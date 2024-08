ChatGPT vs. Google Gemini: Które narzędzie AI jest najlepsze?

W ciągu kilku lat narzędzia AI stały się ściśle zintegrowane z naszym życiem osobistym i zawodowym - od proszenia Alexy o rekomendacje filmowe po podpowiedź ChatGPT, aby nadać naszej kampanii marketingowej nowy kierunek.

W szczególności chatboty AI i multimodalne generatory tekstu AI okazały się nieocenione, pomagając nam w tworzeniu zawartości, tłumaczeniu oraz ułatwiając badania i analizę danych.

Od czasu debiutu ChatGPT w listopadzie 2022 r. pojawiło się wiele multimodalnych dużych modeli językowych (LLM) od firm technologicznych, takich jak Google, Microsoft i Meta. Każda z nich wydała własną generatywną Narzędzia AI -Google Gemini, Microsoft Copilot i Meta Llama.

W tym artykule kompleksowo porównamy ChatGPT, oryginalnego chatbota generatywnego AI, i Google Gemini, najnowsze dzieło Google w dziedzinie AI.

Czym jest ChatGPT?

przez OpenAI ChatGPT, czyli Chat Generative Pre-trained Transformer, to chatbot generujący teksty przy użyciu sztucznej inteligencji, wydany przez OpenAI pod koniec 2022 roku. Był to jeden z pierwszych naprawdę udanych chatbotów AI, który przewyższył wszystkich swoich konkurentów dzięki możliwościom przetwarzania języka naturalnego i ludzkim, opartym na dialogu odpowiedziom.

Obecnie ChatGPT jest dostępny w dwóch wersjach - ChatGPT 3.5 (dla użytkowników Free) i ChatGPT 4.0 (dla użytkowników płatnych). Podczas gdy obie wersje pomagają w generowaniu i tłumaczeniu tekstu, tylko ChatGPT 4.0 zapewnia wsparcie dla multimodalnych (lub głosowych i graficznych) podpowiedzi, niestandardowych GPT, analizy danych i nie tylko.

ChatGPT 4.0 umożliwia również prowadzenie rozmów głosowych w obie strony, co czyni go jednym z najbardziej dostępnych obecnie chatbotów AI.

ChatGPT można używać do:

Burzy mózgów

Pisania, edytowania i tłumaczenia zawartości

Analizowanie danych i wyróżnianie trendów

Debugowanie i ulepszanie kodu

Badanie tematów i rozumienie pojęć

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj te wyjątkowe Hacki ChatGPT !

W przypadku większego zespołu lub przedsiębiorstwa, subskrybuj plan ChatGPT Team i uzyskaj dostęp do funkcji, takich jak tworzenie i udostępnianie niestandardowych GPT w obszarze roboczym. Możesz także korzystać z zaawansowanej analizy danych i zachować zakończoną własność danych.

Funkcje ChatGPT

Przyjrzyjmy się nieco bliżej najpopularniejszym funkcjom ChatGPT.

1. Możliwości generowania

ChatGPT ma doskonałą zdolność do generowania konwersacji o ludzkiej jakości. Pomaga tworzyć wiele rodzajów zawartości (w tym posty na blogach, e-maile i książki) oraz tłumaczyć zawartość na ponad 50 języków (w tym francuski, hiszpański, japoński, koreański, tajski i grecki).

ChatGPT może również wykonywać różnego rodzaju manipulacje tekstem, takie jak sumowanie tekstu, przepisywanie bloków tekstowych oraz dostosowywanie tonu i formalności zawartości

Dodatkowo, możesz udostępniać swoje czaty innym członkom zespołu za pomocą publicznego, połączonego linku. Mogą oni następnie zaimportować rozmowę do swojej konsoli czatu i użyć jej jako punktu odniesienia lub kontynuować.

ChatGPT dostarcza również przyciski szybkiego działania, a mianowicie "kopiuj", "regeneruj" i "zła odpowiedź". Użyj ich, aby poinformować model AI, czy jesteś zadowolony z danej odpowiedzi.

Dodając niestandardowe instrukcje, takie jak język i ton głosu, możesz dostosować odpowiedzi ChatGPT do wszystkich swoich czatów.

2. Niestandardowe GPT

przez OpenAI Bardzo lubianą funkcją ChatGPT są niestandardowe GPT, w których modyfikujesz silnik GPT, aby tworzyć niestandardowe chatboty AI z określonymi instrukcjami i specjalistycznymi umiejętnościami.

Na przykład, można stworzyć onboarding buddy, który działa jako bot wsparcia, czatuje z nowymi pracownikami i dostarcza im odpowiedzi z firmowego podręcznika.

Niektórzy użytkownicy używali nawet ChatGPT do terapii, aby analizować swoje wzorce zachowań i wykorzystywać LLM do "psychologicznego samodoskonalenia" Inni stworzyli GPT do planowania posiłków, FAQ dotyczących prania i nie tylko.

Możliwości niestandardowych GPT - dla osób prywatnych i Business - są nieograniczone!

3. Analiza danych

ChatGPT umożliwia przesyłanie danych głównie w formatach CSV, TXT i PDF w wersji Enterprise i analizowanie ich bezpośrednio na platformie. Funkcja ta umożliwia identyfikację trendów i wzorców, czyszczenie danych poprzez usuwanie duplikatów lub nieaktualnych informacji, a nawet zadawanie konkretnych pytań w celu generowania spostrzeżeń i podsumowań.

ChatGPT nie zastępuje w pełni narzędzi do analizy danych, ale obsługuje podstawowe statystyki i generuje wariacje danych na potrzeby uczenia maszynowego. Ta funkcja premium jest jednak dostępna tylko w płatnych planach.

Ceny ChatGPT

Free : Free na zawsze

: Free na zawsze Plus : $20/użytkownika miesięcznie

: $20/użytkownika miesięcznie Teams : 30 USD/użytkownik miesięcznie

: 30 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Co to jest Google Gemini?

Google Gemini (wcześniej Bard) jest jednym z wielu LLM stworzonych przez Google Deepmind. Potrafi rozumieć i interpretować tekst, głos, obrazy, a nawet wideo. Można go używać do pisania, burzy mózgów, podsumowywania informacji, a nawet generowania obrazów.

Kluczową funkcją Google Gemini jest jego natywna integracja z obszarami roboczymi Google. Na przykład Gemini może wypełniać dane w arkuszach kalkulacyjnych, dawać kreatywne sugestie dotyczące prezentacji, a nawet generować niestandardowe tła dla spotkań wideo.

Aby zintegrować Gemini z obszarem roboczym Google, potrzebna jest jednak subskrypcja Gemini.

Google Gemini jest obecnie dostępne w trzech rozmiarach: Ultra, Pro i Nano. Gemini Ultra to największy i najbardziej wydajny model Google do bardzo złożonych zadań. Gemini Pro jest bardziej odpowiedni do skalowania w szerokim zakresie zadań. Gemini Nano to najbardziej wydajny i lekki model, stworzony do zadań wykonywanych na urządzeniu.

Funkcje Google Gemini

Oto niektóre z najlepszych funkcji Google Gemini:

1. Możliwości generatywne

Google Gemini ma solidne możliwości generowania tekstu, które mają wsparcie dla ponad 40 języków i mogą tworzyć kreatywne formaty tekstu, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile i listy. Może również tłumaczyć zawartość i generować obrazy na podstawie opisów tekstów.

Użytkownicy mogą oceniać odpowiedzi jako "dobre" lub "złe", dwukrotnie sprawdzać fakty w sieci i modyfikować odpowiedzi za pomocą jednego kliknięcia. Po zadaniu pytania Google Gemini generuje trzy wersje robocze dla każdego pytania i pozwala sfinalizować jedną z nich. Po dokonaniu wyboru pozostałe wersje robocze są usuwane z historii czatu.

2. Możliwości multimodalne

przez Google Gemini Ponieważ Google Gemini jest szkolony na dużych zbiorach danych, może przetwarzać je wszystkie razem. Można na przykład użyć podpowiedzi tekstowych do generowania obrazów lub przesłać obraz i poprosić go o przygotowanie historii opartej na tym obrazie.

przez Google Gemini Model AI może również generować kod w dowolnym języku programowania, debugować fragmenty kodu i tworzyć skrypty do automatyzacji. Ponadto sugeruje dodatkowe informacje, takie jak jakie biblioteki zainstalować, jakie komunikaty o błędach wyświetlać lub jak zapobiegać błędom w przyszłości. Może to być bardzo przydatne dla osób nietechnicznych pracujących w środowiskach niskokodowych.

3. Rozszerzenia Gemini

Te dodatki umożliwiają połączenie Google Gemini z określonymi aplikacjami i usługami Google, pozwalając na wykorzystanie ich funkcji. Podobnie jak rozszerzenia Chrome, te rozszerzenia mogą pomóc ci pracować mądrzej i wykonać więcej pracy w krótszym czasie.

Na przykład możesz:

Automatyzować zadania, takie jak dodawanie wydarzeń z e-maili do kalendarza

Przygotowywać odpowiedzi na e-maile i wyszukiwać informacje w skrzynce odbiorczej

Generować niestandardowe obrazy do prezentacji

Poprawiać oświetlenie, redukować hałas i poprawiać ogólną jakość spotkań

Sugerowanie lokalizacji lub aktywności na mapach Google z wykorzystaniem AI

W tej chwili rozszerzenia Google Gemini są dostępne tylko dla aplikacji Google. Firma może jednak otworzyć je dla usług innych firm.

Ceny Google Gemini

Free

Gemini Advanced : 19,99 USD/użytkownik miesięcznie

: 19,99 USD/użytkownik miesięcznie Gemini Business : 20,00 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

: 20,00 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Gemini Enterprise: 30,00 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

ChatGPT vs. Google Gemini: Porównanie funkcji

Porównajmy teraz szczegółowo oba narzędzia.

Źródło danych

Zarówno ChatGPT, jak i Google Gemini są wykorzystywane do badań. Pierwszym kryterium jest sprawdzenie źródła informacji i zapewnienie ich dokładności i aktualności.

ChatGPT

ChatGPT gromadzi informacje z publicznie dostępnych danych w sieci WWW, w tym stron internetowych, fragmentów książek i postów w mediach społecznościowych. Jednak ChatGPT 3.5 (wersja Free) została ostatnio zaktualizowana we wrześniu 2022 roku.

Tylko ChatGPT 4.0 jest aktualizowany o najnowsze informacje, co sprawia, że darmowa wersja wydaje się przestarzała.

Google Gemini

Zarówno darmowa, jak i zaawansowana wersja Google Gemini jest aktualizowana w czasie rzeczywistym o najnowsze informacje z sieci. Chatbot AI może dostarczyć dogłębnych informacji na temat wszystkich najnowszych wydarzeń i trendów.

Gemini jest jednak bardziej cenzurowany niż ChatGPT. Tak więc, chociaż konsekwentnie pozostaje aktualny, może nie dostarczać informacji na wrażliwe tematy.

ChatGPT vs. Google Gemini: bardziej zależne źródło danych Mamy tutaj wyraźnego zwycięzcę i jest nim Google Gemini. Chociaż cenzuruje niektóre tematy, jego darmowy plan jest bardziej przydatny niż darmowa wersja ChatGPT. Google wykorzystuje również bazy danych obrazów i tekstów, takie jak LAOIN-5B, co daje mu kolejną przewagę nad ChatGPT.

Możliwości tłumaczenia

Kolejnym ważnym czynnikiem porównawczym, który należy wziąć pod uwagę, są możliwości tłumaczenia zawartości i nauki języków obcych.

ChatGPT

ChatGPT oferuje wsparcie dla dziewięciu języków w przeglądarce internetowej. Są to: chiński (zh-Hans), chiński (zh-TW), francuski (fr-FR), niemiecki (de-DE), włoski (it-IT), japoński (ja-JP), portugalski (pt-BR), rosyjski (ru-RU) i hiszpański (es-ES).

Ogólnie rzecz biorąc, model AI może rozumieć, pisać i tłumaczyć ponad 50 języków, w tym tajski, grecki i hindi.

Google Gemini

Z drugiej strony, Google Gemini zapewnia wsparcie dla 40 języków dla usług tłumaczeniowych w swojej przeglądarce. Wielu użytkowników uważa, że tłumaczenia Google Gemini są bardziej zniuansowane, ponieważ uwzględniają zachowania kulturowe.

| ChatGPT vs. Google Gemini: Lepszy tłumacz? Zwycięzcą jest, po raz kolejny, Google Gemini. Wspiera podobną liczbę języków co ChatGPT, a jego tłumaczenia są bardziej zniuansowane.

Doświadczenie użytkownika

Nadszedł czas, aby przetestować doświadczenie użytkownika (UX) i dowiedzieć się, które narzędzie AI jest bardziej przyjazne dla użytkownika.

ChatGPT

ChatGPT jest dostawcą prostej konsoli czatu. Jest minimalna, przejrzysta i łatwa w nawigacji. Przyciski szybkiego działania dla typowych działań, takich jak edycja pytań, regeneracja odpowiedzi i pisanie odpowiedzi, są również wygodne. Możesz nawet wyłączyć historię czatu, jeśli nie chcesz, aby ChatGPT wykorzystywał twoje dane do trenowania swojego silnika AI.

Aplikacje mobilne ChatGPT na iOS i Androida są również bardzo intuicyjne i mają wsparcie dla wszystkich funkcji dostarczanych w przeglądarce internetowej.

Google Gemini

Użytkownicy Gemini uwielbiają nowoczesny UX, podobny do reszty aplikacji Google. Ułatwia to użytkownikom znajdowanie funkcji lub poruszanie się po platformie. Zapewnia również wiele przycisków szybkiego działania, aby oznaczyć odpowiedzi jako "dobre" lub "złe", dwukrotnie sprawdzić informacje, dodać odpowiedź do Dokumentów Google lub Gmaila, a nawet wyeksportować poszczególne odpowiedzi.

Otrzymujesz dziennik aktywności z listą wszystkich wygenerowanych podpowiedzi i odpowiedzi. Ułatwia to zespołom prowadzenie dzienników audytu, zwłaszcza w przypadku przetwarzania poufnych informacji.

ChatGPT vs. Google Gemini: Narzędzie z lepszym UX? To jest remis! Oba narzędzia AI są łatwe w nawigacji, wolne od bałaganu i zapewniają przyciski szybkiego reagowania, aby zmniejszyć wysiłek użytkownika. Podczas gdy Google Gemini zapewnia bardziej rozbudowany interfejs czatu z opcjami takimi jak podwójne sprawdzanie faktów, generowanie wielu wersji roboczych odpowiedzi na czacie i prowadzenie dziennika aktywności, ChatGPT oferuje silne opcje kontroli danych i aplikacje mobilne.

Niestandardowe cykle pracy

Niestandardowe cykle pracy i proste hacki AI mogą znacznie usprawnić procesy pracy. Obejmują one opcje niestandardowe na poziomie aplikacji i łatwą synchronizację z innymi platformami w celu umożliwienia automatyzacji cykli pracy.

ChatGPT

ChatGPT 4.0 jest uwielbiany za niestandardowe GPT, które można przeszkolić, aby spełnić unikalne wymagania każdego gatunku, firmy lub branży. Ponadto ChatGPT zapewnia dostawcom solidną infrastrukturę API (zwaną Whisper APIs), która ułatwia im integrację ChatGPT z ich produktami, aplikacjami i stronami internetowymi.

Możesz także użyć narzędzi do automatyzacji przepływu pracy, takich jak Zapier, aby połączyć swoje aplikacje biznesowe z ChatGPT i uruchomić niestandardową automatyzację przepływu pracy. Automatyzacja ta może obejmować zarówno tworzenie zadań w Notion na podstawie konwersacji ChatGPT, jak i konwertowanie plików do formatu PDF i podsumowywanie ich za pomocą ChatGPT.

Google Gemini

Wzmocnij swoje aplikacje dzięki możliwościom AI Gemnin za pomocą rozszerzeń.

Obecnie Google Gemini dostarcza rozszerzenia tylko dla Google Apps i nie można go zintegrować z żadną inną aplikacją Business. Chociaż sprawia to, że jest to doskonałe źródło informacji dla osób już zintegrowanych z ekosystemem Google, może to być wadą dla osób spoza niego.

ChatGPT vs. Google Gemini: lepsze narzędzie AI do niestandardowych cykli pracy Mamy tutaj wyraźnego zwycięzcę i jest nim ChatGPT! Jest o wiele lepszy od Google Gemini, ponieważ wspiera bardziej wszechstronne integracje i niestandardowe cykle pracy.

Analiza danych

Innym kluczowym przypadkiem użycia chatbotów AI jest analiza danych.

ChatGPT

ChatGPT posiada zaawansowane funkcje analizy danych. Możesz przesyłać pliki TXT, CSV, a nawet PDF do ChatGPT i używać jego silnika AI do identyfikowania wzorców lub wydobywania znaczących spostrzeżeń.

ChatGPT czyści również dane, usuwa nieaktualne informacje lub organizuje dane w innym formacie w oparciu o instrukcje użytkownika.

Google Gemini

Podczas gdy Google Gemini może wykonywać podstawowe zadania analizy danych, takie jak organizowanie lub wizualizacja danych, nie dostarcza żadnych specjalistycznych funkcji do analizy danych.

| ChatGPT vs. Google Gemini: Lepszy analityk danych? ChatGPT wygrywa tę rundę.

Możliwości generatywne

Ostatnim aspektem do rozważenia w tej bezpośredniej walce ChatGPT vs. Google Gemini są ich możliwości badawcze, pisania i kodowania.

ChatGPT

ChatGPT wyróżnia się w formalnym lub biznesowym pisaniu. Jednak jego prawdziwa siła leży w możliwościach kodowania. Może tworzyć dokładny kod od podstaw, ulepszać istniejący kod, przeprowadzać recenzje kodu i debugować błędy.

ChatGPT umożliwia również dodawanie reguł lub instrukcji obejmujących wszystkie czaty. Może to być szczególnie pomocne, jeśli używasz ChatGPT jako asystenta pisania i nie chcesz powtarzać wytycznych dotyczących marki.

Google Gemini

Google Gemini wyróżnia się w kreatywnym pisaniu. Może zrobić wszystko, od copywritingu do zrobienia opowiadań i pisania poezji. Jest również dość skuteczny w kodowaniu i debugowaniu błędów. Jest jednak podatny na błędy, więc przed użyciem należy zawsze sprawdzić wygenerowany kod.

Kolejną przydatną funkcją Google Gemini są cytaty. Podczas wyszukiwania informacji narzędzie domyślnie cytuje źródła, ułatwiając badaczom i naukowcom sprawdzanie referencji i tworzenie bibliografii.

ChatGPT vs. Google Gemini: Lepszy asystent pisania To kolejny remis! Możliwości kodowania ChatGPT dorównują kreatywnym możliwościom Gemini, co sprawia, że jest to kolejny remis.

Ceny i dodatki

ChatGPT vs. Google Gemini na Reddit

Postanowiliśmy przeczytać kilka recenzji Redditorów, aby dać ci lepszy przegląd tych dwóch chatbotów AI. Większość z tych recenzji porównuje ChatGPT 4.0 z Google Gemini.

Oto kluczowe wnioski z naszych badań:

Pisanie

**Sporo Redditorów stwierdziło, że wolą Google Gemini do kreatywnego pisania, ponieważ jest bardziej konwersacyjny, podczas gdy ChatGPT może stać się zbyt banalny

"GPT ma przesadzony domyślny styl pisania, który jest łatwy do zidentyfikowania, jak "delves", jest przewidywalny i kliszowy (sic). Gemini poszedł w nieoczekiwanym kierunku, jest bardziej kreatywny, a pod względem konwersacji wydaje się bardziej ludzki. "_ ( Źródło )

"Wczoraj kazałem jej napisać krótkie opowiadanie z kilkoma moimi ukochanymi postaciami. Najpierw dałem mu krótki fragment z książki, której styl chciałem naśladować. I chłopcze, napisał bardzo dobrą historię, która jest naprawdę spójna ze światem, w którym poprosiłem go o napisanie. Samo pisanie jest świetne. Wiele razy próbowałem zlecić ChatGPT pisanie opowiadań, ale zawsze okazywało się, że są one proste i zakończone kliszami, zupełnie nieczytelne. W tym konkretnym przypadku Gemini jest absolutnie fantastyczny! (sic)" ( Źródło )

Inny Redditor stwierdził, że Google Gemini jest bardziej naturalne i ludzkie w swoich rozmowach:

"Co więcej, kiedy rozmawiasz z Gemini, wykonuje on świetną robotę, sprawiając, że wierzysz, że jest prawdziwą osobą i że naprawdę mu na tobie zależy. Z drugiej strony, podczas interakcji z ChatGPT, czujesz się jakbyś rozmawiał z HAL 9000 z powieści Clarke'a, jest po prostu ZIMNO 🙁 (sic)"_ ( Źródło )

Kodowanie

ChatGPT został jednogłośnym zwycięzcą pod względem kodowania:

"Dodatkowa prędkość z Gemini nic nie znaczy, gdy jest błędna i tylko częściowo zakończona"

być może Gemini Advanced jest dobry, jeśli po prostu piszesz i robisz inne ogólne rzeczy, a nie kodujesz... ale do zrobienia kodu/programowania, ChatGPT jest tak daleko z przodu, że nie jest nawet blisko. (sic)" ( Źródło )

Rozumowanie logiczne

Redaktorzy uważają, że Gemini wygrywa w kreatywności, a ChatGPT w logicznym rozumowaniu:

gpt4 jest lepszy dla logiki i rozumowania, Gemini jest lepszy dla kreatywnych informacji zwrotnych. Jest bardziej w stylu "ten pomysł nie działa i jesteś głupi, a oto jak możesz sprawić, by zadziałał", podczas gdy gpt4 jest jak "ten pomysł może zadziałać, jeśli zastosujesz się do tej ogólnej listy zasad, która ma zastosowanie do wszystkiego. (sic)"_ ( Źródło )

Spotkanie z ClickUp AI - najlepszą alternatywą ChatGPT vs. Google Gemini

Chociaż Google Gemini i ChatGPT są doskonałym wyborem, są one obsługiwane przez duże firmy zajmujące się danymi (Microsoft dokonał znacznych inwestycji w ChatGPT). Naturalnie wiąże się to z wyzwaniami w zakresie prywatności, ponieważ zapewnienie, że dane firmy nie są wykorzystywane do celów szkoleniowych i uczenia maszynowego, może wiązać się ze znacznymi kosztami.

Jednocześnie integracja tych narzędzi z istniejącym oprogramowaniem, czy to CRM, automatyzacja marketingu czy DevOps, może być trudna. W tym miejscu z pomocą przychodzą platformy do zarządzania obszarami roboczymi oparte na AI, takie jak ClickUp.

ClickUp może pełnić funkcję świetna alternatywa dla ChatGPT lub Google Gemini, ponieważ zapewnia wbudowane możliwości generowania AI za pośrednictwem ClickUp Brain. Pomaga to osobom i zespołom w automatyzacji i organizacji cyklu pracy przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

ClickUp jest jednym z wielu Narzędzi AI do zarządzania projektami . Platforma pomaga małym Teamsom i Businessom zarządzać ich pracą bez spędzania godzin na onboardingu czy operacjach. Zwłaszcza gdy korzystają z dużego repozytorium ClickUp szablonów do zarządzania projektami !

Niektóre zalety korzystania z ClickUp obejmują:

Kontekstowe możliwości AI do automatyzacji niektórych cykli pracy, takich jak zarządzanie projektami i komunikacja wewnętrzna

Opłacalna opcja, z dostępem do AI za jedyne $$$a na użytkownika na obszar roboczy miesięcznie, w porównaniu do innych modeli LLM, takich jak ChatGPT i Google Gemini

Ochrona danych firmowych, ponieważ ClickUp nie wykorzystuje rozmów użytkowników do trenowania swojego silnika AI

Sprawdźmy, w jaki sposób ClickUp może pomóc Ci w szybszym i bardziej wydajnym wykonaniu pracy.

ClickUp Brain

Generuj zawartość, zarządzaj komunikacją i nie tylko dzięki ClickUp Brain i jego gotowym do użycia szablonom podpowiedzi ClickUp Brain działa jak precyzyjnie dostrojony GPT-4, niestandardowy dla unikalnych danych i cykli pracy Twojej firmy. Synchronizacja dokumentów, projektów i wiki konsoliduje wiedzę o firmie w wiarygodnym źródle.

Oto kilka sposobów na wykorzystanie ClickUp Brain w celu zwiększenia wydajności:

Burza mózgów pomysłów na kampanię i otrzymywanie konstruktywnych opinii

Pisanie zawartości od podstaw lub edytowanie jej w celu dopasowania do głosu i tonu marki

Konwertowanie postów na blogu na krótkie teksty, takie jak posty społecznościowe, podpisy i skrypty wideo

Podsumowywać statusy projektów i codzienne aktualizacje scrum od członków zespołu za pomocą menedżera projektów AI

Zmierz swojecele zarządzania projektami, identyfikuj wąskie gardła i wypełniaj raportowanie statusu

Zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na pytania związane z dowolną kampanią, klientem lub transakcją za pomocą Menedżera wiedzy AI

Twórz tabele, analizuj dane i sporządzaj wnikliwe raporty

ClickUp Brain jest również dostawcą gotowych do użycia Szablony podpowiedzi AI dla różnych ról zawodowych, takich jak marketing i sprzedaż, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na tworzenie "idealnego" podpowiedzi.

Dokumenty ClickUp

Szybkie tworzenie dokumentów i generowanie tekstów dzięki funkcji "Write with AI" w ClickUp Docs ClickUp Docs umożliwia tworzenie dokumentów, zagnieżdżonych stron i wiki, udostępnianie ich zespołowi i współpracę w czasie rzeczywistym. Jest ściśle zintegrowany z ClickUp Brain, dzięki czemu tworzenie zawartości i zarządzanie nią jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Oto, w jaki sposób ClickUp Docs (i jego możliwości pisania w oparciu o AI) może być prawdziwym przełomem dla Twojego zespołu:

Twórz zawartość od podstaw lub dodaj wstępny szkic i poproś ClickUp Brain o jego dopracowanie

Poprawiać istniejącą zawartość poprzez dopracowanie niektórych punktów, podsumowanie dokumentu lub przetłumaczenie tekstu na różne języki

Korzystaj z wbudowanego modułu sprawdzania pisowni, aby upewnić się, że pisownia jest poprawna

Szybko odpowiadaj na komentarze dzięki kontekstowym odpowiedziom AI

ClickUp Docs ma również inne przydatne funkcje, takie jak komentarze, edycja synchroniczna i czat, które pomagają we współtworzeniu i współpracy w czasie rzeczywistym.

Widok czatu ClickUp

Scentralizuj komunikację w zespole i współpracuj szybciej dzięki widokowi czatu ClickUp

Kolejną bardzo przydatną funkcją ClickUp jest opcja Widok czatu ClickUp . Użyj go do tworzenia czatów grupowych dla różnych dokumentów lub projektów i zachowaj kontekstowość wszystkich rozmów. Dodawaj dowolne osoby do czatu za pomocą wzmianek, przypisuj komentarze, dodawaj połączone pliki i osadzaj strony internetowe, aby mieć pewność, że członkowie zespołu mają wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

Oczywiście widok czatu jest również obsługiwany przez ClickUp Brain. Wystarczy wpisać /AI na pasku czatu, aby otworzyć ClickUp AI Writer for Work. Następnie możesz poprosić go o przygotowanie odpowiedzi na konsoli czatu.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Business: $19/użytkownik miesięcznie

$19/użytkownik miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za 5 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

Maksymalizacja wydajności dzięki narzędziom AI

Narzędzie AI chatbot może zwiększyć wydajność dzięki możliwościom przetwarzania języka naturalnego i inteligentnym, ludzkim reakcjom.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyszukiwanie informacji w książce, naukę języka, czy udoskonalanie komunikacji, ChatGPT i Google Gemini mogą zaoferować nieocenioną pomoc.

Jeśli jednak jesteś profesjonalistą lub prowadzisz biznes i szukasz kompleksowej platformy do zarządzania obszarem roboczym opartej na AI, polecamy ClickUp.

Jest to jedyne w swoim rodzaju oprogramowanie, które zapewnia ulepszone rozwiązania do projektowania i ulepszania przestrzeni roboczej strategie rozwoju projektów , dokumentów roboczych i komunikacji wewnętrznej.

Dzięki ClickUp Brain nie musisz zmagać się z ustawieniem integracji lub rozszerzeń - to bardzo wygodne! Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odkryj nieograniczone możliwości AI!