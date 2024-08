10 pierwszorzędnych alternatyw Everhour i rozwiązań do śledzenia czasu pracy w 2024 r

Niezawodne narzędzie do śledzenia czasu jest kołem ratunkowym każdego zespołu nastawionego na wydajność. W rzeczywistości najnowsze statystyki rynkowe sugerują, że wielozadaniowość bez śledzenia czasu może zmniejszyć wydajność o 45% ! 😱

Produkty takie jak Everhour zapewniają jednak, że śledzenie czasu to coś więcej niż tylko rejestrowanie wejść i wyjść. Dzięki funkcjom takim jak wizualne planowanie zadań, automatyczne zatrzymywanie timerów i fakturowanie, narzędzie to podwaja się jako rozwiązanie do zarządzania projektami. Nie jest to jednak jedyne tego typu oprogramowanie na rynku, a być może nawet nie najlepsze.

Jeśli szukasz alternatywy dla Everhour, nasz przyjazny dla kupujących przewodnik pomoże ci dokonać właściwego wyboru. Niezależnie od tego, czy szukasz narzędzia z większą liczbą funkcji, czy też opcji przyjaznej dla kieszeni, zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych programów do śledzenia czasu!

Czym jest Everhour?

Everhour to niezależna aplikacja, która umożliwia zespołom śledzenie czasu i zarządzanie projektami. Można powiedzieć, że jest bardziej zorientowana na biznes niż zwykła aplikacja do śledzenia czasu, ponieważ zawiera funkcje monitorowania zadań pracowników i budżetowania. 🔢

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie godzin spędzonych na zadaniach, płynną integrację z ulubionym oprogramowaniem do zarządzania projektami lub uzyskiwanie cennych informacji dzięki raportowaniu i analizom, Everhour usprawnia zarządzanie cyklem pracy, aby utrzymać Cię na szczycie swojej gry.

Via: Everhour Ze względu na swoje możliwości rozliczania i fakturowania, Everhour jest bardzo pomocny dla freelancerów i małych agencji, umożliwiając im przekształcenie śledzonego czasu w dopracowane faktury. A jeśli musisz trzymać się budżetów projektów everhour wspiera Cię dzięki powiadomieniom w odpowiednim czasie, aby zapobiec nadmiernym wydatkom.

Chociaż jest to przyzwoite narzędzie, Everhour może nie mieć wystarczających funkcji do wsparcia większych projektów i zespołów .

Jakich funkcji szukać w alternatywach Everhour

Idealna alternatywa dla Everhour powinna oferować zestaw funkcji obejmujący śledzenie czasu i zadań, obsługę projektów i opcje rozliczeń. Pożądane funkcje obejmują:

Alokacja zasobów: Jeśli zarządzasz zespołem, ustal priorytety zadań izarządzanie obciążeniem pracą funkcje, aby upewnić się, że żaden pracownik nie jest nadmiernie obciążony lub niedostatecznie wykorzystany Zaawansowane raportowanie i analityka: Wybierz rozwiązanie, które zapewnia dogłębną analitykę wykraczającą poza podstawowe dane śledzenia czasu. Obejmuje to wgląd w rentowność projektów, wydajność pracowników i zaległe zadania Śledzenie wydatków i fakturowanie: Umożliwia monitorowanie wydatków związanych z projektem i łatwe uwzględnianie ich w fakturach dla klientów Planowanie zadań: Poszukaj silnych narzędzi do planowania, takich jak wykresy Gantta i kalendarze, aby wizualizować ramy czasowe zadań i potencjalne zależności Integracja z aplikacjami innych firm: Poszukaj alternatywy Everhour, która integruje się z używanymi narzędziami, takimi jak systemy CRM,oprogramowanie księgoweiplatformy komunikacyjne6. Intuicyjny interfejs: Przejrzysty interfejs z opcjami kodowania kolorami i etykietami może znacznie zwiększyć wydajność i doświadczenie użytkownika

10 najlepszych alternatyw Everhour dla efektywnego zarządzania czasem

Zapoznaj się z naszą ofertą 10 wyjątkowych alternatyw Everhour i konkurencyjnego oprogramowania do śledzenia czasu i zobacz, jak przejście na nowy narzędzie do zarządzania czasem może wzmocnić Twoją pracę. 💯

Twórz karty czasu pracy i śledź czas pracy całego zespołu w ClickUp

Niezależnie od tego, czy mierzysz wysiłek poszczególnych członków zespołu, czy monitorujesz postępy w projekcie, zaufaj wszechstronnemu oprogramowaniu do wydajności i śledzenia czasu ClickUp. 😍

Jako Rozwiązanie do śledzenia czasu w projektach clickUp oferuje zarówno ręczne (wsteczne), jak i zautomatyzowane śledzenie czasu. Można uruchomić timer w przeglądarce internetowej (za pomocą aplikacji Rozszerzenie Chrome ) lub aplikacja komputerowa lub mobilna i synchronizuj swoje wpisy z dowolnego miejsca. Odwołuj się do swoich wpisów za pomocą etykiet, notatek, podsumowań i rozliczanego czasu, aby precyzyjnie prowadzić dokumentację!

Karty czasu pracy w ClickUp wyświetlają indywidualne i zbiorcze śledzenie czasu dla całej organizacji lub wybranych członków zespołu. Użyj filtrów, aby nawigować po wpisach i porównywać je z ustalonymi szacunkami. ClickUp integruje się z z kilkoma narzędziami do śledzenia czasu, w tym Everhour , Time Doctor oraz Toggl aby pomóc scentralizować rozproszone wpisy dotyczące czasu pracy i wykorzystać je do kompleksowego raportowania. Można uzyskać dostęp do różnych raportów śledzenia czasu za pomocą ClickApp takich jak Time Reporting Card, Timesheet Card i Billable Report!

Poza śledzeniem czasu, ClickUp to potężne narzędzie do raportowania czasu pracy Rozwiązanie do zarządzania zadaniami . Zarządzaj obszarem roboczym projektu poprzez grupowanie i przypisywanie zadań, planowanie osi czasu z zależnościami, tworzenie kamieni milowych dla kluczowych celów i etykiety elementów priorytetowych. Pulpity w ClickUp 3.0 zapewniają bogaty wizualny przegląd obszaru roboczego przez cały czas!

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

Prowadzisz wiele projektów, zadań i oś czasu? Skorzystaj z Szablon do śledzenia projektów ClickUp do zarządzania zadaniami, budżetami i terminami w jednym oknie! Pozwala na mapę projektów w czasie rzeczywistym przy użyciu Wykres Gantta , Tablica i widoki Kalendarza, pomagając w następujących kwestiach być na bieżąco z terminami .

ClickUp najlepsze funkcje

Łatwe ręczne i zautomatyzowane rejestrowanie czasu pracy na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych

Gotowe rozliczenia iszablony śledzenia czasu pracy w celu usprawnienia procesów

Oznaczone koloramiblokowanie czasu dla planowania i wydajności

Jednoczesne uruchamianie wielu timerów z łatwym przełączaniem

Szczegółowe karty czasu pracy z szacunkami i etykietami

Importuje dane czasu z innych aplikacji dzięki ponad 1000 integracji

Narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami

ponad 15 widoków do monitorowania kalendarza, zadań i projektów

Dzienne, tygodniowe i miesięczne raportowanie czasu pracy

Dokumenty ClickUp do przechowywania pliku baza wiedzy do śledzenia czasu Limity ClickUp

Free Plan ogranicza korzystanie z niektórych funkcji

Aplikacja mobilna mogłaby korzystać z większej liczby funkcji w porównaniu do niektórych alternatyw Everhour

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. QuickBooks Time

Via: QuickBooks QuickBooks Time pozwala niestandardowo dostosować karty czasu pracy, aby śledzić godziny pracy zespołu dokładnie tak, jak chcesz, zwiększając wydajność i produktywność. Ale oto prawdziwy przełom: Mobilne śledzenie czasu za pośrednictwem aplikacji QuickBooks Workforce. Wyobraź sobie, że możesz śledzić, przesyłać i zatwierdzać cykle pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. 📱

Oprogramowanie do śledzenia czasu umożliwia śledzenie czasu GPS w celu usprawnienia zarządzania zdalnymi lub mobilnymi Teams. Menedżerowie mogą monitorować czas pracy i lokalizacje oraz na bieżąco dostosowywać harmonogramy zadań, aby budować zaufanie między zespołami.

Jeśli chodzi o podejmowanie świadomych decyzji, skorzystaj z konfigurowalnych raportów platformy, aby z łatwością przewidywać koszty pracy, planować płace i zwiększać zyski.

Najlepsze funkcje QuickBooks Time

Wgląd w czasie rzeczywistym w działania zespołu mobilnego

Konfigurowalne raportowanie

Integracja z aplikacjami księgowymi i płacowymi w celu śledzenia wydatków

Alerty o niedopasowanych godzinach rozpoczęcia/zakończenia pracy

Wsparcie dla obliczeń podatku od sprzedaży

Limity czasu QuickBooks

Ograniczone narzędzia i uprawnienia administratora w porównaniu do innych alternatyw Everhour

Funkcja płatnego czasu wolnego (PTO) wymaga poprawy

Ceny QuickBooks Time

Premium : 20 USD/miesiąc + 8 USD/miesiąc za użytkownika Opłata podstawowa

: 20 USD/miesiąc + 8 USD/miesiąc za użytkownika Opłata podstawowa Elite: 40 USD/miesiąc + 10 USD/miesiąc za użytkownika Opłata podstawowa

QuickBooks Time oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

3. Harvest

Via: Harvest Dzięki funkcjom oprogramowania do śledzenia czasu i płynnego zarządzania wydatkami, Harvest rewolucjonizuje techniki zarządzania czasem dla Business i zdalnych Teams.

To narzędzie do zarządzania projektami oferuje pełną kontrolę nad godzinami, projektami i budżetami. Ustaw jednorazowe lub cykliczne Przypomnienia o karcie czasu pracy, aby zakończyć wpisy dotyczące czasu pracy przed upływem terminów.

Funkcję można niestandardowo dostosować, aby była przydatna do fakturowania, zarządzania projektami i oceny wydajności zespołów. ⏲️

Ale Harvest to nie tylko przypomnienia - koncentruje się na wspieraniu wydajności. Pracownicy otrzymują delikatne zachęty do rejestrowania swojego czasu, co zmniejsza rozpraszanie uwagi i zwiększa wydajność.

Na pulpicie team dashboard możesz zobaczyć, jak dobrze radzą sobie Twoi współpracownicy dzięki raportom takim jak Overtime, Areas to work on i Total billable hours.

Najlepsze funkcje Harvest

Automatyczne funkcje śledzenia wydatków i czasu pracy

Szybkie zatwierdzanie kart czasu pracy z automatycznymi przypomnieniami

Budżetowanie projektów,śledzenie postępu praci planowanie

ponad 50 integracji (w tym narzędzia do fakturowania umożliwiające bardziej szczegółowe śledzenie wydatków)

Harvest limity

Złożone narzędzia do raportowania i fakturowania

Funkcja widoku miesięcznego wymaga poprawy

Ceny Harvest

Free Forever

Pro: 10,80 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Harvest oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (700+ recenzji)

: 4.3/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (500+ recenzji)

4. Hubstaff

Via: Hubstaff Hubstaff jest wyposażony w narzędzia do monitorowania aktywności pracowników, ustawienia celów wydajności i optymalizacji kosztów pracy. Dostępny na komputerach stacjonarnych i smartfonach, pomaga zarządzać dniem pracy każdego członka zespołu, dzięki czemu można zapewnić mu to, czego potrzebuje, aby odnieść sukces. 🤸

Menedżerowie mogą korzystać z wbudowanych możliwości raportowania, aby zobaczyć dane kontekstowe, takie jak sposób wykorzystania czasu lub które strony internetowe są często odwiedzane w pracy. Dostęp do ponad 20 raportowań obejmujących takie aspekty jak:

Zatwierdzenia kart czasu pracy Analiza siły roboczej Doświadczenie pracowników Częstotliwość spotkań Zmiany i frekwencja Wydatki podlegające i niepodlegające rozliczeniu

Te informacje pomagają podejmować kluczowe decyzje dotyczące alokacji zasobów, ograniczania wypalenia zawodowego i wsparcia zespołu. Zintegruj Hubstaff z narzędziami takimi jak Asana, Slack i Trello, aby zminimalizować konieczność przełączania się między aplikacjami.

Sprawdź niektóre z nich Alternatywy dla Hubstaffa tutaj!

Hubstaff najlepsze funkcje

Kompleksowe opcje raportowania

Integracja z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami

Automatyczne śledzenie czasu na urządzeniach mobilnych i pulpitach

Konfigurowalne pulpity do optymalizacji cyklu pracy

Ustawienie celów wydajności i kontrola kosztów pracy

Limity Hubstaff

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy techniczne

Interfejs może być niezgrabny w porównaniu do niektórych alternatyw Everhour

Cennik Hubstaff

Free Forever

Starter : $4.99/miesiąc za użytkownika

: $4.99/miesiąc za użytkownika Grow : 7,50 USD/miesiąc na użytkownika

: 7,50 USD/miesiąc na użytkownika Teams : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Hubstaff oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (400+ recenzji)

: 4.3/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,000+ recenzji)

5. Aplikuj

Via: Zastosuj Apploye twierdzi, że zwiększa wydajność zespołu nawet o 20%! Jego dzienne, tygodniowe, miesięczne i niestandardowe karty czasu pracy zapewniają szczegółowy wgląd w postępy zespołu.

Funkcja live feed Apploye umożliwia śledzenie, kto jest aktywnie zaangażowany w zadania. System może wykrywać długie okresy bezczynności i wysyłać pracownikom delikatne przypomnienia o powrocie do pracy. Podstępne? prawdopodobnie. Skuteczne? zdecydowanie! 😼

Oprócz śledzenia czasu, platforma pomaga ustawić budżety projektów, zarządzać uprawnieniami i szybko wysyłać faktury dla klientów. Dla firm z pracownikami pracującymi zdalnie lub w podróży, Apploye umożliwia śledzenie GPS i geofencing.

Możesz także uzyskać dostęp do zrzutów ekranu, korzystania z aplikacji i śledzenia adresów URL w celu monitorowania pracowników zdalnych, dzięki czemu jest to najlepszy wybór oprogramowania do zarządzania projektami do współpracy zespołowej.

Najlepsze funkcje Apploye

Zdalnymonitorowanie pracowników* Zarządzanie projektami z budżetowaniem i narzędziami uprawnień

Przypomnienia o braku aktywności

Podgląd na żywo i natychmiastowe zrzuty ekranu

Timer Pomodoro dla większej wydajności

Limity Apploye

Stosunkowo mniej funkcji w porównaniu do konkurencji

Przydałoby się więcej opcji integracji

Ceny Apploye

Solo : $2/miesiąc dla jednego użytkownika

: $2/miesiąc dla jednego użytkownika Standard : $2,5/miesiąc na użytkownika

: $2,5/miesiąc na użytkownika Premium : $3/miesiąc na użytkownika

: $3/miesiąc na użytkownika Elite: $3,5/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje aplikacji

G2 : 4.5/5 (10+ recenzji)

: 4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (30+ recenzji)

6. Time Doctor

Via: Time Doctor Potrzebujesz narzędzia do promocji równowaga między pracą a życiem prywatnym time Doctor może być oprogramowanie do śledzenia czasu dla Ciebie! Dokładnie monitoruje wykorzystanie aplikacji i stron internetowych, aby zapewnić pełną widoczność cyklu pracy pracowników. Jednocześnie umożliwia tworzenie niestandardowych płatnych przerw dla poszczególnych osób, grup lub działów. ☕

Jeśli skupimy się na śledzeniu czasu i narzędziach rozliczeniowych , Time Doctor oferuje alerty rozpraszające uwagę, monitoruje poziomy aktywności i śledzi czas offline, aby uprościć wykonywanie zadań płacowych dla zespołów zdalnych, hybrydowych i offshore.

Dla teamów pracujących na polu (jak np teams budowlane ), platforma umożliwia śledzenie GPS z przypomnieniami o opuszczeniu trasy. Zasadniczo, jeśli ktoś odbiega od przypisanej lub oczekiwanej lokalizacji, system wysyła przypomnienia w celu powiadomienia kierownika, ułatwiając podjęcie działań naprawczych.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Śledzenie GPS z alertami o opuszczeniu trasy

Zrzuty ekranu i monitorowanie czatu

Wgląd w wykorzystanie sieci/aplikacji

Śledzenie obecności i przerw

ponad 60 integracji z innymi podmiotami

Limity Time Doctor

Limit funkcji mobilnych

Złożony interfejs, według niektórych użytkowników

Ceny Time Doctor

Podstawowy : 5,9 USD/miesiąc za użytkownika

: 5,9 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $8.4/miesiąc na użytkownika

: $8.4/miesiąc na użytkownika Premium: 16,7 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Time Doctor oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (300+ recenzji)

: 4.4/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)

7. Toggl Track

Via: Toggl Track Toggl Track to dobrze znane narzędzie do śledzenia czasu, preferowane przez freelancerów i zdalne zespoły, które chcą zwiększyć swoją wydajność. Pozwala na śledzenie czasu poświęconego na różne zadania jednocześnie, pomagając w rejestrowaniu rozliczanych godzin bez utraty rytmu. 🎵

Platforma jest szczególnie przydatna dla menedżerów ds. planowania, którzy mają trudności z przydzielaniem obciążenia pracą swoim zespołom. Dzięki fajnej funkcji Schedule Reports to Email możesz otrzymywać automatyczne raporty z kart czasu pracy na e-mail. Ułatwi ci to śledzenie bieżących działań i odpowiedzialne planowanie harmonogramów.

Wisienka na torcie? Zdolność tego narzędzia do identyfikacji czasu bezczynności! System mierzy wykorzystanie komputera i bezczynne minuty, aby dokładnie śledzić rozliczane godziny, umożliwiając kierownikom zespołów szybsze identyfikowanie luk w wydajności.

Toggl Track najlepsze funkcje

Śledzenie czasu specyficzne dla zarządzania zadaniami

Zaplanuj raporty na e-mail w celu automatyzacji raportowania kart czasu pracy

Atrakcyjny wygląd aplikacji ułatwiający współpracę w zespole

Śledzenie czasu bezczynności dla precyzyjnego rozliczania

Aplikacja mobilna i internetowa z synchronizacją z przeglądarką

Śledzenie czasu bezczynności z limitami

Przydałoby się lepsze kodowanie kolorami dla bardziej intuicyjnej nawigacji

Brak śledzenia dochodów w planie Free

Cennik Toggl Track

Free Forever

Starter : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Premium : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Śledzenie Toggl oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,000+ recenzji)

: 4.6/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

8. TMetric

Via: TMetric TMetric to doskonałe rozwiązanie do śledzenia czasu, ustawienia stawek oraz tworzenia raportów i faktur dla różnych projektów i zadań. Poza swoimi podstawowymi funkcjami, posiada wbudowany kalendarz i funkcje zarządzania zadaniami, oferując dodatkowe możliwości planowania spotkań, udostępniania informacji i monitorowania bieżącej pracy. 🗓️

Platforma dostosowuje swoje funkcje do wsparcia działu płac. Narzędzie Zrzuty ekranu co 10 minut losowo przechwytuje zrzut ekranu z monitora pracownika. Nie każdemu może podobać się taki poziom monitorowania, ale nadal są to cenne dane na temat spędzonego czasu. Możesz również regularnie śledzić czas urlopu i obecność, aby wyeliminować zgadywanie przy wystawianiu faktur.

Jeśli mówimy o fakturach, TMetric może analizować najbardziej wydajne przedziały czasowe, tworząc mapę generowanych zysków!

Najlepsze funkcje TMetric

Wbudowane timery z ręcznymi wpisami i śledzeniem offline

Losowe zrzuty ekranu w celu utrzymania wydajności pracowników

Wsparcie dla fakturowania

Integracja z Quickbooks, GitLab, Jira i nie tylko

Limity TMetric

Przydatne funkcje są w większości ograniczone do płatnych planów

Wpisy czasu są czasami tracone

Cennik TMetric

Free Forever

Profesjonalny : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Business: $7/miesiąc

TMetric oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

9. Clockify

Via: Clockify Clockify jest wartościowym oprogramowanie do śledzenia czasu, które pomaga firmom teams i osobom indywidualnym zrozumieć, w jaki sposób spędzają czas i dostosować swoje procesy. Pozwala również na automatyzację zadań i integrację z innymi systemami, pomagając scentralizować cele śledzenia. ✅ Clockify, podobnie jak jego konkurenci oferuje różne opcje raportowania, takie jak raporty tygodniowe, wydatki i zadania. Wyodrębnij raportowanie według statusu rozliczeniowego, projektu lub dowolnego innego kryterium, którego potrzebujesz.

Na przykład, raport tygodniowy pokazuje, ile godzin zostało włożonych w projekt każdego tygodnia, podczas gdy raport audytu czasu pomaga w lokalizacji i naprawie nieprawidłowych wpisów czasu.

Clockify wspiera Śledzenie czasu Pomodoro dla zwiększenia wydajności (jeśli to działa) i możliwość edycji zarejestrowanych czasów w celu dokładniejszego rozliczenia.

Najlepsze funkcje Clockify

Kompleksowe raportowanie w celu monitorowania wydajności zespołu i alokacji czasu

Edytowalne timery

Zarządzanie urlopami i dniami wolnymi

Dobra integracja z innymi systemami

Limity Clockify

Brak funkcji planowania w planie Free

Niezbyt intuicyjny interfejs w porównaniu do niektórych alternatyw Everhour z tej listy

Ceny Clockify

Free Forever

Basic :$3.99/miesiąc na użytkownika

:$3.99/miesiąc na użytkownika Standard :$5.49/miesiąc na użytkownika

:$5.49/miesiąc na użytkownika Pro :$7.99/miesiąc na użytkownika

:$7.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: $11.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Clockify

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

10. TimeCamp

Via: TimeCamp TimeCamp to potęga wydajności, wyposażająca zarówno pracowników, jak i menedżerów w zestaw narzędzi do śledzenia czasu, porównywania wydajności i zwiększania efektywności.

Dla pracowników oferuje możliwość śledzenia odwiedzin stron internetowych i korzystania z oprogramowania oraz śledzenia czasu wykonywania określonych zadań w celu wspierania samodoskonalenia. Menedżerowie zespołów mogą natomiast wykorzystać możliwości raportowania TimeCamp, aby uzyskać wgląd w alokację czasu zespołu w ciągu dnia. Mogą również korzystać z funkcji ustawienia celów, aby mierzyć wydajność i czas bezczynności. 📊

Dzięki funkcjom śledzenia i zarządzania fakturami dla wielu klientów o różnej ocenie, Twój zespół księgowy nie będzie rozczarowany tą platformą. Oto kilka dodatkowych funkcji Alternatywy dla TimeCamp do odkrycia!

Najlepsze funkcje TimeCamp

Solidne raportowanie budżetu, czasu i pracowników

Rejestrowanie i zatwierdzanie kart czasu pracy

Bogata funkcja fakturowania

Wsparcie dla samodzielnego monitorowania

ponad 70 integracji

Limity TimeCamp

Ma znaczną krzywą uczenia się

Niewystarczająca liczba niestandardowych rozliczeń

Ceny TimeCamp

Free Forever

Starter : $2.99/miesiąc za użytkownika

: $2.99/miesiąc za użytkownika Basic : 5,99 USD/miesiąc na użytkownika

: 5,99 USD/miesiąc na użytkownika Pro: $7.99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

TimeCamp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (500+ recenzji

Podnieś swoją wydajność dzięki systemowi On-Point Time Tracker

W świecie 3D, w którym czas jest naszym najcenniejszym zasobem, wybór odpowiedniego rozwiązania do śledzenia czasu może mieć ogromne znaczenie.

Jeśli chodzi o znalezienie idealnej alternatywy dla Everhour, lista opcji może być przytłaczająca. Dlatego polecamy sprawdzenie ClickUp -Spraw, aby każda sekunda Twojego dnia się liczyła dzięki najwyższej klasy funkcjom śledzenia czasu wraz z narzędziami zwiększającymi wydajność, śledzeniem budżetu i możliwościami współpracy zespołowej. ⌛