10 najlepszych alternatyw i konkurentów Helpjuice w 2024 r

Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, każda firma może czerpać korzyści z oszczędność czasu dzięki dobrze zarządzanej bazie wiedzy . Platforma oprogramowania Helpjuice jest popularnym narzędziem bazy wiedzy, które właśnie do tego dąży, usprawniając sposób, w jaki Twój zespół gromadzi wiedzę, tworzy artykuły pomocy i udostępnia ważne informacje sobie nawzajem i niestandardowym klientom.

Helpjuice nie jest jednak jedynym dostępnym narzędziem do tworzenia baz wiedzy. Jeśli jesteś firmą, która chce poprawić obsługę klienta i wewnętrzne udostępnianie informacji za pomocą inteligentnej, solidnej bazy wiedzy, te 10 najwyżej ocenianych alternatyw i konkurentów Helpjuice oferuje zaawansowane funkcje dostosowane do twoich potrzeb.

Co to jest alternatywa dla Helpjuice?

Najlepsze alternatywy dla Helpjuice obejmują platformy do zarządzania projektami i oprogramowanie do zarządzania wiedzą które może gromadzić, dystrybuować i utrzymywać kluczową wiedzę firmy, tak jak robi to Helpjuice, jeśli nie lepiej.

Intuicyjne oprogramowanie bazy wiedzy umożliwia organizacjom takim jak Twoja obniżenie kosztów wsparcia poprzez dostarczenie bazy wiedzy skierowanej do klienta i zespołu, która sprawia, że samoobsługa jest szybka, wydajna i dokładna.

Helpjuice zapewnia scentralizowaną platformę do zarządzania najczęstszymi pytaniami dotyczącymi pomocy technicznej, usprawniając zarówno wewnętrzne wsparcie zespołu, jak i obsługę klienta zewnętrznego. Platforma obiecuje łatwe tworzenie i formatowanie zawartości, dogłębną analizę danych, konfigurowalne integracje i wbudowane wyszukiwanie.

Czego należy szukać w alternatywach Helpjuice?

Badając alternatywy dla Helpjuice, należy rozważyć swoje potrzeby biznesowe i upewnić się, że wybrane oprogramowanie do nich pasuje. Analizując każdą platformę do zarządzania wiedzą, zwróć uwagę na następujące kluczowe funkcje:

Łatwość użytkowania: Oprogramowanie powinno mieć przyjazny dla użytkownika design, który pomoże twojemu zespołowi szybko zbudować i korzystać z artykułów bazy wiedzy

Oprogramowanie powinno mieć przyjazny dla użytkownika design, który pomoże twojemu zespołowi szybko zbudować i korzystać z artykułów bazy wiedzy Funkcje obsługi klienta: Narzędzie powinno mieć solidne funkcje obsługi klienta bezpośrednio z poziomu konkretnego artykułu pomocy technicznej i efektywnie zarządzać przychodzącymi zgłoszeniami pomocy technicznej

Narzędzie powinno mieć solidne funkcje obsługi klienta bezpośrednio z poziomu konkretnego artykułu pomocy technicznej i efektywnie zarządzać przychodzącymi zgłoszeniami pomocy technicznej Opcje brandingu: Powinien istnieć duży wybór szablonów bazy wiedzy i niestandardowych opcji brandingu, aby platforma była spójna z wizerunkiem firmy

Powinien istnieć duży wybór szablonów bazy wiedzy i niestandardowych opcji brandingu, aby platforma była spójna z wizerunkiem firmy Narzędzia do współpracy: Najlepsze alternatywy Helpjuice będą miały funkcje współpracy, które ułatwią utrzymanie informacji o wsparciu, takie jak możliwość współedytowania artykułów i dodawania wewnętrznych komentarzy

Najlepsze alternatywy Helpjuice będą miały funkcje współpracy, które ułatwią utrzymanie informacji o wsparciu, takie jak możliwość współedytowania artykułów i dodawania wewnętrznych komentarzy Funkcje bezpieczeństwa: Platforma powinna mieć kontrolę dostępu, która pozwala na ustawienie ról użytkowników, dając pełną kontrolę nad dostępem do systemu

Platforma powinna mieć kontrolę dostępu, która pozwala na ustawienie ról użytkowników, dając pełną kontrolę nad dostępem do systemu Funkcje wyszukiwania: Oprogramowanie powinno mieć rozbudowane funkcje wyszukiwania odpowiedzi na konkretne problemy związane ze wsparciem, ponieważ rozbudowana funkcja wyszukiwania ułatwia samoobsługę klienta

Oprogramowanie powinno mieć rozbudowane funkcje wyszukiwania odpowiedzi na konkretne problemy związane ze wsparciem, ponieważ rozbudowana funkcja wyszukiwania ułatwia samoobsługę klienta Funkcje forum: Możliwość zbudowania forum społecznościowego pozwoli klientom pomagać sobie nawzajem, sprzyjając lepszym relacjom z klientami i zapewniając dodatkową zawartość samoobsługową

10 najlepszych alternatyw Helpjuice do wykorzystania w 2024 roku

Wybór odpowiedniego oprogramowania bazy wiedzy zaczyna się od poznania dostępnych opcji. Poniższa lista baz wiedzy i oprogramowanie help desk reprezentuje jedne z najlepszych na rynku.

Przechowywanie, organizowanie i dystrybucja wiedzy o firmie za pomocą szerokiego szyku narzędzi bazy wiedzy ClickUp

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie oprogramowanie do zarządzania projektami z rozbudowanymi funkcjami tworzenia i zarządzania dokumentami. Wsparcie bazy wiedzy odbywa się za pośrednictwem Dokumenty ClickUp funkcja. Ponadto, ClickUp's zarządzanie zadaniami elementy umożliwiają śledzenie zgłoszeń wsparcia, a skupienie się na współpracy ułatwia członkom zespołu ulepszanie bazy wiedzy poprzez pozostawianie wewnętrznych komentarzy.

Znajdziesz tu również szeroki wybór szablony bazy wiedzy , a także szablony dla innych typowych zadań biznesowych, dzięki czemu ClickUp może stać się kompleksowym rozwiązaniem dla Twoich operacji biznesowych. Skorzystaj z ClickUp AI aby przyspieszyć dane powstania i stworzyć bardziej angażującą i pouczającą zawartość.

ClickUp najlepsze funkcje

Umożliwia członkom zespołu efektywną współpracę przy użyciu funkcji współpracy

Pozwala na łatwe zarządzanie wieloma projektami jednocześnie

Oferuje zaawansowane możliwości niestandardowego dostosowania platformy do własnych potrzeb

Centralizuje wszystkie zadania, dokumenty, cele i czaty w jednym miejscu

Integruje się z ponad 1000 narzędzi i aplikacji do pracy innych firm

Limity ClickUp

Przytłaczający interfejs użytkownika ze względu na złożoność funkcji

Ograniczona funkcja mobilna w porównaniu do wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Notion

Via Notion Notion jest popularnym narzędziem do tworzenia notatek i zwiększania wydajności, a także posiada przydatne funkcje do zarządzania wiedzą. Ponadto może śledzić projekty i zarządzać zadaniami, dzięki czemu jest pomocnym narzędziem do zarządzania obsługą klienta. Oprogramowanie może tworzyć angażujące artykuły bazy wiedzy przy użyciu funkcji tworzenia zawartości, w tym edytora tekstu sformatowanego.

Notion najlepsze funkcje

Pozwala scentralizować całą pracę i wiedzę w jednym miejscu

Dostosowuje się do Twoich potrzeb, dzięki potężnym blokom konstrukcyjnym, które mogą być tak minimalne lub tak złożone, jak potrzebujesz

Ułatwia współpracę między różnymi działami, takimi jak zespoły inżynieryjne, projektowe i produktowe

Zapewnia dostęp do tętniącej życiem społeczności z bogatą zawartością i zasobami edukacyjnymi

Efektywne zarządzanie projektami dzięki niestandardowym funkcjom

Notion limity

Notion mógłby skorzystać z bogatszego w funkcje API w celu ściślejszej niestandardowej integracji

Aplikacja mobilna jest mniej intuicyjna niż wersja na pulpit

Ceny Notion

**Free

Plus : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny AI Add-on: $8/miesiąc na użytkownika

Notion oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (4,500+ recenzji)

: 4.7/5 (4,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,500+ reviews)

3. Guru

Via Guru Guru to oprogramowanie do zarządzania wiedzą, które wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do automatyzacji cykli pracy. Algorytmy AI Guru mogą pomóc w szybkim znalezieniu informacji potrzebnych do rozwiązania problemów. Oprogramowanie może pomóc zespołowi w pisaniu lepszej zawartości i znajdowaniu obszarów, w których brakuje udostępniania wiedzy. Wynikiem jest jedna z najbardziej przyjaznych dla użytkownika alternatyw Helpjuice.

Guru najlepsze funkcje

Dostarcza natychmiastowych odpowiedzi za pomocą wyszukiwania opartego na AI bez zakłócania cyklu pracy

Zapewnia firmową stronę główną dla pracowników, aby mogli rozpocząć dzień od istotnych informacji

Ułatwia szybkie tworzenie lepszej zawartości za pomocą generatywnej AI

Ułatwia zarządzanie wiedzą dzięki konfigurowalnej hierarchii zawartości

Guru limits

Funkcja analityczna mogłaby być lepsza

Rozszerzenie przeglądarki może czasami działać nieprawidłowo

Trudno jest zarządzać uprawnieniami dla większych Teams

cennik #### Guru

Free

Starter : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Builder : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Guru oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (1,500+ recenzji)

: 4.7/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

4. Confluence

Via Confluence Confluence to aplikacja obszaru roboczego zespołu, która łączy wiedzę i współpracę. Atlassian tworzy Confluence, więc działa on bezproblemowo z narzędziami Atlassian, takimi jak Jira, Trello i Bitbucket, a także z opcjami integracji innych firm.

Baza wiedzy ma zaawansowaną funkcję wyszukiwania, która ułatwia znajdowanie zawartości. Szablony bazy wiedzy wdrażają najlepsze praktyki, aby zapewnić efektywne dane powstania zawartości.

Najlepsze funkcje Confluence

Zapewnia aktualność i możliwość wyszukiwania zawartości dzięki skalowalnym narzędziom, które rozwijają się wraz z firmą

Tworzy ujednoliconą platformę, dzięki której wszyscy są na bieżąco

Oferuje szablony dla różnych typów projektów w celu szybkiego ustawienia zespołu

Obsługuje wiele rodzajów danych i informacji dzięki elastycznym obszarom roboczym

Limity Confluence

Redaktor może być mniej intuicyjny niż mógłby być

Ceny są wysokie dla niektórych firm

Niestandardowe opcje szablonów są ograniczone

Ceny Confluence

Team Collaboration : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Team Collaboration + Kalendarze : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Team Collaboration + Q&A : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Wszystko: $30/miesiąc

Confluence oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (3,500+ recenzji)

: 4.1/5 (3,500+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (3,000+ recenzji)

5. Document360

Via Document360 To oprogramowanie do zarządzania dokumentami oferuje solidne rozwiązanie do tworzenia bazy wiedzy. Document360 posiada rozbudowane opcje zarządzania zawartością, pozwalające na śledzenie wersji artykułów i uruchamianie dogłębnych raportów. Może stworzyć wewnętrzną bazę wiedzy dla pracowników i publiczną dla zapytań klientów. Możliwość osadzania wideo i importowania dokumentów Microsoft Word sprawia, że tworzenie niestandardowych danych jest dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje Document360

Szybko tworzy samoobsługową bazę wiedzy online przy użyciu AI

Tworzy szeroką gamę dokumentacji do udostępniania wiedzy

Integruje się z istniejącym działem pomocy technicznej, analizami, komentarzami i czatami

Dostawca zapewnia płynny proces migracji z innych popularnych platform baz wiedzy

Płynne skalowanie wraz z rozwojem firmy

Limity Document360

Oprogramowanie mogłoby korzystać z bardziej zaawansowanych opcji niestandardowych

Istnieje krzywa uczenia się dla użytkowników niezaznajomionych z oprogramowaniem bazy wiedzy

Integracje stron trzecich są ograniczone

Ceny Document360

Free

Standard : 149 USD/miesiąc za projekt

: 149 USD/miesiąc za projekt Profesjonalny : $229/miesiąc za projekt

: $229/miesiąc za projekt Business : 399 USD/miesiąc za projekt

: 399 USD/miesiąc za projekt Enterprise: 599 USD/miesiąc za projekt

Oceny i recenzje Document360

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

6. Zendesk

Via Zendesk Jedno z najpopularniejszych narzędzi na rynku, Zendesk jest prawdopodobnie największą marką w oprogramowaniu help desk. Jest to kompleksowe rozwiązanie do obsługi klienta, dostarczające zarządzanie biletami opcje oprócz bazy wiedzy. Zendesk obejmuje prawie każdy aspekt obsługi klienta w przyjazny dla użytkownika sposób, co czyni go jedną z najlepszych alternatyw Helpjuice.

Najlepsze funkcje Zendesk

Zapewnia zamkniętą i niestandardową obsługę klienta

Umożliwia personalizację obsługi klienta w celu zwiększenia lojalności i przychodów

Spełnia większość wymogów zgodności z przepisami dzięki certyfikatom bezpieczeństwa

Integracja z aplikacjami i narzędziami innych firm

Zapewnia przejrzysty i intuicyjny interfejs przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu dostawcy mogą szybko uzyskać wydajność

Limity Zendesk

Wyższe ceny w porównaniu do wielu konkurentów

Ograniczone opcje niestandardowe

Dodatkowe wymagania dotyczące wydatków na niektóre integracje stron trzecich

Cennik Zendesk

Tylko wsparcie (Teams) : 19 USD/miesiąc za użytkownika

: 19 USD/miesiąc za użytkownika Tylko wsparcie (Pro): $55/miesiąc za użytkownika

Support Only (Enterprise) : $115/miesiąc na użytkownika

: $115/miesiąc na użytkownika Suite Teams : $55/miesiąc za użytkownika

: $55/miesiąc za użytkownika Suite Growth : $89/miesiąc na użytkownika

: $89/miesiąc na użytkownika Suite Pro : 115 USD/miesiąc za użytkownika

: 115 USD/miesiąc za użytkownika Suite Enterprise: $169/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4.3/5 (5,500+ recenzji)

: 4.3/5 (5,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,500+ recenzji)

7. Help Scout

Via Pomoc ScoutPomoc Scout centralizuje wszystkie rozmowy z klientami w jednym pulpicie, ułatwiając przegląd zapytań klientów. Wyświetlając wszystkie rozmowy w jednym interfejsie w stylu skrzynki odbiorczej, wielu agentów może pracować nad rozwiązaniem zapytań klientów. Help Scout kładzie duży nacisk na komunikację i pełni funkcję bazy wiedzy, która może zmniejszyć zależność klienta od obsługi klienta.

Help Scout najlepsze funkcje

Zarządza wszystkimi rozmowami z klientami na jednej potężnej platformie, która przypomina skrzynkę odbiorczą

Oferuje funkcję czatu na żywo, dzięki czemu jesteś dostępny, gdy niestandardowi klienci potrzebują pomocy

Zapewnia opcję samoobsługi, co oznacza, że dostawcy mogą znaleźć odpowiedzi za pomocą narzędzi bazy wiedzy

Wsparcie bezpośrednieniestandardowa komunikacja z klientami w aplikacji za pomocą funkcji wiadomości w aplikacji

Umożliwia pracownikom wspólną pracę nad danymi klientów i interakcjami przy użyciu narzędzi do współpracy

Limity Help Scout

Funkcja wyszukiwania mogłaby być bardziej rozbudowana

Oprogramowanie mogłoby korzystać z większej liczby niestandardowych opcji

Brakuje niektórych integracji innych firm

Cennik Help Scout

Standard : $20/miesiąc za użytkownika

: $20/miesiąc za użytkownika Plus : $40/miesiąc na użytkownika

: $40/miesiąc na użytkownika Pro: $65/miesiąc na użytkownika

Help Scout oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (300+ recenzji)

: 4.4/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.06/5 (200+ recenzji)

8. Bloomfire

Via Bloomfire Bloomfire wykorzystuje AI do usprawnienia cyklu pracy. Posiada funkcję automatyzacji etykiet, podsumowań i kategoryzacji w celu lepszego zarządzania zawartością. Prywatna baza wiedzy oparta na AI to cyfrowy pracownik wiedzy, który umożliwia pracownikom szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Pracownicy mogą wyszukiwać za pomocą konfigurowalnych filtrów, co ułatwia organizację i lokalizację odpowiedniej zawartości.

Najlepsze funkcje Bloomfire

Wykorzystuje AI, aby ułatwić wyszukiwanie i odkrywanie zawartości w różnych lokalizacjach

Dostarcza narzędzia AI, które mogą automatycznie oznaczać, podsumowywać i kategoryzować zawartość podczas przesyłania

Zwiększa wydajność i dokładność pracowników dzięki funkcji Build-Your-Own Digital Knowledge Worker

Oferuje scentralizowaną platformę do wyszukiwania informacji i spostrzeżeń

Wykorzystuje konwersacyjną AI do proponowania odpowiedzi na podstawie zawartości platformy

Limity Bloomfire

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Doświadczenie mobilne nie jest tak płynne, jak wersja na pulpit

W niektórych obszarach brakuje funkcji wyszukiwania

Ceny Bloomfire

Flex : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Talla : 460 USD/miesiąc za 50 użytkowników

: 460 USD/miesiąc za 50 użytkowników Starter : $1,750/miesiąc dla 100 użytkowników

: $1,750/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Bloomfire oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

: 4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (200+ recenzji)

9. Freshdesk

Via Freshdesk Freshdesk to rozwiązanie typu help desk, które dostarcza rozszerzenie funkcji obsługi klienta. Wbudowana baza wiedzy stanowi repozytorium informacji, umożliwiając samoobsługę klienta. Oprócz zapewnienia wsparcia opartego na wiedzy, ujednolicony obszar roboczy ułatwia śledzenie i rozwiązywanie zgłoszeń wsparcia w celu poprawy obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Efektywne zarządzanie, ustalanie priorytetów i rozwiązywanie zgłoszeń wsparcia dzięki ujednoliconemu obszarowi roboczemu

Automatyzacja samoobsługi dzięki skalowalnej bazie wiedzy i niestandardowym widżetom

Optymalizuje operacje i zwiększa wydajność dzięki automatyzacji i cyklom pracy opartym na AI

Umożliwia agentom współpracę z ekspertami odmiędzyfunkcyjnych Teams przy użyciu narzędzi do współpracy

Wykorzystuje spostrzeżenia oparte na AI do proaktywnego udoskonalania wysiłków w zakresie wsparcia i monitorowania jakości

Limity Freshdesk

Brak opcji niestandardowych

Wysokie ceny w porównaniu do podobnych konkurentów

Problemy z opóźnieniami przy dużym obciążeniu

Ceny Freshdesk

Free Forever

Rozwój : 15 USD/miesiąc za użytkownika

: 15 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $49/miesiąc na użytkownika

: $49/miesiąc na użytkownika Enterprise: $79/miesiąc na użytkownika

Freshdesk oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (2,500+ recenzji)

: 4.4/5 (2,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

10. Baza wiedzy ProProfs

Via Baza wiedzy ProProfs To oprogramowanie do zarządzania wiedzą pełni funkcję niestandardowych opcji rozszerzenia. Dzięki narzędziom AI do tworzenia i rozbudowanemu zestawowi opcji typu dokumentu, ProProfs Knowledge Base pomaga klientom znaleźć potrzebne informacje. Integruje się z Google Analytics i innymi narzędziami innych firm w celu zwiększenia funkcji.

Najlepsze funkcje ProProfs Knowledge Base

Dostawca samoobsługowej bazy wiedzy online opartej na AI dla niestandardowych klientów i pracowników

Tworzy różne typy dokumentów do udostępniania wiedzy

Integruje się z dużą liczbą narzędzi innych firm w celu rozszerzenia funkcji

Oferuje pomoc w migracji, ułatwiając przejście z innych platform

Zapewnia dogłębne raportowanie dzięki integracji z Google Analytics

ProProfs Knowledge Base limits

Przestarzały lub nijaki interfejs użytkownika

Niewiele szablonów początkowych

Funkcje analizy i raportowania, które mogłyby być bardziej rozbudowane

Ceny bazy wiedzy ProProfs

Essentials : $1,080/rok

: $1,080/rok Premium : $1,440/rok

: $1,440/rok Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

ProProfs Knowledge Base oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (28 recenzji)

: 4.5/5 (28 recenzji) Capterra: 4.7/5 (27 recenzji)

Zbuduj swoją bazę wiedzy w ClickUp już dziś

Te najlepsze alternatywy i konkurenci Helpjuice reprezentują niektóre z najlepsza baza wiedzy dostępne oprogramowanie. Kilka opcji koncentruje się wyłącznie na funkcji bazy wiedzy, podczas gdy inne mają bardziej rozbudowany zestaw funkcji, który integruje inne ważne narzędzia, takie jak pełnoprawne systemy zgłoszeń wsparcia lub dogłębne zarządzanie projektami.

Jeśli szukasz oprogramowania do zarządzania wiedzą, które wykracza poza zwykłe tworzenie bazy wiedzy, załóż darmowe konto w ClickUp . Oprócz tworzenia szczegółowej i imponującej bazy wiedzy, wszechstronne możliwości zarządzania projektami ClickUp oznaczają, że baza wiedzy integruje się z projektami i komunikacją Twojego zespołu, zapewniając bezproblemowe doświadczenie.