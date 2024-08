10 najlepszych alternatyw Supernotes do tworzenia notatek w 2024 roku

Supernotes to popularne narzędzie do tworzenia notatek, cenione za funkcje organizacji wizualnej oraz prosty i intuicyjny interfejs. Platforma jest łatwa w użyciu i upraszcza proces tworzenia, edytowania i zarządzania notatkami bez poczucia przytłoczenia nadmiernymi funkcjami lub bałaganem.

Podczas gdy Supernotes doskonale sprawdza się w organizowaniu wiedzy, wielu użytkowników poszukuje solidniejszych narzędzi do współpracy lub bardziej płynnej integracji z innymi aplikacjami. Ponadto, niektórzy mogą uznać zestaw funkcji Supernotes za ograniczający w porównaniu do wielofunkcyjnych aplikacji, takich jak Evernote czy Notion.

Te alternatywne platformy Supernotes oferują szerszy zestaw funkcji narzędzi zwiększających produktywność obok funkcji tworzenia notatek. Każda z nich oferuje szerszy wachlarz funkcji wykraczających poza to, co zapewnia Supernotes, takich jak tworzenie treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, szerokie możliwości dostosowywania lub ulepszone funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie. Niezależnie od tego, którą z nich wybierzesz, najlepsze alternatywy Supernotes mogą zaspokoić Twoje potrzeby organizacyjne i wykraczać poza możliwości Supernotes.

Co to jest alternatywa dla Supernotes?

Najlepiej oceniane alternatywy Supernotes obejmują aplikacje do robienia notatek i oprogramowania, które oferują podobną funkcjonalność do Supernotes, w tym organizację wizualną, obsługę markdown, elastyczność i funkcje wyszukiwania, z których znany jest Supernotes. Oprócz możliwości tworzenia notatek, Supernotes służy jako narzędzie do organizacji wiedzy, ułatwiając porządkowanie i zarządzanie informacjami.

Użyj ClickUp Docs do zarządzania ważnymi dokumentami i wspierania współpracy zespołowej

Na rynku dostępnych jest kilka alternatyw dla Supernotes, które oferują własny zestaw unikalnych funkcji i zalet, takich jak notatki głosowe i elegancki wygląd karteczki samoprzylepne oprogramowanie. Jedna lub więcej z tych alternatyw dla Supernotes może lepiej pasować do preferowanego przepływu pracy.

Czego należy szukać w alternatywach dla Supernotes?

Szukając alternatywy dla Supernotes, warto zwrócić uwagę na coś, co oferuje podobny zestaw funkcji, ale w sposób lepiej dopasowany do preferencji użytkownika. Przeglądając dostępne opcje, weź pod uwagę następujące czynniki:

Organizacja notatek: Wybrana alternatywa powinna oferować elastyczny i łatwy do zrozumienia sposób organizacji notatek, niezależnie od tego, czy są to cyfrowe notatki odręczne, czy tradycyjne notatki tekstowe

Wybrana alternatywa powinna oferować elastyczny i łatwy do zrozumienia sposób organizacji notatek, niezależnie od tego, czy są to cyfrowe notatki odręczne, czy tradycyjne notatki tekstowe Narzędzia do współpracy: Jeśli często piszesz notatki z innymi, upewnij się, że oprogramowanie, które bierzesz pod uwagę, posiada kompleksowy zestaw narzędzi do współpracy, które pomogą ci w pracy z innyminotatki ze spotkań i innej wspólnej pracy

Jeśli często piszesz notatki z innymi, upewnij się, że oprogramowanie, które bierzesz pod uwagę, posiada kompleksowy zestaw narzędzi do współpracy, które pomogą ci w pracy z innyminotatki ze spotkań i innej wspólnej pracy Integracje z innymi aplikacjami: W twoim stosie technologicznym znajduje się więcej niż jedno narzędzie, a twoja aplikacja do robienia notatek powinna być w stanie zintegrować się z odpowiednimi, umożliwiając synchronizację notatek i płynną pracę z innymi aplikacjami

W twoim stosie technologicznym znajduje się więcej niż jedno narzędzie, a twoja aplikacja do robienia notatek powinna być w stanie zintegrować się z odpowiednimi, umożliwiając synchronizację notatek i płynną pracę z innymi aplikacjami Funkcja wyszukiwania: Ponieważ kolekcja notatek szybko rośnie, znalezienie konkretnej notatki może być trudne. Dobra funkcja wyszukiwania pomoże złagodzić ten problem i ułatwi zlokalizowanie odpowiednich notatek i wpisów do dziennika

Ponieważ kolekcja notatek szybko rośnie, znalezienie konkretnej notatki może być trudne. Dobra funkcja wyszukiwania pomoże złagodzić ten problem i ułatwi zlokalizowanie odpowiednich notatek i wpisów do dziennika Intuicyjny interfejs: Oprogramowanie, z którego korzystasz, powinno mieć łatwy do zrozumienia interfejs, abyś mógł szybko tworzyć notatki. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy preferują wizualne tworzenie notatek

Oprogramowanie, z którego korzystasz, powinno mieć łatwy do zrozumienia interfejs, abyś mógł szybko tworzyć notatki. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy preferują wizualne tworzenie notatek Przenośność danych: Aplikacja powinna umożliwiać zapisywanie lub eksportowanie notatek do formatu, który może być łatwo załadowany przez inne platformy i narzędzia, zapewniając łatwe przenoszenie notatek

Aplikacja powinna umożliwiać zapisywanie lub eksportowanie notatek do formatu, który może być łatwo załadowany przez inne platformy i narzędzia, zapewniając łatwe przenoszenie notatek Koszt: Aplikacje do robienia notatek są dostępne w różnych strukturach cenowych. Znajdź taką, która nie tylko zmieści się w twoim budżecie, ale także zapewni ci tyle istotnych funkcji do robienia notatek, ile potrzebujesz

10 najlepszych alternatyw dla Supernotes do wykorzystania w 2024 roku

Poniżej znajdziesz kilka alternatyw dla Supernotes, które oferują funkcje robienia notatek i nie tylko. Każda aplikacja do robienia notatek na liście ma swój własny, unikalny zestaw funkcji, które stawiają ją ponad popularnymi aplikacjami do notatek.

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki bezpłatnemu notatnikowi online ClickUp.

ClickUp to platforma produktywności typu "wszystko w jednym", która obejmuje funkcje sporządzania notatek za pośrednictwem Notatnik ClickUp funkcja. Możesz także szybko robić notatki i tworzyć inne rodzaje dokumentów za pomocą ClickUp Docs , jego wbudowana współpraca edytor dokumentów który może przekształcić zwykły tekst bezpośrednio w zadanie, które można wykonać. Ponadto znajdziesz wystarczająco dużo opcji formatowania dla pięknych notatek, wiki, osobistego zarządzania wiedzą i nie tylko. The Szablon codziennych notatek zapewni łatwą bazę, od której można zacząć.

Funkcje produktywności ClickUp obejmują narzędzia do zarządzania projektami i możliwość tworzenia list rzeczy do zrobienia bez konieczności korzystania z innej aplikacji do robienia notatek. The zarządzanie zadaniami pozwala na przypisywanie zadań związanych z pisaniem lub innych zadań, które muszą zostać wykonane. Sztuczna inteligencja ClickUp przeniosą notatki na wyższy poziom, zapewniając wysokiej jakości treści przy mniejszym wysiłku. Notatki oparte na współpracy pomagają członkom zespołu pracować wydajniej. Mówiąc o współpracy, narzędzie tablicy w ClickUp ułatwia zespołom burzę mózgów i szybkie zbieranie pomysłów na dostosowywanych karteczkach samoprzylepnych i kształtach.

Najlepsze funkcje ClickUp

Pełny zestaw narzędzi zwiększających produktywność, takich jak zarządzanie projektami, tablice cyfrowe, wbudowana aplikacja do notatek i inne

Zapewnia podpowiedzi AI dostosowane do konkretnych ról w celu tworzenia wysokiej jakości treści

Możliwość organizowania i oznaczania notatek za pomocą zagnieżdżonych stron w celu stworzenia łatwej do śledzenia struktury

Niestandardowa i wstępnie zbudowana automatyzacja pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszając potrzebę wykonywania rutynowych czynności

Integracja z ponad 1000 aplikacji, w tym z wieloma najpopularniejszymi narzędziami na rynku

Biblioteka niestandardowych szablonów dla każdego aspektu działalności pomaga szybko rozpocząć pracę

Ograniczenia ClickUp

Aplikacja mobilna nie jest tak bogata w funkcje jak wersja desktopowa

Liczba funkcji może sprawić, że interfejs będzie mylący dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Bez ograniczeń: $7/miesiąc za użytkownika

Biznes: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za przestrzeń roboczą

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Pojęcie

Via Pojęcie Notion to kolejna aplikacja typu "wszystko w jednym", która oferuje możliwości tworzenia notatek. Oferuje wszechstronny obszar roboczy zarówno dla osób indywidualnych, jak i zespołów. Możesz tworzyć piękne notatki, bazy danych, listy zadań i nie tylko. Oprogramowanie znane jest z konfigurowalnych szablonów i edycji opartej na blokach, co ułatwia tworzenie szybkich notatek o strukturze dostosowanej do potrzeb każdego użytkownika.

Najlepsze cechy Notion

Zapewnia scentralizowany obszar roboczy dla wiki, dokumentów i projektów, aby zmniejszyć liczbę narzędzi potrzebnych w stosie technologicznym

Dokumenty nowej generacji obsługują współpracę w czasie rzeczywistym, komentarze i integracje, oferując większe możliwości

Wbudowane funkcje zarządzania projektami ułatwiające planowanie, śledzenie i realizację projektów

IntegracjaNarzędzia do robienia notatek AI zapewnia sugestie treści, analizę danych i funkcje automatyzacji

Konfigurowalne opcje wizualizacji pozwalają użytkownikom przeglądać dane w sposób, który ma dla nich największy sens

Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia szybkie tworzenie notatek, nawet dla osób o ograniczonych umiejętnościach technicznych

Ograniczenia Notion

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne błędy, które tymczasowo spowalniały lub zawieszały aplikację

Duża liczba opcji może przytłoczyć nowych użytkowników, gdy nabierają wprawy

Ograniczona liczba integracji w porównaniu z niektórymi alternatywami przeszkadzała niektórym użytkownikom

Ceny Notion

Darmowy

Plus: $8/miesiąc

Business: $15/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Dodatek AI: 8 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 4 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

3. Workflowy

Via Workflowy Workflowy to aplikacja do robienia notatek o minimalistycznym wyglądzie, koncentrująca się na tworzeniu zorganizowanych list i konspektów do przygotowywania notatek online w łatwy w użyciu sposób. Prosty i intuicyjny interfejs ułatwia rejestrowanie i porządkowanie myśli, zadań i pomysłów.

Platforma pozwala na nieskończone zagnieżdżanie w celu organizowania pomysłów za pomocą dowolnej liczby notatek podrzędnych, co czyni ją potężnym narzędziem do burzy mózgów i planowania w liniowy i dobrze zorganizowany sposób.

Najlepsze cechy Workflowy

Tworzenie list wewnątrz list w nieskończoność w celu elastycznego organizowania notatek

Powiększanie i pomniejszanie dowolnej podlisty, aby łatwo skoncentrować się na poszczególnych zadaniach lub tematach

Używanie tagów do efektywnego kategoryzowania i filtrowania list, co ułatwia znajdowanie powiązanych elementów

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki minimalistycznemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Praca w trybie offline i automatyczna synchronizacja na wszystkich urządzeniach po przywróceniu łączności

Łatwo udostępniaj notatki i współpracuj nad listami za pomocąwspółpraca w czasie rzeczywistym funkcje dla zespołów

Ograniczenia Workflowy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają spowolnienie działania aplikacji w określonych sytuacjach

Interfejs jest dostępny tylko w języku angielskim, co stanowi barierę językową dla niektórych użytkowników

Minimalistyczny design ma tę wadę, że nie zapewnia tylu funkcji, co inne aplikacje

Cennik Workflowy

Bezpłatnie

Miesięcznie: $4.99

Rocznie: 49,00 USD

Oceny i recenzje Workflowy

G2: 4.4/5 (22 opinie)

Capterra: 4.6/5 (13 opinii)

4. Evernote

Via Evernote Evernote to powszechnie używana aplikacja do tworzenia notatek i organizacji, znana z łatwego w użyciu designu. Kładzie duży nacisk na przyjazne dla użytkownika tworzenie notatek i synchronizację między urządzeniami.

Funkcje takie jak tagowanie notatek, wyszukiwanie i intuicyjne funkcje organizacyjne pomogły temu narzędziu stać się jedną z najpopularniejszych aplikacji do robienia notatek.

Pozwala ona na przechowywanie i pobieranie różnego rodzaju informacji w jednym miejscu. Możesz tworzyć wycinki internetowe i nagrywać notatki audio. Można również pisać odręcznie, korzystając z ekranu dotykowego.

Najlepsze funkcje Evernote

Automatyczna synchronizacja notatek na wszystkich urządzeniach zapewnia aktualizację danych i dostęp do nich z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Wzbogacanie notatek o tekst, obrazy, notatki głosowe, pliki PDF i inne formaty dokumentów

Łączenie notatek z zadaniami i harmonogramami w celu uzyskania potężnej, ujednoliconej platformy organizacyjnej

Funkcja wyszukiwania ułatwia szybkie znajdowanie treści w dużych kolekcjach notatek

Tworzenie, przypisywanie i zarządzanie zadaniami bezpośrednio w notatkach, w tym obsługa terminów i przypomnień

Integracja z Kalendarzem Google dla lepszej funkcjonalności planowania

Ograniczenia Evernote

Użytkownicy uważają, że darmowa wersja jest nieco bardziej ograniczona, niż by chcieli

Plany premium są wycenione trochę za wysoko, jak na gusta niektórych osób

Eksportowanie danych na inne platformy nie jest tak łatwe, jak mogłoby być

Cennik Evernote

Darmowy

Personal: $14.00/miesiąc

Profesjonalny: 17,99 USD/miesiąc

Zespoły: $24.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (2 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (8 000 recenzji)

5. Dendron

Via Dendron Dendron to aplikacja do robienia notatek stworzona z myślą o programistach i użytkownikach technicznych. Została ona zbudowana w oparciu o Visual Studio Code i zawiera takie funkcje jak hierarchiczna organizacja notatek, linki zwrotne i szeroki zestaw opcji dostosowywania.

Oprogramowanie doskonale radzi sobie z zarządzaniem dużymi kolekcjami notatek i baza wiedzy aby zaspokoić potrzeby informacyjne dużych projektów programistycznych i innych przypadków użycia, które dotyczą złożonych informacji.

Oparcie na VSCode zapewnia również programistom znane funkcje, takie jak podświetlanie składni i wielojęzyczne podświetlanie kodu.

Najlepsze cechy Dendron

Spójne, ale elastyczne struktury zapewniają doskonałe połączenie znajomości i dostosowywania

Solidny system typów zapewnia systematyczne kategoryzowanie wiedzy

Ważne informacje są buforowane dla szybszego dostępu

Narzędzia do publikowania ułatwiają udostępnianie wiedzy w formacie cyfrowego ogrodu

Baza VSCode zapewnia znajomy obszar roboczy dla programistów

Kod open-source jest zbudowany z myślą o skalowalności

Ograniczenia Dendron

Brak wsparcia dla urządzeń mobilnych

Niektórym użytkownikom trudno jest nawigować między notatkami

Funkcje wyszukiwania nie są tak rozbudowane, jak u niektórych konkurentów

Ceny Dendron

Darmowy i open-source

Oceny i recenzje Dendron

Product Hunt: 5/5 (24 opinie)

6. Obsydian

Via Obsydian Obsidian to aplikacja do robienia notatek, która koncentruje się na budowaniu osobistej bazy wiedzy za pomocą powiązanych ze sobą notatek. Lokalne systemy plików umożliwiają dwukierunkowe łączenie, linki zwrotne i wizualizację wykresów w atrakcyjnym, ale łatwym w użyciu formacie.

Oprogramowanie jest idealne do zarządzania wiedzą i kreatywnego myślenia, które korzysta z sieci wzajemnie połączonych myśli. Wykorzystanie notatek markdown pozwala na łatwe i intuicyjne formatowanie w locie.

Obsidian najlepsze cechy

Zapewnia prywatne i elastyczne tworzenie notatek, które pasuje do unikalnego procesu myślowego

Notatki są przechowywane bezpośrednio na urządzeniu użytkownika, co zapewnia szybki i wygodny dostęp w trybie offline

Setki wtyczek i motywów pozwalają na nieskończone możliwości personalizacji

Otwarte, niezastrzeżone formaty plików ułatwiają przesyłanie danych do i z innych aplikacji

Wizualny wykres relacji zapewnia graficzną reprezentację złożonych relacji notatek

Ograniczenia Obsidian

Wielu użytkowników stwierdziło, że oprogramowanie ma bardziej stromą krzywą uczenia się niż inne opcje

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z synchronizacją notatek na różnych urządzeniach

Oprogramowanie może stać się powolne, gdy ma do czynienia z dużymi zbiorami notatek

Ceny Obsidian

Darmowy na zawsze

Do użytku komercyjnego: $50/rok

Oceny i recenzje Obsidian

Capterra: 4.9/5 (20 recenzji)

7. Cryptee

Via Cryptee Cryptee to oprogramowanie do tworzenia notatek, które kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo danych, zapewniając zaawansowane funkcje szyfrowania wszystkich dokumentów. Możesz tworzyć i przechowywać notatki, dokumenty i obrazy z bezpiecznym szyfrowaniem.

Zaangażowanie w ochronę prywatności sprawia, że Cryptee jest doskonałym wyborem narzędzia do robienia notatek dla każdej osoby lub firmy, która musi priorytetowo traktować ochronę danych i poufność lub która chce mieć możliwość robienia prywatnych notatek.

Najlepsze cechy Cryptee

Szyfrowane przechowywanie multimediów zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych na platformie

Dokumenty tworzone i edytowane na platformie korzystają z tej samej bezpiecznej technologii szyfrowania

Pliki są szyfrowane na urządzeniu użytkownika przed przesłaniem, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo danych

Dynamiczny edytor dokumentów obsługuje łącza krzyżowe, hashtagi, formatowanie markdown i wiele innych funkcji usprawniających pisanie

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Evernote i Word oraz eksport do plików PDF i Markdown dla maksymalnej elastyczności

Foldery duchów umożliwiają ukrywanie danych, dzięki czemu można tworzyć jeszcze bardziej prywatne notatki

Ograniczenia Cryptee

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z synchronizacją na swoich urządzeniach

Oprogramowanie nie posiada zbyt wielu funkcji w porównaniu do niektórych konkurentów

Interfejs użytkownika jest mniej intuicyjny niż w przypadku innych opcji

Ceny Cryptee

10 GB: 3 €/miesiąc

400 GB: €9/miesiąc

2,000 GB: €27/miesiąc

Oceny i recenzje Cryptee

Product Hunt: 3/5 (13 recenzji)

8. Logseq

Via Logseq Logseq to aplikacja do zarządzania wiedzą i tworzenia notatek, zaprojektowana w oparciu o zasady metody Zettelkasten. Obsługuje linki zwrotne, dwukierunkowe łączenie i wizualizację wykresów, aby pomóc w szybkim tworzeniu połączonych baz wiedzy.

Logseq jest idealny dla badaczy, pracowników akademickich i każdego, kto chce organizować notatki. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, Logseq jest całkowicie darmowy.

Najlepsze cechy Logseq

Solidny system zarządzania zadaniami zapewnia użytkownikom porządek i porządek

Możliwość dodawania adnotacji do plików PDF bezpośrednio z poziomu oprogramowania w celu łatwiejszego przeglądania dokumentów

Obsługa fiszek ułatwia naukę i zapamiętywanie informacji przechowywanych w oprogramowaniu

Tablice wprowadzają do oprogramowania wizualną burzę mózgów i pracę zespołową

Otwarta baza kodu źródłowego zapewnia jeszcze większą przejrzystość i bezpieczeństwo

Ograniczenia Logseq

Postęp rozwoju jest wolniejszy niż chcieliby tego użytkownicy

Funkcje synchronizacji nie są wystarczająco niezawodne dla niektórych użytkowników

Nowe wersje czasami wprowadzają błędy

Ceny Logseq

Darmowy i open-source

Oceny i recenzje Logseq

Product Hunt: 5/5 (ponad 100 recenzji)

9. Roam

Via Roam Roam to narzędzie do tworzenia notatek i zarządzania wiedzą, które zapewnia unikalny system łączenia "na poziomie bloku" do edycji notatek.

Oprogramowanie opiera się na idei tworzenia połączonych ze sobą notatek poprzez łączenie poszczególnych bloków tekstu. Taka struktura dokumentu jest bardziej zbliżona do tego, jak działa ludzki mózg, umożliwiając przeglądanie wszystkich notatek w bardziej intuicyjny sposób.

najlepsze funkcje #### Roam

Sieciowa struktura notatek pozwala na łatwe dokumentowanie sieci pomysłów i koncepcji

Funkcje dokumentów i baz danych płynnie łączą się, zapewniając bardziej produktywny przepływ pracy

Zapewnia systematyczną organizację badań w celu długoterminowego przechowywania i łatwego wyszukiwania

Powiązana struktura wiedzy zapewnia bardziej intuicyjny sposób organizowania danych

Ograniczenia Roam

Użytkownicy z bardzo dużymi bazami danych zgłaszali problemy z wydajnością

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji wersji desktopowej

Ceny Roam

Pro: $15/miesiąc

Believer: $500/5 lat

Oceny i recenzje Roam

Capterra: 4.4/5 (17 recenzji)

10. PNotes

Via PNotes PNotes, skrót od Portable Notes, to lekka aplikacja do tworzenia notatek zaprojektowana do szybkiego i prostego tworzenia notatek i zarządzania nimi. Oferuje podstawowe tworzenie notatek tekstowych i umożliwia korzystanie z tekstu sformatowanego i tabel w celu bardziej kreatywnego formatowania.

PNotes jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które preferują cyfrowe notatki bez zbędnych dodatków i potrzebują prostego sposobu na zapisywanie notatek i organizowanie ważnych informacji na swoim komputerze.

Najlepsze cechy PNotes

Pełny zestaw opcji formatowania, takich jak tekst sformatowany i tabele, pozwala na konfigurowalną organizację danych

Funkcja swobodnego rysowania zapewnia dodatkowy sposób tworzenia treści

Notatki można dostosowywać za pomocą skórek i ustawień przezroczystości, indywidualnie lub grupowo

Harmonogram i przypomnienia ułatwiają śledzenie i zarządzanie notatkami

Integracja z popularnymi sieciami społecznościowymi do publikowania notatek

Ograniczenia PNotes

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja klikania i przeciągania jest zbyt wrażliwa

Użytkownicy wyrazili chęć ustawienia niestandardowej lokalizacji do przechowywania notatek, a nie w folderze aplikacji

Ceny PNotes

Darmowy i open-source

Oceny i recenzje PNotes

Sourceforge: 4.8/5 (76 recenzji)

Rozpocznij swoją przygodę z notatkami już dziś

Wśród szeregu alternatyw dla Supernotes, ClickUp wyróżnia się solidnymi możliwościami tworzenia notatek, wykraczającymi poza zwykłe cyfrowe bazgroły. Jego biegłość polega nie tylko na tworzeniu notatek, ale także na wspieraniu środowisk współpracy w różnych projektach, aby przekształcić obszerne notatki bezpośrednio w element działania.

Zarządzaj projektem małej firmy na każdym etapie dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektu za pomocą ClickUp

Pakiet ClickUp wykracza poza tworzenie notatek, obejmując zarządzanie projektami, narzędzia AI i intuicyjne interfejsy. ClickUp umożliwia zespołom przekształcanie rozproszonych pomysłów w spójne koncepcje, umożliwiając łatwe udostępnianie, usprawnianie przepływu pracy i zwiększoną produktywność.

Gotowy do konsolidacji notatek, list kontrolnych i zadań? ClickUp pomoże Ci uporządkować notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i przenieś swoje umiejętności robienia notatek na wyższy poziom.