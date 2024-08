10 beste presentatietools om boeiende presentaties te maken in 2024

Presentatiesoftware is geëvolueerd sinds de begindagen van PowerPoint. Er zijn tientallen online presentatie apps en tools, en elk daarvan belooft de ultieme sleutel te zijn tot het maken van boeiende, interactieve presentaties.

Maar hier zit het addertje onder het gras.

Niet alle presentatiesoftware is hetzelfde. Sommige verbluffen met verbluffende sjablonen voor proof of concept onbeperkte presentaties en naadloze integratie met tools zoals Google Slides en Apple Keynote, terwijl anderen de mogelijkheid bieden om video, audio en zelfs interactieve content in te sluiten om je publiek geboeid te houden.

Toch kan het in deze zee van opties een enorme uitdaging zijn om de beste presentatiesoftware voor jouw unieke behoeften te vinden.

Dit artikel duikt in de wereld van presentatietools, waarbij we de goede, de geweldige en de baanbrekende bekijken.

Laten we beginnen.

**Wat moet je zoeken in presentatiehulpmiddelen?

Dit zijn de belangrijkste functies die u moet zoeken in presentatiesoftware:

Multimedia-integratie: Zoek naar de mogelijkheid om video, audio en andere interactieve content in te sluiten om het publiek betrokken te houden

Een breed bereik aan professioneel ontworpen sjablonen kan helpen bij het maken van visueel aantrekkelijke presentaties

Aanpassingsopties: Met de beste presentatiesoftware moet je de lay-outs van dia's en ontwerpelementen van presentaties kunnen aanpassen aan je behoeften

Toegang via de cloud: Zoek naar presentatiesoftware in de cloud voor eenvoudige toegang en samenwerking

De 10 beste presentatiehulpmiddelen voor gebruik in 2024

1. ClickUp

ClickUp onderscheidt zich als een veelzijdige tool voor het maken van boeiende en creatieve presentaties. Met ClickUp's presentatiesjablonen kunnen gebruikers moeiteloos boeiende verhalen bouwen voor elk publiek. Bovendien, ClickUp's Whiteboard is een unieke werkruimte voor samenwerking, waarmee gebruikers afbeeldingen, tekeningen, stroomdiagrammen en andere visuele elementen in hun presentaties kunnen opnemen, wat de creativiteit en visuele impact bevordert.

creëer dynamische presentaties met het Interactive Whiteboard van ClickUp_ ClickUp AI fungeert als uw AI-geschikte schrijfassistent . Het kan duidelijke en boeiende kopij genereren en je tijd besparen bij het formateren. Hij kan ook fungeren als je brainstormpartner en je helpen boeiende en rommelbrekende content te ontwikkelen voor je presentatie.

De beste functies van ClickUp

Snel en efficiënt presentaties maken met de aanpasbare sjablonen van ClickUp die zijn afgestemd op verschillende presentatiestijlen en -doeleinden

Gebruik Whiteboards als een dynamisch canvas voorbrainstormsessies en visuele planning

Genereer rijke content door gebruik te maken vanClickUp AI voor brainstormen, schrijven en bewerking

ClickUp's geavanceerd AI hulpmiddelen voor naadloze projectvisualisatie_

Genereer visueel en contextueel rijke presentaties metClickUp's geavanceerde AI Presentatie Outline Generator* Werk naadloos samen met uw teamgenoten aan presentaties, deel ideeën en geef onmiddellijk feedback, allemaal binnen hetzelfde platform

Werk probleemloos met al uw andere tools zonder tussen apps te hoeven schakelen, dankzij de soepele integratie van ClickUp met andere tools en platforms

ClickUp limieten

Sommige gebruikers vinden de interface in eerste instantie overweldigend door de vele functies

Prijzen ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Prezi

kies uit Prezi sjablonen om boeiende presentaties te maken_ via G2 Prezi brengt een revolutie teweeg in de wereld van presentatiesoftware door een unieke, boeiende ervaring te bieden. Door zijn niet-lineaire presentatiestijl stelt Prezi makers in staat om verder te gaan dan de grenzen van traditionele slide-by-slide formats, zoals PowerPoint, om het interactief en boeiend te maken voor het publiek.

De beste functies van Prezi

Stap over van lineair naar een meer vloeiend presentatiepad met het open canvas van Prezi

Maak zeer visuele en boeiende presentaties, waarbij je de aandacht van het publiek vasthoudt met zoomovergangen en een ruimtelijke reis door de content

Kies uit meer dan 100 professioneel ontworpen sjablonen om eenvoudig boeiende presentaties te maken

Verrijk je presentaties met toegang tot meer dan een miljoen assets zoals afbeeldingen, GIF's en video's

Prezi limieten

Is sterk afhankelijk van een stabiele internetverbinding, wat een limiet kan zijn in gebieden met een slechte verbinding

Sommige gebruikers rapporteren dat het veel van de computer kan vergen, vooral voor complexe presentaties

Prezi prijzen

Plus: $12/maand

$12/maand Premium : $16/maand

: $16/maand Teams: $20/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Prezi beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (5100+ beoordelingen)

4.2/5 (5100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2100+ beoordelingen)

3. Powtoon

Powtoon biedt een breed bereik aan sjablonen via G2 Powtoon is een innovatief platform dat de kracht van animatie en visuele verhalen gebruikt om indrukwekkende presentaties te maken. Powtoon wordt veel gebruikt in verschillende sectoren zoals marketing, training, interne communicatie en onderwijs en onderscheidt zich door zijn vermogen om complexe boodschappen te vereenvoudigen tot boeiende visuele verhalen.

De beste functies van Powtoon

Kies uit een enorme array aan teken en scenario's om memorabele geanimeerde presentaties te maken

Maak eenvoudig krachtige visuele content dankzij het gebruiksvriendelijke presentatieontwerp

Kies uit een uitgebreide bibliotheek met sjablonen om snel en effectief presentaties aan te maken

Animaties aanpassen, audio en video integreren en presentaties een persoonlijk tintje geven

Powtoon limieten

Het gratis abonnement heeft beperkingen wat betreft functies en toegang tot middelen

Powtoon prijzen

Lite abonnement : $50 per maand

: $50 per maand Professioneel abonnement: $190 per maand

$190 per maand Business-abonnement: $1500 (jaarlijks gefactureerd)

Powtoon beoordelingen en recensies

G2: 4.4 van 5 (230+ beoordelingen)

4.4 van 5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (390+ beoordelingen)

4. Standplaats

Pitch's intuïtieve aanmaak en krachtige merkhulpmiddelen via G2 Pitch is een van de beste presentatiesoftware in 2024. Het herdefinieert het maken van presentaties door efficiëntie, creativiteit en samenwerking te combineren. Het is niet alleen een geweldig hulpmiddel om dia's te maken; het is een platform dat teams in staat stelt om verbluffende presentaties te maken die resultaat opleveren. Dankzij de AI-gestuurde aanpak en dynamische functies is Pitch hard op weg om de oplossing bij uitstek te worden voor bedrijven en particulieren.

Pitch beste functies

Begin met een AI-ontwerp om snel een presentatie te genereren en bespaar zo tijd en stimuleer creativiteit

Krijg toegang tot een rijke bibliotheek met 100 door experts gemaakte sjablonen

Pas dia's eenvoudig aan je merk aan met aangepaste lettertypen en kleuren, waardoor je presentaties er professioneler uitzien

Geniet van snelle tekst- en beeldtoevoegingen, elegante animaties ensamenwerking in realtime voor naadloze bewerking

Beperkingen van de pitch

Omdat het een cloudgebaseerde tool is, is een stabiele internetverbinding nodig voor ononderbroken gebruik

Prijzen Pitch

Gratis

Pro: $20 per maand

$20 per maand Business: $80 per maand

$80 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Pitch beoordelingen en recensies

G2: 4.4 van 5 (40+ beoordelingen)

4.4 van 5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

5. Algemeen

maak je eigen presentaties met Geniaal's _interactieve elementen

Genially is een innovatief platform voor het maken van interactieve, mediarijke presentaties en content. Het is ontworpen voor iedereen die zijn publiek wil betrekken met klikbare, dynamische ervaringen zonder codeervaardigheden nodig te hebben. Genially is vooral aangetekend vanwege de gamification functies en het brede bereik aan interactieve elementen, waardoor het een favoriet is onder opvoeders, marketeers en bedrijven.

Genially beste functies

Zet statische content om in interactieve ervaringen, voor een grotere betrokkenheid van het publiek

Maak gebruik van gamificatiefuncties om de leerresultaten en de rente van het publiek aanzienlijk te verhogen

Audio, video en interactieve datavisualisaties insluiten voor een rijke media-ervaring

Ontwerp presentaties eenvoudig met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor

Voeg eenvoudig interactieve elementen toe zoals hotspots, pop-upvensters en hover-over labels om de interactiviteit van presentaties te verbeteren

Geniale beperkingen

Zeer interactieve of mediarijke presentaties kunnen veel middelen vergen

Genationale prijzen

Gratis

Pro : $7.49/maand jaarlijks gefactureerd

: $7.49/maand jaarlijks gefactureerd Master: $20,82/lid/maand jaarlijks gefactureerd

$20,82/lid/maand jaarlijks gefactureerd Team: $70,79 voor 5 Master leden/maand jaarlijks gefactureerd

Alleen beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

6. Microsoft PowerPoint

presentaties ontwerpen met PowerPoint_ via G2 PowerPoint blijft een hoeksteen in de wereld van presentatiesoftware en evolueert voortdurend om aan de moderne eisen te voldoen. Met de updates van 2023 is PowerPoint uitgegroeid tot een tool met geavanceerde AI-mogelijkheden het verbetert de manier waarop presentaties worden gemaakt en afgeleverd. PowerPoint staat bekend om zijn betrouwbaarheid en uitgebreide functies en is de keuze bij uitstek voor professionals en docenten.

De beste functies van PowerPoint

Gebruik Copilot om Word-documenten om te zetten in presentaties en nieuwe dia's te genereren op basis van aanwijzingen of hoofdlijnen

3D objecten en animaties direct invoegen in presentaties voor een meer dynamische visuele ervaring

Gebruik spraak, aanraking en inkt voor natuurlijke interactie met je presentaties, inclusief het converteren van handgeschreven aantekeningen naar tekst

Krijg coaching met AI voor het oefenen van je toespraak, met feedback over tempo, woordkeuze en meer

PowerPoint beperkingen

Kan veel bronnen vereisen, vooral bij het gebruik van geavanceerde functies zoals 3D objecten

Duurder dan andere tools

Prijzen van PowerPoint

Microsoft 365 personal: $6,99/maand, inclusief PowerPoint en andere Office-apps met premium functies

$6,99/maand, inclusief PowerPoint en andere Office-apps met premium functies Microsoft 365 family: $9,99/maand, hetzelfde als Personal, maar voor maximaal zes personen en meer cloud opslagruimte

$9,99/maand, hetzelfde als Personal, maar voor maximaal zes personen en meer cloud opslagruimte De Gratis versie is beschikbaar met basisfuncties, ideaal voor incidentele gebruikers

is beschikbaar met basisfuncties, ideaal voor incidentele gebruikers Alleen PowerPoint (licentie voor 1 jaar): $159.99

PowerPoint beoordelingen en recensies

G2 : 4.6 van 5 (4.100+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (4.100+ beoordelingen) Capterra: 4,7 van 5 (20.500+ beoordelingen)

7. SlideCamp

presentaties beheren en maken met_ SlideCamp SlideCamp is een innovatieve oplossing voor verkoop- en marketingteams voor het beheren en maken van PowerPoint-presentaties. SlideCamp biedt een gecentraliseerd platform voor het opslaan, delen en hergebruiken van presentatiedia's en zorgt ervoor dat teams toegang hebben tot de meest actuele en effectieve content.

De beste functies van SlideCamp

Alle verkoop- en marketingmaterialen opslaan in één centrale bibliotheek, waardoor het beheren en bijwerken van presentaties eenvoudiger wordt

Zorg voor een gelijk speelveld voor vertegenwoordigers door presentaties en ander materiaal veilig met het team te delen en eenvoudige toegang tot de nieuwste versies van dia's te garanderen

Tijd besparen door content van oude decks gemakkelijk terug te vinden en te hergebruiken in plaats van helemaal opnieuw te beginnen

Inzicht krijgen in de prestaties van presentaties met rapportage en analyses

SlideCamp beperkingen

Hoofdzakelijk ontworpen voor gebruikers van PowerPoint, en is daarom mogelijk niet geschikt voor gebruikers van andere presentatiesoftware

Hoewel bestaande dia's opnieuw kunnen worden gebruikt, zijn de aanpassingsmogelijkheden beperkt in vergelijking met het maken van geheel nieuwe dia's

Prijzen voor SlideCamp

Team abonnement : $99 per maand

: $99 per maand Unlimited-abonnement: $499 per jaar

SlideCamp beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet beschikbaar

8. VideoScribe

maak boeiende presentaties met het aanmaken van geanimeerde video's met VideoScribe_ via G2 VideoScribe biedt een unieke aanpak voor het maken van presentaties door het aanmaken van geanimeerde video's. Het is een gebruiksvriendelijke animatietool, perfect voor marketeers, docenten en kleine bedrijven die hun communicatie willen verbeteren met boeiende geanimeerde video's. Met een intuïtieve interface en krachtige functies maakt VideoScribe het gebruikers van elk niveau gemakkelijk om aantrekkelijke presentaties te maken.

De beste functies van VideoScribe

Maak indrukwekkende geanimeerde video's zonder voorafgaande presentatie ontwerp vaardigheden met de gebruiksvriendelijke tools

Gebruik verschillende animatiestijlen en 'tekenhanden' om elke video een uniek gevoel te geven

Voeg audiotracks toe en neem voice-overs op om de visuele content aan te vullen

Deel en exporteer video's in verschillende formaten om te voldoen aan verschillende platforms en behoeften

VideoScribe limieten

Vereist een stabiele internetverbinding voor toegang tot cloud-gebaseerde bronnen en sjablonen

VideoScribe prijzen

Maandelijks abonnement : $25,96/maand

: $25,96/maand Jaarabonnement: $10,62/maand (jaarlijks gefactureerd)

$10,62/maand (jaarlijks gefactureerd) Teams:Aanpasbare opties beschikbaar voor teams, met kortingen op meerdere abonnementen

VideoScribe beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4.1/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

9. Haiku dek

de overzichtelijke interface van Haiku Deck_ via G2 Haiku Deck onderscheidt zichzelf door te focussen op eenvoud, duidelijkheid en een professioneel ontwerp. Het is de perfecte tool voor iedereen die gemakkelijk prachtige presentaties wil maken, zowel op het web als op de iPad of iPhone. Haiku Deck's gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide array van sjablonen maken het een populaire keuze onder leraren, marketeers en zakelijke professionals.

De beste functies van Haiku Deck

Geniet van een eenvoudige, overzichtelijke interface die de creatieve werkstroom kan verbeteren

Gebruik professionele ontwerpelementen zoals stijlvolle lettertypes, lay-outs en afbeeldingsfilters

Toegang tot duizenden sjablonen om snel en gemakkelijk visueel aantrekkelijke presentaties aan te maken

Toegang tot meer dan 40 miljoen gratis Creative Commons-afbeeldingen

Eenvoudig delen en toegang tot elk aangesloten apparaat

Haiku Deck limieten

Biedt mogelijk niet zoveel opties voor het insluiten van video of interactieve content als andere tools

Prijzen voor Haiku Deck

Pro: $19,99/maand

$19,99/maand Premium: $29,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

Haiku Deck beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

10. Zoho Show

Collaborate in real-time using Zoho Show via G2 Zoho Show is een collaboratieve presentatiesoftware ontworpen voor moderne teams. Het biedt een mix van professionele mogelijkheden om dia's te ontwerpen, samenwerking in teams functies en ondersteunt en compatibel is met alle apparaten. Daarom is het een ideale keuze voor bedrijven en docenten die flexibiliteit en kracht in hun presentatietools nodig hebben.

Zoho Show beste functies

Blijf gesynchroniseerd met je team met realtime samenwerking, contextueel commentaar en directe notificaties

Embed audio en video's, maak animaties en gebruik infographics om data-gedreven dia's boeiender te maken

Presentaties uitzenden op smart-tv's via smartphones of smartwatches

PowerPoint-bestanden naadloos importeren zonder verlies van opmaak of content

Zoho Show limieten

Sommige gebruikers hebben tijd nodig om de uitgebreide functies volledig te benutten

Omdat het voornamelijk cloudgebaseerd is, vereist het een consistente internetverbinding voor een optimale functie

De overvloed aan functies kan overweldigend zijn voor gebruikers die de voorkeur geven aan een meer eenvoudige tool

Zoho Toon prijzen

Gratis abonnement

Professioneel:begint bij $2.2 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Zoho Show beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

Verken de toekomst van presentaties met de beste tools van 2024

De geëvolueerde presentatietools van vandaag, bijvoorbeeld Google Slides, PowerPoint, enz., gaan niet alleen over het maken van dia's; ze gaan over het vertellen van verhalen en het tot leven brengen van ideeën op een manier die diep aanslaat bij het publiek.

De presentatietools van ClickUp behoren tot de beste presentatiesoftware in de voorhoede van deze revolutie. Met innovatieve functies zoals AI-gestuurde content aanmaken en collaboratieve whiteboards helpt ClickUp uw creativiteit de vrije loop te laten. Probeer ClickUp eens uit vandaag.