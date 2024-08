Opanowanie 8-etapowego modelu zmian Kottera w celu skutecznego wdrożenia

Jeśli jest jedna rzecz, którą dyrektorzy Business rozumieją, to jest to: To, co działało w przeszłości, może nie działać w przyszłości.

I szczerze mówiąc, brak zmian może mieć katastrofalne skutki - nawet powodując zamknięcie firmy. Przykład? Tylko w 2023 r, 3 200 prywatnych firm wspieranych przez venture upadło -nawet przy wsparciu 27 miliardów dolarów finansowania.

Podczas gdy korzystanie z tych samych narzędzi, technologii, struktury organizacyjnej lub procesów wewnętrznych na zawsze z pewnością ułatwiłoby pracę (i życie!), nie jest to dobra droga do powodzenia. Zamiast tego liderzy firm muszą być gotowi dostosować się do zmieniających się czasów, stale identyfikując potencjalne obszary ulepszeń. 👊

Wdrażanie zmian w całej firmie nigdy nie jest proste, dlatego organizacje polegają na wypróbowanych i sprawdzonych modelach. Jedną z najczęściej wybieranych metod jest 8-krokowy Model Zmiany Kottera, który został opracowany przez Dr. John Kotter w 1995 roku i od tego czasu był wielokrotnie zmieniany.

Poniżej omawiamy każdy krok modelu Kottera, jego zalety i wady oraz sposób wdrożenia modelu w organizacji.

Co to jest 8-etapowy model zmian Kottera?

Stymulowanie zmian w organizacji to delikatna równowaga. Jeśli wprowadzisz zmiany zbyt szybko, prawdopodobnie spotkasz się z blokadami, sprzeciwem i niezadowolonymi pracownikami. Z kolei zbyt powolne wdrażanie zmian może doprowadzić do nieosiągnięcia założonych celów.

Właśnie w tym miejscu z pomocą przychodzi 8-krokowy model zmian Kottera. 🙌

Model ten został opracowany przez Johna P. Kottera, profesora Harvard Business School i autora wielu książek z zakresu zarządzania zmianą zarządzanie zmianą książki, w tym Leading Change , Accelerate, i CHANGE.

Kotter oparł swoje badania na 100 organizacjach przechodzących zmiany, obserwując, które strategie się sprawdziły, a które nie. W wyniku jego powodzenia powstał proces składający się z ośmiu kroków, który pomaga organizacjom skutecznie wdrażać nowe procesy , technologii lub innych zmian.

Model Kottera jest uważany za podstawowe źródło w zarządzaniu zmianą - tj. ramy, które pomagają osobom i firmom w przyjęciu zmian. Podobnie jak inne modele zarządzania zmianą, 8-krokowy model zmiany Kottera pomaga wdrożyć doskonalenie procesów , przygotowuje i wspiera pracowników oraz identyfikuje niezbędne kroki w kierunku zmian.

8 kroków w Modelu Zmiany Kottera

Model 8 kroków Kottera oferuje przewodnik krok po kroku, w jaki sposób firmy mogą skutecznie wdrażać zmiany - niezależnie od tego, czy są one do zrobienia, czy nie z przywództwem , narzędzi i technologii lub linii produktów. Osiem kroków obejmuje następujące elementy.

1. Stwórz poczucie pilności

Jednym z najczęściej powtarzanych zdań słyszanych w środowisku korporacyjnym jest "Cóż, to jest sposób, w jaki zawsze zrobiliśmy rzeczy" 🙅

Pracownicy to ludzie, a ludzie mają zwyczaj robienia tego, co wygodne. Aby zachęcić całą organizację do zrobienia poważnych zmian, trzeba trochę przekonywać. Jeśli chcesz zainspirować swoich pracowników do działania, rozważ podjęcie następujących działań:

Rozpocznij dialog: Przeprowadź otwarte, szczere rozmowy z interesariuszami, dostawcami, niestandardowymi klientami i pracownikami na temat tego, dlaczego zmiany są konieczne

Przeprowadź otwarte, szczere rozmowy z interesariuszami, dostawcami, niestandardowymi klientami i pracownikami na temat tego, dlaczego zmiany są konieczne Ustaw nowe cele: Stwórz jasną wizję przyszłości, wyjaśniając, jakie możliwości czekają na ciebie po drugiej stronie zmian

Stwórz jasną wizję przyszłości, wyjaśniając, jakie możliwości czekają na ciebie po drugiej stronie zmian Zbierz dane branżowe: Poprzyj swój argument o potrzebie zmian, zbierając zarówno pomiary ilościowe, jak i jakościowe

2. Zbuduj koalicję przewodnią

Zmiana nie może zostać zakończona przez jedną osobę. Zamiast tego potrzebna jest grupa ludzi oddanych swojej wizji przyszłości, którzy będą pełnić rolę agentów zmian w organizacji.

Pomyśl o agentach zmian jako o osobach zarządzających projektami wprowadzania zmian. To oni komunikują się ze wszystkimi interesariuszami, przydzielają zadania, uzyskują poparcie zespołu wykonawczego i zapewniają, że elementy zostaną zrobione na czas. Jednym słowem, przeprowadzą organizację przez każdy krok procesu zmian.

Wybierając tych liderów, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Nie podążaj za hierarchią organizacyjną: W rzeczywistości, czasami najlepiej jest nie podążać za hierarchią organizacyjnąwłączać do zespołu składającego się w 100% z kadry kierowniczej. Zamiast tego rekrutuj osoby z różnym doświadczeniem i stażem pracy

W rzeczywistości, czasami najlepiej jest nie podążać za hierarchią organizacyjnąwłączać do zespołu składającego się w 100% z kadry kierowniczej. Zamiast tego rekrutuj osoby z różnym doświadczeniem i stażem pracy Uwzględnij wszystkie działy: Aby upewnić się, że zmiana będzie skuteczna, upewnij się, że w zespole znajdują się przedstawiciele każdego działu, posiadający różne umiejętności i wiedzę specjalistyczną

Aby upewnić się, że zmiana będzie skuteczna, upewnij się, że w zespole znajdują się przedstawiciele każdego działu, posiadający różne umiejętności i wiedzę specjalistyczną Szukaj pasji: Czasami najlepszymi agentami zmiany nie są osoby z największym doświadczeniem, ale te, które mają wyraźną pasję do wizji zmiany

3. Formularz strategicznej wizji

Aby wprowadzić skuteczną zmianę, twój zespół musi mieć jedną, jasną wizję. (I tak, kiedy rozpoczniesz ten proces, twój zespół zostanie zalany pomysłami i potencjalnymi celami. Twoim zadaniem jest przebić się przez ten bałagan)

Zapewnij jasność co do tego, w jaki sposób przyszłość będzie różnić się od poprzednich inicjatyw. I pokaż dowód na to, w jaki sposób te nowe zmiany przyniosą korzyści kulturze korporacyjnej, sprzedaży lub codziennym procesom. Aby rozpocząć, rozważ następujące podpowiedzi:

Zdefiniuj swoje wartości: Wraz z koalicją przewodnią, zdefiniuj podstawowe wartości dla realizacji zmian w firmie

Wraz z koalicją przewodnią, zdefiniuj podstawowe wartości dla realizacji zmian w firmie Zapisz swoją wizję: Napisz krótką i słodką wizję w dwóch zdaniach, która będzie jasna dla całej firmy

Napisz krótką i słodką wizję w dwóch zdaniach, która będzie jasna dla całej firmy Sprawdź swój język: Gdybyś zapytał swoich interesariuszy: "Jaka jest nasza wizja zmian?", czy otrzymałbyś bardzo różne odpowiedzi? Upewnij się, że twoja koalicja ma jasną wizję i powtarza ten sam język innym członkom zespołu

4. Zbierz armię ochotników

Gdy masz już swoją strategię i wizję, musisz ją zakomunikować. A najlepszymi ludźmi do jej przekazania są ci, którzy są zjednoczeni za przyszłymi możliwościami.

Armia ochotników to grupa ludzi zjednoczonych w dążeniu do wspólnych celów. Ci ludzie są odpowiedzialni za:

Komunikowanie zmian: Będą komunikować twoją strategię większej organizacji

Będą komunikować twoją strategię większej organizacji radzenie sobie z przeszkodami: twoja armia ochotników zajmie się wszelkimi obawami i problemami ze strony innych pracowników

twoja armia ochotników zajmie się wszelkimi obawami i problemami ze strony innych pracowników Obracanie w razie potrzeby: Jak każdy lider zmian wie, początkowy plan może nie być bezbłędny. Twoja armia ochotników powinna stworzyć system przeglądów wydajności, spotkań i odpraw, aby w razie potrzeby wprowadzać poprawki

5. Umożliwienie działania poprzez usuwanie barier

Każda zmiana organizacyjna - niezależnie od tego, czy dostosowujesz swoją misję, grupę docelową, czy procesy wewnętrzne - spotka się z przeszkodami. Dlatego też kluczowym krokiem w Ośmiostopniowym Modelu Zmiany Johna Kottera jest usuwanie przeszkód.

Po wdrożeniu strategii zmian należy nieustannie sprawdzać, czy nie występują żadne bariery. Aby zapewnić powodzenie wysiłków związanych ze zmianą, należy podjąć następujące działania:

Spotkania z tymi, którzy są oporni na zmiany: Zawsze znajdą się członkowie teamu, którzy staną się zgorzkniali z powodu wdrażania zmian. Organizuj spotkania jeden na jeden z tymi osobami, aby pomóc zidentyfikować (i rozwiązać) punkty sporne

Zawsze znajdą się członkowie teamu, którzy staną się zgorzkniali z powodu wdrażania zmian. Organizuj spotkania jeden na jeden z tymi osobami, aby pomóc zidentyfikować (i rozwiązać) punkty sporne Spójrz poza swoje inicjatywy zmian : Blokady mogą zdarzyć się wszędzie. Rozważ zmianę opisów stanowisk, systemów wynagrodzeń lub nagród, wzajemnych ocen i struktury organizacyjnej, aby posunąć projekt zmian do przodu

Blokady mogą zdarzyć się wszędzie. Rozważ zmianę opisów stanowisk, systemów wynagrodzeń lub nagród, wzajemnych ocen i struktury organizacyjnej, aby posunąć projekt zmian do przodu Usuń bariery: Czasami będziesz zmuszony usunąć potencjalne zagrożenia dla zmian - niezależnie od tego, czy będzie to usunięcie ludzi, systemów, czy narzędzi i technologii

6. Generowanie krótkoterminowych wygranych

Wdrożenie struktury zmian na dużą skalę może zająć miesiące (jeśli nie lata). Oś czasu może być wypełniona frustracją, barierami i niepowodzeniami - więc nie zapomnij świętować każdego zwycięstwa.

Podziel swój duży projekt zmian na kamienie milowe. Za każdym razem, gdy przechodzisz od jednego fazy projektu do następnego, pamiętaj, aby nagrodzić swój ciężko pracujący zespół. Rozważ podjęcie następujących kroków:

Nagradzaj członków swojego zespołu : Stwórz system nagradzania pracowników za ich poświęcenie i ciężką pracę. (Może to być wolne popołudnie, dodatkowy dzień dodany do polisy urlopowej lub karta podarunkowa)

Stwórz system nagradzania pracowników za ich poświęcenie i ciężką pracę. (Może to być wolne popołudnie, dodatkowy dzień dodany do polisy urlopowej lub karta podarunkowa) Udostępnianie każdego kamienia milowego : Nagłaśniaj każdą wygraną w całej firmie. Rozważ stworzenie mini historii powodzenia i udostępnianie ich na firmowym spotkaniu wszystkich pracowników

: Nagłaśniaj każdą wygraną w całej firmie. Rozważ stworzenie mini historii powodzenia i udostępnianie ich na firmowym spotkaniu wszystkich pracowników Stwórz wcześniej ustaloną listę czynników sukcesu : Jak wygląda powodzenie (poza zakończeniem całego projektu)? Za każdym razem, gdy osiągniesz cel, pamiętaj, aby świętować to z firmą

7. Utrzymanie przyspieszenia

Po osiągnięciu tych wczesnych zwycięstw, w jaki sposób można utrzymać tempo?

Zagwarantuj powodzenie swojej firmie, naciskając mocniej - tj. nie zwalniając pedału gazu w dążeniu do zmian. W ramach 8-krokowego procesu Kottera, wykorzystaj każde powodzenie, wdrażając następujące elementy:

Sesje rewizji i przeglądu: Po każdym mini zwycięstwie, zatrzymaj się i zastanów nad słabymi obszarami swojego procesu. Na tej podstawie można ulepszyć plan projektu w przyszłości

Po każdym mini zwycięstwie, zatrzymaj się i zastanów nad słabymi obszarami swojego procesu. Na tej podstawie można ulepszyć plan projektu w przyszłości Zmień koalicję: Aby zachować świeżość pomysłów, zbuduj potężną koalicję, zmieniając agentów zmiany

Aby zachować świeżość pomysłów, zbuduj potężną koalicję, zmieniając agentów zmiany Zmień swój proces decyzyjny: Naucz się szybko obracać, widząc, jak możesz usprawnić swój proces decyzyjny

8. Wprowadzaj zmiany

Ostatni krok w tym procesie? Upewnienie się, że zmiany, nad którymi tak ciężko pracowałeś, faktycznie się utrzymają

Aby upewnić się, że zmiany pozostaną częścią kultury organizacyjnej w przyszłości, należy podjąć następujące działania:

Podejście odgórne : Dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla powinni przypomnieć pracownikom o zmianach organizacyjnych podczas indywidualnych spotkań, firmowych rekolekcji i spotkań wszystkich pracowników

: Dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla powinni przypomnieć pracownikom o zmianach organizacyjnych podczas indywidualnych spotkań, firmowych rekolekcji i spotkań wszystkich pracowników Uprość swoje historie powodzenia : Stwórz mini studia przypadków każdego zwycięstwa, przypominając swojemu zespołowi o tym, jak daleko zaszliście jako organizacja

Stwórz mini studia przypadków każdego zwycięstwa, przypominając swojemu zespołowi o tym, jak daleko zaszliście jako organizacja Powracaj do swoich wartości i wizji: Aby upewnić się, że każda zmiana się przyjmie, powracaj do swojej wizji. W ten sposób twój zespół nigdy nie zapomni, dlaczego wprowadziłeś te zmiany w pierwszej kolejności

Korzyści i pułapki stosowania 8-krokowego modelu zmian Kottera

Ośmioetapowy model zarządzania zmianą Kottera ma swoje wady i zalety. Ważne jest, aby wziąć je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy model ten jest odpowiedni dla Twojej organizacji.

Zalety modelu Kottera obejmują:

Model jest stosunkowo łatwy do zrozumienia

Dostarcza jasnej, ustrukturyzowanej mapy drogowej do wdrażania zmian

Model kładzie nacisk na jednoczenie się wokół długoterminowych celów przy jednoczesnym świętowaniu krótkoterminowych zwycięstw po drodze

Model koncentruje się na uzyskaniu poparcia całej firmy, w tym wpływowych osób i młodszych pracowników

Duży nacisk kładziony jest na zakorzenienie zmian w kulturze firmy

Pułapki ośmiostopniowego modelu zmian obejmują:

Jest przeznaczony głównie dla dużych korporacji i może nie być odpowiedni dla właścicieli małych firm

Jest on zazwyczaj odpowiedni dla ścisłych hierarchii organizacyjnych

Model jest dość sztywny, co może nie pasować do złożonego charakteru zmian organizacyjnych

Model opiera się na liniowej osi czasu (podczas gdy zmiany mogą być znacznie bardziej zmienne i obejmować wiele iteracji)

Model nie uwzględnia czynników psychologicznych i emocjonalnych związanych ze zmianą, co może stanowić wyzwanie dla członków Teams

Wskazówki dotyczące wdrażania 8-etapowego modelu zmian Kottera

Przed wdrożeniem zmian w całej organizacji potrzebne są odpowiednie narzędzia. Aby zapewnić płynny proces wprowadzania zmian (i upewnić się, że zmiany się utrzymają), należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. 🤩

Nie bój się zmienić swojego procesu

To, co działa na początku, może nie działać w środkowej lub końcowej scenie projektu. Kiedy tak się dzieje w Twojej organizacji, zaakceptuj to. To doskonała okazja, aby zmienić swój proces na lepszy.

Nie zaczynaj pracy od zera - wybierz gotowe opcje z Centrum szablonów lub stwórz własny szablon, z którego będzie mógł korzystać Twój zespół

Rozważ wykorzystanie Szablony usprawniające procesy ClickUp aby usprawnić plan projektu zmian.

Wyraźnie zdefiniowane priorytety

Z Kamienie milowe ClickUp , możesz przekształcić nawet najbardziej onieśmielający plan projektu zmian w osiągalne, małe kawałki.

Wizualizacja kamieni milowych projektu za pomocą widoku Gantta w ClickUp

Krytyczne zadania będą oznaczone pogrubionym tekstem i ikoną diamentu. Gwarantuje to, że wszyscy są na bieżąco z kluczowymi celami.

Możesz również zobaczyć, w jaki sposób kamienie milowe łączą się i przyczyniają do realizacji nadrzędnych celów projektu.

Podziel swój projekt na wiele faz

Etap Metodologia Agile to powszechna taktyka, w której kierownictwo dzieli duży projekt na mniejsze fazy, znane jako sprinty. Wdrażając tę strategię, można utrzymać motywację zespołu i nadal świętować każde mini zwycięstwo.

Stwórz idealny Zwinny cykl pracy i zbuduj elastyczny system Kanban, aby wizualizować swoją pracę i usprawnić zarządzanie projektami za pomocą widoku Tablicy w ClickUp

Dzięki widokowi Tablicy w ClickUp możesz wdrożyć metodologię Agile, dzieląc swój projekt na sceny lub sprinty i tworząc wizualny przepływ pracy.

Twórz wizualizację dla swoich procesów

Dzięki wysoce opartemu na współpracy i wizualnemu interfejsowi ClickUp narzędzia do mapowania procesów twój zespół może uzgodnić oś czasu, nadzorować postępy i usprawnić procesy.

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania Tablica ClickUp jest do tego idealna. Pomaga ona zespołowi wizualnie przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie i tworzyć mapy procesów. Dodatkowo, wszyscy mogą współpracować na tablicy w czasie rzeczywistym.

Stwórz przewodnik po hierarchii

Hierarchia ClickUp pozwala organizować zespoły i projekty w firmie

Z Hierarchia ClickUp'a platforma ClickUp została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić organizację od ogólnego obrazu do szczegółów. Oznacza to, że dzięki przestrzeniom, folderom i listom możesz stworzyć uporządkowany widok zespołów i projektów. Stamtąd można dodawać zadania, podzadania, zagnieżdżone podzadania i listy kontrolne, aby organizować pracę oraz śledzić i przypisywać każdy krok po drodze.

Spotkaj się ze swoim zespołem tam, gdzie się znajduje

Różni członkowie Teams przyswajają informacje na różne sposoby. Na szczęście dzięki konfigurowalnym Widoki ClickUp możesz mieć pewność, że wszyscy są na bieżąco z procesami zarządzania zmianami.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Widoki ClickUp oferują ponad 15 sposobów przeglądania informacji, zadań i priorytetów. Pracownicy mogą korzystać z widoku listy, aby zobaczyć zadania na dany dzień, utworzyć widok kalendarza, aby zobaczyć projekty na horyzoncie, lub użyć widoku tablicy, aby zrozumieć sceny każdego projektu.

Nie zaczynaj od zera

Początkowe sceny procesu zarządzania zmianą mogą być przytłaczające. Pomóż mu się rozkręcić, wykorzystując Szablony zarządzania zmianą ClickUp .

Uprość i zarządzaj zmianami w swojej organizacji dzięki temu prostemu szablonowi Gantta

Na przykład z szablonem Szablon planu zarządzania zmianą według ClickUp , można planować, monitorować i wdrażać zmiany w całej organizacji. Dzięki jasnej osi czasu, analizie zarządzania ryzykiem i planowi komunikacji z interesariuszami, masz narzędzia niezbędne do powodzenia krytycznych zmian.

Najczęściej zadawane pytania

**1. Czym jest Model 8 Kroków Kottera w pielęgniarstwie?

Wdrażanie zmian na polu opieki zdrowotnej to delikatny proces. Dzięki 8-stopniowemu modelowi Kottera pielęgniarki mogą wdrażać zmiany w technologii, procesach, procedurach i obowiązkach zawodowych.

**2. Ile scen jest obecnych w modelu zmian Kottera?

W modelu zmian Kottera występuje osiem scen: stworzenie poczucia pilności, zbudowanie koalicji przewodniej, sformułowanie wizji strategicznej, zwerbowanie armii ochotników, umożliwienie działania poprzez usunięcie barier, wygenerowanie krótkoterminowych zwycięstw, utrzymanie przyspieszenia i wprowadzenie zmian.

**3. Dlaczego warto stosować 8-krokowy model zmian Kottera?

8-etapowy model zmiany Kottera to podstawa zarządzania zmianą w organizacjach. Kroki te można wykorzystać do zebrania zróżnicowanej grupy członków zespołu w celu ustawienia celów, opracowania strategii i wdrożenia niezbędnych zmian lub usprawnień procesów.

Użyj ClickUp, aby wdrożyć 8-etapowy model Kottera dla zmian

8-etapowy model zmian Kottera to wypróbowana i sprawdzona metoda wprowadzania zmian w całej organizacji. Model ten zachęca liderów firm do ustawienia jasnej wizji, zdefiniowania priorytetów, rekrutacji pełnych pasji osób, które poprowadzą działania, oraz do świętowania kamieni milowych.

Aby zapewnić powodzenie planu zarządzania zmianą, skorzystaj z ClickUp. ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która pomaga zespołom pracować wydajniej. ClickUp jest zakończony niezbędnymi narzędziami, takimi jak kamienie milowe, przewodniki po hierarchii, konfigurowalne widoki i szablony map procesów, aby zmiany były trwałe. 👏👏

ClickUp jest zakończony tysiącami szablonów, setkami integracji i ponad 100 automatyzacjami, dzięki którym Twój plan zarządzania zmianą odniesie sukces. Aby zobaczyć jak, wypróbuj ClickUp za Free już dziś .