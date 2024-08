10 najlepszych alternatyw Linktree dla twórców treści w 2024 roku

Udostępnianie wielu linków na swoich stronach w mediach społecznościowych może być zniechęcającym zadaniem. Udostępnianie listy linków w jednym poście może być frustrujące, tworząc bałagan na profilu na Instagramie lub Twitterze. W tym miejscu do gry wkraczają narzędzia do zarządzania linkami.

Narzędzia do zarządzania linkami pomagają skonsolidować cyfrowy ślad i kierować ruch do dostępnych treści, a wszystko to za pomocą sprytnego, pojedynczego linku. Bezsprzecznie Linktree jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania linkami.

Jednakże, choć Linktree odegrało kluczową rolę w zarządzaniu mediami społecznościowymi, nie jest ono jedynym graczem w tej dziedzinie. Kilka alternatyw Linktree może lepiej zaspokoić twoje unikalne potrzeby lub zaoferować nowe podejście do zarządzania linkami.

Przygotowaliśmy listę dziesięciu najlepszych alternatyw Linktree dla twórców treści w 2024 roku. Ale zanim to nastąpi,

Czego należy szukać w alternatywie Linktree?

Oprócz zestawiania wielu linków w jeden, istnieje kilka kluczowych funkcji, których należy szukać:

Intuicyjny interfejs: Narzędzie powinno oferować prosty i intuicyjny interfejs ułatwiający zarządzanie linkami. Każdy powinien być w stanie rozpocząć pracę w ciągu kilku minut.

Personalizacja: Możliwość spersonalizowania strony z linkami pod kątem estetyki marki może znacząco poprawić obecność w Internecie.

Analityka: Upewnij się, że wybrane narzędzie zapewnia wgląd we współczynniki klikalności i zachowania odbiorców. Pomoże to lepiej zrozumieć puls odbiorców i treści, których potrzebują.

Ceny (darmowe vs płatne): Płacenie za narzędzia do zarządzania linkami może być opcjonalne. Jednak przy darmowych planach oferujących wiele podstawowych funkcji, upewnij się, że w płatnych planach dodawana jest wyraźna wartość z funkcjami, na które warto wydać.

10 najlepszych alternatyw Linktree do wykorzystania w 2024 roku

Wymieniliśmy 10 najlepszych alternatyw Linktree w oparciu o aktualne trendy i preferencje. Narzędzia te wyróżniają się użytecznością, łatwością obsługi i innowacyjnymi funkcjami, zapewniając twórcom treści nowe możliwości kierowania odbiorców do ich treści cyfrowych.

1. Taplink

przez Taplink Taplink, jedna z najlepszych alternatyw dla Linktree, zaspokaja potrzeby zarówno osób prywatnych, jak i firm. Umożliwia tworzenie stron docelowych z wieloma linkami za pomocą przejrzystego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Dzięki Taplink możesz dodawać niestandardowe tła i przyciski, aby poprawić wygląd swojej strony. Narzędzie oferuje również zaawansowaną analitykę do śledzenia kliknięć linków, lokalizacji i urządzeń używanych przez odbiorców.

Najlepsze cechy Taplink

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Dodawanie i zarządzanie wieloma linkami do strony docelowej przy minimalnym wysiłku

Dodawanie i zarządzanie wieloma linkami do strony docelowej przy minimalnym wysiłku Dostosowanie: Dostosuj swoją stronę do estetyki marki dzięki funkcjom takim jak niestandardowe tła i przyciski

Dostosuj swoją stronę do estetyki marki dzięki funkcjom takim jak niestandardowe tła i przyciski Zaawansowana analityka: Uzyskaj cenny wgląd w zachowanie odbiorców dzięki zaawansowanej analityce Taplink, która śledzi kliknięcia linków, lokalizacje geograficzne i używane urządzenia

Uzyskaj cenny wgląd w zachowanie odbiorców dzięki zaawansowanej analityce Taplink, która śledzi kliknięcia linków, lokalizacje geograficzne i używane urządzenia Przystępne ceny: Wybieraj spośród wielu planów cenowych, które zaspokajają różne potrzeby, zapewniając niedrogie rozwiązanie bez uszczerbku dla funkcji

Ograniczenia Taplink

Ograniczona darmowa wersja: Chociaż Taplink oferuje darmową wersję, ma ona ograniczone funkcje, co może być ograniczeniem dla użytkowników, którzy nie są gotowi na uaktualnienie do płatnego planu.

Chociaż Taplink oferuje darmową wersję, ma ona ograniczone funkcje, co może być ograniczeniem dla użytkowników, którzy nie są gotowi na uaktualnienie do płatnego planu. Brak integracji z niektórymi platformami: Użytkownicy zgłaszali, że Taplink nie integruje się z popularnymi platformami, co może wpływać na płynną aktywność cyfrową.

Użytkownicy zgłaszali, że Taplink nie integruje się z popularnymi platformami, co może wpływać na płynną aktywność cyfrową. Ograniczona liczba szablonów projektowych: Oferując opcje dostosowywania, Taplink zapewnia ograniczoną liczbę szablonów projektowych. Użytkownicy poszukujący szerokiej gamy projektów mogą uznać to za ograniczające.

Oferując opcje dostosowywania, Taplink zapewnia ograniczoną liczbę szablonów projektowych. Użytkownicy poszukujący szerokiej gamy projektów mogą uznać to za ograniczające. Opóźniona obsługa klienta: Niektórzy użytkownicy wyrazili opinię, że czas reakcji ze strony obsługi klienta Taplink może być czasami wolniejszy niż oczekiwano

Ceny Taplink

Plan darmowy: $0 miesięcznie, ograniczone funkcje

$0 miesięcznie, ograniczone funkcje Plan zaawansowany: $2 miesięcznie, odblokowuje funkcje premium

$2 miesięcznie, odblokowuje funkcje premium Plan Pro: $4 miesięcznie, zawiera wszystkie funkcje, w tym priorytetowe wsparcie

Oceny i recenzje Taplink

Capterra: 4.8/5 (290+ recenzji)

4.8/5 (290+ recenzji) G2: Za mało recenzji na G2

2. Shor

przez Shor Shor to popularne narzędzie do tworzenia stron docelowych z wieloma linkami, które oferuje szereg funkcji dla twórców treści.

Za pomocą Shor można tworzyć jednostronicowe mikrostrony z niestandardowym CSS i HTML, co pozwala w pełni spersonalizować stronę. Narzędzie zapewnia również szczegółową analitykę, która pomaga śledzić aktywność odbiorców.

Najlepsze funkcje Shor

Tworzenie mikrowitryn: Tworzenie jednostronicowych mikrowitryn z niestandardowym CSS i HTML, oferujących szerokie możliwości personalizacji

Tworzenie jednostronicowych mikrowitryn z niestandardowym CSS i HTML, oferujących szerokie możliwości personalizacji Osadzone linki: Osadzanie linków bezpośrednio w biografii na Instagramie lub innych platformach społecznościowych. Ułatwia to odbiorcom dostęp do treści

Osadzanie linków bezpośrednio w biografii na Instagramie lub innych platformach społecznościowych. Ułatwia to odbiorcom dostęp do treści Szczegółowa analityka: Uzyskaj cenny wgląd w aktywność odbiorców dzięki szczegółowej analityce Shor, w tym współczynnikom klikalności i danym dotyczącym zaangażowania

Uzyskaj cenny wgląd w aktywność odbiorców dzięki szczegółowej analityce Shor, w tym współczynnikom klikalności i danym dotyczącym zaangażowania Kody QR: Shor oferuje kody QR dla każdego linku, ułatwiając odbiorcom dostęp do treści offline

ograniczenia Shor

Ograniczona personalizacja w darmowej wersji: Darmowa wersja Shor oferuje ograniczone opcje personalizacji, co może być wadą dla użytkowników poszukujących szerokiej personalizacji

Darmowa wersja Shor oferuje ograniczone opcje personalizacji, co może być wadą dla użytkowników poszukujących szerokiej personalizacji Brak współpracy zespołowej: Shor nie oferuje funkcji współpracy zespołowej, co może być ograniczeniem dla firm z wieloma twórcami treści

Shor nie oferuje funkcji współpracy zespołowej, co może być ograniczeniem dla firm z wieloma twórcami treści Wyższe plany cenowe: Plany cenowe Shor mogą być wyższe niż w przypadku innych narzędzi do zarządzania linkami, co czyni go mniej przystępnym cenowo dla niektórych użytkowników

Ceny Shor

Plan darmowy: 0 USD miesięcznie, ograniczone funkcje

0 USD miesięcznie, ograniczone funkcje Plan rakietowy: 12 USD miesięcznie, odblokowuje funkcje premium

12 USD miesięcznie, odblokowuje funkcje premium Plan Pro: 24 USD miesięcznie, zawiera wszystkie funkcje i priorytetowe wsparcie

24 USD miesięcznie, zawiera wszystkie funkcje i priorytetowe wsparcie Plan agencyjny: 82 USD miesięcznie, obejmuje Google Analytics

Kolejne oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (20+ recenzji)

4.5/5 (20+ recenzji) G2: 3.9/5 (10+ recenzji)

3. Pallyy

przez Pallyy Pallyy to kolejna doskonała alternatywa dla Linktree, która jest przeznaczona głównie do planowania mediów społecznościowych, ale oferuje również zaawansowane funkcje zarządzania linkami.

Pallyy umożliwia zaprojektowanie niestandardowej strony docelowej z wieloma linkami do biografii na Instagramie lub innych platformach społecznościowych. Pozwala również na tworzenie plan komunikacji w mediach społecznościowych w przypadku mediów społecznościowych, użytkownicy mogą tworzyć harmonogramy i publikować treści bezpośrednio na platformie, co czyni ją kompleksowym narzędziem dla twórców treści.

Najlepsze cechy Pallyy

Planowanie w mediach społecznościowych: Planuj i publikuj treści bezpośrednio z platformy, oszczędzając czas i czaszarządzanie mediami społecznościowymi łatwiejsze

Planuj i publikuj treści bezpośrednio z platformy, oszczędzając czas i czaszarządzanie mediami społecznościowymi łatwiejsze Szczegółowa analityka: Pallyy zapewnia szczegółowy wgląd w wydajność linków, w tym współczynniki klikalności i wskaźniki zaangażowania, co pozwala zrozumieć i zoptymalizować strategię treści

Pallyy zapewnia szczegółowy wgląd w wydajność linków, w tym współczynniki klikalności i wskaźniki zaangażowania, co pozwala zrozumieć i zoptymalizować strategię treści Analiza konkurencji: Pallyy oferuje unikalną funkcję analizy konkurencji, umożliwiającą śledzenie strategii i wyników konkurencji

Ograniczenia Pallyy

Brak darmowego planu: Pallyy nie oferuje darmowego planu. Może to stanowić ograniczenie dla użytkowników, którzy nie chcą inwestować w płatny plan

Pallyy nie oferuje darmowego planu. Może to stanowić ograniczenie dla użytkowników, którzy nie chcą inwestować w płatny plan Ograniczona integracja: Pallyy ma ograniczoną integrację z innymi popularnymi platformami, co może mieć wpływ na twoją działalnośćprzepływ pracy w mediach społecznościowych *Złożony interfejs: Niektórzy użytkownicy podkreślali, że interfejs Pallyy może być skomplikowany w nawigacji dla początkujących

Ceny Pallyy

Plan darmowy: $0 miesięcznie, podstawowe funkcje

$0 miesięcznie, podstawowe funkcje Plan premium: 18 USD miesięcznie, zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowa domena, platforma zarządzania mediami społecznościowymi

Oceny i recenzje Pallyy

Capterra: 4.5/5 (60+ recenzji)

4.5/5 (60+ recenzji) G2: Nie wymieniony

4. Campsite.bio

przez Campsite.bio Campsite.bio to unikalne i atrakcyjne wizualnie narzędzie do zarządzania linkami, które umożliwia utworzenie spersonalizowanej strony docelowej z kolekcją linków. Jest ono wyposażone w różne opcje dostosowywania, umożliwiające dostosowanie strony z linkami do tożsamości marki.

Od unikalnego linku w biografii dla profilu na Instagramie po scentralizowane centrum dla wszystkich treści online, Campsite.bio oferuje funkcje dla zarządzanie treścią które sprawiają, że jest to jedna z godnych alternatyw Linktree.

Najlepsze cechy Campsite.bio

Nieograniczone linki: Dodaj tyle linków, ile potrzebujesz na swojej stronie docelowej. Ta funkcja umożliwia udostępnianie wszystkich treści bez żadnych ograniczeń

Dodaj tyle linków, ile potrzebujesz na swojej stronie docelowej. Ta funkcja umożliwia udostępnianie wszystkich treści bez żadnych ograniczeń Integracja z mediami społecznościowymi: Integracja z różnymi platformami mediów społecznościowych, umożliwiająca płynne udostępnianie treści w różnych kanałach

Integracja z różnymi platformami mediów społecznościowych, umożliwiająca płynne udostępnianie treści w różnych kanałach Szczegółowa analityka: Uzyskaj kompleksową analitykę, dającą wgląd w kliknięcia linków i zachowanie odbiorców

ograniczenia Campsite.bio

Ograniczona darmowa wersja: Campsite.bio oferuje darmową wersję z ograniczonymi funkcjami i opcjami dostosowywania. Użytkownicy, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia, muszą zdecydować się na płatny plan

Campsite.bio oferuje darmową wersję z ograniczonymi funkcjami i opcjami dostosowywania. Użytkownicy, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał tego narzędzia, muszą zdecydować się na płatny plan Brak współpracy zespołowej: W przeciwieństwie do innych narzędzi, Campsite.bio nie oferuje funkcji współpracy zespołowej, co może być wadą dla większych organizacji z wieloma twórcami treści

Ceny Campsite.bio

Plan darmowy: $0

$0 Plan Pro: $7 miesięcznie

$7 miesięcznie Plan Pro+: $24 miesięcznie

Oceny i recenzje Campsite.bio

Nienotowany na G2 i Capterra

5. Tap.bio

przez Tap.bio Dynamiczna alternatywa Linktree, która pozwala twórcom treści w pełni wykorzystać ich bio na Instagramie. Narzędzie bio pozwala przekształcić biografię na Instagramie w serię przypominającą historię, w której można udostępniać wiele linków.

Tap.bio wyróżnia się systemem opartym na kartach, umożliwiającym tworzenie oddzielnych kart dla różnych typów treści, z których każda ma własny zestaw linków. Strona utworzona w tym narzędziu jest kartą. Wiele stron wygląda jak Instagram Stories.

Najlepsze cechy Tap.bio

System oparty na kartach: Organizuj swoje linki w różne kategorie, zapewniając odbiorcom bardziej uporządkowane i przyjazne dla użytkownika doświadczenie

Organizuj swoje linki w różne kategorie, zapewniając odbiorcom bardziej uporządkowane i przyjazne dla użytkownika doświadczenie Personalizacja: Dopasowanie strony z linkami do estetyki marki.

Dopasowanie strony z linkami do estetyki marki. Integracja z historiami na Instagramie: Link bezpośrednio do dowolnej historii z twojej biografii dzięki integracji z historiami na Instagramie

Ograniczenia Tap.bio

Ograniczona darmowa wersja: Darmowa wersja jest ograniczona. Płatny plan jest konieczny, aby uzyskać pełne korzyści z narzędzia

Darmowa wersja jest ograniczona. Płatny plan jest konieczny, aby uzyskać pełne korzyści z narzędzia Brak obsługi kodów QR: Brak obsługi kodów QR ogranicza sposób, w jaki odbiorcy mogą uzyskać dostęp do treści

Ceny Tap.bio

Podstawowy plan: $0 miesięcznie

$0 miesięcznie Plan srebrny: $5 miesięcznie

$5 miesięcznie Plan Gold: $12 miesięcznie, oferuje wszystkie funkcje i priorytetowe wsparcie

Oceny i recenzje Tap.bio

Nie wymieniony na G2 i Capterra

6. Linkin.bio przez Later.com

przez Linkin.bio Linkin.bio od Later.com to kolejna skuteczna alternatywa Linktree, która przekształca biografię na Instagramie w klikalną, możliwą do wysłania i w pełni zoptymalizowaną stronę docelową.

Linkin.bio słynie z integracji z e-commerce, umożliwiając firmom łączenie swoich postów na Instagramie bezpośrednio z produktami lub stronami na ich stronie internetowej.

Platforma ta jest doskonałym narzędziem dla firm, które chcą zwiększyć ruch i sprzedaż na swojej stronie na Instagramie.

Oprócz Linkin.bio, Later.com posiada również kilka Narzędzi AI do zarządzania mediami społecznościowymi takie jak generator hashtagów, generator podpisów itp., które pomagają twórcom pisać ze sztuczną inteligencją szybko.

Linkin.bio by Later.com najlepsze cechy

Integracja z e-commerce: Połącz swoje posty na Instagramie z produktami lub stronami na swojej stronie internetowej - zapewnij swoim odbiorcom płynne zakupy

Połącz swoje posty na Instagramie z produktami lub stronami na swojej stronie internetowej - zapewnij swoim odbiorcom płynne zakupy Galerie z możliwością zakupów: Twórz galerie z możliwością zakupów, pozwalając firmom wyświetlać swoje produkty i usługi w atrakcyjny i piękny sposób

Twórz galerie z możliwością zakupów, pozwalając firmom wyświetlać swoje produkty i usługi w atrakcyjny i piękny sposób Analityka: Zyskaj cenny wgląd w zachowanie swoich odbiorców i śledź kliknięcia linków dzięki szczegółowej analityce Linkin.bio.

Ograniczenia Linkin.bio by Later.com

Brak darmowej wersji: W przeciwieństwie do innych alternatyw na tej liście, Linkin.bio nie oferuje darmowej wersji. Może to być ograniczenie dla firm z ograniczonym budżetem

W przeciwieństwie do innych alternatyw na tej liście, Linkin.bio nie oferuje darmowej wersji. Może to być ograniczenie dla firm z ograniczonym budżetem Wyższe plany cenowe: Plany cenowe Linkin.bio są wyższe niż w przypadku innych narzędzi do zarządzania linkami, co może zniechęcać małe firmy do korzystania z niego

Ceny Linkin.bio by Later.com

Plan startowy: 25$ miesięcznie, podstawowe funkcje

25$ miesięcznie, podstawowe funkcje Plan rozwojowy: 45 USD miesięcznie, dodatkowe funkcje, takie jak planowanie linków i opcje dostosowywania

45 USD miesięcznie, dodatkowe funkcje, takie jak planowanie linków i opcje dostosowywania Plan zaawansowany: 80 USD miesięcznie, funkcje premium, takie jak galerie sklepowe i analityka

Oceny i recenzje później.com

Capterra: 4.5/5 (370+ recenzji)

4.5/5 (370+ recenzji) G2: 4.5/5 (ponad 300 opinii)

7. Lnk.bio

przez lnk.bio Lnk.bio jest kompleksowym narzędzie do tworzenia linków bio opracowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu potencjału biografii na Instagramie.

Utwórz spersonalizowaną stronę micro-landing z wieloma linkami, zapewniając odbiorcom łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych treści.

Dzięki prostemu interfejsowi i szerokim możliwościom dostosowywania, Lnk.bio jest doskonałym wyborem dla osób prywatnych, influencerów i firm.

Najlepsze cechy Lnk.bio

Niestandardowa strona micro-landing: Stwórz niestandardową stronę micro-landing z wieloma linkami, ułatwiając odbiorcom dostęp do twoich treści

Stwórz niestandardową stronę micro-landing z wieloma linkami, ułatwiając odbiorcom dostęp do twoich treści Planowanie linków: Zaplanuj linki, aby pojawiały się i znikały o określonych porach dzięki funkcji planowania linków Lnk.bio. Jest to szczególnie przydatne w przypadku czasowych promocji lub wydarzeń

Zaplanuj linki, aby pojawiały się i znikały o określonych porach dzięki funkcji planowania linków Lnk.bio. Jest to szczególnie przydatne w przypadku czasowych promocji lub wydarzeń Niestandardowe adresy URL: Dostosuj adres URL strony z linkiem do swojej marki lub treści, ułatwiając odbiorcom zapamiętanie i dostęp do niego

Dostosuj adres URL strony z linkiem do swojej marki lub treści, ułatwiając odbiorcom zapamiętanie i dostęp do niego Brak konieczności posiadania konta: W przeciwieństwie do innych narzędzi z tej listy, Lnk.bio nie wymaga zakładania konta. Możesz po prostu zalogować się za pomocą swoich danych logowania na Instagramie i zacząć korzystać z usługi

W przeciwieństwie do innych narzędzi z tej listy, Lnk.bio nie wymaga zakładania konta. Możesz po prostu zalogować się za pomocą swoich danych logowania na Instagramie i zacząć korzystać z usługi Jednorazowa płatność: Oprócz planów subskrypcji, Lnk.bio oferuje również opcję jednorazowej płatności za wybrane plany

Ograniczenia Lnk.bio

Ograniczona darmowa wersja: Lnk.bio oferuje darmową wersję do dodawania linków w biografii, ale ma ograniczone opcje dostosowywania i funkcje. Użytkownicy, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoją stroną z linkami, mogą zdecydować się na płatny plan

Lnk.bio oferuje darmową wersję do dodawania linków w biografii, ale ma ograniczone opcje dostosowywania i funkcje. Użytkownicy, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoją stroną z linkami, mogą zdecydować się na płatny plan Brak analityki: Lnk.bio nie zapewnia żadnych analiz ani wglądu w kliknięcia linków lub zachowania odbiorców, co może być wadą dla twórców treści, którzy chcą dokładnie śledzić swoje wyniki

Ceny Lnk.bio

Wersja darmowa: $0

$0 Mini miesięcznie : $0.99 miesięcznie

: $0.99 miesięcznie Mini - jednorazowo : $9.99 (płatność jednorazowa, bez subskrypcji)

: $9.99 (płatność jednorazowa, bez subskrypcji) Unique: 24,99 USD (płatność jednorazowa, bez subskrypcji)

Oceny i recenzje Lnk.bio

Capterra: Niedostępne

G2: Niedostępne

8. Leadpages

przez Strony główne Leadpages to solidne rozwiązanie do zarządzania linkami, które wykracza poza bycie alternatywą dla Linktree. Jest to pełnoprawny kreator stron internetowych, stron docelowych, wyskakujących okienek i pasków powiadomień, umożliwiający stworzenie kompleksowej obecności online.

Dzięki Leadpages możesz projektować atrakcyjne i angażujące strony docelowe wypełnione wieloma linkami, kierującymi odbiorców do różnych rodzajów treści. Zaawansowane funkcje analityczne, możliwości integracji i funkcje handlu elektronicznego sprawiają, że jest to doskonały wybór dla firm każdej wielkości.

Najlepsze cechy stronyeadpages

Kompleksowy kreator stron internetowych: Zbuduj kompleksową stronę internetową, wraz ze stronami docelowymi i innymi funkcjaminarzędzia marketingowe-wszystko, czego potrzebujesz, aby promować swój biznes

Zbuduj kompleksową stronę internetową, wraz ze stronami docelowymi i innymi funkcjaminarzędzia marketingowe-wszystko, czego potrzebujesz, aby promować swój biznes Wiele stron z linkami: Tworzenie wielu stron z linkami dla różnych kampanii lub promocji, co ułatwia organizowanie treści i śledzenie wyników

Tworzenie wielu stron z linkami dla różnych kampanii lub promocji, co ułatwia organizowanie treści i śledzenie wyników Integracja z e-commerce: Zamień swoje strony docelowe w lejek sprzedaży dla swoich produktów lub usług

Zamień swoje strony docelowe w lejek sprzedaży dla swoich produktów lub usług Szczegółowa analityka: Uzyskaj cenny wgląd w zachowanie odbiorców dzięki szczegółowej analityce, w tym współczynnikom klikalności, współczynnikom konwersji i nie tylko.

Leadpages ograniczenia

Większa krzywa uczenia się: Leadpages jest bardziej złożonym narzędziem, a użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się z jego funkcjami i interfejsem.

Leadpages jest bardziej złożonym narzędziem, a użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się z jego funkcjami i interfejsem. Drogie plany: Plany cenowe Leadpages są wyższe niż w przypadku innych narzędzi do zarządzania linkami na tej liście, co czyni je mniej dostępnymi dla małych firm lub osób prywatnych.

Ceny Leadpages

Plan standardowy: 49 USD miesięcznie, podstawowe funkcje i kreator stron docelowych

49 USD miesięcznie, podstawowe funkcje i kreator stron docelowych Plan Pro: $99 miesięcznie, dodatkowe funkcje, takie jak wyskakujące okienka oraz sprzedaż i płatności online

$99 miesięcznie, dodatkowe funkcje, takie jak wyskakujące okienka oraz sprzedaż i płatności online Plan zaawansowany: Pozwala na dostosowanie planu i cennika i różni się w zależności od firmy

Oceny i recenzjeeadpages

Capterra : 4.6/5 (290+ recenzji)

: 4.6/5 (290+ recenzji) G2: 4.3/5 (210+ recenzji)

9. Milkshake.app

przez Aplikacja Milkshake Milkshake.app to intuicyjne narzędzie do zarządzania linkami, które wyróżnia się prostotą - przeznaczone głównie dla influencerów i blogerów na Instagramie.

Jako jedna z alternatyw Linktree, platforma umożliwia przekształcenie linku do biografii na Instagramie w interaktywną stronę internetową ze wszystkimi ważnymi linkami. Poprowadź swoich obserwujących do swojego bloga, sklepu internetowego, nowego postu lub gdziekolwiek indziej, gdzie chcesz, aby odwiedzili.

Najlepsze cechy Milkshake.app

Interaktywne tworzenie stron internetowych: Stwórz atrakcyjną wizualnie i interaktywną stronę internetową z wieloma linkami, ułatwiając swoim obserwatorom dostęp do wszystkich treści w jednym miejscu

Stwórz atrakcyjną wizualnie i interaktywną stronę internetową z wieloma linkami, ułatwiając swoim obserwatorom dostęp do wszystkich treści w jednym miejscu Interfejs "przeciągnij i upuść": Szybko zaprojektuj swoją stronę internetową bez żadnych umiejętności kodowania lub projektowania

Szybko zaprojektuj swoją stronę internetową bez żadnych umiejętności kodowania lub projektowania Wstępnie zaprojektowane szablony: Stwórz profesjonalnie wyglądającą stronę internetową w mgnieniu oka dzięki łatwym w użyciu szablonom

Stwórz profesjonalnie wyglądającą stronę internetową w mgnieniu oka dzięki łatwym w użyciu szablonom Integracja z Instagramem i Snapchatem: Milkshake.app płynnie integruje się z Instagramem i Snapchatem, umożliwiając udostępnianie witryny bezpośrednio na tych platformach.

Ograniczenia Milkshake.app

Ograniczona personalizacja: Podczas gdy Milkshake.app oferuje różne wstępnie zaprojektowane szablony, użytkownicy mają ograniczone opcje dostosowywania i nie mogą stworzyć w pełni spersonalizowanej strony internetowej

Podczas gdy Milkshake.app oferuje różne wstępnie zaprojektowane szablony, użytkownicy mają ograniczone opcje dostosowywania i nie mogą stworzyć w pełni spersonalizowanej strony internetowej Brak analityki: Platforma nie oferuje wglądu w kliknięcia linków ani zachowania odbiorców

Ceny Milkshake.app

Darmowy na zawsze: Milkshake.app jest darmowy na zawsze, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, ale ma kartę znaku wodnego

Milkshake.app jest darmowy na zawsze, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, ale ma kartę znaku wodnego Plan Pro: Zależy od lokalizacji użytkownika i pomaga usunąć znak wodny.

Oceny i recenzje Milkshake.app

Nie wymieniony zarówno na G2, jak i Capterra

10. ShortStack

przez ShortStack Przekształć swój link biograficzny na Instagramie w potężne narzędzie do angażujących kampanii, generowania leadów i głębszej interakcji z odbiorcami.

Dzięki kompleksowej platformie marketingu cyfrowego firmy mogą tworzyć strony docelowe, konkursy i prezenty. Przenieś swój marketing w mediach społecznościowych na nowy poziom dzięki solidnej analityce i płynnej integracji ShortStack.

Najlepsze cechy ShortStack

Kompleksowa platforma marketingu cyfrowego: Tworzenie stron docelowych, konkursów i narzędzi do generowania leadów w ciągu kilku minut

Tworzenie stron docelowych, konkursów i narzędzi do generowania leadów w ciągu kilku minut Zaawansowana analityka: Uzyskanie cennego wglądu w zachowanie odbiorców, w tym współczynniki klikalności i konwersji

Uzyskanie cennego wglądu w zachowanie odbiorców, w tym współczynniki klikalności i konwersji Integracja z e-commerce: Zamień swoje strony z linkami w lejek sprzedaży dla swoich produktów lub usług

Ograniczenia ShortStack

Stroma krzywa uczenia się: Podobnie jak Leadpages, ShortStack ma bardziej stromą krzywą uczenia się, a użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi jego funkcjami

Podobnie jak Leadpages, ShortStack ma bardziej stromą krzywą uczenia się, a użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zapoznać się ze wszystkimi jego funkcjami Drogie plany: Plany cenowe ShortStack są wyższe, co czyni je mniej dostępnymi dla małych firm lub osób prywatnych

Ceny ShortStack

Plan biznesowy: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Plan Pro: 249 dolarów miesięcznie

Oceny i recenzje ShortStack

Capterra : 4.4/5 (130+ recenzji)

: 4.4/5 (130+ recenzji) G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania treścią

Podczas gdy narzędzia takie jak Linktree, Leadpages i ShortStack dominują na scenie zarządzania linkami, istnieją inne równie potężne narzędzia do zarządzania treścią. Jednym z takich narzędzi jest ClickUp, kompleksowa platforma do zarządzania projektami oferująca różne funkcje planowania i harmonogramowania treści.

ClickUp

ClickUp to potężne narzędzie typu "wszystko w jednym" zaprojektowane, aby pomóc zespołom planować, organizować i wykonywać swoją pracę. Wyróżnia się imponującym zestawem funkcji i integracji, dzięki czemu jest wszechstronnym rozwiązaniem do zarządzania wszelkiego rodzaju treściami.

Najlepsze cechy ClickUp

1. ClickUp AI

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, podsumowywać i dopracowywać tekst, generować odpowiedzi DM i nie tylko

Pisz podpisy, biografie i inne treści w mediach społecznościowych w kilka minut dzięki ClickUp AI. Ta przydatna funkcja pozwala tworzyć angażujące teksty, które rezonują z odbiorcami, pomagając zwiększyć zaangażowanie i zasięg postów

2. Dokumenty ClickUp

Użyj ClickUp Docs do zarządzania ważnymi dokumentami i wspierania współpracy zespołowej

Użyj widoku Doc w ClickUp, aby tworzyć nieograniczoną liczbę dokumentów, wiki i baz wiedzy. ClickUp Docs pozwala również na współpracę w czasie rzeczywistym i publiczne udostępnianie dokumentów bez konieczności logowania! Może to być przydatne przy udostępnianiu długich treści swoim obserwatorom

3. Widok kalendarza

Użyj widoku kalendarza, aby śledzić terminy, aktywować przypomnienia, aby nigdy nie przegapić terminu i łatwo zarządzać projektami za pomocą ClickUp

Widok kalendarza jest niezbędną funkcją do planowania treści, umożliwiając wizualizację harmonogramu treści i szybkie dostosowanie. Uzyskaj chronologiczny przegląd planowanych treści, pomagając zapewnić spójne publikowanie i terminowe dostarczanie

4. Szablony ClickUp :

Planowanie, wyświetlanie i zarządzanie kalendarzem treści za pomocą tego szablonu

ClickUp oferuje różnorodne szablony kalendarza treści aby usprawnić proces tworzenia i organizacji treści. Te gotowe struktury można dostosować do konkretnych potrzeb i znacznie skrócić czas poświęcany na konfigurowanie nowych projektów lub zadań.

ClickUp ograniczenia

Krzywa uczenia się: Biorąc pod uwagę rozbudowane funkcje, opanowanie ClickUp może zająć trochę czasu. Jednakże, gdy już się go opanuje, staje się nieocenionym narzędziem do zarządzania treścią

Ceny ClickUp

Plan darmowy: $0 miesięcznie

$0 miesięcznie Plan nielimitowany: $7 za użytkownika miesięcznie

$7 za użytkownika miesięcznie Plan biznesowy: $12 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

Capterra : 4.7/5 (3800+ recenzji)

: 4.7/5 (3800+ recenzji) G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

Twórz, promuj i angażuj się za pomocą odpowiedniego narzędzia do zarządzania linkami

Przyjazne dla użytkownika i konfigurowalne narzędzie do zarządzania linkami jest niezbędne, aby poprawić swoją obecność w Internecie. Chociaż Linktree może być wyborem dla wielu osób, warto zapoznać się z innymi opcjami i znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na narzędzie z prostym interfejsem, takie jak Milkshake.app, czy kompleksową platformę, taką jak ClickUp, upewnij się, że jest ono zgodne z twoją strategią dotyczącą treści i pomoże ci osiągnąć twoje cele.

Dzięki odpowiedniemu narzędziu do zarządzania linkami możesz zmaksymalizować potencjał swojej biografii na Instagramie i zwiększyć ruch na swoich treściach.

Rozpocznij zarządzanie treścią w mediach społecznościowych z ClickUp za darmo.