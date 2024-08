5 gratis sjablonen voor Venn-diagrammen in Word & ClickUp

Sinds de jaren 1880 helpen Venn-diagrammen mensen om relaties tussen verschillende gegevensgroepen te visualiseren en te begrijpen. Vernoemd naar de maker, de Britse wiskundige John Venn, is dit type diagram maakt gebruik van kruisende en niet-doorsnijdende vormen, meestal cirkels, om de logische koppelingen tussen verschillende elementen van gegevensreeksen weer te geven.

Deze diagrammen vormen de instelling voor visueel begrip van gegevens. Elke cirkel in een Venn-diagram vertegenwoordigt een afzonderlijke set of categorie. Het overlappende gebied laat zien wat de twee groepen gemeen hebben, terwijl het niet-overlappende gebied laat zien wat hen van elkaar onderscheidt.

Venn-diagrammen zijn veelzijdig en kunnen in vrijwel elk veld worden gebruikt waar gegevensvergelijking en onderlinge relaties nodig zijn - van wetenschappen en geesteswetenschappen tot business en dagelijkse besluitvorming.

In dit artikel bespreken we vijf gratis sjablonen voor Venn-diagrammen waarmee u deze diagrammen in een handomdraai kunt maken, tijd kunt besparen en uw gegevens op een soepele en professionele manier kunt presenteren.

Wat is een Venn-diagram sjabloon?

Een Venn-diagram sjabloon is een voorontworpen, vaak aanpasbare layout die het maken van een Venn-diagram vereenvoudigt. Het biedt het basisraamwerk, zodat je het diagram niet vanaf nul hoeft te tekenen of extra gegevens hoeft te gebruiken diagrammen software .

Het sjabloon is meer dan een hulpmiddel om een paar cirkels te tekenen of gedeelde kenmerken tussen groepen aan te wijzen. Het bespaart u tijd en moeite bij het verwerken van complexe gegevenssets met meerdere variabelen.

Venn-diagram sjablonen kunnen probleemoplossing ondersteunen op elk moeilijkheidsniveau. Of het nu gaat om een eenvoudig model met twee sets (cirkels) of om het tekenen van uitgebreide grafieken met drie of meer sets. Ze kunnen helpen met de volgende structuren:

Nested: Kleinere vormen opnemen in een grotere vorm om deelverzamelingen weer te geven Gewogen: De cirkels schalen om de gewogen grootte van elke set weer te geven Sequentieel: Een reeks diagrammen gebruiken om dynamische veranderingen in verzamelingen in de loop van de tijd weer te geven, waarbij elk diagram in de reeks een specifiek tijdstip weergeeft Exclusief: Het creëren van afzonderlijke, niet overlappende cirkels om wederzijds exclusieve sets weer te geven

Deze complexe types maken een meer gedetailleerde en precieze visuele weergave van gegevens mogelijk, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende velden, van statistiek en economie tot bedrijfskunde en logica.

Wat maakt een goed sjabloon voor Venn-diagrammen?

Een goed Venn-diagram sjabloon is simpel maar veelzijdig en visueel aantrekkelijk. Hier zijn de sleutel functies waar je naar moet zoeken:

Schone layout: Een schoon en overzichtelijk ontwerp helpt kijkers om snel logische relaties tussen sets te begrijpen

Een schoon en overzichtelijk ontwerp helpt kijkers om snel logische relaties tussen sets te begrijpen Schaalbaarheid: Blanco Venn-diagrammen moeten kunnen worden aangepast om meerdere verzamelingen weer te geven zonder aan duidelijkheid in te boeten

Blanco Venn-diagrammen moeten kunnen worden aangepast om meerdere verzamelingen weer te geven zonder aan duidelijkheid in te boeten Gedefinieerde vormen: Cirkels of andere vormen moeten al getekend zijn, met overlappende gebieden duidelijk gemarkeerd, klaar om gevuld te worden met relevante informatie

Cirkels of andere vormen moeten al getekend zijn, met overlappende gebieden duidelijk gemarkeerd, klaar om gevuld te worden met relevante informatie Aanpassing: Gebruikers moeten labels, kleuren en vormen in het sjabloon gemakkelijk kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften en voorkeuren

Gebruikers moeten labels, kleuren en vormen in het sjabloon gemakkelijk kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften en voorkeuren Nauwkeurigheid: De grootte en overlap van de vormen moeten de relaties tussen de verzamelingen in een gewogen Venn-diagram nauwkeurig weergeven

De grootte en overlap van de vormen moeten de relaties tussen de verzamelingen in een gewogen Venn-diagram nauwkeurig weergeven Compatibiliteit: Het sjabloon moet beschikbaar zijn in formaten die compatibel zijn met veelgebruikte softwaretools, zodat bewerking en integratie in presentaties of documenten eenvoudig worden

Het sjabloon moet beschikbaar zijn in formaten die compatibel zijn met veelgebruikte softwaretools, zodat bewerking en integratie in presentaties of documenten eenvoudig worden Handleiding: Sommige sjablonen kunnen aanwijzingen, richtlijnen of voorbeelden van content bevatten om u te helpen uw informatie correct in te voeren 🧑‍🏫

5 sjablonen voor Venn-diagrammen om te gebruiken in 2024

Of je nu met je team aan een project wilt werken, een boeiende presentatie wilt maken of je leerlingen wilt testen, wij hebben vijf eersteklas gratis sjablonen voor Venn-diagrammen voor verschillende concepten op een rijtje gezet. Ze hebben allemaal een unieke flair en functie, dus laten we beginnen! 🕺

1. ClickUp Venn diagram sjabloon

ClickUp's Venn Diagram Sjabloon helpt u relaties tussen sets te visualiseren, complexe informatie te begrijpen en deze op een toegankelijke manier te presenteren

De ClickUp Venn-diagram sjabloon geeft u de tools om complexe, ongeorganiseerde informatie op een toegankelijke manier te presenteren. De Venn-diagrammaker helpt u te bepalen wat u wilt visualiseren en vergemakkelijkt efficiënt brainstormen.

Het eerste dat je moet onthouden is dat dit een zeer schaalbaar Whiteboard sjabloon en ClickUp Whiteboards gaan verder dan alleen schetsen. Ze bieden een platform voor samenwerking in realtime, zodat leden van een team kunnen ideeën onmiddellijk vastleggen zonder verwarring of overlapping, of ze nu op afstand samenwerken of in dezelfde fysieke ruimte. 🏢

U kunt taken toewijzen aan de leden van je team om gegevens te verzamelen, alle elementen te vergelijken en de verbindingen te visualiseren, alles op één plek. Een ClickUp document maken om het doel van het Venn-diagram te definiëren en deel het met uw team.

Zodra u uw gegevens hebt, begint u met het tekenen van cirkels die elkaar in het midden snijden. Deze basisstructuur geeft de overeenkomsten en verschillen tussen groepen weer. Deze instelling onderscheidt dit sjabloon van soortgelijke visuele hulpmiddelen zoals sjablonen voor stroomschema's (die een proces schetsen) of sjablonen voor mindmaps (voor creatief brainstormen).

Label elke cirkel met een van de verzamelde gegevensverzamelingen en navigeer naar de kaartweergave om ze in kaart te brengen. Door de grootte van de cirkels aan te passen, zorg je ervoor dat het relatieve belang van de categorie die ze vertegenwoordigen direct wordt herkend.

Schakel ten slotte over naar de weergave Tabel om specifieke gegevenspunten aan je diagram toe te voegen. Deze manier van in kaart brengen kan je in herinnering brengen sjablonen voor matrices of hun neefje in tabelvorm, databasesjablonen . Het eindresultaat is echter anders omdat er geen rasters, rijen of kolommen zijn. Plaats de gegevenspunten in de cirkels om de individuele elementen van elke set weer te geven en plaats gedeelde punten in het overlappende gebied.

2. Microsoft Word 3 Cirkel Venn Diagram Sjabloon door TemplateLab

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template by TemplateLab biedt een snelle manier om te illustreren wat er gemeenschappelijk is aan drie sets of groepen

Microsoft Word 3 Circle Venn Diagram Template by TemplateLab kan er op het eerste gezicht druk uitzien, maar maak je geen zorgen-het is volledig aanpasbaar. Behalve het aantal cirkels, dat zie je al aan de naam!

Je moet dit sjabloon gebruiken met je Microsoft Word app omdat Word's online versie het nog niet ondersteunt. Omdat het sjabloon niet online kan worden gebruikt, moet je misschien je toevlucht nemen tot andere samenwerkingstools om ideeën of gegevens van je team te verzamelen.

Bepaal eerst welke drie sets je wilt vergelijken in het diagram en identificeer wat ze gemeen hebben. Open het sjabloon in je Word app en begin met het invullen van de tekstvakken in elke cirkel en het overlappende gebied.

Houd er rekening mee dat je in dit basissjabloon alleen de ruimte kunt invullen die alle drie de cirkels gemeen hebben. Als je dus complexere bevindingen wilt presenteren waarbij twee groepen betrokken zijn, maar de derde groep wilt uitsluiten, moet je misschien ergens anders zoeken.

Zodra je je gegevens hebt ingevoerd en op fouten hebt gecontroleerd, is het tijd om je te vermaken met aanpassingen. Je kunt alles veranderen, behalve de basisvorm. Maar wees gewaarschuwd, als je te veel met de tekstvakken knoeit, kan het ontwerp er een beetje armoedig uitzien. Als het originele ontwerp niet helemaal jouw stijl is, kun je het beste de standaard omtrek behouden, maar voel je vrij om de achtergrond en koptekst te veranderen om het uniek te maken. ✨

3. Google Slides Venn Diagram Sjabloon door Slidesgo

Google Slides Venn Diagram Sjabloon door Slidesgo

Google Slides Venn Diagram Template by Slidesgo biedt een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de vorige mededinger. Het kan online worden gebruikt in Google Werkruimte. Bovendien bestaat het Venn-diagram uit 29 bewerkbare dia's, dus je vindt er zeker een paar leuke ontwerpen tussen. Sommige zijn echter op het eerste gezicht een beetje ingewikkeld, wat het doel van het gebruik van een Venn-diagram voor duidelijke gegevensvisualisatie een beetje tenietdoet.

Het aanpassen van de presentatie is over het algemeen een eenvoudig proces. Er zijn verschillende opties om het ontwerp echt eigen te maken:

Kleuren aanpassen: Pas de kleuren van individuele dia's aan met slechts een paar klikken

Pas de kleuren van individuele dia's aan met slechts een paar klikken Afbeeldingen en tekst toevoegen: Voeg eenvoudig afbeeldingen en nieuwe tekstvakken toe

Voeg eenvoudig afbeeldingen en nieuwe tekstvakken toe Elementen wijzigen: Verplaats, verander de grootte of verwijder een element op de dia voor een perfecte layout

Verplaats, verander de grootte of verwijder een element op de dia voor een perfecte layout Kies een ander thema: Wijzig het hele thema om alle dia's een uniform uiterlijk te geven

Wijzig het hele thema om alle dia's een uniform uiterlijk te geven Een achtergrondafbeelding toevoegen: Voeg een logo of ander beeldmateriaal toe aan de achtergrond van elke dia

Voeg een logo of ander beeldmateriaal toe aan de achtergrond van elke dia Het thema bewerken: Zorg ervoor dat uw aangepaste kleur consistent in de presentatie wordt gebruikt

De presentatie kan worden opgeslagen in je Google Drive, zodat je deze kunt aanpassen en openen wanneer dat nodig is. Bovendien kun je PDF-bestanden opslaan voor offline gebruik.

Je kunt de dia's die je niet nodig hebt verwijderen, maar gratis gebruikers moeten niet vergeten om de dia met de "kredieten" te bewaren om het ontwerp correct toe te kennen.

4. Microsoft Word Venn-diagram met twee cirkels sjabloon van Education World

Introduceer de basisprincipes van Venn-diagrammen aan studenten met Microsoft Word Venn-diagram sjabloon met twee cirkels by Education World

Education World is een bekroonde online bron voor leerkrachten en biedt verschillende content en hulpmiddelen om het lesgeven en leren te verbeteren. De Microsoft Word Two-Circle Venn Diagram Template is een basis raamwerk dat leraren kunnen gebruiken voor toetsen.

Het laat geen verwarring toe over wat wat is - het bevat twee cirkels, een overlappend gebied en drie tekstvakken om in te vullen met gegevenspunten, waardoor het perfect is voor leerlingen die dit concept net ontdekken. 🧑‍🎓

Het sjabloon kan worden bewerkt in de Microsoft Word app, maar niet in Word online. Het ontwerp suggereert echter dat het nooit bedoeld was om online gebruikt te worden. Als je als leerkracht op zoek bent naar een eenvoudig Venn-diagram sjabloon om uit te delen aan je klas, zoek dan niet verder.

Hoewel het mogelijk is om wat aanpassingen te maken in de Word app, is het beste om het simpel te houden en alleen de tekst aan te passen als dat nodig is - de meeste leraren vinden dat het sjabloon in zijn oorspronkelijke vorm alles is wat ze nodig hebben.

5. PowerPoint Venndiagram Sjabloon door SlideBazaar

Maak een leuke en boeiende presentatie met PowerPoint Venn Diagram Sjabloon van SlideBazaar

PowerPoint Venn Diagram Sjabloon van SlideBazaar is volledig aanpasbaar in de PowerPoint app en online. Het wordt geleverd in twee groottes, 4×3 en 16×9, elk met een lichte en donkere modus.

Het sjabloon heeft drie verschillend gekleurde cirkels, maar je kunt het format aanpassen door er een te verwijderen of meer cirkels toe te voegen om een complexer Venn-diagram te maken. Wil je het wat spannender maken? De vormen die je toevoegt hoeven geen cirkels te zijn! Laat je fantasie de vrije loop - je kunt experimenteren met sterren, wolken of zelfs driedimensionale vormen zoals kubussen of cilinders. 🧊

Je kunt de grootte van de vormen voor een gewogen Venn-diagram gemakkelijk veranderen. Je kunt ook de positie van de vormen veranderen zodat sommige elkaar niet overlappen, wat ideaal is om exclusieve verzamelingen weer te geven.

De achtergrond is ook aanpasbaar, zodat je aangepaste afbeeldingen kunt importeren, zoals een logo. Je kunt ook alle kleuren en lettertypes aanpassen aan je merk.

Deel je diagram via Microsoft SharePoint als je het sjabloon hebt geüpload naar PowerPoint online. Je kunt het ook opslaan op je computer als PPT-, PTD- of JPEG-bestand.

Breng nieuwe inzichten en duidelijkheid met ClickUp

Of u nu een professional bent die efficiëntie nastreeft, een opvoeder die zich bezighoudt met studenten, of een individu dat op zoek is naar een visueel aantrekkelijke manier om informatie te presenteren, onze selectie Venn-diagram sjablonen biedt voor elk wat wils. Echter, voor degenen die op zoek zijn naar een intuïtieve tool die creativiteit en samenwerking bevordert, komt ClickUp's Venn Diagram Sjabloon naar voren als een eersteklas keuze die functionaliteit en flair prachtig in balans brengt.

De functie Whiteboard van ClickUp overstijgt de traditionele Venn-diagrammen en biedt real time samenwerkingsmogelijkheden taaktoewijzing, aanpasbare weergaven en naadloze integratie met andere ClickUp tools.

Meld u aan voor een gratis account in ClickUp en geniet van een collaboratieve en analytische benadering van diagrammen die geschikt is voor teamwerk op afstand en in persoon en die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop u met gegevens werkt. 🎇