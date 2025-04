10 najlepszych programów do tworzenia notatek w 2025 roku

Dostosowanie kluczowych elementów potrzeb klienta i wizji produktu jest kluczowe. Wydania produktów muszą zachować równowagę między tymi dwoma elementami. Jednak najbardziej przemyślanie zaplanowane wydanie może pozostać niezauważone bez wyczyszczonych i szczegółowych notatek. Pisanie świetnych notatek dotyczących wydania produktu jest sztuką, ale oprogramowanie do tworzenia notatek może uprościć ten proces.

Narzędzie to pozwala rejestrować i udostępniać szczegóły dotyczące wydania produktu, wykorzystując funkcje takie jak scentralizowana dokumentacja i współpraca. Usprawnia to komunikację, oszczędza czas i zapewnia, że wszyscy, w tym kluczowi interesariusze, są na tej samej stronie.

Rozważenie wydajności i wad różnych narzędzi w celu wybrania najbogatszego w funkcje, które najlepiej pasuje do zespołu zarządzania produktem, nie jest łatwe, zwłaszcza przy tak wielu opcjach na rynku.

Oto lista najlepszych programów do tworzenia notatek, która pomoże ci wybrać ten, który będzie dla ciebie odpowiedni.

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia notatek?

Oprogramowanie do tworzenia notatek jest nieocenionym narzędzie do zarządzania produktem aby pomóc im w dokumentowaniu najnowszych aktualizacji oprogramowania, nowych funkcji, poprawek błędów, ulepszeń funkcji i nie tylko. Zapewnia to, że wszyscy w zespole są na bieżąco informowani o nowych zmianach w oprogramowaniu.

Wybierając oprogramowanie do tworzenia notatek, przed dokonaniem inwestycji należy wziąć pod uwagę następujące funkcje:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Zdobądź narzędzie do tworzenia notatek z intuicyjnym pulpitem i dostępnością funkcji, które umożliwiają łatwą nawigację i dokumentację danych

Zdobądź narzędzie do tworzenia notatek z intuicyjnym pulpitem i dostępnością funkcji, które umożliwiają łatwą nawigację i dokumentację danych Automatyzacja powiadomień: Poszukaj narzędzi, które wysyłają zautomatyzowane powiadomienia na platformę i e-mail o kluczowych zmianach do członków zespołu i interesariuszy

Poszukaj narzędzi, które wysyłają zautomatyzowane powiadomienia na platformę i e-mail o kluczowych zmianach do członków zespołu i interesariuszy Zoptymalizowane zarządzanie notatkami dotyczącymi wydań : Zdecyduj się na oprogramowanie, które automatyzuje dane powstania, zarządzanie i dystrybucję notatek wydania

: Zdecyduj się na oprogramowanie, które automatyzuje dane powstania, zarządzanie i dystrybucję notatek wydania Zbieranie opinii: Wybierz oprogramowanie, które umożliwia zbieranie opinii użytkowników w celu ułatwienia ciągłego postępu i zadowolenia użytkowników z produktu

Wybierz oprogramowanie, które umożliwia zbieranie opinii użytkowników w celu ułatwienia ciągłego postępu i zadowolenia użytkowników z produktu Integracje: Zapewnienie kompatybilności z platformami innych firm w celu poprawy komunikacji i współpracy

Zapewnienie kompatybilności z platformami innych firm w celu poprawy komunikacji i współpracy Opcje dostosowywania: Poszukaj narzędzia do tworzenia notatek z niestandardowymi funkcjami dostosować proces tworzenia notatek dotyczących wydania i szablony do konkretnych potrzeb zespołu

Poszukaj narzędzia do tworzenia notatek z niestandardowymi funkcjami dostosować proces tworzenia notatek dotyczących wydania i szablony do konkretnych potrzeb zespołu Narzędzia do współpracy: Priorytetem są platformy oferujące solidne narzędzia do współpracy, które pomogą usprawnić pracę zespołową i usprawnić komunikację

10 najlepszych programów do tworzenia notatek w 2024 roku

Oto nasza starannie przygotowana lista najbardziej wpływowego oprogramowania do tworzenia notatek o wydaniu produktu, które każdy zespół produktowy musi sprawdzić:

1. ClickUp

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania projektami, zwiększania wydajności pracy i pomagania zespołom w utrzymaniu porządku. To rozwiązanie do tworzenia notatek do wydania konsoliduje różne działania zespołu programistów, od obsługi zadań po umożliwienie usprawnionej komunikacji i współpracy. Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami dla zespołów programistycznych zapewnia płynne zarządzanie projektami od planowania, ustalania priorytetów i projektowania produktu do jego wydania i raportowania projektów.

Jedną z wyróżniających się funkcji tego produktu jest możliwość oferowania rozbudowanych integracji (ponad 1000 i więcej), które pomagają usprawnić współpracę i zwiększyć wydajność zespołów i użytkowników.

Teams deweloperskie, które chcą usprawnić proces tworzenia notatek dotyczących wydań, mogą skorzystać z dedykowanej funkcji Szablon notatek dotyczących wydania ClickUp aby skutecznie komunikować się z niestandardowymi klientami, partnerami i interesariuszami na temat aktualizacji produktów. Szablon ten zapewnia jasny i zwięzły sposób podsumowania zmian, ulepszeń i nie tylko.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Release-Notes-Template.png Upewnij się, że Twój zespół pozostaje na tej samej stronie dzięki szablonowi ClickUp Release Notes https://app.clickup.com/login?template=1737m-78653&department=engineering-product&\_gl=1\*1ai3hfb\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Pobierz ten szablon /%cta/

Ten w pełni konfigurowalny szablon Docs zapewnia taką samą strukturę, jakiej używają zespoły produktowe ClickUp do tworzenia i udostępniania notatek dotyczących wydań wewnętrznie i zewnętrznie.

Utwórz projekt dla każdej notatki o wydaniu i przypisz określone w czasie zadania do konkretnych właścicieli. Przeprowadź burzę mózgów na temat zawartości notatki i stwórz ją samodzielnie lub skorzystaj z pomocy zintegrowanego szablonu AI Writer for Work . Może on automatycznie tworzyć idealne notatki na podstawie punktów do omówienia i tonu, który chcesz uwzględnić. Następnie możesz użyć edytora tekstu sformatowanego w Docs, aby sformatować notatkę i dodać pomocne metadane jako adnotacje.

Dzięki śledzeniu wersji, wbudowanemu sprawdzaniu pisowni i gramatyki oraz AI w gotowości, jeśli potrzebujesz pomocy w poprawie zdań, tworzenie notatek nie wymaga już wysiłku.

ClickUp Brain umożliwia szybsze pisanie, tworzenie notatek, dopracowywanie kopii, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Oprócz automatyzacja dokumentacji technicznej tworząc notatki do wydania za pomocą ClickUp, Teams mogą również korzystać z innych podstawowych funkcji, aby zwiększyć wydajność pracowników.

Najlepsze funkcje ClickUp

Notatki ze spotkań, praca nad planami projektów rozwojowych i tworzenie dokumentów wymagań z Dokumenty ClickUp . Edytuj pliki razem ze współpracownikami w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanym funkcjom edycji i utrzymuj wizualne aktualizacje, aby wszyscy byli na bieżąco

Dokumenty ClickUp umożliwiają zespołową edycję na żywo, aby szybciej tworzyć angażujące notatki dotyczące wydania

Dostęp do zakresuSzablony ClickUp i wybierz te, które odpowiadają wymaganiom Twojego zespołu. Oferują one wstępnie zdefiniowane struktury dla różnych typów projektów, zadań lub dokumentów, takich jak notatki o wydaniu. Wyeliminuj potrzebę budowania wszystkiego od zera dzięki konfigurowalnym szablonom - oszczędzaj czas i wysiłek

Usprawnij współpracę w zespole, przeprowadzaj wspólne burze mózgów i dodawaj adnotacje, niezależnie od barier geograficznych, dzięki Tablice ClickUp . Skonsoliduj całą kreatywność swojego zespołu na interaktywnej Canvie

ClickUp oferuje uproszczoną współpracę przy tablicy

Strukturyzuj projekty deweloperskie i łatwo opracowuj strategie dzięki Mapy myśli ClickUp . Twórz połączenia między pomysłami i zadaniami za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść". Twórz nowe cykle pracy, dostosuj istniejące i popraw organizację projektu

ClickUp oferuje niestandardowy cykl pracy przy użyciu map myśli

Zwiększ wydajność i usprawnij cykl pracy swojego zespołu programistów poprzez automatyzację zbędnych i regularnych zadań. Wybieraj spośród szeregu gotowych rozwiązań Automatyzacja ClickUp lub niestandardowe, aby uprościć rutynowe zadania, zoptymalizować przekazywanie projektów i nie tylko

Zwiększ wydajność i usprawnij cykl pracy swojego zespołu programistów poprzez automatyzację zbędnych i regularnych zadań. Wybieraj spośród szeregu gotowych rozwiązań Automatyzacja ClickUp lub niestandardowe, aby uprościć rutynowe zadania, zoptymalizować przekazywanie projektów i nie tylko Uzyskaj kompleksowy przegląd zadań programistycznych i projektów dzięki Dostosowywalne tablice Kanban firmy ClickUp . Bez wysiłku zarządzaj zadaniami za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść", niestandardowego sortowania i filtrowania oraz zoptymalizuj swoją strukturę Kanban do płynnego zarządzania projektami

Grupowanie zadań według statusu w widoku tablicy przy użyciu tablicy ClickUp Kanban

Limity ClickUp

Użytkownicy mogą uznać interfejs za mylący w pierwszych dniach użytkowania

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

4,7/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 9000 recenzji)

2. GitHub Releases

via GitHub GitHub Releases upraszcza deweloperom uruchamianie i dystrybucję nowego oprogramowania. Umożliwia programistom pisanie notatek dotyczących wydania produktu i udostępnianie ich bez wysiłku. Narzędzie to umożliwia również śledzenie wersji, zarządzanie zmianami oraz załączanie notatek o wydaniu i zasobów.

Korzystając z GitHub Releases, Twój zespół może pisać notatki dotyczące wydania ręcznie lub generować je przy użyciu domyślnego szablonu poprzez automatyzację. Chociaż zazwyczaj są one przechowywane jako pliki tekstowe bez obrazów, może to wydawać się zniechęcające dla interesariuszy niebędących programistami.

Niemniej jednak, jest to świetne narzędzie ułatwiające współpracę między członkami zespołu i otrzymywanie aktualizacji notatek. Utrzymuje szczegółową historię projektu, dzięki czemu jest dobrą opcją dla programistów dla zarządzanie wydaniami .

Najlepsze funkcje wydań GitHub

Współpraca z wieloma osobami nad projektem

Odkrywanie i analizowanie luk w kodzie za pomocą narzędzi do raportowania i śledzenia

Wykorzystaj solidną kontrolę wersji do usprawnienia dokumentacji

Automatyzacja procesu opracowywania, testowania i uruchamiania produktu

Limity wydań GitHub

Nie zawiera obrazów objaśniających w notatkach do wydania, co utrudnia użytkownikom nietechnicznym zrozumienie wszystkiego

Brak odpowiedniej formalnej struktury pisania notatki o wydaniu

Ceny GitHub Releases

Wydania są uwzględnione w głównym planie GitHub. Cennik GitHub jest następujący:

Free Forever

Teams: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Enterprise: $21/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub

G2: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 5000 recenzji)

3. Jira

via Atlassian Jira to wysoce konfigurowalne narzędzie, które jest ulubionym wśród programistów. Jest ono znane w branży z funkcji tworzenia notatek dotyczących wydań, organizowania i przydzielania zadań oraz wsparcia dla zespołów pozostających w synchronizacji. W Jira wydanie jest również znane jako wersja.

Ponadto Jira oferuje inne zaawansowane funkcje dla deweloperów, takie jak śledzenie, raportowanie i analityka. Narzędzia te pomagają uzyskać wgląd w proces tworzenia oprogramowania, monitorować postępy i w razie potrzeby wprowadzać zmiany w nowym produkcie

Jira ma przyjazny dla użytkownika interfejs i zawiera pomoce wizualne (zrzuty ekranu, fragmenty kodu i objaśnienia) w swoich notatkach dotyczących wydania, aby pomóc ci nie zgubić się po drodze. A co najlepsze? Dzięki powiadomieniom e-mail o nowych wersjach aplikacji, użytkownik jest na bieżąco informowany.

Jira najlepsze funkcje

Tworzenie notatek w różnych formatach

Dołączanie dokumentów wsparcia do notatek wydania

Moja praca równoległa z kolegami nad różnymi projektami i wydaniami

Wszystko bezproblemowo - od danych powstania do dystrybucji notatek wydania

limity Jira

Brak wsparcia dla udostępniania konfiguracji między projektami deweloperskimi

Czasami może być powolna i mało responsywna

Niestandardowy interfejs użytkownika nie zawsze jest możliwy

Cennik Jira

Free Forever

Standard: $7.16/miesiąc za użytkownika

$7.16/miesiąc za użytkownika Premium: $12.48/miesiąc za użytkownika

$12.48/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jira

G2 : 4.3/5 (5,000+ recenzji)

: 4.3/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (14000+ recenzji)

4. Confluence

via Atlassian Confluence może być wykorzystywany do tworzenia różnego rodzaju zawartości, w tym angażujących notatek dotyczących wydań.

Możesz także dodawać multimedia i inną dynamiczną zawartość, aby Twoja praca przyciągała uwagę i była profesjonalna. Udostępnianie dokumentów Office, obrazów, plików PDF i nie tylko dzięki zaawansowanym narzędziom do współpracy.

W celu usprawnienia zarządzania plikami, Confluence umożliwia niestandardowe szablony, dostęp do natychmiastowych podglądów, włączenie automatycznego wersjonowania, wykonywanie wyszukiwania pełnotekstowego, a nawet przypinanie komentarzy.

Notatki do wydania w Confluence mają typowe wypunktowane podejście, podkreślające kluczowe punkty i połączone z odpowiednimi informacjami, gdy tylko jest to możliwe.

Interesujące jest jednak to, że notatki zawierają sekcję "więcej szczegółów". Po jej kliknięciu uzyskuje się wgląd w proces myślowy, drobne szczegóły, które mówią, co działo się w tle.

Najlepsze funkcje Confluence

Współpraca i udostępnianie pomysłów członkom zespołu za pomocą tablicy

Wykorzystanie kontroli wersji do zarządzania zawartością w razie potrzeby

Organizowanie dużych ilości dokumentów i dostęp do nich w jednym miejscu

Korzystanie z szerokiego zakresu szablonów i makr w celu przyspieszenia pracy

Chroń dokumenty dzięki konfigurowalnej kontroli dostępu i uprawnieniom

limity Confluence

Eksportowanie dokumentów, takich jak pliki PDF, może działać nieprawidłowo

Wyszukiwanie na podstawie tekstu nie działa optymalnie

Cennik Confluence

Free Forever

Standard: $4.89/miesiąc na użytkownika

$4.89/miesiąc na użytkownika Premium: $8.97/miesiąc za użytkownika

$8.97/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4.1/5 (ponad 3000 recenzji)

4.1/5 (ponad 3000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3000 recenzji)

5. Wydania GitLab

via GitLab GitLab ułatwia tworzenie i monitorowanie wydań, wraz z notatkami dotyczącymi wydań, za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub poprzez definiowanie zadań wydań w ramach potoku CI. System ten bez wysiłku generuje notatki o wydaniu w formacie Markdown, podsumowujące wszystkie zmiany między poprzednim a bieżącym wydaniem.

Jest to kompleksowa platforma DevOps, która pozwala programistom płynnie poruszać się po wszystkich zadaniach projektu - od wstępnego planowania produktu i zarządzania kodem źródłowym po bieżące śledzenie i środki bezpieczeństwa.

GitLab umożliwia zespołowi

tworzyć oprogramowanie wysokiej jakości

umożliwiając współpracę wszystkich członków na wszystkich etapach rozwoju, co jest znacznym ułatwieniem.

Najlepsze funkcje GitLab

Korzystanie z funkcji raportowania, śledzenia, zarządzania zadaniami i współpracy w celu zwiększenia wydajności

Automatyzacja tworzenia i testowania kodu dzięki integracji z wieloma zewnętrznymi podmiotami

Zastosuj kontrolę wersji wydań, aby ograniczyć określone wydania do autoryzowanych osób

Limity wydań GitLab

Brak wielu kluczowych funkcji w planie Free

Opóźniona reakcja zespołu wsparcia, o czym wspominali niektórzy użytkownicy

Interfejs jest mylący i powolny dla użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z kontrolą wersji

Cennik GitLab Releases

Free Forever

Premium: $29/miesiąc

$29/miesiąc Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje GitLab

G2: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

4.5/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

6. Bitbucket

via Bitbucket Bitbucket to platforma przeznaczona dla teamów programistycznych do efektywnego zarządzania kodem w zorganizowany sposób. Jej podstawowe funkcje zostały opracowane w celu ułatwienia współpracy zespołowej i integracji, zwiększenia bezpieczeństwa, zapewnienia skalowalności i wsparcia wielu języków.

Kluczową funkcją narzędzia Bitbucket jest Git Changelog. Pozwala ona na automatyzację generowania notatek z serwera Bitbucket. Jest zasilany przez AI, co sprawia, że analizowanie aktualizacji oprogramowania to bułka z masłem.

Wyodrębnia krytyczne dane związane z rozwojem produktu, takie jak poprawki błędów, ulepszenia wydajności i dostosowania funkcji, i kompiluje je w wnikliwe notatki dotyczące wydania dla wszystkich użytkowników.

Najlepsze funkcje Bitbucket

Bezpieczny, nieograniczony kod dzięki prywatnej pamięci masowej

Wykrywanie błędów w kodzie dzięki integracji z Jira

Wykorzystanie solidnych funkcji bezpieczeństwa do ochrony informacji

Wyzwalacz powiadomień e-mail po utworzeniu wydania

Limity Bitbucket

Niezbyt intuicyjny interfejs użytkownika

Funkcja powiadomień nie jest zbyt usprawniona

Ceny Bitbucket

Free Forever

Standard: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Premium: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Bitbucket

G2: 4.4/5 (ponad 900 recenzji)

4.4/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

7. Trello

via Trello Trello, znane przede wszystkim z płynnego zarządzania projektami, wykorzystuje modalność tablicy Kanban, która pozwala użytkownikom tworzyć tablice projektów, listy zadań i karty do skutecznego monitorowania postępów (od początku do końca).

Ma przyjazny dla użytkownika interfejs, doskonale wspiera współpracę między członkami zespołu i utrzymuje wszystko w porządku, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, projektami czy cyklami pracy. Ponadto oferuje wiele innych przydatnych funkcji, takich jak przypisywanie zadań, terminy, etykiety i komentarze.

Jeśli chodzi o pisanie notatek, Trello ma funkcję Notes and Docs, która jest zasilana przez AI. Użytkownicy mogą ją wykorzystać do tworzenia szczegółowych notatek dotyczących wydania, dodając pliki, obrazy, tabele i nie tylko.

Najlepsze w notatkach Trello jest to, że można je łatwo tworzyć w kartach Trello na Tablicach. Oznacza to, że nie trzeba przełączać się między narzędziami.

Najlepsze funkcje Trello

Łatwe tworzenie i zarządzanie wieloma listami zadań dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Udostępnianie notatek innym osobom za pomocą udostępnianych i publicznych Tablic

Śledzenie zadań i unikanie opóźnień dzięki funkcji deadline w kartach Trello

Załączanie obrazów, połączonych materiałów i wideo do kart Trello w celu zwiększenia czytelności i zrozumienia zadań

Eksportowanie notatek w formacie PDF i innych formatach

limity Trello

Krytyczne funkcje, takie jak oś czasu i kalendarze, nie są dostępne w wersji Free

Brak narzędzi do raportowania i śledzenia czasu pracy

Ceny Trello

Free Forever

Standard: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Premium: $12.50/miesiąc na użytkownika

$12.50/miesiąc na użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Trello

G2: 4.4/5 (13,000+ recenzji)

4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (23,000+ recenzji)

8. Asana

via asana_ Asana to kolejne świetne narzędzie dla programistów do rozważenia, gdy pisząc notatki do wydania . Narzędzie pomaga Teamsom łączyć się ponad granicami geograficznymi i wykonywać swoją pracę, zarządzając wszystkim - od codziennych zadań po większe projekty - w jednym miejscu.

Asana nie posiada natywnego generatora wydań, ale możesz użyć podpowiedzi AI do tworzenia podsumowań i opisów zadań generowanych przez AI i podłączania ich do połączonego dokumentu notatki o wydaniu.

Dzięki integracji Asana for Slack, podsumowania zadań mogą pomóc Teams być na bieżąco bezpośrednio w Slack. Pozwala im to na krótki przegląd postępów w realizacji zadań (aktualizacje funkcji, poprawki błędów itp.) bez opuszczania obszaru roboczego Slack.

Najlepsze funkcje Asany

Usprawnienie procesów pracy dzięki licznym integracjom

Współpraca i komunikacja z członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Śledzenie zadań każdego użytkownika na Tablicy do aktualizacji

Tworzenie podsumowań zadań generowanych przez AI dla notatek do wydania

limity Asany

Nie zawiera wbudowanej funkcji śledzenia czasu

Brak natywnego narzędzia do tworzenia dat powstania notatek

Trudna do niestandardowego dostosowania, jak twierdzą niektórzy użytkownicy

Niestandardowa obsługa klienta w ograniczonym zakresie

Ceny Asany

Free Forever

Starter: $13.49/miesiąc za użytkownika

$13.49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $30.49/miesiąc za użytkownika

$30.49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Enterprise+: Kontakt w sprawie wyceny

oceny i recenzje Asana

G2: 4.3/5 (9,000+ recenzji)

4.3/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 000 recenzji)

9. Dokumenty Google

via Google Docs Dokumenty Google, część obszaru roboczego Google, to kolejna wszechstronna platforma, którą można dodać do naszej listy narzędzi do tworzenia notatek. Umożliwia ona płynną współpracę zespołu w czasie rzeczywistym.

Dzięki funkcjom takim jak format tekstu, połączone linki i obrazy, programiści mogą skutecznie komunikować nowe funkcje, ulepszenia produktu lub poprawki błędów w swoich notatkach dotyczących wydania produktu.

szablon notatki w Dokumentach Google upraszcza proces pisania, organizując informacje w kategorie, zapewniając przejrzystość. Programiści mogą dostosować szablon do konkretnych potrzeb projektu, dostosowując tytuły, kategorie i opisy.

Kolejną istotną funkcją Dokumentów Google jest kontrolowanie historii wersji. Jest to inteligentna funkcja, która umożliwia użytkownikom śledzenie poprzednich i bieżących zmian, a nawet przełączanie się do starszych wersji tak często, jak to konieczne.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Współpraca z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i edytowanie dokumentów za pomocą bogatych w funkcje narzędzi do edycji

Autozapis pracy bez obawy o utratę zawartości

Ustawienie kontroli dostępu i uprawnień w celu niestandardowego dostępu do dokumentów

limity Dokumentów Google

Ograniczona liczba szablonów do wyboru

O ile nie włączono dostępu offline, dokumenty działają tylko w trybie online

Brak aplikacji komputerowej

Cennik Dokumentów Google

Free Forever (również w obszarach roboczych Google)

Oceny i recenzje Dokumentów Google

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (28000+ recenzji)

10. Microsoft Word

via Maxlinear Microsoft Word jest kluczową częścią pakietu Microsoft Office i jest powszechnie uznawany za najwyższej klasy edytor tekstu. Jest to również ostatni dodatek do naszej listy oprogramowania do tworzenia notatek.

Głównym celem tego oprogramowania jest pomoc użytkownikom w tworzeniu, edytowaniu i formatowaniu dokumentów tekstowych. Tak więc, jeśli chodzi o pisanie szczegółowych notatek o wydaniu produktu, MS Word jest znany z wykonania przyzwoitej pracy. Opcje formatu oprogramowania mogą skutecznie strukturyzować notatki o wydaniu poprzez włączenie elementów takich jak nagłówki, wypunktowania i tabele.

Choć MS Word nie posiada wbudowanych szablonów notatek, użytkownicy mogą pobrać szablony online i niestandardowo dostosować je ręcznie do konkretnych potrzeb. Może to być postrzegane jako wada korzystania z MS Word do zrobienia notatki, ponieważ zmusza użytkowników do zrobienia wszystkiego.

Program oferuje jednak inne godne uwagi funkcje, takie jak śledzenie zmian, komentowanie i historia wersji. Dodatkowo, integracja MS Word z innymi narzędziami pakietu Microsoft Office umożliwia płynną współpracę i udostępnianie dokumentów.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Word

Łatwe formatowanie i edytowanie tekstu dzięki zaawansowanym możliwościom edycji

Używanie różnych szablonów do pisania różnych rodzajów zawartości

Łatwe rozpoczęcie pracy dzięki prostemu interfejsowi użytkownika

limity Microsoft Word

Powoduje problemy z formatem, gdy dokumenty z innych edytorów tekstu są dostępne w MS Word

Brak funkcji automatycznego zapisywania

Utrata danych raportowana przez wielu użytkowników z powodu usterek lub nagłego zamknięcia dokumentów

Chociaż na początku Free, ostatecznie staje się drogim narzędziem

Ceny Microsoft Word

**Jednorazowy zakup: $159.99

Oceny i recenzje Microsoft Word

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

Uczyń ClickUp swoim oprogramowaniem do tworzenia notatek

Omówiliśmy dziesięć najlepszych narzędzi do tworzenia angażujących notatek. Aby pomóc ci w poszukiwaniach, podkreśliliśmy niektóre z ich podstawowych funkcji, limitów i przydatności w oparciu o zaufane oceny z platform recenzenckich.

Jednak ocena każdego narzędzia pod kątem jego zalet i określenie, czy spełnia ono potrzeby twojego zespołu, może być wyczerpujące i czasochłonne.

Chcesz to pominąć? Wypróbuj ClickUp!

ClickUp to kompleksowa platforma do rozwoju i zarządzania produktami. Pomaga w rozwoju oprogramowania, zarządzaniu projektami, pisaniu notatek o wydaniach, marketingu i nie tylko.

Dzięki ClickUp nie musisz martwić się o płacenie za niepotrzebne narzędzia tylko po to, aby wygenerować notatki. Zarejestruj się na ClickUp za darmo, aby usprawnić zadania i zwiększyć wydajność!