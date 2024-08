10 najlepszych alternatyw Amplitude do analizy produktów w 2024 r

Analityka oparta na wydarzeniach to najlepszy sposób na wizualizować niestandardową podróż klienta od A do Z. Amplitude jest popularną opcją do analityki opartej na wydarzeniach, ale nie potrzebujesz analityki Amplitude, aby zrozumieć zachowanie klientów. Potrzebujesz tylko odpowiedniego narzędzia do gromadzenia danych i śledzenia wydarzeń. ⚒️

Aby ci pomóc, wyjaśniamy, czego szukać w solidnej alternatywie dla Amplitude i udostępniamy naszą listę najlepszych alternatyw dla Amplitude. Dodatkowo, na liście znajduje się dodatkowy produkt, który poważnie usprawni twój cykl pracy.

Czego należy szukać w alternatywach dla Amplitude?

Amplitude całkiem nieźle radzi sobie z rejestrowaniem danych niestandardowe utrzymanie klienta i dane dotyczące doświadczenia użytkownika, ale nie jest to jedyne rozwiązanie, które pomoże Ci zwiększyć współczynniki konwersji. Jeśli rozglądasz się za alternatywą dla Amplitude, poszukaj funkcji o wartości dodanej, takich jak:

Analityka w czasie rzeczywistym: Solidne narzędzie analityczne zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, dzięki czemu twoje działania są bardziej efektywne menedżerowie produktu mogą podejmować decyzje oparte na danych w krótszym czasie ⏱️

Solidne narzędzie analityczne zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, dzięki czemu twoje działania są bardziej efektywne menedżerowie produktu mogą podejmować decyzje oparte na danych w krótszym czasie ⏱️ Zachowanie użytkownika i metryki retention: Zachowanie użytkownika jest wszystkim w projektowaniu produktu. Poszukaj narzędzi takich jak mapy cieplne i wizualizacje podróży użytkownika, aby lepiej zrozumieć doświadczenie użytkownika

Zachowanie użytkownika jest wszystkim w projektowaniu produktu. Poszukaj narzędzi takich jak mapy cieplne i wizualizacje podróży użytkownika, aby lepiej zrozumieć doświadczenie użytkownika Segmentacja i funnels: Nie chcesz widzieć wszystkich danych swoich odbiorców na raz, więc wybierz alternatywę Amplitude z solidnymi możliwościami segmentacji. Jeszcze lepiej, poszukaj opcji z lejkami konwersji, które dokładnie wskazują, gdzie użytkownicy rezygnują 📌

Nie chcesz widzieć wszystkich danych swoich odbiorców na raz, więc wybierz alternatywę Amplitude z solidnymi możliwościami segmentacji. Jeszcze lepiej, poszukaj opcji z lejkami konwersji, które dokładnie wskazują, gdzie użytkownicy rezygnują 📌 Ecommerce i aplikacje mobilne integracje: Ecommerce i aplikacje mobilne mają specjalne względy, więc nie oszczędzaj na sobie - wybierz oprogramowanie analityczne, które działa dla twojego modelu biznesowego

Ecommerce i aplikacje mobilne mają specjalne względy, więc nie oszczędzaj na sobie - wybierz oprogramowanie analityczne, które działa dla twojego modelu biznesowego Skalowalność: Możesz być dziś małym biznesem, ale rozwój jest w twojej przyszłości. Zdobądź platformę z zakresem ulepszonych funkcji, które możesz dodawać wraz ze wzrostem bazy użytkowników 🌱

10 najlepszych alternatyw Amplitude do wykorzystania w 2024 roku

Spostrzeżenia oparte na danych są Twoim najlepszym przyjacielem, niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy przedsiębiorstwem. Jeśli szukasz rozwiązania analitycznego opartego na wydarzeniach, oto nasze ulubione alternatywy dla Amplitude. 🛠️

1. Google Analytics

Via

Google Analytics

Google Analytics to opcja dla każdego, kto jest początkującym analitykiem podróży klienta - lub po prostu potrzebuje niedrogiego rozwiązania analitycznego. To narzędzie analityczne jest nie tylko Free, ale także oferuje zaskakująco solidną kolekcję funkcji dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z analityką internetową, zalecamy najpierw wypróbowanie rozwiązania Google.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Google ma wbudowane automatyzacje do modelowania predykcyjnego i przydatnych wniosków

Wyciąganie raportów dotyczących pozyskiwania, zaangażowania klientów, monetyzacji i nie tylko

Szczegółowa analiza wydatków na reklamę dzięki raportowaniu atrybucji 💸

Integracja Google Analytics z Google Search Console w celu uzyskania kompleksowej analizy behawioralnej

Limity Google Analytics

Google Analytics jest zaskakująco skomplikowane jak na darmowe narzędzie dla początkujących

Kilku użytkowników życzyłoby sobie integracji z Salesforce, HubSpot i innymi popularnymi narzędziami

Ceny Google Analytics

Free

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (ponad 6 200 recenzji)

4,5/5 (ponad 6 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 7 700 recenzji)

2. FullStory

przez

FullStory

FullStory to platforma do analizy doświadczeń cyfrowych. Działa w trzech częściach: przechwytywanie danych, analiza produktów i wgląd w sesje. Razem, te trzy kroki dają dobry obraz obecnego doświadczenia cyfrowego i tego, jak można je poprawić. 🔥

Najlepsze funkcje FullStory

Używaj map cieplnych i powtórek sesji, aby zobaczyć dane użytkowników w czasie rzeczywistym

Tworzenie niestandardowych map podróży użytkowników

Określanie celów za pomocą inteligentnej segmentacji

Integracja z Google Tag Manager, Adobe Analytics i innymi platformami

Limity FullStory

Niektórzy twierdzą, że UX jest początkowo mylący

Inni twierdzą, że wyniki podziału sesji nie są przyjazne dla użytkownika

Ceny FullStory

Kontakt w sprawie cen

FullStory oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 350 recenzji)

4.5/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.6/5 (65 recenzji)

3. Adobe Analytics

przez

Adobe Analytics

Czy jesteś fanatykiem Adobe? Jeśli Twoja firma korzysta już z platformy Adobe, warto wypróbować Adobe Analytics. Ta alternatywa Amplitude obejmuje dogłębne

niestandardową mapę podróży klienta

i inteligencja predykcyjna do

śledzenie ważnych celów zespołu

. 🎯

Najlepsze funkcje Adobe Analytics

Śledzenie wydajności w witrynie, e-mailu, mediach społecznościowych i nie tylko

Poprawa dokładności atrybucji w kanałach płatnych, własnych i zarobionych

Integracja z Adobe Cel do testów A/B

Generowanie wizualizacji danych w czasie rzeczywistym

Limity Adobe Analytics

Kilku użytkowników zgłasza problemy z łączeniem przez Adobe niepowiązanych punktów danych, co negatywnie wpływa na ogólną dokładność

Inni twierdzą, że niestandardowa funkcja śledzenia wymaga pracy

Ceny Adobe Analytics

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Adobe Analytics

G2: 4.1/5 (990+ recenzji)

4.1/5 (990+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (220 recenzji)

4. Kissmetrics

przez

Kissmetrics

Czy słyszałeś kiedyś wyrażenie "Keep it simple, stupid" (KISS)? Cóż, to jest to, co Kissmetrics wnosi do tabeli. Wiedzą, że platformy analityczne mogą być skomplikowane, więc je upraszczają

niestandardowe śledzenie klientów

. 🖲️

Kissmetrics nie tylko generuje wspaniałe raporty dotyczące zachowań użytkowników, ale także specjalizuje się w analityce dla e-commerce, B2B, fintech i nie tylko.

Najlepsze funkcje Kissmetrics

Widok najważniejszych wskaźników w pulpicie kluczowych wskaźników

Śledzenie zaangażowania w różnych witrynach i wydajnościach

Monitorowanie spadków i punktów tarcia na wielu ścieżkach

Mierzenie wykorzystania funkcji, aktywnych użytkowników, widoków stron i innych ważnych punktów danych

Limity Kissmetrics

Platforma jest droga

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że integracje CRM nie działają tak dobrze

Ceny Kissmetrics

Silver: $199/miesiąc dla 3 użytkowników

$199/miesiąc dla 3 użytkowników Złoty: $499/miesiąc dla 10 użytkowników

$499/miesiąc dla 10 użytkowników Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Kissmetrics

G2: 4.1/5 (ponad 160 recenzji)

4.1/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.3/5 (18 recenzji)

5. Glassbox

przez

Glassbox

Ta alternatywa dla Amplitude sprawia, że

niestandardowe zachowanie klienta

wyczyszczone. Glassbox umożliwia tworzenie produktów cyfrowych, szybkie rozwiązywanie problemów technicznych i reagowanie na opinie klientów. Przechwytuje 100% wydarzeń cyfrowych dzięki opatentowanemu przechwytywaniu danych bez tagów, pomagając zrównoważyć prywatność (i zgodność) z praktycznymi spostrzeżeniami. 🔎

Najlepsze funkcje Glassbox

Śledzenie wydajności natywnej aplikacji mobilnej

Obserwuj niestandardowe zachowania klientów dzięki powtórkom sesji

Wykorzystanie analizy walki i błędów w celu wyeliminowania punktów tarcia

Korzystaj z cyfrowej dokumentacji Glassbox, aby przechowywać dane dotyczące zgodności w jednym miejscu

Limity Glassbox

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że dane Glassbox nie są zbyt dokładne

Inni użytkownicy zgłaszają powolny czas reakcji obsługi klienta

Ceny Glassbox

Kontakt w sprawie cen

Glassbox oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (570+ recenzji)

4.9/5 (570+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (30+ recenzji)

6. CleverTap

przez

CleverTap

Wartość życiowa klienta (CLV) zwykle sprowadza się do tego, jak dobrze angażujesz klientów - i tu właśnie wkracza CleverTap. Znajduje się on na liście alternatywnych rozwiązań Amplitude, ponieważ pomaga projektować niestandardowe doświadczenia i monitorować je pod kątem optymalizacji. ✨

Najlepsze funkcje CleverTap

Wykorzystanie Clever.AI do segmentacji odbiorców, personalizacji rekomendacji i generowania strategii kampanii opartych na danych

Monitorowanie zaangażowania w powiadomieniach push, e-mailach, aplikacjach, SMS-ach, połączeniach i nie tylko

CleverTap oferuje personalizację jeden-na-jeden w oparciu o dane demograficzne odbiorców i inne atrybuty danych

Ciągłe przeprowadzanie testów A/B dotyczących treści, wezwań do działania, kreacji i innych elementów w celu znalezienia najlepszych możliwych kombinacji

Limity CleverTap

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niestandardowe doświadczenia związane z obsługą klienta

Inni twierdzą, że platforma nie oferuje wystarczającej liczby funkcji w stosunku do ceny

Ceny CleverTap

Essentials: 75 USD/miesiąc dla maksymalnie 5000 aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU)

75 USD/miesiąc dla maksymalnie 5000 aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) Zaawansowane: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Cutting Edge: Kontakt w sprawie wyceny

CleverTap oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (420+ recenzji)

4.6/5 (420+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

7. Mixpanel

przez

Mixpanel

Masz duży, ambitny pomysł? Skorzystaj z danych Mixpanel, aby zweryfikować swoją hipotezę w oparciu o rzeczywistą analizę użytkowników i sprawić, by

decyzje oparte na danych

. Zobacz, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoimi produktami cyfrowymi za pomocą prostych, ale solidnych raportów dotyczących wydarzeń, użytkowników i właściwości.

Najlepsze funkcje Mixpanel

Zintegruj swoją platformę danych klientów (CDP) z Mixpanel, aby uzyskać lepszy wgląd w dane

Mixpanel wspiera współpracę poprzez udostępnianie raportowania danych w całym zespole

Chcesz szybko udostępniać wgląd w dane? Stwórz GIF lub wideo do szybkiego udostępniania ⚡

Mixpanel integruje się z wieloma narzędziami, w tym Google Cloud, Figma i Zapier

Limity Mixpanel

Niektórzy użytkownicy zgłaszają częste błędy

Inni twierdzą, że brak dokumentacji utrudnia nawigację po platformie

Ceny Mixpanel

Starter: Free

Free Rozwój: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Enterprise: 833 USD/miesiąc

Mixpanel oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1,080+ recenzji)

4.6/5 (1,080+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 120 recenzji)

8. Smartlook

przez

Smartlook

Wskaźniki ilościowe są niezbędne, ale jakościowe spostrzeżenia również pomagają w podejmowaniu decyzji - dlatego tak wiele teamów produktowych korzysta ze Smartlook. Ta alternatywa dla Amplitude analizuje ścieżki użytkowników, śledzi wydajność na wielu platformach i wizualizuje zaangażowanie użytkowników za pomocą map cieplnych. 🗺️

Najlepsze funkcje Smartlook

Integracja Smartlook z Salesforce, Slack, Zendesk i nie tylko

Oglądanie nagrań z sesji, w których doszło do awarii, aby zobaczyć, co poszło nie tak

Masz aplikację mobilną? Użyj Smartlook do widoku zachowań użytkowników w aplikacji

Śledzenie małych wydarzeń, takich jak kliknięcia przycisków, odwiedziny stron i nie tylko, w czasie rzeczywistym

Limity Smartlook

Cena planu Pro jest nieco wygórowana

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma jest trudna w nawigacji

Ceny Smartlook

Free Plan

Pro plan: $55/miesiąc

$55/miesiąc Plan Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Smartlook oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (860+ recenzji)

4.6/5 (860+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (130+ opinii)

9. Sterta

przez

Sterta

Heap reklamuje się jako niezwykle dokładna platforma analityczna, która pomaga firmom wyeliminować martwe punkty i szybko naprawić problemy związane z doświadczeniem użytkownika. Oferuje jakościowe powtórki sesji i łączy je z danymi ilościowymi, aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz tego, co się dzieje. 👀

Najlepsze funkcje Heap

Zachowaj czystość i zgodność danych dzięki zarządzaniu danymi Heap

Łatwe wysyłanie danych Heap do hurtowni danych (jeśli taką posiadasz)

Tworzenie szablonów plug-and-play i analiz opartych na zachowaniu użytkowników

Wizualizacja wszystkich ścieżek użytkownika na jednym pulpicie

Limity Heap

Kilku użytkowników twierdzi, że brakuje pomocy i dokumentacji dotyczącej wdrażania

Inni twierdzą, że Heap czasami się zawiesza

Ceny Heap

Free

Growth: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pro: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Premier: Kontakt w sprawie wyceny

Heap oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1,070+ recenzji)

4.4/5 (1,070+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

10. Contentsquare

przez

Contentsquare

Contentsquare znajduje się na naszej liście alternatyw Amplitude, ponieważ śledzi zachowanie użytkowników aż do kliknięcia. Specjalizuje się w analityce mediów detalicznych, więc jest idealny dla marek e-commerce. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, Contentsquare oferuje również praktyczny program powodzenia klienta, który poprowadzi Cię przez proces wdrażania spostrzeżeń platformy. 🙌

Najlepsze funkcje Contentsquare

Porównywanie wydajności z konkurencją

Wizualizacja danych za pomocą map cieplnych opartych na strefach

Wyciąganie praktycznych wskazówek z danych dzięki Contentsquare AI

Zobacz, jak konwertują Twoje formularze dzięki Analizie Formularzy

Limity Contentsquare

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby narzędzie miało lepsze pulpity

Inni twierdzą, że platforma czasami się zawiesza

Ceny Contentsquare

Kontakt w sprawie cen

Contentsquare oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (440+ recenzji)

4.7/5 (440+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (110+ opinii)

Inne alternatywy Analytics

Powyższe alternatywy Amplitude pozwolą ci dotrzeć tam, gdzie potrzebujesz, ale jest tylko jeden mały problem: nadal oddzielają twoją pracę i analizy. ClickUp zmienia sposób zarządzania projektami, ludźmi i danymi, przenosząc całą pracę - i mamy na myśli wszystko - na jedną platformę. 🤩

#

ClickUp

Poznaj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami dzięki mocy AI, ponad 15 widokom i automatyzacji zadań

ClickUp jest ulubioną aplikacją wszechświata

narzędzie do zarządzania projektami

które łączy zadania, dokumenty, dane i wskaźniki KPI wydajności w jednym eleganckim pulpicie.

Zespoły zarządzające produktami polegają na ClickUp

aby dostosować się do wspólnej wizji poprzez tworzenie map drogowych, zbieranie opinii użytkowników i wizualizację całego cyklu produktu.

Chcesz mieć zakładkę z wynikami satysfakcji klientów?

ClickUp CRM

jest bez kodu

niestandardowa baza danych klientów

do śledzenia informacji o klientach wraz ze specyfikacjami produktów, metrykami i nie tylko.

Wiemy jednak, że niekończące się arkusze danych to nic przyjemnego. 📈

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Użyj szablonów ClickUp, aby urozmaicić swoje raportowanie i zaoszczędzić czas na formatowaniu.

Szablon raportu analitycznego ClickUp

jest niezbędny do szybkiego tworzenia niestandardowych raportów produktowych dla Twojego zespołu (lub szefa).

Jeśli próbujesz zrozumieć, co oznaczają te dane analityczne, pobierz

szablon raportu analizy danych ClickUp

aby szybko raportować wyniki zespołowi. 🏆

ClickUp najlepsze funkcje

Burza mózgów na temat podróży użytkowników i nowych funkcji z zespołem w Tablice ClickUp

Zintegruj ClickUp z Slack, HubSpot, Google Drive i nie tylko

Zastosowanie ClickUp AI (jedynego asystenta opartego na AI dostosowanego do Twojej roli) do podsumowywania zadań i raportowania, tworzenia e-maili i innych przypadków użycia

Uzyskaj ogólny widok swoich wskaźników wydajności dzięki w 100% niestandardowemu Pulpit ClickUp

Chcesz pozostać w kontakcie z załogą? Wyślij im wiadomość czat ClickUp w czasie rzeczywistym

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp posiada wiele funkcji, więc zapoznanie się z platformą może zająć trochę czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,130+ recenzji)

4.7/5 (9,130+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 opinii)

Zwiększ doświadczenie pracowników i klientów dzięki ClickUp

Amplitude nie jest odpowiednie dla każdego, ale narzędzia analityczne zawarte w tym przewodniku pomogą zespołom marketingowym zrozumieć analitykę opartą na wydarzeniach w krótszym czasie. Chociaż typowa platforma analityczna produktu jest dość solidna, może nadal wymagać przełączania się między różnymi platformami do zrobienia swojej pracy.

Gdzie w tym zabawa? 🤷

Pożegnaj się z przełączaniem między platformami i skorzystaj z prostszego sposobu pracy z ClickUp. Wnosimy wskaźniki wydajności, zaawansowane analizy, szablony, AI i wiele więcej do Twojego cyfrowego obszaru roboczego "wszystko w jednym".

Zobacz różnicę dla swojego zespołu: Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz.