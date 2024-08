Apple Notes vs. Notability: Która aplikacja do robienia notatek jest najlepsza?

Czy wiesz, że robienie notatek sięga czasów starożytnych Greków? Od starożytnych Greków po studentów i pracujących profesjonalistów, robienie notatek stało się integralną częścią naszego życia. Jednak metoda zapisywania notatek ewoluowała na przestrzeni lat.

Podczas gdy ręczne pisanie notatek nadal jest urocze, pojawiła się również znacznie lepsza i wydajniejsza metoda: aplikacje do robienia notatek . Niezależnie od tego, czy piszesz protokoły ze spotkań, czy robisz listy zakupów, oprogramowanie do robienia notatek spełnia wszystkie Twoje wymagania i potrzeby.

Znajdziesz wiele aplikacji do robienia notatek, wszystkie z różnymi funkcjami i głębokością. Jednak dwie z nich przewyższają wszelkie oczekiwania - Apple Notes i Notatka.

Dzisiaj dokonamy przeglądu tych dwóch aplikacji i pomożemy ci określić, która z nich jest najlepsza, porównując ich funkcje, ceny i nie tylko. Zapoznamy się również z alternatywą, która może okazać się przełomowa!

**Co to jest Apple Notes?

via App Store Opracowana przez Apple Inc. aplikacja Apple Notes to aplikacja do robienia notatek kompatybilna z macOS , iOS, iPadOS i VisionOS. Możesz również uzyskać dostęp do wersji online za pośrednictwem przeglądarki. Aplikacja jest dobrze zabezpieczona; można ją chronić za pomocą FaceID, TouchID lub hasła.

Apple Notes jest niezwykle łatwy w użyciu, ponieważ jest wbudowany w urządzenia Apple. Aplikacja synchronizuje się również automatycznie z iCloud, więc nie musisz martwić się o utratę notatek. Notatki pojawią się, gdy uzyskasz do nich dostęp na komputerze PC lub Chromebooku.

Funkcje Apple Notes

Apple Notes oferuje funkcje takie jak etykiety, wyszukiwanie, notatki pisemne, dodawanie szybkich notatek, skanowanie dokumentów i udostępnianie. Notatki można nawet zintegrować z Siri! Przyjrzyjmy się jego głównym funkcjom:

Opcja wyszukiwania

Znalezienie notatki utworzonej kilka tygodni temu może być zadaniem, zwłaszcza jeśli używasz swoich notatek jako cyfrowy dziennik . Zadbają o to zaawansowane funkcje wyszukiwania Apple Notes.

Możesz przeszukiwać tekst lub obrazy w swoich notatkach, a funkcja sprawdzi treść notatek, załączniki, rysunki, sekcje odręczne, zawartość obrazów i zeskanowane dokumenty. Co więcej, wyszukiwanie można ograniczyć do konkretnej notatki, niektórych notatek lub wszystkich kont.

Twórz inteligentne foldery

via Apple Support Aplikacja Apple Notes umożliwia tworzenie inteligentnych folderów przy użyciu etykiet i innych kryteriów. Jest to szybki i elastyczny sposób kategoryzowania notatek. Najlepszą rzeczą w tych folderach jest to, że automatycznie dodają każdą notatkę, która zawiera etykietę użytą do utworzenia folderu.

Podczas tworzenia lub edytowania notatki wystarczy wpisać # i nazwę etykiety, a notatka zostanie automatycznie dodana do folderu.

Bezpieczne notatki

Jeśli w notatkach zapisujesz poufne informacje, możesz je zabezpieczyć dzięki najwyższej klasy opcjom bezpieczeństwa aplikacji Apple Notes. Możesz dodać niestandardowe hasło, użyć hasła logowania urządzenia lub użyć Face ID. Po zablokowaniu notatki można ją otworzyć tylko przy użyciu wybranej metody uwierzytelniania.

Dodaj szkice

via Apple Support W aplikacji Apple Notatki można rysować szkice za pomocą palca lub Apple Pencil. Aplikacja oferuje różne narzędzia do rysowania, takie jak ołówki, markery i kolory. Można także zmieniać grubość i krycie rysunków, powiększać lub pomniejszać przestrzeń do rysowania oraz przesuwać szkic.

Scribble

Jeśli szybko zapisujesz notatki za pomocą Apple Pencil, funkcja Scribble w Apple Notes automatycznie zamienia je w tekst pisany na maszynie. Funkcja ta jest bardzo intuicyjna. Za pomocą ołówka możesz zarysować słowo, aby je usunąć, zaznaczyć tekst, podkreślając go i nie tylko.

Skanowanie dokumentów

via Apple Support Apple Notes wspiera również skanowanie dokumentów lub zdjęć. Jeśli więc chcesz dodać dokument do notatek, możesz go bezpośrednio zeskanować i zapisać w notatkach. Możesz także oznaczyć dokument i dodać swój podpis.

Ceny Apple Notes

Aplikacja Apple Notes jest Free.

**Co to jest Notability?

via App Store Notability to kolejna popularna aplikacja do tworzenia notatek i aplikacja zwiększająca wydajność która jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Apple. Ginger Labs stworzyło ją jako aplikację do notatek dla profesjonalistów i studentów.

Aplikacja ma przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika, wbudowany zestaw narzędzi i wiele funkcji, które sprawiają, że jest łatwa i wygodna. Niezależnie od tego, czy chcesz pisać na klawiaturze, rysować, czy pisać notatki, Notability robi to wszystko. Możesz także dodawać adnotacje do plików PDF, nagrywać dźwięk i używać go do konwersji matematycznej.

Funkcje Notability

Notability ma wiele funkcji, które czynią go silną konkurencją dla Apple Notes. Rzućmy okiem:

Notability Notebooks

Dzięki Notability można stworzyć notatnik od podstaw lub skorzystać z cyfrowego notatnika i szablonu społeczności, aby go utworzyć. Notability pozwala użytkownikom na niestandardowe dostosowanie szablonu poprzez zmianę koloru, orientacji, przestrzeni siatki i nie tylko.

Narzędzia do pisania

Notability oferuje szeroki zakres narzędzi do pisania, takich jak pióro wieczne lub długopis - wybierz to, co najbardziej ci odpowiada. Co więcej, możesz ułatwić zrozumienie swoich notatek, używając podkreśleń, kolorów i gumek.

A jeśli masz ograniczoną przestrzeń, możesz łatwo dodawać małe notatki za pomocą funkcji Zoom.

Opcje edycji są zakończone w wersji Free, ale możesz uzyskać dostęp do zakończonej listy w Notability Plus.

Konwersja matematyczna

via Gingerlabs Funkcja konwersji matematycznej w Notability pozwala konwertować odręczne równania na obrazy o wysokiej rozdzielczości. Zapewnia ona wsparcie dla wszystkich popularnych wyrażeń matematycznych, reguł i pierwiastków. Funkcja ta jest jednak dostępna tylko w Notability Plus.

Audio transkrypcja

via Gingerlabs Aplikacja Notability umożliwia przekształcanie dźwięku w tekst w notatkach. Aplikacja dostarcza zautomatyzowane transkrypcje nagrań ze znacznikiem czasu. Transkrypcje można przeszukiwać przy użyciu słów kluczowych i fraz, edytować, dodawać adnotacje i udostępniać.

Funkcja ta jest jednak dostępna tylko w Notability Plus.

Połącz wszystkie typy zawartości

Jedną z najlepszych rzeczy w Notability jest to, że możesz umieścić całą swoją zawartość w jednej notatce. Dodawaj więc teksty, obrazy, pliki audio, GIF-y, naklejki, zeskanowane dokumenty i odręczne notatki - Notability pozwala na to wszystko. Podobnie jak Apple Notes, notatki w Notability również synchronizują się z iCloud.

Tryb prezentacji

Notability zapewnia, że działania w aplikacji nie są wyświetlane na ekranie, jeśli prezentujesz i udostępniasz swoje notatki na zajęciach lub spotkaniach.

Pozwala również na korzystanie z widoku wielu notatek, aby zobaczyć dodatkową notatkę podczas prezentacji. Nie martw się - dodatkowa notatka pozostanie ukryta i nie będzie widoczna dla publiczności!

Ceny notatek

Notability Starter: Free

Free Notability Plus: Cena nie jest dostępna

Apple Notes vs. Notability: Porównanie funkcji

Notability i Apple Notes to potężne aplikacje do robienia notatek o unikalnych zaletach i funkcjach. Dokładne funkcje wyszukiwania Apple Notes mają przewagę nad Notability. Notability posiada jednak funkcje konwersji matematycznej i transkrypcji audio, które wysuwają się na prowadzenie.

Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę między Notability a Apple Notes. Porównajmy każdą z tych funkcji, aby dojść do konkluzji.

Łatwość użytkowania

Aplikacja bez bałaganu, która pomaga zapisywać myśli bez żadnych kłopotów - to brzmi jak marzenie! Sprawdźmy, która z aplikacji oferuje tę funkcję.

Apple Notes

Aplikacja Apple Notes jest dobrze znana ze swojego czystego i minimalistycznego designu. Dostarcza prosty interfejs i płynnie integruje się z ekosystemem Apple. Można ją synchronizować na wszystkich urządzeniach za pośrednictwem iCloud, co czyni ją domyślną aplikacją do robienia notatek na iOS i macOS.

Notability

Notability koncentruje się bardziej na wszechstronności i oferuje konfigurowalny i intuicyjny interfejs. Można go spersonalizować za pomocą szablonów dostępnych w Notability Gallery.

Aplikacja działa również na wszystkich urządzeniach w ekosystemie Apple, a notatki można łatwo synchronizować między urządzeniami za pomocą iCloud. Integracja nie jest jednak tak płynna jak w przypadku Apple Notes, biorąc pod uwagę, że nie jest to aplikacja wbudowana. Kolejnym minusem jest to, że synchronizacja iCloud jest dostępna tylko dla użytkowników Notability Plus.

Cena

Najlepsza aplikacja do robienia notatek musi spełniać wszystkie twoje potrzeby bez opróżniania konta bankowego. Ponieważ jednak Apple Notes jest aplikacją zakończoną na wersji Free, a Notability oferuje wersję darmową i płatną, decyzja ostatecznie sprowadza się do potrzeb użytkownika.

Apple Notes

Aplikacja Apple Notes jest Free i umożliwia dostęp do wszystkich jej funkcji. Jest to wbudowana aplikacja dla urządzeń Apple i jest dostępna dla wszystkich użytkowników Free.

Jeśli więc planujesz używać notatek do podstawowych potrzeb i nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji, Apple Notes jest idealnym rozwiązaniem.

Notability

Pobranie darmowej aplikacji Notability z App Store jest idealne do rozpoczęcia przygody z notatkami. Free ma jednak ograniczone funkcje.

Notability Plus oferuje szereg zaawansowanych funkcji, które sprawiają, że tworzenie notatek jest znacznie płynniejsze i przyjemniejsze. Obejmują one konwersję matematyczną, transkrypcję audio, synchronizację iCloud, nieograniczoną liczbę edycji i wiele innych.

Cena aplikacji Notability Plus zależy od regionu zamieszkania użytkownika.

Dlatego też Notability Plus może być odpowiednią opcją, jeśli chcesz intensywnie korzystać z notatek i potrzebujesz rozszerzenia funkcji.

Narzędzia do pisania

Kto nie kocha szerokiego zakresu narzędzi do pisania, w tym narzędzi do rysowania, długopisów, zakreślaczy i kolorów? Zobaczmy, która z naszych aplikacji oferuje bardziej wszechstronny zakres.

Apple Notes

Apple Notes oferuje wszystkie podstawowe narzędzia do pisania odręcznego i rysowania, dzięki czemu jest doskonałą opcją do swobodnego szkicowania i robienia notatek. Posiada również podstawowe opcje formatu, takie jak pogrubienie, kursywa, przekreślenie i podkreślenie.

Wybór piór obejmuje pióra monolinowe, wieczne, akwarelowe i kulkowe. Można również wybrać ołówki i markery. Inne narzędzia obejmują gumkę, zakreślacz, narzędzie Lasso (do przenoszenia zawartości na stronie), linijkę, paletę kolorów, kształty i inne.

Ponadto dostępna jest opcja Scribble, która automatycznie konwertuje odręczne notatki na tekst pisany na maszynie.

Notability

Notability ma doskonałe narzędzia do pisania, w tym gumkę, która usuwa tekst piksel po pikselu. Zależnie od potrzeb, można również wybrać częściowe lub całkowite wymazywanie. Możesz dostosować kolor, grubość linii, stylizację lub pióra. Ołówek ma czułość na nacisk, a zakreślacz ma półprzezroczysty atrament.

Inne opcje obejmują taśmę, linijkę, narzędzie Lasso, kolory, widżety i kształty. Niestandardowy przybornik umożliwia szybki dostęp do często używanych narzędzi i stylów. Co więcej, podczas pisania można używać gestów, takich jak stuknięcie dwoma palcami, aby cofnąć i stuknięcie trzema palcami, aby powtórzyć.

Konwersja pisma odręcznego w Notability jest również wygodna, ale nie jest dostępna w wersji Free.

Zaawansowane funkcje

Istnieją funkcje, o których istnieniu nie wiedziałeś, dopóki nie użyłeś ich po raz pierwszy. To samo dotyczy aplikacji do robienia notatek. Zobaczmy, która aplikacja oferuje najbardziej wartościowe i zaawansowane funkcje.

Apple Notes

Apple Notes posiada wszystkie niezbędne funkcje do robienia notatek, w tym skanowanie dokumentów, dodawanie załączników i opcję rysowania. Do notatek można łatwo dodawać połączone wideo, pliki PDF, tabele i pliki audio.

Potężna opcja wyszukiwania sprawia, że jest to wygodniejsze, ponieważ można bez wysiłku przeszukiwać wszystkie notatki i załączniki za pomocą słów kluczowych.

Notability

Notability wyróżnia się pod względem zaawansowanych funkcji. Zapewnia wsparcie dla notatek multimedialnych, rozpoznawania pisma odręcznego, nagrywania dźwięku zsynchronizowanego z notatkami i różnych narzędzi do adnotacji. Do notatek można dodawać karteczki samoprzylepne, GIF-y, naklejki, skany, zdjęcia, klipy internetowe, połączone linki i wiele więcej.

Opcja wyszukiwania przeszukuje również odręczne notatki i dostarcza dokładne wyniki. Co więcej, można go łatwo używać do rysowania, szkicowania i matematyki.

Aplikacja oferuje również wiele widoków, w tym Zoom, widok wielu notatek i prezentacji. Wiele zaawansowanych funkcji jest jednak dostępnych tylko w wersji płatnej.

Organizacja notatek

Organizacja jest kluczem do aplikacji do robienia notatek. Sprawdźmy, kto robi to lepiej, Apple Notes czy Notability.

Apple Notes

Apple Notes organizuje notatki w foldery. Istnieją dwa podstawowe foldery:

Zwykłe foldery, w których można organizować notatki w dowolny sposób

Inteligentne foldery, w których można używać etykiet do automatycznego dodawania nowych notatek do folderów

Inne foldery obejmują folder Szybkie notatki (zawierający wszystkie szybkie notatki utworzone na ekranie blokady) i folder Udostępnianie (zawierający udostępniane notatki).

Uwaga

Notability dostarcza solidną organizację z dwupoziomowym systemem folderów - dzielnikami i tematami. Dzielniki to foldery zawierające foldery, podczas gdy tematy to foldery zawierające notatniki.

**Notability vs. Apple Notes: Kto wygrywa?

Notability i Apple Notes mają mocne strony i funkcje, które zwiększają komfort korzystania z notatek. Jednocześnie mają one limity, które utrudniają korzystanie z nich.

Na przykład, Apple Notes oferuje lepszą organizację i opcje wyszukiwania, dzięki czemu jest idealny dla użytkowników, którzy kochają strukturę i tworzą wiele notatek. Dostarcza jednak tylko najbardziej podstawowe i niezbędne funkcje, ograniczając je.

Z drugiej strony, Notability ma wiele funkcji i narzędzi do pisania, które zaspokajają potrzeby szerszego grona odbiorców. Użytkownicy mogą niestandardowy pasek narzędzi i korzystać z szablonów dostępnych w galerii. Jej możliwości organizacyjne są jednak ograniczone.

Tak więc podjęcie decyzji, która aplikacja wygra, jest nieco trudne. Notability jest bez wątpienia zwycięzcą, jeśli jesteś zapalonym notatnikiem, który uwielbia eksperymentować i robić obszerne notatki.

Jeśli jednak obawiasz się limitów Notability, mamy dla ciebie następujące rozwiązania Alternatywy dla Notability które poprawią strategie i doświadczenia związane z notatkami.

Apple Notes vs. Notatka na Reddicie

W naszym dążeniu do znalezienia zwycięzcy w naszej debacie Apple Notes vs. Notability, udaliśmy się na Reddit, mając nadzieję na znalezienie odpowiedzi od jego mądrych użytkowników. Po przeszukaniu Apple Notes vs. Notability na Reddit wielu użytkowników zgadza się, że Notability ma szersze i bardziej zaawansowane funkcje.

Mocne strony Notability to wybór kolorów, manipulacja dokumentami, zarządzanie plikami PDF, odpowiedni układ, opcje eksportu i nagrywanie dźwięku.

Inni użytkownicy Reddita zwrócili uwagę, że choć Notability ma lepsze funkcje, to jest znacznie w tyle za Apple Notes pod względem wykorzystania funkcji ołówka:

Ale Notability i większość innych konkurentów nie wykorzystuje wielu natywnych funkcji API (lub emuluje je) dla wsparcia Pencil. Notability i inni są ogólnie znacznie lepsi od Apple Note. Ale Notability jest w tyle, jeśli chodzi o wykorzystanie funkcji Pencil.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Apple Notes i Notability

Apple Notes i Notability są znakomite. Ale czy wiesz, co jest lepsze? ClickUp!

ClickUp to najlepsza platforma wydajności zaprojektowana, aby pomóc Ci zarządzać zadaniami, śledzić postępy, wyznaczać cele, robić szczegółowe notatki i współpracować z innymi na jednej platformie. Z Narzędzia AI do robienia notatek i upewnij się, że nigdy nie przegapisz przypomnienia lub projektu, niezależnie od tego, czy jesteś studentem, czy profesjonalistą.

Inspiracja może pojawić się zawsze i wszędzie. Jeśli masz najlepsze pomysły w dowolnym momencie dnia - podczas biegania lub w połowie jedzenia kanapki - to aplikacje drugiego mózgu takie jak ClickUp są twoim najlepszym przyjacielem.

Zapoznaj się z różnymi funkcjami ClickUp i zdecyduj sam:

Mózg ClickUp

podsumuj swoje notatki w kilka sekund dzięki ClickUp Brain_ ClickUp Brain to pakiet trzech narzędzi AI: AI Knowledge Manager, AI Project Manager i AI Writer for Work. Korzystaj z asystenta pisania ClickUp AI Brain, aby zwiększyć kreatywność, burzę mózgów i notatki. Poprawia on jakość notatek, dostarczając kreatywnych sugestii i oszczędzając czas.

Dzięki ClickUp Brain błędy w notatkach staną się przeszłością. Poprawia jakość pisania, poprawiając gramatykę i pisownię, upraszczając język i organizując notatki.

Nie chcesz czytać długiego dokumentu biznesowego? Poproś ClickUp Brain o podsumowanie kluczowych punktów w notatce. Możesz również poprosić ClickUp Brain o stworzenie szablonów, tabel i nie tylko.

ClickUp Notepad

Szybko rejestruj pomysły, pisz notatki i twórz listy kontrolne w ClickUp Notepad

Jeśli chcesz szybko zanotować notatki lub sporządzić listę, zanim o nich zapomnisz, Notatnik ClickUp jest rozwiązaniem. Dodaj go do swojej przeglądarki Chrome i użyj pływających przycisków akcji, aby przechwycić szybką notatkę.

Notatnik umożliwia przeciąganie i upuszczanie obrazów, GIF-ów, wideo i innych załączników. Możesz przekształcać wpisy w zadania, które można śledzić, tworzyć listy kontrolne, używać poleceń /Slash do formatowania notatek i wyszukiwać je za pomocą słów kluczowych.

Użyj ClickUp Brain, aby pisać, edytować i tłumaczyć swoje notatki.

ClickUp Docs

porządkowanie notatek dzięki bogatym funkcjom formatu w ClickUp Docs_

Dynamiczny Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie notatek, list kontrolnych, baz wiedzy i nie tylko. Niestandardowy wygląd dzięki niezliczonym dostępnym opcjom stylizacji i formatu.

Twórz szablony i uzyskuj do nich dostęp, włączaj tryb skupienia podczas pracy, korzystaj z notatek w trybie offline i online oraz archiwizuj te, których nie potrzebujesz.

A to jeszcze nie koniec!

Jeśli używasz notatek do pracy, możesz udostępniać je członkom zespołu, dać im możliwość edytowania dokumentu razem z tobą, konwertować tekst na zadania i przypisywać im elementy akcji. Możesz nawet połączyć zadania w dokumencie z innym dokumentem i powiązać zasoby.

Tablica ClickUp

Współpracuj ze swoim zespołem, przydzielaj zadania i nie tylko dzięki ClickUp Whiteboard

Jeśli szukasz czegoś bardziej opartego na współpracy, czego możesz użyć do udostępniania notatek ze spotkań i burzy mózgów, wypróbuj Tablica ClickUp . Podobnie jak Notatnik ClickUp, pozwala używać poleceń / do formatowania banerów, nagłówków i wyróżnień.

Dodawaj naklejki, notatki, kształty i teksty oraz konwertuj je na zadania. Efektywne łączenie zadań, plików i dokumentów z tablicą, dzięki czemu nigdy nie musisz martwić się o utratę ważnego kontekstu.

Najlepsze jest to, że możesz zbudować tablicę od podstaw lub skorzystać z ClickUp pre-builtSzablony Tablic !

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp: Inteligentniejsza alternatywa dla Apple Notes i Notability

Robienie notatek jest bardzo korzystne w życiu akademickim i zawodowym. Pozwala zachować czujność, angażuje umysł i porządkuje informacje.

Apple Notes i Notability to jedne z najlepszych aplikacji do robienia notatek dla użytkowników Apple. Jednak ich liczne limity uniemożliwiają użytkownikom maksymalne wykorzystanie notatek i zwiększenie wydajności.

W tym miejscu pojawia się ClickUp. Jest to kompleksowa platforma wydajności, która pomaga tworzyć piękne notatki i organizować swoje myśli z niezrównaną elastycznością. Zarejestruj się za Free !