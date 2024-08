Czym jest toksyczna produktywność? Jak ją przezwyciężyć i jej zapobiegać

Dążenie do wydajności w miejscu pracy jest naturalne, a aby organizacje mogły się rozwijać, znalezienie sposobów na poprawę wydajności pracy zawsze powinno być priorytetem. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że posuniemy się za daleko. Kiedy dochodzi do toksycznej wydajności, nie tylko odchodzisz od zdrowego środowiska pracy - możesz poważnie wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne całego miejsca pracy.

Jak znaleźć równowagę?

Zaczyna się od zrozumienia, co właściwie oznacza toksyczna wydajność. Następnie należy zidentyfikować oznaki, kiedy Teams doświadczają toksycznej wydajności i zrozumieć, co ją powoduje. Z tego wszystkiego muszą oczywiście wynikać aktywne kroki zaprojektowane specjalnie w celu przezwyciężenia toksycznej wydajności.

Czym jest toksyczna wydajność?

Jak sama nazwa wskazuje, toksyczna produktywność to zjawisko zawodowe polegające na tak daleko posuniętej wydajności, że przyćmiewa ona wszystkie inne aspekty życia.

Na liście do zrobienia zawsze znajdują się jakieś elementy. Żyjemy w kulturze, która nagradza członków zespołu, którzy są stale wydajni. Ale kiedy ta ciągła zajętość staje na drodze do dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, a nawet szkodliwy.

Pomyśl o pracownikach, którzy pracują całą noc, ponieważ czują się winni z powodu zbliżającego się terminu lub o pracownikach zdalnych, którzy czują się na tyle winni, że spędzają swój wolny czas próbując spełnić nierealistyczne oczekiwania. Następnie pomyśl o kulturze pośpiechu, która próbuje wpoić pracownikom, że robienie przerw lub poświęcanie czasu na życie osobiste utrudnia powodzenie w karierze.

Toksyczna wydajność nigdy nie powinna być mylona z silną etyką pracy . Dążenie do zrobienia czegoś jest cechą godną podziwu. Problemy zaczynają się, gdy te nawyki związane z pracą stają się niezdolnością do zarządzania swoim czasem i potrzebą przedkładania pracy nad wszystko inne.

Zaplanuj swój dzień, tydzień i nie tylko dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Oznaki i przyczyny toksycznej wydajności

Zidentyfikowanie oznak, że ty lub twój zespół cierpicie z powodu toksycznej wydajności nie zawsze jest łatwe. Jest to tym bardziej prawdziwe, gdy kultura firmy zaszczepiła dążenie do zrobienia wszystkiego ponad wszystko. Mimo to, kilka oznak może pomóc zrozumieć, kiedy naturalna skłonność do bycia wydajnym stała się niezdrowa.

Lekceważenie równowagi między pracą a życiem prywatnym

Pilnuj godzin pracy dla siebie i każdego członka zespołu. Brak równowagi między pracą a życiem prywatnym jest jednym z najczęstszych objawów toksycznej wydajności.

Istnieje wiele powodów takiego połączenia. Ukryte poczucie winy może powodować, że pracownicy ciągle sprawdzają swoje e-maile, zwłaszcza (ale nie tylko) gdy pracują zdalnie. Członkowie teamów mówią też, że znajdują więcej czasu na pracę poza regularnymi godzinami, gdy koledzy im nie przeszkadzają.

Niezdrowa rywalizacja i porównania w zespole

Silna etyka pracy może stać się niebezpieczną pułapką, gdy przeradza się w rywalizację. Członek zespołu, który pracuje dłużej lub poświęca swoje życie rodzinne tylko dlatego, że chce dostać się na szczyt tabeli, może poważnie zaszkodzić swojemu zdrowiu psychicznemu.

Ponownie, trudniej jest to śledzić i identyfikować w środowiskach pracy zdalnej. W przypadku pracy zdalnej może nie być tak łatwo monitorować, czy członek zespołu ma tendencję do pomijania posiłków lub przerw tylko po to, by awansować.

Poszukaj bardziej ogólnych oznak tego niezdrowego poziomu rywalizacji. Często można je zaobserwować w rozmowach przy chłodnicy wody i nieformalnych komentarzach.

Samodzielnie narzucone oczekiwania dotyczące natychmiastowego wykonania wszystkich zadań

Zjawisko to, znane również jako nastawienie na działanie, wynika z niezdolności do zarządzania zadaniami w odpowiednich ramach czasowych. Pracownicy, którzy natychmiast kończą zadania lub odpowiadają na e-maile, mogą mieć trudności z ustawieniem granic. Nie udaje im się znaleźć czasu na pracę poza godzinami pracy lub długoterminowe, strategiczne zadania.

Często pracownicy ci cierpią z powodu braku bardziej ustrukturyzowanej planu wydajności . Ale mogą również odczuwać presję lub poczucie winy z powodu swojej listy do zrobienia. Wtedy będą starali się zwalczyć tę presję poprzez toksyczną wydajność.

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

4 najczęstsze przyczyny spadku wydajności

Toksyczna wydajność może pochodzić z szerokiego zakresu źródeł. Każdemu z nich warto poświęcić czas, aby zbudować zdrowsze oczekiwania dotyczące wydajności dla siebie i swojego zespołu.

1. Kultura pośpiechu

Kiedy liderzy biznesu proponują 18-godzinny dzień pracy oczywiste jest, że przynajmniej niektóre tendencje do toksycznej wydajności wynikają z naszej większej kultury biznesowej. Pomysł, że ludzie sukcesu pracują ciężej niż ktokolwiek inny, aby osiągnąć powodzenie, może utrudniać ustawienie realistycznych oczekiwań, które zachęcają do wydajności przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

2. Kultura firmy

Większe kulturowe przyczyny toksycznej wydajności można również znaleźć w wielu indywidualnych miejscach pracy. Liderzy organizacyjni i zespołowi, którzy pracują przez wiele godzin i priorytetowo traktują zrobienie wszystkiego ponad wszystko, mają wpływ na swoje zespoły, które czują się winne, gdy nie idą w ich ślady. Kiedy kultura organizacyjna firmy zawodzi w kwestii ustawienia granic, toksyczna wydajność może stać się zjawiskiem endemicznym.

3. Praca zdalna

Wzrost liczby osób pracujących zdalnie przyniósł wiele korzyści. Wynika z niego jednak również to, że coraz więcej osób czuje się zmuszonych do pracy poza normalnymi godzinami. Posiadanie pracy i e-maila na wyciągnięcie ręki za pośrednictwem telefonu komórkowego i innych urządzeń tylko przyspieszyło potrzebę poczucia wydajności przez cały czas, nawet kosztem dobrego samopoczucia.

4. Cechy wewnętrzne

Wreszcie, niektóre aspekty toksycznej wydajności mogą mieć swoje źródło w stylach osobowości. Na przykład, bardziej konkurencyjni pracownicy są bardziej skłonni do przedkładania wartości wydajności nad inne aspekty swojego życia. To samo dotyczy osób o niskiej samoocenie, które muszą czuć wydajność, aby czuć się wartościowymi w miejscu pracy.

Negatywne skutki toksycznej wydajności w miejscu pracy

To nie tylko teoretyczna ekspertyza. W najgorszym przypadku toksyczna wydajność może poważnie wpłynąć na cały zespół. Skutki te obejmują zakres od pogarszającego się zdrowia psychicznego do zwiększonej rotacji i, paradoksalnie, mniejszej wydajności Teams.

Wypalenie zawodowe w całym zespole

Wypalenie zawodowe oznacza poczucie fizycznego i emocjonalnego wyczerpania aż do poziomu lęku i depresji. Jest to najbardziej znaczący i potencjalnie szkodliwy wynik toksycznej wydajności. Konieczność ciągłej pracy ze względu na nierealistyczne oczekiwania (wewnętrzne lub zewnętrzne) i niezdolność do wyznaczenia granic może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym, które wykraczają daleko poza krótkoterminowe korzyści z zrobienia czegoś.

Pogarszający się stan zdrowia fizycznego i psychicznego

Pracownicy cierpiący z powodu toksycznej wydajności są zazwyczaj mniej zdrowi. Częściowo z powodu wypalenia zawodowego (ale także w wyniku depriorytetyzacji życia osobistego), ich zdrowie psychiczne i fizyczne zaczyna się pogarszać. Oprócz poważnych implikacji etycznych, oznacza to również zarządzanie większą liczbą dni chorobowych, potrzebę odpoczynku i wyższe potrzeby w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmniejszająca się współpraca

Kiedy mój zespół pracuje w kulturze toksycznej wydajności, zaczyna być stale na krawędzi. Ich niezdolność do zrobienia wszystkiego prowadzi do problemów osobistych i może poważnie utrudnić ich zdolność do współpracy. Zaczynają się izolować, uniemożliwiając organizacji czerpanie korzyści ze środowiska opartego na współpracy.

Zwiększ wydajność dzięki zarządzaniu zadaniami opartemu na współpracy poprzez przypisywanie zadań, etykiety komentarzy i udostępnianie nagrań ekranu na jednej platformie

Paraliż związany z obciążeniem pracą Paraliż obciążenia pracą występuje, gdy masz tak wiele do zrobienia, że ciągle odkładasz to na później. Ponieważ jesteś stale przytłoczony i nie wiesz, od czego zacząć, masz tendencję do zrobienia niczego, co jest sprzeczne z celami wydajności. Kultura lub wewnętrzny popęd, który stale naciska na większe obciążenie pracą, może sprawić, że twój zespół nie będzie w stanie ukończyć tej pracy.

Wskazówki i sposoby na uniknięcie toksycznej wydajności

Toksyczna produktywność może już przenikać twoją organizację lub dopiero dostrzegasz jej pierwsze oznaki. Tak czy inaczej, nigdy nie jest za wcześnie na walkę z toksyczną wydajnością.

Każda sytuacja może wymagać nieco innego podejścia do podjęcia tego kroku. Czasami konieczne może być udostępnienie każdemu członkowi zespołu specjalisty ds. zdrowia psychicznego. Te wskazówki mogą jednak mieć zastosowanie do każdego wysiłku w walce z toksyczną wydajnością i pomóc zapewnić dobre samopoczucie emocjonalne zespołu, przynosząc jednocześnie korzyści całej organizacji.

1. Zachęcaj do zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym

Ustaw wyraźne granice między pracą a czasem osobistym dla swoich pracowników, gdy tylko jest to możliwe. Upewnij się, że wiedzą oni, że ich życie osobiste jest tak samo ważne, jak ich wydajność w pracy. Delikatnie przekierowuj pracowników, którzy nadal naciskają na wydajność, nie pracując w ustawionych godzinach.

Możesz zacząć od określenia dokładnych godzin, w których oczekujesz, że Twój zespół będzie dostępny i kiedy zamiast tego mogą skupić się na swoim czasie. Unikaj natychmiastowego odpowiadania na wszystkie e-maile i wiadomości, aby modelować właściwe zachowanie dla swojego zespołu. Podkreślaj korzyści płynące z przychodzenia do pracy odświeżonym dzięki spędzeniu trochę czasu z dala od niej wieczorem.

2. Stwórz kulturę zdrowej wydajności

Częścią walki z toksyczną wydajnością jest nakreślenie wyraźnych granic między tym pojęciem a tym, co oznacza bycie bardziej produktywnym w zdrowy sposób. Musi to być przynajmniej częściowo edukacja. Wiele z powyższych punktów może mieć kluczowe znaczenie, gdy pomagasz pracownikom zrozumieć, w jaki sposób zbyt intensywna praca może wpływać na ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Budowanie tej kultury oznacza również dawanie dobrego przykładu. Każdy przełożony i lider, z którym kontaktują się Twoje Teams, powinien praktykować to, co głosi, szanować granice i zachęcać do osiągania pozytywnych wyników bez zbytniego nacisku.

Usprawnij zadania i zwiększ wydajność dzięki automatyzacji procesów za pomocą ClickUp Automations

3. Zachęcaj do samoświadomości i autorefleksji

Czasami najlepszym sposobem na walkę z toksyczną wydajnością jest spojrzenie do wewnątrz. Znajdź sposoby, aby pomóc swoim pracownikom poświęcić kilka minut na zbadanie, czy mogą jej doświadczać. Oczywiście może to być trudne, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z tą koncepcją.

Zamiast tego poproś ich, aby zbadali swoje uczucia leżące u podstaw toksycznej wydajności, takie jak:

Ciągła potrzeba zrobienia większej ilości pracy

Poczucie syndromu oszusta lub niegodności, które należy zrekompensować większą ilością pracy

Stała wewnętrzna potrzeba konkurowania z innymi członkami zespołu

Stresowanie się pracą do tego stopnia, że jakikolwiek odpoczynek prowadzi jedynie do poczucia winy

Pomaganie zespołowi w odkrywaniu tych uczuć i zachęcanie ich do poważnego traktowania może sprawić, że nie będą ich ignorować lub po prostu pracować więcej, aby leczyć objawy zamiast choroby.

4. Dbaj o siebie

Oczywiście zrozumienie uczuć, które mogą leżeć u podstaw toksycznej wydajności, to dopiero początek. Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że wszyscy w Teams dbają o siebie.

Samoopieka nie musi być skomplikowana. Zdrowy styl życia może pomóc, podobnie jak zachęcanie do hobby poza pracą. Nawet proste rzeczy, takie jak odłączenie się od telefonu komórkowego od czasu do czasu i spędzenie trochę czasu na całkowitym oderwaniu się od pracy, mogą przejść długą drogę.

Pamiętaj oczywiście, że różne uczucia i przyczyny toksycznej wydajności wymagają różnych rodzajów i poziomów samoopieki. Nie zmuszaj swojego teamu do działań, które mogą nie być dla nich odpowiednie; zamiast tego daj im przestrzeń do znalezienia najlepszych dla siebie aktywności i działań.

5. Zachęcaj do regularnych przerw

Badania pokazują, że praca non-stop bez przerwy szkodzi zdrowiu i obniża wydajność. Dlatego też świetni liderzy zachęcają cały swój Teams do uwzględniania przerw w harmonogramie, nawet jeśli dla niektórych może to być sprzeczny z intuicją krok. Obejmuje to wszystko, od krótkich przerw w typowym dniu pracy po upewnienie się, że członkowie teamu wykorzystują swoje dni urlopowe i coroczny urlop każdego roku.

6. Ustawienie realistycznych celów i oczekiwań

Ostatnią rzeczą do zrobienia jest dodanie presji zespołowej lub organizacyjnej do wewnętrznych przyczyn toksycznej wydajności. Możesz tego uniknąć, upewniając się, że twoje cele i oczekiwania mieszczą się w realistycznym zakresie tego, co każdy członek zespołu może osiągnąć.

Najlepsze cele opierają się na trendach i są z natury mierzalne. Powinny być również jak najbardziej konkretne i obejmować wszystkich członków zespołu. W ten sposób odpowiedzialność może zostać rozłożona, a nie stać się osobistą odpowiedzialnością pojedynczego członka zespołu.

Zmierz się z toksyczną wydajnością poprzez ustawienie celów i śledzenie postępów za pomocą ClickUp Goals

7. Zachęcaj do otwartej komunikacji

Czasami najprostszą i, paradoksalnie, najtrudniejszą rzeczą do zrobienia zarówno dla liderów, jak i ich teamów, jest rozmowa. Pozwala ona zidentyfikować przyczyny i potencjalne rozwiązania toksycznej wydajności. Ale jest to również niezwykle osobiste i wiąże się z pewnymi trudnymi początkowymi uświadomieniami.

Nie można zmusić każdego członka zespołu do mówienia o swoich uczuciach. Możesz jednak zachęcać do otwartej komunikacji, dając do zrozumienia, że wszelkie stresory lub poczucie winy z powodu niewystarczającej ilości pracy mogą być otwarcie omawiane. Takie podejście do otwartej komunikacji otwiera również nowe drogi do bardziej opartego na współpracy miejsca pracy, co jest naturalnym rozwiązaniem dla toksycznej wydajności.

8. Wykorzystaj narzędzia zwiększające wydajność - we właściwy sposób

Wreszcie, nie lekceważ potęgi narzędzi zwiększających wydajność w miejscu pracy, aby zbudować lepszy cykl pracy. Narzędzia takie jak szablony wydajności i platformy do zarządzania zadaniami mogą standaryzować cykle pracy, pomagając zespołowi zrozumieć, co należy zrobić, współpracować i utrzymać zdrową wydajność.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji.

Nie chodzi tylko o funkcje takie jak Zadania ClickUp lub Listy do zrobienia online ClickUp dzięki którym można jasno określić, co musi zostać zrobione w jakim czasie i kto musi to zrobić. Każdy członek zespołu może również ustalić priorytety swojej pracy za pomocą Priorytety zadań ClickUp , tworząc jasną hierarchię, która pozwala zachować lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Pamiętaj, że musisz używać tych narzędzi wydajności we właściwy sposób.

Zadania powinny istnieć w kontekście bardziej znaczących projektów, zakończone cyklami pracy i zależnościami, które pomagają członkom zespołu zrozumieć większy kontekst pracy. Teams powinni uzgadniać priorytety zadań, udostępniać priorytety i łączyć swoje cele bezpośrednio z większymi celami zespołu i organizacji. Jeśli jednak dobrze się do tego podejdzie, narzędzia te budują kulturę zdrowej wydajności ze znacznie mniejszą szansą na stanie się szkodliwą lub toksyczną.

Toksyczna wydajność dzięki ClickUp

Zobacz obciążenie pracą zespołu na pierwszy rzut oka, aby lepiej oddelegować lub zmienić przydział zadań i szybko zrozumieć, kto ma za mało lub za dużo mocy przerobowych

Nie twierdzimy, że ClickUp jest magicznym rozwiązaniem dla toksycznej wydajności. Koncepcja ta jest zbyt głęboka, aby jakakolwiek pojedyncza platforma oprogramowania mogła ją wyeliminować. Jednak połączenie ClickUp z innymi rozwiązaniami, posiadanie odpowiedniej technologii i umiejętności zarządzania zadaniami może przejść długą drogę w dążeniu do rozwiązania tego problemu.

Co najlepsze, możesz zacząć od odpowiedniego narzędzia bez żadnych długoterminowych commitów. Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp już dziś i rozpocznij walkę z toksyczną wydajnością dla siebie i swojego Teams.