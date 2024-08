Dropbox Paper Review do robienia notatek w 2024 r

Potrzebujesz nowej aplikacji do robienia notatek? Być może rozważasz Dropbox Paper, ale chcesz wiedzieć, czy spełnia wszystkie wymagania. Cóż, jesteś we właściwym miejscu.

W tej recenzji Dropbox Paper zbadamy zalety i wady, popularne funkcje i (co najważniejsze) spostrzeżenia dotyczące użyteczności od prawdziwych ludzi. Znajdziesz tu również informacje na temat alternatywy na wypadek, gdyby Dropbox Paper nie był dla Ciebie.

Co to jest Dropbox Paper ?

Dropbox Paper to aplikacja typu aplikacja do robienia notatek która jest częścią Dropbox, popularnej platformy do przechowywania i hostingu plików w chmurze.

Podobnie jak Microsoft Word, Dropbox Paper jest edytorem dokumentów i narzędziem do edycji tekstu.

Ale to nie wszystko! Dropbox Paper to obszar roboczy online do współpracy, który umożliwia tworzenie, udostępnianie i edytowanie dokumentów i notatek wraz z zespołem. Jest dostępny jako aplikacja mobilna, aplikacja komputerowa i rozszerzenie do przeglądarki.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz notatek na zajęcia, pracujesz nad propozycją projektu wraz z członkami zespołu, czy organizujesz plan spotkania, możesz to zrobić za pomocą Dropbox Paper.

Klucz Dropbox Paper Funkcje

Przechowujesz pliki w folderze Dropbox? Teraz to coś więcej niż tylko przechowywanie. Dropbox Paper to narzędzie do udostępniania i edycji plików z funkcjami współpracy, listami rzeczy do zrobienia, powiadomieniami i nie tylko.

1. Współpraca w czasie rzeczywistym

przez Dropbox Wielu użytkowników może pracować nad jednym dokumentem i edytować go jednocześnie, co zapewnia szybszą i łatwiejszą współpracę przy użyciu Dropbox Paper. A zmiany wprowadzone przez jednego członka zespołu są natychmiast widoczne dla innych, niezależnie od tego, czy pracujecie razem w biurze, czy zdalnie na całym świecie.

Ponadto funkcje takie jak komentarze i @wzmianki ułatwiają połączenie zespołu i pracę jako całość.

Zarządzanie zadaniami

Dropbox Paper został stworzony z myślą o tworzeniu dokumentów i współpracy, ale ta platforma ma również kilka doskonałych funkcji zarządzania zadaniami. Użytkownicy mogą tworzyć i przydzielać zadania, dodawać terminy i śledzić postępy, aby usprawnić zarządzanie projektami.

Ustawienia przypomnień o zadaniach pomagają również wszystkim członkom zespołu dotrzymywać terminów każdego zadania.

3. Integracja z innymi narzędziami Dropbox Paper integruje się z narzędziami takimi jak Slack, Zoom, HubSpot, Trello i Google Drive, aby ułatwić zarządzanie zadaniami i usprawnić projekty obejmujące wiele platform. Istnieje również (oczywiście) integracja z kontami Dropbox.

4. Wsparcie multimedialne

przez Dropbox Paper

Dokumenty Dropbox Paper mają wsparcie dla niestandardowych multimediów, co oznacza możliwość przesyłania plików, osadzania obrazów, wideo i GIF-ów. ✨

Umożliwia to użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie dokumentów, prezentacji i list. Możesz dodać wideo z samouczkiem do podstawowego dokumentu szkoleniowego, wstawić obrazy do podsumowania burzy mózgów w projektowaniu graficznym i nie tylko.

5. Dostępność

Jedną z najważniejszych funkcji Dropbox Paper jest jego dostępność. Pozwala użytkownikom na współpracę i dostęp do dokumentów z różnych platform i urządzeń bez problemu, przechowując wszystko w chmurze dla wygody i bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy jest to interfejs internetowy, czy aplikacja Dropbox - doświadczenie jest znajome, jeśli korzystałeś z Dropbox do przechowywania w chmurze.

6. Historia wersji

W Dropbox Paper możesz zobaczyć dziennik wersji dokumentu i w razie potrzeby powrócić do poprzednich wersji dokumentu - ustawienia synchronizacji są niezawodne.

Możesz na przykład przywrócić poprzednią wersję, jeśli wprowadziłeś(-aś) kilka zmian w planie projektu na podstawie późniejszej dyrektywy o anulowaniu. Oszczędza to konieczności rozpoczynania od nowa lub próby zapamiętania wszystkiego, co zostało zmienione podczas ręcznego cofania zmian.

Dropbox Paper cena

Dropbox Paper jest dołączany za darmo do każdego konta Dropbox. Oto przegląd planów cenowych Dropbox:

Podstawowa: Free

Free Plus (do użytku osobistego): 11,99 USD/miesiąc za użytkownika

11,99 USD/miesiąc za użytkownika Essentials (dla profesjonalistów): 22 USD/miesiąc za użytkownika

22 USD/miesiąc za użytkownika Business (dla Teams): 24 USD/miesiąc na użytkownika

24 USD/miesiąc na użytkownika Business Plus (dla firm): 32 USD/miesiąc na użytkownika

32 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

Zalety korzystania z Dropbox Paper

przez Dropbox

Dropbox Paper to doskonały wybór dla teamów, które potrzebują prostego, opartego na współpracy narzędzia do tworzenia dokumentów.

Niektóre z zalet to:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Dropbox Paper jest przejrzysty, prosty i przyjazny dla osób na każdym poziomie umiejętności ✨

Dropbox Paper jest przejrzysty, prosty i przyjazny dla osób na każdym poziomie umiejętności ✨ Wysoka kompatybilność: Dropbox Paper pełni funkcję aplikacji mobilnej, aplikacji internetowej i rozszerzenia przeglądarki dla prawie każdego systemu

Dropbox Paper pełni funkcję aplikacji mobilnej, aplikacji internetowej i rozszerzenia przeglądarki dla prawie każdego systemu Możliwość niestandardowego dostosowania: Dropbox Paper pozwala dostosować dokumenty za pomocą kolorów, czcionek i osadzonych multimediów, aby uczynić je interaktywnymi i wciągającymi

Dropbox Paper pozwala dostosować dokumenty za pomocą kolorów, czcionek i osadzonych multimediów, aby uczynić je interaktywnymi i wciągającymi Proste skróty: Od przesyłania plików metodą "przeciągnij i upuść" po skróty klawiaturowe do dodawania emotikonów, tworzenia nowych dokumentów i wstawiania nagłówków - Dropbox Paper ułatwia szybką pracę

To nie wszystko:

Wszystkie pliki są łatwo dostępne i automatycznie synchronizowane w Dropbox

Użytkownicy Dropbox otrzymują bezpłatną przestrzeń dyskową w chmurze w ramach darmowego planu

Struktura plików i folderów jest znana każdemu, kto wcześniej korzystał z aplikacji

Wersja internetowa i aplikacja internetowa są klasy Enterprise

Synchronizacja plików w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików w podróży

Wszystkie te zalety stanowią dodatek do współpracy w czasie rzeczywistym i wszystkiego innego, co omówiliśmy w tej recenzji Dropbox.

Common Pain Points Dropbox Paper Users Face

Jak wszystkie oprogramowanie do edycji dokumentów narzędzi, Dropbox Paper nie jest idealny. Niektóre typowe bolączki, które pojawiają się w recenzjach Dropbox Paper, obejmują:

F opcje formatowania : Pomimo fantastycznego wsparcia dla multimediów, niektórzy użytkownicy uważają, że opcje formatu w Dropbox Paper są mniej rozszerzone niż by chcieli. Niektórzy zgłaszają na przykład brak opcji stylów, rozmiarów i kolorów czcionek

Pomimo fantastycznego wsparcia dla multimediów, niektórzy użytkownicy uważają, że opcje formatu w Dropbox Paper są mniej rozszerzone niż by chcieli. Niektórzy zgłaszają na przykład brak opcji stylów, rozmiarów i kolorów czcionek Wyszukiwanie funkcjonalność : Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja wyszukiwania Dropbox Paper jest trudna w użyciu lub nawigacji i mogą mieć problemy ze znalezieniem określonych dokumentów lub sekcji w dokumentach

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja wyszukiwania Dropbox Paper jest trudna w użyciu lub nawigacji i mogą mieć problemy ze znalezieniem określonych dokumentów lub sekcji w dokumentach Przestrzeń dyskowa : Darmowa wersja Dropbox Paper, czyli plan Dropbox Basic, jest ograniczona do 2 gigabajtów przestrzeni dyskowej, co może nie wystarczyć nawet na kilka bogatych w multimedia dokumentów

Darmowa wersja Dropbox Paper, czyli plan Dropbox Basic, jest ograniczona do 2 gigabajtów przestrzeni dyskowej, co może nie wystarczyć nawet na kilka bogatych w multimedia dokumentów Doświadczenie użytkownika: Dropbox Paper robi kilka rzeczy dobrze, ale niektórzy uważają, że jego interfejs użytkownika mógłby skorzystać z większej liczby funkcji zaprojektowanych w celu poprawy łatwości użytkowania, takich jak możliwość przechowywania dokumentu Paper w więcej niż jednej lokalizacji jednocześnie

Te bolączki dla jednych stanowią przeszkodę, a dla innych nie stanowią problemu. Wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz od aplikacji do robienia notatek.

Recenzje Dropbox Paper na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby uzyskać prawdziwe recenzje Dropbox Paper od osób udostępniających szczere przemyślenia na temat tego narzędzia. Zależność między Redditorami różni się w zależności od tego, czego oczekują od platformy, a wielu z nich wystawia mieszane recenzje.

Na przykład, jeden Redditor zmagający się z systemem organizacji Paper, skomentował: "_Mój zespół projektowy w pracy intensywnie korzysta z Dropbox Paper i wszystko udostępniamy jako dokumenty połączone. Dropbox Paper sam w sobie nie ma dobrego systemu organizacji i zaczynam grzęznąć w zakładkach każdego dokumentu w mojej przeglądarce Chrome lub przypinaniu go na czacie Slack"

W innym wątku jeden z użytkowników zapytał o alternatywy dla Dropbox Paper. Jedną z nich jest miał do powiedzenia porównując Dropbox Paper do programów takich jak Dokumenty Google i Evernote:

"Uważam, że [Dropbox Paper] nie jest świetny do użytku osobistego, ale może być niesamowity, jeśli ktoś potrzebuje wszystkich funkcji udostępniania"

Alternatywne narzędzia do robienia notatek zamiast Dropbox Paper

Nie martw się, jeśli Dropbox Paper nie spełnia twoich oczekiwań. Masz jeszcze inne opcje.

Jeśli jesteś taki jak my, potrzebujesz narzędzia do robienia notatek, które działa jak drugi mózg (pojęcie wprowadzone w książce Tiago Forte, " Budowanie drugiego mózgu "), ale także przenosi zarządzanie projektami na wyższy poziom. ClickUp do zrobienia obu.

Dokumenty ClickUp

Jeśli chodzi o notatki, Dokumenty ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz. Oczywiście dostępne są standardowe funkcje formatu, których można oczekiwać od edytora tekstu, takie jak pogrubienie, kursywa, przekreślenie, podkreślenie, nagłówki, różne kolory tekstu i połączone.

ClickUp Docs pozwala na wydajniejsze działanie bogatego formatowania i poleceń slash.

Dodając tabele, kolumny, zakładki, listy kontrolne, podstrony, @wzmianki, bloki kodu i cytaty, możesz tworzyć wszystko, od prostych notatek i agend spotkań po wiki i dokumentacja procesu . Ponadto można załączyć pliki, takie jak obrazy lub pliki PDF, i osadzić je ze stron internetowych, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY i innych.

Współpraca jest kluczem w ClickUp 3.0 Docs, dzięki czemu możesz szybko udostępniać, ustawiać uprawnienia lub eksportować do użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych

Dokumenty ClickUp wspierają również współpracę w czasie rzeczywistym, mogą być kategoryzowane w celu optymalnej organizacji i możliwości wyszukiwania, a także mogą być bezpiecznie udostępniane z zachowaniem prywatności i kontroli edycji. Ponadto dokumenty można połączyć z cyklami pracy i przekształcić tekst w zadania.

ClickUp AI

Możesz doładować swoje Dokumenty za pomocą ClickUp AI . ClickUp Brain to pierwsza na świecie sieć neuronowa, która wykorzystuje AI do połączenia zadań, dokumentów i członków zespołu, oszczędzając czas na każdym kroku.

Podsumowywanie notatek ze spotkań w kilka sekund za pomocą ClickUp AI

Menedżer wiedzy AI pozwala członkom zespołu zadawać pytania i znajdować odpowiedzi w dokumentach, zadaniach i projektach. AI Project Manager podsumowuje projekty, raporty o statusie, a nawet Dokumenty. Wreszcie, AI Writer to narzędzie do pisania zadań, tworzenia transkrypcji, sprawdzania pisowni i nie tylko.

Szablony ClickUp

ClickUp posiada bibliotekę szablonów z ponad 1000 opcji zaprojektowanych tak, aby zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co ważne. Znajdziesz tu wszystko, począwszy od szablony dokumentacji technicznej do kreatywnej burzy mózgów.

Poniższe szablony zostały zaprojektowane specjalnie do tworzenia notatek w ClickUp Docs. Są idealne, gdy nie chcesz zaczynać od zera.

Szablon notatek ze spotkania w ClickUp

Utrzymuj dyskusję na właściwym torze dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp

Chcesz utrzymać dyskusje swojego zespołu na właściwym torze i łatwo przechwytywać notatki, elementy działań i agendy? Szablon Szablon notatek ze spotkań ClickUp ma wszystko pod kontrolą.

Niezależnie od tego, czy jest to szczegółowa dyskusja w zespole, czy też szybkie codzienne spotkanie, ten szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewnić wydajność i dobrą dokumentację.

Szablon notatek klasowych ClickUp

Organizuj notatki i prace domowe za pomocą szablonu Class Notes Template by ClickUp

Robienie notatek z zajęć wiąże się z wieloma wyzwaniami po obu stronach ogrodzenia, ale Szablon notatek z zajęć ClickUp sprawia, że jest to proste. Układ został zaprojektowany z myślą o nauczycielach i uczniach, aby notatki z zajęć, przedmioty i zadania były uporządkowane i można było znaleźć to, czego potrzebujesz w ciągu kilku sekund.

Szablon notatki do wydania ClickUp

Udostępnianie notatek dotyczących produktów wewnętrznie lub zewnętrznie za pomocą szablonu ClickUp Release Notes Template

Tworzenie i udostępnianie notatek jest szybsze dzięki Szablon notatki o wydaniu ClickUp . Użyj go do śledzenia funkcji, poprawek, raportowania błędów i zmian w zorganizowanym formacie, który możesz udostępniać interesariuszom.

Szablon notatki ClickUp Cornell

Łatwe korzystanie z systemu notatek Cornella dzięki szablonowi notatek Cornella ClickUp

Jesteśmy fanami System notatek Cornell opracowany przez Waltera Pauka z Uniwersytetu Cornella, więc stworzyliśmy dla niego szablon! Szablon notatki Cornell dla ClickUp oferuje przyjazny dla użytkownika, zdigitalizowany sposób nauki tej metody i poprawy jakości organizacji i przechowywania informacji. Funkcja ta obejmuje narzędzia do współpracy, wizualizacje i wiele innych funkcji ułatwiających życie.

Inne funkcje ClickUp

ClickUp ma setki potężnych narzędzi spakowanych w jedną wygodną platformę. Oferuje funkcje w kilku różnych obszarach i robi to dobrze. G2 o nazwie ClickUp #1 w 18 kategoriach w raporcie "Zima 2024". 🙌🏆

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Oto kilka innych funkcji, które ClickUp ma do zaoferowania:

Integracje: ClickUp integruje się (natywnie lub poprzez Zapier) z ponad 1000 innych narzędzi, aby zebrać wszystko, czego potrzebujesz w jednym, konfigurowalnym pulpicie

ClickUp integruje się (natywnie lub poprzez Zapier) z ponad 1000 innych narzędzi, aby zebrać wszystko, czego potrzebujesz w jednym, konfigurowalnym pulpicie Elastyczność: Platforma oferuje szerokie opcje niestandardowe, dzięki czemu można spersonalizować obszary robocze, dokumenty, statusy zadań i nie tylko, aby dopasować je do swoich potrzeb i preferencji

Platforma oferuje szerokie opcje niestandardowe, dzięki czemu można spersonalizować obszary robocze, dokumenty, statusy zadań i nie tylko, aby dopasować je do swoich potrzeb i preferencji Obsługa klienta : Oprócz mnóstwa darmowych filmów szkoleniowych i rozszerzonych FAQ, ClickUp posiada responsywnych, współczujących przedstawicieli obsługi klienta dostępnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Oprócz mnóstwa darmowych filmów szkoleniowych i rozszerzonych FAQ, ClickUp posiada responsywnych, współczujących przedstawicieli obsługi klienta dostępnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Historia wersji: W każdej chwili możesz wyświetlić historię wersji swoich zadań i dokumentów w ClickUp, przywracając poprzednie wersje, jeśli zajdzie taka potrzeba

W każdej chwili możesz wyświetlić historię wersji swoich zadań i dokumentów w ClickUp, przywracając poprzednie wersje, jeśli zajdzie taka potrzeba Komunikacja w czasie rzeczywistym: ClickUp to przede wszystkim współpraca i komunikacja - od wzmianek, komentarzy i reakcji po widok zespołu na czacie, możesz wchodzić w interakcje z członkami zespołu w dowolny sposób

ClickUp to przede wszystkim współpraca i komunikacja - od wzmianek, komentarzy i reakcji po widok zespołu na czacie, możesz wchodzić w interakcje z członkami zespołu w dowolny sposób Zarządzanie relacjami z klientem (CRM): ClickUp CRM pozwala zarządzać wszystkim, od procesów sprzedaży i zamówień po zaangażowanie niestandardowych klientów, dzięki elastycznym widokom i narzędziom

ClickUp CRM pozwala zarządzać wszystkim, od procesów sprzedaży i zamówień po zaangażowanie niestandardowych klientów, dzięki elastycznym widokom i narzędziom Kompatybilność: ClickUp jest jednym z najlepszychaplikacji do robienia notatek na Androida, iOS, Windows, Mac i Linux na rynku; pełni również funkcję rozszerzenia przeglądarki, jeśli wolisz pozostać w 100% oparty na Internecie

ClickUp jest jednym z najlepszychaplikacji do robienia notatek na Androida, iOS, Windows, Mac i Linux na rynku; pełni również funkcję rozszerzenia przeglądarki, jeśli wolisz pozostać w 100% oparty na Internecie Śledzenie czasu: ClickUp pełni funkcję wszechstronnej aplikacji do śledzenia czasunarzędzie do śledzenia czasu w projektach które może rejestrować, monitorować i zarządzać czasem spędzonym przez Ciebie i Twój zespół na zadaniach i projektach

ClickUp pełni funkcję wszechstronnej aplikacji do śledzenia czasunarzędzie do śledzenia czasu w projektach które może rejestrować, monitorować i zarządzać czasem spędzonym przez Ciebie i Twój zespół na zadaniach i projektach Widoki: Możesz spojrzeć na swoją pracę pod dowolnym kątem dzięki ponad 15 widokom, w tym Lista, Tablica, Box, Kalendarz, Gantt i Oś czasu

Możesz spojrzeć na swoją pracę pod dowolnym kątem dzięki ponad 15 widokom, w tym Lista, Tablica, Box, Kalendarz, Gantt i Oś czasu Wbudowanyszablony do robienia notatek ### ClickUp wycena

Podobnie jak Dropbox Paper, ClickUp oferuje szeroki zakres planów cenowych. Oto zestawienie:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Dokonaj najlepszego wyboru dla swojego Teams

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć dokumenty, czy współpracować w czasie rzeczywistym, Dropbox Paper to świetna platforma do robienia notatek, która umożliwia płynną integrację z ekosystemem Dropbox.

Żadne narzędzie nie jest jednak idealne dla każdej osoby i zespołu. Pomimo pozytywnych aspektów tej recenzji Dropbox Paper, istnieje wiele fantastycznych alternatyw i być może znajdziesz taką, która lepiej spełni Twoje potrzeby.

ClickUp wyróżnia się jako najlepsza opcja na rynku. Oferuje ona solidne zarządzanie zadaniami, potężne możliwości tworzenia notatek, niestandardowe opcje rozszerzenia i wszechstronne funkcje współpracy w ramach jednej, intuicyjnej platformy.

To po prostu nie do pobicia.

Przekonaj się sam. Zarejestruj się w ClickUp już dziś - to nic nie kosztuje.