Jasper AI vs. Rytr: Które narzędzie do pisania AI jest najlepsze?

Aby Twoje treści były skuteczne, musisz pisać łatwym do zrozumienia językiem, dostosowywać tekst do odbiorców (B2B lub B2C) i utrzymywać spójny ton bez pomijania kluczowych szczegółów.

Teraz możesz pracować nad wszystkimi tymi aspektami samodzielnie lub skorzystać z pomocy narzędzi do pisania AI. Ci asystenci pisania tworzą wysokiej jakości treści w oparciu o dane wejściowe i brief treści, ułatwiając opracowywanie, ulepszanie i optymalizację treści różnego rodzaju.

Omówmy dwa najpopularniejsze narzędzia wspierające SEO do pisania AI - Jasper AI i Rytr.

Twórcy treści uwielbiają te dwa narzędzia, ponieważ generują one wysokiej jakości treści dla wszystkich ich potrzeb biznesowych. Przeanalizujmy ich funkcje, aby określić, który z nich będzie lepszym partnerem do pisania dla Twojej firmy.

Czym jest Jasper AI?

przez Jasper AI Jasper AI, wcześniej znany jako Jarvis.ai, to spełnienie marzeń content marketerów. Wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do tworzenia wysokiej jakości treści. Wszystko, co musisz zrobić, to podać odpowiednie informacje i wprowadzić rodzaj treści, które narzędzie ma wygenerować; narzędzie zrobi resztę.

Wymaga krótkiego opisu, grupy docelowej, tonu treści i słów kluczowych, które mają być użyte jako dane wejściowe.

Jasper AI koncentruje się na wynikach, zapewniając, że treści są tworzone z myślą o Twojej marce i odbiorcach, dzięki czemu otrzymujesz właściwy przekaz.

Funkcje Jasper AI

Dzięki możliwości generowania długich i krótkich treści oraz obrazów specyficznych dla platformy, Jasper AI upraszcza tworzenie treści w różnych kanałach.

Porównuje treści z konkurentami SERP i odpowiednio optymalizuje SEO. Narzędzie ma wbudowaną funkcję sprawdzania plagiatu, aby upewnić się, że wygenerowana treść jest unikalna.

Przyjrzyjmy się niektórym z jego najlepszych funkcji:

Wiedza o firmie

przez Jasper AI Wiele Narzędzia AI zwiększają szybkość i jakość treści, ale Jasper AI wykracza poza to, ucząc się o przekazie marki i odpowiednio generując treści. Jest wyposażony w funkcję bazy wiedzy, w której można przesyłać informacje o firmie, w tym przewodniki stylu, wytyczne dotyczące głosu marki i informacje podstawowe.

Narzędzie identyfikuje przekaz marki, aby dostosować treść do potrzeb.

Takie podejście sprawia, że jest to idealny asystent AI, który pisze jak członek twojego zespołu.

Zintegrowane kampanie marketingowe

przez Jasper AI Jasper AI może przekształcić Twój pomysł w pełnoprawną kampanię wielokanałową. Wszystko, co musisz zrobić, to dać mu podsumowanie lub brief kampanii, a on zrobi resztę!

Jasper AI może zidentyfikować ton i odbiorców oraz tworzyć długie i krótkie treści, takie jak posty na blogu, reklamy Google i podpisy w mediach społecznościowych - prawie wszystko, czego potrzebujesz, aby przeprowadzić udaną kampanię.

Jasper Art

przez Jasper AI Nie musisz już polegać na stockowych obrazach towarzyszących Twoim treściom. Jasper AI może generować obrazy związane z treścią o różnych rozmiarach w ciągu kilku sekund.

Te obrazy o wysokiej rozdzielczości 2k px są wolne od tantiem do użytku komercyjnego bez znaku wodnego. Generator obrazów AI Jasper pozwala na nieograniczone generacje z różnymi stylami artystycznymi, mediami i nastrojami, po prostu napisanie podpowiedzi .

Jest to doskonałe narzędzie dla każdego menedżera mediów społecznościowych z krótką krzywą uczenia się.

Optymalizacja jednym kliknięciem

przez Jasper AI Jasper AI został stworzony dla marketerów, którzy potrzebują treści, które przynoszą rezultaty. Nieustannie monitoruje wydajność treści, aby zapewnić wyniki treści, analizy i wgląd w jakość wyjściową.

Oferuje również rekomendacje i narzędzia SEO do ulepszania treści o słabych wynikach. Możesz także remiksować lub zmieniać przeznaczenie treści o wysokiej skuteczności w nowe zasoby dla różnych kanałów marketingowych.

Ceny Jasper AI

Kreator: $49/miesiąc za stanowisko

$49/miesiąc za stanowisko Pro: $69/miesiąc za stanowisko

$69/miesiąc za stanowisko Biznes: Ceny niestandardowe

Zalety Jasper AI

Umożliwia współpracę zespołową, ułatwiając grupowe tworzenie treści

Dostosowuje się do przekazu i przewodnika po stylu marki i działa jak integralna część zespołu

Monitoruje wydajność treści, zapewnia wgląd i zalecenia dotyczące optymalizacji

Wady Jasper AI

Za funkcje takie jak wykrywanie plagiatu pobierane są dodatkowe opłaty

Użytkownicy muszą przeprowadzić badania i przesłać zabezpieczenia, aby nauczyć Jasper AI

Użytkownicy mogą potrzebować czasu na zapoznanie się z funkcjami i funkcjami Jasper AI

Co to jest Rytr?

przez Rytr Rytr upraszcza i poprawia ogólną wydajność treści.

Automatycznie generuje unikalne, angażujące treści dla różnych przypadków użycia, od opracowania nazwy marki i postów na blogu po ulepszenie wezwania do działania.

Rytr obsługuje firmy i osoby prywatne, generując wiele rodzajów treści, takich jak listy motywacyjne w celu ulepszenia podań o pracę, e-maile do użytku osobistego lub zawodowego lub wiersze w Twoim imieniu.

Przyjrzyjmy się, co sprawia, że Rytr jest wyjątkowy.

Funkcje Rytr

Rytr koncentruje się na szybkich wynikach i zapewnia unikalne treści, które mogą spełnić wszelkie wymagania. Jego funkcje usprawniają tworzenie treści dzięki szablonom i narzędziom SEO do tworzenia wysokiej jakości treści.

Pomaga również przeformułować treść, aby była bardziej konwersacyjna lub informacyjna i jest wspierana przez narzędzie do sprawdzania plagiatu.

Ramy copywritingu

przez Rytr Oprócz narzędzi SEO, Rytr stosuje określone ramy pisania, które okazały się generować wyniki.

Narzędzie wykorzystuje ramy AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) i PAS (Problem, Agitate, Solution), które są powszechnie stosowane przez marketerów i znane z dostarczania wysokiej jakości treści, które wymagają niewielkiej edycji.

Gotowe szablony

Rytr oferuje ponad 40 gotowych szablonów dla różnych typów treści i przypadków użycia, dając ci przewagę w podróży tworzenia treści. Możesz następnie wykorzystać moc sztucznej inteligencji, aby ulepszyć zawartość, dostosowując ją do potrzeb biznesowych.

Obsługa wielu języków

Rytr obsługuje ponad 30 języków. Możesz pisać lub tłumaczyć swoje treści na dowolny z tych języków. Ta funkcja pomaga tworzyć posty na blogu, strony docelowe, posty w mediach społecznościowych i e-maile dla globalnej społeczności.

Ton głosu

przez Rytr Rytr to doskonała platforma, która dokładnie spełnia Twoje wymagania, ponieważ możesz wybierać spośród ponad 20 tonów głosu. Możesz dostosować swoje treści do różnych odbiorców i potrzeb, wybierając spośród formalnych, swobodnych, profesjonalnych, przyjaznych, perswazyjnych i informacyjnych tonów.

Ceny Rtyr

Plan darmowy: Do 10 tys. znaków miesięcznie (darmowy na zawsze)

Do 10 tys. znaków miesięcznie (darmowy na zawsze) Saver Plan: $9/miesiąc

$9/miesiąc Plan nielimitowany: $29/miesiąc

Zalety Rytr

Szybko generuje treści, zapewniając naturalne, dobrze napisane i dokładne wyniki

Obsługuje tłumaczenie na ponad 30 języków, ułatwiając komunikację z globalną publicznością

Wady Rytr

Chociaż oferuje pewne integracje, zakres integracji może być ograniczony w porównaniu do platform z dedykowanymi funkcjami zarządzania treścią

Długie treści generowane przez Rytr mogą być powtarzalne i mogą nie działać dla wszystkich typów treści

Jasper AI vs. Rytr: Porównanie funkcji

Jasper AI i Rytr to doskonałe narzędzia do pisania AI; podczas gdy Jasper AI wyróżnia się zorientowaniem na wyniki i wykonywaniem odpowiednich komunikatów dla Twojej firmy, Rytr koncentruje się na szybkości i może być używany do różnych potrzeb. Oba mają narzędzia SEO, gramatykę i narzędzia do sprawdzania plagiatu.

Porównajmy inne kluczowe funkcje:

1. Dostosowanie tonu

W przypadku każdego narzędzia do pisania dostosowanie tonu ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku tworzenia różnych typów treści.

Jasper AI

Jasper AI uczy się i dostosowuje do przekazu marki, płynnie integrując się z głosem marki i przewodnikami po stylu. Funkcjonuje jak integralna część zespołu, zdolna do przekształcania pomysłów w wielokanałowe kampanie przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych marki.

Rytr

Rytr oferuje opcje dostosowywania z ponad 20 wariantami, aby dopasować się do pożądanego tonu. Pozwala wybierać spośród różnych tonów głosu w celu tworzenia treści dostosowanych do różnych odbiorców i celów.

Porównując te dwie aplikacje pod kątem różnych tonów, Jasper AI wyłania się jako zwycięzca dla organizacji, ale Rytr najlepiej nadaje się jako wszechstronny.

2. Generowanie treści

Generowana treść musi być zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek, aby zajmowała odpowiednie pozycje i docierała do właściwych osób. Zobaczmy, jak te narzędzia radzą sobie na tym froncie.

Jasper AI

Jasper AI generuje długie i krótkie treści w wielu kanałach, w tym posty na blogu, podpisy w mediach społecznościowych i opisy produktów. Może również tworzyć obrazy specyficzne dla platformy, aby uzupełnić wygenerowaną zawartość.

Rytr

Rytr wykorzystuje algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do tworzenia treści w oparciu o sprawdzone formuły copywritingu, takie jak AIDA i PAS. Oferuje ponad 40 gotowych szablonów dla różnych typów treści i przypadków użycia.

Jasper AI jest lepszy, jeśli chcesz tworzyć treści, które działają dobrze, podczas gdy Rytr jest preferowanym wyborem do szybkiego tworzenia w różnych stylach.

3. Współpraca i praca zespołowa

Dobry Narzędzie do copywritingu AI umożliwia współpracę z zespołem nad pomysłami i treściami, ułatwiając ich realizację.

Jasper AI

Jasper AI ułatwia pracę zespołową, udostępniając kalendarz do współpracy i wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym. Kalendarz ten można przeglądać w widoku Kanban i tworzyć zadania lub przepływ pracy postów na blogu w celu płynnego zarządzania projektami.

Rytr

Rytr umożliwia zespołom współpracę nad projektami tworzenia treści. Dzięki dostępowi dla wielu użytkowników zespoły mogą efektywnie współpracować w celu tworzenia wysokiej jakości treści.

Rytr umożliwia łatwą pracę zespołową, ale Jasper AI byłby lepszy do współpracy z dostępnością kalendarza, różnych widoków i działań następczych.

4. Możliwości integracji

Asystent pisania działa najlepiej, jeśli można połączyć całą zawartość z jednym obszarem roboczym lub wprowadzić narzędzie AI do różnych narzędzi, które potrzebują pomocy w pisaniu.

Jasper AI

Jasper AI zawiera rozszerzenie Chrome, kompatybilność z Dokumentami Google i dostęp do API, aby wprowadzić Jasper do dokumentów. Integruje się również z narzędziami takimi jak Arkusze Google, Zapier, SurferSEO, Make i Webflow.

Rytr

Rytr zawiera rozszerzenie Chrome i dostęp do API, aby używać Rytr do wszystkich projektów. Integruje się również z aplikacjami takimi jak Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium i wszystkimi popularnymi platformami mediów społecznościowych.

Podczas gdy oba narzędzia łączą się z Chrome, Jasper AI koncentruje się na integracji z aplikacjami biznesowymi, podczas gdy Rytr integruje się z freelancerami i platformami mediów społecznościowych.

5. Ceny

Inwestowanie w tworzenie lepszych treści może poprawić sprzedaż, budowanie marki i komunikację, ale warto zastanowić się, ile trzeba wydać.

Jasper AI

Jasper AI oferuje szereg planów cenowych z dodatkowymi funkcjami i opcjami dostosowywania. Jest stosunkowo drogi, ale ma własny generator obrazów AI.

Rytr

Rytr ma darmowy plan, który daje dostęp do ponad 40 szablonów i ponad 30 języków. Istnieją również płatne plany oferujące zaawansowane funkcje i opcje dostosowywania.

Jeśli szukasz szybkiego i łatwego rozwiązania, darmowe lub opłacalne plany Rytr będą pomocne. Jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcji, Jasper AI jest wart inwestycji.

Jasper AI jest dobrym Alternatywa dla Rytr AI dla marketerów, którzy kładą nacisk na wydajność. Jednocześnie Rytr jest przeznaczony dla marketerów poszukujących spersonalizowanych, niestandardowych treści. Ostatecznie wybór między Jasper AI a Rytr sprowadza się do indywidualnych preferencji, wymagań dotyczących przepływu pracy i specyficznych potrzeb procesu produkcji treści.

Jasper AI vs. Rytr na Reddit

Zwróciliśmy się do Reddit, aby znaleźć rozwiązanie tej debaty Rytr vs. Jasper AI.

Niektórzy użytkownicy Reddita preferują Jasper AI ze względu na jego zaawansowane funkcje. Uważają, że Jasper AI jest kompletnym rozwiązaniem dla każdego rodzaju pisania i twierdzą, że Jasper zapewnia lepszą jakość wydruku.

Jednak generowanie treści wymaga trochę pracy, a jeden z użytkowników mówi: "Musisz wykonać tak dużo pracy, aby uzyskać czytelną treść, że równie dobrze możesz po prostu napisać ją samodzielnie lub zatrudnić kogoś, kto to zrobi"

Ale niektórzy użytkownicy wolą usługi Jaspera.

"Dokładność i język Jaspera są niesamowite - użyję Rytr jako kopii zapasowej, gdy skończą mi się kredyty Jaspera - wolałbym zapłacić Jasperowi dodatkowe pieniądze za znacznie lepszą usługę"

Ci, którzy szukają rozsądnego podejścia do szybkiego i łatwego copywritingu, wolą Rytr, ponieważ jest to tańsza opcja generowania wysokiej jakości artykułów. Doceniają jego szybki, responsywny i przyjazny dla urządzeń mobilnych design. Inny użytkownik stwierdził:

"Po bezpośrednim przetestowaniu GPT3 i GPT-NEO, Jarvis i innych... dla mnie Rytr ma genialną implementację... to nie magia, ale oszczędza mnóstwo czasu"

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Jasper AI vs. Rytr

Więc słyszałeś o Jasper AI i Rytr, ale czy rozważałeś ClickUp?

To coś więcej niż narzędzie AI; to twój partner we wszystkich zadaniach związanych z pisaniem. Podczas gdy Jasper AI i Rytr oferują imponujące funkcje do tworzenia treści, sztuczna inteligencja ClickUp narzędzie asystenta pisania koncentruje się na tworzeniu wysokiej jakości treści i działaniach następczych, aby treść była jak najlepiej wykorzystana.

Sprawia, że pisanie pasuje do twojego procesu i narzędzie do zarządzania projektami . Oto kilka kluczowych funkcji, które sprawiają, że ClickUp jest atrakcyjną alternatywą:

ClickUp Brain

Pisz i optymalizuj treści, aby uzyskać lepsze wyniki dzięki ClickUp Brain's AI Writer for WorkTM

Czy kiedykolwiek chciałeś mieć inteligentnego pomocnika, który zna Twoją firmę na wylot? Cóż, właśnie to ClickUp Brain to wszystko. ClickUp Brain to sztuczna inteligencja ClickUp i pierwsza na świecie sieć neuronowa, która łączy Twoje zadania, dokumenty i ludzi. Sprawia to, że Twój asystent ma większą wiedzę na temat Twojej firmy i jej funkcji.

AI Writer for Work od ClickUp Brain może z łatwością generować dla Ciebie treści. Potrzebujesz stworzyć posty w mediach społecznościowych? Zapytaj ClickUp Brain. Potrzebujesz pomysłów na kampanię? Uczyń ClickUp Brain swoim partnerem do burzy mózgów.

Może tworzyć tabele i szablony, czyścić kopię i poprawiać błędy językowe. To jedyny partner w pisaniu, którego potrzebujesz do generowania skutecznych treści.

Dokumenty ClickUp

Płynna współpraca nad różnymi dokumentami, pomysłami i przepływami pracy pod jednym dachem w czasie rzeczywistym

Pożegnaj się z nieporęcznymi narzędziami do współpracy nad dokumentami! ClickUp Docs pozwala Tobie i Twojemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, czy o dopracowanie ostatecznej wersji roboczej.

Możesz tworzyć lub edytować dokumenty i płynnie śledzić zmiany. Jest to szczególnie pomocne podczas wspólnej pracy nad kampanią na udostępnionym dokumencie, w którym każdy może wnieść swoje pomysły.

Nie musisz martwić się o marnowanie czasu na pisanie formatów. Możesz wybierać spośród różnych szablony do pisania i dostosowywać je, dodając styl i funkcjonalność za pomocą przycisków, banerów, tabel, ikon i innych elementów.

Zarządzanie projektami ClickUp

Realizuj projekty szybciej i wydajniej dzięki funkcji zarządzania projektami ClickUp

Z Zarządzanie projektami ClickUp zawsze będziesz na bieżąco.

Realizuj projekty szybciej i wydajniej, korzystając z połączonego przepływu pracy na blogu, dokumentów, pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym, tablic zadań, osi czasu, narzędzi do alokacji zasobów i możliwości współpracy.

ClickUp ułatwia wizualizację całego procesu tworzenia treści dzięki różnym widokom tablic zadań. Od zarządzania kalendarzami treści po nadzorowanie kampanii marketingowych, możesz użyć ClickUp, aby utrzymać projekty treści na właściwym torze, a zespoły dostosować do wspólnych celów.

Żadne zadanie nie pozostaje bez opieki, ponieważ można ustawić automatyczne przypisywanie zadań do autorów. Wszystko to oraz postępy poszczególnych osób lub projektów można śledzić na pulpicie nawigacyjnym w czasie rzeczywistym.

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Biznes : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Wybierz najlepsze narzędzie do tworzenia treści AI

Podczas gdy Jasper AI i Rytr są wiodącymi narzędziami do pisania AI w branży, oferują one jedynie innowacyjne rozwiązania usprawniające proces tworzenia treści.

Ale wszyscy wiemy, że tworzenie treści to coś więcej niż tylko pisanie; obejmuje sprawdzanie pisowni, aktualizację bloga, zarządzanie treścią, SEO, zarządzanie projektami, badanie słów kluczowych i wiele więcej.

Po co więc tracić czas i pieniądze na tworzenie ekosystemu tworzenia i zarządzania treścią, skoro ClickUp łączy wszystko w jednej platformie? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przyspiesz swój proces pisania.