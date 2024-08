Metryki Agile Kanban do śledzenia & mierzenia wydajności w projektach

Kanban jest jedną z najpopularniejszych metodologii szczupłego wytwarzania oprogramowania, takich jak Agile, Scrum, programowanie ekstremalne, DevOps itp. Kanban - oznaczający po japońsku "tablicę znaków" - to wizualna metodologia zarządzania pracą od początku do końca na różnych scenach, wyświetlana na interaktywnej tablicy.

tablica Kanban do śledzenia pracy (Źródło obrazu:) Wikimedia Commons )

Kiedy patrzysz na Tablica Kanban skąd wiesz, czy dobrze sobie radzisz?

Czy zakończone zostały wystarczające zadania?

Czy są one zakończone wystarczająco szybko?

Czy zespół jest wydajny?

Czy jakieś kroki w procesie powodują opóźnienia?

Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, zespoły programistów używają metryk Kanban.

Metryki Kanban to kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) wykorzystywane przez zwinne zespoły programistyczne do pomiaru wydajności. Są to liczby, które prowadzą programistów, testerów, specjalistów DevOps i kierowników projektów w kierunku poprawy ich wyników.

W tym wpisie na blogu omawiamy powszechnie stosowane metryki Kanban i sposób, w jaki można je włączyć do projektów w celu pomiaru wydajności zespołu.

Najważniejsze metryki Kanban do śledzenia w projektach Agile

W zależności od celów projektu, zadań, czasu trwania i struktury zespołu, możesz użyć dowolnych wskaźników do oceny swojej pracy. W odniesieniu do wszystkich tych wymiarów, pięć poniższych wskaźników uznaje się za podstawowe metryki Kanban.

Przepustowość

Przepustowość to ilość pracy zakończona w danym okresie czasu, takim jak dzień, tydzień lub sprint. Zazwyczaj "praca" jest mierzona jako zakończone zadania, przechodzące od pierwszej do ostatniej sceny na tablicy Kanban.

Przepustowość zespołu programistów może być mierzona jako liczba historyjek użytkownika opracowanych w każdym sprincie. Ta miara jest używana do:

Mierzenia indywidualnej wydajności

Mierzenia wydajności zespołu

Dokładnego planowania przyszłych projektów

Czas realizacji

W systemie Kanban zwinne zarządzanie projektami czas realizacji mierzy czas trwania od momentu dodania zadania do tablicy do momentu oznaczenia go jako zakończone. Jest to czas trwania cyklu pracy.

Na przykład, jeśli od momentu dodania historii użytkownika do zaległości do momentu jej opracowania i wdrożenia upływa sześć tygodni, czas realizacji wynosi sześć tygodni. Ta miara jest używana do:

Planowania zadań

Przydzielania zasobów

Optymalizacji cyklu pracy

Czas cyklu

Czas cyklu jest częścią czasu realizacji i skupia się tylko na czasie, w którym zespół aktywnie pracuje nad zadaniem. Na tablicy Kanban może on rozpoczynać się, gdy ktoś oznaczy zadanie jako rozpoczęte/pracujące, aż do momentu, gdy zostanie ono oznaczone jako zakończone.

W powyższym przykładzie, jeśli historia użytkownika została opracowana w ciągu jednego dnia, po pozostaniu w backlogu przez ponad pięć tygodni, czas cyklu wynosi jeden dzień. Ta metryka jest używana do:

Mierzenia wydajności

Optymalizacji procesu w celu przyspieszenia aktywnej pracy

Praca w toku (WIP)

Praca w toku odnosi się do liczby zadań w aktywnych scenach na tablicy Kanban. Zadania te nie są ani zaległe, ani zakończone, tzn. uważa się, że trwają nad nimi aktywne prace.

Mogą to być zadania w takich scenach jak in-progress, development, testing, code review itp. Kierownicy projektów używają tej metryki do:

Śledzenia obciążenia pracą zespołu

Lepszego zarządzania zaległościami i eliminowania przeciążenia

Zidentyfikować wąskie gardła

To prowadzi nas do kolejnej i ostatniej z metryk Kanban: Wąskie gardła procesu.

Wąskie gardła procesu

Jak sama nazwa wskazuje, wąskie gardła to części procesu o mniejszym obciążeniu niż reszta, tworzące zatory w cyklu pracy.

Na przykład, jeśli masz dziesięciu programistów, którzy pracują nad 20 funkcjami tygodniowo, a tylko jeden starszy programista może przeprowadzić przegląd kodu dla dwóch z nich, stworzyłeś wąskie gardło.

Zespoły Agile/Kanban wykorzystują wąskie gardła jako wskaźnik do:

Mierzenia wydajności procesu

Usuwania luk i zatorów

Jeśli uczyłeś się o agile, DevOps, Scrum, Kanban itp., wiesz, że te metryki są używane w różnych metodologiach. Przyjrzyjmy się ich podobieństwom i różnicom.

Scrum vs Kanban: Podobieństwa i różnice

Scrum to metodologia zarządzania projektami, która dzieli pracę na małe części w celu osiągnięcia celu w określonym czasie, zwanym sprintem. Metoda Kanban jest wizualna i polega na rozłożeniu zadań na szereg kroków, które tworzą cykl pracy.

Scrum i Kanban koncentrują się na dzieleniu dużych projektów na małe, łatwe w zarządzaniu zadania w celu wyeliminowania wąskich gardeł, ułatwienia ciągłego doskonalenia i optymalizacji cyklu pracy. Istnieją jednak subtelne różnice.

Różnice między scrumem a kanbanem

Zarówno metodyka Scrum, jak i Kanban wykorzystują podobne kluczowe wskaźniki do oceny wydajności. W rzeczywistości, wskaźniki Kanban, które omówiliśmy powyżej, mogą również odgrywać znaczącą rolę w zarządzaniu projektami Scrum. Oto w jaki sposób.

Wydajność: Ta metryka Kanban pokazuje prędkość rozwoju zespołów Scrumowych. Podczas retrospektyw i spotkań dotyczących planowania sprintów, zespoły Scrumowe mogą wykorzystać dane z tej metryki do poprawy prognozy i planowania.

Praca w toku: W ciągłym przepływie zadań Kanbana, WIP odnosi się do aktywnych zadań. Jest to świetna analogia do zadań commitowanych na sprint w Scrumie. Dzięki WIP, Teams Scrum mogą obliczyć prędkość rozwoju, wydajność i efektywność.

Czas cyklu i czas realizacji: W Scrumie czas cyklu to zazwyczaj sprint (trwający od 1 do 4 tygodni). Czas realizacji może jednak rozpoczynać się w dniu, w którym zespół biznesowy zgłasza zapotrzebowanie na funkcję i trwać do dnia jej ukończenia. Mierząc czas realizacji, zespoły Scrum mogą monitorować szybkość, z jaką reagują na zmiany rynkowe i potrzeby biznesowe.

Wąskie gardła: Tablica Kanban wyraźnie pokazuje, ile zadań utknęło na scenie tuż przed wąskim gardłem. Teams Scrum mogą wykorzystać te dane do optymalizacji swoich procesów w czasie rzeczywistym podczas samego sprintu.

Jeśli jesteś zainteresowany rozważeniem metryk Kanban dla swoich projektów, oto jak je mierzyć.

Jak mierzyć wskaźniki Kanban

Filozofią wszystkich metodologii lean management jest prostota. W tym sensie wskaźniki Kanban są również proste w użyciu. Oto proces pomiaru krok po kroku zwinne metryki .

1. Określ metryki, które chcesz mierzyć

Podstawowe wskaźniki Kanban to przepustowość, czas realizacji, czas cyklu, WIP i wąskie gardła procesu. Nie są to jednak jedyne wskaźniki. Teams często korzystają z takich wskaźników jak dystrybucja obciążenia pracą, postęp w realizacji celów itp.

Przed ustawieniem swoich Wskaźniki KPI zidentyfikuj te, które są dla Ciebie ważne. Podczas wyboru należy rozważyć dobre i złe wskaźniki. Dobre wskaźniki to:

Zrozumiałe: Złożone wskaźniki są trudne do zrozumienia, co zmniejsza prawdopodobieństwo ich przyjęcia. Dobre wskaźniki są łatwe do zrozumienia i proste do zmierzenia.

Znaczące: Aby mieć znaczenie, doskonała metryka musi być znacząca dla zespołu. Na przykład, opracowane funkcje mają znaczenie dla programistów, zidentyfikowane błędy dla analityków jakości, a częstotliwość wdrożeń dla zespołów DevOps.

Możliwość działania: Dobra metryka oferuje wgląd, umożliwiając działanie. Na przykład, jeśli wskaźniki czasu realizacji i czasu cyklu znacznie się różnią, można zidentyfikować pierwotną przyczynę i wprowadzić ulepszenia.

Istotne: Dobra metryka jest istotna dla celów biznesowych. Instancja, wskaźniki KPI dotyczące zaopatrzenia przyczyniają się do kosztu sprzedanych towarów, a przepustowość mierzy, jak szybko firma może reagować na zmiany rynkowe.

Kontekst: Jeśli mierzysz wydajność jako liczbę opracowanych funkcji i ustawisz konkretny cel, możesz stracić na jakości w pogoni za szybkością. Aby miernik był skuteczny, musi być kontekstowy.

2. Zbieranie danych potrzebnych do metryk Kanban

Aby dokładnie zmierzyć wydajność dowolnego wskaźnika, potrzebne są dane. Na przykład, aby obliczyć przepustowość, należy śledzić liczbę zadań, nad którymi pracowano/które zostały zakończone w danym okresie, uporządkowanych według odpowiedzialnych za nie członków zespołu.

Musisz znać daty rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania, aby obliczyć czas realizacji lub czas cyklu.

3. Benchmark i ustawienie celów

Metryki dla samych metryk są bez znaczenia. Zidentyfikuj więc punkty odniesienia. Możesz to zrobić do zrobienia poprzez zrozumienie standardów w swojej branży lub Business o podobnej wielkości.

Z biegiem czasu możesz wykorzystać swoje wyniki jako punkt odniesienia i dążyć do ciągłej poprawy.

4. Wizualizacja wskaźników projektu

Zasadniczo Kanban jest metodologią wizualną. Pomaga ona w ustawieniu metryki projektu wizualnie na tablicy Kanban.

Umieszczenie wszystkich zadań na tablicy Kanban pomaga natychmiast zobaczyć, ile zadań jest w trakcie postępu, zrobionych lub jeszcze do zrobienia

Wykresy osi czasu pomagają zidentyfikować wąskie gardła

Wykresy obciążenia pracą pokazują wydajność każdego członka zespołu

Wizualizacja pracy w toku (Źródło obrazu:) Wikimedia Commons )

5. Poznaj głębsze pomiary wydajności

Podstawowe wskaźniki stanowią podstawę pomiaru wydajności. Aby jednak uzyskać doskonałą wydajność i produktywność, należy sięgnąć głębiej.

Można na przykład śledzić iteracyjne i przyrostowe metryki rozwoju, łącząc funkcje i obliczając skonsolidowane czasy cyklu. W przypadku platformy zakupowej online, można podzielić funkcję kasy na funkcje, takie jak dodawanie do koszyka, lista życzeń, natychmiastowa kasa, kup teraz, zapłać później itp.

Po opracowaniu wszystkich tych funkcji należy śledzić metryki dla funkcji, aby mierzyć wydajność iteracyjnej praktyki rozwoju.

Teraz, gdy już wiesz, jak mierzyć, oto wartość, jaką może to zapewnić.

Rola metryk Kanban w procesie tworzenia oprogramowania

Metryki Kanban mogą być świetnym sposobem na mierzenie, ulepszanie i podnoszenie wydajności w każdej praktyce szczupłego tworzenia oprogramowania. Oto jak to zrobić.

Szybkość i prędkość

Wskaźniki Kanban, takie jak przepustowość, czas realizacji i czas cyklu, mierzą szybkość, z jaką zakończone są zadania. W rozszerzeniu pokazują one również, ile pracy można zrobić w danym czasie.

Wydajność przepływu

Praca w toku i przepustowość pokazują, jak efektywnie możesz zakończyć swoją zaangażowaną pracę. Identyfikując wąskie gardła, można stale poprawiać wydajność.

Przejrzystość

Dzięki swojej prostocie i adekwatności, wskaźniki Kanban pozwalają każdemu w zespole jasno zrozumieć swoją rolę i cele. Gdy członkowie zespołu wiedzą, jak sobie radzą, będą zmotywowani do zrobienia czegoś lepiej.

Własność

Metodyki Agile, Scrum i DevOps oczekują od samoorganizujących się teamów "wyciągania" zadań z backlogu i efektywnej współpracy do zrobienia. Metryki Kanban umożliwiają samoocenę i wspierają poczucie własności.

Koncentracja

W każdym projekcie można mierzyć dziesiątki czynników: liczbę wdrożonych członków zespołu, przepracowane godziny, używane języki programowania, nieproduktywne dni, promocje itp. Jednak te próżne wskaźniki oferują niewielką lub żadną wartość dla wydajności.

Dobre wskaźniki Kanban pomagają zespołowi utrzymać koncentrację. Na przykład czas cyklu przyczynia się do zdolności adaptacyjnych, co prowadzi do zwinności biznesowej, która z kolei zwiększa przychody. Ta linia wzroku, od ich kodu do wyników biznesowych, pomaga każdemu członkowi zespołu pozostać skupionym.

Przekonany? Zobaczmy, jak można je wykorzystać w procesie tworzenia oprogramowania.

Uwolnienie mocy metryk Kanban

Metryki Kanban mogą zapewnić widoczność, zidentyfikować luki, zainspirować pomysły i zoptymalizować procesy za jednym zamachem. Oto w jaki sposób można zwiększyć wydajność i efektywność przy użyciu metryk Kanban.

Mierz to, co ważne: Skup się na metrykach Kanban odpowiednich dla twojego zespołu. Jeśli jesteś startupem na wczesnej scenie rozwoju, przepustowość i czas cyklu mogą być dla ciebie ważne. Jeśli jesteś dużym zespołem w ramach Enterprise, WIP może być naturalnie ważniejszy.

Bądź strategiczny: Połącz swoje metryki z celami biznesowymi. Przepustowość jest świetnym wskaźnikiem, jeśli celem firmy jest stworzenie produktu o bogatych funkcjach. Wąskie gardła procesu są krytyczne, jeśli jesteś solopreneur'em budującym zróżnicowany produkt.

Uczyń je widocznymi: Stwórz pulpity, do których każdy w zespole będzie miał dostęp. Choć poprawa wydajności może nie być widoczna codziennie, pomocne może być śledzenie wiodących wskaźników. Na przykład śledzenie czasu dla każdego zadania może pomóc przewidzieć czas cyklu.

Omawiaj je regularnie: Wykorzystaj plan sprintu, retrospektywy i inne wydarzenia Agile/Scrum, aby omówić wydajność wskaźników Kanban. Omawiaj podstawowe przyczyny i wprowadzaj innowacyjne potencjalne rozwiązania.

Ciągłe doskonalenie: Ciągłe doskonalenie w Agile dotyczy nie tylko tego, co rozwijasz, ale także sposobu śledzenia wydajności. Nieustannie oceniaj swoje wskaźniki. Gdy czas cyklu zostanie zoptymalizowany, przejdź do czasu realizacji. Gdy rozmiar zespołu wzrośnie, odpowiednio dostosuj wskaźniki Kanban.

Podczas pracy możesz napotkać wyzwania. Oto wyzwania, z którymi prawdopodobnie będziesz musiał się zmierzyć i sposoby ich przezwyciężenia.

Metryki Kanban: Wyzwania i rozwiązania

Dzisiejsze projekty rozwoju oprogramowania są złożone, z dziesiątkami ruchomych części w dowolnym momencie. Stanowią one matrycę ludzi, procesów i technologii, którą należy skutecznie zarządzać.

Proces ten wiąże się z wieloma wyzwaniami. Solidne oprogramowanie do zarządzania projektami może pomóc przezwyciężyć wiele z nich.

1. Brak danych

Do mierzenia wydajności potrzebne są dane. Większość zwinnych zespołów programistycznych zbiera dane za pomocą instynktu lub oceny post-facto. Na przykład, deweloperzy mogą powiedzieć: "Opracowanie tej funkcji zajęło mi dwa dni", co jest przybliżoną oceną.

Aby rozwiązać ten problem, należy zbierać dokładne dane przy użyciu zwinnych technik szacowania. ClickUp posiada narzędzia do zbierania wszystkich potrzebnych danych.

Śledzenie czasu w celu uchwycenia każdej minuty spędzonej na pracy

Data rozpoczęcia i data końcowa dla każdego zadania i podzadania w celu obliczenia czasu cyklu/przewodu

Zależności w celu identyfikacji wąskich gardeł

Przypisywanie użytkowników do zadań w celu pomiaru indywidualnej wydajności

Efektywne gromadzenie danych dzięki śledzeniu czasu w projekcie ClickUp

2. Brak spostrzeżeń

Nawet jeśli posiadasz dane, czasami trudno jest wyciągnąć z nich wnioski. Osoby zarządzające projektami często spędzają godziny na łączeniu danych w arkuszach kalkulacyjnych i dokonywaniu obliczeń. Pulpity ClickUp zostały zaprojektowane, aby sprostać dokładnie tym wyzwaniom. Śledzenie zadań, wydajności, efektywności i wykorzystania za pomocą dostosowywanych w czasie rzeczywistym pulpitów. Niektóre z najczęściej używanych raportów, zawarte w różnych Szablony tablic Kanban są:

Diagram przepływu skumulowanego

Wykres spalania i wypalania

Status projektu/zadania

Osiągnięcie celów i postęp w kierunku celów

Uzyskaj wgląd w swój projekt w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

3. Brak przydatnych informacji

Powiedzmy, że średni czas cyklu wynosi trzy tygodnie. Jeśli chcesz go skrócić, co możesz zrobić? Raportowanie w ClickUp ma na celu pomoc w podejmowaniu decyzji.

Na przykład, możesz zobaczyć widok obciążenia pracą, aby zrozumieć, kto nad czym pracuje, jakie umiejętności są dostępne itp. w celu efektywnej alokacji zasobów. Jeśli potrzebujesz programisty Python, aby skrócić czas cyklu o tydzień, możesz użyć widoku obciążenia pracą, aby znaleźć osobę, która jest dostępna.

widok obciążenia pracą ClickUp dla efektywnej alokacji zasobów_

4. Przeciążenie administratora zarządzającego projektami

Zarządzanie zwinnym projektem rozwoju oprogramowania wiąże się z wieloma zadaniami administratora, takimi jak przypisywanie zadań, zmiana statusów, wysyłanie powiadomień, stosowanie list kontrolnych itp. Wykonywanie wszystkich tych zadań powoduje niepotrzebne opóźnienia i wąskie gardła, wpływając na wskaźniki KPI zarządzania projektami . Automatyzacja ClickUp zawiera ponad 100 cykli pracy, które można natychmiast włączyć na autopilocie.

szablony automatyzacji ClickUp_

Wykorzystaj wskaźniki Kanban dla powodzenia zarządzania projektami z ClickUp

Zwinna inżynieria opiera się na ciągłej informacji zwrotnej i iteracyjnym rozwoju. Teams produktowe budują, uruchamiają, monitorują i poprawiają swoje wyniki w krótkich cyklach.

Śledzenie metryk Kanban ma tu fundamentalne znaczenie. Aby w pełni wykorzystać metryki Kanban, zespoły inżynierów oprogramowania potrzebują solidnego, elastycznego i bogatego w funkcje oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp.

ClickUp pozwala gromadzić dane, śledzić trendy, wizualizować spostrzeżenia i budować strategie optymalizacji w miejscu śledzenia zadań. Zapewnia kierownikom projektów 360-stopniowy widok, podczas gdy każdy członek zespołu może zobaczyć szczegółowe raportowanie swojej wydajności.

Zobacz, jak ClickUp może zmienić zarządzanie projektami. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .

Najczęściej zadawane pytania dotyczące metryk Kanban

1. Jakie są wskaźniki używane w Kanban?

Teams Kanban używają kilku metryk w całym cyklu życia zarządzania projektami. Podstawowe wskaźniki Kanban to przepustowość, czas realizacji, czas cyklu, praca w toku i wąskie gardła procesu.

2. Jakie jest 5 elementów Kanban?

Według Davida Andersona, autora i trenera Kanban, 5 elementów tablicy Kanban to: