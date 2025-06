Jak śledzić klientów?

Spersonalizowana komunikacja i zaangażowanie: Podziel klientów na segmenty w oparciu o preferowane style komunikacji (np. częste kontakty, samodzielny styl pracy) lub rodzaje projektów (np. tworzenie stron internetowych, zarządzanie mediami społecznościowymi). Pozwala to opracować szablony komunikacji dostosowane do konkretnych celów i dostosować strategię zaangażowania do każdego segmentu. Klienci czują się docenieni i zrozumiani, co sprzyja budowaniu silniejszych relacji