10 Make Alternatives to Automate Workflows & Procesy w 2024 roku

Różne Teams potrzebują różne cykle pracy . Ale prawie każdy zespół życzy sobie mniej pracochłonnej pracy. Automatyzacja codziennych zadań i cykli pracy może przekształcić to życzenie w rzeczywistość.

Make to jedno z najpopularniejszych narzędzi Integration Platform as a Service (iPaaS) do automatyzacji pracy w 2024.

Platforma Make's no-code dostarcza zaawansowane narzędzia do projektowania, budowania i automatyzacji cykli pracy w różnych aplikacjach. Umożliwia połączenie i synchronizację danych między różnymi aplikacjami oraz automatyzację zadań w celu zaoszczędzenia czasu - bez konieczności posiadania rozszerzonych umiejętności kodowania.

Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że tworzenie potężnych automatyzacji AI za pomocą Make jest trudnym zadaniem. Żałują, że nie ma ona więcej gotowych integracji z innymi aplikacjami. Jeśli uważasz podobnie, zapoznaj się z niektórymi alternatywami dla Make, które wyselekcjonowaliśmy w tym artykule.

Czego szukać w alternatywach dla Make?

Chcesz zawęzić opcje, szukając najlepszej alternatywy dla Make? Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Integracje : Szukaj platformy, która oferuje szeroki zakres integracji z różnymi aplikacjami - zwłaszcza tymi, które są częścią twojego dnia pracy - aby usprawnić przepływy pracy

: Szukaj platformy, która oferuje szeroki zakres integracji z różnymi aplikacjami - zwłaszcza tymi, które są częścią twojego dnia pracy - aby usprawnić przepływy pracy Zaawansowane funkcje automatyzacji: Szukaj narzędzi, które zapewniają zaawansowane funkcje automatyzacji, pozwalające na automatyzację złożonych zadań i procesów bez konieczności ręcznej interwencji i przy użyciu prostych instrukcji językowych

Szukaj narzędzi, które zapewniają zaawansowane funkcje automatyzacji, pozwalające na automatyzację złożonych zadań i procesów bez konieczności ręcznej interwencji i przy użyciu prostych instrukcji językowych Łatwy interfejs z intuicyjnymi funkcjami: Wybieraj platformy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i intuicyjnymi funkcjami, które ułatwiają tobie i twojemu zespołowi rozpoczęcie pracy i efektywne korzystanie z oprogramowania

Wybieraj platformy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i intuicyjnymi funkcjami, które ułatwiają tobie i twojemu zespołowi rozpoczęcie pracy i efektywne korzystanie z oprogramowania Łatwy onboarding i krótka krzywa uczenia się: Wybieraj alternatywy, które oferują płynne procesy onboardingu i mają łatwą do opanowania krzywą uczenia się, zapewniając, że możesz szybko dostosować się do możliwości platformy i zmaksymalizować jej możliwości

Wybieraj alternatywy, które oferują płynne procesy onboardingu i mają łatwą do opanowania krzywą uczenia się, zapewniając, że możesz szybko dostosować się do możliwości platformy i zmaksymalizować jej możliwości Skalowalność: Upewnij się, że platforma może być skalowana wraz z rozwojem Twojego biznesu i może pomieścić rosnącą ilość danych i złożoność cyklu pracy

Upewnij się, że platforma może być skalowana wraz z rozwojem Twojego biznesu i może pomieścić rosnącą ilość danych i złożoność cyklu pracy Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Należy szukać platform, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami branżowymi w celu ochrony poufnych informacji

Należy szukać platform, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami branżowymi w celu ochrony poufnych informacji Obsługa klienta: Poszukaj dostawców, którzy oferują niezawodne usługi wsparcia klienta, w tym terminową pomoc i zasoby do rozwiązywania wszelkich problemów

10 najlepszych alternatyw dla marki do wykorzystania w 2024 roku

Kilka innych platform oferuje funkcje podobne lub nawet lepsze niż Make, w tym integracje i doświadczenia użytkowników.

Oto 10 najlepszych alternatyw Make do zarządzania zależnościami i automatyzacji cyklu pracy w 2024 roku:

1. Automatyzacja.io

przez Automatyzacja.io Automations.io to platforma typu no-code, która automatyzuje cały proces połączenia aplikacji Business i projektowanie interaktywnych cykli pracy .

Można go używać do zoptymalizować swój codzienny cykl pracy . Niezależnie od tego, czy chcesz synchronizować dane między aplikacjami, wyzwalać działania na podstawie wydarzeń użytkownika, czy monitorować wydajność automatyzacji, Automations.io może Ci w tym pomóc.

Jego najnowsza wersja, Automatyzacja w wersji 1.4, zawiera nowe integracje i funkcje, takie jak możliwość poprawnego analizowania arkuszy kalkulacyjnych i tworzenia niestandardowych pól.

Najlepsze funkcje Automations.io

Możliwość korzystania z gotowych integracji z popularnymi aplikacjami, takimi jak Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio i Sage Intacct

Tworzenie złożonych sekwencji automatyzacji, takich jak wieloetapowe przepływy pracy, logika warunkowa i mapy danych

Audyt i badanie przebiegu automatyzacji w czasie rzeczywistym dzięki funkcji formowania w czasie rzeczywistym

Limity Automatyzacja.io

Drogie dla małych Businessów

Lista wspieranych aplikacji i funkcji jest stosunkowo mniejsza niż u popularnych konkurentów

Automatyzacja.io ceny

Teams : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Business: Ceny niestandardowe

Automatyzacja.io oceny i recenzje

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: Za mało recenzji

2. ZigiOps

przez ZigiOps ZigiOps to platforma integracyjna bez użycia kodu, która umożliwia ustawienie, modyfikowanie i uruchamianie integracji za pomocą zaledwie kilku kliknięć. ZigiOps jest popularny na rynku ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs, umożliwiający bezproblemową automatyzację ręcznego przesyłania danych między systemami.

ZigiOps najlepiej nadaje się dla większych Businessów, które codziennie korzystają z narzędzi ITSM (Information Technology Service Management). Korzystanie z tego oprogramowania pomoże im stworzyć silne, potężne integracje bez wydawania ogromnego budżetu i czasu na kodowanie.

Narzędzie to zapewnia wsparcie dla ponad 30 programów klasy Enterprise i jest dostarczane z w pełni konfigurowalnymi szablonami schematów przepływu danych, co czyni je doskonałym wyborem dla firm IT. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najlepsze rozwiązanie do kompleksowej wymiany danych.

Najlepsze funkcje ZigiOps

Płynna integracja systemów bez kodowania lub dodatkowych skryptów

Możliwość przesyłania komentarzy i załączników między systemami oraz niestandardowego dostosowywania integracji do własnych potrzeb

Skalowanie integracji w miarę wzrostu ilości danych i złożoności cyklu pracy

Dostęp do predefiniowanych, konfigurowalnych szablonów dla różnych przypadków użycia

Limity ZigiOps

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do interfejsu

Ceny ZigiOps

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ZigiOps

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. Integrate.io

przez Integrate.io Jeśli chcesz łatwo wykonywać operacje ETL (wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie), Integrate.io może Ci pomóc. Ta oparta na chmurze platforma integracyjna zapewnia ścieżkę bez kodowania, umożliwiając natychmiastowe połączenie ulubionych aplikacji z różnymi źródłami danych w organizacji.

Posiada jedne z najlepszych funkcji integracji i analizy danych, takie jak transformacje danych, REST API, usprawniony cykl pracy, bezpieczeństwo i zgodność danych, integracje Salesforce z Salesforce i wiele innych.

Najlepsze funkcje Integrate.io

Łatwe przygotowywanie danych do analizy w chmurze przy użyciu wbudowanych funkcji i wyrażeń, takich jak filtrowanie, agregowanie i łączenie

Graficzny interfejs do definiowania zależności między zadaniami oraz monitorowania statusu i wydajności cykli pracy

Uzyskaj dostęp do unikalnych danych z różnych magazynów danych, takich jak usługi internetowe, bazy danych i pliki

Limity Integrate.io

Moja praca tylko z plikami danych w chmurze

Ceny Integrate.io

Starter: $1,250/miesiąc

$1,250/miesiąc Profesjonalista: $2,083/miesiąc

$2,083/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ELT I CDC Miesięcznie: $199/miesiąc Roczny: 159 USD/miesiąc



Oceny i recenzje Integrate.io

G2: 4.3/5 (190+ recenzji)

4.3/5 (190+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

4. Schowek

przez Schowek Tray.io to oparte na AI, wielodostępne narzędzie iPaaS (Integration Platform as a Service), które umożliwia przyspieszenie procesów integracji w dowolnym stosie aplikacji. Korzystając z tej opartej na chmurze platformy, można tworzyć złożone integracje bez kodowania skryptów, znacznie oszczędzając budżet, czas i zasoby ludzkie.

Tray.io oferuje różnorodne oprogramowanie do integracji API, przetwarzania danych i tworzenia niestandardowych integracji, ułatwiając organizacjom i indywidualnym programistom automatyzację cykli pracy. Oprócz szerokiego zakresu funkcji, Tray.io pozostaje popularny w przestrzeni B2B ze względu na bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to jedna z najlepszych platform low-code, umożliwiająca tworzenie złożonych integracji i automatyzacji bez konieczności spędzania miesięcy na kodowaniu.

Najlepsze funkcje schowków

Tworzenie i konfigurowanie integracji i automatyzacji za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Integracja z różnymi aplikacjami i usługami za pomocą gotowych konektorów i cykli pracy

Zarządzanie danymi, w tym ETL (Extract, Transform, Load), metadanymi i nie tylko, za pomocą kompleksowego pulpitu nawigacyjnego

Limity schowków

Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja w Tray.io jest skomplikowana

Może czasami doświadczać nieaktualnych łączników

Ceny schowków

Pro: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Teams: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje schowków

G2: 4.5/5 (140+ recenzji)

4.5/5 (140+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. IFTTT

przez IFTTT IFTTT (If This Then That) to platforma integracyjna, która ułatwia płynne połączenie między wieloma aplikacjami biznesowymi, urządzeniami i usługami.

Platforma ta zapewnia wsparcie dla popularnych aplikacji z zakresu biznesu, wydajności i inteligentnego domu, umożliwiając tworzenie zróżnicowanych schematy cyklu pracy dzięki prostemu, nie wymagającemu kodu interfejsowi. Jako jedna z najlepszych platform połączeń na rynku, IFTTT twierdzi, że ułatwia cyfrową transformację ponad 700 globalnych przedsiębiorstw poprzez integrację produktów w spójne usługi.

W dłuższej perspektywie można znacznie obniżyć koszty rozwoju i poprawić kompatybilność oraz wartość w całym okresie użytkowania, korzystając z IFTTT. Jeśli jesteś przeciwny wewnętrznemu rozwojowi integracji, IFTTT jest jedną z najlepszych opcji.

Najlepsze funkcje IFTTT

Personalizacja automatyzacji za pomocą kodu filtrującego, zapytań i wielu akcji

Połączenie z ponad 800 aplikacjami i integracja z różnymi aplikacjami w sieciach społecznościowych, narzędziami zwiększającymi wydajność i inteligentnymi urządzeniami domowymi

Automatyzacja zadań aplikacji internetowych, takich jak publikowanie postów w mediach społecznościowych, za pomocą platformy opartej na chmurze i dostęp do cykli pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Limity IFTTT

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Niektóre integracje mogą nie przynieść oczekiwanych wyników

Ceny IFTTT

**Free

Pro: $3.49/miesiąc

$3.49/miesiąc Pro+: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje IFTTT

G2.com: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

4,6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

6. Outfunnel

przez Outfunnel Dzięki Outfunnel, platformie automatyzacji skoncentrowanej na sprzedaży i połączeniu danych, można wypełnić lukę między zespołami marketingu i sprzedaży. Umożliwia ona prowadzenie celowych kampanii e-mail marketingowych poprzez płynną integrację z systemami CRM, takimi jak Pipedrive i Copper, a także śledzenie zachowania odwiedzających witrynę w celu oceny potencjalnych klientów.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i zaawansowanej analityce, Outfunnel umożliwia firmom skuteczne ustalanie priorytetów potencjalnych klientów i ich pielęgnowanie. Korzystanie z tej platformy może pozytywnie wpłynąć na wzrost przychodów dzięki spersonalizowanej i terminowej komunikacji.

Najlepsze funkcje Outfunnel

Niestandardowe ocenianie potencjalnych klientów na podstawie wszystkich danych sprzedażowych i marketingowych

Tworzenie dwukierunkowej synchronizacji między CRM a narzędziami marketingowymi

Współpraca z wieloma popularnymi systemami CRM i narzędziami marketingowymi, takimi jak Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp i ActiveCampaign

Limity Outfunnel

Nie jest to kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy dla firm, ponieważ jego zastosowania są ograniczone do marketingu

Ceny Outfunnel

Podstawowy: Zaczyna się od $29/miesiąc

Zaczyna się od $29/miesiąc Profesjonalny: Zaczyna się od $99/miesiąc

Zaczyna się od $99/miesiąc Skala: Ceny niestandardowe

Outfunnel oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.9/5 (40+ recenzji)

7. LeadsBridge

przez LeadsBridge LeadsBridge to popularna platforma integracyjna, która umożliwia płynne przenoszenie danych między różnymi działami marketingu i marketingu oprogramowanie do automatyzacji obciążeń pracą . Najlepszą częścią korzystania z tego narzędzia jest synchronizacja leadów w czasie rzeczywistym bez ręcznego importu CSV.

Platforma ta posiada również niestandardowe integracje i bezpieczne środowisko zgodne z GDPR i CCPA, co czyni ją idealną dla Enterprise.

LeadsBridge zapewnia również wsparcie dla integracji z popularnymi platformami, takimi jak Facebook, TikTok, Google i LinkedIn. Jeśli funkcje takie jak synchronizacja leadów w czasie rzeczywistym, formularze Google i YouTube Ads, Facebook Lead Ads i LinkedIn Gen Forms brzmią atrakcyjnie, to LeadsBridge będzie odpowiednią platformą integracyjną dla Twojej organizacji.

Najlepsze funkcje LeadsBridge

Integracja z szerokim zakresem aplikacji i usług oraz połączenie CRM, oprogramowania do e-mail marketingu i innych narzędzi marketingowych w celu usprawnienia cyklu pracy

Tworzenie niestandardowych grup odbiorców między CRM i innymi narzędziami marketingowymi

Synchronizacja danych potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym. Możesz zobaczyć, kto wypełnił Twoje formularze, zasubskrybował Twoje newslettery lub wszedł w interakcję z Twoimi reklamami i odpowiednio zaktualizować rekordy CRM

Limity LeadsBridge

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs wymaga aktualizacji, aby stał się bardziej przyjazny dla użytkownika

Ceny LeadsBridge

Free

Starter: Zaczyna się od $29/miesiąc

Zaczyna się od $29/miesiąc Pro: Zaczyna się od $79/miesiąc

Zaczyna się od $79/miesiąc Business: $999/miesiąc (rozliczane rocznie)

LeadsBridge oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 50 opinii)

8. Microsoft Power Automatyzacja

przez Microsoft Power Automatyzacja Microsoft Power Automate, dawniej Microsoft Flow, to oparte na chmurze narzędzie, które umożliwia tworzenie niestandardowych, zautomatyzowanych cykli pracy w celu usprawnienia procesów biznesowych bez rozszerzenia doświadczenia programistycznego. Jest to część platformy Microsoft Power Platform, która obejmuje inne narzędzia, takie jak Power Apps (do tworzenia niestandardowych aplikacji) i Power BI (do analizy biznesowej).

Popularne zastosowania MS Power Automatyzacja obejmują:

Eliminowanie ręcznego wprowadzania danych poprzez automatyczną populację informacji w różnych aplikacjach

Ustawienie automatycznych cykli pracy dla zatwierdzania dokumentów

Otrzymywanie alertów i aktualizacji na podstawie określonych wyzwalaczy lub warunków w ramach cyklu pracy

Najlepsze funkcje Microsoft Power Automatyzacja

Połączenie z setkami aplikacji i usług za pomocą gotowych konektorów

Łatwe tworzenie i konfigurowanie przepływów przy użyciu interfejsu graficznego

Ochrona danych dzięki funkcjom takim jak szyfrowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja i dzienniki audytu

Automatyzacja złożonych i inteligentnych cykli pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA)

Limity Microsoft Power Automatyzacja

Plany Free Plan i wersja próbna mają ograniczenia dotyczące liczby działań, które przepływ pracy może wykonać dziennie, co może ograniczać jego zastosowanie do bardzo złożonej lub częstej automatyzacji

Ceny Microsoft Power Automatyzacja

Power Automatyzacja Premium: $15/użytkownika miesięcznie

$15/użytkownika miesięcznie Power Automate Process: $150/bota miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft Power Automatyzacja

G2.com: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 170 recenzji)

9. Zapier

przez Zapier Możesz połączyć swoje ulubione aplikacje biznesowe, takie jak Gmail, Slack i Salesforce, za pomocą Zapier. Jest to jedno z najpopularniejszych, przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które umożliwia automatyzację połączeń bez kodowania lub polegania na programistach w celu zbudowania integracji. Umożliwia użytkownikom tworzenie "Zapów" - zautomatyzowanych cykli pracy wyzwalanych przez określone wydarzenia w różnych aplikacjach.

Dzięki Zapier można usprawnić swoje zadania, zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność bez wysiłku. Sprawia również, że standaryzację procesów łatwiejsze. Dodatkowo, Zapier oferuje ogromną bibliotekę gotowych integracji i konfigurowalnych opcji, aby dostosować cykl pracy do indywidualnych potrzeb, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Zapier

Połączenie z ponad 6000 aplikacji za pomocą Zapier. Możesz integrować się z różnymi aplikacjami i usługami, takimi jak Office 365, Shopify, Mailchimp i Twitter

Tworzenie własnych, niestandardowych, zautomatyzowanych cykli pracy bez użycia kodu

Usprawnij szereg zadań, takich jak rejestrowanie e-maili, wysyłanie powiadomień i kontaktowanie się z potencjalnymi klientami

Limity Zapier

Początkujący użytkownicy mogą mieć trudności z poruszaniem się po interfejsie

Free Plan ma limity dotyczące liczby miesięcznych zadań i połączeń, a plany premium mogą być drogie w przypadku dużych zastosowań

Cennik Zapier

**Free

Starter: Zaczyna się od $29.99/miesiąc

Zaczyna się od $29.99/miesiąc Pro: Od 73,50 USD/miesiąc

Od 73,50 USD/miesiąc Business: Od 103,50 USD/miesiąc

Od 103,50 USD/miesiąc Firma: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4.5/5 (ponad 1200 recenzji)

4.5/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2700+ opinii)

10. Workato

przez Workato Workato umożliwia bezproblemowy transfer danych i automatyzację zadań między różnymi systemami, zwiększając wydajność i produktywność w organizacjach biznesowych. Płynna mapa danych między różnymi aplikacjami zapewnia spójność i dokładność danych w całym procesie automatyzacji.

Dzięki Workato można usprawnić procesy, synchronizować dane i tworzyć zaawansowane integracje w całym ekosystemie.

Workato umożliwia połączenie z ponad 200 aplikacjami, w tym z systemami opartymi na chmurze i lokalnymi.

Najlepsze funkcje Workato

Integracja aplikacji poprzez tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy, zwanych "recepturami", które składają się z różnych wyzwalaczy, działań i warunków

Możliwość reagowania w czasie rzeczywistym na zmiany w połączonych aplikacjach dzięki cyklom pracy wyzwalanym przez wydarzenia

Tworzenie niestandardowych botów dla platform Slack, Cisco Spark, IBM Workspace i Microsoft Teams

Monitorowanie wykonania cyklu pracy i rozwiązywanie wszelkich problemów przy użyciu solidnych możliwości Workato w zakresie obsługi błędów i szczegółowego rejestrowania

Limity Workato

Chociaż platforma oferuje zasoby i dokumentację, może wymagać od użytkowników zainwestowania czasu w zrozumienie jej funkcji i najlepszych praktyk

Mniejsze firmy mogą uznać plany cenowe za drogie

Cennik Workato

Jeden obszar roboczy: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Dodaj swoje przepisy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Workato

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

Inne narzędzia do automatyzacji

Zmęczony żonglowaniem wieloma narzędziami i zmaganiem się z limitowanymi opcjami automatyzacji? Alternatywy z powyższej listy oferują cenne funkcje, ale co jeśli damy ci kompleksowe rozwiązanie, które płynnie integruje automatyzację i zarządzanie projektami?

Poznaj ClickUp.

ClickUp to platforma do efektywnego zarządzania projektami, oferująca osobom i teamom zaawansowane funkcje zwiększające wydajność i usprawniające współpracę.

Automatyzacja zadań bez wysiłku Automatyzacja w ClickUp pomaga usprawnić cykl pracy i wyeliminować czasochłonne zadania. Wybieraj spośród ponad 100 gotowych sekwencji automatyzacji. Możesz też niestandardowo dostosować własną automatyzację do konkretnych potrzeb i złożonych cykli pracy.

Oszczędzaj czas i skutecznie automatyzuj zadania dzięki ClickUp Automation

Możesz automatyzować różne zadania związane z zarządzaniem projektami, takie jak przypisywanie zadań do członków zespołu, komentowanie wątku dyskusji, gdy określone działanie zostanie wyzwalacz, i wysyłanie aktualizacji Slack do kanału projektu, gdy zmieni się status projektu.

Zdejmując te przyziemne, powtarzalne, ale ważne zadania z twojego talerza, ClickUp zapewnia, że możesz zwrócić uwagę na szczegóły projektu, nie tracąc z oczu szerszej perspektywy.

Funkcja automatyzacji ClickUp pozwala między innymi na

Zaoszczędzić czas na powtarzalnych obowiązkach i skupić się na tym, co ważne

Tworzyć nowe zadania i wdrażać jasne procedury SOP w całym zespole bez wysiłku

Utrzymanie ciągłości pracy poprzez automatyczną zmianę osób przypisanych i priorytetów lub stosowanie etykiet i szablonów do zmian statusu

Automatyzacja ulubionych narzędzi w ClickUp, takich jak e-mail, czat i kalendarz

Bezproblemowa integracja z Make

A jeśli chcesz pozostać przy Make, nadal możesz korzystać z ClickUp i jego funkcji. Integracja ClickUp z Make pozwala zmaksymalizować wydajność projektów poprzez automatyzację zadań między ClickUp i innymi niezbędnymi aplikacjami. Wizualny kreator automatyzacji Make umożliwia połączenie ClickUp z tysiącami narzędzi i API, poprawiając współpracę i usprawniając cykle pracy.

Oto kilka atrakcyjnych przypadków użycia integracji ClickUp i Make

Automatyczne wypełnianie zadań ClickUp danymi z CRM lub platform marketingowych . Eliminuje to błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych i zapewnia aktualność wszystkich informacji

. Eliminuje to błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych i zapewnia aktualność wszystkich informacji Synchronizuj zadania ClickUp z zewnętrznymi aplikacjami kalendarza , takimi jak Kalendarz Google lub Kalendarz Outlook, aby zsynchronizować harmonogram zespołu na różnych platformach, zapobiegając konfliktom harmonogramów i zapewniając, że wszyscy są informowani o zbliżających się terminach

, takimi jak Kalendarz Google lub Kalendarz Outlook, aby zsynchronizować harmonogram zespołu na różnych platformach, zapobiegając konfliktom harmonogramów i zapewniając, że wszyscy są informowani o zbliżających się terminach Automatyczne generowanie raportów w Arkuszach Google lub innych narzędziach do wizualizacji danych w oparciu o określone kryteria w ClickUp, takie jak zakończone zadania lub niestandardowe pola. Pozwala to z większą łatwością analizować dane dotyczące projektów i uzyskiwać cenne informacje ułatwiające podejmowanie decyzji

w oparciu o określone kryteria w ClickUp, takie jak zakończone zadania lub niestandardowe pola. Pozwala to z większą łatwością analizować dane dotyczące projektów i uzyskiwać cenne informacje ułatwiające podejmowanie decyzji Wyzwalacz automatycznych przypomnień e-mail do członków zespołu w oparciu o terminy zadań lub zmiany statusu w ClickUp. Pomaga to zapewnić, że wszyscy pozostają na bieżąco i unikają niedotrzymania terminów

w oparciu o terminy zadań lub zmiany statusu w ClickUp. Pomaga to zapewnić, że wszyscy pozostają na bieżąco i unikają niedotrzymania terminów Rozwijaj niestandardowe integracje za pomocą platformy Make's no-code, aby połączyć ClickUp ze starszymi wersjami systemów lub wewnętrznymi narzędziami, które nie są łatwo wspierane przez natywne integracje

Automatyzacja zadań dzięki bezproblemowej integracji ClickUp i Make

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp i Make oferują potężną kombinację dla Businessu:

Usprawnienia cyklu pracy i automatyzacji powtarzalnych zadań

Poprawić dokładność i spójność danych na różnych platformach

Usprawnić współpracę i komunikację w teamach

Uzyskać cenny wgląd w dane projektu w celu podejmowania świadomych decyzji

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyzacja rutynowych zadań i cykli pracy przy użyciu ponad 100 gotowych sekwencji automatyzacji lub niestandardowe dostosowanie własnej automatyzacji do konkretnych potrzeb

Wybór spośród różnych widoków do śledzenia projektów i zadań, takich jak lista, tablica, kalendarz, Gantt i oś czasu

Współpracuj ze swoim zespołem i klientami za pomocą narzędzi do współpracy ClickUp, takich jak czat, komentarze, wzmianki, redaktor dokumentów i tablica

Integracja z setkami aplikacji i usług za pomocą ClickUp, takich jak Office 365, obszar roboczy ClickUp, Slack i Zapier. Możesz także tworzyć własne niestandardowe integracje za pomocą konektora API

Limity ClickUp

ClickUp ma stromą krzywą uczenia się ze względu na dużą liczbę funkcji i niestandardowych opcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny w każdym płatnym planie za $5/członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

Wybór odpowiedniej platformy integracyjnej dla potrzeb Twojego Businessu

Dane i zarządzanie cyklem pracy są kluczowe dla organizacji biznesowych, zwłaszcza jeśli jesteś firmą technologiczną. Potężne narzędzie oparte na AI, które może zautomatyzować integrację, może zaoszczędzić firmie znaczną ilość czasu, pracy i budżetu.

Make jest popularną platformą integracyjną na rynku - a także wydajną. Ale alternatywy dla Make, które umieściliśmy na liście, pomogą ci wybrać coś bardziej odpowiedniego dla unikalnych potrzeb twojego biznesu.

Jeśli wolisz narzędzie, które automatyzuje cykle pracy i pomaga zarządzać projektami oraz współpracować z zespołem, ClickUp jest idealnym wyborem. Zarejestruj się w ClickUp i doświadcz bezproblemowej integracji międzyplatformowej oraz niezawodnej automatyzacji cyklu pracy!