Jak zastosować metodologię Agile w projektach nieopartych na oprogramowaniu?

Jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy, gdy słyszysz słowo "zwinny"?

Jeśli wyobraziłeś sobie zespół czterech programistów i inżynierów skulonych razem na spotkaniu standup lub tablicę szczegółowo opisującą plan wydania, nie jesteś sam.

Większość z nas rozumie "agile" jako metodologię, która optymalizuje proces tworzenia oprogramowania.

Choć to prawda, nie jest to zakończony obraz. Metodologia agile nie ma zastosowania wyłącznie w ustawieniach technicznych.

Można prześledzić jej pochodzenie do cyklu Plan-Do-Study-Act (PDSA) zapoczątkowanego przez fizyka Waltera Shewharta w Bell Labs w latach trzydziestych XX wieku. Shewhart był mentorem W. Edwardsa Deminga, który przywiózł te techniki do Japonii po II wojnie światowej, gdzie Toyota wykorzystała je do opracowania Systemu Produkcyjnego Toyoty.

Wszystko to wydarzyło się zanim Agile stało się podstawą w IT.

Tak więc, jeśli rozważasz zastosowanie technik zwinnych w projektach innych niż oprogramowanie, jesteś we właściwym miejscu. Przeprowadzimy Cię również przez wszystkie kroki i udostępnimy przykłady z prawdziwego świata. Ale najpierw wstęp.

Czym jest metodyka Agile?

Zwinna metodologia to elastyczny sposób zarządzania projektami dla przedsiębiorstw, który dzieli projekty na małe, łatwe do zarządzania części i pozwala na ciągłe dostosowywanie i współpracę w celu dostosowania się do zmieniających się potrzeb.

Zwinne zarządzanie projektami polega na przestrzeganiu zasad, wspieraniu zorganizowanej pracy zespołowej, zapewnieniu, że produkt lub usługa działa i jest otwarta na zmiany w oparciu o opinie klientów.

Wyobraź sobie na przykład, że zajmujesz się nieprzewidywalnym projektem. Twój klient końcowy nie jest z góry pewien, czego chce, lub jego pożądane wyniki są niejednoznaczne. W tym momencie zwinna transformacja może pomóc. Możesz przyjąć zwinną metodologię, aby dostosowywać rzeczy w trakcie postępu, zapewniając, że projekt pozostanie na właściwym torze i będzie odpowiadał niestandardowym potrzebom klientów.

Nie jest to jednak srebrna kula na wszystkie bolączki tradycyjnego zarządzania projektami.

Plusy i minusy stosowania Agile w projektach nieopartych na oprogramowaniu

Ramy Agile zyskują na popularności ze względu na liczne korzyści dla zespołów nietechnicznych.

Pomimo skuteczności w projektach nie związanych z oprogramowaniem, metodyki zwinne nie zawsze są bezbłędne. Tak więc decyzja, czy ta metoda pasuje do Twojej firmy, zależy od konkretnych celów Twojej firmy i sposobu jej wykorzystania.

Oto najważniejsze wady i zalety stosowania agile w projektach nietechnicznych.

Plusy

Zdolność adaptacji: Metody zwinne oferują elastyczność, pozwalając teamom na dostosowanie kierunku projektu w miarę ewolucji wymagań, zapewniając lepsze dopasowanie produktu końcowego do zmieniających się potrzeb

Metody zwinne oferują elastyczność, pozwalając teamom na dostosowanie kierunku projektu w miarę ewolucji wymagań, zapewniając lepsze dopasowanie produktu końcowego do zmieniających się potrzeb Lepsza współpraca: Metodologia ta zachęca do udostępniania wspólnej własności i środowiska współpracy, co często prowadzi do lepszych wyników projektu

Metodologia ta zachęca do udostępniania wspólnej własności i środowiska współpracy, co często prowadzi do lepszych wyników projektu Szybsze cykle przeglądu: Robi miejsce na przyrostowe dostawy, zapewniając, że zespół zakończy małe części projektu i dostarczy je w krótszych ramach czasowych. Zapewnia to dostawcom namacalne aktualizacje postępów

Robi miejsce na przyrostowe dostawy, zapewniając, że zespół zakończy małe części projektu i dostarczy je w krótszych ramach czasowych. Zapewnia to dostawcom namacalne aktualizacje postępów Jednoczesna informacja zwrotna i testowanie: Kładzie nacisk na jednoczesne zaangażowanie klienta, pętle informacji zwrotnej i testowanie projektu, z których wszystkie zwiększają prawdopodobieństwo, że projekt spełni oczekiwania klienta

Wady

Krzywa uczenia się: Przejście na metodologię zwinną może wymagać znaczących zmian w sposobie myślenia, praktykach i cyklu pracy. Teams będą musiały poświęcić czas i wysiłek na adaptację

Przejście na metodologię zwinną może wymagać znaczących zmian w sposobie myślenia, praktykach i cyklu pracy. Teams będą musiały poświęcić czas i wysiłek na adaptację Trudności w transferze: Kiedy dział przechodzi z jednego stylu zarządzania na inny, trudno jest przyzwyczaić się do nowych obowiązków i sposobu, w jaki projekty posuwają się naprzód

Kiedy dział przechodzi z jednego stylu zarządzania na inny, trudno jest przyzwyczaić się do nowych obowiązków i sposobu, w jaki projekty posuwają się naprzód Mniej dokumentacji: W agile szybkie reakcje i postęp mają większe znaczenie niż mnóstwo papierkowej roboty. Oznacza to, że zadania takie jak prowadzenie dokumentacji i utrzymywanie planów mogą przebiegać wolniej

Jak zastosować metodologię Agile w projektach niezwiązanych z oprogramowaniem

Jeśli rozpoczynasz projekt projekt typu Enterprise lub ustanowienie zarządzania zmianą, najlepiej jest do zrobienia w iteracyjnych scenach, postępując zgodnie z tymi zwinnymi praktykami:

Krok 1: Zrozum, czego potrzebujesz

Uzyskaj jasne zrozumienie celów i wymagań projektu. Zrozum, co musisz dostarczyć. Następnie z góry jasno określ cel końcowy i kryteria powodzenia.

Następnie zidentyfikuj podstawowe elementy niezbędne do skutecznego zarządzania projektami i ich zakończenia przy użyciu narzędzi zwinnych. Krok ten stanowi podstawę do ustawienia kierunku i zakresu projektu.

ClickUp

wszystko w jednym

zwinne zarządzanie projektami

może pomóc w rozpoczęciu pracy, umożliwiając utworzenie obszaru roboczego dla zespołu.

Przestrzenie ClickUp

pomoże ci ustawić centralny hub projektu lub centrum dowodzenia.

Tutaj możesz ustawić cele, przydzielić zadania, śledzić postępy i dotrzymywać terminów. Możesz także zapraszać członków Teams do dołączenia i współpracy nad projektami.

Twórz przestrzenie w ClickUp, aby centralnie zarządzać projektami.

Krok 2: Podziel projekt na części

Podziel swój projekt na mniejsze, możliwe do zarządzania zadania poprzez zwinny proces planowanie wydań . Podział ten pomaga zorganizować i systematycznie zajmować się każdą częścią projektu. Dzięki temu można mieć pewność, że każdemu aspektowi zostanie poświęcona odpowiednia uwaga i przyczyni się on do powodzenia projektu.

Po ustawieniu obszaru roboczego, zacznij tworzyć projekty i zadania. Użyj struktury listy ClickUp, aby podzielić duży projekt na iteracyjne sprinty i zadania, które można wykonać.

Następnie możesz polegać na

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp

do dodawania terminów, przypisywania zadań do członków zespołu i ustawienia priorytetów dla każdego zadania.

Widok obciążenia pracą w ClickUp

jest darem niebios dla zapewnienia, że zasoby zespołu są przydzielane efektywnie w oparciu o dostępność, możliwości i obciążenie.

Dostęp do wielu projektów na jednym pulpicie

Krok 3: Rozmawiaj i pracuj razem

Zachęcaj członków Teams do otwartej komunikacji i współpracy. Stwórz psychologicznie bezpieczne środowisko pracy, w którym udostępnianie pomysłów i spostrzeżeń jest łatwe. Taki wspólny wysiłek zapewnia wczesne ujawnianie problemów i ich szybkie rozwiązywanie. Dzięki temu każdy może skutecznie przyczynić się do realizacji celów projektu.

ClickUp dostarcza zintegrowane narzędzia dla Teams do komunikacji, udostępniania kontekstu i iteracyjnej współpracy. Współtwórz wizję projektu ze swoim zespołem za pomocą

Dokumenty ClickUp

, który umożliwia kontrolę wersji i edycję, aby wszyscy byli na tej samej stronie (dosłownie). Udostępnianie aktualizacji poprzez

ClickUp Chat

i bądź na bieżąco z nadchodzącymi zadaniami dzięki skrzynce odbiorczej ClickUp.

Współpraca z członkami zespołu w ramach Dokumentów

Krok 4: Ustal kadencję poprzez powtarzające się cykle

Ustaw powtarzające się terminy dzięki funkcjom ClickUp, takim jak

Listy kontrolne

i

Sprinty

aby stworzyć rytm pracy. Promocja otwartego dialogu poprzez codzienne standupy, retrospektywy i regularne punkty styku. Rozmowy powinny koncentrować się na postępach i blokadach, aby można było je wspólnie korygować.

Regularnie sprawdzaj postępy i dostosowuj się w razie potrzeby.

Śledzenie projektów w ClickUp

możliwości wchodzą tutaj w grę. Pozwala ona śledzić postępy projektu, ułatwiając identyfikację tego, co działa dobrze, a gdzie należy wprowadzić poprawki.

Skorzystaj z zaawansowanej analityki platformy i ustaw

Niestandardowe pulpity w ClickUp

do monitorowania postępów i wydajności.

Wybieraj spośród ponad 15 widoków pulpitu nawigacyjnego

Krok 5: Ciągłe doskonalenie na bieżąco

Dąż do ciągłego doskonalenia poprzez znajdowanie luk za pomocą analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) w celu usprawnienia realizacji projektu. Daje to narzędzia do oceny bieżących operacji i podejmowania działań usprawniających. Pomoże to również w opracowaniu celów strategicznych.

Zastosowanie

zwinne techniki scrum

analizowanie spostrzeżeń i danych w celu podejmowania świadomych decyzji i optymalizacji wydajności projektu.

Następnie należy użyć

Szablony analizy SWOT firmy ClickUp

do przechwytywania i śledzenia ustaleń.

Ten commit do doskonalenia zapewnia, że cała

rozwój projektu

proces ewoluuje i z czasem przynosi lepsze wyniki.

Skorzystaj z szablonów analizy SWOT z możliwością dostosowania

Podnieś wyniki swojego projektu na wyższy poziom używając

ClickUp Agile

, który pomoże Ci zarządzać mapami drogowymi, sprintami, zaległościami i nie tylko. Połącz swój zespół, doświadcz silnych możliwości raportowania i stwórz płynny przepływ pracy - wszystko to ułatwia zwinność wykraczającą poza projekty rozwoju oprogramowania.

Przykłady zastosowania Agile w teamach niezwiązanych z oprogramowaniem

Oto kilka przykładów zastosowania metodologii Agile w projektach. Przykłady te pomogą Ci również zrozumieć, dlaczego ClickUp, z jego zwinnymi funkcjami i

zwinne szablony

jest Twoim najlepszym przyjacielem.

1. Rozwój kampanii marketingowej

W zespole marketingowym agile usprawnia rozwój kampanii. Wystarczy podzielić kampanię na wiele sprintów, z których każdy koncentruje się na konkretnym aspekcie, takim jak badania, data powstania zawartości, projekt i wdrożenie.

Użyj

Szablony marketingowe ClickUp

aby dostosować wyczyszczone kwartalne lub roczne

cele marketingowe

z ustawionymi priorytetami.

Używaj szablonów niestandardowych dla zwinnych cykli pracy

Przeprowadzanie codziennych stand-upów przy użyciu zwinnego podejścia do

cyklów pracy

na bieżąco informuje zespół o postępach, a przeglądy sprintów zapewniają szybkie wprowadzanie zmian. Takie podejście umożliwia elastyczne dostosowywanie się do zmian rynkowych, zapewniając jednocześnie terminowe uruchamianie kampanii.

2. Procesy rekrutacyjne HR

Stosowanie zwinnych zasad

zarządzanie projektami scrum

w HR może odmienić procesy rekrutacyjne. Zatrudnienie kandydata może wydawać się zniechęcającą górą do zdobycia. Ale dzieląc ją na mniejsze zadania, takie jak pozyskiwanie kandydatów, selekcja i rozmowy kwalifikacyjne, zespoły HR mogą sprawić, że droga na szczyt będzie mniej przerażająca.

Codzienne synchronizacje pomagają również w szybkim podejmowaniu decyzji i eliminowaniu wąskich gardeł. Dodatkowo, spotkania retrospektywne pozwalają zespołowi na ciągłą refleksję nad strategiami i optymalizację wysiłków rekrutacyjnych.

Jeśli chcesz zorganizować lejek zarządzania talentami z zakończoną widocznością i niestandardowymi widokami, spróbuj

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp

. Można go używać do śledzenia wydajności, zaangażowania i rozwoju pracowników w jednym miejscu.

Śledzenie statusu różnych zadań za pomocą funkcji zarządzania cyklem pracy ClickUp

3. Planowanie i zarządzanie wydarzeniami

W przypadku planowania wydarzeń, zwinne techniki umożliwiają lepszą koordynację. Sprinty mogą skupiać się na wyborze miejsca, zarządzaniu dostawcami, zaangażowaniu uczestników i podobnych aspektach.

Można użyć

Szablon zarządzania wydarzeniami ClickUp

aby planowanie wydarzeń stało się bułką z masłem:

Planuj i kontroluj wszystko, od znalezienia lokalizacji po uzyskanie ofert

Sprawna współpraca zespołu i zasobów

Śledzenie postępów i celów, aby zapewnić terminowe i budżetowe wydarzenia

Planuj złożone wydarzenia dzięki usprawnionemu systemowi śledzenia

Upewnij się, że codziennie przeprowadzasz odprawy, aby zapewnić postęp i w razie potrzeby dokonać szybkich korekt. I nie zapominaj: retrospektywy po wydarzeniach dostarczają spostrzeżeń, które usprawniają przyszłe procesy planowania wydarzeń.

4. Rozwój produktu w branżach nietechnologicznych

Nawet w branżach niezwiązanych z technologią, rozwój produktu czerpie korzyści z metod zwinnych.

Oto jak przejść przez ten proces:

Stwórz cele określające funkcje produktu i niestandardowych klientów

Podziel rozwój na sprinty dla takich rzeczy jak projektowanie, prototypowanie, kosztorysowanie, testowanie itp.

Zaangażuj członków zespołu z różnych funkcji - projektowania, zaopatrzenia, operacji, sprzedaży - w każdy sprint

Wykorzystywanie standupów do koordynowania pracy różnych teamów i rozwiązywania problemów

Szybkie tworzenie podstawowych prototypów i zbieranie opinii klientów za pomocą ankiet po każdym sprincie ( Szablony ankiet opinii o produkcie ClickUp będą przydatne)

Przeprowadzanie retrospektyw oceniających, co działało dobrze, a co wymaga modyfikacji

Iteruj prototyp w każdym sprincie, udoskonalając go na podstawie zdobytej wiedzy, aż spełni kryteria gotowości do uruchomienia

Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp

będzie Twoim sprzymierzeńcem podczas całego procesu. Użyj go, aby:

Zorganizować rozwój produktu od pomysłu do wprowadzenia na rynek

Dostosować Teams do kamieni milowych i zadań

Zarządzać wszystkimi zadaniami w jednym miejscu, aby ułatwić pracę zespołową

Uprość sprinty rozwoju produktu dzięki spersonalizowanemu szablonowi planu projektu

5. Projekty budowlane i infrastrukturalne

Jeśli chodzi o projekty budowlane i infrastrukturalne, skupienie się na fazach takich jak planowanie, prace ziemne i wykończeniowe zapewnia terminowe zakończenie. Codzienne spotkania z kierownikami projektów mogą pomóc w szybkim rozwiązywaniu problemów i dostosowaniu się do warunków panujących na placu budowy, zwiększając wydajność projektu.

Na przykład, budowa nowego terminalu lotniska może być zarządzana poprzez podzielenie budowy na sprinty dla struktury terminalu, elementów wewnętrznych, systemów technicznych i wykończeń zewnętrznych. Teams o różnych funkcjach

współpracowałyby w ClickUp

aby zakończyć priorytetowe zadania w każdym obszarze.

Będą obsługiwać zasoby na Liście, planować zadania za pomocą Kalendarza lub dostosowywać daty za pomocą wykresu Gantta. (

ClickUp oferuje ponad 15 widoków

dla łatwego planowania)

Zwinne podejście koncentrujące się na przyrostowej realizacji, współpracy z interesariuszami i ciągłym doskonaleniu może przynieść korzyści projektom budowlanym dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów, zwiększonej odpowiedzialności, pozytywnemu rozwojowi projektu i lepszemu nadzorowi jakości.

Zarządzaj projektami budowlanymi za pomocą gotowych do użycia szablonów zarządzania projektami

Z

ClickUp dla Teamów Budowlanych

umożliwia zarządzanie projektami budowlanymi od przedsprzedaży do dostawy bez wysiłku:

Niestandardowy cykl pracy na budowie

Przyspiesz pracę zespołową na polu i w biurze

Natychmiastowe monitorowanie postępów dzięki raportowaniu w czasie rzeczywistym

Ujednolicenie zespołu, pracy i narzędzi na jednej platformie

Zarządzanie projektami ClickUp

jest uniwersalnym

narzędzie do zarządzania projektami

które można wykorzystać i niestandardowo dostosować, aby śledzić priorytety, przyspieszyć współpracę i uzyskać ogólny widok postępu projektu.

Funkcja ta pomoże Twojemu zespołowi łatwo przejść na Agile.

Intuicyjna analityka projektów zapobiega przeciążeniu informacjami

Agile i powodzenie projektów

Zapewne zdałeś sobie sprawę, jak przydatne i wygodne jest stosowanie zwinnych metod w rozwoju projektów innych niż programistyczne. Teams spoza branży IT mogą na nich polegać, aby osiągnąć

Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek dzięki szybkiej iteracji

Wyższą jakość wyników dzięki ciągłemu doskonaleniu

Zwiększoną odpowiedzialność dzięki widoczności

Większą elastyczność w zakresie zmieniających się priorytetów

Śmiało i przejdź na zwinność. A na wszelki wypadek

szybkich wskazówek dotyczących zwinnego zarządzania projektami

lub pomocną dłoń w dostosowaniu się do zmian, spróbuj zacząć od agile przy użyciu ClickUp.

Zarejestruj się za Free

i uzyskaj wsparcie dostosowane do potrzeb, aby wdrożyć agile w swoich projektach.