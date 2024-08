Notion vs. Trello - które narzędzie do zarządzania projektami jest lepsze dla Twojej firmy?

Jako kierownik projektu musisz usprawniać procesy, śledzić zadania i terminy oraz współpracować w różnych zespołach. Zarządzanie projektami jest wymagające i wymaga sprawności umysłowej i inteligentnego myślenia. Rozumiemy to.

Dlatego też zawsze szukasz narzędzi, które dadzą Ci supermoce. W tym artykule przyjrzymy się dwóm popularnym narzędziom: Notion i Trello narzędzia do zarządzania projektami .

To nie wszystko! Na koniec dodaliśmy pretendenta-niespodziankę.

Czym jest Notion?

Notion's pulpit projektu przykład widoku Notion to pełnowymiarowe oprogramowanie do zarządzania projektami oferujące solidne funkcje do obsługi złożonych projektów.

Szablony, które oferuje Notion sprawiają, że dobrze nadaje się do zarządzania projektami. Obejmują one rozbudowane szablony do zarządzania projektami, które pozwalają szybko śledzić plan projektu ning, mapy drogowe produktów do mapowania projektów od A do Z i wiele innych.

Narzędzie do zarządzania projektami posiada również funkcje AI, które generują pierwsze szkice planu projektu w kilka sekund.

Funkcje Notion

Notion wydał wersję 2.32 w 2023 roku z bardziej rozszerzonym zarządzaniem projektami, obsługą zadań i automatyzacją.

Oto niektóre z wyróżniających się funkcji Notion:

1. Szablony do zarządzania projektami

Notion oferuje wiele gotowych do użycia szablonów do różnych celów. Niektóre popularne kategorie szablonów obejmują zestawy agencyjne, szablony budżetowania, planowanie zawartości i kalendarza mediów społecznościowych, dokumentację marki i wiele innych.

Szablon do planowania projektów Notion

2. Automatyzacja baz danych

Oprócz szablonów, w Notion podoba nam się również możliwość tworzenia niestandardowych przepływów pracy do zarządzania projektami dla powtarzalnych i ręcznych zadań administratora. Można na przykład zautomatyzować zmianę statusów zadań, wysyłanie ankiet, aktualizowanie dat końcowych i wysyłanie przypomnień do zespołu.

Zarządzanie zadaniami w Notion

3. Mapa drogowa produktu

Koniec z rozproszonymi danymi w różnych narzędziach. Możesz zbudować i wykonać mapę drogową produktu w ramach jednego pulpitu.

Przykładowa mapa drogowa produktu Notion

Mapy drogowe produktów Notion umożliwiają połączenie celów biznesowych, dokumentacji produktu, obowiązków i innych informacji w jednym dokumencie. Zobaczysz postęp projektu i kluczowych interesariuszy na różnych scenach, upraszczając współpracę.

4. Integracje

Notion można również zintegrować z innymi powszechnie używanymi narzędziami do współpracy zespołowej i projektów, takimi jak Slack, GitHub itp. Dzięki ponad 70 integracjom, Notion może pomóc uprościć cykl pracy i umożliwić ustawienie niestandardowej synchronizacji za pomocą API Notion.

Cennik Notion

Notion ma cztery plany cenowe dla płatności rocznych:

Free plan

Plus: $8/użytkownika/miesiąc

$8/użytkownika/miesiąc Business: $15/użytkownika/miesiąc

$15/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Notion AI jest dodatkiem kosztującym $8/użytkownika/miesiąc dla płatnych planów

Czym jest Trello?

Przykład pulpitu zarządzania projektami Trello

Trello to oprogramowanie do zarządzania projektami Kanban, znane ze swojej prostoty i łatwości użytkowania.

Dzięki zerowej krzywej uczenia się, nadaje się dla Teams każdej wielkości. Możesz usprawnić swój projekt na każdym kroku, od tworzenia pomysłów i wdrażania członków zespołu po uruchamianie projektu etapami.

Dobrą rzeczą jest to, że możesz stworzyć "Tablicę Trello" od podstaw lub użyć gotowego szablonu do zarządzania projektami, śledzenia zadań i tworzenia cykli pracy.

Trello nie nadaje się jednak do złożonych projektów na dużą skalę.

Funkcje Trello

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom oferowanym przez Trello:

1. Konfigurowalne szablony

Przez Trello

Trello oferuje ponad 100 w pełni konfigurowalnych szablonów do zarządzania projektami dla kilku przypadków użycia, takich jak budżetowanie projektu, mapowanie historii użytkownika, zarządzanie przepływem pracy klienta i cotygodniowe planowanie, wśród innych przypadków użycia.

2. Wbudowana automatyzacja

Trello posiada wbudowane narzędzie do automatyzacji - Butler. Obsługuje ono monotonne zadania związane z projektami, takie jak śledzenie terminów, wysyłanie przypomnień, zarządzanie członkami zespołu, tworzenie agend spotkań itp.

Można ustawić niestandardowe reguły i wyzwalacze do obsługi określonych działań w przepływie pracy nad projektem. Na przykład, automatyczna aktualizacja statusu zadania do "Zakończone", gdy tylko lista zadań do zrobienia zostanie odhaczona.

3. Mapa drogowa projektu

Wizualizuj oś czasu rozwoju swojego projektu na Tablicach Trello za pomocą Wykresów Gantta Trello i dziel zadania na inspirowane Kanbanem cykle pracy.

Widok tablicy kanbanowej Trello

Zdefiniuj kamienie milowe i terminy, aby upewnić się, że twój projekt pozostanie na właściwym torze. Ustaw harmonogram projektu za pomocą wykresu Gantta i nadaj etykiety zadaniom o wysokim priorytecie na kartach Trello w stylu Kanban, aby szybko zidentyfikować blokady.

4. Trello Power-Up

Trello oferuje ponad 200 integracji w swojej galerii Power-Up. Możesz połączyć swoje karty i tablice Trello z kilkoma natywnymi i zewnętrznymi integracjami.

Przykładowo, Trello Power-Up-Time Tracking & Reporting to narzędzie do śledzenia czasu, które umożliwia automatyczne rejestrowanie pracy w Tablicy Trello i tworzenie szczegółowych raportów na temat spędzonych godzin, tego, kto nad czym pracował itp. w trakcie oś czasu projektu.

Cennik Trello

Trello oferuje cztery plany cenowe dla płatności rocznych:

Free plan

Standardowy: $5/użytkownika/miesiąc

$5/użytkownika/miesiąc Premium: $10/użytkownika/miesiąc

$10/użytkownika/miesiąc Enterprise: $17.50/użytkownika/miesiąc

Notion vs. Trello: Porównanie funkcji

Istotną różnicą między Notion i Trello jest to, że Notion jest rozszerzeniem i służy do zrobienia wielu rzeczy jednocześnie. Trello, z drugiej strony, jest bardziej zoptymalizowanym i uproszczonym narzędziem, które jest idealne dla mniejszych projektów.

Możesz jednak poświęcić znacznie więcej czasu na dostosowanie się do sposobu działania Notion niż Trello.

Chociaż Notion jest nieco droższy i ma stromą krzywą uczenia się niż Trello, to bez wątpienia warto w niego zainwestować ze względu na jego szersze funkcje.

Tak więc, Notion vs Trello - czy mamy zwycięzcę?

1. Szablony do zarządzania projektami

Odkryliśmy, że oba narzędzia mają łatwe w użyciu, konfigurowalne szablony.

Notion oferuje wiele szablonów projektów - dokładnie 1006. Trello posiada około 110 szablonów do zarządzania projektami.

Notion jest więc liderem, jeśli kierujesz się liczbami i szukasz ultra-specyficznych szablonów dla przypadków użycia w zakresie śledzenia problemów, planowania projektów i celów, map drogowych produktów i innych.

2. Potężna automatyzacja

Notion ma natywne możliwości automatyzacji w porównaniu do Trello. Notion pozwala zaplanować zadania i usprawnić cykl pracy nad projektem, aby wyeliminować ręczne czynności dzięki wbudowanej, solidnej automatyzacji baz danych.

Zarządzanie projektami w Trello można zautomatyzować za pomocą potężnego narzędzia do automatyzacji - Butler lub narzędzia innej firmy, takiego jak Zapier.

Uznaliśmy więc, że Notion jest solidniejszym rozwiązaniem do automatyzacji, w przeciwieństwie do Trello, które wymaga zewnętrznych połączeń.

3. Planowanie projektu

Notion i Trello mają równie skuteczne funkcje do tworzenia i wykonywania map drogowych produktów lub projektów. Pozwalają one łączyć osoby, zadania i cykle pracy w celu uzyskania szybkiego widoku oś czasu projektu i kto jest do zrobienia.

Wizualnie, stwierdziliśmy, że Tablice i Wykresy Trello dla map drogowych projektów mają bogatszy wygląd i styl niż Notion. Należy również pamiętać, że Notion nie posiada zszywek do wizualizacji zarządzania projektami takie jak wykresy Gantta i tablice Kanban.

4. Rozszerzenie

Zarządzanie projektami obejmuje współpracę - komunikację w zespole, notatki, zarządzanie zadaniami itp.

Tak więc, a narzędzie do zarządzania projektami powinno być rozszerzalne i dobrze zintegrowane z wewnętrznym stosem narzędzi, takich jak Slack, Kalendarz Google, Outlook i Jira.

Notion integruje się z ponad 70 aplikacjami, w tym Slack i Google Drive. Trello posiada ekskluzywną galerię Power-Up z płatnymi integracjami wewnętrznymi i ponad 200 zewnętrznymi.

Trello oferuje więcej integracji. Notion pozwala jednak na zbudowanie niestandardowej integracji przy użyciu ich publicznego API - odpowiedniego dla programistów.

Notion vs. Trello na Reddit

Chcieliśmy sprawdzić, czy Notion vs. Trello robi furorę na Reddicie. I tak, właśnie tak jest!

Oto, co większość użytkowników ma do powiedzenia:

_"Używam Notion codziennie do zrobienia wszystkiego z moimi projektami i trzymania rzeczy pod jednym dachem. Trello może być łatwiejsze w użyciu i uważam, że jego tablice Kanban są lepsze niż Notion"

Inna grupa użytkowników przesiadła się z Trello na Notion i uznała ich szablony za świetne miejsce do rozpoczęcia pracy.

Kilku użytkowników, którzy pokochali Trello, mówi: "Uważam, że Trello jest idealne do moich list do zrobienia i projektów. Butler i Power-Ups sprawiają, że automatyzacja powtarzalnych zadań jest dziecinnie prosta"

Co jednak, jeśli zarówno Notion, jak i Trello nie sprawdzają się w twoim przypadku? Jest jeszcze jedno lepsze narzędzie do zarządzania projektami, które chcielibyśmy polecić.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Notion vs. Trello

Notion i Trello nie są dedykowanymi narzędziami do zarządzania projektami i nie sprawdzają się w niektórych obszarach.

Na przykład Notion nie posiada elementów wizualizacji, a jego dzwonki i gwizdki nie sprawiają, że łatwo się w nim odnaleźć. Trello sprawdza się tylko w przypadku małych projektów ze względu na swoją uproszczoną funkcję.

Przedstawiamy ClickUp.

Zarządzaj projektem Business na każdym kroku dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektu za pomocą ClickUp

Jako jeden z najpopularniejszych najwyżej oceniane oprogramowanie do zarządzania projektami clickUp umożliwia zarządzanie projektami każdej wielkości, współpracować nad zadaniami i usprawnić wieloetapowe cykle pracy.

Oto trzy wyjątkowe funkcje, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszą alternatywę dla Notion vs. Trello :

1. ClickUp AI

Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Wyobraź sobie, że masz wirtualnego asystenta zajmujący się przyziemnymi zadaniami związanymi z zarządzaniem projektami. To ClickUp AI dla Ciebie.

ClickUp AI to asystent AI stworzony, aby pomóc Ci pracować szybciej. Niezależnie od tego, czy podsumowujesz aktualizacje zadań, generujesz elementy akcji, piszesz kopie, czy formatujesz zawartość - ClickUp AI robi to do zrobienia za Ciebie. ClickUp raportuje, że aktywni użytkownicy zmniejszają swoje codzienne obciążenie pracą o 30% dzięki ClickUp AI.

2. Dokumenty ClickUp

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko, aby płynnie realizować pomysły ze swoim zespołem

Zarządzanie projektami i dokumentacja idą w parze. Notion i Trello nie posiadają jednak zaawansowanych funkcji dokumentacji, które pozwoliłyby na uporządkowanie pracy.

Z Dokumenty ClickUp możesz tworzyć rozbudowane dokumenty lub wiki i udostępniać je swojemu zespołowi. Możesz także śledzić zmiany w dokumentach w czasie rzeczywistym, oznaczać członków zespołu i przypisywać elementy działań na bieżąco.

ClickUp pozwala kategoryzować dokumenty w obszarze roboczym, dzięki czemu nie tracisz godzin na zarządzanie dużymi ilościami dokumentów zagnieżdżonych jeden pod drugim.

3. Tablice Kanban

Trello nie posiada zaawansowanych możliwości niestandardowych, choć znane jest z systemu przypominającego tablice Kanban.

Użyj niestandardowych widoków, takich jak Tablica Kanban, aby planować, organizować i śledzić projekty w tym szablonie Tablice Kanban w ClickUp z drugiej strony, są bardzo wszechstronne i konfigurowalne, umożliwiając przeciąganie i upuszczanie zadań, przenoszenie zadań w ramach cyklu pracy i wprowadzanie zbiorczych zmian jednocześnie.

Pojedynczy pulpit ClickUp z wieloma funkcjami pozwala zobaczyć wszystkie zadania Tablice Kanban w jednym widoku, co znacznie ułatwia śledzenie postępów projektu.

Które narzędzie do zarządzania projektami wybrać?

Jeśli spojrzeć na porównanie oprogramowania do zarządzania projektami, Notion i Trello mają tysiące zwolenników online.

Wybór narzędzia do zarządzania projektami powinien opierać się na potrzebach związanych z planowaniem i współpracą, a także na jego zdolności do uczynienia zespołu bardziej zwinnym. Naszym zdaniem ClickUp wyróżnia się jako świetny wybór pod każdym z tych względów.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą indywidualną, czy zespołem, ClickUp może szybko skalować się w zależności od wymagań projektu.

Zarejestruj się Plan Free Forever firmy ClickUp i przekonaj się sam!