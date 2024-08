Taskade vs. ClickUp: Co jest lepsze w zarządzaniu projektami?

Jeśli szukasz Narzędzie do zarządzania projektami i wydajnością oparte na AI clickUp i Taskade to dwie opcje, które powinieneś rozważyć. Oba oferują rozwiązania oparte na AI, które pomagają w zarządzaniu projektami i zadaniami oraz zwiększają wydajność zespołu.

Ale którą z nich wybrać?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy to od twoich wymagań. W związku z tym powinieneś porównać te dwa rozwiązania, aby określić, które z nich będzie dla ciebie najlepsze.

W tym miejscu ułatwiamy ci zadanie. Na tym blogu porównujemy ClickUp i Taskade, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Czym jest ClickUp?

Zarządzaj projektami, ustalaj priorytety i śledź zadania oraz popraw ogólną wydajność zespołu za pomocą ClickUp ClickUp dla Teamów Projektowych to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, zarządzania zadaniami i współpracy zespołowej dla Teams każdej wielkości. Jego szeroki szyk funkcji pomaga Teams zwiększyć wydajność i usprawnić procesy, aby zmiażdżyć ich cele zarządzania projektami .

Funkcje ClickUp

Porównując Taskade i ClickUp, należy pamiętać, że ClickUp oferuje szerszy zakres zaawansowanych funkcji i jest kompleksowym rozwiązaniem w zakresie wydajności dla każdej firmy.

W tym porównaniu omówimy tylko kluczowe funkcje ClickUp, które można bezpośrednio porównać z tymi oferowanymi przez Taskade.

1. Zarządzanie projektami i zadaniami

ClickUp jest dobrze znanym narzędziem do zarządzania projektami i zadaniami oprogramowanie do zarządzania zadaniami rozwiązanie z rozszerzonymi funkcjami planowania projektów. Oferuje liczne widoki do wizualizacji zadań i osi czasu projektu, takie jak tablice Kanban, widok zadań, wykresy Gantta i tabele. Dostarcza również funkcje śledzenia czasu i zarządzania w celu lepszego zarządzania zasobami.

_Używaj ClickUp do łatwego śledzenia czasu spędzonego na różnych zadaniach i posiadania dokładnych wpisów czasu do celów rozliczeniowych

2. Dokumenty ClickUp

Twórz szczegółowe dokumenty procesowe, listy do zrobienia lub rób notatki za pomocą Dokumenty ClickUp . Umożliwia również tworzenie wiki z zagnieżdżonymi stronami w celu logicznego uporządkowania informacji.

Dostępnych jest wiele opcji stylizacji i formatu, a także umożliwia dodawanie tabel, multimediów i widżetów w celu tworzenia niestandardowych dokumentów.

3. Tablica ClickUp Tablice ClickUp są idealne do wizualnej współpracy w zespole i burzy mózgów. Pozwól swojemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym, aby tworzyć mapy myśli, projektować zwinne cykle pracy lub organizować pomysły.

wykorzystaj tablice ClickUp do współpracy w czasie rzeczywistym z członkami zespołu

4. ClickUp Brain ClickUp Brain to inteligentna sieć neuronowa, która łączy dokumenty, zadania i wszelkie zasoby wiedzy w Twojej firmie. Wykorzystaj moc AI do wyszukiwania odpowiedzi, automatycznego generowania notatek i podsumowań, tworzenia zadań projektowych i podzadań, otrzymywania automatycznych przypomnień o zadaniach i nie tylko. Jest zasilany przez GPT-4 Turbo.

5. Pulpity ClickUp

usprawnij zarządzanie projektami dzięki ClickUp Dashboard_

Użyj Intuicyjne pulpity nawigacyjne ClickUp aby pracować mądrzej, a nie ciężej. Współpracuj z członkami zespołu, przydzielaj i śledź statusy zakończonych zadań lub zarządzaj złożonymi projektami, wybierając spośród ponad 50 widżetów, aby zbudować idealny pulpit. Dzięki pulpitom ClickUp możliwości są nieograniczone.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp Brain: 5 USD miesięcznie na członka (dodatek do wszystkich płatnych planów)

**Co to jest Taskade?

View via Zadanie Taskade to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności zespołów. Wykorzystuje model GPT-4 AI do usprawnienia wielu procesów i uproszczenia zarządzania projektami dla zespołów. Free Plan wykorzystuje jednak GPT-3.5 z limitem kredytów.

Zanim przejdziemy do szczegółowego porównania Taskade i ClickUp, zapoznajmy się pokrótce z kluczowymi funkcjami tego narzędzia.

Funkcje Taskade

Oto niektóre z kluczowych funkcji oferowanych przez Taskade.

1. Zadania i projekty

Taskade umożliwia automatyzację zadań i tworzenie usprawnionych cykli pracy nad projektami. Oferuje wiele widoków, takich jak listy, tablice i tabele, które pomagają wizualizować cykl pracy i oś czasu projektu. Oferuje również priorytetyzację zadań i inne funkcje zwiększające wydajność zespołu.

W przeciwieństwie do ClickUp, Taskade nie oferuje różnych pulpitów, co ogranicza opcje wizualizacji do zarządzania projektami.

2. Notatki i dokumenty

Dokumenty Taskade są oparte na AI i interaktywne. Można ich używać do dodawania notatek, tworzenia list i zadawania pytań. Proste polecenia / slash mogą być również używane do dodawania bloków zawartości i niestandardowych dokumentów.

3. Mapy myśli

Kreator map myśli Taskade pozwala przekształcić proste listy w wizualne mapy myśli, umożliwiając płynną współpracę i burzę mózgów wśród członków zespołu.

Posiada interfejs "przeciągnij i upuść", w którym można przenosić węzły i tworzyć zaawansowane mapy myśli bez większego wysiłku.

4. Taskade AI

AI napędza cały pakiet funkcji Taskade. Pomaga generować zawartość, podsumowywać informacje, automatyzować zadania, tworzyć zautomatyzowane cykle pracy, znajdować szybkie odpowiedzi i nie tylko. Oferuje również ponad 1000 szablonów podpowiedzi, które pomagają wykonywać różne zadania przy użyciu AI.

Ceny Taskade

Pro: 19 USD miesięcznie za 10 użytkowników (rozliczane rocznie)

Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Ultimate: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Taskade vs. ClickUp: Porównanie funkcji

W tej sekcji porównamy Taskade vs. ClickUp w oparciu o ich podstawowe funkcje i funkcjonalności.

Zarządzanie projektami i zadaniami

W pierwszej rundzie porównania ClickUp i Taskade porównamy ich podstawowe funkcje zarządzania projektami.

Kluczowe funkcje zarządzania projektami w ClickUp

Korzystanie z tablic Kanban iSprinty w ClickUp do zwinnego planowania sprintów

Płynna praca dzięki łatwemu tworzeniu, przydzielaniu, priorytetyzacji i śledzeniu zadań

Tworzenie niestandardowych pulpitów projektu z ponad 50 widżetami i ponad 15 widokami

Wykorzystanie wbudowanych cykli pracy i automatyzacji przepływu pracy

Śledzenie kamieni milowych projektu w celu zapewnienia dotrzymania terminów

Tworzenie i śledzenie wpisów czasu oraz uzyskiwanie szczegółowych raportów

Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki konfigurowalnym szablonom

Pobierz AI Project Manager, aby udostępniać aktualizacje postępów i podsumowania projektów, tworzyć podzadania i nie tylko

Widoki projektów w ClickUp

wybieraj spośród ponad 15 różnych widoków do zarządzania zadaniami i projektami_

Zarządzanie projektami nigdy nie było łatwiejsze niż z ClickUp. Pozwala on na wizualizację planu projektu, osi czasu i zadań przy użyciu wielu widoków.

Większość narzędzi do zarządzania projektami, w tym Taskade, oferuje kilka podstawowych widoków. ClickUp wykracza poza to, aby pomóc użytkownikom wizualizować projekty w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.

ClickUp ułatwia tworzenie wykresów Gantta, tablic Kanban i osi czasu. Szablony do zarządzania projektami pozwalają szybko tworzyć zaawansowane pulpity projektów bez konieczności rozpoczynania od zera.

Kluczowy wyróżnik ClickUp

clickUp oferuje ponad 15 widoków projektów, więcej niż standard branżowy, w porównaniu do sześciu widoków Taskade. W Taskade brakuje również niektórych zaawansowanych widoków, takich jak wykresy Gantta i oś czasu

Planowanie projektów z ClickUp

Uzyskaj szybki wgląd w sprinty swoich zespołów dzięki widokowi listy sprintów ClickUp

Niezależnie od tego, czy planujesz sprinty dla zwinnego projektu, czy zadania dla dowolnego projektu, widok Tablicy ClickUp jest idealny. Pozwala on organizować zadania według statusu i uzyskać przegląd różnych funkcji na pierwszy rzut oka.

Widok listy sprintów pokazuje szybki przegląd sprintów zespołu wraz z priorytetami, osią czasu, właścicielami zadań itp.

Widok Kamieni Milowych umożliwia tworzenie planów projektów na tygodnie i miesiące do przodu. Łatwa wizualizacja postępu projektu za pomocą osi czasu i kodowania kolorami w celu kategoryzacji zadań na segmenty.

Co więcej? ClickUp pomaga również w zarządzaniu obciążeniami pracowników i planowaniu wydajności w celu optymalizacji wykorzystania zasobów.

wykorzystaj widok obciążenia pracą ClickUp do planowania obciążenia i unikania marnowania czasu z powodu niewykorzystania zasobów

Kluczowy wyróżnik ClickUp

clickUp oferuje wiele narzędzi do łatwego planowania złożonych projektów. Podczas gdy Taskade oferuje podstawowy widok tablicy Kanban, brakuje mu zaawansowanych narzędzi do planowania i wizualizacji projektów

Zarządzanie zadaniami w ClickUp

Twórz zadania, nadawaj im priorytety, dodawaj etykiety, ustawiaj terminy, dodawaj komentarze przypisujące zadania i nie tylko dzięki ClickUp Tasks Zadania ClickUp sprawia, że zarządzanie zadaniami staje się dziecinnie proste dzięki niezrównanym funkcjom i możliwościom dostawcy. Pozwala łatwo tworzyć i zarządzać zadaniami, przypisywać zadania do wielu osób, segmentować je i nadawać im priorytety, dodawać połączone zadania i komentarze oraz tworzyć powtarzające się zadania.

Dodawaj niestandardowe pola, aby wzbogacić zadania, a nawet dodawaj komentarze z reakcjami emoji. Wbudowany time tracker pomaga śledzić czas spędzony nad każdym zadaniem. Możesz także tworzyć ręczne wpisy czasu.

Bonus: Dostań za darmo szablony zarządzania zadaniami które usprawniają zarządzanie zadaniami, sprawiając, że zarządzanie projektami staje się dziecinnie proste

Kluczowy wyróżnik ClickUp

ClickUp wyróżnia się szerokim zakresem funkcji zarządzania zadaniami, od wielu osób przypisanych po wbudowany time tracker. Korzystanie z ClickUp jest łatwe i nie wymaga_ umiejętności zarządzania zadaniami na początek. **Co więcej, pozwala dodawać zadania ze Slacka, e-maili, a nawet notatek. Taskade nie oferuje tak wielu łatwych opcji tworzenia zadań

Kluczowe funkcje zarządzania projektami w Taskade

Korzystaj z wielu widoków projektów z opcją tworzenia niestandardowych widoków

Wykorzystanie ponad 500 szablonów wydajności w różnych kategoriach

Współpraca w czasie rzeczywistym i śledzenie historii wersji projektów

Korzystaj z funkcji łatwego tworzenia zadań, zbiorczego przypisywania, sortowania, ustalania priorytetów i śledzenia czasu

Widoki projektów w Taskade

via Zadanie Taskade oferuje sześć widoków projektu, w porównaniu do ponad 15 widoków ClickUp. Są to widoki listy, tablicy, akcji, mapy myśli, schematu organizacyjnego i kalendarza. Widok akcji jest widokiem tabelarycznym.

W porównaniu do ClickUp, widoki wyglądają na uproszczone i mniej wyrafinowane.

Planowanie projektów z Taskade

via Zadanie Widok tablicy Kanban w Taskade świetnie nadaje się do planowania projektów. Daje szybki przegląd wszystkich zadań w projekcie i pozwala sortować je według statusu zakończenia.

Posiada interfejs "przeciągnij i upuść", podobnie jak ClickUp, dzięki czemu organizowanie i zmiana kolejności zadań jest łatwa.

W przeciwieństwie do ClickUp, Taskade nie oferuje widoku osi czasu ani śledzenia kamieni milowych dla osób zarządzających projektami.

Zarządzanie zadaniami w Taskade

Taskade oferuje kompleksowy zestaw funkcji zarządzania zadaniami, podobny do ClickUp. Pozwala dodawać komentarze, etykiety, osadzać pliki, dodawać linki, ustawić terminy i wiele więcej.

Dostępne są również opcje sortowania i ustalania priorytetów zadań. Oferuje również szybkie skróty do dodawania zadań lub notatek do dowolnego projektu z dowolnego miejsca na platformie Taskade.

Nie pozwala jednak na tworzenie zależności między zadaniami, tak jak robi to ClickUp, co ogranicza poziom szczegółowości, jaki można dodać do zadań.

ClickUp vs Taskade: co jest lepsze do zarządzania projektami i zadaniami?

clickUp wygrywa tę rundę, ponieważ jest to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami do obsługi złożonych projektów i zadań. ClickUp AI oferuje świetne funkcje zarządzania zadaniami, ale nie radzi sobie ze złożonością, jaką ClickUp może zarządzać projektami

Notatki i dokumenty

W tej drugiej rundzie Taskade vs. ClickUp, porównajmy ich funkcje notatek i zarządzania dokumentami.

Kluczowe funkcje tworzenia notatek w ClickUp

Bogaty format i zaawansowane opcje niestandardowe

Współpraca w czasie rzeczywistym i udostępnianie dokumentów za pomocą publicznych i prywatnych połączeń

Wykorzystanie AI do robienia notatek i tworzenia automatycznych podsumowań

Tworzenie nieskończonych list i zagnieżdżonych dokumentów

Wykonuj masowe działania na dokumentach, takie jak etykiety i archiwizacja

Wykorzystaj notatnik w rozszerzeniu ClickUp dla Chrome, aby robić szybkie notatki

Wyeliminuj hałas i pisz bez rozpraszania uwagi, korzystając z trybu skupienia ClickUp w dokumentach

Robienie notatek w ClickUp

rób notatki, twórz listy i niestandardowo dostosowuj je za pomocą bogatego formatu i poleceń / slash w ClickUp Docs_

ClickUp oferuje nie jeden, ale wiele sposobów na robienie notatek:

Korzystanie z funkcji notatnika w rozszerzeniu do Chrome

Tworzenie szczegółowych notatek za pomocą ClickUp Docs

Wykorzystaj moc AI do automatycznego generowania notatek i podsumowań

ClickUp Docs oferuje wiele niestandardowych opcji tworzenia i organizowania notatek w sposób, który Ci odpowiada. Możesz tworzyć tabele, osadzać pliki i połączone linki lub niestandardowe notatki przy użyciu jednego z licznych bloków zawartości. Możesz także użyć ClickUp Brain w Docs do pisania lub edytowania zawartości, pobierania informacji z zadań, podsumowywania stron i nie tylko.

Kluczowy wyróżnik ClickUp

**Funkcja notatnika w rozszerzeniu Chrome ułatwia robienie notatek podczas przeglądania Internetu. Stawia to ClickUp na równi z wyspecjalizowanymi aplikacjami do robienia notatek, czego brakuje Taskade. ClickUp wyróżnia się również funkcją poleceń / ukośników do niestandardowego tworzenia dokumentów

Kluczowe funkcje tworzenia notatek w Taskade

Wybór spośród wielu bloków zawartości i opcji formatu

Wykorzystanie AI do szybkiego robienia notatek, udoskonalania ich lub rozwijania

Szybkie sporządzanie notatek za pomocą skrótów klawiaturowych

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym nad tym samym dokumentem

Robienie notatek w Taskade

via Zadanie Taskade to aplikacja do robienia notatek oparta na AI, która pozwala z łatwością przechwytywać, formatować i organizować notatki.

Oferuje wiele opcji formatu i umożliwia dodawanie plików, połączonych stron i multimediów do notatek. Możesz także współpracować z członkami Teams nad tym samym dokumentem.

Taskade posiada asystenta pisania AI, który pomaga generować notatki i podsumowania w ciągu kilku sekund. Do szybkiego sporządzania notatek można wykorzystać skróty klawiaturowe, aby robić notatki w dowolnym miejscu i czasie.

Jednym z obszarów, w którym Taskade błyszczy, są tysiące szablonów, których można używać do tworzenia różnych rodzajów notatek w różnych formatach. Jest to podobne do tego, co oferuje popularna aplikacja Alternatywy dla Taskade jak oferta Notion.

ClickUp vs. Taskade: Co jest lepsze dla notatek i dokumentów

_ClickUp jest zwycięzcą, głównie ze względu na bogaty format i polecenia / slash do niestandardowego tworzenia dokumentów. Taskade dorównuje ClickUp AI w tworzeniu notatek, ale nie w innych aspektach

Mapy myśli i burze mózgów

W trzeciej rundzie porównania Taskade vs. ClickUp porównamy narzędzia do tworzenia map myśli, które każdy z nich oferuje.

Kluczowe funkcje map myśli i burzy mózgów ClickUp

Przeciąganie i upuszczanie węzłów w celu tworzenia map myśli

Przekształcanie węzłów w zadania jednym kliknięciem przycisku

Wykorzystanie tablic do planowania strategicznego i burzy mózgów

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym

Dodawanie obrazów i połączonych elementów do tablic ClickUp

Mapowanie myśli za pomocą ClickUp

Twórz złożone mapy myśli z łatwością za pomocą intuicyjnego interfejsu ClickUp

ClickUp oferuje wirtualne tablice, które umożliwiają współpracę zespołową i burzę mózgów w czasie rzeczywistym. Użyj go do tworzenia strategii, burzy mózgów, projektowania kreatywnych cykli pracy i tworzenia map myśli.

Jeśli chcesz tworzyć zadania bezpośrednio z tablic, jest to tak proste, jak kliknięcie przycisku. Najlepsze jest to, że możesz dodawać obrazy i połączone linki, aby Twoje tablice były jeszcze bardziej angażujące i interaktywne.

Kluczowy wyróżnik ClickUp

**Tablice ClickUp pomagają wdrożyć wszystkie rodzaje technik ideacji, nie tylko mapy myśli. W porównaniu do Taskade, ClickUp jest bardziej wszechstronny i funkcjonalny do wielu celów poza danymi powstania cyklu pracy i map myśli

Kluczowe funkcje map myśli i burzy mózgów Taskade

Wykorzystaj AI, aby uzyskać sugestie dotyczące węzłów lub tworzyć mapy myśli na podstawie podpowiedzi

Wykorzystanie konfigurowalnych szablonów do szybkiego tworzenia map myśli do różnych celów

Dodawaj nieskończone węzły i podwęzły, aby tworzyć szczegółowe mapy myśli

Mapy myśli przy użyciu Taskade

via Zadanie Taskade pozwala tworzyć nieskończenie zagnieżdżone mapy myśli z dowolną liczbą węzłów i podwęzłów. Interfejs "przeciągnij i upuść" umożliwia przenoszenie węzłów w celu tworzenia różnych map.

Jak wszystko w Taskade, AI jest wbudowane i pomaga w każdym aspekcie. Pozwala na przykład tworzyć zautomatyzowane mapy myśli na podstawie podpowiedzi lub sugeruje węzły, które można dodać do map.

Taskade oferuje również dostęp mobilny i współpracę w czasie rzeczywistym w celu burzy mózgów i planowania strategicznego.

**ClickUp vs Taskade: Co jest lepsze do tworzenia map myśli i burzy mózgów?

tablica ClickUp oferuje znacznie więcej możliwości burzy mózgów i tworzenia pomysłów i nie ogranicza się do map myśli, co daje jej przewagę w tym porównaniu z Taskade

Rozwiązania AI

Sprawdźmy funkcje AI oferowane przez oba narzędzia w tej ostatniej rundzie Taskade vs. ClickUp.

Kluczowe funkcje ClickUp Brain

Zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi z całej bazy wiedzy

Automatyzacja procesów i zadań w celu płynnego zarządzania projektami

Wykorzystanie generatywnego AI do pisania, robienia notatek, tworzenia tabel, szablonów i transkrypcji oraz podsumowywania

Rozwiązania AI oferowane przez ClickUp

wykorzystaj ClickUp Brain do pisania e-maili, tworzenia briefów projektów lub podsumowywania notatek ze spotkań ClickUp Brain jest jak drugi mózg z licznymi Narzędzia AI aby pomóc Ci we wszystkich aspektach zarządzania projektami. Posiada trzy super wydajne narzędzia: AI Project Manager, AI Knowledge Manager i AI Writer for Work.

Zadaj AI Knowledge Manager dowolne pytanie związane z dokumentami, zadaniami i projektami, a otrzymasz dokładne, kontekstowe odpowiedzi.

Aplikacja AI Writer for Work może pomóc w pisaniu e-maili i artykułów, podsumowywaniu wątków dyskusji, sporządzaniu protokołów ze spotkań, przeprowadzaniu burzy mózgów, a nawet sugerowaniu pytań na rozmowie kwalifikacyjnej.

Może generować tabele z dużych ustawień danych i transkrybować notatki ze spotkań i Clipów. Co więcej, może tworzyć szablony w dokumentach, zadaniach i projektach dla dowolnego przypadku użycia.

AI Project Manager może tworzyć briefy projektów i dokumenty RACI, automatycznie generować podzadania dla zadań w ClickUp, udostępniać aktualizacje projektów, automatyzować zadania, generować standupy itp.

Kluczowy wyróżnik ClickUp

Podczas gdy ClickUp jest platformą do zarządzania projektami, ClickUp Brain jest jedną z najlepszych platform do zarządzania projektami *second-brain apps* _. Jest to asystent pisania, menedżer wiedzy i menedżer projektów w jednym. Ponadto oferuje ponad 100 narzędzi do zadań specyficznych dla danej osoby

Kluczowe funkcje Taskade AI

Automatyzacja zadań za pomocą automatyzacji Taskade AI

Tworzenie niestandardowych wirtualnych agentów z określoną wiedzą za pomocą Taskade AI Agents

Generowanie zawartości, takiej jak notatki i podsumowania, za pomocą asystenta pisania AI

Rozwiązania AI oferowane przez Taskade

via Zadanie AI Taskade jest przydatne do automatyzacji zadań i generowania zawartości, ale jego funkcja wykracza poza te przypadki użycia.

Pozwala tworzyć spersonalizowanych agentów AI do różnych celów. Można na przykład stworzyć dedykowanych asystentów AI do marketingu, zarządzania projektami itp.

**Taskade vs ClickUp AI: co jest lepsze?

zarówno Taskade AI, jak i ClickUp AI konkurują na wszystkich frontach i oferują potężne funkcje. Dlatego w tej rundzie jest remis

Taskade vs. ClickUp na Reddicie

Zbadaliśmy na Reddit aby zobaczyć, co Redditowicze sądzą o pytaniu Taskade vs. ClickUp, a oto co społeczność ma do powiedzenia na temat tych dwóch narzędzi:

Taskade jest łatwy w użyciu i idealny do notatek i indywidualnych narzędzi wydajności.

ClickUp jest bardziej rozbudowany i doskonale nadaje się do kompleksowego zarządzania projektami dla wszelkiego rodzaju Business.

Jeśli szukasz podstawowej notatki i AI, Taskade jest do zrobienia. Jeśli jednak potrzebujesz zaawansowanej notatki, solidnego zarządzania projektami, szablonów do zarządzania zadaniami, burzy mózgów i funkcji współpracy, wybierz ClickUp.

**Które narzędzie AI do zarządzania wydajnością jest najlepsze?

W oparciu o nasze porównanie Taskade vs. ClickUp, ClickUp wygrał trzy z czterech rund, a czwarta runda była remisowa.

Ostateczny wybór zależy od konkretnych wymagań. ClickUp jest lepszą opcją, jeśli potrzebujesz narzędzia typu "wszystko w jednym" rozwiązanie do zarządzania projektami i wydajności które można skalować wraz z rozwojem firmy. Oferuje wszystko to, co Taskade do zrobienia i wiele więcej.

Chcesz poznać wszystkie oferty ClickUp? Zarejestruj się w ClickUp i oceń jego funkcje, aby zdecydować, czy jest to właściwy wybór.