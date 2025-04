10 najlepszych alternatyw Gumroad, aby sprzedawać więcej w 2025 roku

Gumroad, uruchomiony w 2011 roku, jest serwisem platforma e-commerce zaprojektowana, aby pomóc twórcom sprzedawać swoje produkty bezpośrednio kupującym. Twórcy mogą sprzedawać swoje produkty fizyczne i cyfrowe pliki do pobrania, takie jak ebooki, muzyka i inne. Platforma szybko zyskała popularność wśród twórców, którzy chcieli sprzedawać swoje produkty bez korzystania z pośredników, którzy zabierali im dużą część zysków.

Gumroad jest łatwy w użyciu i konfigurowalny. Posiada również funkcje marketingowe, które pomagają twórcom połączyć się z publicznością. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne i wielu użytkowników szuka alternatyw dla Gumroad.

Twórcy szybko odkryli, że witryna najlepiej nadaje się do pobierania plików cyfrowych i mieli trudności z dostosowaniem jej do swoich fizycznych produktów. Platforma nie udostępnia witryny sklepowej; zamiast tego należy utworzyć własną witrynę.

Gumroad może być nieco nieporęczny. Im więcej masz produktów, tym trudniejszy staje się interfejs ze względu na limity dotyczące kategorii i opcji grupowania.

Jakie są więc najlepsze alternatywy dla Gumroad? Jaka platforma do sprzedaży produktów cyfrowych i fizycznych jest dla Ciebie najlepsza? Mamy dziesięć alternatyw Gumroad, które będziesz chciał sprawdzić w 2024 roku.

Czego należy szukać w alternatywach dla Gumroad?

Jeśli szukasz najlepszej alternatywy Gumroad dla swojego sklepu, oto czego powinieneś szukać:

Specjalizuje się w danym typie produktu: Istnieją platformy do sprzedaży produktów cyfrowych, do sprzedaży kursów, witryny sklepowe najlepiej dostosowane do towarów fizycznych, a także te, które specjalizują się w zarządzaniu subskrybentami. Istnieje nawet kilka, które mogą obsługiwać po trochu wszystkiego. Warto więc poszukać platformy dostosowanej do rodzaju produktu

Wbudowane funkcje marketingowe: Posiadanie sklepu to dopiero początek. Potrzebujesz również niestandardowych klientów. Wiele alternatyw Gumroad oferujenarzędzia marketingowe które pomagają przyciągnąć nowych kupujących, w tym kody rabatowe, e-mail marketing, optymalizację SEO i wiele innych

Łatwość obsługi: Czy potrzebujesz platformy typu "wszystko w jednym", która zrobi wszystko za ciebie? A może masz umiejętności techniczne do zrobienia bardziej zaawansowanych funkcji? Poszukaj platformy online, która jest intuicyjna i łatwa w nawigacji, abyś mógł szybciej rozpocząć sprzedaż online

Podczas zakupów pamiętaj, że alternatywy dla Gumroad różnią się ceną. Możesz znaleźć kilka opcji z darmowym planem, podczas gdy inne mogą kosztować tysiące dolarów miesięcznie. Przed podjęciem decyzji upewnij się, że znasz całkowity koszt korzystania z platformy i jak wpłynie to na Twój budżet i wyniki finansowe.

Gotowy do rozpoczęcia poszukiwań najlepszej alternatywy dla Gumroad? Oto dziesięć opcji, które warto sprawdzić.

10 najlepszych alternatyw Gumroad do wykorzystania w 2024 roku

1. Patreon

Via Patreon Patreon to platforma członkowska, na której fani mogą połączyć się ze swoimi ulubionymi twórcami w zamian za comiesięczne cykliczne płatności. Twórcy mogą tworzyć wielopoziomowe subskrypcje z różnymi nagrodami i dodatkami dla każdego poziomu. Jest to świetny sposób dla twórców na finansowanie swojej pracy bez sprzedaży produktów fizycznych i cyfrowych.

Najlepsze funkcje serwisu Patreon

Świetny sposób na połączenie się z publicznością i uzyskanie bezpośredniego wsparcia finansowego dla kreatywnej pracy

Twórcy mogą uzyskać bardziej przewidywalny, stabilny dochód każdego miesiąca, co pozwala im na zrobienie większej ilości kreatywnej pracy

Elastyczne opcje subskrypcji pozwalają subskrybentom wybrać nagrodę i poziom dostępu, który pasuje do ich budżetu

Limity Patreon

Nastawiony na kreatywną pracę, więc nie ma dużego wsparcia dla sprzedaży produktów fizycznych

Patreon pobiera opłaty od zarobków - opłaty mogą szybko pochłonąć dochody

Ceny Patreon

Free

Pro: 8% uzyskanego dochodu

8% uzyskanego dochodu Premium: 12% uzyskanego dochodu

Oceny i recenzje Patreon

G2: 4.1/5 (ponad 60 recenzji)

4.1/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

2. Shopify

Via Shopify Shopify to hostowana platforma e-commerce odpowiednia dla sklepów internetowych każdej wielkości, od nowo uruchomionych sklepów po znane na całym świecie marki. Ta alternatywa dla Gumroad wyróżnia się jako łatwa w użyciu, kompleksowa platforma, mocno wspierana przez aplikacje i integracje. Cokolwiek chcesz zrobić ze swoim sklepem internetowym, prawdopodobnie jest na to sposób na Shopify.

Najlepsze funkcje Shopify

Łatwy w użyciu nawet dla początkujących e-handlowców, dzięki czemu można ustawić sklep do sprzedaży produktów cyfrowych i fizycznych w edytorze typu "przeciągnij i upuść" w ciągu kilku minut

Tysiące aplikacji umożliwiają niestandardowe dostosowanie sklepu internetowego za pomocą narzędzi marketingowych, bramek płatności i bardziej zaawansowanych funkcji

Wiele wbudowanych funkcji marketingowych do SEO, integracji z mediami społecznościowymi i e-mail marketingu, które mogą pomóc Twojemu biznesowi online nawiązać kontakt z nowymi klientami

Limity Shopify

Podstawowe plany są przystępne cenowo, ale miesięczne opłaty za subskrypcję rosną w przypadku dużych biznesów

Ceny Shopify

Starter: 5 USD miesięcznie

5 USD miesięcznie Podstawowy: 29 USD miesięcznie rozliczane rocznie lub 39 USD miesięcznie

29 USD miesięcznie rozliczane rocznie lub 39 USD miesięcznie Shopify: 79 USD miesięcznie rozliczane rocznie lub 105 USD miesięcznie

79 USD miesięcznie rozliczane rocznie lub 105 USD miesięcznie Zaawansowany: 299 USD miesięcznie rozliczane rocznie lub 399 USD miesięcznie

299 USD miesięcznie rozliczane rocznie lub 399 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w celu uzyskania informacji o cenach

Oceny i recenzje Shopify

G2: 4,4/5 (ponad 4 400 recenzji)

4,4/5 (ponad 4 400 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

3. Etsy

Via Etsy Etsy to platforma internetowa skupiająca się na sprzedaży ręcznie robionych i zabytkowych elementów. Jest to strona do sprzedaży takich rzeczy jak ręcznie robiona biżuteria i antyki. Stała się również popularną platformą e-commerce do sprzedaży cyfrowych plików do pobrania.

Ustawienie własnego sklepu Etsy jest łatwe, a platforma ma duże wsparcie społeczności dla początkujących.

Najlepsze funkcje Etsy

Wiele pomocnych samouczków pomoże ci w ustawieniu pierwszego sklepu internetowego za pośrednictwem platformy e-commerce

Doskonałe narzędzia marketingowe pomagają promować sklep internetowy, w tym optymalizację słów kluczowych, integrację z platformami mediów społecznościowych i mnóstwo opcji reklamowych

Jeden z największych na świecie rynków dla niezależnych sprzedawców, obejmujący zarówno produkty cyfrowe, jak i fizyczne

Limity Etsy

Sprzedawcy są obciążani zarówno opłatą za listę, jak i opłatą od całkowitego zamówienia, co może szybko się sumować

Obsługa klienta jest minimalna dla mniejszych sklepów

Ceny na Etsy

0,20 USD za każdą listę

6,5% całkowitej kwoty zamówienia

Oceny i recenzje Etsy

N/A

4. Skillshare

Via Skillshare Skillshare to internetowa platforma edukacyjna oferująca tysiące kursów online. Twórcy kursów mogą sprzedawać swoje kursy milionom aktywnych użytkowników, zarabiając na subskrypcji i czasie oglądania. Koszty początkowe dla sprzedawców są minimalne, a strona może być świetnym sposobem na poszerzenie grona odbiorców i skierowanie ich do innych źródeł dochodu.

Najlepsze funkcje Skillshare

Świetny rynek do sprzedaży kursów online, które twórcy mogą następnie wykorzystać do sprzedaży produktów cyfrowych na własnej stronie internetowej

Rozpoczęcie działalności wiąże się z minimalnymi kosztami początkowymi, ponieważ Skillshare nie pobiera opłat za przesyłanie kursów online

Dzięki milionom aktywnych użytkowników i stronie internetowej, która promuje wysokiej jakości zajęcia, może to być świetny sposób na zwiększenie liczby odbiorców i wzmocnienie marki osobistej

Limity Skillshare

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie za liczbę minut spędzonych przez uczniów na widoku ich kursów, a wypłata jest zazwyczaj niższa niż w przypadku innych platform

Cennik Skillshare

Free do przesyłania zajęć

32 USD za miesięczną subskrypcję dla studentów

Oceny i recenzje Skillshare

G2: 3.3/5 (40+ recenzji)

3.3/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

5. Teachable

Via Nauczalny Teachable to kolejna popularna platforma e-commerce do sprzedaży kursów online. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs do tworzenia i przesyłania kursów oraz narzędzia e-mail marketingu, aby pomóc nauczycielom w połączeniu z potencjalnymi uczniami. To świetny sposób na sprzedaż tego, co wiesz, zamiast produktów fizycznych i cyfrowych.

Najlepsze funkcje Teachable

Łatwy sposób na tworzenie, hostowanie i sprzedawanie kursów online, cyfrowych materiałów do pobrania i usług coachingowych

Wbudowane narzędzia do e-mail marketingu pomagają zaangażować nowych odbiorców i przekształcić odwiedzających stronę docelową w płacących studentów

Solidna analityka i raportowanie pozwalają zobaczyć wskaźniki zaangażowania, dzięki czemu możesz udoskonalić swoje kursy i zrozumieć, czego chcą Twoi uczniowie

Limity Teachable

Limit narzędzi do SEO i lejków oznacza konieczność połączenia (i opłacenia) wielu usług zewnętrznych

Ograniczone wsparcie dla wielu języków

Ceny Teachable

Free

Podstawowy: 39 USD/miesiąc rozliczane rocznie

39 USD/miesiąc rozliczane rocznie Pro: 119 USD/miesiąc rozliczane rocznie

119 USD/miesiąc rozliczane rocznie Pro+: $199/miesiąc rozliczane rocznie

$199/miesiąc rozliczane rocznie Business: $499/miesiąc rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Teachable

G2: 4/5 (45+ recenzji)

4/5 (45+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 165 recenzji)

6. WooCommerce

Via WooCommerce Alternatywą dla Gumroad mogą być również wtyczki. WooCommerce to wtyczka, która zamienia witrynę WordPress w sklep internetowy. Jest to wygodny sposób na wykorzystanie elastyczności WordPressa przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości platformy e-commerce. WooCommerce działa z cyfrowymi plikami do pobrania, produktami fizycznymi, modelami subskrypcji i nie tylko.

Najlepsze funkcje WooCommerce

W pełni funkcjonalna witryna e-commerce jest open-source, więc masz pełną kontrolę nad wyglądem i funkcją swojego sklepu internetowego

Wokół platformy istnieje ogromny ekosystem, dzięki czemu można znaleźć wtyczki, motywy i narzędzia do stworzenia sklepu internetowego swoich marzeń

Wbudowane narzędzia marketingowe sprawiają, że platforma jest bardzo przyjazna dla SEO, dzięki czemu można przyciągnąć więcej ruchu organicznego poszukującego produktów cyfrowych i fizycznych, takich jak twoje

Limity WooCommerce

Konfiguracja może być bardziej skomplikowana niż w przypadku innych witryn e-commerce, ponieważ będziesz musiał wykonać wiele pracy samodzielnie lub zapłacić komuś za ustawienie wszystkiego za Ciebie

Ceny WooCommerce

Essential: $39/miesiąc lub $25/miesiąc rozliczane rocznie

$39/miesiąc lub $25/miesiąc rozliczane rocznie Wydajność: 70 USD/miesiąc lub 45 USD/miesiąc rozliczane rocznie

70 USD/miesiąc lub 45 USD/miesiąc rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie planów cenowych

Oceny i recenzje WooCommerce

G2: 4,4/5 (ponad 1100 recenzji)

4,4/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (930+ opinii)

7. Członek listy życzeń

Via Członek listy życzeń WishList Member to kolejna wtyczka do witryny WordPress zaprojektowana specjalnie dla twórców, którzy chcą sprzedawać cyfrowe pliki do pobrania i kursy online. Znajdziesz tu funkcje ułatwiające zarządzanie dostępem do zawartości, subskrypcjami i integracjami z popularnymi bramkami płatniczymi.

Najlepsze funkcje WishList Member

Łatwe tworzenie witryny członkowskiej na stronach WordPress, dające kontrolę nad dostępem do zawartości i planami cenowymi

Solidna integracja z bramkami płatności, w tym PayPal, Strip i innymi

Doskonałe funkcje analityczne ułatwiające śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak liczba rejestracji członków, liczba anulowanych subskrypcji, wskaźnik zaangażowania i inne

Limity dla członków listy życzeń

Nie ma dostępnego planu Free, a plany cenowe są zwykle znacznie wyższe niż w przypadku innych platform do sprzedaży produktów cyfrowych online

Ceny dla członków WishList

Podstawowy: $149.50/rok

$149.50/rok Plus: 249,50 USD/rok

249,50 USD/rok Pro: $349.50/rok

$349.50/rok Elite: $1,199.50/rok

Lista życzeń Oceny i recenzje członków

G2: 4.1/5 (4+ recenzji)

4.1/5 (4+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

8. Sellfy

Via Sellfy Sellfy to kompleksowa platforma dla twórców i sklepów internetowych. Sellfy umożliwia sprzedaż produktów cyfrowych, elementów drukowanych na żądanie i subskrypcji. Dzięki łatwej w obsłudze platformie i niskim opłatom miesięcznym, cieszy się ona coraz większą popularnością wśród nowych sprzedawców.

Najlepsze funkcje Sellfy

Brak opłat za transakcje, więc po dokonaniu miesięcznej płatności możesz zatrzymać cały zysk ze sprzedaży produktów fizycznych i cyfrowych online

Łatwe ustawienie sklepu internetowego do sprzedaży cyfrowych plików do pobrania, produktów fizycznych, druku na żądanie, subskrypcji i innych

Wbudowane narzędzia marketingowe umożliwiające korzystanie z kodów rabatowych, e-maili informujących o porzuceniu koszyka, a nawet śledzenie pikseli reklamowych w celu zwiększenia widoczności marki i dotarcia do nowych klientów

Limity Sellfy

Oferuje mniej integracji niż inne alternatywy Gumroad, co może limitować dostęp do zaawansowanych funkcji i funkcji

Ceny Sellfy

Starter: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: 79 USD/miesiąc

79 USD/miesiąc Premium: $159/miesiąc

$159/miesiąc Rabaty dostępne w rocznych planach cenowych

Oceny i recenzje Sellfy

G2: 3.9/5 (ponad 50 recenzji)

3.9/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

9. ClickFunnels

Via Clickfunnels ClickFunnels to cenne narzędzie dla każdego, kto korzysta z platformy e-commerce. Jest to platforma do budowania lejków sprzedażowych, która pomaga pozyskiwać i generować leady dla Twojego biznesu e-commerce. Skorzystaj z jej narzędzi marketingowych i szablonów, aby zwiększyć swoją widoczność i przyciągnąć potencjalnych nabywców.

Najlepsze funkcje ClickFunnels

Tworzenie stron docelowych, stron sprzedaży i formularzy opt-in w kilka minut dzięki kreatorowi stron typu "przeciągnij i upuść" i gotowym szablonom

Mnóstwo narzędzi pomagających usprawnić wysiłki marketingowe, w tym testy A/B, narzędzia do e-mail marketingu, lejki odliczające i wiele więcej

Integracja z popularnymi narzędziami do przetwarzania płatności, e-mail marketingu i analityki, co pozwala na zrobienie więcej ze swoim biznesem online

Limity ClickFunnels

Plany cenowe są wyższe niż w przypadku innych alternatyw dla Gumroad, co może sprawić, że będzie on niedostępny dla mniejszych sklepów internetowych

Istnieją niestandardowe opinie na temat obsługi klienta platformy

Cennik ClickFunnels

Podstawowy: 147 USD/miesiąc

147 USD/miesiąc Pro: 197 USD/miesiąc

197 USD/miesiąc Funnel Hacker: $297/miesiąc

$297/miesiąc Rabaty dostępne w rocznych planach cenowych

Oceny i recenzje ClickFunnels

G2: 4.6/5 (390+ recenzji)

4.6/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (640+ recenzji)

10. MemberPress

Via MemberPress MemberPress to łatwa w użyciu wtyczka WordPress do sprzedaży subskrypcji i członkostwa. Możesz zarządzać dostępem do zawartości, subskrypcjami i płatnościami dzięki tej świetnej alternatywie dla Gumroad.

Najlepsze funkcje MemberPress

Doskonała kontrola dostępu pozwala wybrać, kto może zobaczyć różne posty, strony, etykiety i nie tylko, w zależności od poziomu członkostwa

Szczegółowa analityka i raportowanie umożliwiające śledzenie rejestracji członków, anulowania subskrypcji, zaangażowania w zawartość i nie tylko

Wbudowane narzędzia i świetne integracje do sprzedaży kursów online, budowania społeczności i utrzymywania subskrybentów powracających po więcej zawartości

Limity MemberPress

Zaprojektowany dla witryn WordPress zarabiających siedem lub więcej cyfr, więc może nie być odpowiedni dla mniejszych twórców online

Ceny MemberPress

Podstawowy: $359/rok

$359/rok Plus: $599/rok

$599/rok Pro: $799/rok

$799/rok Elite: $999/rok

MemberPress oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

Inne narzędzia sprzedażowe dla twórców

Szybko twórz plany testów produktów i skróć niekończące się godziny ręcznej pracy dzięki podpowiedziom generowanym przez AI w ClickUp

Od bogatych w funkcje witryn, takich jak Shopify i WooCommerce, po niszowe społeczności, takie jak Etsy i Skillshare, możesz znaleźć świetne alternatywy Gumroad dla swojego biznesu online. Jednak wybór rozwiązań e-commerce to dopiero początek drogi do osiągnięcia celu celów sprzedażowych .

Będziesz także potrzebował platformy, która pomoże Ci utrzymać porządek i prowadzić swój biznes, i właśnie w tym może pomóc ClickUp. ClickUp nie jest w stanie samodzielnie zarządzać sprzedażą lub subskrypcjami, ale może pełnić funkcję kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania projektami umożliwiając zespół sprzedaży i współpracę z ulubionymi alternatywami Gumroad.

Skorzystaj z intuicyjnych narzędzi ClickUp, aby planować kalendarze zawartości organizują kampanie marketingowe i wsparcie sprzedaży zasobów lub przydzielać zadania z jasno określonymi terminami sobie lub swojemu zespołowi. Dzięki tysiącom integracji możesz usprawnić swój cykl pracy i przechowywać wszystko, czego potrzebujesz, w jednym dedykowanym obszarze roboczym.

Zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś i poznaj nasze narzędzia przeznaczone dla zespołów sprzedażowych. Płatne konta mogą również korzystać z naszych Narzędzia AI dla e-commerce , które mogą pomóc w zakończeniu zadań w ciągu kilku sekund zamiast godzin.