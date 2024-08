RescueTime Review do tworzenia arkuszy czasu pracy w 2024 roku

Czas jest jedynym zasobem, którego nie można zwiększyć. Usprawnienie listy rzeczy do zrobienia może z pewnością pomóc, ale kiedy wysyłasz SOS zarządzania czasem, potrzebujesz narzędzia takiego jak RescueTime, które rzuci ci koło ratunkowe.

Oprogramowanie do śledzenia czasu jest niezbędne dla prawdziwej wydajności i właśnie w tym miejscu pojawia się RescueTime. Pełni on funkcję narzędzia do śledzenia czasu i karty czasu pracy z dawką struktury, wglądu i pomocnych, ale uciążliwych przypomnień, aby utrzymać cię na dobrej drodze. 🏃

Jak każdy narzędzie wydajności rescueTime ma swoje wady i zalety. Jeśli nie jesteś pewien, czy jest ono warte twojego czasu (widzisz, co tam zrobiliśmy?), zapoznaj się z recenzją aplikacji RescueTime. Wyjaśnimy, jak działa RescueTime, jego zalety, wady i ceny. Ponadto udostępnimy świetną alternatywę dla RescueTime, jeśli zdecydujesz, że to nie twoja sprawa. Do dzieła!

### Co to jest RescueTime?

RescueTime

to narzędzie do śledzenia czasu zaprojektowane, aby pomóc Ci opanować zarządzanie czasem. Oczywiście, śledzi czas, ale to wszechstronne narzędzie do zrobienia czegoś więcej. Dostarcza kompleksowego wglądu w to, jak spędzasz swój czas.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, który musi tworzyć dokładne karty czasu pracy, czy liderem zespołu, który musi zwiększyć poziom wydajności, RescueTime oferuje wgląd, którego potrzebujesz, aby ustawić i osiągnąć cele. 🏅

Via

RescueTime

Narzędzie działa cicho w tle na komputerze lub urządzeniu mobilnym, niezależnie od tego, czy jest to system Windows, Mac, iOS czy Android, zbierając dane o Twojej aktywności. Następnie kompiluje te dane w szczegółowe raporty i wykresy przedstawiające najbardziej wydajne czasy, rozpraszające strony internetowe i dystrybucję godzin pracy między zadaniami.

RescueTime różni się od innych aplikacji zwiększających wydajność i

narzędzia do śledzenia czasu

ponieważ daje ci wynik wydajności (który nazywa pulsem wydajności). Wynik ten mierzy, jak efektywnie wykorzystujesz swój czas. Możesz również ustawić cele dla swojego czasu pracy

czas skupienia

i blokowanie czynników rozpraszających, aby pozostać w strefie.

Klucz RescueTime Funkcje

RescueTime ma wiele do zaoferowania. W porównaniu do konkurentów, takich jak Toggl i Clockify, oferuje bardziej solidny sposób śledzenia czasu i poprawy

zarządzanie czasem

. Zoptymalizuj swój czas pracy i pożegnaj się z rozpraszaniem uwagi dzięki funkcjom oszczędzającym czas RescueTime.

1. Sesje skupienia

Główną funkcją RescueTime jest Focus Session, sesja pracy podobna do Pomodoro, podczas której

ustawienie na bok bloku czasu

na skoncentrowaną pracę. Celem jest wejście w stan mentalnego przepływu poprzez mono-tasking, który jest kluczem do prawdziwej wydajności. 🧠

Sesja fokusowa w RescueTime

Podoba nam się, że RescueTime nie tylko wrzuca cię w sesję Focus. Kreator ustawień przeprowadza użytkownika przez pomocną sesję przygotowawczą, która obejmuje odprawę ciała, przypomnienie o pójściu do łazienki lub napiciu się wody. RescueTime prosi również o szybkie zresetowanie umysłu, wzięcie głębokiego oddechu i zaangażowanie się w sesję skupienia przed kliknięciem przycisku "start".

Użytkownicy twierdzą, że podoba im się lista kontrolna przygotowań i same sesje Focus. Użytkownik może niestandardowo dostosować sesję do swoich potrzeb. Na przykład RescueTime integruje się ze Spotify, aby spersonalizować doświadczenie bez otwierania innej aplikacji.

Ponadto każda sesja Focus informuje w czasie rzeczywistym, ilu innych pracowników uczestniczy w sesjach Focus na całym świecie. Podwojenie ciała lub poczucie większej motywacji, gdy ktoś pracuje obok ciebie (osobiście lub wirtualnie), pomaga uzyskać jeszcze więcej z tych sesji skupienia.

2. RescueTime Assistant and AI (beta)

Wszystkie konta RescueTime są wyposażone w asystenta, który zapewnia niestandardową poranną prognozę spotkań i zadań do wykonania w ciągu dnia. Co więcej, Asystent RescueTime analizuje również harmonogram i podpowiada najlepszy czas na skoncentrowaną pracę pomiędzy spotkaniami i wydarzeniami. 🔎

Asystent RescueTime

Ta funkcja jest nadal w fazie beta, ale RescueTime wprowadza również asystenta opartego na AI. Obecnie dostępny tylko dla

karty czasu pracy

aI automatycznie dzieli czas pomiędzy projekty i klientów, poprawiając dokładność śledzenia czasu. AI potrzebuje jednak wielu danych do zrobienia tego za Ciebie, więc zarezerwuj dużo czasu na szkolenie modelu.

3. Alerty i bloki rozpraszające uwagę

Jak często siadałeś z zamiarem pracy, ale okazało się, że przewijasz Instagram? Zdarza się to najlepszym z nas. 🙈

Czasami trzeba zająć się biznesem, a w świecie, w którym rozpraszacze są na wyciągnięcie ręki, trzeba podjąć bardziej ekstremalne środki.

To, co odróżnia RescueTime od innych aplikacji do śledzenia czasu, to możliwość blokowania rozpraszaczy. Powiedz mu, które aplikacje lub strony internetowe są twoim kryptonitem, a zablokuje je podczas każdej sesji skupienia.

Jeśli "zapomnisz" i mimo wszystko spróbujesz uzyskać dostęp do rozpraszających stron internetowych, otrzymasz wyskakujące okienko od RescueTime wyświetlające twój timer,

cele zarządzania czasem

i zdrowe poczucie winy, które przypomni ci o powrocie do pracy. 👀

4 RescueTime sesje społecznościowe

RescueTime jest czarodziejem we wdrażaniu podwojenia ciała. Aby uzyskać dodatkową motywację, dołącz do jednej z sesji Focus. Są to godzinne lub dwugodzinne sesje Focus w stylu Pomodoro, które odbywają się na żywo na całym świecie.

Jeśli nie chcesz dołączać do sesji RescueTime, zawsze możesz stworzyć udostępnianą przestrzeń ze współpracownikami, kolegami lub nieznajomymi podczas pracy. Dzięki temu twój mózg będzie myślał, że inni ludzie cię rozliczają i pracują razem z tobą, co czyni cuda, jeśli chodzi o wydajność.

5. Pomiary czasu

Świadomość jest świetnym technika zarządzania czasem . Pod koniec każdej sesji Focus, RescueTime prześle szczegółowe raportowanie i wykresy ilustrujące puls wydajności.

Raporty te dzielą twoje działania na kategorie, takie jak "bardzo wydajne", "wydajne" i "rozpraszające", pozwalając ci zobaczyć, dokąd zmierza twój czas na pierwszy rzut oka. RescueTime uszereguje nawet rozpraszające Cię czynności, abyś mógł szybciej wskazać winowajców. 📌

Cena RescueTime

Wersja Free

Miesięcznie: $12/miesiąc

$12/miesiąc Rocznie: $6.50/miesiąc, rozliczane rocznie za $78

Zalety korzystania RescueTime

Wybór RescueTime jako narzędzia do śledzenia czasu wiąże się z wieloma korzyściami. Chociaż RescueTime może nie być odpowiedni dla każdego, lojalni fani uwielbiają tę aplikację z kilku powodów.

Poprawa samoświadomości

Wskaźniki RescueTime, powiadomienia i przypomnienia o rozproszeniu uwagi sprawiają, że jesteś bardziej świadomy swojej codziennej rutyny. Szczegółowe raportowanie wyjaśnia, w jaki sposób spędzasz czas, ułatwiając identyfikację złych nawyków i dostrzeganie możliwości poprawy. Może to trochę zaboleć, gdy dostaniesz klapsa w nadgarstek za wygłupianie się, gdy powinieneś pracować, ale to wszystko w celu zwiększenia wydajności.

Mniej rozpraszaczy

Inne narzędzia do zarządzania czasem mogą powiedzieć: "Hej, jesteś rozproszony!" Jednak RescueTime idzie o krok dalej, dosłownie blokując czynniki rozpraszające. 🛑

Blokuje rozpraszające strony internetowe i aplikacje podczas wyznaczonego czasu skupienia, dzięki czemu można zachować koncentrację. Ta funkcja jest niebiańska dla każdego, kogo łatwo rozpraszają media społecznościowe i inne rozpraszacze online, zapewniając niepodzielną uwagę na najważniejszych zadaniach.

Automatyzacja

RescueTime ma również funkcję automatycznego śledzenia czasu, która eliminuje ręczne wprowadzanie czasu, zwiększając dokładność kart czasu pracy. Jest to szczególnie przydatne dla freelancerów, którzy muszą dostarczać dokładne raporty czasu pracy klientom lub zespołom, które muszą śledzić postępy w zarządzaniu projektami.

ustawienie celów

RescueTime różni się od innych rozwiązań, ponieważ pozwala na ustawienie i osiągnięcie celów w rekordowym czasie. Ustaw cele dla swojego czasu wydajności i otrzymuj powiadomienia, aby pozostać na dobrej drodze. Jest również w pełni konfigurowalny, więc możesz dostosować platformę do własnych potrzeb.

Sprytne integracje

RescueTime eliminuje bóle głowy związane z przeskakiwaniem między rozwiązaniami, narzędziami i platformami. Zintegruj go ze Slackiem, kalendarzem lub innymi narzędziami oprogramowanie do zarządzania projektami aby usprawnić cykl pracy.

Common Pain Points RescueTime Users Face

Chociaż ludzie uwielbiają RescueTime, ma on kilka wad. Użytkownicy często wspominają o tych bolączkach.

Dużo i dużo danych

RescueTime może początkowo wydawać się przytłaczający. Generuje imponujące dane na temat twoich nawyków, ale potrzeba czasu, aby zrozumieć szczegółowe raportowanie. Jak każda platforma, nowi użytkownicy często narzekają na krzywą uczenia się RescueTime. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z pulpitem i raportowaniem oraz naucz się poprawnie interpretować swoje dane. 📈

Obawy związane z prywatnością

RescueTime śledzi wszystko, co robisz na wszystkich śledzonych urządzeniach. Niektórzy użytkownicy słusznie obawiają się o prywatność, zwłaszcza w odniesieniu do funkcji śledzenia, takich jak zrzuty ekranu lub szczegółowe dzienniki odwiedzanych stron internetowych. RescueTime ma solidną politykę prywatności w zakresie zarządzania danymi, ale musisz zrezygnować z prywatności, aby w pełni korzystać z platformy.

Limit funkcji Free

Darmowa wersja RescueTime nie posiada tak zaawansowanych funkcji jak RescueTime Premium. Nie będziesz mieć tak dużej swobody w niestandardowych celach, blokowaniu czynników rozpraszających lub generowaniu szczegółowych raportów, co może być wadą dla każdego, kto ma ograniczony budżet. 💸

Problemy z synchronizacją

Prawdopodobnie pojawią się problemy z synchronizacją RescueTime na wielu urządzeniach, takich jak pulpit i telefon. Czasami występują opóźnienia lub niespójności między aplikacją komputerową i mobilną, co może dawać niedokładny obraz wydajności.

RescueTime Reviews na Reddit

Co ludzie w Internecie naprawdę myślą o RescueTime? Udaliśmy się na Reddit, aby ocenić dobre, złe i brzydkie strony tego narzędzia wydajności. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że RescueTime wykonuje świetną robotę, ale kilku z nich miało problemy z ceną RescueTime Premium ($78 rocznie). Wspomnieli również, że ich zdaniem wersja Premium nie jest dużo lepsza od wersji Free. Inni użytkownicy zauważyli, że RescueTime ma dość duże rozbieżności w śledzeniu czasu. "ActivityWatch śledził 17 m; Rescuetime powiedział, że spędziłem tylko 8 minut, co jest błędne z marginesem. Należy również zauważyć, że nie wprowadzili znaczących zmian w aplikacji dla systemu Windows od 2020/05/19. Na przykład CO?" - powiedział jeden z użytkowników.

Niektórzy twierdzili, że darmowa wersja działała dobrze, podczas gdy innym podobały się funkcje premium, ale nie cena premium. Wielu użytkowników wspomniało o przejściu na alternatywy RescueTime z powodu rozbieżności w śledzeniu i nieaktualnych aplikacji.

Alternatywa Zarządzanie czasem Narzędzia do użycia zamiast RescueTime

RescueTime ma wiele zalet, ale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Temu narzędziu do rejestrowania czasu brakuje wielu funkcji, więc prawdopodobnie nadal będziesz przełączać się między różnymi narzędziami do zrobienia swojej pracy.

Enter

ClickUp

alternatywna platforma do zarządzania wydajnością i pracą, która oferuje śledzenie czasu, zarządzanie projektami i wiele więcej. 🎯

Smart project śledzenie czasu

Ile czasu poświęcasz na każdy projekt, zadanie lub klienta? Nigdy nie dowiesz się tego na pewno bez

Śledzenie czasu w projektach ClickUp

.

Organizuj i dodawaj notatki do rozpoczęcia zadania z ClickUp Project Time Tracking

Funkcje śledzenia czasu w projektach umożliwiają śledzenie czasu, tworzenie szacowanych czasów, dodawanie notatek i nie tylko. Niezależnie od tego, czy jest to darmowe rozszerzenie do Chrome, aplikacja komputerowa, czy strona na pulpicie, otrzymujesz dokładny widok swojej pracy w jednym raporcie. 📝

Użyj ClickUp, aby śledzić opóźnienia i zależności za pomocą jednej tablicy

Mówiąc o raportowaniu,

Karty śledzenia ClickUpTime

są idealne do monitorowania kart czasu pracy, szacunków, rozliczeń i nie tylko. Zbuduj niestandardowy pulpit z wybranymi kartami śledzenia czasu, aby uzyskać ogólny widok na najważniejsze

wskaźniki wydajności

w jednym miejscu.

Solidne zarządzanie czasem

Śledzenie czasu to jedno - zarządzanie czasem

zarządzanie czasem

to zupełnie inna bestia. Dlatego ClickUp zawiera również narzędzia do zarządzania czasem i ustawienia celów. Dodaj szacowany czas do dowolnego zadania lub podziel czas między członków zespołu, aby zarządzać oczekiwaniami i utrzymać zespół na zadaniu.

Usprawnij swoje codzienne zadania i zwiększ wydajność dzięki narzędziu do zarządzania czasem ClickUp

Jeśli jesteś wzrokowcem, ClickUp również ma coś dla Ciebie. Toggluj między widokiem kalendarza, widokiem Gantta, widokiem osi czasu lub widokiem obciążenia pracą, aby zobaczyć z lotu ptaka, co masz na głowie. 🤩

Szablony oszczędzające czas

Hej, wiesz czego RescueTime nie ma? Szablonów.

Zgadnij, co ma ClickUp? Szablony na kilogramy!

Daj swoim teamom dostęp do biblioteki ponad 1000 szablonów na ClickUp

W ClickUp to Ty jesteś kierowcą. Wybierz szablon i niestandardowo dostosuj go do potrzeb Twojego zespołu w zakresie śledzenia czasu. Na przykład

Szablon karty czasu pracy dla usług ClickUp

umożliwia członkom zespołu cotygodniowe śledzenie godzin pracy. ⏳

Ponadto

Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

jest pomocny w organizowaniu harmonogramu i sprawdzaniu, jak spędzasz czas.

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

Uprość śledzenie aktywności z ClickUp

Każdemu z nas przydałoby się trochę dodatkowego czasu. Ale nie można stworzyć więcej czasu, dlatego tak ważne jest maksymalne wykorzystanie czasu w pracy. Aplikacja RescueTime jest popularnym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którym brakuje czasu, ale nadal wymaga przeskakiwania z platformy na platformę do zrobienia faktycznej pracy.

ClickUp to prawdziwie kompleksowe rozwiązanie do śledzenia czasu zarówno w połączeniu, jak i poza nim. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, czy menedżerem nadzorującym dziesiątki pracowników, ClickUp wyposaża Twój zespół w narzędzia do zrobienia lepszej pracy szybciej. ✨

Przekonaj się sam: Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz.