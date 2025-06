Przykłady nieświadomych uprzedzeń i sposoby ich unikania

Czy pierwsze wrażenie ma znaczenie? Badania pokazują, że ludzie wyrabiają sobie pierwsze zdanie o kimś w ciągu siedmiu sekund od spotkania.

Decyzja podjęta w takim pośpiechu opiera się na tym, co od razu rzuca się w oczy, np. wygląd, ubiór, głos itp. — czyli na nieświadomych uprzedzeniach.

W tym wpisie na blogu chcemy uświadomić Ci istnienie takich uprzedzeń i pomóc Ci ich unikać w miejscu pracy.

Czym są nieświadome uprzedzenia?

Nieświadome uprzedzenia to system przekonań lub uprzedzeń, na podstawie których podejmowane są decyzje. Uprzedzenia te wpływają na nasze interakcje, często prowadząc do preferencyjnego lub dyskryminującego zachowania wobec innych.

Możemy nie zdawać sobie sprawy, że wyznajemy takie przekonania, co sprawia, że jeszcze trudniej je zidentyfikować i uniknąć.

Znaczenie zrozumienia nieświadomych uprzedzeń

Z definicji nieświadome uprzedzenia to uprzedzenia wobec określonych grup ludzi, zachowań lub działań. Zagrażają one równości, sprawiedliwości i wolnościom indywidualnym. Organizacje, które wykazują uprzedzenia podczas rekrutacji, mogą spotkać się z pozwami sądowymi i karami.

Zapobieganie negatywnym konsekwencjom to dopiero początek. Zrozumienie i świadome unikanie nieświadomych uprzedzeń może zapewnić firmom ogromną przewagę konkurencyjną. Oto jak to zrobić.

Zróżnicowana polityka zatrudnienia dla rozwoju biznesu

Kiedy menedżerowie ds. rekrutacji i osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne są świadomi swoich nieświadomych uprzedzeń, mogą zatrudniać naprawdę zróżnicowanych kandydatów. Różnorodność pracowników przynosi nowe pomysły i punkty widzenia, otwierając nowe rynki i możliwości.

Inkluzywne środowisko pracy sprzyjające nowym pomysłom

Czy ekstrawertyk mówi zbyt dużo podczas spotkań? Czy członkowie zespołu, którzy są bardzo rozmowni, przypisują sobie zasługi za pracę wykonaną przez osoby nieśmiałe?

Umiejętność rozpoznawania takich zachowań pomaga stworzyć bardziej integracyjne miejsce pracy dla wszystkich. W ten sposób możemy poznać opinie osób, które mają inne doświadczenia życiowe i zaproponować rozwiązania, które wcześniej nie były brane pod uwagę.

Lepsze podejmowanie decyzji biznesowych

Świadomość uprzedzeń prowadzi do bardziej obiektywnych i sprawiedliwych decyzji biznesowych. Wybierając najlepsze oprogramowanie HR, warto wziąć pod uwagę jego funkcje dostępności. Projektując chatbota, warto rozważyć implikacje związane z jego nazwą lub tożsamością.

Uświadomienie sobie nieświadomych uprzedzeń pomaga budować lepszą przyszłość.

Silniejsza współpraca

Kiedy wszyscy członkowie zespołu rozumieją nieświadome uprzedzenia, jest mniej osądów i polityki. Ludzie będą chętniej słuchać swoich współpracowników bez uprzedzeń. Tworzy to bezpieczną przestrzeń dla osób o różnych stylach pracy, umożliwiającą współpracę w miejscu pracy, wprowadzanie innowacji i osiąganie lepszych wyników.

Sprawiedliwość i równość w celu przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych talentów

Osoby poszukujące pracy chcą być doceniane i sprawiedliwie wynagradzane. Organizacje świadome swoich nieświadomych uprzedzeń będą prawdopodobnie bardziej sprawiedliwe i uczciwe, co pozwoli im przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników.

Zrozumienie i unikanie nieświadomych uprzedzeń to coś więcej niż tylko postępowanie zgodnie z zasadami. To dobry biznes.

15 przykładów nieświadomych uprzedzeń

Nieświadome uprzedzenia przejawiają się na różne sposoby. Mogą wynikać z rasy, płci, orientacji seksualnej itp. Ale mogą też dotyczyć tego, co uważamy za powierzchowne, np. zamiłowanie do kotów, palenie papierosów lub sposób noszenia włosów.

Chociaż rozpoznanie własnych nieświadomych uprzedzeń jest obowiązkiem każdego z nas, poniżej przedstawiamy piętnaście najczęstszych z nich oraz sposoby ich uniknięcia.

1. Uprzedzenia rasowe

Stereotypy dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, religii, klasy społecznej itp. istnieją od niepamiętnych czasów i nadal funkcjonują w dzisiejszym świecie. Nawet osoby, które nie uważają się za rasistowskie, mogą mieć nieuzasadnione i stronnicze opinie.

W miejscu pracy może to oznaczać wybór osoby jednej rasy zamiast innej lub określenie, czy osoby określonej grupy etnicznej są dobre lub złe w czymś.

Aby tego uniknąć:

Ocena CV po usunięciu nazwisk lub wszelkich informacji, które mogą ujawnić pochodzenie rasowe

Aktywne kwestionowanie przekonań dotyczących różnych ras i sprawdzanie ich

Uważne słuchanie osób z różnych środowisk, aby zrozumieć je jako jednostki

2. Uprzedzenia związane z płcią

Kobiety stanowią 6,4% dyrektorów generalnych firm z listy Fortune 500. Kobiety zarabiają 82 centy za każdego dolara zarobionego przez mężczyznę. Badania przeprowadzone na całym świecie wykazały, że w każdej organizacji występują uprzedzenia związane z płcią, wykraczające daleko poza jawny seksizm.

Może to oznaczać, że mężczyźni mówią więcej niż kobiety w miejscu pracy, zakładając, że kobiety nie potrafią wykonywać trudnych zadań itp.

Aby tego uniknąć:

Przeprowadź ankiety dotyczące postrzegania i grupy fokusowe, aby zrozumieć kobiety — widok formularza ClickUp to prosty sposób na zebranie opinii i przeprowadzenie szczegółowej analizy

Regularnie przeprowadzaj analizę różnic między płciami i zapewnij równe wynagrodzenie

Zwracaj uwagę na język używany w miejscu pracy. Korzystaj z funkcji komentarzy , aby zwrócić uwagę, gdy ktoś powie coś nieodpowiedniego na czacie

Nigdy nie zakładaj niczego z góry

Widok formularza ClickUp do zbierania opinii i analizowania ich

3. Uprzedzenia związane z macierzyństwem

Częścią uprzedzeń związanych z płcią są uprzedzenia związane z macierzyństwem, które znacznie nasilają się, gdy ktoś wraca do pracy po urlopie. Ta forma uprzedzeń zakłada, że kobiety będą mniej zaangażowane w karierę, nie będą lubiły podróżować, nie będą potrafiły podejmować trudnych zadań, będą wolały pracować w domu itp.

Tworzy to środowisko, w którym matki są traktowane jako anomalia, a nie naturalna część każdej organizacji, co ma wpływ na kształtowanie polityki.

Aby tego uniknąć:

Przestań zakładać, że wszystkie matki są takie same

Przestań podejmować decyzje w imieniu matek, niezależnie od tego, jak dobre są twoje intencje

Prowadź szczere rozmowy z matkami wracającymi do pracy, nie traktując ich protekcjonalnie

4. Uprzedzenia związane z wiekiem

W ramach badań demograficznych regularnie klasyfikujemy ludzi na podstawie ich wieku. Identyfikujemy cechy wspólne dla danej grupy, aby lepiej ją zrozumieć. Może to jednak przerodzić się w nieświadome uprzedzenia.

Na przykład można by pomyśleć, że starsza osoba nie nadaje się do pracy jako programista lub w mediach społecznościowych. Wynikiem tego jest niepotrzebne mikrozarządzanie, które przynosi efekt przeciwny do zamierzonego.

Najprostszym sposobem uniknięcia tego jest branie pod uwagę wyłącznie umiejętności i doświadczenia każdej osoby podczas podejmowania decyzji biznesowych. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale menedżerowie i członkowie zespołów muszą aktywnie unikać patrzenia przez pryzmat wieku.

5. Uprzedzenia związane z pochodzeniem

Pochodzenie odgrywa ogromną rolę w procesie rekrutacji i podejmowaniu decyzji dotyczących miejsca pracy. Osoba, która studiowała na Harvardzie lub pracowała w Apple, prawdopodobnie zostanie potraktowana z większym szacunkiem niż osoba, która nie ma takiego doświadczenia. To nieświadome uprzedzenie zakłada, że osoby bez odpowiedniego pochodzenia nie mogą mieć takiego samego poziomu umiejętności.

Aby tego uniknąć:

Ocena CV pod kątem konkretnych umiejętności i doświadczenia, a nie pochodzenia/przynależności

Przeprowadzaj testy umiejętności zamiast zakładać kompetencje

Nie mów o wykształceniu w Ivy League ani doświadczeniu w wielkiej technologii jako o odznaku honorowej

6. Uprzedzenia związane z przypisaniem

Innym nieświadomym uprzedzeniem jest szanowanie osoby na podstawie jej stanowiska lub roli w pracy. Uprzedzenie to wynika z założenia, że wartość człowieka określa ilość zarabianych przez niego pieniędzy lub posiadana władza.

Powoduje to rażącą nierówność w organizacji. Na przykład sprzątacz może być traktowany z mniejszym szacunkiem i uwagą niż dyrektor generalny firmy.

Aby tego uniknąć:

Ustal podstawowy kodeks postępowania w organizacji, którego wszyscy muszą przestrzegać. Opublikuj go w dokumentach ClickUp i udostępnij szerokiemu gronu odbiorców

Wprowadź równe zasady dotyczące świadczeń socjalnych, urlopów, ubezpieczeń itp.

Odradzamy zwracanie się do osób o wyższym stanowisku za pomocą zwrotów takich jak "proszę pana", "proszę pani" itp.

7. Uprzedzenia związane z podobieństwem

Ludzie lubią osoby podobne do siebie, co powoduje powstanie uprzedzeń związanych z podobieństwem lub sympatią. Oznacza to, że faworyzujemy osoby o podobnych gustach i opiniach. Powoduje to powstanie w organizacji "komory echowej", która stopniowo eliminuje różnorodne opinie i nieporozumienia.

Typowym przykładem tego zjawiska jest niechęć osób neurotypowych do zatrudniania osób odmiennych od nich samych. Postrzegają oni neurodywersję jako odmienność, co prowadzi do powstania uprzedzeń, nawet jeśli nie są one świadome.

Choć może to zabrzmieć dziwnie, uprzedzenia związane z imieniem są dość powszechną formą uprzedzeń opartych na podobieństwie. Ludzie uważają osoby o nietypowych lub trudnych do wymówienia imionach za "inne". Do tego stopnia, że mieszkańcy niektórych części świata często anglicyzują swoje imiona, aby poczuć się częścią społeczności.

Aby tego uniknąć, zadaj sobie pytanie, dlaczego ktoś Ci się podoba. Kiedy czujesz, że ktoś jest Ci "bliski", zastanów się nad tym. Regularnie oceniaj skład swojego zespołu pod kątem podobnych osób.

8. Uprzedzenia związane z autorytetem

Uprzedzenia związane z autorytetem polegają po prostu na założeniu, że szef ma zawsze rację, bez sprawdzania faktów. Chociaż są one powszechne wśród pracowników na początku kariery, nawet doświadczeni kandydaci nie są od nich wolni. Tworzy to grupę ludzi, którzy nie kwestionują status quo.

Aby tego uniknąć, menedżerowie i liderzy muszą stworzyć kulturę produktywnych konfliktów. Zachęcaj do wyrażania różnorodnych opinii i nie zgadzania się. Szanuj opinie członków zespołu i udzielaj im informacji zwrotnych. Nigdy nie mów "bo tak powiedziałem"

9. Uprzedzenia związane z bliskością

Stronniczość bliskości występuje, gdy uważasz, że osoby fizycznie blisko Ciebie są bardziej wydajne niż osoby z dalszych miejsc. Ta forma stronniczości często wynika z braku zaufania, co prowadzi do przekonania, że jeśli czegoś nie widzisz, to nie istnieje.

Typowym przykładem jest przekonanie menedżerów, że pracownicy biurowi są bardziej wydajni niż pracownicy zdalni.

Aby tego uniknąć:

Jasne określenie oczekiwań, aby ludzie mogli pracować bez ograniczeń przestrzeni

Regularnie oceniaj wydajność i wyniki na podstawie neutralnych wskaźników

Zniechęcaj ludzi do pokazywania, że wykonują swoją pracę, i zachęcaj do prezentowania wyników

10. Błąd potwierdzenia

Błąd potwierdzenia polega na faworyzowaniu informacji, które potwierdzają to, co już uważamy za prawdę.

W pracy może to utrwalać uprzedzenia rasowe, płciowe, wiekowe i wszelkiego rodzaju inne. Aby tego uniknąć, należy odłożyć na bok wszystkie informacje osobiste i oceniać kandydatów wyłącznie na podstawie ich umiejętności/wyników.

Zbierz opinie na temat danej osoby od zróżnicowanej grupy współpracowników, aby ich opinie zrównoważyły Twoje uprzedzenia.

11. Uprzedzenia związane ze statusem

Nikt nie lubi zmian, zwłaszcza zespoły, które uważają, że pracują wystarczająco dobrze. Na przykład menedżer przyzwyczajony do pracy z zespołem w biurze może nie chcieć zatrudniać pracowników zdalnych.

Chociaż nie wszystkie zakłócenia są dobre, zmiana nie jest całkowicie zła. Aby uniknąć uprzedzeń związanych ze status quo, kwestionuj to, co wydaje się wygodne. Zastanów się, co może Cię martwić podczas zatrudniania lub promowania kogoś, ponieważ wydaje się to bezpiecznym wyborem.

12. Uprzedzenia związane z niepełnosprawnością

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych jest bardzo powszechnym problemem w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o korzystanie z wózka inwalidzkiego, czy uzyskanie wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, osoby niepełnosprawne są często traktowane inaczej. Traktuje się je protekcjonalnie lub daje im niepotrzebną swobodę.

Tworzy to środowisko, w którym osoby niepełnosprawne czują się nie mile widziane, co sprawia, że organizacja staje się coraz bardziej dyskryminująca.

Aby uniknąć uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, należy budować silniejsze praktyki dotyczące pracowników. Stwórz środowisko fizyczne i cyfrowe, które będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.

13. Uprzedzenia związane z przypisywaniem

Uprzedzenia atrybucyjne polegają na wyciąganiu wniosków lub osądach na podstawie niewielkiej informacji o kimś. Osoby z tym uprzedzeniem często ekstrapolują konkretne działania na charakter zamiast na czynniki sytuacyjne.

Na przykład, kandydat ubrany niechlujnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej może zostać uznany za nieprofesjonalnego lub niezainteresowanego, zamiast wziąć pod uwagę, że rano mógł mieć pecha lub spotkać się z nieprzewidzianym zdarzeniem.

Aby uniknąć uprzedzeń związanych z atrybucją:

Powstrzymaj się od oceniania osoby na podstawie 1-2 jej działań

Bądź otwarty na wyjaśnienia, jeśli czyjeś zachowanie sprawia, że czujesz się niekomfortowo

Ćwicz empatię

14. Uprzedzenia zakotwiczenia

Błąd kotwiczenia polega na ustalaniu standardów na podstawie pierwszej otrzymanej informacji. Na przykład podczas przeprowadzania oceny wyników, jeśli pierwszy kandydat jest najlepszym pracownikiem, wszyscy członkowie zespołu mogą wydawać się słabymi pracownikami, nawet jeśli wykonali swoją pracę w sposób zadowalający.

Niekorzystnym skutkiem błędu kotwiczenia jest to, że ludzie często odmawiają zmiany zdania, nawet jeśli przedstawi się im dowody przeciwne. Może to utrudniać postęp, ponieważ pozostajesz przywiązany — lub zakotwiczony — do pierwszej informacji.

Aby tego uniknąć,

Przed oceną osób, pomysłów itp. należy ustalić kryteria oceny.

Podejmuj decyzje w sposób kumulacyjny, zamiast odrzucać opcje na każdym etapie

Ponownie oceń kluczowe informacje, aby zapewnić ich dokładność i trafność

15. Uprzedzenia związane z ostatnimi doświadczeniami

Błąd świeżości polega na przywiązywaniu nieproporcjonalnej wagi do wydarzeń z niedawnej przeszłości. Na przykład, jeśli członek zespołu przez cały rok osiągał dobre wyniki, ale w czwartym kwartale nie zrealizował dużego projektu, na jego ocenę nieproporcjonalnie wpłynie ta porażka, a nie wyniki z całego roku.

Aby uniknąć uprzedzeń wynikających z ostatniego kontaktu:

Budowanie kultury dokumentowania/notowania wyników w ciągu całego roku

Ustal jasne struktury i procesy dotyczące działań, które mają miejsce przez cały rok

Należy natychmiast przekazywać informacje zwrotne, zamiast czekać na czas oceny

Powyższe 15 przykładów to tylko kilka z wielu. Ludzie codziennie spotykają się z dziesiątkami innych uprzedzeń, które negatywnie wpływają na wyniki organizacji i zaangażowanie pracowników. Zajęcie się nieświadomymi uprzedzeniami jako całości wymaga strategicznej interwencji w całej organizacji. Oto, jak może to wyglądać.

Strategie radzenia sobie z nieświadomymi uprzedzeniami

Szkolenie dotyczące nieświadomych uprzedzeń

Przeprowadź szkolenia dotyczące różnorodności i nieświadomych uprzedzeń dla każdego nowego pracownika oraz oferuj kursy odświeżające dla obecnych członków zespołu. Upewnij się, że są one praktyczne i możliwe do zastosowania w praktyce.

Podczas szkolenia pokaż praktyczny wpływ nieświadomych uprzedzeń poprzez historie i doświadczenia z życia. Włącz scenariusze symulacyjne i odgrywanie ról, aby dogłębnie zrozumieć nieświadome uprzedzenia. Zaproponuj praktyczne sposoby reagowania na uprzedzenia.

Natychmiastowa informacja zwrotna

Zwracaj uwagę na zachowania wynikające z nieświadomych uprzedzeń. Korzystanie z wewnętrznego narzędzia do współpracy, takiego jak ClickUp, pomaga również monitorować widok czatu ClickUp, aby obserwować trendy powtarzających się zachowań/obaw.

Widok czatu ClickUp ułatwiający współpracę

Pamiętaj jednak, że osoby, które mają uprzedzenia, nie są ich świadome. Zamiast więc je krytykować, delikatnie wyjaśnij im sytuację. Nie chcesz, aby w oczach zespołu wyszły na rasistki lub seksistki.

Korzystaj z oprogramowania do uznawania pracowników, które automatyzuje śledzenie realizacji celów zespołu. Pozwól członkom zespołu doceniać się nawzajem lub nagradzać.

Zachęcaj do komunikacji w czasie rzeczywistym. Funkcja wykrywania współpracy ClickUp pokazuje, kto jest online, dzięki czemu zespoły zdalne mogą rozmawiać ze sobą na żywo.

Buduj otwartą kulturę uczenia się

Kiedy zespoły pracują razem, muszą się komunikować i współpracować. Pomaga to członkom zespołu zrozumieć się nawzajem, a wzmocnienie relacji międzyludzkich pozwala przezwyciężyć uprzedzenia.

Skonfiguruj obszar roboczy do współpracy. Zapewnij przejrzystość projektu, zadań, standardów i miar powodzenia. Zachęć członków zespołu do pozostawiania komentarzy i dyskusji nad pomysłami w kontekście każdego zadania.

Użyj tablicy ClickUp, aby przeprowadzić burzę mózgów bez ograniczania kreatywności. Wykorzystaj dokumenty ClickUp do dokumentowania nauki.

Wybierz jeden z szablonów planów komunikacji ClickUp, aby szybko rozpocząć realizację swoich inicjatyw.

Szablon planu komunikacji ClickUp

Wzmocnij praktyki rekrutacyjne

Różnorodność zaczyna się od rekrutacji, choć należy ją pielęgnować każdego dnia. Aby wyeliminować nieświadome uprzedzenia z procesu rekrutacji,

Skonfiguruj proces rekrutacji wolny od nieświadomych uprzedzeń

Wykorzystaj narzędzia AI w procesach HR, takich jak tworzenie listy kandydatów na podstawie umiejętności i doświadczenia, ale uważaj na nieodłączne uprzedzenia w narzędziach AI

Usuń wszelkie dane osobowe z formularzy zgłoszeniowych

Stwórz zróżnicowany panel oceniających

Regularnie szkol osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne, aby potrafiły rozpoznać nieświadome uprzedzenia i unikać ich

Zbieraj opinie kandydatów i reaguj na nie

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować cykl pracy działu HR do swoich potrzeb

Zbuduj podstawy procesów rekrutacyjnych, korzystając z bezpłatnych szablonów HR. Dostosuj je do swoich potrzeb i zacznij działać!

Stwórz lepsze miejsce pracy dzięki ClickUp

Każdy system zarządzania projektami jest tworzony w celu poprawy wydajności, efektywności i wyników organizacji. ClickUp oczywiście spełnia wszystkie te wymagania.

Ale to nie wszystko. ClickUp dla działu kadr został zaprojektowany, aby zapewnić sprawiedliwe i uczciwe funkcjonowanie Twojej organizacji.

Dzięki ClickUp możesz śledzić wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników za pomocą dostosowywalnych widoków. Dokumenty ClickUp pomagają w przejrzystym tworzeniu i udostępnianiu zasad firmy. Wbudowane formularze ułatwiają zbieranie natychmiastowych opinii.

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne pomagają wizualizować wyniki w zakresie różnorodności, równości i integracji.

ClickUp to wszystkie narzędzia potrzebne do skonfigurowania systemów eliminujących nieświadome uprzedzenia w jednym miejscu. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!