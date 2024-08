10 najlepszych alternatyw Sora AI do tworzenia filmów w 2024 roku

OpenAI zmieniło branżę produkcji zawartości opartej na sztucznej inteligencji dzięki innowacyjnemu narzędziu Sora AI do przekształcania tekstu w wideo. Debiut Sory był czymś więcej niż tylko zapowiedzią produktu; był to niezwykły moment, w którym AI i data powstania multimediów przecięły się, otwierając nowe horyzonty dla twórców wideo na całym świecie.

Ten generator wideo AI wykorzystuje zaawansowane algorytmy, aby umożliwić użytkownikom przekształcanie tekstu w interaktywne wideo. Zgrabnie integruje tekst z obrazami i muzyką, tworząc profesjonalnie wyglądające wideo, co wyróżnia Sora na tle konkurencji.

Sora AI nadaje się do wielu zastosowań, od wideo marketing do zawartości instruktażowej i wideo rozrywkowych.

Pomimo imponujących funkcji, Sora AI ma pewne ograniczenia.

Po pierwsze, nie jest publicznie wydana (od maja 2024 r.). Jest dostępna tylko dla limitowanej liczby red teamerów i kreatywnych profesjonalistów, aby OpenAI mogła uzyskać informacje zwrotne na temat optymalizacji swojego modelu.

Po drugie, brakuje mu niejawnego zrozumienia fizyki, więc może nie zawsze przestrzegać rzeczywistych zasad fizycznych. Limit ten może prowadzić do instancji, w których postacie, obiekty lub zwierzęta mogą znikać, deformować się lub replikować w czasie.

Wreszcie, Sora AI może generować tylko filmy o długości do jednej minuty, co ogranicza jej przydatność do dłuższej zawartości wideo.

Kilka alternatywnych rozwiązań oferuje funkcje podobne lub lepsze od tego, co oferuje Sora. W tym artykule zbadamy 10 najlepszych alternatyw Sora w 2024 roku, zagłębiając się w ich funkcje, korzyści, ceny i nie tylko.

Ale najpierw najważniejsze..

Czego należy szukać w alternatywach Sora AI?

Rozważając alternatywy dla Sora AI, ważne jest, aby szukać kluczowych funkcji i możliwości, które są zgodne z konkretnymi potrzebami.

Oto kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Zestaw funkcji: Upewnij się, że alternatywa oferuje solidny zestaw funkcji, które spełniają Twoje wymagania, takie jak konwersja tekstu na wideo, analiza sentymentu, podsumowanie tekstu, opcje niestandardowe i możliwości integracji

Upewnij się, że alternatywa oferuje solidny zestaw funkcji, które spełniają Twoje wymagania, takie jak konwersja tekstu na wideo, analiza sentymentu, podsumowanie tekstu, opcje niestandardowe i możliwości integracji Łatwość użytkowania : Wybierz platformę, która jest przyjazna dla użytkownika i intuicyjna, umożliwiając wydajne tworzenie wideo bez konieczności rozszerzenia szkolenia

: Wybierz platformę, która jest przyjazna dla użytkownika i intuicyjna, umożliwiając wydajne tworzenie wideo bez konieczności rozszerzenia szkolenia Skalowalność: Wybierz platformę, która może skalować się wraz z twoim biznesem, dostosowując się do rosnących potrzeb w zakresie produkcji wideo bez uszczerbku dla jakości lub wydajności

Wybierz platformę, która może skalować się wraz z twoim biznesem, dostosowując się do rosnących potrzeb w zakresie produkcji wideo bez uszczerbku dla jakości lub wydajności Łatwość integracji: Sprawdź, czy alternatywa może zintegrować się z istniejącymi narzędziami i cyklami pracy, w tym CRM, CMS, Adobe Suite i innymi narzędziami, aby zapewnić płynne przejście i kompatybilność z bieżącymi ustawieniami

Sprawdź, czy alternatywa może zintegrować się z istniejącymi narzędziami i cyklami pracy, w tym CRM, CMS, Adobe Suite i innymi narzędziami, aby zapewnić płynne przejście i kompatybilność z bieżącymi ustawieniami Zgodność i bezpieczeństwo: Sprawdź, czy platforma jest zgodna z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności danych i standardami bezpieczeństwa. Powinna oferować solidne mechanizmy ochrony danych i zapewniać zgodność z wymaganiami branżowymi

Sprawdź, czy platforma jest zgodna z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności danych i standardami bezpieczeństwa. Powinna oferować solidne mechanizmy ochrony danych i zapewniać zgodność z wymaganiami branżowymi Koszt i model cenowy: Porównaj struktury cenowe różnych platform, w tym opłaty za subskrypcję, ceny oparte na użytkowaniu i wszelkie dodatkowe koszty związane z niestandardową obsługą klienta lub wsparciem. Wybierz rozwiązanie, które jest zgodne z Twoim budżetem i zapewnia wartość w stosunku do ceny

Porównaj struktury cenowe różnych platform, w tym opłaty za subskrypcję, ceny oparte na użytkowaniu i wszelkie dodatkowe koszty związane z niestandardową obsługą klienta lub wsparciem. Wybierz rozwiązanie, które jest zgodne z Twoim budżetem i zapewnia wartość w stosunku do ceny Obsługa klienta: Oceń poziom obsługi klienta oferowany przez alternatywę, w tym dostępność, szybkość reakcji i doświadczenie w produkcji wideo

Dzięki kompleksowej ocenie tych czynników możesz zidentyfikować najbardziej odpowiednią alternatywę dla Sora AI, która spełni Twoje wymagania biznesowe i skutecznie wesprze Twoje inicjatywy oparte na sztucznej inteligencji.

10 najlepszych alternatyw dla Sora AI do wykorzystania w 2024 roku

Dostępne są różne alternatywy, w tym uznane platformy i nowsze firmy, aby zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie marketingu wideo. Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw dla Sora AI do generowania wideo.

1. ClickUp

Organizuj zadania produkcji wideo w ClickUp, z jego 15 dynamicznymi widokami, aby lepiej zarządzać projektami wideo

Podczas gdy Sora AI jest popularnym wyborem do różnych zadań związanych z produkcją wideo, niektóre alternatywy oferują podobne funkcje, uzupełnione o unikalne funkcje.

Jedną z takich alternatyw jest ClickUp, wszechstronna aplikacja do zarządzania projektami wideo oprogramowanie do zarządzania projektami dla produkcji wideo które integruje różne narzędzia zwiększające wydajność, w tym ClickUp Brain i ClickUp Clip.

ClickUp łączy w sobie to, co najlepsze z technologii AI i Narzędzia transkrypcji AI do zarządzania wszystkimi projektami wideo, przypisywania ról i priorytetów oraz zapewniania, że wszyscy dotrzymują terminów i są na bieżąco informowani.

Użyj ClickUp Brain do transkrypcji klipów głosowych

Z ClickUp Brain można szybko transkrybować klipy głosowe w celu dodania napisów do materiałów wideo. Funkcja ta upraszcza tworzenie dostępnej zawartości wideo i zwiększa zaangażowanie użytkowników. Wszystko, co musisz zrobić, to po prostu przesłać klip głosowy do ClickUp Brain, który dokona transkrypcji dźwięku na tekst.

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak to zrobić:

Następnie możesz użyć tego tekstu jako napisów w swoich materiałach wideo, zapewniając widzom możliwość śledzenia treści nawet bez dźwięku. Funkcja ta jest przydatna do tworzenia samouczków, filmów szkoleniowych i innych treści edukacyjnych, w których kluczem jest jasna komunikacja.

Wypróbuj podsumowanie oparte na AI dzięki ClickUp Brain

Wykorzystaj ClickUp Clip do nagrywania ekranu i tworzenia instrukcji wideoWykorzystaj ClickUp Clip do nagrywania ekranu i tworzenia instrukcji wideo

Udostępnianie wiadomości wideo ClickUp za pomocą bezpośredniego linku do przeglądarki, który nie wymaga pobierania i może być oglądany natychmiast po nagraniu

Powodzenie kanałów wideo wymaga czegoś więcej niż tylko świetnego materiału filmowego. ClickUp's all-in-one oprogramowanie do nagrywania ekranu dla systemu Windows , Mac i przeglądarek pomaga tworzyć, nagrywać, edytować i publikować wideo. ClickUp Clip umożliwia nagrywanie ekranu, dodawanie dźwięku z mikrofonu i udostępnianie klipów wideo za pomocą połączonego linku. Funkcja ta umożliwia tworzenie wiadomości, przeprowadzanie burzy mózgów i natychmiastową komunikację z zespołami wielofunkcyjnymi.

Możesz użyć ClickUp's rozszerzenia Chrome do nagrywania ekranu do przechwytywania wiadomości i nagrań produkcyjnych dla większej wydajności.

Dodatkowo można usprawnić burzę mózgów i tworzenie pomysłów dzięki szablonom storyboardów na platformie i przypisywać zadania do każdego projektu produkcyjnego za pomocą różnych widoków zarządzania projektami. ClickUp oferuje Szablony SOP do tworzenia i korygowania wewnętrznych cykli pracy, pomagając wszystkim szybciej zakończyć swoje zadania produkcyjne.

Łatwo udostępniaj swój ekran i nagrywaj go w ramach zadania ClickUp, aby szybciej komunikować się z innymi użytkownikami bez potrzeby korzystania z innych narzędzi do nagrywania ekranu

Clip jest idealny do tworzenia szczegółowych samouczków dotyczących produktów lub usług. Może to przynieść znaczne korzyści dla sprzedaży, o czym świadczą następujące przykłady 2022 statystyki marketingu wideo wskazujące, że 96% osób ogląda explainer videos, aby dowiedzieć się czegoś o nowych produktach. Co więcej, możesz wykorzystać platformę do tworzenia instrukcji dla pracowników lub praktycznych nagrań ekranowych.

Użyj szablonu do produkcji wideo ClickUp

Uporządkuj całą produkcję wideo od początkowej koncepcji do ostatecznej publikacji dzięki Szablon produkcji wideo ClickUp .

Planuj, zarządzaj i niestandardowe wideo dzięki ClickUp's Video Production

Szablon zawiera wstępnie zdefiniowane sceny do śledzenia postępów w produkcji wideo. Kategoryzuj swoje wideo na niestandardowe statusy, takie jak Filmowanie, Edycja, Recenzja, Zatwierdzenie i Końcowe cięcie, aby łatwo monitorować cykl pracy nad produkcją wideo.

Pomaga to zapewnić, że wszyscy zaangażowani są na tej samej stronie w odniesieniu do terminów, zadań i ogólnego postępu.

Dostarcza również jasną mapę drogową dla każdego projektu wideo, ułatwiając płynny proces produkcji.

ClickUp najlepsze funkcje

Dokładna transkrypcja klipów głosowych za pomocą ClickUp Brain

Profesjonalna jakość wideo i audio

Nagrywanie bez limitów czasowych lub znaków wodnych na nagraniach ekranu

Dostęp do ponad 1000 szablonów, w tym szablonów do produkcji wideo, marketingu i pisania zawartości

WykorzystajPulpity ClickUp z wbudowanymi raportowaniami i widżetami

Udostępnianie wideo za pośrednictwem e-maila lub publicznych lub prywatnych połączeń

Kompatybilność z wieloma platformami

Użyj rozszerzenia Chrome do szybkiego wycinania stron internetowych i zrzutów ekranu

Wykorzystajnarzędzia do prezentacji do tworzenia angażujących i kreatywnych prezentacji

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać szeroki szyk funkcji ClickUp za przytłaczający i wymagający trochę czasu, aby w pełni wykorzystać jego możliwości

Nie może generować wideo od podstaw jak SORA (ale może pomóc w procesie kreatywnej burzy mózgów i zarządzania produkcją wideo)

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Business: $19/użytkownik miesięcznie

$19/użytkownik miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za 5 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. RunwayML

vis RunwayML Oto kolejna alternatywa dla Sora AI. Narzędzie to umożliwia tworzenie wideo z tekstu bez wysiłku. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i rozszerzeniu funkcji, RunwayML jest doskonałym wyborem dla początkujących i doświadczonych twórców zawartości cyfrowej.

Ostatnią aktualizacją RunwayML jest Multi-Motion Brush, który zapewnia większą kontrolę nad ruchem w generowanych materiałach wideo. Ta funkcja Gen-2 jest dostępna zarówno na platformie internetowej Runway, jak i w aplikacji mobilnej, oferując elastyczność dla kreatywnych projektów w podróży.

Użytkownik może przeglądać i pobierać wygenerowane wideo, wybierając to, które najlepiej pasuje do jego wizji. Dodatkowo, RunwayML pozwala edytować, przycinać i animować dane wejściowe, zwiększając możliwości twórcze.

Najlepsze funkcje RunwayML

Tworzenie angażujących materiałów wideo i przekształcanie tekstu w wideo dzięki technologii AI

Poprawa ogólnej jakości wideo dzięki narzędziom do bezbłędnej edycji

Niestandardowe wideo zgodnie z wymaganiami użytkownika

Integracja z innymi narzędziami i aplikacjami AI

Limity RunwayML

Ze względu na swoje zaawansowane funkcje, RunwayML może mieć bardziej stromą krzywą uczenia się dla użytkowników, którzy są nowicjuszami w oprogramowaniu AI

Ceny RunwayML

Podstawowy: Free na zawsze

Free na zawsze Standard : $15/użytkownika miesięcznie

: $15/użytkownika miesięcznie Pro : 35 USD/użytkownik miesięcznie

: 35 USD/użytkownik miesięcznie Unlimited : $95/użytkownik miesięcznie

: $95/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

RunwayML oceny i recenzje

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

3. Kaiber AI

przez Kaiber AI Kaiber AI to rewolucyjna platforma, która umożliwia twórcom przekształcanie ich pomysłów w oszałamiające wrażenia wizualne.

Wykorzystuje zaawansowany silnik generowania AI do przekształcania tekstu, wideo, zdjęć i muzyki w urzekające realistyczne i pomysłowe sceny, które pozostawiają niezatarte wrażenie. Po prostu przesyłając utwór i dodając odrobinę artystycznego polotu, Kaiber AI wykonuje swoją magię, tworząc hipnotyzującą audiowizualną podróż.

Styl animacji platforma klatka po klatce zachęca do kreatywności z ponadczasowym urokiem. Każda warstwa opiera się na poprzedniej, umożliwiając odkrywanie nowych stylów i estetyki bez wysiłku.

Technologia AI Kaiber płynnie przekształca podpowiedzi w urzekające wrażenia wizualne charakteryzujące się płynnością i ruchem.

Najlepsze funkcje Kaiber AI

Zaprojektuj swoją narrację na stronie Kaiberszablony storyboardów* Odkrywaj nowe style i estetykę dzięki ewoluującym warstwom

Inspiruj się pracą innych i prezentuj światu swoje dane powstania - wszystko w jednym miejscu

Kaiber AI limits

Wymaga od użytkowników rejestracji i logowania w celu uzyskania dostępu do funkcji

Ceny Kaiber AI

Eksplorator : 5 USD/użytkownik miesięcznie

: 5 USD/użytkownik miesięcznie Pro : $15/użytkownik miesięcznie

: $15/użytkownik miesięcznie Artist: 30 USD/użytkownik miesięcznie

Kaiber AI oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Brak ocen

4. DescriptAI

przez Opis Descript to nie tylko redaktor wideo, ale wielofunkcyjna platforma, która bez wysiłku przekształca zawartość pisemną w wideo. Dzięki DescriptAI można szybko transkrybować nagrania audio na tekst pisany, co jest funkcją korzystną dla uczniów, którzy wolą czytać niż słuchać lub osób niedosłyszących.

Descript ma również potężne możliwości współpracy, umożliwiając kilku użytkownikom jednoczesną pracę nad projektem. Członkowie Teams mogą zostawiać komentarze i zgłaszać sugestie, usprawniając proces edycji.

Ponadto platforma oferuje łatwą integrację z powszechnie używanymi narzędziami, takimi jak Slack, Castos, Podbean, Restream i Final Cut Pro. Kompatybilność z Adobe Premiere Pro dodatkowo wzmacnia jej status jako narzędzia do zaawansowanych zadań edycyjnych.

Platforma posiada również wbudowany rejestrator ekranu, umożliwiający łatwe tworzenie wideo do nauczania lub prezentacji od początku do końca.

Descript najlepsze funkcje

Transkrypcja nagrań audio na tekst pisany w 23 językach

Łatwe dodawanie zawartości dzięki funkcji "przeciągnij i upuść"

Ulepszanie dźwięku za pomocą jednego kliknięcia w celu ulepszenia dźwięku i edycji tekstu

Wsparcie tworzenia wideo za pomocą szablonów, napisów i przejść w celu wzbogacenia procesu tworzenia wideo o niezbędne elementy

Descript limits

Użytkownicy mogą wymagać stabilnego połączenia z Internetem i poświęcenia czasu na poznanie wszystkich funkcji, ponieważ Descript ma krzywą uczenia się

Wiąże się z wyższymi kosztami dla większych Teams, ponieważ jego cena jest za użytkownika/redaktora

Ceny Descript

Free

Creator : 15 USD/użytkownik miesięcznie

: 15 USD/użytkownik miesięcznie Pro : $30/użytkownik miesięcznie

: $30/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Descript

G2 : 4.6/5 (440+ recenzji)

: 4.6/5 (440+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (160+ recenzji)

5. Pika.art

przez Pika.art Pika.art to innowacyjna platforma, która może pochwalić się różnymi funkcjami zaprojektowanymi tak, aby uczynić tworzenie wideo bardziej wydajnym i bezproblemowym.

Jedną z wyróżniających się funkcji Pika.art jest intuicyjny interfejs, który zapewnia łatwą nawigację po platformie. Każdy krok jest prosty i przyjazny dla użytkownika, od przesyłania materiału po edycję i dodawanie efektów.

Kolejną kluczową funkcją jest ogromna biblioteka wstępnie zaprojektowanych szablonów i konfigurowalnych elementów. Niezależnie od tego, czy szukasz animacji tekstu, przejść czy grafiki, Pika.art zapewni ci wszystko. Platforma oferuje również możliwości współpracy, umożliwiając Teams współpracę nad projektami w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, Pika.art dostarcza solidne opcje eksportu, które można wykorzystać do zapisywania końcowych materiałów wideo w różnych formatach i rozdzielczościach. Niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość do mediów społecznościowych, stron internetowych czy prezentacji, możesz łatwo zoptymalizować swoje wideo pod kątem zamierzonej platformy.

Najlepsze funkcje Pika.art

Użyj funkcji synchronizacji ruchu warg Pika.art, aby nadać swoim postaciom głos

Tworzenie wciągających animowanych historii bez wysiłku

Wykorzystaj funkcję efektów dźwiękowych, oferując podpowiedzi lub pozwalając Pika.art wygenerować je za Ciebie

Łatwe personalizowanie szablonów dzięki funkcji "expand canvas"

Rozszerzanie długości wideo i zapisywanie danych powstania w różnych formatach

Limity Pika.art

Niektórzy użytkownicy napotkali problemy z kompatybilnością z zewnętrznym oprogramowaniem lub wtyczkami

Ceny Pika.art

Basic: Free

Free Standard : $10/użytkownika miesięcznie

: $10/użytkownika miesięcznie Unlimited : 35 USD/użytkownik miesięcznie

: 35 USD/użytkownik miesięcznie Pro: $70/użytkownika miesięcznie

Pika.art oceny i recenzje

G2 : Brak ocen

: Brak ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

6. Invideo

przez Invideo Invideo to wszechstronna platforma do edycji wideo online, która umożliwia łatwe tworzenie profesjonalnie wyglądających materiałów wideo.

Jedną z jej najlepszych funkcji jest rozszerzenie biblioteki konfigurowalnych szablonów. Dostępnych jest ponad 4000 gotowych szablonów, co daje szerokie możliwości tworzenia różnego rodzaju materiałów wideo.

Kolejną zaletą Invideo jest intuicyjny interfejs i przyjazny dla użytkownika edytor. Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia dodawanie tekstu, obrazów i klipów wideo do projektu i układanie ich według własnych upodobań.

Invideo zapewnia również dostęp do obszernej biblioteki materiałów filmowych, śledzenia muzyki i efektów dźwiękowych, eliminując potrzebę pozyskiwania zewnętrznych zasobów do swoich projektów.

Ponadto platforma oferuje różne wbudowane elementy projektu, takie jak naklejki, ikony i animacje, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną wideo.

Najlepsze funkcje Invideo

Możliwość korzystania z szablonów do tworzenia różnego rodzaju materiałów wideo, takich jak reklamy w mediach społecznościowych, materiały marketingowe i prezentacje

Dodawanie instrukcji, takich jak grupa docelowa i platforma, w celu niestandardowego dostosowania materiałów wideo

Wykorzystanie w pełni rozbudowanego edytora wideo do zmiany skryptów wideo i multimediów za pomocą łatwego interfejsu

Używaj ludzko brzmiących lektorów, aby ożywić swoje wideo

Limity Invideo

Opcje niestandardowe mogą być ograniczone w porównaniu do samodzielnego oprogramowania

Ceny Invideo

Free

Plus : Od 25 USD/użytkownika miesięcznie

: Od 25 USD/użytkownika miesięcznie Max: Od 60 USD/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Invideo

G2 : 4.5/5 (150+ recenzji)

: 4.5/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (370+ recenzji)

7. Lumen5

przez Lumen5 Lumen5 to potężny kreator wideo online, który upraszcza dane powstania angażującej zawartości wideo.

Jego przyjazna dla użytkownika platforma umożliwia członkom zespołu, niezależnie od umiejętności technicznych lub doświadczenia, łatwe tworzenie profesjonalnie wyglądających materiałów wideo. Platforma pełni funkcję interfejsu typu "wskaż i kliknij", "przeciągnij i upuść", umożliwiając szybkie dodawanie tekstu, obrazów i klipów wideo do projektów.

Jedną z najważniejszych funkcji Lumen5 jest zaawansowana technologia automatyzacji, która może przekształcić posty na blogu lub nagrania Zoom w wciągające wideo za pomocą kilku kliknięć.

Automatyzacja ta - w połączeniu z wieloma szablonami, czcionkami, kolorami i automatyzacją - umożliwia tworzenie oszałamiających materiałów wideo, które skutecznie przekazują wiadomość odbiorcom.

Niezależnie od tego, czy chodzi o cele marketingowe, szkoleniowe czy edukacyjne, konfigurowalne projekty i narzędzia do współpracy Lumen5 sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Lumen5

Skorzystaj z AI Script Composer w Lumen5, aby przekonwertować swoje teksty na wideo

Dostęp do biblioteki wysokiej jakości klipów wideo i obrazów

Konwertuj posty na blogu, artykuły, pliki PDF, białe księgi i inne materiały pisemne na dynamiczne wideo

Wykorzystanie AI do automatycznego dopasowywania tekstu do odpowiednich materiałów wizualnych

Limity Lumen5

Drogie w porównaniu do innych alternatyw Sora

Ceny Lumen5

Podstawowy : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Starter : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Professional : $199/miesiąc

: $199/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Lumen5 oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (130+ recenzji)

8. Animaker

przez Animaker Animaker to platforma typu "zrób to sam" (DIY) do zrobienia profesjonalnego wideo na żywo i animacji w ciągu kilku minut.

Platforma pomaga tworzyć wysokiej jakości wideo 4k do różnych celów, takich jak onboarding, marketing, branding i upraszczanie złożonych koncepcji, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej. Pozwala to firmom szybko dostosować się do zmian rynkowych i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Jedną z kluczowych funkcji Animakera jest wsparcie dla infografik wideo, które pomagają zespołom przedsiębiorstw prezentować dane wizualnie za pomocą szerokiego zakresu wykresów, ikon i map.

Platforma oferuje również funkcje na poziomie profesjonalnym, takie jak nagrywanie, wiele ruchów, krzywa, efekty przejścia, wejście i wyjście kamery oraz efekty wejścia / wyjścia, umożliwiając tworzenie profesjonalnych i angażujących animacji.

Dodatkowo, Animaker dostarcza narzędzia dodające życia materiałom wideo, takie jak funkcja zamiany tekstu na mowę, biblioteka podkładów muzycznych i efektów dźwiękowych oraz bezpośrednie nagrywanie głosu. Filmy wideo można eksportować w jakości Full HD i optymalizować w pionie pod kątem ekranów urządzeń mobilnych.

Animaker najlepsze funkcje

Korzystaj z ponad 50 głosów, ponad 25 języków i innych niestandardowych ustawień, aby zhumanizować zamianę tekstu na mowę

Tworzenie niestandardowych postaci z ponad 15 funkcjami twarzy, 10 miejscami na akcesoria i 20 wyrazami twarzy

Wykorzystanie setek szablonów dla środowisk korporacyjnych

Dodawaj do swoich projektów obrazy, wideo i GIF-y z serwisów Giphy i Getty

Usprawnienie obciążenia pracą poprzez interakcję z projektami w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj Animaker'sSteve.ai do konwersji tekstu na wideo

Limity Animakera

Ponieważ oprogramowanie jest nowe, ma limit animacji postaci

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wymaga więcej danych do edycji wideo

Animaker ceny

Podstawowy : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Starter : $37/miesiąc

: $37/miesiąc Pro : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Animaker oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (600+ recenzji)

: 4.7/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (200+ recenzji)

9. Vidyo.ai

przez Vidyo.ai Możesz usprawnić edycję i wydajność wideo dzięki Vidyo.ai. Dzięki zaawansowanej technologii AI, Vidyo.ai oferuje wiele funkcji i narzędzi, które upraszczają datę powstania wysokiej jakości wideo.

Jedną z kluczowych funkcji jest możliwość automatycznego generowania najważniejszych momentów wideo, co ułatwia identyfikację i udostępnianie kluczowych momentów w materiale filmowym.

Ponadto Vidyo.ai oferuje zakres narzędzi do edycji, takich jak automatyczne wykrywanie scen i inteligentne przycinanie, które usprawniają proces edycji i poprawiają ogólną jakość wideo.

Ulepszanie głosu oparte na AI może poprawić jakość dźwięku wideo poprzez redukcję szumów tła i zwiększenie wyrazistości mowy. Funkcja ta jest przydatna w przypadku wywiadów, webinarów i innych treści, w których wyraźny dźwięk jest niezbędny.

Vidyo.ai oferuje również zakres narzędzi do współpracy, umożliwiając wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym projektem.

Najlepsze funkcje Vidyo.ai

Dodawanie napisów do filmów za pomocą generatora napisów wideo opartego na sztucznej inteligencji

Używaj opartego na AI narzędzia do tworzenia wyróżnień wideo i zwiastunów dla długich formatów wideo

Rozwijaj swoją publiczność online dzięki funkcji wyników wirusowości Vidyo.ai dla filmów krótkometrażowych, zwiastunów i TikToków

Limity Vidyo.ai

Wersja Free pozwala użytkownikom na przesyłanie tylko jednego wideo na raz

Platforma nie wycina automatycznie ciszy ani wypełniaczy

Ceny Vidyo.ai

Free

Essential : 35 USD/miesiąc

: 35 USD/miesiąc Wzrost : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Niestandardowy: $75-150/miesiąc

Oceny i recenzje Vidyo.ai

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Ocena niedostępna

10. Pictory AI

przez Pictory AI Pictory to wysoce intuicyjne narzędzie, które szybko i bez wysiłku przekształca skrypty w wideo. Dzięki Pictory AI możesz tworzyć tła wideo, podkłady głosowe AI, podpisy, napisy i wiele więcej bezpośrednio z tekstów.

Narzędzie to umożliwia zmianę rozmiaru wideo w celu dopasowania ich do różnych platform mediów społecznościowych, takich jak Instagram, YouTube, TikTok itp.

Podczas gdy użytkownicy premium mogą uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, plan Free pozwala na tworzenie tylko krótkich wideo. Pictory ma na celu uproszczenie procesu tworzenia wideo, czyniąc go dostępnym dla wszystkich, niezależnie od ich wiedzy technicznej.

Najlepsze funkcje Pictory AI

Narzędzia AI w Pictory pozwalają przekształcać teksty, obrazy i skrypty w wideo

Dostęp do ogromnej biblioteki muzyki, aby wzbogacić swoje wideo

Łatwe dodawanie muzyki do wideo przy użyciu utworów z biblioteki Pictory

Wybieraj spośród różnych stylów dla swoich wideo

Limity Pictory AI

Użytkownicy otrzymują limit zaawansowanych funkcji w planie startowym

Szybkość renderowania wideo może być wolniejsza niż w przypadku innych narzędzi

Ceny Pictory AI

Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Professional : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Teams: $149/miesiąc

Oceny i recenzje Pictory AI

G2 : 4.7/5 (75+ recenzji)

: 4.7/5 (75+ recenzji) Capterra: Brak ocen

Wybór najlepszej alternatywy Sora AI dla potrzeb produkcji wideo

Kończąc naszą listę najlepszych alternatyw dla Sora w 2024 roku, jasne jest, że platformy do przetwarzania tekstu na wideo szybko ewoluują, aby sprostać różnorodnym wymaganiom użytkowników. Każda opcja oferuje unikalne funkcje, podkreślając konkurencyjny charakter tej przestrzeni.

W miarę postępu technologicznego możemy spodziewać się pojawienia się jeszcze większej liczby platform, zapewniających innowacyjne sposoby tworzenia angażujących materiałów wideo. Jedną z takich platform jest ClickUp, która nie tylko przekształca tekst pisany w oszałamiające wideo, ale także pomaga organizować i zarządzać projektami (i to nie tylko tymi związanymi z produkcją i dystrybucją wideo!).

