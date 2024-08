14 książek o INFJ ze świata literatury

INFJ (najrzadszy typ osobowości według Myers Briggs Type Indicator lub MBTI) nazywany jest chodzącym paradoksem - i nie bez powodu. Wykazują empatię przy jednoczesnym zachowaniu idealizmu; są pasjonatami, którzy często są powściągliwi i mało ekspresyjni; są analitycznymi marzycielami i introwertykami, którzy rozwijają się w otoczeniu społecznym.

INFJ są sztywni w swoich myślach i przekonaniach, ale mogą je również zmienić przy odpowiednim katalizatorze. Dla nich jest nim czytanie.

Naturalny pociąg do literatury sprawia, że INFJ są zachłannymi czytelnikami. Czytanie jest zarówno schronieniem, jak i inspiracją. Dołącz do nas i podziel się listą 14 książek, które są ulubionymi książkami INFJ!

Zrozumienie osobowości INFJ poprzez literaturę

Osobowość odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu preferencji czytelniczych. INFJ wykazują dwie silne skłonności w swoich stylach czytania.

INFJ uwielbiają czytać książki, które badają głębokie emocje, złożone relacje i ludzką psychologię. Wynika to z ich wrażliwości przetwarzania sensorycznego (SPS), która zapewnia im zwiększoną świadomość subtelności w ich otoczeniu. Ich refleksyjna natura pragnie książek, które zawierają zawiłe postacie i ich wewnętrzny świat.

Jako empaci, żyją zastępczo poprzez książki, w których introwersja nie jest przeszkodą - nie dlatego, że chcą wyjść z tej cechy osobowości. Są po prostu ciekawskimi istotami, które chcą żyć wieloma życiami, emocjami i ludzkimi doświadczeniami, jednocześnie wygodnie ciesząc się czytaniem w samotności.

Mają silne zamiłowanie do opowieści o idealistycznej moralności, sprawiedliwości i samodoskonaleniu. W związku z tym są otwarci na utopijne wizje, filozoficzne dociekania i pozytywne zmiany. Ich współczucie sprawia, że skłaniają się ku książkom o nadziei, odporności i sprawiedliwości społecznej.

Dla osobowości INFJ książki są jak szafa w Narnii - brama do innego świata. Książki są miejscem, w którym badają złożoność ludzkości i relacji międzyludzkich, zastanawiają się nad swoimi wartościami i szukają inspiracji do rozwoju jako jednostki.

14 popularnych rekomendacji literackich dla osobowości INFJ

Teraz, gdy rozmawialiśmy o tym, jak INFJ uwielbiają czytać, logiczne jest omówienie niektórych z ich najlepszych rekomendacji literackich. Zaczynajmy!

1. Poszukiwanie sensu przez człowieka autorstwa Viktora E. Frankla

O książce

Autor: Viktor E. Frankl

Viktor E. Frankl Rok wydania: 1959

1959 Przewidywany czas czytania: 3 godziny

3 godziny Idealna dla: osób poszukujących rozwoju osobistego poprzez introspekcję

osób poszukujących rozwoju osobistego poprzez introspekcję Liczba stron: 165 stron

165 stron Oceny: 4.7/5 (Amazon) 4.37/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

Viktor E. Frankl's Man's Search For Meaning to głębokie i wpływowe dzieło literackie. Przedstawia relację autora z pierwszej ręki, który przeżył Holokaust, połączoną z jego wiedzą i spostrzeżeniami jako psychiatry i filozofa egzystencjalnego.

Pierwsza część książki opowiada o jego doświadczeniach w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Szczegółowo opisuje brutalne warunki życia, śmierć i utratę bliskich oraz ciągłe zagrożenie życia. Dzieli się swoimi obserwacjami z tymi, którzy wciąż znajdowali sens i cel w takich trudnościach i nadal mieli nadzieję na lepsze jutro - świadectwo ludzkiej odporności.

W drugiej części Frankl proponuje logoterapię - podejście psychoterapeutyczne obracające się wokół poszukiwania sensu życia. Mówi o tym, jak nastawienie jednostek do znalezienia celu i sensu w życiu pomaga im radzić sobie pomimo niekorzystnych warunków i cierpienia.

Cytat z książki

Ci, którzy mają "dlaczego" żyć, mogą znieść prawie każde "jak".

Viktor Frankl

**Dlaczego polecamy Man's Search for Meaning dla typu osobowości INFJ?

Eksploruje tematy egzystencjalizmu i poszukiwania sensu lub celu w życiu. Wpisuje się ona w introspektywną naturę INFJ, którzy mogą naprawdę docenić filozoficzne aspekty książki

Nacisk na siłę wyboru i osobistą odpowiedzialność jest zgodny ze skłonnością INFJ dodążenia do rozwoju osobistego i rozwoju poprzez introspekcję. Książka pełni rolę przewodnika dla INFJ na drodze do samopoznania

Temat książki wzbudzi empatię i pomoże promować duchową eksplorację lub twórczą ekspresję

2. Zmarszczka w czasie (z Kwintetu czasu) autorstwa Madeleine L'Engle

O książce

Autor: Madeleine L'Engle

Madeleine L'Engle Rok wydania: 1962

1962 Przewidywany czas czytania: 3 godziny

3 godziny Idealna dla: osób kreatywnych i obdarzonych wyobraźnią

osób kreatywnych i obdarzonych wyobraźnią Liczba stron: 218

218 Oceny: 4.4/5 (Amazon) 3.98/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

Jeśli ciężkie tematy sprawiają, że czujesz się smutny (i nie będziemy cię winić za twoją naturalną empatię), rozważ zanurzenie się w zdrowej powieści fantastyczno-naukowej.

A Wrinkle in Time autorstwa Madeleine L'Engle opowiada historię młodej dziewczyny, Meg Murry. Meg, jej brat i przyjaciel wyruszają w niezwykłą podróż, by uratować jej ojca, który zaginął podczas pracy nad tajnym projektem rządowym. Trio jest wspomagane przez trzy tajemnicze niebiańskie istoty, które pomagają im podróżować w czasie i przestrzeni, aby zmierzyć się z "IT", złą siłą odpowiedzialną za uprowadzenie.

Książka łączy w sobie science fiction, fantasy i filozofię, poruszając tematy indywidualności, miłości i walki dobra ze złem.

Cytat z książki

Jedynym sposobem na poradzenie sobie z czymś śmiertelnie poważnym jest próba potraktowania tego lekko.

Madeleine L'Engle

**Dlaczego polecamy A Wrinkle in Time dla typu osobowości INFJ?

Pomysłowa fabuła z trzymającą w napięciu fabułą obejmującą naukę, fantazję, inne wymiary świata itp. będzie napędzać kreatywne i pomysłowe umysły INFJ w każdym wieku

Podąża za klasycznym tropem podróży bohatera, w którym protagonista przechodzi osobistą transformację i wzmacnia swoją pozycję podczas pokonywania przeciwności losu, co będzie zgodne z zainteresowaniami INFJ

Celebruje indywidualność, zachęcając czytelników do przełamania kajdan konformizmu. INFJ docenią to przesłanie o przyjęciu własnej autentyczności i indywidualności

INFJ cenią sobie głębokie przyjaźnie i relacje rodzinne, co zostało pięknie przedstawione w tej historii

3. Przewodnik po osobowości INFJ autorstwa Bo Miller

O książce

Autor: Bo Miller

Bo Miller Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 1 godzina

1 godzina Idealna dla: INFJ, którzy chcą praktycznych porad, aby osiągnąć swoje cele

INFJ, którzy chcą praktycznych porad, aby osiągnąć swoje cele Liczba stron: 110

110 Oceny: 4.2/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

Kto może być lepszym mentorem dla INFJ niż sam INFJ? Bo Miller jest certyfikowanym praktykiem Myers-Briggs, co jest wisienką na torcie!

Książka Millera The INFJ Personality Guide uznaje rzadkość tego typu osobowości i zagłębia się w wyzwania, mocne strony i transformacyjne podróże takich osób. Miller czerpie z osobistych doświadczeń, aby mówić o poczuciu pominięcia lub niezrozumienia w kulturze zdominowanej przez inne osobowości. Dzieli się swoją historią samopoznania, wyjaśniając, w jaki sposób identyfikacja siebie jako typu osobowości INFJ przyniosła jasność, potwierdzenie i poczucie przebudzenia w jego życiu.

Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza wyjaśnia cztery preferencje osobowości INFJ (Introwertyczny, Intuicyjny, Czujący, Oceniający). Druga dzieli się wglądem w sposób myślenia, który napędza INFJ (zwany "funkcją" w żargonie MBTI). Trzeci to praktyczny przewodnik dla innych INFJ, który pomoże im odkrywać i cieszyć się życiem.

Cytat z książki

Introwertyczna intuicja jest tym, co czyni INFJ doskonałymi muzykami, artystami, grafikami, pisarzami i tak dalej. Połączenia, które tworzą, są oryginalne i wspaniałe, a w umyśle każdego INFJ znajduje się świat kreatywności.

Bo Miller

**Dlaczego polecamy The INFJ Personality Guide dla typu osobowości INFJ?

Autor, sam będąc INFJ, dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, aby zbadać i potwierdzić wyjątkowe wyzwania i mocne strony INFJ. Czytelnicy uznają tę książkę za bardzo przydatną

Trzy części obejmują wszystko, co trzeba wiedzieć o osobowości INFJ, dzięki czemu jest to kompleksowe źródło informacji dla INFJ na drodze do samopoznania

Bo nazywa część III "Rzeczy, które chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, kiedy byłem młodszy", co czyni ją doskonałym i realistycznym przewodnikiem dla INFJ

Książka dzieli się praktycznymi poradami z perspektywy INFJ, aby pomóc jednostkom osiągnąć ich cele i cieszyć się życiem

4. Boska komedia Dantego Alighieri

O książce

Autor: Dante Alighieri

Dante Alighieri Rok wydania: 1320

1320 Szacowany czas czytania: 6,5 godziny

6,5 godziny Idealna dla: osób, które lubią czytać moralne i polityczne komentarze na tematy społeczne

osób, które lubią czytać moralne i polityczne komentarze na tematy społeczne Liczba stron: 798

798 Oceny: 4.7/5 (Amazon) 4.08/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

W Boskiej komedii Dante Alighieri alegorycznie prowadzi czytelników przez piekło, czyściec i raj chrześcijańskiego życia pozagrobowego. Boska Komedia została napisana na początku XIV wieku i jest podzielona na trzy kantyki - Piekło, Czyściec i Raj. Śledzi epicką pielgrzymkę głównego bohatera, imiennika autora. Dante jest prowadzony przez rzymskiego poetę Wergiliusza, a później przez Beatrycze, jego wyidealizowaną miłość.

W Inferno Dante jest świadkiem dziewięciu kręgów piekła, z których każdy reprezentuje różne grzechy i odpowiadające im kary. Purgatorio przedstawia oczyszczenie dusz wstępujących na górę Czyśćca. Wreszcie, Paradiso eksploruje niebiańskie królestwa Nieba pod przewodnictwem Beatrycze.

W Boskiej komedii Dante spotyka postacie historyczne i mitologiczne, które angażują się w głębokie, wnikliwe rozmowy na temat teologii, moralności i filozofii. Oprócz wyrażania refleksji Dantego na temat grzechu, odkupienia i boskiego porządku, arcydzieło jest także społecznym i politycznym komentarzem na temat ludzkiej natury.

Cytat z książki

Jeśli obecny świat zbłądzi, przyczyna jest w tobie, w tobie należy jej szukać.

Dante Alighieri

**Dlaczego polecamy Boską komedię dla typu osobowości INFJ?

Głęboka, intelektualna mądrość otaczająca tematy filozofii i egzystencjalizmu zaspokoi ich potrzebę głębokiej kontemplacji i intelektualnej eksploracji

Wykorzystanie symboli, metafor i alegorii rezonuje z ich naturalnym zainteresowaniem, pozwalając na bogatą i zniuansowaną interpretację pisma

INFJ szukają głębokich i znaczących związków w relacjach, co jest pokazane poprzez wyidealizowaną miłość między Dantem i Beatrycze

Moralny i polityczny komentarz zawarty w bogatej literaturze rezonuje z zainteresowaniem INFJ kwestiami społecznymi, dążeniem do sprawiedliwości i dynamiką władzy

5. Zorganizowany umysł: Thinking Straight in the Age of Information Overload autorstwa Daniela J. Levitina

O książce

Autor: Daniel J. Levitin

Daniel J. Levitin Rok wydania: 2014

2014 Szacowany czas czytania: 9 godzin

9 godzin Idealna dla: osób szukających osobistych i zawodowych porad specyficznych dla INFJ

osób szukających osobistych i zawodowych porad specyficznych dla INFJ Liczba stron: 528

528 Oceny: 4.3/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

Era informacyjna przyniosła świat wiedzy na wyciągnięcie ręki. Jednak ten nagły napływ informacji jest również dość rozpraszający - trudno nie poczuć się jak przeglądarka z otwartymi zbyt wieloma kartami. The Organized Mind omawia te wyzwania i dzieli się praktycznymi spostrzeżeniami na temat tego, jak jednostki mogą poruszać się w przeciążeniu informacyjnym, aby pozostać skupionym .

Autor Daniel Levitin, uznany neuronaukowiec, przytacza szereg badań z zakresu neuronauki, psychologii i ekonomii behawioralnej. Oferuje praktyczne strategie mające na celu poprawę procesu podejmowania decyzji, zmniejszenie paraliżu decyzyjnego i stresu oraz zwiększenie produktywności.

Książka obejmuje takie tematy, jak ograniczenia ludzkiego mózgu podczas przetwarzania informacji, znaczenie organizowania i planowania, wpływ technologii na nasze funkcjonowanie poznawcze oraz sposoby jej wykorzystania w celu ułatwienia życia.

Następnie Levitin dzieli się wskazówkami i sztuczkami dotyczącymi organizowania przestrzeni fizycznej i cyfrowej, efektywnego zarządzania czasem i podejmowania mądrzejszych decyzji - bez całego hałasu.

Cytat z książki

To tak, jakby nasze mózgi były skonfigurowane do podejmowania określonej liczby decyzji dziennie, a po osiągnięciu tego limitu nie możemy już podejmować żadnych innych, niezależnie od tego, jak są one ważne.

Daniel J. Levitin

**Dlaczego polecamy The Organized Mind dla typu osobowości INFJ?

Książka czerpie z interdyscyplinarnych badań naukowych i dlatego przemawia do INFJ, którzy lubią oparte na dowodach podejście do samodoskonalenia

Dzieli się praktycznymi i praktycznymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania przeciążeniem informacyjnym, co jest potrzebą chwili niezależnie od typu osobowości

Strategie przedstawione w książce pomogą INFJ podejmować mądrzejsze decyzje w życiu zawodowym i osobistym, ponieważ lubią oni przemyślane podejmowanie decyzji

INFJ często zmagają się z zarządzaniem czasem lub radzeniem sobie ze stresem. Uważają się również za łatwo pobudzonych i przytłoczonych. Książka ta może pomóc im skuteczniej radzić sobie z takimi wyzwaniami

6. The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You autorstwa Elaine N. Aron

O książce

Autor: Elaine N. Aron

Elaine N. Aron Rok wydania: 1997

1997 Przewidywany czas czytania: 4 godziny

4 godziny Idealna dla: osób pragnących wzmocnić swoje relacje interpersonalne

osób pragnących wzmocnić swoje relacje interpersonalne Liczba stron: 251

251 Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

Biorąc pod uwagę, że INFJ odczuwają emocje bardziej intensywnie, często są dość wrażliwi. W niektórych przypadkach INFJ może być również HSP (Highly Sensitive Person) , co komplikuje ich wrażliwe usposobienie.

Jeśli jesteś kombinacją INFJ-HSP, to The Highly Sensitive Person będzie twoją ulubioną książką. Dr Elaine Aron, psycholog kliniczny i autorka, dzieli się swoimi spostrzeżeniami i odkryciami podczas zgłębiania wiedzy na temat charakterystyka osób o wysokiej wrażliwości . Dzieli się naukowymi spostrzeżeniami na temat tego, dlaczego niektóre osoby są wrażliwe na bodźce, takie jak jasny hałas, silne zapachy i hałas.

Dr Aron omawia wyzwania związane z tymi cechami i dzieli się praktycznymi strategiami radzenia sobie, samoopieki i rozwoju. Książka zachęca osoby z HSI do zaakceptowania swoich unikalnych zdolności i rozwijania produktywnego sposobu myślenia pomimo przeszkód.

Cytat z książki

Bycie wysoce wrażliwym wcale nie wyklucza bycia, na swój sposób, wytrwałym ocalałym.

Dr Elaine Aron

**Dlaczego polecamy The Highly Sensitive Person dla typu osobowości INFJ?

Pomaga lepiej zrozumieć i rozpoznać ich unikalne cechy, mocne strony i wyzwania, ponieważ INFJ i HSP często wykazują pokrywające się cechy

Dzieli się cennymi narzędziami i praktycznymi strategiami radzenia sobie, które INFJ mogą wykorzystać do radzenia sobie z nadmierną stymulacją i przytłaczającymi sytuacjami, aby zarządzać wrażliwością

Bada wpływ cech HSP na relacje i dzieli się cennymi spostrzeżeniami dla INFJ, aby wzmocnić ich relacje interpersonalne i wspierać znaczące związki

Książka podkreśla radykalną akceptację dziwactw osobowości HSP i INFJ i celebruje wyjątkową wartość, jaką takie osobowości wnoszą do stołu

7. Podręcznik INFJ: Przewodnik po najrzadszym typie osobowości Myers-Briggs autorstwa Marissy Baker

O książce

Autor: Marissa Baker

Marissa Baker Rok wydania: 2015

2015 Szacowany czas czytania: 1 godzina

1 godzina Idealna dla: każdego, kto chce zrozumieć typ osobowości INFJ

każdego, kto chce zrozumieć typ osobowości INFJ Liczba stron: 70

70 Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

The INFJ Handbook to kolejny przewodnik od INFJ dedykowany innym INFJ.

Dzięki tej pracy Marissa Baker zabiera nas na wnikliwą eksplorację, szczególnie z perspektywy INFJ. Marissa doskonale rozumie unikalne cechy, mocne strony i wyzwania INFJ oraz dzieli się osobistymi spostrzeżeniami na temat prosperowania jako INFJ.

Książka obejmuje różne tematy, od relacji, komunikacji, style zarządzania i wyborów zawodowych, aż po rozwój osobisty. Każdy temat zawiera powiązane anegdoty, praktyczne porady i prowokujące do myślenia słowa, które pomogą INFJ poruszać się po różnych aspektach życia osobistego i zawodowego.

Cytat z książki

Jako perfekcjoniści i idealiści, INFJ nieustannie dążą do ulepszania rzeczy. Niezależnie od tego, czy jest to związek, w który inwestujemy, osoba, na której nam zależy, projekt, nad którym pracujemy, czy nawet roślina domowa, INFJ nie poddadzą się, dopóki nie wyczerpią wszystkich możliwości poprawy.

Marissa Baker

**Dlaczego polecamy The INFJ Handbook dla typu osobowości INFJ?

Dzieli się relatywnymi spostrzeżeniami z pierwszej ręki na temat doświadczeń INFJ, dzięki czemu jest zaufanym przewodnikiem dla innych INFJ

Obejmuje kompleksowy zestaw tematów dotyczących INFJ, takich jak komunikacja, kariera, rozwój osobisty itp., oferując im wskazówki dotyczące poszczególnych aspektów ich życia

Wspierający ton całej książki zachęca INFJ do przyjęcia swoich unikalnych cech i skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami

8. Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking autorstwa Susan Cain

O książce

Autor: Susan Cain

Susan Cain Rok wydania: 2012

2012 Przewidywany czas czytania: 6 godzin

6 godzin Idealna dla: Introwertyków, którzy potrzebują praktycznych strategii skutecznej komunikacji

Introwertyków, którzy potrzebują praktycznych strategii skutecznej komunikacji Liczba stron: 333

333 Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

W dynamicznym świecie wielu punktów styku dla wysokooktanowych interakcji, ekstrawertycy są często postrzegani jako wyższa klasa społeczna. W cichym kontraście znajdują się introwertycy - ci, którzy umieszczają "ja" w INFJ.

książka Quiet autorstwa Susan Cain opiera się na szeroko zakrojonych badaniach, studiach przypadków i osobistych doświadczeniach, aby rzucić wyzwanie kulturowemu postrzeganiu introwertyków. Zgłębia naukę stojącą za introwersją i dzieli się różnicami między introwertykami i ekstrawertykami w oparciu o neurologię i psychologię. Następnie Cain omawia społeczne nastawienie na ekstrawersję w miejscach pracy i otoczeniu społecznym, które często pozostawia introwertyków na uboczu.

Opowiada się za bardziej inkluzywnym rozumieniem cech osobowości, które celebruje wyjątkowość każdego człowieka. Aby podkreślić swój punkt widzenia, wymienia różne wkłady introwertyków w różne dziedziny i wzywa do uznania i wykorzystania wrodzonych mocnych stron introwertyków.

Cytat z książki

Nie ma żadnej korelacji między byciem najlepszym mówcą a posiadaniem najlepszych pomysłów.

Susan Cain

**Dlaczego polecamy Quiet dla typu osobowości INFJ?

Książka jest mistrzem w rozpoznawaniu introwertycznego przywództwa istylów pracy często ucieleśnianych przez INFJ, takich jak głębokie słuchanie, empatia i przemyślane podejmowanie decyzji

Potwierdza potrzebę samotności i introspekcji INFJ, ponieważ często cenią sobie trochę czasu w samotności, aby naładować swoją energię po interakcjach społecznych

INFJ mogą skorzystać z praktycznych strategii skutecznej komunikacji i współpracy podczas poruszania się po dynamice społecznej w środowisku osobistym i zawodowym

9. Moc introwertyka: Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength autorstwa Laurie Helgoe

O książce

Autor: Laurie Helgoe

Laurie Helgoe Rok wydania: 2008

2008 Szacowany czas czytania: 5,5 godziny

5,5 godziny Idealna dla: Introwertyków szukających pozytywnych aspektów samotności

Introwertyków szukających pozytywnych aspektów samotności Liczba stron: 288

288 Oceny: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

Kontynuując temat rzucania światła na introwertyków, mamy Introvert Power autorstwa Laurie Helgoe.

Podobnie jak większość autorów na naszej liście, Laurie dzieli się swoim osobistym doświadczeniem jako psycholog i introwertyk. Podkreśla wyjątkowe zalety introwertyków, takie jak głęboka refleksja, znaczące związki i kreatywność. Oprócz kwestionowania norm społecznych na korzyść ekstrawersji, autorka przedstawia potężne argumenty przemawiające za cechami introwertycznymi.

Książka jest wnikliwym przewodnikiem dla introwertyków, zachęcającym ich do zaakceptowania swojego autentycznego ja. W świecie, który niekoniecznie chwali ich mocne strony. Taka pozytywna perspektywa jest wzmacniająca dla introwertyków.

Cytat z książki

Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz: Introwertycy nie nienawidzą small talk, ponieważ nie lubimy ludzi. Nienawidzimy small talk, ponieważ nienawidzimy bariery, którą tworzy między ludźmi.

Laurie Helgoe

**Dlaczego polecamy Introvert Power dla typu osobowości INFJ?

Celebruje kreatywność związaną z introwersją, która szczególnie wyróżnia INFJ, którzy są naturalnie artystyczni i obdarzeni wyobraźnią

Jest to wzmacniająca lektura, która pomoże INFJ odkryć ich wewnętrzną siłę i odporność, jednocześnie równoważąc wewnętrzny świat z zewnętrznymi oczekiwaniami

Pozytywnie naświetla samotność, która często postrzegana jest w negatywnym świetle. Potwierdza potrzebę INFJ do samotnego spędzania czasu na refleksji i introspekcji

10. 100 dni do spokoju: A Journal for Finding Everyday Tranquility autorstwa Amy Leigh Mercree

O książce

Autor: Amy Leigh Mercree

Amy Leigh Mercree Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 5-10 minut na ćwiczenie

5-10 minut na ćwiczenie Idealna dla: osób szukających lepszej przestrzeni dla siebie

osób szukających lepszej przestrzeni dla siebie Liczba stron: 208

208 Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

Niespokojny i zestresowany INFJ często znajduje ukojenie w medytacji i prowadzeniu dziennika. Jeśli tak, to spróbuj prowadzić dziennik z 100 Days to Calm

W tym zeszycie Amy Leigh Mercree zebrała kolekcję podpowiedzi do dziennika, ćwiczeń i refleksji, aby wprowadzić spokój i ciszę do codziennego życia. Potraktuj to jako drogę do emocjonalnego i psychicznego dobrostanu.

Dziennik porusza kwestie uważności, wdzięczności i dbania o siebie, aby wprowadzić spokój pomimo różnych życiowych wyzwań. Pomiędzy ćwiczeniami z pisania znajdziesz również praktyczne wskazówki promujące równowagę emocjonalną i spokój. Jeśli szukasz niezawodnego towarzysza, aby uczynić uważność nawykiem i prowadzić spokojny styl życia, ta książka powinna być twoją ulubioną!

Cytat z książki

Kiedy dosłownie zatrzymujesz się, by powąchać kwiaty, odmładzasz siebie i ludzi wokół siebie.

Amy Leigh Mercree

**Dlaczego polecamy 100 dni do spokoju dla typu osobowości INFJ?

INFJ mogą systematycznie ćwiczyć uważność dzięki tej książce. Stopniowa podróż trwająca 100 dni jest zgodna z ich potrzebą celu i spokojusamodyscypliny, aby osiągnąć sukces* Dziennik z przewodnikiem pomoże INFJ skupić się na znalezieniu spokoju w codziennej rutynie, dopasowując się do ich pragnienia holistycznego dobrobytu i równowagi

Jest to prywatne sanktuarium dla INFJ, aby wyrazić swoje myśli, uczucia i aspiracje, zaspokajając ich potrzebę twórczej i introspekcyjnej ekspresji w bezpiecznej przestrzeni

Dziennik osadza INFJ w rzeczywistości, jednocześnie promując pozytywne nastawienie psychiczne poprzez afirmacje i podnoszące na duchu wiadomości

11. Mały Książę autorstwa Antoine de Saint-Exupéry

O książce

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry Rok wydania: 1943

1943 Przewidywany czas czytania: 1,5 godziny

1,5 godziny Idealna dla: osób, które doceniają piękno w małych, codziennych chwilach

osób, które doceniają piękno w małych, codziennych chwilach Liczba stron: 96

96 Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.32/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

mały Książę autorstwa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego to wiecznie zielony klasyk. Opowiada o przygodach młodego księcia, który podróżuje z jednej planety na drugą i spotyka różnych mieszkańców. Każda osobliwa postać odgrywa główną rolę w szeregu opowieści, dzieląc się głębokimi lekcjami życia, które pozostają z księciem.

Powieść zgłębia tematy miłości i przyjaźni poprzez kapryśne spotkania i przejmujące rozmowy. Czytając książkę, będziesz zastanawiać się nad cudami dzieciństwa, złożonością relacji międzyludzkich i pięknem wyobraźni.

Styl pisania i alegoryczna głębia sprawiają, że książka jest arcydziełem nawet po 80 latach od publikacji.

Cytat z książki

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi... ale tylko niewielu z nich o tym pamięta.

Antoine de Saint-Exupéry

**Dlaczego polecamy Małego Księcia dla typu osobowości INFJ?

Mały Książę to empata w podróży samopoznania i zrozumienia, równoważący idealizm z rzeczywistością. Nic nie byłoby bardziej odpowiednie dla INFJ

Pomysłowa i kapryśna narracja przemówi do wewnętrznego dziecka INFJ. Pielęgnuje ona dziecięce zdumienie, naturalną ciekawość, niewinność i figlarność obecne u INFJ

Mały Książę ceni głębokie związki emocjonalne z innymi - ludźmi, zwierzętami, a nawet roślinami. Temat ten będzie współgrał z miłością INFJ do takich więzi

Historia mówi o pięknie w małych, codziennych chwilach, które często mogą pozostać niedocenione. Jest to zgodne ze zdolnością INFJ do odkrywania niezwykłości w zwyczajności, ponieważ są oni bardziej zestrojeni i świadomi wszystkiego wokół siebie

13. Jane Eyre autorstwa Charlotte Brontë

O książce

Autor: Charlotte Brontë

Charlotte Brontë Rok wydania: 1847

1847 Szacowany czas czytania: 9,5 godziny

9,5 godziny Idealna dla: miłośników powieści z epoki

miłośników powieści z epoki Liczba stron: 532

532 Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.15/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

Poprzez Jane Eyre, Charlotte Brontë tka fascynującą historię o miłości, moralności, klasie społecznej, rolach płciowych i dążeniu do niezależności. Bildungsroman prowadzi czytelnika przez burzliwą podróż, jaką jest życie i zmagania Jane Eyre.

Osierocona i źle traktowana jako dziecko, Jane znosi trudności, aby kontynuować edukację, jednocześnie rozwijając silny kompas moralny i odporność. Zdobywa posadę guwernantki w Thornfield Hall, gdzie spotyka ponurego i enigmatycznego pana Rochestera. Ich złożony i ewoluujący związek testuje moralne przekonania Jane.

Podczas lektury książki można znaleźć elementy gotyckie w całej narracji, które dodają niesamowitej i tajemniczej atmosfery Thornfield Hall. Bronte sprawi również, że będziesz debatować między rozsądkiem, indywidualną sprawczością i oczekiwaniami społecznymi, a także poszukiwaniem tożsamości i przynależności.

Cytat z książki

Zawsze wolałabym być szczęśliwa niż godna.

Charlotte Brontë

**Dlaczego polecamy Jane Eyre dla typu osobowości INFJ?

Książka odkrywa bogate, zniuansowane i skomplikowane postacie, które wciągną INFJ w ich złożone wewnętrzne światy

Nadzieja, odporność i silne przekonania moralne Jane Eyre, nawet w obliczu przeciwności losu, przemówią do poczucia wewnętrznej siły i sprawiedliwości INFJ

Ponieważ INFJ są często przyciągane do powieści historycznych i historycznych, wiktoriańskie tło książki i odpowiadające mu normy społeczne będą dla nich intrygujące

Tematy niezależności, wzmocnienia, poszukiwania tożsamości, odkupienia i przebaczenia pomagają książce trafić we wszystkie słodkie punkty idealnych książek INFJ

14. A potem nie było już nikogo autorstwa Agathy Christie

O książce

Autor: Agatha Christie

Agatha Christie Rok wydania: 1939

1939 Szacowany czas czytania: 4,5 godziny

4,5 godziny Idealna dla: Miłośników skomplikowanych tajemnic

Miłośników skomplikowanych tajemnic Liczba stron: 264

264 Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Podsumowanie bez spoilerów

And Then There Were None to thriller kryminalny z zamkniętym pokojem autorstwa mistrzyni tajemnic Agathy Christie.

Historia rozpoczyna się od dziesięciu zupełnie obcych sobie osób, które pod różnymi pretekstami zostają zwabione na odizolowaną wyspę. Po przybyciu na miejsce odkrywają, że ich gospodarz zaginął i znajdują nagraną wiadomość oskarżającą każdego z nich o morderstwo, za które nie wymierzono im sprawiedliwości. Pozostawieni na wyspie bez możliwości ucieczki, bohaterowie dręczeni są strachem, paranoją i poczuciem winy. Niesamowita atmosfera potęguje się, gdy każda postać zostaje zabita w sposób odzwierciedlający rymowankę Ten Little Soldiers. Gdy liczba ocalałych maleje, każdy musi stawić czoła swojej tajemniczej, mrocznej przeszłości, zanim będzie za późno.

And Then There Were None to kryminał, którego nie można odłożyć po rozpoczęciu lektury. Ta zagadka sprawi, że będziesz na krawędzi fotela aż do ostatniej strony!

Cytat z książki

Teraz zdałem sobie sprawę, że żaden artysta nie może zadowolić się samą sztuką. Istnieje naturalne pragnienie uznania, którego nie da się zaspokoić.

Agatha Christie

**Dlaczego polecamy And Then There Were None dla typu osobowości INFJ?

INFJ uwielbiają tajemnice i zagadki. Ta kultowa książka wywarła trwały wpływ na gatunek dzięki swoim nieoczekiwanym zwrotom akcji, czyniąc ją ulubioną książką każdego czytelnika

Książka jest świadectwem umiejętności obserwacji społecznej Christie, do których INFJ będą się odnosić, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ sama była INFJ

Zawiera złożone postacie z zawiłymi historiami, sekretami i ukrytymi motywacjami, które spodobają się INFJ

Zmieniająca się dynamika grupy i eksploracja tego, jak jednostki reagują pod presją, daje INFJ unikalny wgląd w ludzką naturę i oczekiwania społeczne

Wybór odpowiednich książek dla INFJ i zastosowanie ich wiedzy

Czytanie odgrywa kluczową rolę w świecie każdego INFJ. Wybór książek lub opowiadań wykracza poza zwykłą rozrywkę; dla nich książki są drogą do autorefleksji i rozwoju osobistego. Literatura odgrywa transformującą rolę w kształtowaniu ich perspektyw, wartości i wyborów.

Mając na uwadze powyższe, oto kilka sposobów, w jakie INFJ mogą wybrać odpowiednie książki i zastosować zdobytą wiedzę:

Poznaj różnorodne gatunki , od filozoficznej literatury faktu po prowokującą do myślenia beletrystykę. Im więcej czytasz, tym bardziej się rozwijasz

, od filozoficznej literatury faktu po prowokującą do myślenia beletrystykę. Im więcej czytasz, tym bardziej się rozwijasz Dołącz do klubów książki lub zaangażuj się w dyskusje literackie z innymi INFJ, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zyskać różne perspektywy i odkryć nowe książki

lub zaangażuj się w z innymi INFJ, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zyskać różne perspektywy i odkryć nowe książki Zapisz się na wyzwania czytelnicze , takie jak wyzwanie czytelnicze 52 Book Club, które polega na czytaniu opartym na podpowiedziachlista zadań z przykładami aby utrzymać spójność i motywację

, takie jak wyzwanie czytelnicze 52 Book Club, które polega na czytaniu opartym na podpowiedziachlista zadań z przykładami aby utrzymać spójność i motywację Uczestniczyć w forach internetowych, społecznościach i innych platformach , gdzie INFJ mogą korzystać ze wspólnej wiedzy globalnych czytelników, aby dodać odpowiednie książki do swojej listy TBR

, gdzie INFJ mogą korzystać ze wspólnej wiedzy globalnych czytelników, aby dodać odpowiednie książki do swojej listy TBR Prowadź refleksyjny dziennik , aby zapisywać swoje myśli, emocje, spostrzeżenia i reakcje podczas czytania, aby zinternalizować naukę

, aby zapisywać swoje myśli, emocje, spostrzeżenia i reakcje podczas czytania, aby zinternalizować naukę Aktywne szukanie okazji do zastosowania lekcji z książek w rzeczywistych scenariuszach

do zastosowania lekcji z książek w rzeczywistych scenariuszach Rozwijaj nawyk ciągłego uczenia się poprzez poświęcanie czasu na czytanie. Możesz także ćwiczyć wyznaczanie celów i planowanie za pomocą narzędzi takich jakoprogramowanie do zarządzania zadaniami ## Twoja osobowość kształtuje świat wokół Ciebie

Czytanie jest pokarmem dla duszy INFJ. Kształtuje ich osobowość, a oni z kolei kształtują świat wokół siebie.

Jako obsesyjni planiści i organizatorzy z wewnętrznym skupieniem jako ich mocną stroną, INFJ mogą nadal zmagać się z wyciszeniem zewnętrznego świata rozpraszaczy. Zarządzanie czasem i wielozadaniowość to ich słabe punkty.

Można w to wierzyć lub nie, niestandardowe narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp mogą pomóc. Jak? Oto kilka praktycznych przykładów jego użyteczności:

Zachowaj porządek dzięki odświeżonej skrzynce odbiorczej ClickUp - nawiguj po swoich priorytetach i wykonuj swoją pracę

Zorganizuj swoje zadania do wykonania (czy to listę lektur, czy codzienne zadania w pracy) jakoZadania ClickUp, oznacz je kolorami według typu i nadaj im priorytety. Taki poziom struktury pomoże ci pozostać zorganizowanym i być na bieżąco

zorganizuj swoją bibliotekę jako tablice Kanban w ClickUp_

Ustawiaj osobiste i zawodowe cele, terminy i przypomnienia w ClickUp. Wizualizuj swoje postępy jako tablice KanbanTablica Kanban w ClickUp i świętuj za każdym razem, gdy przeniesiesz coś z etapu "pracuję nad tym" do etapu "zrobione"!

w ClickUp. Wizualizuj swoje postępy jako tablice KanbanTablica Kanban w ClickUp i świętuj za każdym razem, gdy przeniesiesz coś z etapu "pracuję nad tym" do etapu "zrobione"! Ponieważ INFJ uwielbiają robić swoje własne rzeczy, spodoba ci się możliwość spersonalizowania ClickUp zgodnie z własnymi preferencjami. Wybierz, w jaki sposób chcesz, aby rzeczy były wyświetlane; z ponad15 różnych widoków ClickUp jest coś dla każdego typu osobowości. Możesz również użyćPola niestandardowe w ClickUp aby stworzyć własny sposób organizowania i śledzenia swojej pracy.

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji (lub recenzji książek)

UżyjClickUp Docs aby zapisywać swoje przemyślenia , refleksje i uczyć się z książek. W pracy używaj tej funkcji do tworzenia i udostępniania baz wiedzy (wiesz, że to uwielbiasz!) i pięknie stylizowanych dokumentów wszelkiego rodzaju.

, refleksje i uczyć się z książek. W pracy używaj tej funkcji do (wiesz, że to uwielbiasz!) i pięknie stylizowanych dokumentów wszelkiego rodzaju. Masz problemy z utrzymaniem porządku? Utwórzlisty rzeczy do zrobienia i listy kontrolne dla wszystkiego, od stosu TBR i ustaleń dotyczących podróży po pomysły na następne spotkanie zespołu.

Osobiste lub profesjonalne, aplikacje ClickUp są nieograniczone. Używaj go tak, jak chcesz. Powiedzielibyśmy więcej, ale wiemy, że INFJ uwielbiają odkrywać, więc zostawimy ci możliwość samodzielnego sprawdzenia platformy. Wypróbuj za darmo już dziś!

FAQs

**1. Jaka jest najlepsza książka o INFJ?

Preferencje INFJ mogą się różnić, dlatego nie ma "najlepszej" książki dla wszystkich. Zapoznaj się z książkami z powyższej listy, aby odkryć, co działa dla Ciebie.

**2. Jaki jest najlepszy gatunek dla INFJ?

INFJ często uwielbiają książki, które badają ludzkie emocje, relacje i introspekcję. Gatunki fantasy, literackie, historyczne, psychologiczne, filozoficzne i samopomocowe są szczególnie atrakcyjne dla INFJ.

**3. Jakie tematy lubią INFJ?

INFJ są zainteresowani takimi tematami jak empatia, sens życia, psychologia, literatura, sprawiedliwość społeczna, duchowość i rozwój osobisty.