10 najlepszych programów do budżetowania dla małych firm w 2025 roku

Małe firmy często borykają się z napiętymi budżetami i ograniczone zasoby co sprawia, że każda decyzja finansowa ma krytyczne znaczenie. Podczas gdy tradycyjne metody budżetowania pomagają, są one powolne, podatne na błędy i wymagają większej elastyczności.

Jeśli rozważasz przejście z konwencjonalnej księgowości na specjalistyczne oprogramowanie do budżetowania, zmierzasz we właściwym kierunku.

Narzędzie do budżetowania biznesowego pozwoli ci ograniczyć niepotrzebne wydatki i szybciej osiągnąć rentowność. Pomoże ci zaplanować budżet małej firmy, aby określić wielkość sprzedaży, aby osiągnąć próg rentowności, rezerwy, które musisz utworzyć i kiedy zatrudnić więcej osób.

Przedstawiliśmy listę 10 najlepszych programów do budżetowania dla małych firm, ich funkcje, ceny i oceny.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do budżetowania dla małych firm?

Przeanalizujmy kluczowe funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do budżetowania dla małych Business. Funkcje te gwarantują, że narzędzie spełni Twoje obecne i przyszłe potrzeby w miarę rozwoju Twojego biznesu:

Łatwość obsługi: Szukaj przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które jest łatwe w ustawieniu i obsłudze. Start mapowanie istniejących procesów wizualnie, aby ułatwić zarządzanie finansami bez żadnych kłopotów od samego początku

Łatwość obsługi: Szukaj przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które jest łatwe w ustawieniu i obsłudze. Start mapowanie istniejących procesów wizualnie, aby ułatwić zarządzanie finansami bez żadnych kłopotów od samego początku

Skalowalność: Wybierz oprogramowanie, które będzie obsługiwać więcej użytkowników, śledzić nowe wydatki i zarządzać złożonymi finansami w miarę rozwoju Twojego biznesu

Możliwości integracyjne: Upewnij się, że oprogramowanie płynnie integruje się z istniejącym oprogramowaniem księgowym narzędzia do zarządzania projektami aby zachować spójność danych finansowych

Raportowanie finansowe i analityka: Wybierz oprogramowanie, które oferujeszczegółowe raportowanie, konfigurowalne pulpity i narzędzia do wizualizacji danych w celu identyfikacji trendów i analizy wydatków

Bezpieczeństwo i zgodność: Sprawdź, czy oprogramowanie spełnia standardy branżowe w zakresie bezpieczeństwa danych i jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony poufnych informacji finansowych

10 najlepszych programów do budżetowania dla małych firm w 2024 roku

Teraz, gdy znasz już funkcje i funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do budżetowania w biznesie, oto lista 10 najlepszych programów do budżetowania dla małych firm.

1. ClickUp

Przykład obszaru roboczego ClickUp do zarządzania projektami dla firmy księgowej

ClickUp łączy wszystkie funkcje Twojej firmy w jedną platformę. Wizualizuj wszystkie powiązane zadania na jednym pulpicie: marketing, finanse, zarządzanie projektami lub HR i wprowadzaj zmiany w czasie rzeczywistym.

Oszczędzaj czas dzięki zadaniom opartym na AI i automatyzacji, aby skupić się na tym, co kluczowe. Oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi i finansowymi ClickUp wyróżnia się jako najwyższej klasy oprogramowanie do budżetowania, które pozwala na wykonywanie złożonych obliczeń finansowych i efektywne planowanie. Oprogramowanie monitoruje cele finansowe, nadzoruje konta i oblicza zyski.

Szablon budżetu biznesowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu wydatków i przychodów Business w scentralizowanym miejscu. Szablony ClickUp dla finansów i księgowości śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym i oprogramowanie do zarządzania budżetem oparte na współpracy to tylko niektóre z jego funkcji. Integruje wszechstronne funkcje zarządzania projektami z kompleksowymi narzędziami do budżetowania.

Przełączaj się między wygodnymi widokami ClickUp, aby uporządkować swoje faktury w kilka sekund

Firmy zarządzające wieloma projektami preferują ClickUp, aby zapewnić zorganizowane i wydajne procesy budżetowania.

Zarządzaj projektem małego biznesu na każdym kroku dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektu za pomocą ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe pulpity do raportowania budżetów, wydatków i zysków

Szybkie sprawdzanie liczb dzięki Pola formuły ClickUp do obliczeń Zachowaj porządek dzięki przypomnieniom o powtarzających się zadaniach i rachunkach

Uzyskaj widoczność finansów dzięki niestandardowym polom na kwoty budżetowe, wydatki, informacje o dostawcach i daty płatności

Śledzenie miesięcznych i rocznych dochodów i wydatków bez wysiłku dziękiProste szablony budżetowania ClickUp Limity ClickUp

Nowi użytkownicy zgłaszali trudności w nauce korzystania z zaawansowanych funkcji

Czasami czas reakcji wsparcia jest dłuższy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9000+ recenzji)

: 4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ recenzji)

2. Budgyt

przez Budgyt Budgyt upraszcza plan finansowy przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowych danych.

Ta oparta na chmurze aplikacja do budżetowania pozwala usprawnić procesy budżetowania dzięki intuicyjnemu interfejsowi, automatyzacji kategoryzacji wydatków i uzyskiwaniu wnikliwych raportów finansowych.

Zapewnia łatwą manipulację danymi dzięki funkcji "przeciągnij i upuść". API Budgyt umożliwia integrację z popularnym oprogramowaniem do księgowości finansowej. Obecnie wspiera Quickbooks, Xero i ConnectWise.

Najlepsze funkcje Budgyt

Dostęp do danych historycznych poprzez dane księgi głównej na poziomie transakcji

Obliczanie zysków i strat według centrum kosztów i okresu, porównywanie budżetów i inne niestandardowe raportowanie

Uproszczenie budżetowania wielu zysków i strat dzięki różnym filtrom

Śledzenie zmian i filtrowany dziennik aktywności

Globalny zasięg dzięki obsłudze wielu walut

Limity Budgyt

Stroma krzywa uczenia się korzystania z formuł

Organizacje non-profit muszą dostosować bardziej szczegółowe ustawienia

Ceny Budgyt

Łatwe : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Plus : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Pro : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Enterprise plan : Cennik niestandardowy

: Cennik niestandardowy Non-profit: Ceny niestandardowe dla wszystkich czterech planów

Cennik dodatków

Ocena budżetowania: $699-$2,999

$699-$2,999 Opracowanie prezentacji: $1,500-$3,500

Oceny i recenzje Budgyt

G2 : 4.8/5 (50+ recenzji)

: 4.8/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (50+ recenzji)

3. BudgetPulse

przez BudgetPulse BudgetPulse oferuje darmowe i oparte na chmurze oprogramowanie księgowe do użytku osobistego.

BudgetPulse zapewnia podstawowe funkcje do zarządzania finansami osobistymi. Użytkownicy ręcznie importują swoje transakcje do drukowanych wykresów, raportów i grafów, aby lepiej zrozumieć swoje wydatki. Pomaga również użytkownikom w ustawieniu celów i śledzeniu postępów w efektywnym zarządzaniu pieniędzmi.

Najlepsze funkcje BudgetPulse

Łatwe zarządzanie budżetem

Importowanie wyciągów bankowych i eksportowanie danych do narzędzia do planowania finansowego w kilku krokach

Ustawienie zbierania funduszy online z celami i przyjmowanie funduszy przez PayPal i Amazon

Limity BudgetPulse

Brak automatyzacji i możliwości analizy danych

Wszystkie dane muszą być importowane lub wprowadzane ręcznie

Brak integracji z innymi narzędziami do budżetowania Business lub bankami

Ceny BudgetPulse

Free

Oceny i recenzje BudgetPulse

G2 : Nie ma na liście

: Nie ma na liście Capterra: Nie ma na liście

4. FreshBooks

przez FreshBooks FreshBooks oferuje nieograniczone, zautomatyzowane i konfigurowalne faktury i wpisy wydatków. Akceptuje płatności kartą kredytową online i przelewy bankowe ACH. Jego szablony do budżetowania projektów oszczędzają czas i koszty freelancerów i małych firm.

Dzięki ponad 100 integracjom z aplikacjami, FreshBooks upraszcza zadania związane z fakturowaniem i zarządzaniem wydatkami.

Godną uwagi funkcją planu Plus jest redukcja błędów księgowych dzięki funkcji podwójnego raportowania.

Najlepsze funkcje FreshBooks

Uproszczenie monitorowania kosztów i danych powstania sprawozdań finansowych

Zaawansowane funkcje raportowania i śledzenia czasu w oparciu o projekty

Limity FreshBooks

Początkowo wymaga większego wsparcia

Niezdolność do efektywnego skalowania

Ceny FreshBooks

Lite : $204/rok

: $204/rok Plus : $360/rok

: $360/rok Premium : 660 USD/rok

: 660 USD/rok Wybierz: Cena niestandardowa

FreshBooks oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (670+ opinii)

: 4.5/5 (670+ opinii) Capterra: 4.5/5 (4300+ recenzji)

5. QuickBooks

przez Quickbooks QuickBooks oferuje bezpłatne ustawienia z przewodnikiem w każdym planie QuickBooks Online. Pozwala usprawnić procesy, w tym wydatki, faktury, płatności, przechwytywanie paragonów i raportowanie.

Użytkownicy korzystają z funkcji opartych na AI w chmurze, aby śledzić i zarządzać wszystkim, od czasu i kosztów po wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Wspiera ponad 700 aplikacji innych firm dostępnych w QuickBooks App Store.

Najlepsze funkcje QuickBooks

Korzystaj z jednego narzędzia do księgowości i zarządzania pracownikami

Oszczędność czasu, kosztów i wysiłku dzięki wykorzystaniu możliwości współpracy

Twórz niestandardowe propozycje budżetowe z szablony propozycji budżetowych Zarządzaj rachunkami dzięki automatycznej kategoryzacji transakcji bankowych



Limity QuickBooks

Wyzwanie dla użytkowników bez doświadczenia w finansach

Wersja na Mac OS dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych

Ceny QuickBooks

Bezpłatna wersja próbna na 30 dni

na 30 dni Simple Start : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Essentials : $60/miesiąc

: $60/miesiąc Plus : $90/miesiąc

: $90/miesiąc Zaawansowany: $200/miesiąc

Oceny i recenzje QuickBooks

G2 : 4.0/5 (3170+ reviews)

: 4.0/5 (3170+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6390+ recenzji)

6. Xero

przez Xero Zbudowane od podstaw z myślą o potrzebach w czasie rzeczywistym zależnych od chmury Business, Xero to rozwiązanie księgowe z funkcjami płac, zarządzania pracownikami i zarządzania wydatkami.

Promuje współpracę wewnętrzną i zewnętrzną, z nieograniczoną liczbą loginów dla każdej subskrypcji.

Ponad 800 połączonych aplikacji Xero (w tym Square, Constant Contact i ADP) pomaga małym firmom płynnie wykonywać operacje biznesowe i zarządzać finansami.

Najlepsze funkcje Xero

Korzystaj z automatyzacji uzgadniania rachunków, uzyskując dane z ponad 21 000 banków na całym świecie

Akceptowanie płatności na podstawie faktur za pośrednictwem zaufanych dostawców usług przetwarzania płatności

Uzyskaj dostęp do ponad 160 walut i dowiedz się, jak kursy wymiany i rynki walutowe wpływają na przepływy pieniężne lub zyski

Limity Xero

Limit szablonów i wzorów do generowania raportów lub faktur

Potrzeba oddzielnego oprogramowania do przygotowania deklaracji podatku od sprzedaży

Ceny Xero

Starter : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Standard : $46/miesiąc

: $46/miesiąc Premium: $62/miesiąc

Oceny i recenzje Xero

G2 : 4.3/5 (600+ recenzji)

: 4.3/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (2800+ recenzji)

7. Zoho Books

przez Zoho Books Dzięki intuicyjnemu automatyzacja sprzedaży oraz wsparcie dla systemów iOS, Android i Windows, Zoho Books pozwala usprawnić transakcje, śledzenie przepływów pieniężnych i automatyzację procesów biznesowych.

Możliwe będzie również połączenie istniejących systemów CRM, inwentaryzacji i subskrypcji oraz generowanie ofert i faktur w podróży.

Zoho Books łączy się z bankiem i umożliwia pobieranie codziennych transakcji w czasie rzeczywistym, wdrażanie przypomnień o płatnościach oraz raportowanie harmonogramów i wyzwalaczy cyklu pracy. Pomaga w niestandardowym powodzeniu klienta studia przypadków .

Najlepsze funkcje Zoho Books

Pozwól dostawcom zatwierdzać oferty, płacić rachunki i przekazywać cenne opinie

Automatyczne obliczanie deklaracji podatku od sprzedaży i 1099 dla bezproblemowego sezonu podatkowego

Prognozuj przepływy pieniężne, bezpiecznie pobierając transakcje z kont i automatycznie je sortując

Limity Zoho Books

Ograniczone możliwości niestandardowe

Podstawowe opcje raportowania

Limit integracji z oprogramowaniem innych firm

Cennik Zoho Books

Free : Dla firm o przychodach <50 tys. USD rocznie

: Dla firm o przychodach <50 tys. USD rocznie Standard : 10 USD/organizacja miesięcznie

: 10 USD/organizacja miesięcznie Profesjonalny : 20 USD/organizacja miesięcznie

: 20 USD/organizacja miesięcznie Premium : $30/organizacja miesięcznie

: $30/organizacja miesięcznie Elite : $100/organizacja miesięcznie

: $100/organizacja miesięcznie Ultimate: $200/organizacja miesięcznie

Zoho Books oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (200+ recenzji)

: 4.5/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (600+ recenzji)

8. Scoro

przez Scoro Szczegółowe zestawienia budżetowe, śledzenie kosztów projektów i możliwości analizy rentowności Scoro pomagają zwiększyć wydajność i realizować projekty na czas. Oparte na danych spostrzeżenia i analizy Scoro pomagają w dalszym rozwoju poprzez identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Scoro specjalizuje się w obsłudze firm opartych na usługach, które obsługują wiele odłączonych systemów i zmieniających się obciążeń pracą, które zmniejszają marże zysku.

Eliminuje potrzebę przełączania się między narzędziami i pomaga zarządzać projektami, fakturowaniem i raportowaniem z jednego rozwiązania.

Najlepsze funkcje Scoro

Akceptowanie płatności z dowolnego miejsca dzięki natywnej integracji ze Stripe

Automatyczna konwersja ofert na faktury lub częściowe faktury oparte na postępie dla klientów

Zarządzanie i śledzenie swoich budżet projektukoszty, zamówienia i alokacja budżetu z poziomu jednej platformy

Integracja narzędzi takich jak Paypal, Salesforce, Trello i QuickBooks

Limity Scoro

Funkcje wyszukiwania i sortowania wymagają optymalizacji

Niestandardowe szablony PDF ograniczają informacje, które trafiają do wyceny, zamówienia lub faktury

Ceny Scoro

Essential: $26/użytkownika miesięcznie

$26/użytkownika miesięcznie Standard: $37/użytkownika miesięcznie

$37/użytkownika miesięcznie Pro: 63 USD/użytkownika miesięcznie

63 USD/użytkownika miesięcznie Ultimate: Cennik niestandardowy

Ceny za wdrożenie

Self-Onboarding: Free

Free Light: $1,699

$1,699 Premium: $3,999

$3,999 Custom: Ceny niestandardowe

Scoro oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (390+ recenzji)

: 4.5/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (230+ recenzji)

9. Spendesk

przez Spendesk Spendesk to platforma do zarządzania wydatkami, która oferuje widoczność wydatków firmy.

Zwiększa widoczność wydatków w czasie rzeczywistym, wdraża kontrolę budżetu i automatyzuje zatwierdzanie wydatków, oszczędzając czas i pieniądze w całym cyklu wydatków. Spendesk łączy i kontroluje wszystkie przepływy pieniężne i procesy z wielu narzędzi z jednego źródła. Zapewnia kontrolę nad wszystkimi wydatkami pozapłacowymi.

Najlepsze funkcje Spendesk

Automatyzacja wykrywania oszustw i korzystanie z inteligentnych kart wirtualnych w celu dodania wielu warstw zabezpieczeń

Mapa płatności do kont wydatków, zatwierdzanie ich w dowolnym momencie i generowanieraportowanie wydatków na podstawie szablonów automatycznie

Kontroluj centra kosztów, osoby zatwierdzające i definiuj reguły wydatków

Limity Spendesk

Użytkownicy zgłaszają problemy techniczne z walidacją płatności

Brak możliwości przesyłania dokumentów w formacie Word

Cennik Spendesk

Free : Dla czterech użytkowników, w tym jednego zatwierdzającego

: Dla czterech użytkowników, w tym jednego zatwierdzającego Essential s: Niestandardowy cennik

s: Niestandardowy cennik Skala : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa Premium: Cena niestandardowa

Spendesk oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (390+ recenzji)

: 4.7/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (200+ recenzji)

10. Float

przez Pływak Float to oprogramowanie do prognozy przepływów pieniężnych zaprojektowane specjalnie dla projektów biznesowych. Pomaga być o krok przed potencjalnymi niedoborami lub nadwyżkami gotówki, łatwo planować scenariusze i oszczędzać cenny czas poprzez śledzenie przepływu gotówki w różnych projektach.

Integracja Float w czasie rzeczywistym z Xero, Quickbooks Online i FreeAgent zapewnia dzienną, tygodniową i miesięczną prognozę przepływów pieniężnych.

Najlepsze funkcje Float

Przegląd przepływów pieniężnych w czasie rzeczywistym

Strategia dzięki natychmiastowym wizualnym prognozom przepływów pieniężnych

Śledzenie projektów i identyfikacja tych, które wyczerpują rezerwy gotówkowe

Twórz scenariusze, aby odpowiadać na pytania i podejmować świadome decyzje

Float Limity

Limit niestandardowych widoków dla scenariuszy

Brak wsparcia dla kont w wielu walutach

Ceny Float

Essential : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Premium : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: $199/miesiąc

Float oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (50+ recenzji)

Pozwól swoim zyskom poszybować w górę dzięki odpowiedniemu narzędziu do budżetowania

Spełnienie unikalnych potrzeb i preferencji właścicieli małych firm ma kluczowe znaczenie przy wyborze najlepszego oprogramowania do budżetowania. Chociaż kluczowe jest, aby wybrać funkcje, które pomagają w budżetowaniu, warto zainwestować w narzędzie, które oferuje znacznie więcej.

ClickUp zaspokaja wszystkie potrzeby związane z budżetowaniem i jest rozwiązaniem typu "wszystko w jednym", które radzi sobie z wieloma wyzwaniami napotykanymi w miarę rozwoju firmy.

ClickUp pomaga zespołom pracować wydajniej i wspólnie dzięki połączonym cyklom pracy, intuicyjnym dokumentom, pulpitom w czasie rzeczywistym i innym funkcjom. Ta ujednolicona platforma pomaga Teams działać szybciej, pracować mądrzej i oszczędzać cenny czas.

Użytkownicy z Plan Free Forever firmy ClickUp umożliwia dostęp do wielu szablonów, widoków i niestandardowych opcji. Gotowy, aby spróbować? Zarejestruj się w ClickUp teraz!