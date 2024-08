8 Beste Tome AI-alternatieven voor uw presentaties

Bereid je je voor op de presentatie van je leven? Of misschien ben je het zat om urenlang presentaties te ontwerpen en heb je gewoon een beter platform nodig.

De oplossing: kunstmatige intelligentie (AI) presentatietool s.

Hoe je het ook bekijkt, AI-tools besparen veel tijd bij het maken van visueel aantrekkelijke presentaties en het is niet onbelangrijk dat veel van deze programma's in slechts enkele minuten verbluffende dia's van professionele kwaliteit produceren. ✨

Tome AI is een populaire optie voor presentatiesjablonen met AI, maar is niet voor iedereen geschikt. In deze gids laten we je zien hoe je de beste alternatieven voor Tome AI kunt ontdekken, plus een lijst met onze favoriete Tome AI-alternatieven.

Wat is Tome AI en hoe werkt Presentatie AI?

Tome AI is meer dan de gebruikelijke PowerPoint (PPT) presentatiesoftware. Het kondigt zichzelf aan als een alternatief voor "decks, documenten en splash pages" Zie het als een deelbaar multimediaplatform dat AI gebruikt om boeiende en professionele presentaties te genereren.

Hoewel Tome AI een populaire oplossing is, is het zeker niet de enige optie op de markt. Er zijn veel platforms die AI voor presentaties gebruiken om:

Dia's automatisch aan te maken: Geef de AI een paar aanwijzingen en hij stelt lay-outs, ontwerpen en visuele elementen voor die het beste passen bij je doelen

Geef de AI een paar aanwijzingen en hij stelt lay-outs, ontwerpen en visuele elementen voor die het beste passen bij je doelen Creatieve generatie: Wie heeft er tijd om aangepaste afbeeldingen te maken? Visuele AI-tools maak in enkele seconden aangepaste afbeeldingen van hoge kwaliteit (met de juiste AI-aanwijzingennatuurlijk)

Wie heeft er tijd om aangepaste afbeeldingen te maken? Visuele AI-tools maak in enkele seconden aangepaste afbeeldingen van hoge kwaliteit (met de juiste AI-aanwijzingennatuurlijk) Inhoud optimaliseren: Als je een bestaand diadeck hebt, kunnen sommige AI-tools dit analyseren en suggesties doen om het nog beter te maken (dat is de magie van code en taalmodellen!)

Als je een bestaand diadeck hebt, kunnen sommige AI-tools dit analyseren en suggesties doen om het nog beter te maken (dat is de magie van code en taalmodellen!) Aanpassen aan publiek en toon: Weet je niet zeker of je presentatie de juiste toon heeft? AI-tools analyseren de layout en content van je presentatie en stellen aanpassingen voor die het publiek beter zullen aanspreken

Als je niet overtuigd bent van Tome AI, maak je dan geen zorgen: er zijn tientallen alternatieven voor Tome AI waar je uit kunt kiezen. 🛠️

Hoe kies je tussen de beste Tome AI-alternatieven voor je presentaties?

AI is overal. Hoe kies je het juiste Tome AI-alternatief om professionele presentaties te maken? En welke is de beste AI presentatiemaker om verbluffende decks te maken?

Je bent vrij om degene te kiezen die je het leukst vindt, maar zorg er wel voor dat je een presentatietool kiest die minimaal aan deze eisen voldoet:

Lay-out automatisering en ontwerp: Het kost veel tijd om presentatie lay-outs te kiezen, dia's te ontwerpen en het perfecte lettertype te kiezen. De beste Tome-alternatieven automatiseren de layout en het ontwerp van elke dia

Het kost veel tijd om presentatie lay-outs te kiezen, dia's te ontwerpen en het perfecte lettertype te kiezen. De beste Tome-alternatieven automatiseren de layout en het ontwerp van elke dia Grafieken aanmaken: AI-tools zoalsMidjourney genereren afbeeldingen van eenvoudige chatten. Andere tools maken zelfs infographics en animaties. Deze kosten meestal veel tijd om te maken, dus hoe beter je AI-tool om kan gaan met visuals, hoe meer tijd je bespaart ⏱️

AI-tools zoalsMidjourney genereren afbeeldingen van eenvoudige chatten. Andere tools maken zelfs infographics en animaties. Deze kosten meestal veel tijd om te maken, dus hoe beter je AI-tool om kan gaan met visuals, hoe meer tijd je bespaart ⏱️ Content aanmaken: We weten dat je een slimme schrijver bent, maarcontent aanmaken kost tijd, en die tijd is schaars. Zoek naar een AI-presentatietool die je helpt bij het schetsen, schrijven en optimaliseren van presentatieteksten in slechts enkele minuten

We weten dat je een slimme schrijver bent, maarcontent aanmaken kost tijd, en die tijd is schaars. Zoek naar een AI-presentatietool die je helpt bij het schetsen, schrijven en optimaliseren van presentatieteksten in slechts enkele minuten Integraties: Zou AI je leven niet makkelijker moeten maken? Zoek een oplossing die integreert met de technologie die je al gebruikt om je werkstroom te stroomlijnen en je lijst met taken eindelijk voor te zijn ✅

8 beste Tome AI alternatieven in 2024

Op zoek naar een paar alternatieven voor Tome AI? Dit zijn onze acht beste alternatieven - plus een onverwachte bonuskandidaat - voor het maken van presentaties die eruit springen. 🎈

1. Gamma app

Via Gamma Gamma presenteert zichzelf als een ander type presentatie-AI. Je hoeft geen werk te doen aan formattering of ontwerp. Je hoeft alleen maar de AI te vragen en Gamma doet de rest.

Als je wat inspiratie nodig hebt, bekijk dan de kant-en-klare sjablonen van Gamma. Er zijn er maar 20 beschikbaar, maar ze zouden je een goed startpunt moeten geven om de AI-tool te vragen en een sterpresentatie te maken. ⭐

Gamma beste functies:

Gamma biedt een uniek, handsfree platform met chatten

Genereer documenten, pitchdecks en zelfs landingspagina's

Restyle een heel project in één klik

Gamma limieten:

Sommige gebruikers zeggen dat ze graag wat meer thema's zouden willen hebben

Andere mensen zeggen dat de alleen-tekst prompts er nog niet helemaal zijn, dus ze moesten nog wat handmatig ontwerpwerk doen

Prijzen Gamma:

Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Pro: $16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Gamma beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

2. Mooi.ai

Via Mooi.ai Beautiful.ai is een generatief AI-platform dat gespecialiseerd is in presentaties en pitchdecks. Het bevat een heleboel sjablonen voor afbeeldingen, lijsten, dia's en visuals, zodat je in enkele minuten een aangepast AI-deck kunt maken.

Dit Tome AI-alternatief biedt opties voor individuele gebruikers en teams, waardoor het ideaal is voor zowel starters als kleine bedrijven met meerdere werknemers.

Beautiful.ai beste functies:

Dia's bouwen, ideeën brainstormen entekst genereren en afbeeldingen genereren met DesignerBot

Documenten met tekst toevoegen om DesignerBot meer context te geven

Lange transcripties in een oogwenk samenvatten in een paar bullet points

Beautiful.ai beperkingen:

Sommige mensen hadden problemen met het annuleren van hun gratis proefversie en moesten toch betalen

Andere gebruikers wensten dat er een manier was om PowerPoint-dia's of voltooide Google Slides-presentaties in Beautiful.ai te importeren

Beautiful.ai prijzen:

Pro: $12/maand, jaarlijks gefactureerd

$12/maand, jaarlijks gefactureerd Teams: $40/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$40/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beautiful.ai beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

4.7/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

3. Vereenvoudigd

Via Vereenvoudigd Simplified is een degelijke AI-presentatietool waarmee je in enkele minuten professionele decks kunt maken. Maar wij houden van dit Tome-alternatief omdat het veel meer biedt dan alleen presentatiedia's.

Dit AI-platform bevat grafische ontwerptools , een AI content writer, een video editor en animator, en zelfs een tool voor het beheer van sociale media.

Het heeft een beetje van alles, dus als dat is waar je voor gaat, vereenvoudig dan alles met Simplified.

Simplified beste functies:

Maak e-commerce pagina's, presentatiedecks, social media posts en meer met de kracht van AI

Genereer presentaties met afbeeldingen, tekst en lay-outs in seconden

Lettertype, kleur, afbeeldingen en audio naar wens aanpassen

Vereenvoudigde limieten:

Sommige Simplified tools hebben strikte limieten voor tekens

Sommige gebruikers zouden willen dat Simplified meer sjablonen had

Prijzen van Simplified:

Design Free

Design Pro: $6/maand voor één zetel

$6/maand voor één zetel Design Business: $10/maand voor vijf zetels

$10/maand voor vijf zetels Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (1.800+ beoordelingen)

4.6/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

4. Dia'sAI

Via Dia'sAI Gebruik je Google Slides? Zo ja, dan zul je blij zijn om te weten dat SlidesAI er prachtig mee integreert. Dat betekent dat het een koud kunstje is om in enkele seconden dia's met AI-ondersteuning te genereren zonder je Google account te verlaten.

En maak je geen zorgen, gebruikers van PowerPoint. SlidesAI komt binnenkort uit voor Microsoft! 🙌

SlidesAI beste functies:

Genereer presentaties met een eenvoudige tekstprompt

Sommige gebruikers van bèta's hebben toegang tot de functie "Onderwerp naar presentatie", waarbij je gewoon een onderwerp opgeeft en SlidesAI zorgt voor de rest

Presentaties maken in het Engels en 100 andere talen

SlidesAI limieten:

SlidesAI is momenteel alleen voor Google Slides

Sommige gebruikers zeggen dat SlidesAI moeite heeft om kwaliteitsafbeeldingen te genereren

SlidesAI prijzen:

Basic: Free

Free Pro: $10/maand

$10/maand Premium: $20/maand

SlidesAI beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Canva

Via Canva Canva is een grafisch ontwerpprogramma dat nauwelijks een introductie nodig heeft. Maar wist je dat dit populaire platform ook een slim Tome AI-alternatief is?

Canva's bèta functie Magic Design is een gratis AI-tool dat inspiratie haalt uit slimme sjablonen en deze aanpast op basis van jouw aanwijzingen.

Begin met een lege presentatie of upload je eigen media, voer een prompt in en je kunt aan de slag. 🏃

Canva beste functies:

Maak je eigen sjablonen die je steeds opnieuw kunt gebruiken

Canva's AI-afbeeldingsgenerator maakt unieke afbeeldingen voor je presentatie

Voer een idee voor de content in en Magic Design gebruikt AI om de dia's te vullen met afbeeldingen en tekst

Canva limieten:

Magic Design is momenteel een bèta functie

Sommige afbeeldingen die door Canva worden gegenereerd zijn "nachtmerriebrandstof", dus bekijk alle afbeeldingen zorgvuldig

Canva prijzen:

Gratis

Pro: $ 119,99/gebruiker per jaar

$ 119,99/gebruiker per jaar Teams: $300/jaar per team van vijf personen

Canva beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (4.200+ beoordelingen)

4.7/5 (4.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.380+ beoordelingen)

6. Decktopus

Via Decktopus De Decktopus is een Tome-alternatief dat een presentatie kan genereren met alleen een titel. Natuurlijk wil je misschien meer context bieden. Maar Decktopus kan werken met zo veel of zo weinig als je er maar in wilt gooien. 🐙

De beste functies van Decktopus:

Presentaties aanpassen met thema's, lettertypes en kleuren die bij je merk passen

Zoek direct naar afbeeldingen in de Decktopus Image & Icon Finder tool

Bijhouden van alle presentatie aantekeningen in de Slide Notes Maker tool

Decktopus limieten:

Sommige functies zijn exclusief voor het Pro-abonnement en zijn niet beschikbaar op het Business-abonnement

Sommige gebruikers zeggen dat ze zouden willen dat Decktopus meer lay-outs aanbood

Decktopus prijzen:

Pro AI: $7.99/maand per gebruiker

$7.99/maand per gebruiker Business AI: $29,99/maand per gebruiker

Decktopus beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

7. ChatGPT

Via ChatGPT OpenAI's ChatGPT zette de wereld op zijn kop in 2022, wat leidde tot de wijdverspreide toepassing van AI-tools. Vandaag kun je GPT-3 gratis gebruiken om ideeën en kopij voor je presentaties te genereren.

Zal ChatGPT afbeeldingen en dia's voor je genereren? Nee.

Maar het kan je wel helpen met het bedenken van hoofdlijnen, titels voor presentaties en gespreksonderwerpen.

Als je het niet erg vindt om een sjabloon van een andere site te gebruiken en hulp nodig hebt met wat je wilt zeggen, dan is ChatGPT een geweldige optie.

ChatGPT beste functies:

Genereer dia titels, contouren, gespreksonderwerpen en meer met de eenvoudige chatbot interface

Vraag advies over je presentatiekleding - we hebben gehoord dat ChatGPT een schokkend goed gevoel voor stijl heeft voor een robot 🤖

Beoordeel de SEO-sterkte van je tekst

ChatGPT limieten:

Je moet je eigen visuals en diadecks maken

ChatGPT loopt af en toe vast en ondervindt vertragingen

ChatGPT-prijzen:

Gratis

Plus: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (330+ beoordelingen)

4.7/5 (330+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

8. Plus AI

ClickUp AI gebruiken om sneller te schrijven en uw tekst, e-mailreacties en meer te verbeteren

Is ClickUp een volbloed concurrent van Tome AI? Nee. Maar luister naar ons.

Hoewel we geen presentaties produceren, doen we veel meer dan dat. Als u vlezige, waardevolle presentaties wilt genereren die de aandacht trekken, ga dan voor ClickUp. ClickUp AI is een alles-in-één tool voor Taakbeheer, het aanmaken van content en samenwerking. U hoeft alleen maar uw use case in te voeren en ClickUp genereert kopij die specifiek op uw use case is afgestemd. 📈 ✍️

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

Maar we zijn nog maar net opgewarmd. ClickUp Documenten integreert uw project Taken, chatten en AI-schrijver op één plaats. ClickUp Whiteboards zijn ideaal om met uw team in realtime te brainstormen over uw volgende grote project, zowel persoonlijk als virtueel.

Wanneer u tevreden bent met het Whiteboard, kunt u het omzetten in een ClickUp Kanban-bord om de voortgang van je team bij te houden.

Oh, en laat ons niet beginnen over de sjablonen. ClickUp heeft honderden sjablonen. Kijk maar eens naar de ClickUp Presentatie sjabloon voor een snelstartblauwdruk die u kunt gebruiken voor uw volgende briljante presentatie.

U bent slechts één klik verwijderd van een sjabloon dat precies op uw behoeften is afgestemd.

Combineer uw sjablonen met ClickUp AI om blokkeringen bij het schrijven te overwinnen en moeiteloos uw geweldige ideeën met de wereld te delen. 💡

ClickUp beste functies:

ClickUp AI genereert functie-specifieke content voor klantenservice, verkoop, marketing, engineering, projectmanagement en nog veel meer

Brainstorm presentaties eerst in een Whiteboard en zet ze om in een presentatie of project in slechts een paar klikken

Koppel documenten aan uw presentaties om context toe te voegen aan elke dia

ClickUp beperkingen:

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Nieuwe gebruikers vinden de functies van ClickUp in het begin soms overweldigend

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

ClickUp: Het beste Tome AI-alternatief voor drukke professionals

Kunstmatige intelligentie is de toekomst van presentaties. Van AI-afbeeldingsstijlen tot intelligente suggesties voor content, de Tome AI-alternatieven in de lijst beloven betere presentaties te genereren in een handomdraai.

Tome AI is dan wel een krachtige speler, maar er zijn zoveel AI-gereedschappen voor diaontwerp om je dia's te laten schitteren. 🤩

ClickUp is een alles-in-één, cloud-gebaseerd werkplatform dat je documenten, Whiteboards, sjablonen en nog veel meer afhandelt. Als je graag presentaties ontwerpt en alleen hulp nodig hebt met de woorden (lees: het belangrijkste onderdeel van een presentatie!), dan kun je bij ons terecht.

Zie de kracht van AI in actie: Probeer ClickUp AI nu uit.