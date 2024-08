10 najlepszych aplikacji do efektywnego śledzenia czasu pracy

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem żonglującym wieloma projektami, liderem zespołu nadzorującym siłę roboczą, czy właścicielem biznesu dążącym do maksymalnej wydajności, jedna rzecz pozostaje niezmienna: wartość czasu.

Na szczęście śledzenie czasu i zarządzanie nim stało się łatwiejsze w erze cyfrowych innowacji. Karty czasu pracy zrewolucjonizowały sposób śledzenia, zarządzania i optymalizacji czasu. Pomagają one śledzić czas pracowników na różnych zadaniach lub projektach i poprawiają wydajność.

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli szukasz idealnego sposobu na zarządzanie i śledzenie czasu. Od intuicyjnych interfejsów po solidne funkcje - zbadamy najlepsze opcje oprogramowania, aby pomóc Ci znaleźć idealną aplikację do karty czasu pracy.

**Czego należy szukać w kartach czasu pracy?

Funkcje takie jak śledzenie czasu, raportowanie, niezawodna obsługa klienta i szeroki zakres integracji są niezbędne w aplikacji do rozliczania czasu pracy. Oto funkcje, których należy szukać przy wyborze aplikacji: *Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy*narzędzia do zarządzania projektami i zadaniami

Kompatybilność: Upewnij się, że oprogramowanie do kart czasu pracy jest kompatybilne z różnymi urządzeniami, platformami (Windows, iOS i Android) i przeglądarkami (Chrome, Edge i Firefox)

Upewnij się, że oprogramowanie do kart czasu pracy jest kompatybilne z różnymi urządzeniami, platformami (Windows, iOS i Android) i przeglądarkami (Chrome, Edge i Firefox) Łatwość obsługi: Poszukaj aplikacji z intuicyjnym interfejsem, który ułatwi tobie i twojemu zespołowi rejestrowanie godzin, śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i generowanie raportów bez stromej krzywej uczenia się

Poszukaj aplikacji z intuicyjnym interfejsem, który ułatwi tobie i twojemu zespołowi rejestrowanie godzin, śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i generowanie raportów bez stromej krzywej uczenia się Ceny: Poszukaj aplikacji, która oferuje przejrzyste opcje cenowe. Ponadto należy dokładnie sprawdzić, czy aplikacja jest warta swojej ceny. Jeśli potrzebujesz podstawowego śledzenia czasu, darmowe aplikacje do kart czasu pracy mogą być wystarczające. Jeśli jednak potrzebujesz zaawansowanych funkcji, być może będziesz musiał zainwestować w wersję płatną

10 najlepszych aplikacji do śledzenia czasu pracy w 2024 roku

Teraz, gdy znasz już funkcje, których powinieneś szukać, przejdźmy do naszej listy 10 najlepszych programów do zarządzania czasem pracy w 2024 roku:

1. ClickUp

ClickUp to wszechstronne narzędzie zwiększające produktywność z potężnymi funkcjami śledzenia czasu, które pomagają zwiększyć wydajność i produktywność.

Śledź czas z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej

Rejestruj czas z komputera stacjonarnego, urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej za pomocą Funkcja zarządzania czasem w ClickUp . Możesz połączyć śledzenie czasu z zadaniem w ClickUp, przeskakiwać między zadaniami za pomocą globalnego timera i dodawać notatki do wpisów czasu w celach informacyjnych.

Co więcej, możesz oznaczać czas jako podlegający rozliczeniu, filtrować go, stosować etykiety i synchronizować między narzędziami dzięki integracjom. Możesz również ustawić oczekiwania i oszacować zapotrzebowanie na czas.

Potrzebujesz kompleksowego przeglądu? Skorzystaj z widoku obciążenia pracą ClickUp, aby sprawdzić, ile pracy każdy członek zespołu ma zaplanowane do zrobienia.

wykorzystaj ClickUp Timesheets do rejestrowania i śledzenia czasu pracy_ Karty czasu pracy ClickUp umożliwiają łatwy widok, śledzenie i przeglądanie śledzonych zadań. Możesz niestandardowo ustawić dzienne obciążenie pracą, edytować zakres dat, zmieniać widoki między zadaniami i wszystkimi wpisami i nie tylko.

Pobierz ten szablon Wykorzystaj szablon Services Timesheet do rejestrowania godzin pracy

ClickUp oferuje również gotowe szablony, jak np Szablon karty czasu pracy w usługach do łatwego śledzenia czasu pracy. Możesz organizować rozliczane godziny, przydzielać zasoby i śledzić swoją wydajność.

Pobierz ten szablon

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie czasu na dowolnym urządzeniu z globalnym timerem

Filtrowanie karty czasu pracy według rozliczeń, etykiet i śledzenia czasu

Ustawienie dziennego lub tygodniowego obciążenia dla lepszego zarządzania czasem

Tworzenie i niestandardowe arkusze czasu pracy zgodnie z własnymi wymaganiami

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji, w tym Toggl, Everhour itp.

Uzyskaj ogólny widok śledzenia czasu członków zespołu

Dodawaj notatki do wpisów czasu pracy w celach referencyjnych

Filtrowanie śledzonego czasu według daty, statusu, priorytetu, etykiety itp.

Uzyskiwanie szczegółowych raportów na temat sposobu spędzania czasu przez pracowników

Automatyczne śledzenie godzin płatnych i nieprodukcyjnych

Korzystaj z kart czasu pracy iszablony rejestru czasu pracy aby ustrukturyzować moją pracę

limity ClickUp

Karty czasu pracy są dostępne tylko w planie biznesowym i wyższych

Wszystkie widoki nie są dostępne na urządzeniach mobilnych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Jibble

via Jibble Aplikacja do ewidencji czasu pracy Jibble jest idealna dla dużych zespołów i organizacji dzięki atrakcyjnemu, darmowemu planowi na zawsze dla nieograniczonej liczby użytkowników. Oferuje wszechstronne funkcje, które pomagają w prowadzeniu dokładnych kart czasu pracy z poziomu aplikacji komputerowej, mobilnej i internetowej.

Aplikacja udostępnia szczegółowe analizy i informacje zwrotne, które pomagają analizować spędzony czas, tworzyć gotowe do wypłaty karty czasu pracy, uzyskiwać przegląd setek wpisów czasu i eksportować je. Oferuje śledzenie projektów, integrację z listą płac, przepływy pracy związane z zatwierdzaniem i szablony kart czasu pracy .

Najlepsze funkcje

Wykorzystaj zautomatyzowane karty czasu pracy, planowanie raportowania i zarządzanie urlopami

Ustawienie stałych lub elastycznych harmonogramów pracy dla poszczególnych członków i grup

Korzystaj z funkcji PTO time tracker do automatycznej obsługi urlopów PTO

Ustawienie nadgodzin i niestandardowych ocen oraz aktualizacja kart czasu pracy w czasie rzeczywistym

Dostęp do rozbudowanych funkcji wirtualnego i stacjonarnego monitorowania czasu pracy

Zwiększ dokładność śledzenia czasu dzięki rozpoznawaniu twarzy i śledzeniu GPS

Eksportowanie szczegółowych raportów opartych na kartach czasu pracy w różnych formatach

Szybkie rozwiązywanie problemów dzięki responsywnej obsłudze klienta

Limity

Niektórzy użytkownicy napotkali usterki podczas wylogowywania się z aplikacji mobilnej

Pojawiły się skargi dotyczące kilkukrotnego zawieszania się aplikacji podczas użytkowania

Ceny Jibble

Free

Premium: ₹29/miesiąc na użytkownika

₹29/miesiąc na użytkownika Ultimate: ₹49/miesiąc na użytkownika

₹49/miesiąc na użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

4.6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 800 recenzji)

3. Moje godziny pracy

via My Hours My Hours to oprogramowanie do śledzenia czasu pracy idealne dla małych Businessów i freelancerów. Umożliwia automatyzację śledzenia czasu i utrzymanie budżetu dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym. Generowane raporty są profesjonalne i można je zintegrować z innymi aplikacjami.

Narzędzie wykracza poza stare dobre Karty czasu pracy Excel i oferuje szybkie rejestrowanie czasu pracy, opcjonalny stoper, szablony, ustawienie stawek za projekty i oddelegowane zadania. W wersji Free można dodać nieograniczoną liczbę użytkowników, co czyni go przystępnym cenowo.

Płatna wersja narzędzia oferuje kilka fantastycznych funkcji, takich jak tworzenie budżetów miesięcznych i budżetów zadań. Możesz również dodać swoje logo do raportowania.

Najlepsze funkcje My Hours

Usprawnij proces śledzenia czasu pracy dzięki łatwej w użyciu aplikacji do kart czasu pracy

Przypisanie karty czasu pracy do każdego członka zespołu w celu zapewnienia czystego zapisu

Ustawienie budżetów godzinowych, rozliczeniowych lub kosztowych i widok budżetu wydanego podczas śledzenia czasu

Analizuj koszty projektu poprzez ustawienie stawek rozliczeniowych i robocizny

Codzienne i cotygodniowe przypomnienia o zarejestrowanym czasie pracy

Śledzenie czasu z poziomu aplikacji internetowej, przeglądarki lub aplikacji mobilnej

Integracja ze wszystkimi narzędziami za pomocą Zapier

Wykorzystanie zabezpieczeń klasy Enterprise

Uzyskaj wsparcie od obsługi klienta średnio w ciągu 1 godziny

Zachowaj godność i prywatność swojego zespołu dzięki funkcjom bez nadzoru, takim jak monitorowanie ekranu

Moje limity godzin

Niektórzy użytkownicy prosili o większą kontrolę nad projektami i budżetowaniem

Free Plan jest ograniczony tylko do pięciu użytkowników

Ceny My Hours

Free: Do pięciu użytkowników

Do pięciu użytkowników Pro: $9/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje My Hours

G2: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)

4.6/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 900 recenzji)

4. Śledzenie Toggl:

via Togg*l Track Toggl Track to kolejny doskonały karta czasu pracy dla konsultantów* , freelancerów i małych Teams. Zapewnia szczegółową analizę danych czasowych i śledzenie czasu w ramach określonego cyklu pracy. Można łatwo sprawdzić, które zadania są odpowiedzialne za maksymalny przychód.

Narzędzie jest zgodne z RODO i zapewnia obsługę klienta z 3-godzinnym czasem reakcji. Można je zintegrować z ponad 100 narzędziami, takimi jak Chrome, GitHub, Asana, Todoist i inne.

Wersja Free umożliwia śledzenie czasu dla nieograniczonej liczby klientów i projektów, natomiast płatne plany pomagają śledzić rozliczane godziny. Narzędzie wysyła również przypomnienia, jeśli pracujesz bez włączonego timera.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Integracja z ponad 100 narzędziami dla zwiększenia wydajności

Widok wpisów czasu w kalendarzu

Śledzenie czasu w czasie rzeczywistym lub offline

Filtrowanie i sortowanie danych na potrzeby raportowania dla klientów

Przypisywanie rozliczanych godzin według członków zespołu, projektów i obszarów roboczych

Śledzenie postępów i budżetów za pomocą pulpitu projektu

Śledzenie czasu z dowolnego urządzenia za pomocą aplikacji komputerowej, internetowej lub mobilnej

Wykrywanie czasu bezczynności i automatyczne wyzwalacze śledzenia czasu

Regulacje dotyczące Toggl Track

Free Plan pozwala tylko na pięciu członków

Płatne oceny są dostępne tylko dla płatnych planów

Cennik Toggl Track

Free: Do 5 użytkowników

Do 5 użytkowników Start: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Premium: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Śledzenie ocen i recenzji w Toggl

G2: 4,6/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

5. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor to świetna aplikacja do rozliczania czasu pracy online dla zdalnych i rozproszonych teamów, ponieważ pomaga znaleźć luki w sile roboczej dzięki dogłębnej analizie siły roboczej. Oferuje automatyczne śledzenie czasu i ręczną edycję czasu. Platforma jest konfigurowalna i kompatybilna z systemami Android, Chrome, iOS, Mac i Windows.

Oprogramowanie do automatycznego śledzenia czasu pracowników działa w tle, a wydajność pracowników jest monitorowana za pomocą zrzutów ekranu na pulpicie. Pomaga to wyeliminować nieefektywności i poprawić wydajność. Funkcja ta jest całkowicie opcjonalna, więc można ją łatwo wyłączyć.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Otrzymuj podsumowania aktywności, etyczne nagrania wideo i opcjonalne zrzuty ekranu

Wysyłanie alertów o braku aktywności, aby utrzymać koncentrację pracowników

Większa widoczność dzięki pulpitom w czasie rzeczywistym

Zyskaj widoczność dla pracowników zdalnych, hybrydowych i w biurze

Integracja z ponad 60 aplikacjami, takimi jak Asana, Evernote, ClickUp, GSuite i inne

Zwiększ dokładność rozliczeń z klientem dzięki automatyzacji śledzenia czasu i śledzenia offline

Uzyskaj szczegółowe raporty, w tym raporty dotyczące czasu produktywnego i nieproduktywnego

Tworzenie niestandardowych harmonogramów pracy

limity Time Doctor

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na niedokładną synchronizację czasu między klientami mobilnymi i stacjonarnymi

Nie jest dostępny żaden Free Plan

Użytkownicy raportowali, że interfejs użytkownika jest skomplikowany

Cennik Time Doctor

Podstawowy: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Standardowy: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Premium: $20/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje Time Doctor

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

6. Everhour

via Everhour Everhour to jedna z najlepszych aplikacji do tworzenia edytowalnych i interaktywnych kart czasu pracy. Możesz dodawać adnotacje, wypełniać i edytować karty czasu pracy, dodawać nowe zadania z komentarzami, a nawet dołączać prośby o czas wolny. Można je również łatwo pobrać w wielu formatach.

Inne funkcje obejmują przyzwoity hub do zarządzania zadaniami, śledzenie pracy na żywo, monitorowanie budżetu i łatwe tworzenie faktur. Oferuje również dogłębną analitykę i niestandardowe raportowanie zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Narzędzie integruje się z aplikacjami takimi jak Basecamp, Jira, Trello itp., ale nie oferuje wystarczających funkcji dla dużych teamów. Jeśli więc potrzebujesz bardziej kompleksowych funkcji, być może powinieneś rozważyć Alternatywy dla Everhour .

Najlepsze funkcje Everhour

Integracja z ponad 40 aplikacjami

Tworzenie i organizowanie zadań oraz dodawanie szacowanego czasu do każdego z nich

Przegląd czasu każdego członka zespołu

Monitorowanie budżetu projektu

Konfigurowalna i interaktywna karta czasu pracy

Ręczne rejestrowanie godzin lub korzystanie z timera

Otrzymywanie przypomnień o konieczności śledzenia czasu pracy

Śledzenie czasu wolnego, w tym zwolnień lekarskich i urlopów

Sprawdzanie wydajności zespołu za pomocą wykresów podsumowujących

Śledzenie wydatków związanych z pracą

Limity Everhour

Wiele istotnych funkcji, takich jak nieograniczona liczba licencji, integracje, zatwierdzanie czasu pracy, czas wolny, fakturowanie i rozliczenia, jest dostępnych tylko w wersji płatnej

Jeśli spróbujesz zarejestrować więcej godzin niż ustawiony limit, Everhour wyświetli komunikat o błędzie

Cennik Everhour

Free

Zespół: $10/miesiąc/miejsce przy minimum 5 licencjach

Oceny i recenzje Everhour

G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

4,7/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

7. DeskTime

via DeskTime DeskTime oferuje precyzyjne możliwości śledzenia czasu z opcjami automatycznego i ręcznego śledzenia. Dostarcza automatyczne zrzuty ekranu, śledzenie czasu offline i zintegrowany tracker internetowy. Śledzenie rozpoczyna się więc w momencie, gdy pracownicy włączają swoje urządzenia.

Aplikacja do zrobienia karty czasu pracy pozwala bardziej kompleksowo ocenić wydajność pracowników, informując dokładnie, co robili i jak długo. Śledzi używane adresy URL i aplikacje, tytuły dokumentów i projektów.

Platforma jest kompatybilna z systemami SaaS, Linux, Mac, iOS, Android i Windows.

Najlepsze funkcje DesTime

Szczegółowe raportowanie i porównywanie wydajności pracowników

Wykorzystaj funkcje takie jak automatyczny zrzut ekranu, śledzenie URL i aplikacji, śledzenie tytułów dokumentów i zintegrowany moduł śledzenia stron internetowych

Organizuj godziny pracy dzięki planowaniu zmianowemu

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat dnia pracy każdego członka zespołu za pośrednictwem pulpitu użytkownika

Integracja z narzędziami takimi jak Zapier, Kalendarz Google, Trello i Jira

Limity DeskTime

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na przestarzały interfejs użytkownika

Ograniczone opcje integracji

Ceny DesCTime

Pro: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Enterprise: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika DeskTime Lite: $0 tylko dla jednego użytkownika

Oceny i recenzje DesTime

G2: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)

4.6/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

8. Zegar

przez Google Play Time Clock to skuteczny time tracker, który usprawnia śledzenie czasu pracy, eliminując jednocześnie potrzebę niechlujnej papierkowej roboty. Jest idealny dla osób prywatnych i freelancerów, ponieważ możesz rejestrować godziny pracy dla wszystkich swoich zadań.

Karty czasu pracy można łatwo tworzyć i udostępniać w formacie XLSX. Aplikacja pomaga również uzyskać szacowany czas pracy w czasie rzeczywistym i przejrzystość zarobków. Otrzymujesz również tygodniowe i miesięczne raportowanie czasu pracy.

W przypadku małych firm aplikacja umożliwia dostęp do czasów pracowników, upraszcza fakturowanie, umożliwia rejestrowanie lokalizacji GPS, śledzenie kosztów pracy i dodawanie nieograniczonej liczby użytkowników.

Najlepsze funkcje aplikacjiTime Clock

Dostępny dla użytkowników systemów iOS i Android

Dodawanie nieograniczonej liczby użytkowników

Widok kosztów według okresu rozliczeniowego

Łatwe i bezpieczne śledzenie czasu, w tym tworzenie kopii zapasowych w chmurze

Generowanie raportów dla określonych okresów i udostępnianie ich za pośrednictwem e-maila lub tekstów

Używaj kart czasu pracy do planowania poprzez wprowadzanie przerw, zwrotów, podatków, odliczeń, notatek oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy

Ustawienie powiadomień o przypomnieniach

Używanie widżetów do szybkiego wprowadzania czasu pracy

Włącz rejestrowanie lokalizacji GPS

limity zegara

Ograniczone funkcje kompleksowego śledzenia czasu pracy

Niektórzy użytkownicy napotkali mylące interfejsy i niedokładne obliczenia dwutygodniowego wynagrodzenia po aktualizacjach

CenyTime Clock

Free

Płatne: NA

Oceny i recenzje zegara

G2: NA

NA Capterra: NA

9. RescueTime

via RescueTime RescueTime to w pełni zautomatyzowane narzędzie do śledzenia czasu i karta czasu pracy, która dostarcza szczegółowych raportów na temat tego, jak spędzasz czas. Narzędzie śledzi czas spędzony w aplikacjach, na stronach internetowych i w określonych dokumentach, nawet w trybie offline.

Te szczegółowe raporty pomagają zrozumieć godziny pracy i nawyki oraz ustawić cele w celu poprawy wydajności. Asystent RescueTime śledzi twoje zachowanie i pozwala ci osiągnąć wyznaczone cele.

Co więcej, narzędzie wysyła powiadomienia o rozproszeniu uwagi, umożliwia blokowanie stron internetowych i aplikacji oraz opracowuje dokładne karty czasu pracy za pomocą AI.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Rescue Time? Przeczytaj nasz artykuł kompleksową recenzję !

Najlepsze funkcje RescueTime

Tworzenie dokładnych i precyzyjnych kart czasu pracy

Kompleksowy widok tego, jak spędzasz swój czas

Śledzenie stron internetowych, aplikacji i tytułów dokumentów

Integracja z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Slack i Outlook

Korzystaj z innowacyjnego coachingu, aby być na bieżąco z pracą

Wykorzystaj funkcję sesji skupienia, aby wyeliminować czynniki rozpraszające uwagę

Wykorzystaj asystenta do niestandardowej prognozy porannej i do zrobienia każdego dnia

Otrzymuj powiadomienia o rozproszeniu uwagi

Dołącz do sesji skupienia społeczności, aby uzyskać dodatkową motywację i wydajność

RescueTime limit

Free Plan nie jest dostępny

Sama ilość danych generowanych przez aplikację Free Timesheet może wydawać się przytłaczająca

Niektórzy użytkownicy wyrazili obawy dotyczące prywatności

Ceny RescueTime

RescueTime Lite: Free na zawsze

Free na zawsze RescueTime Premium: $12/miesiąc

Oceny i recenzje RescueTime

G2: 4.1/5 (ponad 90 recenzji)

4.1/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

10. TimesheetsPro

via poniedziałek_ TimesheetsPro to znakomita aplikacja do kart czasu pracy online, która pomaga planować i śledzić czas pracy na platformie Monday. Umożliwia tworzenie kart czasu pracy, uzyskiwanie istotnych informacji oraz łatwe przesyłanie i publikowanie kart czasu pracy.

Narzędzie dostarcza wartościowe raportowanie dzięki niestandardowemu trybowi Pivot, umożliwiając wizualizację danych w najlepszy możliwy sposób.

Najlepsze funkcje TimesheetsPro

Uzyskaj wgląd w obciążenie i wykorzystanie

Wygodna wizualizacja danych z kart czasu pracy

Szybkie przeciąganie i upuszczanie elementów za pomocą widoku kalendarza

Koryguj błędy za pomocą dwóch ustawień

Filtrowanie mojej pracy według dowolnego pola w widoku kalendarza

Limity TimesheetsPro

Ograniczone funkcje śledzenia czasu pracy

Może brakować łatwości obsługi po aktualizacjach i może nie obsługiwać złożonych okresów rozliczeniowych

Ceny TimesheetsPro

Free: $0/miesiąc za użytkownika z 200 wpisami

$0/miesiąc za użytkownika z 200 wpisami Brązowy: $25/miesiąc za użytkownika z 2500 wpisami

$25/miesiąc za użytkownika z 2500 wpisami Srebrny: 75$/miesiąc za użytkownika z 7500 wpisami

75$/miesiąc za użytkownika z 7500 wpisami Złoty: 150$/miesiąc za użytkownika z 15.000 wpisów

150$/miesiąc za użytkownika z 15.000 wpisów Platynowy (Unlimited): 300$/miesiąc za użytkownika z 200 wpisami

Oceny i recenzje karty czasu pracy

G2: NA

NA Capterra: NA

Zoptymalizuj zarządzanie czasem z ClickUp

Odpowiednia aplikacja do zarządzania czasem pracy może znacząco wpłynąć na wydajność i zarządzanie czasem, niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, małym biznesem, czy dużą organizacją. Aplikacja może pomóc w śledzeniu czasu, uzyskiwaniu praktycznych informacji na temat poprawy wydajności, a nawet blokowaniu czynników rozpraszających.

Wymienione na liście aplikacje są przeznaczone dla różnych osób i grup odbiorców. Jest jednak jedna, która jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, zarówno małych, jak i dużych.

Dzięki ClickUp możesz zrobić coś więcej niż tylko rejestrować i śledzić swój czas - możesz go oszczędzać! ClickUp oferuje doskonałe funkcje oszczędzające czas, takie jak setki szablonów, konfigurowalne widoki, płynne integracje i szczegółowe raportowanie. Zarejestruj się za Free !