją bazą operacyjną, w której zakończysz zadania, będziesz współpracować z innymi osobami nad projektami, kontrolować swój harmonogram i monitorować wszystko, co wymaga Twojej uwagi. Zarejestruj konto Free Forever i zacznij sprawdzać, gdzie ClickUp może wypełnić luki.