10 najlepszych odpowiedzi na publiczne alternatywy dla zespołów SEO w 2024 roku

Ignorowanie SEO jest jak pożegnanie się z cennymi możliwościami dla Twojej firmy. Aby podbić świat online, Twoja organizacja musi opanować sztukę optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Solidna strategia SEO prowadzi witrynę do czołówki Google i innych wyszukiwarek, zapewniając, że wyróżnia się ona, gdy potencjalni klienci szukają twoich produktów lub usług.

Posiadanie odpowiedniego oprogramowania ma kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia gry SEO.

Podczas gdy Answer the Public jest popularnym narzędziem do budowania linków marketing treści, badanie słów kluczowych i analiza konkurencji, jego ograniczone dostosowanie i dane mogą powstrzymać Cię przed osiągnięciem pełnego potencjału.

Szukasz alternatyw dla Answer the Public dla zespołów SEO w 2024 roku? Zapoznajmy się z 10 najlepszymi opcjami, które przygotowaliśmy dla Ciebie.

Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Answer the Public?

Answer the Public jest popularne narzędzie SEO które zbiera spostrzeżenia i pomysły na treści z danych wyszukiwarek. Jeśli szukasz czegoś podobnego, sprawdź alternatywy z tymi kluczowymi funkcjami:

Wszechstronne badanie słów kluczowych: Poszukaj platformy, która poprowadzi cię w odkrywaniu najskuteczniejszych słów kluczowych w celu przyciągnięcia nowych klientów

Analiza SEO na stronie: Rozważ alternatywne rozwiązania Answer the Public, które oferują wgląd w optymalizację na stronie, w tym zalecenia dotyczące tagów tytułowych, opisów meta i struktury treści

Ocena linków zwrotnych: Zwiększ autorytet swojej witryny, identyfikując niedziałające linki do naprawienia i odkrywając nowe możliwości linkowania za pomocą kompleksowego narzędzia SEO

Analiza konkurencji: Użyj narzędzia, które daje wgląd w strategie konkurencji poprzez śledzenie ich rankingów, identyfikowanie najważniejszych słów kluczowych i badanie ich linków zwrotnych

Użyj narzędzia, które daje wgląd w strategie konkurencji poprzez śledzenie ich rankingów, identyfikowanie najważniejszych słów kluczowych i badanie ich linków zwrotnych Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji: Wybierz rozwiązanie, które może ulepszyć twoją strategię SEO za pomocą narzędzi AI poprzez zautomatyzowaną analizę słów kluczowych, optymalizację treści i spersonalizowane doświadczenia użytkownika. Pomoże to poprawić widoczność w wyszukiwarce i zaangażowanie użytkowników

10 najlepszych odpowiedzi na publiczne alternatywy do wykorzystania w 2024 roku

Poznaj 10 najlepszych alternatyw dla Answer the Public i zainwestuj w sprawdzoną strategię SEO:

1. Semrush

przez Semrush Semrush to wiodąca platforma marketingu cyfrowego i SEO do badania słów kluczowych i analizy konkurencji. Jest popularna wśród marketerów internetowych ze względu na swoją wszechstronność i różnorodne, dogłębne narzędzia do badania słów kluczowych i strategii treści.

Cechą wyróżniającą Semrush jest możliwość śledzenia rankingów stron, co pomaga firmom śledzić ich wyniki i wyniki konkurencji.

Jest to wiodący wybór marketerów w zakresie sugestii dotyczących budowania linków i pomaga w SEO, pay-per-click (PPC) i ogólnej strategii treści.

Najlepsze funkcje Semrush

Analizowanie witryn internetowych w celu poznania ich średniego ruchu, popularnych słów kluczowych i strategii reklamowej oraz oceny jakości linków

Korzystanie z narzędzia Semrush Keyword Magic Tool w celu uzyskania przeglądu odpowiednich wskaźników słów kluczowych

Identyfikacja problemów, które mogą zaszkodzić rankingowi w wyszukiwarkach poprzez audyt witryny

Porównanie rankingu słów kluczowych z witrynami konkurencji w celu znalezienia luk w treści

Śledzenie ruchu w witrynie ze słów kluczowych (zarówno organicznego, jak i płatnego) za pomocą narzędzi organicznych i PPC

Ograniczenia Semrush

Plany cenowe mogą być zbyt drogie dla mniejszych firm i agencji potrzebujących alternatywnych rozwiązań

Użytkownicy częstoznajdują alternatywy dla Semrush ze względu na krzywą uczenia się z obszernym zestawem narzędzi

Ceny Semrush

Pro: $129.95/miesiąc

$129.95/miesiąc Guru: 249,95 USD/miesiąc

249,95 USD/miesiąc Biznes: $499.95/miesiąc

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 1 800 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,100 recenzji)

2. Ahrefs

przez Ahrefs Zaufane przez SEO i marketerów na całym świecie, Ahrefs to przyjazne dla użytkownika narzędzie do badania słów kluczowych, które pomaga zrozumieć ruch związany z wyszukiwaniem konkurencji, określić, czego ludzie szukają w Google i zidentyfikować problemy, które mogą zaszkodzić wydajności witryny.

Platforma wyróżnia się możliwością monitorowania rankingów tysięcy powiązanych słów kluczowych, zapewniając cenny wgląd w strategię treści i obszary ulepszeń. Możesz rozważyć to narzędzie, jeśli szukasz alternatywy dla Answer the Public.

Najlepsze funkcje Ahrefs

Poznaj swój wynik kondycji SEO i zidentyfikuj potencjalne błędy za pomocą funkcji Site Explorer

Ujawnianie najskuteczniejszych treści i możliwości budowania linków

Uzyskaj kompleksowy wgląd w profil wyszukiwania i linków zwrotnych dowolnej witryny

Odkryj wszystkie słowa kluczowe i pomysły, wraz z ich trudnością w rankingu i potencjałem, aby zwiększyć ruch w witrynie

Ograniczenia Ahrefs

Brak narzędzi AI do generowania treści

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Ceny Ahrefs

Lite: $99/miesiąc

$99/miesiąc Standardowy: $199/miesiąc

$199/miesiąc Zaawansowany: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Enterprise: $999/miesiąc

Oceny i recenzje Ahrefs

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4.5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

3. Ubersuggest

przez Ubersuggest Ubersuggest to prosta w obsłudze platforma SEO i zarządzania treścią przeznaczona dla małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Możesz pobrać Ubersuggest jako rozszerzenie Chrome, a otrzymasz osobisty pulpit nawigacyjny, który pomoże Ci znaleźć najlepsze słowa kluczowe dla Twojej witryny, przeprowadzić techniczny audyt witryny i odkryć nowe możliwości linków zwrotnych.

Oferuje również przydatne informacje na temat popytu na wyszukiwanie wśród konsumentów, ilości i intencji wyszukiwania, wydajności treści i konkurencji.

Najlepsze funkcje Ubersuggest

Zidentyfikuj konkretne strony internetowe, które generują najbardziej efektywny ruch SEO, zarówno dla własnej witryny, jak i witryn konkurencji

Otrzymywanie codziennych powiadomień o aktualizacjach rankingu i krytycznych kwestiach SEO w witrynie za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego

Analizowanie danych SEO dla dowolnej odwiedzanej witryny za pośrednictwem rozszerzenia Chrome

Uzyskaj cenne informacje o słowach kluczowych i podejmuj decyzje oparte na danych, aby poprawić widoczność swojej witryny i ruch organiczny

Ograniczenia Ubersuggest

Ograniczone źródła danych, głównie Google Analytics

Nie jest dostępna aplikacja mobilna

Ceny Ubersuggest

Indywidualnie: $12/miesiąc

$12/miesiąc Biznes: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Przedsiębiorstwo: 40 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Ubersuggest

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)

4. Ranking SE

przez Ranking SE SE Ranking jest obszernym zestawem narzędzi dla SEO w celu zwiększenia pozycji w wyszukiwarkach. Umożliwia wyświetlanie wskaźników słów kluczowych, monitorowanie rankingów, sprawdzanie linków zwrotnych, przeprowadzanie audytów witryn i ocenę wydajności SEO poszczególnych stron.

SE Ranking jest znany ze swoich narzędzi analitycznych i narzędzi słów kluczowych, które zapewniają odpowiednie dane i wgląd w organiczny i płatny ruch do Twojej witryny.

Posiada również narzędzie słów kluczowych, które śledzi rankingi słów kluczowych i podaje sugestie dotyczące optymalizacji każdej strony lub wpisu na blogu pod kątem SEO.

Możesz także uzyskać dostęp do tworzenia treści, optymalizacji technicznej, lokalnego SEO i automatycznego raportowania.

SE Ranking najlepsze cechy

Zoptymalizuj swoje strony internetowe lub posty na blogu dzięki wskazówkom opartym na sztucznej inteligencji

Przeprowadzanie badań słów kluczowych i znajdź powiązane słowa kluczowe z długiego ogona

Przeprowadzenie pełnego audytu witryny w celu zidentyfikowania wszelkich kwestii, które mogą mieć wpływ na rankingi wyszukiwania

Przeanalizuj bieżący ruch z odesłań i sprawdź odesłania konkurencji, aby poznać ich źródła linków zwrotnych

Ograniczenia rankingu SE

Wskaźniki koncentrują się głównie na ruchu organicznym i mogą nie zapewniać kompleksowego wglądu w media społecznościowe i reklamy płatne za kliknięcie

Ceny rankingu SE

Essential: $55/miesiąc

$55/miesiąc Pro: 109 USD/miesiąc

109 USD/miesiąc Biznes: 239 USD/miesiąc

Ranking SE oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.8/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 opinii)

5. Moz

przez Moz Moz to świetne miejsce dla blogerów, aby dowiedzieć się więcej o SEO. Zapewnia bezpłatne narzędzia do budowania linków, wydajności stron internetowych, najlepsze narzędzia do badania słów kluczowych, metryki witryn i wiele innych.

Keyword Explorer, wyróżniające się narzędzie do badania słów kluczowych, ma ogromną i dokładną bazę danych fraz SEO. Możesz uzyskać sugestie słów kluczowych, aby szybko znaleźć i ustalić priorytety odpowiednich słów kluczowych do pozycjonowania.

Jeśli jesteś gotowy na poważne podejście do SEO, Moz oferuje płatne narzędzia, takie jak Moz Pro i Moz Local z bardziej zaawansowanymi funkcjami. Jeśli szukasz płatnej alternatywy dla Answer the Public, możesz ją wypróbować.

Najlepsze funkcje Moz

Przeprowadzanie cotygodniowych audytów witryny za pomocą Moz Pro w celu zidentyfikowania technicznych problemów SEO wpływających na rankingi

Monitorowanie wyniku Domain Authority (DA) witryny, opracowanego przez Moz wskaźnika rankingowego przewidującego wydajność strony wyników wyszukiwania (SERP)

Generowaniepomysły na treści i budowanie kalendarza analizując strony o podobnej tematyce zajmujące najwyższe pozycje w rankingach

Tworzenie niestandardowych raportów SEO

Ograniczenia Moz

Płatne plany kosztują więcej niż u konkurencji

Moz koncentruje się na wyszukiwaniu konkurencyjnych haseł o dużym wolumenie

Ceny Moz

Poniższe ceny dotyczą Moz Pro, kompleksowego produktu SEO:

Darmowy: 1 miesiąc/użytkownik

1 miesiąc/użytkownik Standard: $99/miesiąc

$99/miesiąc Średni: 179 USD/miesiąc

179 USD/miesiąc Duży: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Premium: 599 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Moz

Poniższe oceny dotyczą Moz Pro:

G2: 4.4/5 (400+ recenzji)

4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

6. AlsoAsked

przez AlsoAsked Szczególnie popularne wśród twórców treści, AlsoAsked to oszczędzające czas narzędzie do badania słów kluczowych, które automatycznie wyświetla dane People Also Ask (PAA) z wyszukiwań Google, pokazując wyniki, które pojawiają się po kliknięciu pytania.

Użytkownicy mogą korzystać z narzędzia do badania słów kluczowych, aby odkrywać pomysły związane z określonymi słowami kluczowymi i otrzymywać kopie SERP z wygenerowanymi PAA dla wybranego słowa kluczowego.

Jego kluczową zaletą jest szybka aktualizacja danych Patch AutoAugment (PAA) powiązanych słów kluczowych, często ujawniająca nowe pytania w ciągu kilku godzin od najważniejszych wiadomości i przewyższająca inne narzędzia do badania słów kluczowych pod względem liczby wyszukiwań i szybkości reakcji.

Najlepsze cechy AlsoAsked

Skupienie się na rzeczywistych intencjach wyszukiwania poprzez podkreślanie pytań zadawanych przez użytkowników związanych ze słowami kluczowymi

Korzystaj z głębokiego wyszukiwania, aby automatycznie znaleźć 150 powiązanych pytań do trzech poziomów w dół dla pojedynczego wyszukiwanego hasła

Odkryj niewykorzystane słowa kluczowe, analizując pytania i wyszukiwane hasła pod kątem marketingu cyfrowego

Obejmuj wszystko, czego szukają Twoi odbiorcy, rozgałęziając jeden temat na wiele podtematów

Ograniczenia AlsoAsked

Brak wskaźników wolumenu wyszukiwania

Brak analizy konkurencji

Ceny AlsoAsked

Basic: $15/miesiąc

$15/miesiąc Lite: $29/miesiąc

$29/miesiąc Pro: $59/miesiąc

Oceny i recenzje AlsoAsked

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

7. Planer słów kluczowych Google

przez Planer słów kluczowych Google Google Keyword Planner to przydatne narzędzie do generowania słów kluczowych w celu znalezienia nowych docelowych słów kluczowych i zrozumienia ich szacowanej liczby wyszukiwań i kosztów.

Jest to bezpłatne narzędzie przeznaczone głównie do reklamy PPC, ale może również pomóc w strategii SEO.

Zapewnia odpowiednie sugestie słów kluczowych i wgląd w celu ulepszenia kampanii reklamowych Google. Można go również używać niezależnie do odkrywania nowych słów kluczowych i poznawania zapytań i trendów wyszukiwania w celu ulepszenia kampanii reklamowych.

Najlepsze funkcje Planera słów kluczowych Google

Tworzenie planów słów kluczowych dla Google Ads

Wyświetlanie prognozowanego ruchu związanego z wyszukiwaniem, szacunkowych kliknięć, wyświetleń lub konwersji dla wybranych słów kluczowych

Przekształcanie planu słów kluczowych w aktywną kampanię Google Ads

Ograniczenia Planera słów kluczowych Google

Pokazuje głównie przewidywane dane wyszukiwania organicznego dla wyszukiwanych haseł Google

Cennik Planera słów kluczowych Google

Darmowy

Google Keyword Planner oceny i recenzje

Poniższe oceny dotyczą ogólnej platformy Google Ads:

G2: 4,3/5 (ponad 1900 recenzji)

4,3/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

8. SpyFu

przez SpyFu SpyFu to kompleksowa alternatywa dla Answer the Public, optymalizująca zarówno SEO, jak i kampanie reklamowe PPC.

Platforma ta bada ponad 100 milionów domen, aby ujawnić wyszukiwarki i strategie marketingowe konkurentów, ujawniając wszystkie istotne używane słowa kluczowe, reklamy i linki zwrotne generujące ruch organiczny i płatny w różnych wyszukiwarkach.

Korzystając z różnych narzędzi, można organizować i analizować słowa kluczowe, śledzić rankingi i generować niestandardowe raporty, aby spełnić określone potrzeby SEO.

Najlepsze cechy SpyFu

Dostęp do danych historycznych w celu przeglądania historii rankingów i linków zwrotnych

Przeglądanie słów kluczowych i reklam Google Ads konkurencji za pomocą narzędzi PPC

Zarządzanie projektami SEO poprzez tworzenie grup słów kluczowych i konfigurowanie powiadomień

Generowanie tekstu na podstawie monitu tekstowego i podsumowywanie długich dokumentów lub tekstu

Ograniczenia SpyFu

Użytkownicy zgłaszali przypadki, w których dane nie były w 100% dokładne przez cały czas

Zawiera zaawansowane narzędzia, których początkujący mogą nie potrzebować

Ceny SpyFu

Podstawowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Profesjonalny: $79/miesiąc

Oceny i recenzje SpyFu

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

9. Dysza

przez Dysza Nozzle to potężne narzędzie SEO do śledzenia słów kluczowych i rankingów, szczególnie dla użytkowników korporacyjnych. Wyodrębnia szczegółowe dane słów kluczowych z SERP Google dla wielu słów kluczowych.

Wykraczając poza standardowe śledzenie rankingu, Nozzle pozwala zidentyfikować domeny i określone adresy URL, które dominują w polecanych fragmentach, lokalnych listach pakietów i listach pakietów wideo.

Najlepsze cechy Nozzle

Codzienne monitorowanie pozycji słów kluczowych dzięki dokładnemu i niezawodnemu śledzeniu pozycji SERP

Uzyskaj potężne porady, dane oznaczone kolorami i przegląd wyników w rankingu, aby poprawić swój wynik SEO

Śledzenie codziennych pozycji fraz w indeksie Google

Sprawdzaj statystyki tak często, jak chcesz (np. codziennie lub co miesiąc)

Ograniczenia Nozzle

Mylący interfejs dla nowych użytkowników

Brak raportów i alertów, badania słów kluczowych i śledzenia linków zwrotnych

Ceny Nozzle

Małe i średnie firmy (SMB):

Podstawowy: $59/miesiąc

$59/miesiąc Zaawansowany: 119 USD/miesiąc

119 USD/miesiąc Pro: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Pro Plus: 599 USD/miesiąc

Enterprise:

Business Basic: $1,199/miesiąc

$1,199/miesiąc Business Advanced: $2,999/miesiąc

$2,999/miesiąc Business Pro: $5,999/miesiąc

$5,999/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Nozzle

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

4,6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 80 recenzji)

10. SEO PowerSuite

przez SEO Power Suite SEO PowerSuite to wszechstronne narzędzie dla firm, które chcą poprawić swoją cyfrową obecność.

Pomaga w badaniu słów kluczowych, poprawia strukturę witryny poprzez oznaczanie problemów, analizuje linki zwrotne i prowadzi kampanie pozyskiwania linków.

Platforma składa się z czterech części: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass i LinkAssistant. Narzędzia te pomagają sprawdzać trudność słów kluczowych, śledzić miesięczną liczbę wyszukiwań, lepiej planować treści oraz znajdować słowa kluczowe i możliwości linków.

Najlepsze funkcje SEO PowerSuite

Przeprowadzenie audytu SEO w celu sprawdzenia witryny pod kątem problemów technicznych

Śledzenie rankingów dla lokalnych wyników wyszukiwania i Map Google

Znajdź i napraw spamerskie linki zwrotne, aby poprawić ranking treści

Ograniczenia SEO PowerSuite

Nie jest to platforma oparta na chmurze

Podział na cztery oddzielne rozwiązania zamiast jednego połączonego narzędzia

Ceny SEO PowerSuite

Wersja darmowa

Professional: $596/rok

$596/rok Enterprise: $1,396/rok

Oceny i recenzje SEO PowerSuite

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

Inne narzędzia SEO

Chociaż dostępnych jest wiele narzędzi do badania słów kluczowych i optymalizacji, cele marketingowe to nie tylko SEO.

Dlaczego więc nie rozważyć narzędzia, które okaże się wszechstronne?

ClickUp to wszechstronne narzędzie, które pomoże ci generować pomysły na treści, tworzyć treści, zarządzać kampaniami marketingowymi, usprawniać zarządzanie projektami i przyciągać nowych klientów.

Zarządzaj swoimi działaniami SEO z ClickUp

śledź wszystkie swoje działania marketingowe na jednej platformie dzięki narzędziu ClickUp dla marketingu Oprogramowanie ClickUp dla marketingu pomoże Ci utrzymać całą pracę zespołu marketingowego w jednym miejscu. Twoje marketingowe mapy drogowe nie muszą już być odizolowanymi dokumentami. Połącz je z bieżącymi zadaniami i informuj swój zespół o tym, na jakim etapie podróży się znajduje.

Spraw, by harmonogramy były widoczne dla wszystkich, aby zapewnić przejrzystość i utrzymać motywację zespołu. Pomaga to również pozbyć się zbędnych przepływów pracy.

Narzędzie pomaga również śledzić postępy kampanii i strategii marketingowych.

Pobudź kreatywność, twórz szablony lub generuj kopie z prędkością błyskawicy dzięki najlepszemu na świecie partnerowi do burzy mózgów ClickUp AI pomaga tworzyć wstępnie sformatowane konspekty blogów i pisać całe blogi. Wprowadź swoje wymagania SEO i uzyskaj artykuły wygenerowane w kilka sekund.

Jeśli jednak chcesz napisać artykuł samodzielnie i potrzebujesz tylko odrobiny inspiracji, ClickUp AI będzie twoim niezawodnym towarzyszem burzy mózgów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pomysł na kampanię, czy sugestie dotyczące tematów blogów, zawsze możesz liczyć na to narzędzie AI.

ClickUp jest wszechstronnym platforma produktywności dla agencji SEO i zespołów marketingowych. Pomaga w Zarządzanie projektami SEO pomagając w organizowaniu kampanii i list słów kluczowych, burzy mózgów, tworzeniu treści i przydzielaniu zadań.

ClickUp AI pomaga tworzyć pomysły i uruchamiać kampanie marketingowe. Pomaga w tworzeniu briefów treści, generuje elementy działań z notatek ze spotkań, a nawet tworzy podsumowania długich treści.

Twórz strategie SEO dla swojej witryny za pomocą szablonu ClickUp SEO Roadmap Template

Ponadto ClickUp oferuje własne szablony SEO, dzięki czemu nie musisz rozpoczynać kampanii content marketingowej od zera.

Na przykład, możesz użyć szablonu Szablon mapy drogowej ClickUp SEO aby stworzyć zorganizowany plan działania w celu poprawy widoczności witryny w wyszukiwarkach.

Użyj go do analizy wskaźników witryny i tworzyć mapy drogowe dla swoich celów marketingowych .

To świetne narzędzie do komunikowania zmian i utrzymywania odpowiedzialności wszystkich.

Śledź i zarządzaj informacjami SEO za pomocą szablonu ClickUp SEO Research and Management Template

Jeśli chcesz zarządzać ogólnymi działaniami SEO, daj Szablon do badań i zarządzania SEO ClickUp strzał. Użyj go, aby ustawić terminy, statusy i szacunki czasowe oraz śledzić swoje rankingi w jednym miejscu.

Szablon ten pomaga również w badaniu słów kluczowych, analizach konkurencji i zarządzaniu zadaniami. Oszczędzasz czas, mając dane SEO w jednym miejscu.

ClickUp najlepsze cechy

Współpraca nad materiałami marketingowymi, takimi jak e-maile, posty na blogu i posty w mediach społecznościowych dziękiDokumenty ClickUp Uprość komunikację i szybko osiągaj cele marketingowe dzięki powiadomieniom, komentarzom iZadania ClickUp Twórz przepływy pracy projektów i nowe kampanie oraz przeprowadzaj burze mózgów ze swoim zespołem, korzystając z funkcjiTablice ClickUp* UżycieClickUp Chat aby łatwo omawiać swoje pomysły na treści i kontrolować, kto ma do nich dostęp

Dostęp do wieluSzablony marketingowe ClickUp dla każdego przypadku użycia, jaki można sobie wyobrazić

przeglądaj, dodawaj lub usuwaj zadania do lub z innych list zadań, aby poprawić widoczność i współpracę między zespołami

Ograniczenia ClickUp

W wersji mobilnej brakuje niektórych funkcji dostępnych w wersji desktopowej

Nowi użytkownicy mogą uznać platformę za przytłaczającą

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD / członka przestrzeni roboczej / miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,900 recenzji)

Ulepsz zarządzanie SEO dzięki idealnej alternatywie, aby odpowiedzieć na pytania opinii publicznej

Silne narzędzia SEO są niezbędne do monitorowania konkurencji, optymalizacji witryny i tworzenia atrakcyjnych treści dla docelowych odbiorców w celu zwiększenia pozycji w rankingach.

Szukając alternatywy dla Answer the Public, wybierz tę, która najlepiej spełnia Twoje wymagania biznesowe.

Jeśli szukasz kompleksowej platformy opartej na sztucznej inteligencji, która może z łatwością zarządzać działaniami SEO i marketingowymi, rozważ ClickUp.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym marketerem, czy dopiero zaczynasz przygodę ze strategią content marketingu, ClickUp ma wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia udanej kampanii. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!